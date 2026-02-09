Neamt | Trei persoane s-au intoxicat cu monoxid de carbon intr-o locuinta din comuna Gheraiesti
Aseara, in jurul orei 19:30, prin apel la 112 a fost sesizat faptul că într-o locuință din comuna Gherăești sunt persoane care prezintă stare de rău. La locul solicitării au fost alocate forțe și mijloace de intervenție de la SAJ.
Elevii din București și din alte 21 de județe vor avea această vacanță în perioada 16 – 22 februarie. Elevii și preșcolarii din județele Bistrița-Năsăud, Cluj și Timiș vor intra de astăzi în vacanța de schi, stabilită de inspectoratele școlare județene, într-un interval flexibil de o săptămână, în perioada 9 februarie – 1 martie.
Jandarmii de la Tribunalul Iași au stins un incendiu izbucnit la un autobuz de călători
In aceasta dimineata, jandarmii care asigurau paza Tribunalului Iași au intervenit prompt, pentru limitarea efectelor unui incendiu izbucnit la un autobuz aflat în trafic, în apropierea instituției. Observând degajări de fum provenite de la mijlocul de transport în comun, jandarmii au intervenit imediat pentru stingerea incendiului.
De la doua destinatii in anul 2023, Aeroportul International George Enescu Bacau va ajunge la 16 destinatii in aceasta vara. Record de destinații de la Aeroportul Internațional Bacău Începând cu data de 29 martie 2026 intră in vigoare noul program de zboruri pentru sezonul de vara IATA2026, operat de pe Aeroportul Internațional „George Enescu" Bacău.
In Romania s-au inregistrat precipitatii sub forma de ninsoare, pe parcursul zilei de duminică și în noaptea de duminică spre luni în Moldova, estul și sud-estul Transilvaniei, iar începând cu seara zilei de luni și până marți seara în special în Oltenia, Banat și Transilvania, precum și zonele de munte.
România își consolidează independența energetică și tehnologică prin reluarea exploatării minereurilor rare
România face pași importanți în direcția independenței energetice și tehnologice prin reluarea exploatării a trei zăcăminte strategice de minereuri rare în Bihor, Hunedoara și Gorj, zone aflate în centrul unei competiții globale pentru resurse critice. Proiectul este susținut prin fonduri dedicate relansării economice și se încadrează în Strategia Națională pentru Resurse Minerale, recent aprobată.
Casă distrusă de un incendiu la Botoșani. Proprietarul a ajuns la spital după un atac de panică
O casă din municipiul Botoșani a fost mistuită de flăcări, duminică la prânz, în urma unui scurtcircuit electric. Un vecin a alertat autoritățile prin 112 după ce a observat incendiul. La fața locului au intervenit două echipaje de pompieri, care au reușit să lichideze focul înainte ca acesta să se extindă la locuințele din apropiere.
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete: Bugetul pentru 2026 trebuie să fie cel puțin egal cu cel al anului trecut
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat duminică seară că se așteaptă ca bugetul pentru sănătate în 2026 să fie cel puțin egal cu cel executat în 2025, pentru ca sistemul să intre „într-o traiectorie normală". Rogobete: „Ne dorim un buget realist pentru Sănătate" „Mă aștept la un buget al sănătății cel puțin egal cu cel executat în 2025."
Trei moțiuni simple, votate luni în Senat. Miniștrii vizați: Ilie Bolojan, Oana Țoiu și Radu Miruță
Luni, plenul Senatului votează trei moțiuni simple depuse de partide din opoziție, care îi vizează pe ministrul interimar al Educației, Ilie Bolojan, pe ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, și pe ministrul Apărării, Radu Miruță. Chiar dacă ar putea fi adoptate, moțiunile nu au efecte directe asupra componenței Guvernului, fiind utilizate ca instrument de presiune politică.
Dosarul lui Călin Georgescu, pe masa Tribunalului București. Astăzi se decide dacă începe procesul
Tribunalul București este așteptat astăzi să se pronunțe, în complet de divergență, în dosarul în care fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu a fost trimis în judecată pentru propagandă legionară. Dosarul se află în faza de cameră preliminară, etapă în care judecătorii decid dacă procesul poate începe pe fond.
România lansează apa minerală „Dacia": Preț accesibil și locuri de muncă în zonele rurale
Societatea Națională a Apelor Minerale (SNAM) pregătește lansarea brandului de apă minerală „Dacia", un proiect strategic menit să ofere atât produse competitive la raft, cât și impact social prin crearea de locuri de muncă în localități rurale. Surse de apă și fabrică de distribuție Directorul economic al SNAM, Laurențiu Zainea, a precizat că izvoarele vor fi exploatate în zone rurale.
