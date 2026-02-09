Președintele Nicușor Dan îl felicită pe noul președinte al Portugaliei și reafirmă interesul pentru cooperarea bilaterală
CaleaEuropeana, 9 februarie 2026 12:00
Președintele Nicușor Dan a transmis luni felicitări lui António José Martins Seguro pentru alegerea ca nou președinte al Republicii Portugheze, subliniind importanța relațiilor bilaterale dintre cele două state. „Felicitări și cele mai bune urări lui António José Martins Seguro pentru alegerea sa recentă ca noul președinte al Republicii Portugheze! Sunt încrezător că prietenia strânsă dintre […] The post Președintele Nicușor Dan îl felicită pe noul președinte al Portugaliei și reafirmă interesul pentru cooperarea bilaterală appeared first on caleaeuropeana.ro.
• • •
Acum 30 minute
12:00
Acum o oră
11:50
România, parte a strategiei SUA și UE pentru securitate economică: minerale critice, energie și coridorul vertical de gaze. Concluziile consilierului prezidențial Radu Burnete după vizita în SUA # CaleaEuropeana
România caută să își definească rolul într-o nouă arhitectură de securitate economică occidentală, centrată pe accesul la materii prime și minerale critice, energie și infrastructuri strategice, într-un moment în care atât Statele Unite, cât și Uniunea Europeană urmăresc reducerea vulnerabilităților din lanțurile de aprovizionare și eliminarea riscului ca resursele esențiale să fie folosite ca instrument […] The post România, parte a strategiei SUA și UE pentru securitate economică: minerale critice, energie și coridorul vertical de gaze. Concluziile consilierului prezidențial Radu Burnete după vizita în SUA appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:30
Taiwanul respinge relocarea masivă a producției de semiconductori în SUA: „Un ecosistem industrial construit de-a lungul deceniilor nu poate fi transferat” # CaleaEuropeana
Transferul unei părți semnificative din capacitățile de producție de semiconductori ale Taiwanului către Statele Unite nu este realizabil, a declarat vicepremierul și negociatorul-șef Cheng Li-chiun, în contextul discuțiilor privind reorganizarea lanțurilor globale de aprovizionare și presiunile Washingtonului pentru relocarea producției strategice, relatează AFP, preluat de Agerpres. Declarațiile vin la aproximativ o lună după anunțarea unui […] The post Taiwanul respinge relocarea masivă a producției de semiconductori în SUA: „Un ecosistem industrial construit de-a lungul deceniilor nu poate fi transferat” appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:30
Înaintea summitului UE privind competitivitatea, Germania solicită reducerea poverii birocratice în vederea unei piețe unice pe deplin funcționale # CaleaEuropeana
Țările UE vor putea avansa cu integrarea economiilor naționale și facilitarea circulației mărfurilor și a lucrătorilor numai dacă acest lucru nu va însemna mai multe sarcini birocratice pentru industrie, avertizează Germania. Noul document de orientare difuzat de Berlin și obținut de POLITICO vine în contextul în care președinții și prim-miniștrii din întreaga UE se pregătesc […] The post Înaintea summitului UE privind competitivitatea, Germania solicită reducerea poverii birocratice în vederea unei piețe unice pe deplin funcționale appeared first on caleaeuropeana.ro.
Acum 2 ore
10:40
Fostul președinte finlandez Sauli Niinistö este avut în vedere pentru rolul de emisar special al UE în relațiile cu Rusia # CaleaEuropeana
Fostul președinte al Finlandei Sauli Niinistö este luat în considerare pentru un nou rol de emisar special al Uniunii Europene însărcinat cu reluarea dialogului cu președintele rus Vladimir Putin, potrivit cotidianului italian La Repubblica, relatează publicația Helsinki Times. Ziarul scrie că această idee a fost discutată joi, la Paris, în cadrul unor convorbiri între președintele […] The post Fostul președinte finlandez Sauli Niinistö este avut în vedere pentru rolul de emisar special al UE în relațiile cu Rusia appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:30
Parlamentul European se reunește în plen la Strasbourg: apărarea europeană, competitivitatea UE și țintele climatice, printre principalele teme ale săptămânii # CaleaEuropeana
Parlamentul European se reunește în această săptămână în sesiune plenară la Strasbourg, în perioada 9–15 februarie 2026, cu o agendă dominată de securitate și apărare, competitivitatea economică a Uniunii, politica climatică, migrația și sprijinul pentru sectorul agricol. Apărarea europeană, în contextul unui mediu internațional volatil Eurodeputații vor dezbate marți consolidarea capacităților europene de apărare, în […] The post Parlamentul European se reunește în plen la Strasbourg: apărarea europeană, competitivitatea UE și țintele climatice, printre principalele teme ale săptămânii appeared first on caleaeuropeana.ro.
