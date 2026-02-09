Magnatul media pro-democrație Jimmy Lai din Hong Kong, condamnat la 20 de ani de închisoare de autoritățile comuniste chineze
Aktual24, 9 februarie 2026 08:50
Un tribunal din Hong Kong l-a condamnat pe magnatul pro-democrație Jimmy Lai la 20 de ani de închisoare pentru conspirație de a colabora cu forțe străine și rebeliune, cea mai drastică pedeapsă aplicată până acum în baza legii impuse de Beijing pentru securitate națională. Verdictul face parte dintr-o campanie mai amplă de reprimare a disidenței […]
Scandal imens în Marea Britanie: Fostul prinț Andrew, acuzat că s-ar fi culcat cu o tânără româncă, furnizată de Epstein, chiar în Palatul Buckingham
O tânără româncă în vârstă de 20 de ani a fost dusă de Jeffrey Epstein la o cină privată la Palatul Buckingham cu prințul Andrew. Femeia, care lucra ca model, a fost descrisă de Epstein drept „foarte drăguță” și, potrivit martorilor, experiența a fost considerată de ea una „unică în viață”, scrie Daily Mail. Când […]
Tribunalul București va decide luni dacă-l trimite sau nu pe Călin Georgescu în judecată pentru propagandă legionară
Luni, 9 februarie 2026, Tribunalul București urmează să se pronunțe asupra dosarului în care Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale, este judecat pentru propagandă legionară. Dosarul, aflat în etapa de cameră preliminară, a fost reprogramat după ce judecătorii au avut opinii divergente și nu au putut lua o decizie vineri. Astfel, cazul va fi […]
Fostul prinț Andrew i-a furnizat lui Jeffrey Epstein informații secrete când era reprezentant oficial al Marii Britanii pentru comerț
Documente din cadrul dosarului Epstein date recent publicității relevă că Andrew Mountbatten‑Windsor, fiul fostei regine Elisabeta a II-a, ar fi partajat informații confidențiale cu miliardarul pedofil Jeffrey Epstein în perioada în care ocupa funcția de trimis special pentru comerț și investiții al Marii Britanii. Informațiile,citate de BBC, provin dintr-un pachet de milioane de pagini de […]
Noi atacuri criminale ale rușilor în Ucraina – au fost vizate locuințe civile și conducte de gaz
În noaptea de 8 spre 9 februarie 2026, forțele ruse au efectuat o serie de atacuri cu rachete și drone asupra mai multor orașe ucrainene, vizând în special infrastructura civilă și energetică, potrivit raportărilor oficiale. Aceste atacuri se înscriu în campania continuă a Rusiei împotriva infrastructurii critice din Ucraina, care a afectat grav alimentarea cu […]
Hubert Thuma îl acuză pe Bolojan că l-a trădat pe Crin Antonescu și vrea să „userizeze" PNL
Hubert Thuma, unul dintre liderii importanți ai Partidului Național Liberal și un critic vocal al actualului prim-ministru Ilie Bolojan, a făcut dezvăluiri ample despre negocierile și deciziile interne care au precedat alegerile prezidențiale din 2024. Într-un interviu acordat Antena 3 CNN, Thuma a vorbit despre momentul în care l-a propus pe Ilie Bolojan drept candidat […]
Serghei Lavrov afirmă că Rusia nu intenționează să atace Europa, dar că va răspunde militar „total" în caz de agresiune
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat că Rusia nu are planuri de a ataca Europa, dar este pregătită să răspundă militar „cu toate mijloacele disponibile” în cazul în care statele europene ar lansa o agresiune împotriva sa. Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat emisiunii Itoghi Nedeli de la postul de televiziune NTV […]
Donald Trump anunță vizita lui Xi Jinping la Casa Albă, pe fondul tensiunilor comerciale tot mai intense dintre SUA și China
Președintele american Donald Trump a declarat într-un interviu difuzat în weekend că intenționează să îl primească pe omologul său chinez, Xi Jinping, la Casa Albă „spre sfârșitul anului”, în cadrul unor discuții care ar urma să se concentreze în special pe relațiile comerciale dintre cele două superputeri. Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat postului […]
