Momentul în care un avion F-16 ucrainean doboară o dronă rusă Shahed folosind tunul de 20mm
Digi24.ro, 9 februarie 2026 17:50
Armata ucraineană a arătat imagini de luptă cu un avion de vânătoare ucrainean F-16 care distruge o dronă de atac rusă.
România a primit avizul formal al OCDE pentru afaceri fiscale. Ministerul Finanțelor: un pas major în procesul de aderare # Digi24.ro
România a primit Avizul Formal al Comitetului pentru Afaceri Fiscale al OCDE, una dintre cele mai importante și dificile etape din procesul de aderare la organizație, a anunțat Ministerul Finanțelor. Decizia confirmă că legislația fiscală și modul de aplicare a acesteia sunt aliniate la standardele internaționale, iar instituțiile române au capacitatea de a implementa regulile OCDE.
Călătorii cu destinaţia SUA, care nu au nevoie de viză, trebuie să îşi declare activitatea de pe reţelele sociale din ultimii cinci ani # Digi24.ro
Cetățenii din circa 40 de țări, inclusiv Franța, care nu au nevoie de viză pentru a intra în Statele Unite trebuie, de duminică, să prezinte la control activitatea din ultimii 5 ani de pe reţelele sociale, scrie Le Figaro.
Ambasadorul SUA la NATO respinge criticile raportului de securitate: Încercăm să întărim NATO, nu să ne retragem # Digi24.ro
Ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker, a răspuns la concluziile raportului premergător Conferinței de Securitate de la München (MSC), ale cărei lucrări vor fi deschise vineri. El a declarat că „respinge complet tot ceea ce tocmai a auzit”, după ce documentul avertiza că cea mai mare provocare pentru ordinea internațională liberală „vine din interior”, prin schimbarea modului de gândire al administrației americane privind alianțele sale, scrie The Guardian.
Moțiunea Opoziției privind acordul cu Mercosur, respinsă. Aleșii au vorbit despre banane și marțieni de la tribuna Senatului # Digi24.ro
A fost circ la moțiunea simplă depusă de peste 40 de aleși ai Opoziției și care critică politica promovată de Guvernul României în privința acordului UE-Mercosur. Unii senatori au anunțat că intră în grevă japoneză, alții au adus banane la tribuna Senatului, iar alții au vorbit despre marțieni. În final, demersul a fost respins la vot.
„Declinul SUA către un «autoritarism competitiv»”: Europa trebuie să fie mai fermă în relația cu Washingtonul (raport de securitate) # Digi24.ro
Europa a ajuns la concluzia dureroasă că trebuie să fie mai fermă și mai independentă din punct de vedere militar față de o administrație autoritară a SUA care nu mai împărtășește angajamentul față de normele și valorile democratice liberale, potrivit unui raport elaborat de Conferința de securitate de la Munchen (MSC), relatează The Guardian.
Polonia va crea un nou corp de rezervişti civili pentru a atinge cifra de 500.000 de soldaţi # Digi24.ro
Ministrul apărării polonez, Władysław Kosiniak-Kamysz, a anunţat luni crearea unui corp de rezervă militară cu grad înalt de disponibilitate, ce va fi compus din voluntari antrenaţi permanent şi care va permite mobilizarea, în caz de război, a unui total de 500.000 de militari, potrivit EFE.
JO 2026 Milano-Cortina. Titlul melodiei alese de o pereche armeană la patinaj artistic, schimbat după o plângere făcută de Azerbaidjan # Digi24.ro
Titlul unei melodii alese de o pereche armeană pentru concursul de patinaj artistic din cadrul Jocurilor Olimpice 2026 de la Milano-Cortina a fost schimbat în urma unei plângeri din partea Azerbaidjanului, informează RMC Sport.
Reprezentanţi ai cooperativelor din sectorul vegetal participă, în perioada 8-14 februarie, la Berlin, la sesiuni academice şi vizite de studiu dedicate rolului cooperativelor în lanţul valoric şi strategiilor de marketing cooperativ, în cadrul unui proiect Erasmus+, potrivit unui comunicat remis Agerpres.