Acum 4 ore
10:20
UE și SUA o felicită pe Sanae Takaichi pentru „victoria istorică în alegerile” legislative din Japonia. Liderii instituțiilor europene „așteaptă cu interes un nou impuls pentru aprofundarea parteneriatului strategic” # CaleaEuropeana
Liderii instituțiilor UE au felicitat-o pe Sanae Takaichi pentru „victoria sa istorică în alegerile” legislative din Japonia. „Aștept cu interes să colaborăm îndeaproape pentru a aprofunda și mai mult parteneriatul dintre Japonia și Uniunea Europeană”, a transmis președintele Consiliului European, Antonio Costa, într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare X. My best wishes to Prime […] The post UE și SUA o felicită pe Sanae Takaichi pentru „victoria istorică în alegerile” legislative din Japonia. Liderii instituțiilor europene „așteaptă cu interes un nou impuls pentru aprofundarea parteneriatului strategic” appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:20
Nicușor Dan o felicită pe Sanae Takaichi pentru victoria în alegerile din Japonia: Aștept cu interes să lucrăm la consolidarea Parteneriatului Strategic # CaleaEuropeana
Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj de felicitare prim-ministrului Japoniei, Sanae Takaichi, după victoria acesteia în alegeri, subliniind importanța consolidării relațiilor bilaterale dintre cele două state. „Felicitări, doamnă prim-ministru Sanae Takaichi, pentru victoria în alegeri! Vă doresc un mandat de succes și aștept cu interes să lucrăm împreună și să consolidăm în continuare prietenia […] The post Nicușor Dan o felicită pe Sanae Takaichi pentru victoria în alegerile din Japonia: Aștept cu interes să lucrăm la consolidarea Parteneriatului Strategic appeared first on caleaeuropeana.ro.
09:50
Liderii instituțiilor UE îl felicită pe Antonio Jose Seguro pentru câștigarea alegerilor prezidențiale din Portugalia: Poporul portughez și-a demonstrat angajamentul față de democrație # CaleaEuropeana
Liderii instituțiilor UE l-au felicitat pe Antonio Jose Seguro pentru victoria în alegerile prezidențiale din Portugalia, câștigate de socialist cu peste 66%. Președintele Consiliului European, portughezul Antonio Costa, i-a urat mult succes compatriotului său în exercitarea mandatului. I congratulate António José Seguro on his election as President of the Portuguese Republic and wish him every […] The post Liderii instituțiilor UE îl felicită pe Antonio Jose Seguro pentru câștigarea alegerilor prezidențiale din Portugalia: Poporul portughez și-a demonstrat angajamentul față de democrație appeared first on caleaeuropeana.ro.
Acum 24 ore
16:50
Ucraina impune sancțiuni persoanelor și companiilor implicate în industria de apărare a Rusiei și în activități financiare, inclusiv celor care ajută Moscova să eludeze sancțiunile UE și SUA # CaleaEuropeana
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a semnat decrete prin care a impus sancțiuni împotriva a 66 de persoane fizice și 62 de entități juridice, măsurile vizând cetățeni și rezidenți ai Rusiei, Hong Kongului, Kârgâzstanului și Emiratelor Arabe Unite, potrivit unui comunicat al președinției Ucrainei. Primul decret vizează limitarea capacităților industriei de apărare a Rusiei. În total, […] The post Ucraina impune sancțiuni persoanelor și companiilor implicate în industria de apărare a Rusiei și în activități financiare, inclusiv celor care ajută Moscova să eludeze sancțiunile UE și SUA appeared first on caleaeuropeana.ro.
14:30
Ministrul Energiei, întrevedere cu omologul ucrainean: Interconectările România–Ucraina trebuie operate în condiții de maximă siguranță # CaleaEuropeana
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a avut sâmbătă o întrevedere cu omologul său ucrainean, Denys Shmyhal, în cadrul căreia cei doi au discutat despre cooperarea energetică. „Astăzi, pe teren, la granița cu Ucraina. Acolo unde lucrurile se văd altfel decât din documente.În acest context, m-am întâlnit cu Denys Shmyhal, ministrul Energiei din Ucraina, pentru că, indiferent […] The post Ministrul Energiei, întrevedere cu omologul ucrainean: Interconectările România–Ucraina trebuie operate în condiții de maximă siguranță appeared first on caleaeuropeana.ro.
