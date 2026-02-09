DNA va avea un nou procuror-șef; Marius Voineag și-a depus candidatura pentru o altă funcție: „Ies cu fruntea sus din acest mandat”
Financial Intelligence, 9 februarie 2026 12:50
Marius Voineag, actualul procuror-șef al Direcției Naționale Anticorupție (DNA), nu va mai continua la conducerea parchetului anticorupție și […]
• • •
Acum 30 minute
13:10
Ministerul Justiției: Zece candidați pentru șefia Parchetului General, DNA și DIICOT – vezi lista
Zece candidați s-au înscris la Ministerul Justiției pentru funcțiile de procuror general, șef al DNA și șef al […]
13:10
Fostul prinţ Andrew, fratele regelui Charles, i-a dezvăluit lui Epstein secrete comerciale britanice
Fratele mai mic al regelui Charles, Andrew Mountbatten-Windsor, i-a dezvăluit în 2010 documente comerciale britanice lui Jeffrey Epstein, […]
13:00
Rompetrol își extinde prezența, în acest an, cu 13 noi stații de distribuție carburanți în România, amplasate în […]
Acum o oră
12:50
DNA va avea un nou procuror-șef; Marius Voineag și-a depus candidatura pentru o altă funcție: „Ies cu fruntea sus din acest mandat"
Marius Voineag, actualul procuror-șef al Direcției Naționale Anticorupție (DNA), nu va mai continua la conducerea parchetului anticorupție și […] The post DNA va avea un nou procuror-șef; Marius Voineag și-a depus candidatura pentru o altă funcție: „Ies cu fruntea sus din acest mandat” appeared first on Financial Intelligence.
12:30
O nouă ediție TEZAUR: Investiții în titluri de stat cu dobânzi neimpozabile de până la 7% pe an (MFP)
Ministerul Finanțelor lansează astăzi, 9 februarie 2026, a doua ediție a Programului de titluri de stat TEZAUR din […]
Acum 2 ore
12:00
2016 vs. 2026, în investiții: Deceniul care a transformat piețele financiare (XTB)
Analiștii XTB au analizat tendințele investiționale din 2016 vs. 2026 2016 și 2026 au teme politice similare, dar […]
11:50
Ce trebuie să știe zecile de mii de agenți din asigurări pentru a face față în viitor. Competențele anunțate de președintele ISF. AI nu poate să lipsescă (Valentin Ionescu)
Profesioniștii din asigurări, în marea lor majoritate agenți de asigurări al căror număr se învârte în jurul a […]
Acum 4 ore
10:40
Concelex, selectată de Korea Hydro & Nuclear Power pentru un contract de 49,8 milioane euro în proiectul de retehnologizare a Unității 1 de la CNE Cernavodă
Concelex a fost desemnată câștigătoarea unui contract în valoare de 49,8 milioane de euro de către Korea Hydro […]
10:40
Mutarea firmei în afară pentru a evita impozitele din România implică riscuri, dacă îți desfășori activitatea în țară (consultant)
Mulți antreprenori iau în considerare mutarea sediului firmei în paradisuri fiscale (offshore) pentru a evita plata impozitelor din […]
10:40
FSB-ul rus afirmă că SBU-ul ucrainean se află în spatele tentativei de asasinat asupra unui general de rang înalt
Serviciul Federal de Securitate al Rusiei a declarat luni că bărbații suspectați de împușcarea unuia dintre cei mai […]
10:30
Horváth: Milioane de roboți umanoizi vor fi integrați în companii până în 2030
Aproximativ un milion de roboți umanoizi vor fi operaționali în fabricile din China și SUA în următorii cinci […]
10:30
Agroland Business System beneficiază de servicii de Market Maker al Emitentului din partea TradeVille din data de 9 februarie
Agroland Business System S.A. (simbol bursier: AG), parte din Agroland, grup antreprenorial românesc prezent pe piața de retail, […]
Acum 6 ore
08:40
ELECTROMAGNETICA S.A., cu sediul în Str. Calea Rahovei, nr. 266-268, București, sector 5, înregistrată la Registrul Comerțului sub […]
08:20