EPPO, DNA și DLAF vor avea acces la informații despre proiecte cu fonduri europene. „Toleranţă zero pentru orice tentativă de fraudă” # Digi24.ro
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene Dragoș Pîslaru a anunțat semnarea protocoalelor de colaborare cu Parchetul European (EPPO), Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) și Departamentul pentru Lupta Antifraudă (DLAF), prin care aceste instituții primesc acces direct și complet la baza de date MySMIS, care conține toate proiectele finanțate din fonduri europene gestionate de minister.
Proiectul pentru modificarea legii Academiei Române a fost retras din procesul legislativ. Scandal în plen, între PNL şi USR # Digi24.ro
Propunerea legislativă privind organizarea şi funcţionarea Academiei Române a fost retrasă luni din procesul legislativ, după ce dezbaterile au provocat un scandal în plen, între PNL şi USR. Liderul senatorilor USR, Ştefan Pălărie, a spus că retragerea proiectului se datorează reacţiei sale ferme, în timp ce senatorul PNL Daniel Fenechiu l-a acuzat de indecenţă şi lipsă de colegialitate.
Cel mai mare exerciţiu multinaţional din Europa se desfăşoară la Cincu. Generalul Steve Carpenter: „Suntem entuziasmați” # Digi24.ro
În poligonul de la Cincu, din judeţul Braşov, se desfăşoară zilele acestea cel mai mare exerciţiu multinaţional din Europa, cu artileria Forţelor Terestre ale Statelor Unite. Acţiunea are ca obiectiv testarea planurilor regionale NATO. Poligonul din Cincu, din judeţul Braşov, găzduieşte până vineri, 13 februarie, exerciţiul multinaţional „Dynamic Front 26”.
Starmer nu intenţionează să demisioneze în urma scandalului Epstein-Mandelson şi „se concentrează asupra activităţii sale” # Digi24.ro
Premierul britanic Keir Starmer, asupra căruia există presiuni tot mai mari în urma demisiei a doi dintre apropiaţii săi în urma scandalului Epstein-Mandelson, nu intemţionează să demisioneze în acest stadiu şi ”se concentrează asupra activităţii sale”, anunţă luni un purtător de cuvânt al Downing Street, relatează AFP.
Băluță îl critică din nou pe Ciucu: „Prin țevi ar trebui să circule agent termic, nu lacrimi și politică” # Digi24.ro
Președintele PSD București Daniel Băluță l-a criticat din nou dur pe primarul Capitalei Ciprian Ciucu și l-a avcuzat că nu se implică în rezolvarea problemelor legate de furnizarea agentului termic în București. „Prin țevi nu circulă politică, prin țevi nu circulă lacrimile domnului Ciucu, prin țevi ar trebui să circule agent termic”, a afirmat edilul Sectorului 4.
AUR cere sprijinul PSD pentru suspendarea președintelui Nicușor Dan: „Altfel nu are rost” # Digi24.ro
Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, a invitat, luni, PSD să se alăture demersului privind suspendarea din funcţie a preşedintelui Nicușor Dan, argumentând că inițiativa nu are rost fără sprijinul social-democraților. Între timp, șeful AUR, George Simion, cheamă oamenii să protesteze împotriva Guvernului și cere organizarea de noi alegeri prezidențiale.
Ministerul Finanţelor (MF) a împrumutat, luni, peste 1,9 miliarde de lei de la bănci, prin două emisiuni de obligaţiuni de stat, potrivit datelor publicate de Banca Naţională a României (BNR), citate de Agerpres.
Moscova va activa rețeaua Friedensbewegung pentru a sabota Conferința de la Munchen, avertizează serviciile secrete ucrainene # Digi24.ro
Moscova pregătește provocări în Europa în timpul Conferinței de securitate de la München, a avertizat serviciul de informații militare al Ucrainei.