14:00
Nicușor Dan: Vom decide participarea la prima reuniune a Consiliului Păcii după discuții cu SUA; România dorește “să adere în condițiile revizuirii Cartei” # CaleaEuropeana
Președintele Nicușor Dan a anunțat duminică, într-o postare pe Facebook, că a primit invitația de a participa la prima reuniune a Consiliului de Pace, care va avea loc la Washington, în data de 19 februarie, subliniind că autoritățile române analizează în acest moment condițiile în care țara noastră ar putea lua parte la eveniment. „Am […] The post Nicușor Dan: Vom decide participarea la prima reuniune a Consiliului Păcii după discuții cu SUA; România dorește “să adere în condițiile revizuirii Cartei” appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:10
SURSE Nicușor Dan, invitat de Donald Trump la prima reuniune a Consiliului Păcii, analizează posibilitatea participării # CaleaEuropeana
Președintele Nicușor Dan ia în calcul posibilitatea participării la reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace, care va avea loc pe 19 februarie, la Washington, după ce a primit o invitație în acest sens din partea președintelui american Donald Trump, au transmis surse oficiale pentru CaleaEuropeană.ro. Șeful statului este tentat să participe la această întâlnire, dar […] The post SURSE Nicușor Dan, invitat de Donald Trump la prima reuniune a Consiliului Păcii, analizează posibilitatea participării appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:10
Premierul israelian se va întâlni miercuri, la Washington, cu Donald Trump pentru a discuta despre negocierile purtate de SUA cu Iranul # CaleaEuropeana
Prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, se va întâlni miercuri, la Washington, cu președintele american, Donald Trump, pentru a discuta despre negocierile purtate de Statele Unite cu Iranul, a anunțat sâmbătă seară biroul lui Netanyahu, potrivit Politico Europe. „Prim-ministrul consideră că toate negocierile trebuie să includă limitarea rachetelor balistice și încetarea sprijinului pentru axa iraniană”, a declarat […] The post Premierul israelian se va întâlni miercuri, la Washington, cu Donald Trump pentru a discuta despre negocierile purtate de SUA cu Iranul appeared first on caleaeuropeana.ro.
Ieri
11:20
De la Washington la Londra: Ministrul Oana Țoiu, vizită în Regatul Unit; Întrevedere cu omologul britanic și un discurs la think tank-ul Chatham House # CaleaEuropeana
Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, va realiza o vizită de lucru la Londra, în perioada 9-10 februarie 2026, vizita se înscriindu-se în demersurile constante ale României de consolidare a dialogului politic și cooperării bilaterale extinse cu Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, unul din cei mai importanți parteneri strategici ai țării noastre, […] The post De la Washington la Londra: Ministrul Oana Țoiu, vizită în Regatul Unit; Întrevedere cu omologul britanic și un discurs la think tank-ul Chatham House appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:10
Șefa diplomației române, la Hudson Institute: România este pregătită să ducă parteneriatul cu SUA la următorul nivel – cooperare în minerale critice și înalte tehnologii # CaleaEuropeana
România este pregătită să ducă parteneriatul cu Statele Unite la următorul nivel, prin colaborarea în domenii de înaltă tehnologie și minerale critice, a declarat la finalul acestei săptămâni șefa diplomației române, Oana Țoiu, la Washington. Ministrul afacerilor externe a fost invitat la evenimentul public „Davos to the Arctic: Forging Transatlantic Unity-A Romanian View”, găzduit de […] The post Șefa diplomației române, la Hudson Institute: România este pregătită să ducă parteneriatul cu SUA la următorul nivel – cooperare în minerale critice și înalte tehnologii appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:00
Miniștrii de externe ai Danemarcei și Groenlandei spun că dialogul cu SUA este benefic, dar rezultatele rămân incerte: „Criza nu s-a încheiat și încă nu avem o soluție” # CaleaEuropeana
Miniștrii de externe danez, Lars Lokke Rasmussen, și groenlandez, Vivian Motzfeldt, au declarat sâmbătă că dialogul cu Statele Unite privind Groenlanda este benefic, însă rezultatele acestor discuții rămân incerte, relatează Reuters și AFP. „Mă întorc acasă după un scurt sejur de 18 ore în Groenlanda, cu ocazia deschiderii noului consulat canadian din Nuuk. Am mai fost […] The post Miniștrii de externe ai Danemarcei și Groenlandei spun că dialogul cu SUA este benefic, dar rezultatele rămân incerte: „Criza nu s-a încheiat și încă nu avem o soluție” appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:30
Iulian Chifu: Tratatul Noul Start prelungit la ultima suflare. Controlul nuclear în era reașezărilor strategice # CaleaEuropeana
Federația Rusă și Statele Unite au ajuns, potrivit unor surse occidentale, la un acord de principiu pentru prelungirea Start 3 sau Noul Start, cum se numește ultimul tratat de control al armelor nucleare în vigoare, chiar în ultimele secunde ale funcționării sale, cu doar câteva ore înainte ca acesta să expire oficial, joi, 4 februarie. […] The post Iulian Chifu: Tratatul Noul Start prelungit la ultima suflare. Controlul nuclear în era reașezărilor strategice appeared first on caleaeuropeana.ro.
