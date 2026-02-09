Rețeaua de dezinformare și propagandă rusească Storm-1516 a luat la țintă Germania
O rețea internațională răspândește propagandă rusească despre guvernul german și cancelarul Merz. Ce legătură are un stadion de fotbal din Brazilia cu asta? Germania urmează să investească 1,4 miliarde de euro într-un stadion de fotbal în orașul brazilian Belém, se spune într-un articol de pe site-ul Nova Resistência din 19 ianuarie. Cancelarul Friedrich Merz ar […]
Actorii Teatrului „Toma Caragiu” din Ploiești și colegii lor de breaslă de la Teatrul Național București (TNB) au anunțat declanșarea unor acțiuni de protest majore împotriva noilor reglementări de normare a muncii impuse de autorități. Tensiunile au escaladat rapid, după ce Ministerul Culturii a emis o circulară care transformă activitatea de creație într-o simplă muncă […]
Bolojan a desființat moțiunea AUR: ”Ori ei nu înțeleg nimic, ori o fac cu bună știință. Ei sădesc spaime în rândul celor care nu știu nici detaliile acordului cu țările Mercosur, nici cum funcționează economia mondială” # Aktual24
Premierul Ilie Bolojan a declarat, luni, în Parlament, că acordul comercial dintre Uniunea Europeană și statele Mercosur nu a fost negociat „în clandestinitate” și că documentul aduce atât riscuri, cât și oportunități pentru România, care trebuie gestionate prin politici adecvate. Plenul Senatului dezbatere moțiuneqa simplă AUR împotriva modului de reprezentare a României în Acordul UE […]
Emilia Șercan anunță o ”victorie” contra ”infractorului Cristian Rizea și a celor care îi oferă protecție” # Aktual24
Jurnalista Emilia Șercan a anunțar luni că a obținut redeschiderea dosarului în care i-a făcut plângere penală fostului deputat PSD Cristian Rizea. ”Am obținut o nouă mică victorie împotriva infractorului Cristian Rizea și a celor care îi oferă protecție. Judecătoria Sectorului 4 a decis să redeschidă dosarul în care i-am făcut plângere penală pentru mărturie […]
Ministrul Pîslaru anunță protocoale cu EPPO și DNA: ”Orice suspiciune de fraudă sau o neregulă într-un proiect finanţat din bani europeni poate fi acum investigată fără nicio întârziere” # Aktual24
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a semnat protocoale de colaborare cu Parchetul European (EPPO), Direcția Națională Anticorupție (DNA) și Departamentul pentru Lupta Antifraudă (DLAF), prin care aceste instituții vor avea acces direct la baza de date MySMIS, care conține informații despre proiectele finanțate din fonduri europene. Potrivit ministrului, măsura permite investigarea rapidă a […]
Bruxelles, reacție după ce JD Vance a fost huiduit la Jocurile Olimpice: „Publicul nostru își manifestă mândria europeană” # Aktual24
Oamenii care l-au huiduit pe vicepreședintele SUA JD Vance la Jocurile Olimpice de Iarnă au dat dovadă de o mândrie europeană, ca răspuns la comentariile critice ale oficialilor americani la adresa Europei, relatează Politico. Kaja Kallas, șefa politicii externe a Uniunii Europene, a comentat incidentul, subliniind că reacția publicului european a fost justificată, spunând: „Ei […]
Experții de la ISW scot la iveală planul lui Putin legat de centrala nucleară din Zaporojie # Aktual24
Rusia face pași calculați pentru a transforma ocuparea centralei nucleare de la Zaporojie într-un fapt împlinit, încercând să îi confere o aparență de legalitate și să pregătească reluarea producției de energie electrică sub control rusesc. Mișcările recente ale autorităților de reglementare de la Moscova, semnalate de RBC Ukraine, indică o strategie clară de integrare a […]
ANAF, lovitură de peste 12 milioane de lei în județul Giurgiu. Evaziune fiscală uriașă cu nisip și pietriș vândut „la negru” # Aktual24
Inspectorii Antifraudă din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) au finalizat recent o verificare de amploare la un operator economic din județul Giurgiu. Controlul a scos la iveală un mecanism complex prin care societatea, activă în domeniul extracției de agregate minerale, s-a sustras de la plata obligațiilor către stat, acumulând un prejudiciu de peste […]