Taiwanul spune că transferul a 40% din capacitatea de producție a cipurilor către SUA este „imposibil"
Ar fi „imposibil" să se mute 40% din capacitatea de producție a semiconductorilor din Taiwan către SUA, a […]
Acum 8 ore
07:20
SUA -Îngrijorările legate de creditele private reapar pe o piață de 3 trilioane de dolari, pe fondul presiunilor exercitate de IA asupra firmelor de software
Inteligența artificială adaugă un nou strat de incertitudine industriei creditelor private. Piețele de credit private se confruntă cu […]
07:10
Cel puțin 112 aeronave C-17 ale Forțelor Aeriene ale SUA se îndreaptă spre Orientul Mijlociu: "Niveluri de Desert Storm"
Un număr impresionant și revelator de avioane militare de transport și cargo C-17 Globemaster au fost observate îndreptându-se […]
07:00
Senat: Moţiune simplă împotriva ministrului interimar al Educaţiei, Ilie Bolojan; dezbatere şi vot, luni
Moţiunea simplă împotriva ministrului interimar al Educaţiei, Ilie Bolojan, criticat că a redus, într-un context inflaţionist, "sprijinul social" […]
07:00
Senat: Moţiunea simplă împotriva ministrului Apărării – luni, dezbatere şi vot
Moţiunea simplă împotriva ministrului Apărării, Radu Miruţă, în care este criticată gestionarea politicii de securitate şi apărare naţională […]
07:00
Angola dorește să achiziționeze o participație de 20-30% în De Beers – Reuters
Anglo American vinde De Beers pe fondul prăbușirii prețului diamantelor Angola a depus inițial o ofertă pentru pachetul […]
06:50
Hong Kong: Magnatul presei pro-democraţie Jimmy Lai, condamnat la 20 de ani de închisoare
Un tribunal din Hong Kong l-a condamnat luni pe fostul magnat media pro-democraţie Jimmy Lai la o pedeapsă […]
06:50
Trump îi urează "mare succes" premierului japonez şi programului său conservator
Preşedintele american Donald Trump a salutat duminică "victoria zdrobitoare" a prim-ministrului Sanae Takaichi în alegerile parlamentare din Japonia, […]
06:50
Cuba a informat companiile aeriene despre absenţa kerosenului cu începere de luni la miezul nopţii
Autorităţile cubaneze au informat companiile aeriene care deservesc ţara că alimentarea cu kerosen va fi suspendată timp de […]
06:50
Namibia "nu a fost informată" despre un acord de explorare între Total şi Petrobras în largul coastelor sale
Namibia a afirmat duminică că nu a fost informată, aşa cum prevede legea, şi, prin urmare, nu a […]
06:50
Senat: Moţiune simplă împotriva modului de reprezentare a României în Acordul UE-Mercosur; dezbatere şi vot, luni
Moţiunea simplă prin care este criticat modul în care Guvernul a reprezentat interesele României în procesul decizional european […]
06:40
Președintele american Donald Trump a declarat într-un interviu difuzat în weekend că îl va primi pe omologul său […]
Acum 24 ore
22:00
Hubert Thuma: Bolojan ne-a propus să candidăm cu Geoană sau Lasconi la alegerile prezidențiale din 2024; Nu mi-aș fi putut imagina niciodată să susțin un alt candidat decât un candidat din partea PNL; Crin Antonescu a fost trădat (Antena 3)
Ilie Bolojan ne-a propus să candidăm cu Geoană sau Lasconi la alegerile prezidențiale din 2024, a declarat Hubert […]
21:50
Hubert Thuma îl acuză pe Bolojan că a „USR-izat" PNL; "PNL ar trebui să aibă un mesaj pentru oamenii de afaceri mici și mijlocii, pentru mediul de afaceri, pentru oamenii mari de afaceri. Noi nu mai avem, la ora actuală, niciun mesaj către nicio categorie"
PNL se „USR-izează" sub conducerea lui Ilie Bolojan și îl acuză pe șeful partidului că favorizează oameni din […]
17:50
Afacerea Epstein/Mandelson: Şeful de cabinet al premierului britanic Keir Starmer şi-a anunţat demisia
Şeful de cabinet al premierului britanic Keir Starmer, Morgan McSweeney, şi-a anunţat duminică demisia, după ce l-a sfătuit […]
17:50