09:10
UE analizează opțiuni pentru a oferi mai multe fonduri sectorului apărării după încheierea programului SAFE (Bloomberg) # CaleaEuropeana
Uniunea Europeană analizează opțiuni pentru o nouă finanțare a sectorului apărării, după ce programul inițial de împrumuturi, în valoare de 150 de miliarde de euro, a fost suprasubscris, au declarat pentru Bloomberg surse apropiate discuțiilor, potrivit Agerpres. Discuțiile se află într-un stadiu incipient, în condițiile în care Executivul european distribuie în continuare fondurile din programul […] The post UE analizează opțiuni pentru a oferi mai multe fonduri sectorului apărării după încheierea programului SAFE (Bloomberg) appeared first on caleaeuropeana.ro.
7 februarie 2026
19:30
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a respins acuzațiile potrivit cărora Uniunea Europeană ar fi exercitat presiuni pentru cenzurarea conținutului online în timpul alegerilor, afirmând că libertatea de exprimare trebuie protejată pentru oameni, nu pentru conturi false și rețele de manipulare. Declarațiile vin în contextul publicării unui raport al Comisiei juridice a Camerei Reprezentanților din SUA, […] The post Maia Sandu, despre raportul din SUA privind alegerile din Europa, inclusiv din România: Libertatea de exprimare este pentru oameni, nu pentru conturi false appeared first on caleaeuropeana.ro.
15:40
SUA fac presiuni asupra Ucrainei și Rusiei pentru a ajunge la un acord până în iunie, spune Zelenski: „Alegerile sunt mai importante pentru ei. Să nu fim naivi” # CaleaEuropeana
Washingtonul face presiuni asupra Ucrainei și Rusiei pentru a ajunge la un acord care să pună capăt războiului declanșat de Moscova împotriva Kievului până în luna iunie, a declarat vineri președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, relatează Politico Europe. Cele două echipe de negociere plănuiesc să se întâlnească în Statele Unite, cel mai probabil peste o săptămână, […] The post SUA fac presiuni asupra Ucrainei și Rusiei pentru a ajunge la un acord până în iunie, spune Zelenski: „Alegerile sunt mai importante pentru ei. Să nu fim naivi” appeared first on caleaeuropeana.ro.
15:40
Financial Times: Departamentul de Stat al SUA se pregătește să finanțeze think tank-uri aliniate mișcării MAGA în Europa # CaleaEuropeana
Departamentul de Stat al SUA se pregătește să finanțeze think-tank-uri și organizații caritabile aliniate mișcării MAGA (Make America Great Again) din Europa, pentru a răspândi pozițiile Washingtonului și a contracara ceea ce sunt percepute ca amenințări la libertatea de exprimare, relatează Financial Times. Un oficial de rang înalt al Departamentului de Stat, Sarah Rogers, a […] The post Financial Times: Departamentul de Stat al SUA se pregătește să finanțeze think tank-uri aliniate mișcării MAGA în Europa appeared first on caleaeuropeana.ro.
15:00
Victor Negrescu a discutat cu șeful diplomației de la Chișinău despre dezvoltarea proiectelor comune finanțate la nivel european și extinderea predării limbii române peste tot în R. Moldova # CaleaEuropeana
Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a discutat cu ministrul de externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, despre inițiativa sa de a dezvolta mai multe proiecte comune finanțate la nivel european și de a susține și a extinde predarea limbii române peste tot în Republica Moldova. „Republica Moldova este astăzi țara candidată cu cel mai alert […] The post Victor Negrescu a discutat cu șeful diplomației de la Chișinău despre dezvoltarea proiectelor comune finanțate la nivel european și extinderea predării limbii române peste tot în R. Moldova appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:30
Maia Sandu, despre nominalizarea sa la Premiul Nobel pentru Pace: “Ucrainenii care își sacrifică viața pentru pace merită acest premiu” # CaleaEuropeana
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, afirmă că este recunoscătoare pentru faptul că a fost nominalizată la Premiul Nobel pentru Pace, subliniind însă că ucrainenii care au revenit acasă după ce au fost prizonieri de război în Rusia sunt cei care merită acest premiu. „Apreciez, bineînțeles, acest lucru. Sunt recunoscătoare pentru faptul că oamenii urmăresc țara […] The post Maia Sandu, despre nominalizarea sa la Premiul Nobel pentru Pace: “Ucrainenii care își sacrifică viața pentru pace merită acest premiu” appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:20
13:00
Ministrul Sănătății anunță continuarea consolidării rețelei de centre de expertiză pentru bolile rare, cu un nou centru la Craiova și recertificarea celui de la Timișoara # CaleaEuropeana
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat vineri continuarea consolidării rețelei naționale de centre de expertiză pentru bolile rare (CEBR), prin deschiderea unui nou centru la Craiova și recertificarea celui de-al doilea, la Timișoara. Potrivit ministrului, cele două structuri menite să ofere pacienților trasee medicale clare, expertiză concentrată și îngrijire coordonată funcționează în cadrul: Spitalului Clinic […] The post Ministrul Sănătății anunță continuarea consolidării rețelei de centre de expertiză pentru bolile rare, cu un nou centru la Craiova și recertificarea celui de la Timișoara appeared first on caleaeuropeana.ro.
