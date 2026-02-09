Senat: Moţiune simplă împotriva modului de reprezentare a României în Acordul UE-Mercosur; dezbatere şi vot, luni
Financial Intelligence, 9 februarie 2026 06:50
Moţiunea simplă prin care este criticat modul în care Guvernul a reprezentat interesele României în procesul decizional european
Acum 10 minute
07:10
Cel puțin 112 aeronave C-17 ale Forțelor Aeriene ale SUA se îndreaptă spre Orientul Mijlociu: “Niveluri de Desert Storm” # Financial Intelligence
Un număr impresionant și revelator de avioane militare de transport și cargo C-17 Globemaster au fost observate îndreptându-se
Acum 30 minute
07:00
Senat: Moţiune simplă împotriva ministrului interimar al Educaţiei, Ilie Bolojan; dezbatere şi vot, luni # Financial Intelligence
Moţiunea simplă împotriva ministrului interimar al Educaţiei, Ilie Bolojan, criticat că a redus, într-un context inflaţionist, "sprijinul social"
07:00
Senat: Moţiunea simplă împotriva ministrului Apărării – luni, dezbatere şi vot # Financial Intelligence
Moţiunea simplă împotriva ministrului Apărării, Radu Miruţă, în care este criticată gestionarea politicii de securitate şi apărare naţională
07:00
Angola dorește să achiziționeze o participație de 20-30% în De Beers – Reuters # Financial Intelligence
Anglo American vinde De Beers pe fondul prăbușirii prețului diamantelor Angola a depus inițial o ofertă pentru pachetul
06:50
Hong Kong: Magnatul presei pro-democraţie Jimmy Lai, condamnat la 20 de ani de închisoare # Financial Intelligence
Un tribunal din Hong Kong l-a condamnat luni pe fostul magnat media pro-democraţie Jimmy Lai la o pedeapsă
06:50
Trump îi urează “mare succes” premierului japonez şi programului său conservator # Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump a salutat duminică "victoria zdrobitoare" a prim-ministrului Sanae Takaichi în alegerile parlamentare din Japonia,
06:50
Cuba a informat companiile aeriene despre absenţa kerosenului cu începere de luni la miezul nopţii # Financial Intelligence
Autorităţile cubaneze au informat companiile aeriene care deservesc ţara că alimentarea cu kerosen va fi suspendată timp de
06:50
Namibia “nu a fost informată” despre un acord de explorare între Total şi Petrobras în largul coastelor sale # Financial Intelligence
Namibia a afirmat duminică că nu a fost informată, aşa cum prevede legea, şi, prin urmare, nu a
06:50
Acum o oră
06:40
Președintele american Donald Trump a declarat într-un interviu difuzat în weekend că îl va primi pe omologul său
Acum 12 ore
22:00
Hubert Thuma: Bolojan ne-a propus să candidăm cu Geoană sau Lasconi la alegerile prezidențiale din 2024; Nu mi-aș fi putut imagina niciodată să susțin un alt candidat decât un candidat din partea PNL; Crin Antonescu a fost trădat (Antena 3) # Financial Intelligence
Ilie Bolojan ne-a propus să candidăm cu Geoană sau Lasconi la alegerile prezidențiale din 2024, a declarat Hubert
21:50
Hubert Thuma îl acuză pe Bolojan că a „USR-izat” PNL; “PNL ar trebui să aibă un mesaj pentru oamenii de afaceri mici și mijlocii, pentru mediul de afaceri, pentru oamenii mari de afaceri. Noi nu mai avem, la ora actuală, niciun mesaj către nicio categorie” # Financial Intelligence
PNL se „USR-izează" sub conducerea lui Ilie Bolojan și îl acuză pe șeful partidului că favorizează oameni din
Acum 24 ore
17:50
Afacerea Epstein/Mandelson: Şeful de cabinet al premierului britanic Keir Starmer şi-a anunţat demisia # Financial Intelligence
Şeful de cabinet al premierului britanic Keir Starmer, Morgan McSweeney, şi-a anunţat duminică demisia, după ce l-a sfătuit
17:50
Alegeri parlamentare în Japonia: Majoritate covârşitoare pentru partidul prim-ministrului; dezastru pentru opoziţie # Financial Intelligence
Partidul ultraconservator al prim-ministrului Sanae Takaichi, cunoscut pentru poziţia sa intransigentă în ceea ce priveşte imigraţia, ar urma
17:10
Ungaria: Orban etichetează #Ucraina drept “inamic” într-un discurs de campanie electorală # Financial Intelligence
Prim-ministrul ungar Viktor Orban a etichetat Ucraina, care este atacată de Rusia, drept "inamic" al propriei ţări, informează
17:10
Social-democraţii din Germania – partenerul minoritar în guvernul de coaliţie – consideră că relaţia ţării cu Statele Unite