Fostul prinț Andrew, fratele regelui Charles, ar fi trimis informații confidențiale lui Jeffrey Epstein # Digi24.ro
Andrew Mountbatten-Windsor pare să fi împărtășit în mod conștient informații confidențiale lui Jeffrey Epstein, provenind din activitatea sa oficială ca trimis pentru comerț în 2010 și 2011, conform materialelor din cea mai recentă serie de documente din SUA, consultate de BBC.
Cum arată autostrada Bucureștiului A0, la doi ani și jumătate de la inaugurare. „Dacă timpul ține așa, degeaba se plombează” # Digi24.ro
La doi ani și jumătate de la inaugurare, autostrada A0 s-a umplut de gropi. Pe tronsonul din sud, mai ales, sunt porțiuni lungi, cu gropi înșirate una după alta. Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale anunță că reparațiile le vor suporta constructorii, în baza garanției. Prin martie - aprilie, când vremea se va mai încălzi. Până atunci, șoferii le evită cum pot.
Două oferte la licitația pentru proiectul Fast Danube 2. Ministru: Va extinde perioada de navigaţie de la 280 la 340 zile pe an # Digi24.ro
Ministrul Transporturilor, Ciprian Şerban, a anunțat că au fost depus două oferte la licitaţia pentru proiectarea şi execuţia proiectului Fast Danube 2, care vizează revitalizarea sectorul româno-bulgar al Dunării. Proiectul are o valoare de 170 de milioane de euro.
Grevă de avertisment în peste 1.500 de primării din ţară. Bolojan, aşteptat la discuţii cu edilii nemulțumiți # Digi24.ro
O grevă de avertisment va avea loc marţi, 10 februarie, în primăriile din peste 1.500 de comune din România, pe fondul nemulţumirilor legate de prevederile reformei administraţiei publice propuse de Guvern. Anunţul a fost făcut de preşedintele Asociaţiei Comunelor din România (ACoR), Emil Drăghici.
Musk promite să deconteze costurile legale pentru victimele lui Epstein care vor denunța public abuzatorii și vor fi date în judecată # Digi24.ro
Musk promite să deconteze costurile legale pentru victimele lui Epstein care vor denunța public abuzatorii și vor fi date în judecată
„Preferă să fie marioneta lui Putin”. Un senator american îl critică dur pe Viktor Orban # Digi24.ro
Senatorul american Thom Tillis l-a etichetat pe Viktor Orbán drept „marioneta lui Putin” după ce premierul ungar a numit Ucraina „dușman național”.
Control ANAF la o firmă de exploatare a agregatelor minerale din Giurgiu. Prejudiciul estimat se ridică la 12,4 milioane de lei # Digi24.ro
Inspectorii Antifraudă din cadrul ANAF au descoperit un prejudiciu de peste 12,4 milioane de lei la o firmă din judeţul Giurgiu care exploata şi comercializa agregate minerale, după ce societatea ar fi ascuns venituri de peste 32 de milioane de lei şi nu ar fi plătit impozitul pe profit şi TVA aferente, în perioada 2022-2025. Pentru recuperarea prejudiciului, autorităţile au instituit măsuri asigurătorii asupra bunurilor companiei.
Raport ISW: Putin imită că s-ar pregăti pentru pace în Ucraina. Rusia planifică o ofensivă de amploare curând # Digi24.ro
Comandamentul militar rus intenționează să lanseze o nouă ofensivă de amploare în sudul și/sau estul Ucrainei în vara anului 2026, utilizând pentru aceasta rezerve strategice limitate, scrie Institutul pentru Studiul Războiului (ISW). Potrivit datelor sale, pregătirile au început deja, iar campania propriu-zisă ar putea demara la sfârșitul lunii aprilie.
Jaf armat pe o șosea din Italia. Atacatorii au blocat drumul și au aruncat în aer o dubă de transport valori # Digi24.ro
Pe o șosea din Italia, mai mulți indivizi mascați și înarmați cu mitraliere au blocat o blindată care transporta valori, și au aruncat-o în aer. Scenele șocante au fost transmise în direct, de martori, pe rețele sociale. Doi dintre atacatorii înarmați au fost arestați iar complicii lor sunt căutați.