Alegeri parlamentare în Japonia: Majoritate covârşitoare pentru partidul prim-ministrului; dezastru pentru opoziţie
Partidul ultraconservator al prim-ministrului Sanae Takaichi, cunoscut pentru poziţia sa intransigentă în ceea ce priveşte imigraţia, ar urma […]
17:10
Ungaria: Orban etichetează #Ucraina drept "inamic" într-un discurs de campanie electorală
Prim-ministrul ungar Viktor Orban a etichetat Ucraina, care este atacată de Rusia, drept "inamic" al propriei ţări, informează […]
17:10
Social-democraţii din Germania – partenerul minoritar în guvernul de coaliţie – consideră că relaţia ţării cu Statele Unite […]
17:00
Zelenski spune că sectorul energetic al Rusiei este o ţintă legitimă pentru atacurile Ucrainei
Infrastructura energetică a Rusiei este o ţintă legitimă pentru atacurile ucrainene, deoarece sectorul energetic este o sursă de […]
15:50
Epstein a dus o tânără fotomodel din România „foarte drăguţă" la o cină privată la Palatul Buckingham pentru Andrew Mountbatten-Windsor
Pedofilul Jeffrey Epstein a dus o tânără fotomodel din România la o cină privată la Palatul Buckingham cu […]
14:00
Consumatorii chinezi își fac simțită prezența în cererea pentru noile iPhone-uri Apple, un model premium „portocaliu Hermès" devenind […]
14:00
Nicuşor Dan: Decizia privind participarea României la reuniunea inaugurală a Consiliului Păcii va fi luată în urma discuțiilor cu partenerii americani
Decizia privind participarea României la reuniunea inaugurală a Consiliului Păcii de la Washington va fi luată în urma discuțiilor […]
13:40
Presupusul autor al tentativei de asasinare a unui general rus a fost arestat
Presupusul autor al tentativei de asasinare a unui general rus la Moscova, tentativă imputată Ucrainei, a fost arestat […]
13:40
AEI: Fiscalitatea ridicată în energie afectează competitivitatea industriei românești
Nivelul taxării aplicate energiei şi carburanţilor reduce competitivitatea industriei româneşti şi generează presiuni suplimentare asupra preţurilor bunurilor de […]
Ieri
11:30
Legislative în Japonia: Şefa ultraconservatoare a guvernului, pe cale să întărească poziţia partidului său
Japonezii au început să voteze duminică în alegerile legislative anticipate, ce ar urma să întărească poziţia Partidului Liberal-Democrat […]
11:20
Iranul nu va renunţa la îmbogăţirea uraniului, chiar şi în caz de război, declară şeful diplomaţiei iraniene
Iranul nu va renunţa la îmbogăţirea uraniului, subiect de conflict cu SUA, "chiar dacă ni se va impune […]
11:20
Partidul puterii din Coreea de Nord anunţă organizarea următorului său congres la sf
Partidul puterii din Coreea de Nord a anunţat duminică organizarea la sfârşitul lui februarie a următorului său congres, […] The post Partidul puterii din Coreea de Nord anunţă organizarea următorului său congres la sfârşitul lui februarie appeared first on Financial Intelligence.
09:10
Nicușor Dan a primit invitația de la Donald Trump să participe la prima reuniune a Consiliului pentru Pace (surse Digi24) # Financial Intelligence
România se află pe lista țărilor invitate de Donald Trump la reuniunea inaugurală a Consiliului Păcii de la […] The post Nicușor Dan a primit invitația de la Donald Trump să participe la prima reuniune a Consiliului pentru Pace (surse Digi24) appeared first on Financial Intelligence.
09:00
Once Upon a Farm, compania actriței Jennifer Garner, evaluată la aproape 845 de milioane de dolari la debutul pe NYSE # Financial Intelligence
Once Upon a Farm, compania de alimente ecologice pentru copii cofondată de actrița Jennifer Garner, a fost evaluată […] The post Once Upon a Farm, compania actriței Jennifer Garner, evaluată la aproape 845 de milioane de dolari la debutul pe NYSE appeared first on Financial Intelligence.