Mexicul sfidează administrația de la Casa Albă, trimițând două nave cu ajutoare umanitare către Cuba
Guvernul mexican a anunțat trimiterea a peste 814 tone de ajutoare alimentare și bunuri de primă necesitate către Cuba, într-o acțiune umanitară care are loc într-un moment politic și diplomatic delicat. Două nave ale Marinei Mexicane au plecat duminică din portul Veracruz, având ca destinație insula aflată de ani buni într-o criză economică și energetică […]
Zelenski: Ucraina va deschide 10 centre de export de armament în Europa şi va produce drone în Germania
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunţat că ţara sa va deschide în 2026 zece centre de export de armament în Europa, inclusiv în state din regiunea baltică şi din nordul continentului, în cadrul unui efort de extindere internaţională a industriei de apărare. Potrivit unui mesaj publicat sâmbătă pe Telegram, liderul ucrainean a precizat că aceste […]
Presshub: Lecția de anti-amnezie: anatomia unei justiții capturate de dictaturi. Cum ni se bagă comunismul sub piele – nostalgie, marketing și tehno-propagandă
Ne aflăm într-un local cu decor sovietic în centrul istoric al Clujului, foarte aproape de Muzeul de Istorie a Transilvaniei. E mijlocul zilei și localul e plin de tineri. De pe pereți un Lenin imens se uită eroic spre viitor, slogane și îndemnuri la luptă, Trăiască puterea sovietică, Stalin și puterea rusă veghează, de sub […]
„Twin Peaks" bulgăresc. Trei suspecți de crimă au fost găsiți împușcați în lanţul muntos Balcani
Trei persoane suspectate de o triplă crimă la un refugiu montan au fost găsite împuşcate mortal duminică în Bulgaria, a anunţat şeful Poliţiei Naţionale, Zahari Vaskov, relatează AFP, citată de Agerpres. Cadavrele celor trei persoane – doi bărbaţi şi un adolescent de 15 ani – au fost descoperite într-o rulotă, în urma dezvăluirii de luni […]
Sondaj: Sprijinul americanilor pentru ICE și politicile de imigrare ale lui Trump scade după împușcăturile din Minneapolis
Sprijinul americanilor pentru Agenția pentru Imigrație și Control Vamal (ICE) și politicile de imigrare ale administrației Trump a scăzut în urma împușcării fatale a lui Alex Pretti de către un agent federal în Minneapolis, majoritatea alegătorilor punând la îndoială relatarea administrației despre incident, potrivit unui nou sondaj. Aproximativ șase din zece alegători au declarat că […]
Cum să construiești un sistem imunitar puternic la copii: ghidul complet al unei copilării sănătoase
Îngrijirea sănătății copiilor nu se reduce doar la vaccinuri sau vizitele regulate la medic. Modul în care un copil își petrece timpul liber, ce mănâncă, cum doarme și cum interacționează cu ceilalți influențează în mod direct rezistența organismului său la boli. Creșterea unui copil cu un sistem imunitar puternic începe cu obiceiuri simple, dar consecvente, […]
Dezastru pentru opoziție la alegerile din Japonia. Partidul premierului obține o victorie zdrobitoare, care i-au fost promisiunile din campanie
Partidul ultraconservator al prim-ministrului Sanae Takaichi, cunoscut pentru poziţia sa intransigentă în ceea ce priveşte imigraţia, ar urma să recâştige o majoritate covârşitoare în camera inferioară a parlamentului după alegerile legislative de duminică, potrivit estimărilor iniţiale ale presei japoneze, citate de AFP, informează Agerpres. Profitând de un val de popularitate la mai puţin de patru […]
Taximetrist român agresat la Londra: "Era foarte supărat pe emigranți. Efectiv m-am simțit batjocorit, umilit/ I-am explicat că anul trecut am plătit taxe de 5.000 de lire, nu m-a înțeles"
Un taximetrist român stabilit la Londra a fost agresat, sâmbătă noapte, de un individ pentru simplul motiv că este migrant. Taximetristul i-a explicat că plătește taxe consistente, însă acesta a reacționat în continuare foarte agresiv. Iată relatarea taximetristului, Wick Gabriel, pe Facebook: Agresiunea ”De mult timp nu m-am lovit de această problemă! În 11 ani […]
