Concediile medicale, plătite integral pentru bolnavii cronici și gravide. Indemnizația nu va mai fi tăiată la fiecare prelungire

09:00

Un accident grav a avut loc pe o șosea din Capitală, unde un bărbat în vârstă de 54 de ani, de origine turcă, a fost transportat de urgență la spital, după ce autoturismul pe care îl conducea a sărit peste un sens giratoriu și s-a izbit de acoperișul unui magazin. Șoferul ar fi pierdut controlul