Băluță, panicat că se face audit la STB: ”Primarul general să înceteze cu aceste apucături, operaţiune demnă de clanul Soprano” # Aktual24
Liderul PSD București, primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a criticat luni inițiativa primarului general Ciprian Ciucu de a solicita audit la STB și Termoenergetica, afirmând că demersul reprezintă o „reglare de conturi” în interiorul Partidului Național Liberal. „Nu putem arbitra niciodată o astfel de reglare de conturi pe care primarul general, într-un stil mafiot, încearcă […]
UE avansează spre un parteneriat strategic surprinzător: „Încheierea conflictului din Ucraina va redefini echilibrul de putere în regiunea Mării Negre” # Aktual24
Pe măsură ce perspectivele unei păci în Ucraina devin tot mai palpabile, echilibrul de securitate din Europa intră într-o nouă etapă, iar Turcia se profilează drept un actor-cheie în arhitectura postbelică a regiunii Mării Negre. Bruxelles-ul pare să fi înțeles că stabilitatea viitoare a continentului nu poate fi construită fără Ankara, chiar dacă relația este […]
Ziua și scandalul în POT, principala activitate a formațiunii sunt excluderile. Gavrilă se teme că-i este furat partidul # Aktual24
Preşedintele Partidului Oamenilor Tineri (POT), deputata Anamaria Gavrilă, a depus luni, la Biroul permanent al Camerei Deputaţilor, o nouă informare prin care reaminteşte că deputatul Răzvan Mirel Chiriţă a fost exclus din partid, după ce acesta a anunţat schimbarea denumirii grupului parlamentar în „Uniţi pentru România”. „Domnul Chiriţă Răzvan Mirel a fost exclus din Partidul […]
„Am plătit un preț foarte mare”. Iranul nu va renunța la îmbogățirea uraniului nici măcar în caz de război # Aktual24
În ciuda escaladării iminente a conflictului cu SUA privind programul nuclear al Iranului, ministrul de externe Araghchi agravează și mai mult situația. În timp ce Washingtonul cere încetarea îmbogățirii uraniului, Araghchi a precizat clar că Iranul nu va da înapoi. La două zile după reluarea discuțiilor cu SUA privind programul nuclear al Iranului, ministrul iranian […]
Lavrov acuză SUA că l-au păcălit pe Putin: ”Nu mai respectă acordurile de la Anchorage privind cedarea Donbasului” # Aktual24
Washingtonul a ales să urmeze calea dominației economice globale, renunțând practic la respectarea „acordurilor de la Anchorage” privind Ucraina, încheiate în august 2025, care prevedeau cedarea fără luptă a întregului teritoriu al Donbasului către Moscova. Declarația a fost făcută de șeful Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei, Serghei Lavrov, subliniind că Statele Unite nu mai sunt […]
Marea Britanie: Farage încearcă să scape de imaginea de pro-rus înainte de alegerile pe care speră că le va câștiga # Aktual24
Recent, Reform UK ar fi început să dezvolte o viziune diferită pentru politica externă a Marii Britanii, pregătindu-se pentru un scenariu de victorie în alegeri. În special, au început prin a „rectifica situația” în chestiuni în care Farage simte o amenințare la adresa imaginii sale din cauza declarațiilor din trecut – referitoare la atitudinile față […]
AUR anunță că este ”aproape” de declanșarea suspendării lui Nicușor Dan: ”Așteptăm să se alăture și PSD” # Aktual24
Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a declarat luni că formațiunea este aproape de numărul de semnături necesar pentru declanșarea procedurii de suspendare a președintelui Nicușor Dan, însă demersul nu va fi inițiat în lipsa sprijinului PSD. „Demersul continuă în sensul în care semnăturile strânse sunt aproape de cele necesare pentru a declanşa demersul, dar nu […]
Ministerul Finanțelor lansează a doua ediție Tezaur din 2026: Românii pot obține dobânzi de până la 7% fără impozit # Aktual24
Ministerul Finanțelor, instituția care gestionează resursele financiare ale statului, va pune în vânzare astăzi, 9 februarie 2026, o nouă emisiune de titluri de stat în cadrul programului Tezaur. Este deja a doua etapă de subscriere din anul curent, oferind persoanelor fizice posibilitatea de a plasa economii în instrumente de datorie publică, cu scadențe de 1, […]
Tânăr de 25 de ani, prins cu 100 de grame de cocaină lângă un liceu din Constanța. DIICOT a dispus arestarea preventivă # Aktual24