Mai mult de 2 zile în urmă
11:40
Donald Trump anulează taxele vamale punitive impuse Indiei pentru importurile de petrol rusesc # CaleaEuropeana
Președintele american Donald Trump a semnat vineri un ordin executiv prin care anulează taxele vamale punitive impuse Indiei, menite să determine această țară să renunțe la importurile de petrol din Rusia, informează dpa. Liderul de la Casa Albă a anunțat totodată reducerea așa-numitelor „taxe vamale reciproce” de la 25% la 18%. „Vești excelente pentru India […] The post Donald Trump anulează taxele vamale punitive impuse Indiei pentru importurile de petrol rusesc appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:30
Comisia Europeană propune cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, care extinde restricțiile asupra sectorului energetic, băncilor, bunurilor și serviciilor rusești # CaleaEuropeana
Comisia Europeană a propus vineri cel mai recent pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, care extinde restricțiile asupra sectorului energetic, băncilor, bunurilor și serviciilor rusești. „În contextul importantelor negocieri de pace care se desfășoară la Abu Dhabi, trebuie să fim realiști: Rusia va veni la masa negocierilor cu intenții sincere doar dacă va fi presată să […] The post Comisia Europeană propune cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, care extinde restricțiile asupra sectorului energetic, băncilor, bunurilor și serviciilor rusești appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:00
Aproape 70% dintre elevii români, sub pragul competenței digitale funcționale (Raport UNICEF). Consilierul prezidențial pentru educație subliniază necesitatea unor politici educaționale dedicate # CaleaEuropeana
Consilierul prezidențial pentru educație și cercetare, Sorin Costreie, a participat recent la lansarea a două rapoarte despre literația digitală și literația științifică a elevilor, realizate de BRIO pentru UNICEF România, cu sprijinul Ministerul Educației și Cercetării și al Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare. Potrivit acestuia, rezultatele ilustrează cât de bine pot aplica elevii competențele […] The post Aproape 70% dintre elevii români, sub pragul competenței digitale funcționale (Raport UNICEF). Consilierul prezidențial pentru educație subliniază necesitatea unor politici educaționale dedicate appeared first on caleaeuropeana.ro.
08:40
Gheorghe Falcă a fost desemnat raportor din umbră pentru Fondul pentru competitivitate: „Trebuie să investim în oameni, în educație și în dezvoltarea competențelor” # CaleaEuropeana
Europarlamentarul Gheorghe Falcă (PNL/PPE) a fost desemnat raportor din umbră din partea Grupului PPE pentru elaborarea Avizului Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (EMPL) din Parlamentul European privind Fondul pentru competitivitate, se arată într-un comunicat de presă remis CaleaEuropeană.ro. „Este o responsabilitate care îmi permite să contribui direct la conturarea unei abordări […] The post Gheorghe Falcă a fost desemnat raportor din umbră pentru Fondul pentru competitivitate: „Trebuie să investim în oameni, în educație și în dezvoltarea competențelor” appeared first on caleaeuropeana.ro.
6 februarie 2026
15:50
Kallas consideră că Europa ar trebui să înceapă discuții privind capacități proprii de descurajare nucleară # CaleaEuropeana
Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate, Kaja Kallas, a declarat pentru cotidianul finlandez Helsingin Sanomat (HS) că Europa ar trebui să înceapă discuții despre propria descurajare nucleară, în contextul deteriorării mediului de securitate european, relatează EFE, preluat de Agerpres. Oficialul european a efectuat joi o vizită în Finlanda pentru a […] The post Kallas consideră că Europa ar trebui să înceapă discuții privind capacități proprii de descurajare nucleară appeared first on caleaeuropeana.ro.