08:50
Will Lewis, editorul Washington Post, anunță plecarea sa, în urma concedierilor în masă # Financial Intelligence
Editorul și CEO-ul Washington Post, Will Lewis, părăsește ziarul, a anunțat compania sâmbătă, după ce a efectuat concedieri […] The post Will Lewis, editorul Washington Post, anunță plecarea sa, în urma concedierilor în masă appeared first on Financial Intelligence.
08:40
UBS a gestionat conturile lui Ghislaine Maxwell timp de ani de zile, transferându-i banii după arestarea lui Epstein # Financial Intelligence
UBS a gestionat conturile lui Maxwell în ciuda legăturilor sale cu Epstein JPMorgan a semnalat-o pe Maxwell ca […] The post UBS a gestionat conturile lui Ghislaine Maxwell timp de ani de zile, transferându-i banii după arestarea lui Epstein appeared first on Financial Intelligence.
08:30
Oana Gheorghiu: Am văzut unde sunt găurile din companiile de stat; trebuie să îi învăţăm pe miniştri că nu au voie să se implice în activitatea de zi de zi a unei companii # Financial Intelligence
Vicepremierul Oana Gheorghiu a afirmat că la o companie cu pierderi nu este suficient să se urmărească cifrele, […] The post Oana Gheorghiu: Am văzut unde sunt găurile din companiile de stat; trebuie să îi învăţăm pe miniştri că nu au voie să se implice în activitatea de zi de zi a unei companii appeared first on Financial Intelligence.
08:30
Arhitectul şef, administratorul public şi directorul adjunct al Poliţiei Locale Sector 5, sub control judiciar pentru 60 de zile/ Avocat: Instanţa a constatat că nu sunt suficiente informaţii pentru luarea măsurii arestului preventiv # Financial Intelligence
Arhitectul şef şi admnistratorul public din cadrul Primăriei Sectorului 5, precum şi un director adjunct de la Poliţia […] The post Arhitectul şef, administratorul public şi directorul adjunct al Poliţiei Locale Sector 5, sub control judiciar pentru 60 de zile/ Avocat: Instanţa a constatat că nu sunt suficiente informaţii pentru luarea măsurii arestului preventiv appeared first on Financial Intelligence.
07:50
Francesca Albanese consideră necesară crearea unei coaliţii împotriva Consiliului pentru Pace al lui Trump # Financial Intelligence
Raportorul special al ONU pentru teritoriile palestiniene ocupate, Francesca Albanese, consideră că planul administraţiei preşedintelui american Donald Trump […] The post Francesca Albanese consideră necesară crearea unei coaliţii împotriva Consiliului pentru Pace al lui Trump appeared first on Financial Intelligence.
7 februarie 2026
22:00
Jeffrey Epstein și-a făcut teste genetice pentru a obține material cu care să-și regenereze corpul # Financial Intelligence
Infractorul sexual condamnat Jeffrey Epstein și-a făcut teste genetice într-o încercare aparentă de a-și utiliza propriul material genetic […] The post Jeffrey Epstein și-a făcut teste genetice pentru a obține material cu care să-și regenereze corpul appeared first on Financial Intelligence.
22:00
Consiliul pentru Pace, condus de SUA, va organiza prima reuniune a liderilor pe 19 februarie # Financial Intelligence
Consiliul pentru Pace, promovat de preşedintele american Donald Trump, va organiza prima întâlnire a liderilor pe 19 februarie, […] The post Consiliul pentru Pace, condus de SUA, va organiza prima reuniune a liderilor pe 19 februarie appeared first on Financial Intelligence.
20:50
Donald Trump anunţă că discuţiile dintre SUA şi Iran vor continua săptămâna viitoare # Financial Intelligence
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat că noi discuţii între reprezentanţii administraţiei sale şi Iran vor avea loc […] The post Donald Trump anunţă că discuţiile dintre SUA şi Iran vor continua săptămâna viitoare appeared first on Financial Intelligence.