Un tânăr în vârstă de 25 de ani, cercetat pentru trafic de droguri de mare risc, a fost reținut de procurorii DIICOT Constanța după o urmărire spectaculoasă în trafic, chiar în proximitatea unei instituții de învățământ. Individul a fost prins în flagrant în timp ce deținea o cantitate considerabilă de substanțe interzise, pe care autoritățile […]
Tragedie în folclorul românesc. Mihaela Cojocaru, îndrăgita interpretă din Oltenia, s-a stins din viață la doar 53 de ani # Aktual24
Mihaela Cojocaru, una dintre cele mai apreciate voci ale muzicii populare din zona Olteniei, a încetat din viață astăzi, 9 februarie 2026, lăsând în urmă o comunitate artistică profund îndurerată. Artista, care și-a dedicat întreaga existență promovării tradițiilor autentice și cântecului de petrecere, s-a stins la vârsta de numai 53 de ani, o vârstă la […]
Georgescu, delir la tribunal: ”Președintele României nu va fi primit niciodată invitație la Casa Albă. Tot globul pământesc știe că s-au anulat alegerile în România, într-un mod brutal, violent și nedemocratic” # Aktual24
Declarațiile făcute luni de Călin Georgescu pe treptele Tribunalului București, în contextul dosarului în care este acuzat de propagandă legionară, au inclus noi atacuri la adresa instituțiilor statului român și ale Uniunii Europene. Georgescu a susținut un discurs în fața câtorva zeci de susținători, în timp ce instanța urma să decidă dacă poate începe judecata […]
Programul sportivilor români de la Jocurile Olimpice de Iarnă Milano-Cortina, 9 februarie # Aktual24
Reprezentanții României sunt pregătiți să debuteze astăzi pe pista de la Cortina d’Ampezzo, în cadrul celei de-a XXV-a ediții a Jocurilor Olimpice de Iarnă. Sportivii continuă lupta sub „tricolor” în Italia, luni, 9 februarie 2026, într-o zi marcată de probe intense la sanie și sărituri cu schiurile. După ceremonia spectaculoasă de deschidere de pe San […]
Completul de trei judecători de la Tribunalul București a decis luni că poate să înceapă judecata în dosarul în care Călin Georgescu este acuzat de propagandă extremistă. Anterior deciziei, Georgescu a lansat noi acuzații furioase. ”Noi știm cum arată lucrurile și știm că în dreptul celui care este scris pe hârtie președintele României, el reprezintă […]
Acuzații grave: Moscova susține că Polonia a pus la cale tentativa de asasinare a generalului GRU # Aktual24
Serviciul secret intern al Rusiei, FSB, a furnizat presei mai multe detalii despre tentativa de asasinat asupra unuia dintre cei mai înalți ofițeri de informații militare ai Kremlinului. FSB-ul rus spune că serviciul de informații al Ucrainei l-a recrutat pe presupusul atacator în orașul Ternopil din vestul Ucrainei, în august anul trecut, relatează publicația britanică […]
Budapesta susține călăuza maghiară arestată pentru trafic de persoane în Ucraina. Călăuza a încercat să treacă cinci ucraineni în Ungaria, contra cost # Aktual24
Guvernul ungar a declarat pe 8 februarie că oferă protecție consulară cetățeanului său reținut de Ucraina pentru că ar fi încercat să ajute cinci bărbați ucraineni aflați în vârstă de recrutare să treacă ilegal granița în Ungaria. Ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto, al cărui guvern a criticat în repetate rânduri Ucraina și s-a opus […]
Georgescu le cere suveraniștilor să se apuce de muncă, să renunțe la înjurături pe rețelele de socializare: ”Acolo unde a căzut un pod, să se strângă și să-l repare” # Aktual24
Călin Georgescu a susținut, luni, un nou discurs delirant de pe scările Tribunalului București, în timp ce mai multe zeci de fanatici îi scandau numele. Instanța decide dacă poate să înceapă judecata în dosarul în care este acuzat de propagandă legionară. „Să încercăm să realizăm că, dacă democrația înseamnă voința poporului care are nevoie de […]
S-au anunțat candidaturile pentru șefia DNA și a principalelor parchete. Marius Voineag vrea să se mute la Parchetul General # Aktual24
Ministerul Justiției a anunțat lista candidaților înscriși în procedura de selecție pentru ocuparea funcțiilor de conducere la parchetele de rang înalt, procedură care se desfășoară în perioada 8 ianuarie, 2 martie 2026. Selecția vizează funcțiile de procuror general și adjunct al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, precum […]