15:30
Bolojan, scrisoare către CCR: Amânarea unei decizii privind legea pensiilor magistraților poate duce la pierderea a peste 230 de milioane de euro din PNRR # CaleaEuropeana
Premierul Ilie Bolojan a avertizat vineri că amânarea unei decizii a Curții Constituționale privind legea pensiilor magistraților poate duce la pierderea a peste 230 de milioane de euro din fondurile alocate României prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Într-o scrisoare transmisă vineri Curții Constituționale, șeful Guvernului arată că ministrul investițiilor și proiectelor europene, […] The post Bolojan, scrisoare către CCR: Amânarea unei decizii privind legea pensiilor magistraților poate duce la pierderea a peste 230 de milioane de euro din PNRR appeared first on caleaeuropeana.ro.
15:10
„O Europă puternică nu este completă fără Republica Moldova, Ucraina și vecinii noștri din Balcanii de Vest”, subliniază ministrul lituanian de externe la Chișinău # CaleaEuropeana
O „Europă puternică nu este completă fără Republica Moldova, Ucraina și vecinii noștri din Balcanii de Vest”, a subliniat ministrul afacerilor externe al Lituaniei, Kęstutis Budrys, într-o întâlnire la Chișinău cu omologul său moldovean Mihai Popșoi. Potrivit unui comunicat al Ministerului Afacerilor Externe din Republica Moldova, discuțiile au confirmat nivelul înalt al dialogului politic moldo-lituanian […] The post „O Europă puternică nu este completă fără Republica Moldova, Ucraina și vecinii noștri din Balcanii de Vest”, subliniază ministrul lituanian de externe la Chișinău appeared first on caleaeuropeana.ro.
15:00
Regatul Unit se așteaptă ca NATO să discute săptămâna viitoare măsuri de securitate pentru Groenlanda # CaleaEuropeana
Miniștrii apărării din cadrul NATO vor discuta, cel mai probabil, măsuri de consolidare a securității Groenlandei la reuniunea de săptămâna viitoare, a declarat ministrul britanic al apărării, John Healey, în contextul tensiunilor generate de declarațiile președintelui american Donald Trump privind dorința sa de a obține controlul asupra insulei, relatează Reuters, citat de Agerpres. Trump a […] The post Regatul Unit se așteaptă ca NATO să discute săptămâna viitoare măsuri de securitate pentru Groenlanda appeared first on caleaeuropeana.ro.
14:30
Președintele Senatului a avut „o discuție foarte bună” cu Landon Derentz, vicepreședintele pe energie și infrastructură al Atlantic Council: Am trecut în revistă proiectele comune care întăresc parteneriatul nostru strategic # CaleaEuropeana
Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a avut „o discuție foarte bună” cu Landon Derentz, vicepreședintele pe energie și infrastructură al Atlantic Council. „Am trecut în revistă proiectele comune România-SUA care cresc reziliența și întăresc parteneriatul nostru strategic, precum și cele care sunt în pregătire”, a arătat acesta într-un mesaj publicat pe Facebook. Abrudean a amintit și […] The post Președintele Senatului a avut „o discuție foarte bună” cu Landon Derentz, vicepreședintele pe energie și infrastructură al Atlantic Council: Am trecut în revistă proiectele comune care întăresc parteneriatul nostru strategic appeared first on caleaeuropeana.ro.
