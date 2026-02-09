Magnatul media pro-democrație Jimmy Lai din Hong Kong, condamnat la 20 de ani de închisoare de autoritățile comuniste chineze

23:50

Comisarul pentru climă al Uniunii Europene a anunțat crearea unei forțe de intervenție rapidă la nivel continental, formată din 300 de pompieri pentru a combate incendiile de vegetație, după ce Europa s-a confruntat în 2025 cu cel mai grav an în ceea ce privește incendiile de vegetație, un studiu recent afirmând că acestea au fost […]