Plan de întărire a UE. Banca Centrală Europeană va permite băncilor din afara zonei euro să acceseze finanțare de urgență în euro
Planul BCE de a face mai ușoară pentru băncile centrale străine accesarea finanțării în euro reprezintă un pas strategic al Europei pentru a-și consolida influența comercială și politică și a rezista presiunii tot mai mari a Statelor Unite și Chinei. Această inițiativă nu doar că oferă lichiditate rapidă în momente critice, dar întărește și rolul […]
Substack, platforma globală de publicare, devine scena în care ideologii extremiste și rasiste își găsesc publicul, generând venituri din newslettere care promovează nazismul, supremația albă și antisemitismul, potrivit unei investigații realizate de The Guardian. Această situație ridică semne de întrebare asupra responsabilității platformelor digitale în combaterea urii și a dezinformării. Printre newsletterele de pe Substack […]
Se amplifică tensiunile dintre Casa Albă și lidera opoziției venezuelene, Maria Corina Machado
Consilierii Casei Albe și apropiații administrației Trump devin tot mai îngrijorați de declarațiile Maríei Corina Machado, lidera opoziției venezuelene, considerând că acestea ar putea submina eforturile internaționale de stabilizare a Venezuelei și de organizare a unor alegeri libere și corecte. Comentariile sale recente privind posibilitatea alegerilor în mai puțin de un an au generat tensiuni […]
Dogioiu, o nouă replică tăioasă pentru Lia Savonea: "Adevărul nu poate constitui nici o formă de presiune, nici o ingerinţă"
Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a respins acuzaţiile formulate de preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Lia Savonea, potrivit cărora scrisoarea transmisă de premierul Ilie Bolojan Curţii Constituţionale în legătură cu legea pensiilor magistraţilor ar reprezenta o ingerinţă în activitatea instanţei. „Adevărul nu poate constitui nici o formă de presiune, nici o […]
Ungaria: Partidul de opoziție Tisza promite să introducă moneda euro și o taxă pentru cei mai bogați
Partidul de opoziție maghiar „Tisza” intenționează să introducă o taxă pe avere pentru cetățenii înstăriți, să adopte euro ca monedă națională și să consolideze integrarea Ungariei în Uniunea Europeană și NATO. Acest lucru este menționat în programul electoral de 240 de pagini al partidului, publicat sâmbătă și analizat de Reuters. Partidul Tisza este condus de […]
Trump caută zone pentru depozitarea permanentă a deșeurilor nucleare. Ce riscuri aduce planul energetic al SUA care susține dezvoltarea inteligenței artificiale
Administrația Trump a propus dezvoltarea unei serii de reactoare nucleare futuriste, de mici dimensiuni, pentru a alimenta inteligența artificială, combinată cu stimulente financiare pentru statele care să accepte depozitarea permanentă a deșeurilor radioactive. Creșterea stocurilor de combustibil uzat, care rămâne extrem de toxic timp de sute de mii de ani, pune comunitățile și guvernele americane […]
"Fără mâncare, adăpost sau resurse financiare". Luptă zilnică pentru supraviețuire în Fâșia Gaza
După doi ani de conflict armat intens, armistițiul din octombrie a generat o aparentă perioadă de calm în Fâșia Gaza, însă realitatea socială și economică a locuitorilor rămâne extrem de precară. În ciuda reluării parțiale a activităților comerciale, majoritatea celor două milioane de locuitori continuă să trăiască în adăposturi improvizate, cu resurse financiare limitate sau […]
Primarul PSD al Buzăului: "Partidul meu face un joc foarte periculos/ Lumea îşi dă seama, nu este proastă deloc"
Primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, a declarat, duminică, la Digi24, că PSD se îndreaptă, în opinia sa, către o posibilă alianţă cu AUR, pe fondul deciziilor conducerii centrale a partidului, şi a avertizat că o astfel de direcţie ar avea consecinţe politice negative. Întrebat în ce condiţii ar putea deveni posibilă o alianţă PSD-AUR, Toma […]