14:20
Comisia Europeană și India lansează discuții pentru asocierea Indiei la Orizont Europa, programul de cercetare al UE cu un buget de peste 90 miliarde de euro # CaleaEuropeana
Comisia Europeană și India au lansat discuții exploratorii privind posibila asociere a Indiei la Orizont Europa, principalul program al Uniunii Europene dedicat cercetării și inovării, cu un buget de 93,5 miliarde de euro, destinat consolidării cooperării științifice și tehnologice la nivel internațional. Inițiativa vine în urma celui de-al 16-lea Summit UE–India, desfășurat recent la New […] The post Comisia Europeană și India lansează discuții pentru asocierea Indiei la Orizont Europa, programul de cercetare al UE cu un buget de peste 90 miliarde de euro appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:50
UE avertizează că modul în care TikTok creează dependență încalcă Regulamentul privind serviciile digitale. Compania riscă o amendă de până la 6% din cifra de afaceri globală # CaleaEuropeana
Comisia Europeană a constatat, cu titlu preliminar, că TikTok încalcă Regulamentul privind serviciile digitale pentru modul în care creează dependență. Potrivit comunicatului oficial, aceasta include funcții precum scroll infinit, autoplay, notificări push și sistemul său de recomandare extrem de personalizat. Ancheta preliminară a Comisiei indică faptul că TikTok nu a evaluat în mod adecvat modul […] The post UE avertizează că modul în care TikTok creează dependență încalcă Regulamentul privind serviciile digitale. Compania riscă o amendă de până la 6% din cifra de afaceri globală appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:10
Giganții tech americani ar putea ajunge la investiții de 650 miliarde de dolari în 2026 pentru dezvoltarea IA # CaleaEuropeana
Marile companii tehnologice americane sunt așteptate să aloce, cumulat, aproximativ 650 de miliarde de dolari pentru infrastructura necesară dezvoltării inteligenței artificiale în 2026, într-unul dintre cele mai agresive cicluri de investiții corporative din istoria recentă, relatează Bloomberg, preluat de Agerpres. Cheltuielile anunțate odată cu rezultatele financiare recente vizează în principal construirea unor centre de date […] The post Giganții tech americani ar putea ajunge la investiții de 650 miliarde de dolari în 2026 pentru dezvoltarea IA appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:10
Serviciul de securitate al Norvegiei semnalează intensificarea spionajului rusesc în Arctica # CaleaEuropeana
Rusia ar urma să-și intensifice activitățile de spionaj în Norvegia în acest an, concentrându-se din ce în ce mai mult pe teritoriul continental arctic al țării și pe arhipelagul Svalbard, a declarat vineri serviciul norvegian de securitate internă PST, avertizând totodată asupra riscurilor de sabotaj, informează Reuters. Raportul, denumit de PST „Evaluarea amenințărilor naționale” (NTV), […] The post Serviciul de securitate al Norvegiei semnalează intensificarea spionajului rusesc în Arctica appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:10
Finlanda este indispensabilă pentru securitatea europeană, afirmă șefa diplomației UE după o întâlnire cu Alexander Stubb # CaleaEuropeana
Șefa diplomației UE, Kaja Kallas, a discutat joi, la Helsinki, cu președintele Alexander Stubb, premierul Petteri Orpo și ministrul de externe Elina Valtonen, despre principalele provocări geopolitice, de la războiul Rusiei împotriva Ucrainei până la securitatea Arcticii, relațiile transatlantice, China și situația din Orientul Mijlociu. „Finlanda este indispensabilă pentru securitatea europeană. Într-o ordine mondială în […] The post Finlanda este indispensabilă pentru securitatea europeană, afirmă șefa diplomației UE după o întâlnire cu Alexander Stubb appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:00
Parlamentul European dorește prioritizarea furnizorilor europeni în proiectele de mobilitate militară, pentru a reduce riscul exploatării unor vulnerabilități tehnologice de către actori străini # CaleaEuropeana
Parlamentul European va susține introducerea unei „preferințe europene” în planurile Uniunii Europene de îmbunătățire a mobilității militare, pentru a reduce riscul ca actori externi să poată încetini sau bloca deplasarea trupelor și a echipamentelor militare prin vulnerabilități tehnologice, relatează Euronews. Eurodeputatul francez François Kalfon, raportor din umbră al Parlamentului European pentru dosarul privind mobilitatea militară, […] The post Parlamentul European dorește prioritizarea furnizorilor europeni în proiectele de mobilitate militară, pentru a reduce riscul exploatării unor vulnerabilități tehnologice de către actori străini appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:40
Marea Britanie și SUA au semnat un memorandum de înțelegere privind mineralele critice: Subliniază angajamentul nostru de a construi lanțuri de aprovizionare globale reziliente și diversificate # CaleaEuropeana
Marea Britanie a semnat un memorandum de înțelegere privind mineralele critice cu administrația Trump, în încercarea de a diversifica lanțurile de aprovizionare în defavoarea Chinei, informează Politico Europe. Subsecretarul de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe, Commonwealth-ului și Dezvoltării Seema Malhotra a semnat parteneriatul la Washington cu subsecretarul de stat american Jacob Helberg miercuri seara. […] The post Marea Britanie și SUA au semnat un memorandum de înțelegere privind mineralele critice: Subliniază angajamentul nostru de a construi lanțuri de aprovizionare globale reziliente și diversificate appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:20