Autostrada A7: Circulație deschisă până la Adjud, lucrările continuă spre Pașcani în 2026
Noi imagini cu Autostrada Moldovei A7 au fost publicate recent pe YouTube de pasionați de infrastructură, oferind o privire actualizată asupra progresului lucrărilor. Pe contul Ovidiu Imbrea a apărut un clip de cinci minute cu filmări realizate luni, pe tronsonul Orbeni – Sascut, unde se lucrează intens la asfaltare.
Duminică, 8 februarie 2026, Loteria Română a organizat noi trageri pentru Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile de joi, 5 februarie, au fost acordate peste 34.900 de câștiguri în valoare totală de peste 1,9 milioane de lei.
Alertă meteo: Vreme geroasă și zăpadă de până la 15 cm în România la începutul săptămânii
Meteorologii trag un semnal de alarmă pentru toată țara: la finalul acestei săptămâni, un anticiclon mobil format în zonele polare va traversa Europa de Est, afectând și România. Acesta va aduce ger, vânt puternic și ninsori, cu temperaturi minime care vor ajunge până la -15 grade.
Februarie dedicat teatrului la Ateneul Național din Iași: Maia Morgenstern, Carmen Tănase, Marius Manole și Claudiu Bleonț, pe scenă
Luna februarie 2026 aduce la Ateneul Național din Iași un program teatral de excepție, cu spectacole de mare forță artistică și actori emblematici ai scenei românești. Publicul este invitat la un adevărat periplu emoțional, de la dramă intensă și introspecție profundă, până la o premieră mult așteptată.
Diana Buzoianu acuză blocajul de la CCR pe pensiile speciale: România riscă sute de milioane de euro și sancțiuni de la Comisia Europeană
Ministra Mediului, Diana Buzoianu, critică dur blocajul de la Curtea Constituțională privind reforma pensiilor speciale, avertizând că această situație costă România sute de milioane de euro și poate atrage sancțiuni din partea Comisiei Europene. Declarațiile vin în contextul scrisorii transmise de Ilie Bolojan Curții Constituționale.
Valentine's Day cade sâmbătă în 2026. Cele mai romantice city break-uri din Europa și prețurile pentru un weekend în doi
Anul acesta, Valentine's Day, sărbătorit pe 14 februarie, cade într-o zi de sâmbătă, oferind contextul perfect pentru o escapadă romantică de weekend. Turiștii au la dispoziție numeroase opțiuni de city break în Europa, cu oferte variate, potrivite pentru toate gusturile și bugetele, potrivit Newsweek.
Vremea în Moldova, duminică: ninsori, lapoviță și ger noaptea. Temperaturile scad până la -10 grade
Duminică, vremea se răcește în Moldova, unde cerul va fi mai mult noros, iar precipitațiile vor fi sub formă de ninsoare și lapoviță. Temperaturile maxime vor fi scăzute, iar noaptea va aduce ger, în special în nordul regiunii, potrivit prognozei prezentate de Știrile ProTV.
Criză de personal în Poliția Română: aproape 15.000 de agenți lipsesc de pe străzi. Polițiștii, nevoiți să aleagă la ce urgențe intervin
Polițiștii trag un semnal de alarmă privind siguranța publică, avertizând că deficitul grav de personal afectează capacitatea de intervenție la apelurile de urgență. Aproape 15.000 de agenți lipsesc din sistem, iar presiunea tot mai mare îi face pe mulți tineri polițiști să renunțe rapid la uniformă, potrivit unui reportaj Observator.
Avertisment dur al liderilor militari occidentali: Sfârșitul războiului din Ucraina nu va aduce pace. Rusia se pregătește pentru un nou conflict
Încheierea războiului din Ucraina nu va garanta stabilitatea în regiune, avertizează liderii militari occidentali reuniți la Conferința Navală de la Paris. Oficialii spun că Rusia continuă investițiile masive în tehnologie militară și ar putea declanșa un nou război, cu amenințări care se extind „de la fundul mării până în spațiu", potrivit Observator.
Investiții record în transportul public din Iași: aproape 78 de milioane de euro pentru linii de tramvai modernizate, „inel" rutier la Palatul Culturii și 10 tramvaie noi
Municipiul Iași intră într-o etapă majoră de modernizare a transportului public. Aproape 78 de milioane de euro vor fi investiți prin fonduri europene în reabilitarea liniilor de tramvai din Copou, reorganizarea circulației în zona Palatului Culturii și achiziția a 10 tramvaie noi, prin Programul Regional Nord-Est 2021–2027.