EXCLUSIV Cristian Săpunaru, lovitura iernii în fotbalul românesc. Legenda Rapidului este gata să semneze cu o echipă din ligile inferioare # Aktual24
Cristian Săpunaru, legendă a Rapidului și unul dintre cei mai importanți fundași români din ultimele două decenii, este aproape de a produce șocul începutului de an în fotbalul autohton. Fostul „căpitan” din Giulești este gata să revină pe gazon într-un campionat județean extrem de disputat, după o pauză de jumătate de an. Potrivit informațiilor exclusive […]
Mită în criptomonede din partea altor state. Serviciile de informații britanice au avertizat partidele politice cu privire la noile amenințări # Aktual24
Șefii serviciilor de informații britanice au informat reprezentanții tuturor partidelor politice despre riscurile influenței străine asupra proceselor politice și despre posibilele instrumente pentru o astfel de interferență. Directorul general al MI5, Ken McCallum, și directorul executiv al Centrului Național de Securitate Cibernetică, Richard Horne, au organizat o primă sesiune de informare pe teme de securitate […]
Catastrofă pentru Kremlin: Vietnamul abandonează armele rusești în favoarea armamentului NATO # Aktual24
Vietnam a început să-și diversifice achizițiile de arme, îndepărtându-se de tehnologiile de apărare rusești în favoarea standardelor occidentale. Țara negociază cu Franța pentru avioane de vânătoare Rafale și își modernizează armata cu ajutorul Israelului și Coreei de Sud. Rusia pierde rapid unul dintre cei mai mari și mai vechi clienți ai săi din Asia – […]
Musk vrea să ridice un oraș pe Lună. Trece în planul doi ambiția de a stabili o colonie pe Marte # Aktual24
Ambiția lui Elon Musk de a se stabili într-o zi pe Marte pare să fi trecut pe plan secund în favoarea unui obiectiv mult mai apropiat și mai realizabil – trimiterea oamenilor pe Lună. Într-o declarație emisă duminică pe X, miliardarul a declarat că firma sa, SpaceX, și-a schimbat acum prioritățile către construirea „unui oraș […]
Lovitură de teatru: Elon Musk promite să acopere costurile legale pentru victimele lui Epstein care își vor denunța public abuzatorii și vor fi date în judecată # Aktual24
Directorul general al companiilor Tesla și SpaceX, Elon Musk, a stârnit stupoare în Statele Unite printr o declarație publică neobișnuită legată de victimele miliardarului pedofil Jeffrey Epstein. Pe platforma sa de social media, X (fostul Twitter), Musk a anunțat că este dispus să plătească cheltuielile de apărare juridică ale oricărei victime a lui Epstein care […]
Taiwanul respinge ferm mutarea a 40 % din producția de semiconductori în SUA, susținând că planul ar fi „imposibil” # Aktual24
Taiwan a respins ferm propunerea americană de a muta 40 % din capacitatea sa de producție de semiconductori în Statele Unite, calificând un astfel de plan drept „imposibil”. Declarația a fost făcută de vicepremierul taiwanez Cheng Li‑chiun, într-un interviu televizat difuzat, citat de Reuters, ca răspuns la sugestiile recente ale oficialilor americani privind relocarea producției critice […]
Populistul de extremă dreapta, învins categoric în turul doi al alegerilor prezidențiale din Portugalia # Aktual24
Candidatul socialist de centru-stânga António José Seguro a înregistrat o victorie zdrobitoare în fața populistului de extremă dreapta André Ventura în turul doi al alegerilor prezidențiale din Portugalia, care a avut loc duminică, conform rezultatelor oficiale, cu 99% din voturi numărate. Seguro a câștigat un mandat de cinci ani, cu 66,7% din voturi, comparativ cu […]
Senatorul republican Thomas Massie a cerut demisia secretarului Comerțului, Howard Lutnick, din cauza legăturii strânse cu Jeffrey Epstein # Aktual24
Scandalul legăturilor dintre Howard Lutnick, secretar al Comerțului al Statelor Unite, și controversatul finanțator Jeffrey Epstein a atras atenția publicului și a politicienilor. Recent, reprezentantul republican Thomas Massie a cerut oficial demisia lui Lutnick, citând documentele publicate în cadrul așa-numitelor „Epstein Files”, care dezvăluie contacte și întâlniri ale oficialului cu Epstein după condamnarea acestuia în […]
Bloomberg: Premierul britanic Keir Starmer ar putea fi forțat să demisioneze în această săptămână, în urma scandalului Mandelson-Epstein # Aktual24