Ursula von der Leyen a discutat cu BusinessEurope despre strategia Europei în materie de competitivitate: „Succesul necesită implicarea tuturor, în special a industriei și a mediului de afaceri” # CaleaEuropeana
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a discutat joi cu reprezentanții BusinessEurope despre strategia Europei în materie de competitivitate și despre măsurile necesare pentru punerea acesteia în aplicare. „Am avut o discuție foarte bună cu BusinessEurope. Împărtășim același sentiment de urgență. Și aceeași convingere că schimbările profunde care remodelează lumea reprezintă o oportunitate de a […] The post Ursula von der Leyen a discutat cu BusinessEurope despre strategia Europei în materie de competitivitate: „Succesul necesită implicarea tuturor, în special a industriei și a mediului de afaceri” appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:00
Viceguvernatorul BNR Cosmin Marinescu, „pilulă” de educație financiară: Prețul banilor este puterea de cumpărare, nu rata dobânzii # CaleaEuropeana
Viceguvernatorul Băncii Naționale a României, Cosmin Marinescu, explică într-o analiză publicată pe blogul personal diferența dintre „prețul banilor” și „prețul creditului”, subliniind că una dintre cele mai frecvente confuzii din spațiul public este asocierea eronată a prețului banilor cu nivelul dobânzilor. Textul, prezentat drept o „pilulă” de educație financiară, face parte din demersul mai amplu […] The post Viceguvernatorul BNR Cosmin Marinescu, „pilulă” de educație financiară: Prețul banilor este puterea de cumpărare, nu rata dobânzii appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:40
Comisarul european pentru extindere merge în Turcia, în încercarea de a revigora relațiile UE cu această țară: Pacea în Ucraina va schimba realitățile în regiunea Mării Negre. Turcia va fi un partener foarte important # CaleaEuropeana
După ani în care a privit Turcia ca pe o problemă, Uniunea Europeană o consideră acum parte a soluției, arată Politico Europe. Pe măsură ce negocierile pentru pace în Ucraina prind avânt, rolul potențial al Turciei în ordinea postbelică – în special ca forță de menținere a păcii și actor regional influent în Marea Neagră […] The post Comisarul european pentru extindere merge în Turcia, în încercarea de a revigora relațiile UE cu această țară: Pacea în Ucraina va schimba realitățile în regiunea Mării Negre. Turcia va fi un partener foarte important appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:30
Comisarul european pentru apărare îndeamnă statele membre să se pregătească pentru o eventuală retragere a trupelor americane din Europa # CaleaEuropeana
Comisarul european pentru apărare, Andrius Kubilius, a îndemnat joi statele membre ale UE să se pregătească pentru o eventuală retragere a trupelor americane din Europa, subliniind că acest demers ar trebui să includă intensificarea eforturilor de înarmare și dezvoltarea tehnologiilor spațiale, relatează EFE, potrivit Agerpres. Europa trebuie să își asume propria apărare, iar pentru aceasta […] The post Comisarul european pentru apărare îndeamnă statele membre să se pregătească pentru o eventuală retragere a trupelor americane din Europa appeared first on caleaeuropeana.ro.
08:00
Președintele american Donald Trump a publicat pe platforma Truth Social un mesaj amplu de susținere pentru premierul Ungariei, Viktor Orbán, pe care îl descrie drept „un lider cu adevărat puternic și influent”, anunțând că îi acordă din nou „susținerea completă și totală” pentru realegerea în funcția de prim-ministru. În mesajul său, Trump afirmă că Viktor […] The post Trump, mesaj de susținere pentru Viktor Orban la alegerile din Ungaria: “Un lider cu adevărat puternic și influent” pe care îl susțin “complet și total” appeared first on caleaeuropeana.ro.
07:50
Trump cere “un nou tratat îmbunătățit și modernizat” după expirarea ultimului acord SUA-Rusia de reducere a armelor nucleare # CaleaEuropeana
Peședintele Statelor Unite, Donald Trump, a cerut joi „un nou tratat îmbunătățit și modernizat” cu Rusia, după expirarea ultimului tratat bilateral de dezarmare nucleară între cele două țări, New START. Într-o postare publicată pe platforma sa Truth Social, liderul de la Casa Albă a subliniat că „Statele Unite sunt cea mai puternică țară din lume” […] The post Trump cere “un nou tratat îmbunătățit și modernizat” după expirarea ultimului acord SUA-Rusia de reducere a armelor nucleare appeared first on caleaeuropeana.ro.
07:50
07:40
Macron este hotărât “să facă valuri” la summitul UE privind competitivitatea pentru a accelera “independența europeană” # CaleaEuropeana
Emmanuel Macron a făcut apel joi la Uniunea Europeană să-și accelereze agenda de ”independență europeană” cu prilejul unei întâlniri cu președinta Comisiei Europene și cu președintele Consiliului European, anturajul său afirmând că este hotărât ”să facă valuri” la viitoarea reuniune a Consiliului European care va avea loc pe 12 februarie. ”Pentru o Europă care decide […] The post Macron este hotărât “să facă valuri” la summitul UE privind competitivitatea pentru a accelera “independența europeană” appeared first on caleaeuropeana.ro.