17:00
Zelenski spune că sectorul energetic al Rusiei este o ţintă legitimă pentru atacurile Ucrainei # Financial Intelligence
Infrastructura energetică a Rusiei este o ţintă legitimă pentru atacurile ucrainene, deoarece sectorul energetic este o sursă de
15:50
Epstein a dus o tânără fotomodel din România „foarte drăguţă” la o cină privată la Palatul Buckingham pentru Andrew Mountbatten-Windsor # Financial Intelligence
Pedofilul Jeffrey Epstein a dus o tânără fotomodel din România la o cină privată la Palatul Buckingham cu
14:00
Consumatorii chinezi își fac simțită prezența în cererea pentru noile iPhone-uri Apple, un model premium „portocaliu Hermès" devenind
14:00
Nicuşor Dan: Decizia privind participarea României la reuniunea inaugurală a Consiliului Păcii va fi luată în urma discuțiilor cu partenerii americani # Financial Intelligence
Decizia privind participarea României la reuniunea inaugurală a Consiliului Păcii de la Washington va fi luată în urma discuțiilor
13:40
Presupusul autor al tentativei de asasinare a unui general rus a fost arestat # Financial Intelligence
Presupusul autor al tentativei de asasinare a unui general rus la Moscova, tentativă imputată Ucrainei, a fost arestat
13:40
AEI: Fiscalitatea ridicată în energie afectează competitivitatea industriei românești # Financial Intelligence
Nivelul taxării aplicate energiei şi carburanţilor reduce competitivitatea industriei româneşti şi generează presiuni suplimentare asupra preţurilor bunurilor de
11:30
Legislative în Japonia: Şefa ultraconservatoare a guvernului, pe cale să întărească poziţia partidului său # Financial Intelligence
Japonezii au început să voteze duminică în alegerile legislative anticipate, ce ar urma să întărească poziţia Partidului Liberal-Democrat
11:20
Iranul nu va renunţa la îmbogăţirea uraniului, chiar şi în caz de război, declară şeful diplomaţiei iraniene # Financial Intelligence
Iranul nu va renunţa la îmbogăţirea uraniului, subiect de conflict cu SUA, "chiar dacă ni se va impune
11:20
Partidul puterii din Coreea de Nord anunţă organizarea următorului său congres la sfârşitul lui februarie # Financial Intelligence
Partidul puterii din Coreea de Nord a anunţat duminică organizarea la sfârşitul lui februarie a următorului său congres,
09:10
Nicușor Dan a primit invitația de la Donald Trump să participe la prima reuniune a Consiliului pentru Pace (surse Digi24) # Financial Intelligence
România se află pe lista țărilor invitate de Donald Trump la reuniunea inaugurală a Consiliului Păcii de la
09:00
Once Upon a Farm, compania actriței Jennifer Garner, evaluată la aproape 845 de milioane de dolari la debutul pe NYSE # Financial Intelligence
Once Upon a Farm, compania de alimente ecologice pentru copii cofondată de actrița Jennifer Garner, a fost evaluată
08:50
Will Lewis, editorul Washington Post, anunță plecarea sa, în urma concedierilor în masă # Financial Intelligence
Editorul și CEO-ul Washington Post, Will Lewis, părăsește ziarul, a anunțat compania sâmbătă, după ce a efectuat concedieri
08:40
UBS a gestionat conturile lui Ghislaine Maxwell timp de ani de zile, transferându-i banii după arestarea lui Epstein # Financial Intelligence
UBS a gestionat conturile lui Maxwell în ciuda legăturilor sale cu Epstein JPMorgan a semnalat-o pe Maxwell ca
08:30
Oana Gheorghiu: Am văzut unde sunt găurile din companiile de stat; trebuie să îi învăţăm pe miniştri că nu au voie să se implice în activitatea de zi de zi a unei companii # Financial Intelligence
Vicepremierul Oana Gheorghiu a afirmat că la o companie cu pierderi nu este suficient să se urmărească cifrele,
08:30
Arhitectul şef, administratorul public şi directorul adjunct al Poliţiei Locale Sector 5, sub control judiciar pentru 60 de zile/ Avocat: Instanţa a constatat că nu sunt suficiente informaţii pentru luarea măsurii arestului preventiv # Financial Intelligence
Arhitectul şef şi admnistratorul public din cadrul Primăriei Sectorului 5, precum şi un director adjunct de la Poliţia
07:50
Francesca Albanese consideră necesară crearea unei coaliţii împotriva Consiliului pentru Pace al lui Trump # Financial Intelligence
Raportorul special al ONU pentru teritoriile palestiniene ocupate, Francesca Albanese, consideră că planul administraţiei preşedintelui american Donald Trump
