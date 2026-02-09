Ministrul Bogdan Ivan, adus în Parlament pentru a explica criza apei din Argeș
Adevarul.ro, 9 februarie 2026 11:45
Grupul parlamentar USR l-a chemat pe ministrul Energiei, Bogdan-Gruia Ivan, în plenul Parlamentului, la „Ora Guvernului”, pentru a oferi explicații privind criza apei potabile din județul Argeș, unde mii de locuitori se confruntă de peste trei luni cu lipsa apei de băut.
