Momentul în care un avion F-16 ucrainean doboară o dronă rusă Shahed folosind tunul de 20mm

Inspectorii Antifraudă din cadrul ANAF au descoperit un prejudiciu de peste 12,4 milioane de lei la o firmă din judeţul Giurgiu care exploata şi comercializa agregate minerale, după ce societatea ar fi ascuns venituri de peste 32 de milioane de lei şi nu ar fi plătit impozitul pe profit şi TVA aferente, în perioada 2022-2025. Pentru recuperarea prejudiciului, autorităţile au instituit măsuri asigurătorii asupra bunurilor companiei.