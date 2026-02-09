DIICOT nu a deschis nicio anchetă în legătură cu Epstein. România, menționată de 800 în dosarul acestuia

Newsweek.ro, 9 februarie 2026 12:50

România nu a deschis încă nici un fel de anchetă, care să investigheze posibilele conexiuni alle dos...

Alte ştiri de Newsweek.ro

Acum 10 minute
13:20
O veste bună și unea rea: Statul a lansat o nouă ediție de titluri Tezaur, dar dobânzile sunt mai mici Newsweek.ro
O veste bună și unea rea, pentru românii care vor să economisească în condiții avantajoase. Statul a...
Acum 30 minute
13:00
Alex Florența și Marius Voineag renunță la șefiile Parchetului General și DNA. Cine le poate lua locul Newsweek.ro
Liderii Parchetului General și DNA, Alex Florența și Marius Voineag, au renunțat să-și mai depună ca...
Acum o oră
12:50
DIICOT nu a deschis nicio anchetă în legătură cu Epstein. România, menționată de 800 în dosarul acestuia Newsweek.ro
România nu a deschis încă nici un fel de anchetă, care să investigheze posibilele conexiuni alle dos...
12:30
Antonio Seguro l-a zdrobit pe „George Simion de Portugalia”. Președinte, cu 66%. Nicușor Dan l-a felicitat Newsweek.ro
Antonio Jose Seguro este noul președinte al Portugaliei. L-a zdrobit pe „George Simion de Portugalia...
12:30
FSB acuză, fără dovezi, că suspectul atentatului din Moscova urma să fugă la Kiev prin România Newsweek.ro
Serviciul Federal de Securitate al Rusiei acuză că principalul suspect în atentatul asupra generalul...
Acum 2 ore
12:20
Schiorul olimpic american Hunter Hess, catalogat de Trump drept „un adevărat ratat”. Cu ce l-a supărat? Newsweek.ro
Președintele SUA Donald Trump l-a catalogat drept „un adevărat ratat” pe schiorul olimpic american H...
12:10
Bolojan, atacat cu aceeași „placă” din USR și din interiorul PNL: „USR-izează guvernul”. Cine sunt inamicii? Newsweek.ro
Prmierul Bolojan și-a găsit contestatari și în PNL dar și în USR, partid care îi este aliat la guver...
12:10
VIDEO Atac brutal rusesc cu 11 rachete balistice Iskander și 150 de drone asupra blocurilor din Odesa și Kiev Newsweek.ro
Rusia a lansat un atac aerian masiv asupra Ucrainei, folosind rachete balistice Iskander și aproxima...
12:10
Concelex, selectată de KHNP cu un contract de 49,8 mil. € pentru retehnologizarea a Unității 1 de la Cernavodă Newsweek.ro
Concelex a fost desemnată câștigătoarea unui contract în valoare de 49,8 milioane de euro de către K...
12:00
Meteo. Când scăpăm de vremea rea? Vom avea nopți cu temperaturi negative până în martie. Prognoza AccuWeather Newsweek.ro
Meteo. Când scăpăm de vremea rea? Conform prognozei AccuWeather, vom avea nopți cu temperaturi negat...
11:40
Nu se mai produce nimic în România? În 2025, am exportat maşini şi echipamente de transport de 44.000.000.000€ Newsweek.ro
Exporturile României au crescut cu 4,2%, în 2025, la 96,6 miliarde euro, în 2025. Iar principalul ve...
Acum 4 ore
11:20
Noi scumpiri în lanț? Prețurile transporturilor de mărfuri, cu camionul ori duba, cresc cu circa 8% în 2026 Newsweek.ro
Motorină mai scumpă, taxe de drum mai mari pe kilometru, în funcție de masa vehiculului și clasa de ...
11:10
Care români vor avea, totuși, plătită prima zi de concediu medical? Guvernul a introdus o serie de excepții Newsweek.ro
Care români vor avea, totuși, plătită prima zi de concediu medical? Guvernul a introdus o serie de e...
11:00
Alerte de ultimă oră de la meteorologi. Așteaptă ger, vânt puternic și viscol în 12 județe, până marți seara Newsweek.ro
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, luni, noi atenționări Cod galben de vreme gero...
10:40
Deficitul comercial a scăzut cu 673.000.000 € în anul 2025. Ce înseamnă acest lucru? Newsweek.ro
Deficitul balanței comerciale (FOB/CIF) a fost de 32,743 miliarde de euro în anul 2025, mai mic cu 6...