Premierul britanic Keir Starmer se află sub presiune uriașă și ar putea fi forțat să demisioneze în cursul săptămânii viitoare, potrivit unui articol Bloomberg, care citează surse din cadrul Partidului Laburist aflat la guvernare. Totul a pornit de la numirea controversată a lui Peter Mandelson, prieten al finanțatorului american condamnat pentru pedofilie Jeffrey Epstein, în […]
Conflict în PNL, primarul din Oradea: ”Bolojan deranjează foarte tare, este este atacat din toate direcțiile, inclusiv din interiorul propriului partid” # Aktual24
Primarul orașului Oradea, Florin Birta, scoate în evidență faptul ”Ilie Bolojan este atacat din toate părțile, inclusiv din interiorul propriului partid”, după ce baronul de Ilfov, Hubert Thuma, a susținut la Antena 3 că Bolojan l-ar fi trădat pe Crin Antonescu la prezidențiale. ”Ilie Bolojan, atacat din toate părțile. În ultima perioadă, Ilie Bolojan este […]
Metoda „Accidentul 2.0”: Escrocii folosesc inteligența artificială pentru a clona vocile copiilor, preluate din înregistrările de pe TikTok # Aktual24
Vechea metodă „Accidentul”, cunoscută de decenii pentru înșelătoriile prin care părinții sunt păcăliți să trimită bani urgent pentru presupuse accidente ale rudelor, a fost adaptată vremurilor moderne. Escrocii nu mai au nevoie doar de telefoane sau emailuri, ci folosesc inteligența artificială pentru a clona vocile copiilor, se arată într-un reportaj Digi24. Cum acționează escrocii Prin […]
Incredibil, dar adevărat: Moartea lui Epstein a fost consemnată în documentele oficiale ale Departamentului de Justiție cu o zi înainte ca miliardarul pedofil să se fi „sinucis” # Aktual24
Noi documente eliberate de Departamentul de Justiție al SUA au scos la iveală o declarație oficială privind moartea lui Jeffrey Epstein care poartă o dată anterioară momentului în care acesta a fost găsit decedat în celula sa din Manhattan. Declarația, emisă de biroul Procurorului pentru Districtul Sudic al New York-ului și datată 9 august 2019, […]
Scandal imens în Marea Britanie: Fostul prinț Andrew, acuzat că s-ar fi culcat cu o tânără româncă, furnizată de Epstein, chiar în Palatul Buckingham # Aktual24
O tânără româncă în vârstă de 20 de ani a fost dusă de Jeffrey Epstein la o cină privată la Palatul Buckingham cu prințul Andrew. Femeia, care lucra ca model, a fost descrisă de Epstein drept „foarte drăguță” și, potrivit martorilor, experiența a fost considerată de ea una „unică în viață”, scrie Daily Mail. Când […]
Magnatul media pro-democrație Jimmy Lai din Hong Kong, condamnat la 20 de ani de închisoare de autoritățile comuniste chineze # Aktual24
Un tribunal din Hong Kong l-a condamnat pe magnatul pro-democrație Jimmy Lai la 20 de ani de închisoare pentru conspirație de a colabora cu forțe străine și rebeliune, cea mai drastică pedeapsă aplicată până acum în baza legii impuse de Beijing pentru securitate națională. Verdictul face parte dintr-o campanie mai amplă de reprimare a disidenței […]
Tribunalul București va decide luni dacă-l trimite sau nu pe Călin Georgescu în judecată pentru propagandă legionară # Aktual24
Luni, 9 februarie 2026, Tribunalul București urmează să se pronunțe asupra dosarului în care Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale, este judecat pentru propagandă legionară. Dosarul, aflat în etapa de cameră preliminară, a fost reprogramat după ce judecătorii au avut opinii divergente și nu au putut lua o decizie vineri. Astfel, cazul va fi […]
Fostul prinț Andrew i-a furnizat lui Jeffrey Epstein informații secrete când era reprezentant oficial al Marii Britanii pentru comerț # Aktual24
Documente din cadrul dosarului Epstein date recent publicității relevă că Andrew Mountbatten‑Windsor, fiul fostei regine Elisabeta a II-a, ar fi partajat informații confidențiale cu miliardarul pedofil Jeffrey Epstein în perioada în care ocupa funcția de trimis special pentru comerț și investiții al Marii Britanii. Informațiile,citate de BBC, provin dintr-un pachet de milioane de pagini de […]
Noi atacuri criminale ale rușilor în Ucraina – au fost vizate locuințe civile și conducte de gaz # Aktual24