Nicușor Dan, invitat de Donald Trump la prima reuniune a Consiliului Păcii. România analizează participarea și aderarea
Președintele României, Nicușor Dan, a fost invitat oficial de președintele S
112, de 22 de ani în România: apelarea responsabilă a ajuns la cel mai bun nivel din istoria serviciului # TeleM Iași
Serviciul de urgență 112 marchează 22 de ani de funcționare în România, fiind unul dintre cele mai importante mecanisme de protecție a vieții cetățenilor. Administrat de Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS), numărul unic de urgență asigură legătura directă dintre persoanele aflate în situații critice și structurile de intervenție: Ambulanță, Poliție, ISU-SMURD, Jandarmerie și Salvamont. 2025 […] Articolul 112, de 22 de ani în România: apelarea responsabilă a ajuns la cel mai bun nivel din istoria serviciului apare prima dată în TeleM Regional.
FC Barcelona a anunțat sâmbătă că se retrage oficial din proiectul Superligii europene, competiția controversată menită să revoluționeze fotbalul continental și susținută public de Real Madrid și de președintele său, Florentino Pérez. Decizia clubului catalan marchează o nouă întorsătură majoră într-o saga care durează din 2021 și care a generat tensiuni profunde între marile cluburi […] Articolul FC Barcelona se retrage oficial din Superliga europeană de fotbal apare prima dată în TeleM Regional.
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași extinde programele de studiu în limba engleză și franceză din anul universitar viitor # TeleM Iași
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” (UAIC) din Iași va pune un accent sporit, începând cu viitorul an academic, pe dezvoltarea programelor de studiu cu predare în limbile engleză și franceză, ca parte a strategiei de internaționalizare și creștere a atractivității pentru studenții străini. Anunțul a fost făcut de rectorul Liviu-George Maha, care a subliniat că, deși […] Articolul Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași extinde programele de studiu în limba engleză și franceză din anul universitar viitor apare prima dată în TeleM Regional.
AstraZeneca recunoaşte pentru prima dată în documente că vaccinul său anti-Covid poate provoca un efect secundar rar # TeleM Iași
AstraZeneca a recunoscut pentru prima dată în documentele din instanţă că vaccinul său anti-Covid poate provoca un efect secundar rar, într-o aparentă răsturnare de situaţie care ar putea deschide calea pentru o despăgubire legală de mai multe milioane de euro, relatează The Telegraph. Gigantul farmaceutic a fost dat în judecată în cadrul unei acţiuni colective în […] Articolul AstraZeneca recunoaşte pentru prima dată în documente că vaccinul său anti-Covid poate provoca un efect secundar rar apare prima dată în TeleM Regional.
Neamt | Un barbat din Horia a fost retinut dupa ce a furat o masina si a condus-o beat si fara permis # TeleM Iași
Ieri dupa amiaza, in jurul orei 15:00, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Dulcești au depistat în flagrant delict un autoturism, condus de un bărbat, în vârstă de 39 de ani, din Horia, care se deplasa pe o stradă din aceeași localitate. Neamt | Un barbat din Horia a fost retinut dupa ce a […] Articolul Neamt | Un barbat din Horia a fost retinut dupa ce a furat o masina si a condus-o beat si fara permis apare prima dată în TeleM Regional.
După ani de zile în care a considerat Turcia o problemă, Uniunea Europeană o vede acum ca parte a soluției. UE dorește să reia legăturile cu Turcia ca partener esențial în Ucraina Pe măsură ce negocierile pentru pace în Ucraina prind avânt, rolul potențial al Turciei în ordinea postbelică – în special ca factor de […] Articolul UE dorește să reia legăturile cu Turcia ca partener esențial în Ucraina apare prima dată în TeleM Regional.
Un cuplu de cersetori din Neamt, care imita probleme locomotorii, depistat din nou in Iasi # TeleM Iași
Polițiștii locali din cadrul Serviciului Intervenții au depistat în zona Podu Roș un cuplu care apela la mila trecătorilor mimând dizabilități locomotorii. Un cuplu de cersetori din Neamt, care imita probleme locomotorii, depistat din nou in Iasi Persoanele – din județul Neamț – au mai fost depistate și în alte zone, practicând cerșetoria, iar banii […] Articolul Un cuplu de cersetori din Neamt, care imita probleme locomotorii, depistat din nou in Iasi apare prima dată în TeleM Regional.