10:40
E ultima zi pentru primirea candidaturilor la șefia Parchetului General, DNA, și DIICOT. Cum se face selecția? Newsweek.ro
Luni, la ora 12:00, expiră termenul limită până la care procurorii își pot depune, la Ministerul Jus...
10:30
Actorii de la Teatrul Național protestează din cauza unui proiect: Vom fi „scriitori de rapoarte zilnice” Newsweek.ro
Actorii TNB au anunțat că vor protesta marţi faţă de un proiect pilot al Ministerului Culturii privi...
10:20
Avertisment dur de la un expert în energie: „România, campioană la scumpiri. În 2026 va fi mai rău ca în 2025” Newsweek.ro
Dumitru Chisăliță, expert în energie, explică ce se întâmplă după decizia stabilirii prețului admini...
10:00
O decizie a guvernului scade pensiile tuturor românilor. Stagiul de cotizare va fi mai mic. Experții confirmă Newsweek.ro
Decizia guvernului care nu mai plătește prima zi de concediu medical va avea un impact și la pensie....
10:00
Serghei Lavrov amenință Europa cu un război nuclear: Orice atac asupra Rusiei va primi un răspuns militar dur Newsweek.ro
Rusia nu intenționează să atace Europa, însă este pregătită să răspundă militar în cazul unui confli...
10:00
Probleme în domeniul turismului maritim? O companie a anulat toate croazierele planificate. Ce fac clienții? Newsweek.ro
O cunoscută linie de croaziere din SUA și-a încetat în mod neașteptat operațiunile. Toate croazierel...
09:40
Avioane de vânătoare ridicate pentru a proteja un zbor Wizz Air. Ce mesaj au primit pasagerii pe telefon? Newsweek.ro
Pe zborul Wizz Air W95310 cu destinația Israel, un cuplu a raportat că cuvântul „terorist” a apărut ...
09:40
SpaceX vrea să construiască un oraș autonom pe Lună. Elon Musk: „Viitorul civilizației în mai puțin de 10 ani” Newsweek.ro
Elon Musk susține că SpaceX analizează construirea unui oraș autonom pe Lună, un proiect care ar put...
Acum 6 ore
09:20
Gruparea terorista Hamas respige dezarmarea și planul de pace al lui Trump pentru Fâșia Gaza Newsweek.ro
Mișcarea Hamas nu va renunța la arme și nu va accepta nicio formă de dominație străină în Fâșia Gaza...
09:10
Victorie pro-europeană la prezidențiale în Portugalia. Antonio José Seguro a zdrobit extrema dreapta pro-MAGA Newsweek.ro
Portugalia a ales ferm direcția pro-europeană. Socialistul moderat Antonio José Seguro a câștigat de...
09:00
Săptămâna care va aduce o schimbare importantă la pensii. Care pensionari pot primi un „bonus” de mii de lei? Newsweek.ro
Guvernul va aduce o modificare importantă la legislația pensiilor de care vorbește de luni de zile. ...
08:50
Ajutorul la pensie pe ianuarie pentru facturi a fost virat pensionarilor. Cum poți verifica? Newsweek.ro
Conform informațiilor Newsweek, voucherele de energie în format electronic pentru luna ianuarie au î...
08:40
Vizită importantă la Londra: șefa diplomației române discută securitatea europeană și sprijinul pentru Ucraina Newsweek.ro
Ministrul de Externe Oana Ţoiu începe luini o vizită de lucru de două zile la Londra, având pe agend...
08:30
Zi decisivă pentru Călin Georgescu. Tribunalul București tranșează dosarul de propagandă legionară Newsweek.ro
Tribunalul Bucureşti este aşteptat, luni, să se pronunţe, în complet de divergenţă, asupra dosarului...
08:20
Modelul Australiei ajunge în Europa: Cehia vrea să interzică social media pentru copiii sub 15 ani Newsweek.ro
Prim-ministrul ceh Andrej Babis și-a exprimat pentru prima dată sprijinul pentru interzicerea accesu...
08:10
Sprijin militar major pentru Ucraina: primele drone fabricate în Germania devin operaționale Newsweek.ro
Primele drone ucrainene produse în Germania vor deveni operaționale până la mijlocul lunii februarie...
08:10
Economia, la terapie intensivă. Oameni de afaceri: „Ianuarie, cele mai slabe vânzări din ultimii 10 ani” Newsweek.ro
Numeroși oameni de afaceri se plâng că au avut cele mai slabe vânzări din ultimii 10 ani, ceea ce es...
08:00
Marea Britanie amenință Rusia că-i va confisca petrolierele-fantomă. Deschide un front împotriva Moscovei Newsweek.ro
Regatul Unit amenință că va confisca petroliere legate de flota din umbră a Rusiei, ca parte a unei ...