Când Rusia l-a trimis pe Georgi Avaliani să lupte în Ucraina, acesta a făcut exact ceea ce au recomandat liderii germani: a fugit. Pacifist convins, recrutat cu forța pe front, Avaliani a supraviețuit bătăilor și execuțiilor simulate într-un „subsol de tortură” înainte de a reuși să scape complet din Rusia. Decizia autorităților germane de a […]
De ce să bem lapte la primele semne de răceală: beneficiile surprinzătoare pentru imunitate
Primul semn al unei răceli poate fi suficient pentru a ne alerta organismul, iar consumul de lapte în aceste momente poate juca un rol surprinzător în susținerea sistemului imunitar. Nu este doar un mit al bunicilor: știința începe să demonstreze că anumite componente ale laptelui pot ajuta organismul să lupte mai eficient împotriva virusurilor și […]
Avocații lui Trump încearcă să obțină deportarea copilului reținut de ICE în Minneapolis, chiar dacă un judecător a dispus eliberarea acestuia
Avocații administrației Trump încearcă să obțină deportarea lui Liam Conejo Ramos, băiatul de cinci ani a cărui fotografie purtând o căciulă cu urechi de iepuraș în Minneapolisul acoperit de zăpadă a făcut înconjurul lumii, după ce a fost reținut luna trecută de autoritățile federale în cadrul unei campanii dure împotriva imigrației, relatează The Guardian. Liam […]
Surpriză, autorul tentativei de asasinat asupra șefului adjunct al GRU este un cetățean rus. Acesta a fost reținut la Dubai și extrădat în Rusia
Un suspect în tentativa de asasinat asupra lui Vladimir Alekseev, prim-adjunct al șefului Direcției Principale a Statului Major General al Forțelor Armate Ruse, a fost reținut la Dubai. Potrivit agenției de informații, deținutul este cetățeanul rus Liubomir Korba, născut în 1960. FSB îl numește drept autorul direct al tentativei de asasinat. Agențiile de aplicare a […]
Portugalia alege între un socialist și un extremist de dreapta în turul doi al alegerilor prezidențiale
Candidatul socialist de centru-stânga, Antonio Jose Seguro, este favoritul pentru a-l învinge pe populistul de extremă dreapta Andre Ventura în turul doi al alegerilor prezidențiale din Portugalia de duminică, într-un vot care va testa amploarea sprijinului pentru stilul politic obraznic al lui Ventura. Sondajele de opinie recente arată că Seguro va acumula de două ori […]
Răspunsul lui Nicușor Dan pentru Washington. În ce condiții va participa România la prima reuniune a Consiliului de Pace
Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat că a primit invitaţia de a participa la prima reuniune a Consiliului de Pace, care va avea loc la Washington, în data de 19 februarie, precizând că decizia privind participarea României va fi luată în urma consultărilor cu partenerii americani. „Am primit invitaţia de a participa la prima reuniune a […]
Năstase confirmă că PSD a căzut sub 20%: "Dace balet la guvernare/ Putem să ne gândim la eventualitatea unui dialog PSD – AUR"
Fostul premier PSD Adrian Năstase confirmă că PSD este sub 20% în opțiunile de vot șu pune acest fapt pe seama modului în care a fost condus ăn ultimii ani. Năstase spune că este posibil la un moment dat ca PSD să facă o alianță cu AUR. Întrebat într-un interviu pentru Cotidianul cum comentează faptul […]
Poliţiştii din Braşov au aplicat zeci de amenzi, în urma unei razii efectuate, sâmbătă, în zona centrală a municipiului reşedinţă de judeţ, se arată într-un comunicat de presă transmis, duminică, de Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Braşov. Potrivit sursei citate, la acţiune au participat peste 20 de poliţişti, specializaţi în ordine publică şi siguranţă rutieră. […]
Tragedie în Italia: trei schiori și-au pierdut viața în avalanșe produse în zonele ce vor găzdui Jocurile Olimpice de iarnă