Control neanunțat la Secția de Psihiatrie a Spitalului Județean Piatra-Neamț. Verificări privind siguranța la incendiu # TeleM Iași
Un control inopinat a fost efectuat la Secția de Psihiatrie a Spitalului Județean Piatra-Neamț, pentru evaluarea respectării măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor (PSI). Acțiunea a fost desfășurată de reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU). În paralel, pompierii au realizat și activități de recunoaștere a obiectivului, în vederea evaluării condițiilor de intervenție în […] Articolul Control neanunțat la Secția de Psihiatrie a Spitalului Județean Piatra-Neamț. Verificări privind siguranța la incendiu apare prima dată în TeleM Regional.
Horoscop de weekend: ce îți rezervă astrele sâmbătă și duminică. Trei zodii au noroc din plin # TeleM Iași
Berbec Weekendul aduce tensiuni în relațiile apropiate. Este posibil să apară discuții legate de bani sau responsabilități comune. Evită reacțiile impulsive și încearcă să asculți mai mult. Duminică, lucrurile se pot calma dacă alegi dialogul. Taur Ai nevoie de odihnă și de o pauză de la agitația zilnică. Pot apărea mici probleme de sănătate cauzate […] Articolul Horoscop de weekend: ce îți rezervă astrele sâmbătă și duminică. Trei zodii au noroc din plin apare prima dată în TeleM Regional.
Accident grav în București: un șofer a ajuns la spital după ce mașina a sărit peste un sens giratoriu # TeleM Iași
Un accident grav a avut loc pe o șosea din Capitală, unde un bărbat în vârstă de 54 de ani, de origine turcă, a fost transportat de urgență la spital, după ce autoturismul pe care îl conducea a sărit peste un sens giratoriu și s-a izbit de acoperișul unui magazin. Șoferul ar fi pierdut controlul […] Articolul Accident grav în București: un șofer a ajuns la spital după ce mașina a sărit peste un sens giratoriu apare prima dată în TeleM Regional.
Consumul scade puternic în România: românii cumpără mai puțină mâncare, iar comercianții se tem de recesiune # TeleM Iași
Măsurile de criză au lăsat masa românilor mai goală, iar datele oficiale arată o scădere semnificativă a consumului. Potrivit informațiilor prezentate conform Observator, anul trecut românii au cumpărat mai puține alimente și băuturi, iar vânzările magazinelor au scăzut cu aproape 3%. Declinul a fost și mai accentuat în decembrie, lună în care, în mod tradițional, […] Articolul Consumul scade puternic în România: românii cumpără mai puțină mâncare, iar comercianții se tem de recesiune apare prima dată în TeleM Regional.
Se schimbă regulile pentru voucherele de vacanță în 2026. Cine mai primește tichete și în ce condiții # TeleM Iași
Regulile pentru voucherele de vacanță se modifică din nou. Începând cu 1 ianuarie 2026, doar bugetarii cu salarii nete de până la 6.000 de lei mai pot beneficia de aceste tichete, față de plafonul de 8.000 de lei aplicat anterior. Valoarea voucherelor rămâne 800 de lei, însă dispare o obligație importantă: contribuția proprie a angajatului. […] Articolul Se schimbă regulile pentru voucherele de vacanță în 2026. Cine mai primește tichete și în ce condiții apare prima dată în TeleM Regional.
Controlul judiciar, menținut pentru fostul secretar general al PNL Botoșani, Ionuț Voicu # TeleM Iași
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Suceava au decis menținerea măsurii controlului judiciar față de Ionuț Voicu, fost secretar general al PNL Botoșani. Contestația, respinsă definitiv de Tribunalul Botoșani Măsura controlului judiciar a fost dispusă începând cu 30 ianuarie 2026, prin prelungirea controlului judiciar pe cauțiune.Fostul lider liberal a contestat decizia, însă Tribunalul Botoșani […] Articolul Controlul judiciar, menținut pentru fostul secretar general al PNL Botoșani, Ionuț Voicu apare prima dată în TeleM Regional.