Schiță de Michelangelo, vândută cu zeci de milioane de dolari. Un record istoric la licitație # Digi24.ro
O schiță realizată de Michelangelo, studiu pentru decorarea Capelei Sixtine, a fost vândută la Christie’s New York cu 27,2 milioane de dolari, stabilind un nou record pentru o operă a artistului florentin adjudecată în cadrul unei licitații publice. Lucrarea, estimată inițial la cel mult 2 milioane de dolari, se numără printre puținele desene ale lui Michelangelo aflate încă în mâini private.
Armata poloneză a primit un nou lot de tancuri Abrams de ultimă generație, ca parte a eforturilor continue de consolidare a apărării Poloniei și de descurajare a amenințărilor din partea Rusiei și Belarusului.
O insulă italiană introduce reguli noi pentru turiști. Zona este renumită pentru vilele albe, litoral şi hotelurile de lux # Digi24.ro
Insula italiană Capri va interzice, începând de vara aceasta, accesul grupurilor de peste 40 de persoane, pentru o mai bună gestionare a afluxului de vizitatori, transmite agenţia italiană ANSA, preluată de Agerpres.
Presiunile lui Trump afectează Cuba: aeroporturile rămân fără combustibil. Rusia: „O strangulare exercitată de SUA” # Digi24.ro
Cuba se confruntă cu o criză majoră în transportul aerian, după ce autoritățile de la Havana au anunțat că avioanele companiilor internaționale nu mai pot alimenta cu combustibil pe insulă, din cauza penuriei de kerosen. Situația apare pe fondul presiunilor sporite exercitate de administrația americană, după ce președintele Donald Trump a amenințat cu impunerea de tarife statelor care furnizează petrol Cubei.
„Merge pe calea Ucrainei”. O importantă țară din Asia Centrală consideră URSS regim de ocupație și revine la istoria Hoardei de Aur # Digi24.ro
Autoritățile din Kazahstan pregătesc o reformă de amploare, renunțând la moștenirea sovietică și rusă. Analiștii ruși afirmă că Astana a urmat calea Ucrainei, orientându-se spre decomunizare și naționalism.
George Simion, după ce Dragoș Sprînceană l-a numit „trădător de țară”: „Minciuni. Le fuge pământul de sub picioare” # Digi24.ro
Președintele AUR, George Simion, a reacționat la trei zile de când Dragoș Sprînceană, afacerist român stabilit în SUA, l-a numit „trădător de țară” și l-a acuzat că a făcut lobby pentru ca România să fie scoasă din programul Visa Waiver de către oficialii americani. Simion respinge atacul și susține că „fac toate aceste lucruri ca să ne obosească”.
Schimbările fiscale din România împing antreprenorii spre offshore și piețe externe. „Deciziile grăbite pot aduce costuri mai mari” # Digi24.ro
Tot mai mulți antreprenori români iau în calcul mutarea firmelor în jurisdicții offshore sau extinderea rapidă pe piețe externe, pe fondul schimbărilor fiscale recente din România, precum majorarea impozitului pe dividende și modificarea regimului microîntreprinderilor. Specialiștii avertizează însă că astfel de decizii, luate fără o analiză fiscală, juridică și financiară completă, pot genera riscuri majore, de la impuneri suplimentare și dublă impozitare până la sancțiuni și pierderea credibilității în relația cu partenerii. Într-o analiză transmisă pentru Digi24.ro, Nadia Oanea, consultant fiscal, atrage atenția că internaționalizarea afacerilor trebuie planificată încă din faza de business plan, deoarece obligațiile fiscale din alte state, regulile privind sediul permanent sau rezidența fiscală pot transforma o extindere aparent avantajoasă într-un cost semnificativ pentru companie.
Ministrul Finanţelor anunță că dobânzile la împrumuturile în lei şi euro au scăzut: „O nouă veste bună pentru România” # Digi24.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, anunţă, luni, că dobânzile la împrumuturile în lei şi euro au scăzut, ceea ce înseamnă mai puţini bani cheltuiţi pe dobânzi şi mai mulţi bani care pot merge spre investiţii sau alte nevoi ale economiei.