07:50
Anunț oficial de la MS: Unitatea pentru mari arși de la Târgu Mureș ar putea fi deschisă în această toamnă Newsweek.ro
Rogobete a anunţat că unitatea pentru arşi grav de la Târgu Mureş va fi dată în folosinţă, probabil,...
07:40
Ce temperatură trebuie să fie afară ca să poți stropi pomii în februarie? Atenție la ploaie și la vânt Newsweek.ro
Ce temperatură trebuie să fie afară ca să poți stropi pomii în februarie? Iarna este o perioadă foar...
07:40
Un expert în marketing și comunicare a fost concediat și 18 luni nu a mai găsit nimic stabil. „Eram epuizat” Newsweek.ro
Un expert în marketing și comunicare a fost concediat de la compania unde lucra. La acel moment era ...
07:30
Salariu de 7.100.000 €/ an pentru CEO BMW. Cât muncește Oliver Zipse pentru acești bani? Newsweek.ro
Oliver Zipse, directorul general al BMW, primește un salariu de peste 7.100.000 de euro pe an. Însă ...
Acum 8 ore
07:20
Avocatul Poporului cere statului să facă mai multe farmacii la țară. În peste 1.000 de comune nu e niciuna Newsweek.ro
Avocatul Poporului a cerut autorităților să ia măsuri în cazul defecitului de farmacii din mediul ru...
07:10
Horoscop 10 februarie. Luna în Săgetător aduce dezamăgiri Scorpionilor și Gemenilor. Leii, înșelați Newsweek.ro
Horoscop 10 februarie. Luna în Săgetător aduce dezamăgiri Scorpionilor și Gemenilor. Leii, înșelați....
06:40
Victorie mare: Primul dosar pe noua lege a pensiilor judecat de CCR. Care pensionari pot spera la bani în plus Newsweek.ro
Moment important la CCR care va analiza în martie primul dosar pe noua lege a pensiilor. Sunt peste ...
Acum 24 ore
20:50
Șanse uriașe la Loto duminică, 8 februarie! Reporturi de milioane de euro la 6/49 și Joker Newsweek.ro
Duminică, 8 februarie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super No...
20:40
Incident la Complexul Energetic Oltenia: producția de cărbune scade după o alunecare de teren Newsweek.ro
Activitatea a fost afectată, duminică, la mina Rovinari, din cadrul Complexului Energetic Oltenia (C...
20:20
Primarul Buzăului critică Guvernul: deciziile luate „cu accelerația la podea” afectează vulnerabilii Newsweek.ro
Primarul social-democrat al Buzăului, Constantin Toma, îl critică pe premierul Ilie Bolojan pentru u...
20:10
Strategie în nordul extrem: Franța deschide un consulat în Groenlanda, consolidându-și prezența diplomatică Newsweek.ro
Franța a deschis un consulat în capitala Groenlandei, Nuuk, vineri, consolidându-și prezența diploma...
19:50
Verdict șocant în Iran: Narges Mohammadi, laureată Nobel pentru Pace, condamnată la șase ani de închisoare Newsweek.ro
Un tribunal iranian a condamnat-o pe laureata Premiului Nobel pentru Pace, Narges Mohammadi, la şase...
19:40
Resturi de rocă lovesc Pământul. Iată ce se întâmplă când asteroidul „YR4” se ciocnește cu Luna în 2032 Newsweek.ro
Un asteroid cu diametrul de 60 de metri ar putea lovi Luna în 2032. Cercetătorii explică acum ce am ...
19:20
Microbi letali în creștere: tot ce trebuie să știi despre amebele care atacă creierul și cum să îi eviți Newsweek.ro
Cercetătorii trag un semnal de alarmă: amoebele periculoase se răspândesc în apele mai calde. Iată c...
19:10
TikTok în loc de doctor. Tot mai mulți tineri se lasă „vindecați” de influenceri. Ce pericole există? Newsweek.ro
Tot mai mulți tineri solicită „sfaturi medicale” de la influenceri, riscând diagnostice greșite, che...
18:50
Gaze toxice în casă: produsele de curățare pe care nu trebuie să le amesteci niciodată Newsweek.ro
Mulți oameni amestecă mai multe produse de curățare atunci când fac curățenie. De ce este periculos ...
18:40
Câți bani ar trebui să ai acasă pentru situații neprevăzute? Puțini știu răspunsul Newsweek.ro
Problemele de alimentare sau de rețea pot perturba rapid plățile cu cardul. Prin urmare, toată lumea...