Aeroportul Iași lansează zboruri directe către Istanbul. O nouă companie aeriană intră pe piața ieșeană # TeleM Iași
Aeroportul Internațional Iași își extinde rețeaua de destinații internaționale prin atragerea unei noi companii aeriene.Începând cu 29 mai 2026, operatorul AJet va introduce zboruri regulate directe între Iași și Istanbul (Aeroportul Sabiha Gökçen). Aceasta este prima companie aeriană nou-anunțată pe Aeroportul Iași în anul 2026. Două zboruri săptămânale între Iași și Istanbul Zborurile pe ruta […] Articolul Aeroportul Iași lansează zboruri directe către Istanbul. O nouă companie aeriană intră pe piața ieșeană apare prima dată în TeleM Regional.
Concediile medicale, plătite integral pentru bolnavii cronici și gravide. Indemnizația nu va mai fi tăiată la fiecare prelungire # TeleM Iași
Oamenii cu boli cronice, boli rare, gravidele și rudele pacienților cu cancer nu vor mai pierde banii pentru prima zi de concediu medical, potrivit unui proiect de ordonanță pus în transparență decizională de Ministerul Sănătății. De asemenea, dacă un episod de boală se prelungește și medicul eliberează mai multe certificate succesive, indemnizația va fi redusă […] Articolul Concediile medicale, plătite integral pentru bolnavii cronici și gravide. Indemnizația nu va mai fi tăiată la fiecare prelungire apare prima dată în TeleM Regional.
Un grav accident rutier s-a produs in aceasta seara in Bularga. Un copil de 10 ani a fost lovit de o masina in apropiere de Colegiul Tehnic „Ioan C. Ștefănescu” Copil rănit grav după ce a fost lovit de o mașină în Bularga Din primele informatii, copilul ar fi incercat sa traverseze strada prin loc […] Articolul Video | Copil rănit grav după ce a fost lovit de o mașină în Bularga apare prima dată în TeleM Regional.
Sindicatul Europol denunță condițiile de la Seviciul Rutier Botoșani: „Avem pretenţii de poliţie europeană, dar strângem apa cu făraşul la fiecare ploaie” # TeleM Iași
Reprezentanţii Sindicatului Europol au publicat vineri imagini care surprind infiltraţii de apă şi deteriorări serioase în sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Botoşani, atrăgând atenţia asupra stării necorespunzătoare în care îşi desfăşoară activitatea angajaţii instituţiei. Sindicatul Europol denunță condițiile de la Seviciul Rutier Botoșani: „Avem pretenţii de poliţie europeană, dar strângem apa cu făraşul la fiecare […] Articolul Sindicatul Europol denunță condițiile de la Seviciul Rutier Botoșani: „Avem pretenţii de poliţie europeană, dar strângem apa cu făraşul la fiecare ploaie” apare prima dată în TeleM Regional.
Ilie Bolojan avertizează CCR printr-o scrisoare: “România riscă pierderea a 231 de milioane de euro din PNRR!” # TeleM Iași
Premierul Ilie Bolojan a transmis o scrisoare oficială către Curtea Constituțională a României (CCR), în care atrage atenția asupra consecințelor financiare majore pe care le-ar putea avea tergiversarea intrării în vigoare a legislației privind reducerea cheltuielilor cu pensiile speciale. Ilie Bolojan avertizează CCR printr-o scrisoare: “România riscă pierderea a 231 de milioane de euro din […] Articolul Ilie Bolojan avertizează CCR printr-o scrisoare: “România riscă pierderea a 231 de milioane de euro din PNRR!” apare prima dată în TeleM Regional.
La data de 6 februarie, polițiștii au fost sesizați cu privire la faptul că numita PODOREANU LARISA, de 13 ani, a plecat de la unitatea de învățământ din municipiul Iași și nu a mai revenit. Semnalmente: păr șaten, lung, ochi căprui, constituție atletică, de obicei poartă ochelari. La momentul plecării era îmbrăcată cu o geacă […] Articolul O elevă din Iași a dispărut. Sunați la 112 dacă aveti informatii! apare prima dată în TeleM Regional.
Autospecială de poliție implicată într-un accident în timpul unei urmăriri în Câmpulung Moldovenesc # TeleM Iași
Scene de film in aceasta dupa amiaza pe raza orasului Campulung Moldovenesc. O autospeciala de Politie, care urmarea o masina consusa de un sofer care furase o masina, a patruns pe trotuar si a lovit o cladire evitand o coliziune cu un autobuz. Autospecială de poliție implicată într-un accident în timpul unei urmăriri în Câmpulung […] Articolul Autospecială de poliție implicată într-un accident în timpul unei urmăriri în Câmpulung Moldovenesc apare prima dată în TeleM Regional.