Ieri
22:00
Jeffrey Epstein și-a făcut teste genetice pentru a obține material cu care să-și regenereze corpul # Financial Intelligence
Infractorul sexual condamnat Jeffrey Epstein și-a făcut teste genetice într-o încercare aparentă de a-și utiliza propriul material genetic
22:00
Consiliul pentru Pace, condus de SUA, va organiza prima reuniune a liderilor pe 19 februarie # Financial Intelligence
Consiliul pentru Pace, promovat de preşedintele american Donald Trump, va organiza prima întâlnire a liderilor pe 19 februarie,
20:50
Donald Trump anunţă că discuţiile dintre SUA şi Iran vor continua săptămâna viitoare # Financial Intelligence
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat că noi discuţii între reprezentanţii administraţiei sale şi Iran vor avea loc
20:50
Ciucu: Probabil Băluţă e frustrat, am zis să mă comport cu mănuşi; Băluţă: Ciucu a trecut la un alt nivel – al mitocăniei # Financial Intelligence
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu a declarat, sâmbătă, că încearcă să ţină relaţia cu PSD în Consiliul General "pe
18:30
Rusia a stabilit un volum record de livrări de GNL către Europa în ianuarie 2026 (TASS) # Financial Intelligence
Importurile UE de GNL rusesc s-au ridicat la 2,276 miliarde de metri cubi, potrivit calculelor TASS bazate pe
18:20
Oana Țoiu: România are o responsabilitate strategică în calitate de cel mai mare producător de gaze din UE # Financial Intelligence
România își asumă o responsabilitate strategică în calitate de cel mai mare producător de gaze naturale din Uniunea
18:20
Iranul va ataca bazele americane din Orientul Mijlociu dacă va fi atacat de forțele americane care s-au adunat
18:10
Producătorul de baterii pentru vehiculele electrice Automotive Cells Company (ACC), un joint venture între constructorii auto Stellantis, Mercedes-Benz
18:10
Generalul Vladimir Alekseiev, care a supravieţuit unei tentative de asasinat, şi-a recăpătat cunoştinţa # Financial Intelligence
Generalul rus împuşcat vineri la Moscova, Vladimir Alekseiev, şi-a recăpătat cunoştinţa sâmbătă, după ce a fost plasat în
16:10
Zelenski spune că Trump face presiuni asupra Rusiei şi Ucrainei să pună capăt războiului până în iunie # Financial Intelligence
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că administraţia preşedintelui american Donald Trump doreşte ca Ucraina şi Rusia să
14:00
Băncile centrale din întreaga lume caută specialişti care au lucrat la Fed pentru poziţiile de top # Financial Intelligence
De la Istanbul şi până la Roma, băncile centrale care au posturi superioare vacante se îndreaptă spre specialiştii
14:00
Clienţii unei platforme de criptomonede au primit, din greşeală, bitcoini în valoare de 44 de miliarde de dolari # Financial Intelligence
Platforma de criptomonede sud-coreeană Bithumb a anunţat sâmbătă că a trimis, din greşeală, clienţilor săi bitcoini în valoare
14:00
Cuba trece la săptămâna de lucru de patru zile din cauza penuriei energetice produse de blocada SUA # Financial Intelligence
Guvernul comunist din Cuba a decis vineri o serie de măsuri prin care încearcă să continue activitatea economică
14:00
Vicepreședintele JD Vance, care a reprezentat Statele Unite în calitate de delegat prezidențial la Jocurile Olimpice de iarnă
10:40
Atlantic Sea LNG Trade vrea să încheie un acord pe 20 de ani pentru GNL americane, România fiind printre potenţialii cumpărători # Financial Intelligence
Atlantic Sea LNG Trade, o societate mixtă înfiinţată de furnizorul elen de gaze DEPA şi grupul de construcţii
10:40
Procurorii DNA i-au reţinut pe Administratorul public, arhitectul șef și directorul adjunct al Poliției Locale Sector 5 # Financial Intelligence
Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus
08:10
SUA vizează un acord de pace în Ucraina în luna martie și alegeri rapide în mai- Reuters # Financial Intelligence
Negociatorii americani solicită un vot rapid, înainte ca atenția lui Trump să se îndrepte către problemele interne SUA
08:10
Aeroporturile Lublin și Rzeszow din sud-estul Poloniei au fost închise din cauza „activității militare neplanificate”, potrivit FAA din SUA # Financial Intelligence
Spațiul aerian deasupra aeroporturilor Lublin și Rzeszow din sud-estul Poloniei a fost închis în ultimele ore din cauza