În noaptea de 8 spre 9 februarie 2026, forțele ruse au efectuat o serie de atacuri cu rachete și drone asupra mai multor orașe ucrainene, vizând în special infrastructura civilă și energetică, potrivit raportărilor oficiale. Aceste atacuri se înscriu în campania continuă a Rusiei împotriva infrastructurii critice din Ucraina, care a afectat grav alimentarea cu […]
Hubert Thuma îl acuză pe Bolojan că l-a trădat pe Crin Antonescu și vrea să „userizeze” PNL # Aktual24
Hubert Thuma, unul dintre liderii importanți ai Partidului Național Liberal și un critic vocal al actualului prim-ministru Ilie Bolojan, a făcut dezvăluiri ample despre negocierile și deciziile interne care au precedat alegerile prezidențiale din 2024. Într-un interviu acordat Antena 3 CNN, Thuma a vorbit despre momentul în care l-a propus pe Ilie Bolojan drept candidat […]
Serghei Lavrov afirmă că Rusia nu intenționează să atace Europa, dar că va răspunde militar „total” în caz de agresiune # Aktual24
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat că Rusia nu are planuri de a ataca Europa, dar este pregătită să răspundă militar „cu toate mijloacele disponibile” în cazul în care statele europene ar lansa o agresiune împotriva sa. Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat emisiunii Itoghi Nedeli de la postul de televiziune NTV […]
Donald Trump anunță vizita lui Xi Jinping la Casa Albă, pe fondul tensiunilor comerciale tot mai intense dintre SUA și China # Aktual24
Președintele american Donald Trump a declarat într-un interviu difuzat în weekend că intenționează să îl primească pe omologul său chinez, Xi Jinping, la Casa Albă „spre sfârșitul anului”, în cadrul unor discuții care ar urma să se concentreze în special pe relațiile comerciale dintre cele două superputeri. Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat postului […]
Mexicul sfidează administrația de la Casa Albă, trimițând două nave cu ajutoare umanitare către Cuba # Aktual24
Guvernul mexican a anunțat trimiterea a peste 814 tone de ajutoare alimentare și bunuri de primă necesitate către Cuba, într-o acțiune umanitară care are loc într-un moment politic și diplomatic delicat. Două nave ale Marinei Mexicane au plecat duminică din portul Veracruz, având ca destinație insula aflată de ani buni într-o criză economică și energetică […]
Zelenski: Ucraina va deschide 10 centre de export de armament în Europa şi va produce drone în Germania # Aktual24
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunţat că ţara sa va deschide în 2026 zece centre de export de armament în Europa, inclusiv în state din regiunea baltică şi din nordul continentului, în cadrul unui efort de extindere internaţională a industriei de apărare. Potrivit unui mesaj publicat sâmbătă pe Telegram, liderul ucrainean a precizat că aceste […]
Presshub: Lecția de anti-amnezie: anatomia unei justiții capturate de dictaturi. Cum ni se bagă comunismul sub piele – nostalgie, marketing și tehno-propagandă # Aktual24
Ne aflăm într-un local cu decor sovietic în centrul istoric al Clujului, foarte aproape de Muzeul de Istorie a Transilvaniei. E mijlocul zilei și localul e plin de tineri. De pe pereți un Lenin imens se uită eroic spre viitor, slogane și îndemnuri la luptă, Trăiască puterea sovietică, Stalin și puterea rusă veghează, de sub […]
„Twin Peaks” bulgăresc. Trei suspecți de crimă au fost găsiți împușcați în lanţul muntos Balcani # Aktual24
Trei persoane suspectate de o triplă crimă la un refugiu montan au fost găsite împuşcate mortal duminică în Bulgaria, a anunţat şeful Poliţiei Naţionale, Zahari Vaskov, relatează AFP, citată de Agerpres. Cadavrele celor trei persoane – doi bărbaţi şi un adolescent de 15 ani – au fost descoperite într-o rulotă, în urma dezvăluirii de luni […]
Sondaj: Sprijinul americanilor pentru ICE și politicile de imigrare ale lui Trump scade după împușcăturile din Minneapolis # Aktual24
Sprijinul americanilor pentru Agenția pentru Imigrație și Control Vamal (ICE) și politicile de imigrare ale administrației Trump a scăzut în urma împușcării fatale a lui Alex Pretti de către un agent federal în Minneapolis, majoritatea alegătorilor punând la îndoială relatarea administrației despre incident, potrivit unui nou sondaj. Aproximativ șase din zece alegători au declarat că […]