Economia României traversează o perioadă dificilă la început de an, marcată de măsurile fiscale și bugetare adoptate de Guvern. Camera de Comerț Iași către antreprenori: “Îndemnul nostru este sa strângă din dinți!” Creșterea taxelor, reducerea unor facilități și întârzierea plăților statului pun presiune pe mediul de afaceri. Antreprenorii resimt din plin lipsa de lichidități și […] Articolul Camera de Comerț Iași către antreprenori: “Îndemnul nostru este sa strângă din dinți!” apare prima dată în TeleM Regional.
Sprijin financiar de urgență pentru sectorul pomicol: granturi de până la 2.000 euro/ha pentru culturile afectate de îngheț # TeleM Iași
Guvernul a aprobat, în ședința din 5 februarie 2026, acordarea unui sprijin financiar de urgență pentru sectorul pomicol, destinat producătorilor agricoli ale căror culturi au fost afectate de înghețul târziu din primăvara anului 2025. Măsura vine în sprijinul fermierilor care au înregistrat pierderi semnificative de producție în urma fenomenelor climatice nefavorabile din perioada aprilie–mai 2025. […] Articolul Sprijin financiar de urgență pentru sectorul pomicol: granturi de până la 2.000 euro/ha pentru culturile afectate de îngheț apare prima dată în TeleM Regional.
Procurorii DIICOT Suceava au dispus reținerea a 5 inculpați, dintre care doi recidiviști, cu vârstele cuprinse între 24 și 35 de ani, cercetați pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de mare risc. În sarcina unui inculpat s-a reținut și comiterea infracțiunii de trafic de droguri de risc. 1 kg de cocaină vândută în parcarea […] Articolul 1 kg de cocaină vândută în parcarea unui centru comercial din Suceava apare prima dată în TeleM Regional.
Locuitorii din cartierul Alexandru cel Bun din Iași au transmis un mesaj clar autorităților: nu vor parcarea supraetajată planificată pe strada Mușatini. Locuitorii din cartierul Alexandru nu mai vor parcarea supraetajată Proiectul, care ar fi trebuit să ofere aproximativ 280 de locuri, inclusiv pentru persoane cu dizabilități și stații de încărcare pentru mașini electrice, stagnează […] Articolul Locuitorii din cartierul Alexandru nu mai vor parcarea supraetajată din Mușatini apare prima dată în TeleM Regional.
Neamț | Un bărbat a fost rănit după coliziunea dintre o mașină de colectare a deșeurilor și un autoturism # TeleM Iași
În jurul orei 12:00, prin apel la 112 a fost anunțat un accident rutier produs pe DJ 207C, în comuna Ion Creangă. Neamț | Un bărbat a fost rănit după coliziunea dintre o mașină de colectare a deșeurilor și un autoturism În accidentul rutier au fost implicate un autoturism în care se aflau două persoane […] Articolul Neamț | Un bărbat a fost rănit după coliziunea dintre o mașină de colectare a deșeurilor și un autoturism apare prima dată în TeleM Regional.
Locuitorii din cartierul Alexandru cel Bun din Iași au transmis un mesaj clar autorităților: nu vor parcarea supraetajată planificată pe strada Mușatini. Proiectul, care ar fi trebuit să ofere aproximativ 280 de locuri, inclusiv pentru persoane cu dizabilități și stații de încărcare pentru mașini electrice, stagnează de ani buni și acum se confruntă cu opoziția […] Articolul Locuitorii din cartierul Alexandru nu mai vor parcarea supraetajată apare prima dată în TeleM Regional.
Contractul pentru construirea depoului Dacia a fost semnat în iunie 2025, iar lucrările sunt în plină desfășurare. Proiectul face parte din modernizarea transportului public din Iași, finanțată prin fonduri europene și PNRR, și va deservi noile tramvaie și autobuze electrice achiziționate de municipalitate. Depoul va avea facilități moderne, inclusiv: Un aspect inedit: depoul va fi […] Articolul Se lucrează la depoul Dacia apare prima dată în TeleM Regional.
Video | Poliția solicită sprijinul populației după o tentativă de jaf la o societate comercială din Iași # TeleM Iași
Un incident grav a avut loc în municipiul Iași, în noaptea de 12 septembrie 2025, când persoane necunoscute au încercat să pătrundă prin forțare în incinta unei societăți comerciale, vizând casieria unității. Video | Poliția solicită sprijinul populației după o tentativă de jaf la o societate comercială din Iași Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Iași […] Articolul Video | Poliția solicită sprijinul populației după o tentativă de jaf la o societate comercială din Iași apare prima dată în TeleM Regional.