Trei schiori și-au pierdut viața sâmbătă în urma unor avalanșe devastatoare în munții italieni, în regiunile Trentino Alto Adige și Lombardia, zone renumite pentru sporturile de iarnă și pentru probele Jocurilor Olimpice Milano Cortina. Zăpada proaspătă și plăcile instabile au transformat o zi obișnuită pe munte într-o tragedie de proporții, relatează Reuters. Două avalanșe au […]
Kremlinul continuă să ceară capitularea diplomatică și militară completă a Ucrainei – ISW
Kremlinul continuă să respingă orice garanții de securitate semnificative care ar proteja Ucraina de o capitulare diplomatică sau militară completă, potrivit unei analize a Institutului pentru Studiul Războiului (ISW). Analiștii se referă la declarațiile ministrului rus de externe, Serghei Lavrov, care a confirmat recent refuzul Kremlinului de a di de acord cu garanții de securitate […]
Uniunea Europeană analizează modalități de a asigura finanțare suplimentară pentru apărare, pe măsură ce programul său inițial SAFE, în valoare de 150 de miliarde de euro, se apropie de finalizare. Sursele spun că discuțiile sunt încă în stadii incipiente, deoarece Comisia Europeană continuă să distribuie fonduri din programul de împrumuturi actual. Oficialii se așteaptă ca, […]
Moise Guran: "În următoarele săptămâni vom asista la un asalt pentru înlocuirea domnului Ilie Bolojan cu un alt premier de la PNL"
Jurnalistul Moise Guran anunță că în săptămânile următoare va fi declanșată o operațiune în forță pentru înlocuirea lui Ilie Bolojan din fruntea guvernului. ”Pare că s-au cam așezat toate piesele pe tablă, iar în următoarele săptămâni vom asista la un asalt pentru înlocuirea domnului Ilie Bolojan cu un alt premier de la PNL. Așa citesc […]
O nouă moarte misterioasă la Moscova: Fostul ministru adjunct al Justiției din Rusia a fost găsit mort în baie
Fostul ministru adjunct al Justiției din Rusia, Serghei Tropin, a fost găsit mort în apartamentul său din vestul Moscovei, acesta fiind cel mai recent caz dintr-o serie de decese neelucidate în rândul elitei politice ruse. Potrivit serviciilor de securitate ruse, trupul neînsuflețit al lui Tropin a fost descoperit în baia locuinței sale. Presa de stat […]
Programul de e-rezidență al Estoniei a generat venituri fiscale record în 2025. Cei mai mulți e-rezidenți sunt din Germania și Franța
Programul de e-rezidență al Estoniei a generat în 2025 cele mai mari venituri fiscale de la lansare, consolidând statutul țării ca lider global în domeniul afacerilor fără frontiere. Anul 2025 a fost unul record pentru programul e-Residency al Estoniei. E-rezidenții au înființat anul trecut 5.556 de companii, în creștere cu 15% față de 2024. În […]
Se întoarce frigul, avertizare ANM pentru toată țara. Minimele vor ajunge la minus 15 grade
Administrația Națională de Meteorologie a emis, duminică, o informare meteorologică valabilă pentru toată țara, prin care anunță ninsori, intensificări ale vântului și o răcire accentuată a vremii. Potrivit ANM, episodul de vreme severă va dura până marți seara, 10 februarie. Conform prognozei, duminică și în noaptea de duminică spre luni vor fi precipitații predominant sub […]
China a amenințat că va anula viitoarea vizită a lui Trump la Beijing dacă SUA vinde arme Taiwanului
China a amenințat că va anula viitoarea vizită a președintelui american Donald Trump la Beijing, cu excepția cazului în care Washingtonul abandonează o vânzare masivă de arme către Taiwan. Potrivit publicației Financial Times, SUA pregătește în prezent un pachet care va include sisteme Patriot, rachete antiaeriene NASAMS și alte două sisteme de arme nenumite. Costul […]
95 de persoane au fost salvate de pe munți de echipele de salvamontiști în ultimele 24 de ore
Zeci de persoane aflate pe munte au fost transportate la spital, în urma unor intervenţii efectuate de echipele de salvamontişti, precizează duminică, pe Facebook, Salvamont România. Potrivit sursei citate, în ultimele 24 de ore, la Dispeceratul Naţional Salvamont au fost înregistrate 93 de apeluri prin care se solicita intervenţia de urgenţă a salvamontiştilor. „În cazul […]
Există momente în istoria muzicii când un sunet aparent uitat revine cu o forță neașteptată, reconfigurând prezentul și provocând viitorul. Zamrock-ul, genul afro-rock născut în Zambia anilor ’70, este un astfel de fenomen. Mult timp considerat o curiozitate regională, un capitol marginal în istoria muzicii globale, Zamrock-ul trăiește astăzi o renaștere spectaculoasă, fiind redescoperit de […]
Comedie pe „rețetă": De ce a face stand-up este bun pentru sănătatea ta. Povestea unui fost inginer și călugăr indian
Râsul a fost mult timp considerat „cel mai bun medicament”, dar ce-ar fi dacă ți s-ar prescrie nu doar să râzi, ci să devii chiar tu creatorul umorului? În Marea Britanie, noi programe de sănătate mintală explorează tocmai această idee, prescripția socială de stand-up comedy. Aceasta nu doar amuză, ci contribuie la sănătatea mintală, socială […]
Secretele cartofului pentru sănătatea intestinală: metoda care îl transformă într-un superaliment
Cartoful este mai mult decât un aliment de bază pe care îl găsim în farfurie zilnic. Ceea ce mulți nu știu este că el poate deveni un aliat puternic al florei intestinale, dar doar atunci când este gătit corect. Metoda de preparare schimbă modul în care cartoful interacționează cu bacteriile benefice din intestin, influențând sănătatea […]
În apropierea nemiloasă a Soarelui, acolo unde lumina este prea puternică, iar căldura ar trebui să distrugă orice tentativă de ordine, se află Mercur. O planetă mică, arsă, tăcută, care sfidează aproape fiecare regulă cunoscută despre nașterea și evoluția planetelor. Pentru astronomi, Mercur nu este doar un corp ceresc, este o problemă deschisă, o enigmă […]
Al 20-lea pachet de sancțiuni al UE împotriva Rusiei: ce include și de ce „trebuie să fim realiști"
Comisia Europeană a lansat un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, extinzând presiunea asupra sectorului energetic, bancar și al exporturilor strategice, într-un moment crucial pentru negocierile de pace de la Abu Dhabi. Ursula von der Leyen avertizează că Rusia va răspunde doar atunci când va fi forțată să o facă, subliniind eficiența sancțiunilor deja aplicate, […]
Epilepsia este o afecțiune neurologică complexă, adesea invizibilă pentru cei din jur, dar fiecare semn poate fi un avertisment important. Recunoașterea timpurie a tulburărilor electrice din creier poate salva vieți și poate îmbunătăți semnificativ calitatea vieții pacienților. Înțelegerea modului în care acestea se manifestă este esențială atât pentru diagnostic, cât și pentru tratament. Epilepsia reprezintă […]
Inteligența artificială pune la îndoială autenticitatea picturilor lui Van Eyck din muzee din Italia și SUA
Analizarea a două picturi din muzee din SUA și Italia, realizate de artistul flamand din secolul al XV-lea, Jan van Eyck, a ridicat o întrebare provocatoare: Și dacă niciuna nu este a lui Van Eyck? Sfântul Francisc de Assisi primind stigmatele, denumirea dată picturilor aproape identice, nesemnate, expuse la Muzeul de Artă din Philadelphia și […]
Comisarul UE pentru climă a anunțat înființarea unei forțe de intervenție rapidă de stingere a incendiilor
Comisarul pentru climă al Uniunii Europene a anunțat crearea unei forțe de intervenție rapidă la nivel continental, formată din 300 de pompieri pentru a combate incendiile de vegetație, după ce Europa s-a confruntat în 2025 cu cel mai grav an în ceea ce privește incendiile de vegetație, un studiu recent afirmând că acestea au fost […]
Epstein a plătit pentru teste genetice inovatoare într-un aparent efort de a explora prelungirea vieții
Infractorul sexual condamnat Jeffrey Epstein și-a făcut teste genetice într-o încercare aparentă de a-și utiliza propriul material genetic pentru medicina regenerativă, care își propune să repare organismul prin creșterea de noi țesuturi și organe, informează CNN. În 2008, la câțiva ani după ce Epstein a fost condamnat pentru acuzații legate de prostituție, el a plătit […]