Ce ar însemna o recesiune tehnică pentru România. „Creșterea PIB-ului a fost, într-o anumită măsură, forțată” # Digi24.ro
O recesiune tehnică este prevăzută de unii analiști, dar aceasta depinde de evoluția PIB-ului și a consumului. Datele oficiale vor fi publicate vineri de INS. Pentru a intra în recesiune tehnică, economia României trebuie să aibă două luni consecutive de contracție a Produsului Intern Brut. Analistul economic Adrian Negrescu consideră că mai degrabă va exista o stagnare economică. Victor Giosan, consilier al premierului, a afirmat, luni, la Digi24, că recesiunea nu se datorează măsurilor actualului guvern ci faptului că după 10 ani de creștere foarte puternică a PIB-ului și mai ales a consumului, era „absolut normal, mai ales că această creștere a fost într-o anumită măsură puțin forțată”.
Începe judecata în dosarul în care Călin Georgescu a fost acuzat de propagandă legionară. Decizia Tribunalului București e definitivă # Digi24.ro
Tribunalul București a decis, definitiv, să respingă contestația depusă de Călin Georgescu și mențină decizia Judecătoriei Sectorului 1, care a constatat că rechizitoriul în dosarul în care fostul candidat la alegerile prezidențiale a fost trimis în judecată pentru propagandă legionară a fost întocmit în mod legal.
Hubert Thuma spune că în vara lui 2024 i-a propus lui Ilie Bolojan să candideze la Preşedinţie. „Răspunsul lui m-a șocat” # Digi24.ro
Preşedintele Consiliului Judeţean Ilfov, Hubert Thuma, a afirmat că i-a propus preşedintelui PNL, Ilie Bolojan, în 2024, să candideze la Preşedinţia României în locul lui Nicolae Ciucă, fostul preşedinte al PNL, deoarece sondajele arătau că acesta nu avea şanse să câştige.
Încă o lovitură pentru Putin. Producţia de petrol a Rusiei a scăzut pentru a doua lună la rând, pe fondul sancțiunilor americane # Digi24.ro
Producţia de ţiţei brut a Rusiei a scăzut în luna ianuarie, pentru a doua lună la rând, în condiţiile în care al treilea mare producător mondial de petrol se confruntă cu dificultăţi în comercializarea petrolului său, din cauza sancţiunilor americane care îi vizează pe cumpărătorii de ţiţei rusesc.
Kaja Kallas reacționează după ce JD Vance a fost huiduit la deschiderea Jocurilor Olimpice: „Publicul nostru are și el o mândrie” # Digi24.ro
Oamenii care l-au huiduit pe vicepreședintele SUA JD Vance la Jocurile Olimpice de Iarnă au dat dovadă de „mândrie europeană” în urma unei serii de comentarii critice la adresa Europei din partea oficialilor americani, a declarat luni diplomatul de rang înalt al UE, Kaja Kallas, relatează Politico.
O barcă cu migranți s-a răsturnat în Marea Mediterană: 53 de oameni au murit sau sunt dați dispăruți # Digi24.ro
Agenția ONU pentru migrație a declarat că 53 de persoane au murit sau sunt date dispărute după ce o barcă s-a răsturnat în Marea Mediterană, în largul coastelor libiene. Doar doi supraviețuitori au fost salvați, relatează The Guardian.
Mircea Lucescu se externează astăzi. Zilele viitoare vor fi decisive pentru a vedea cine stă pe bancă în meciul cu turcii # Digi24.ro
Antrenorul Mircea Lucescu de va externa în cursul zilei de astăzi. Selecționerul României a făcut anunțul și a dezvăluit că urmează să meargă în Belgia pentru controale amănunțite., anunță DigiSport.
UNITER apără artiștii în conflictul cu „politrucii” de la Ministerul Culturii: „Resimţim şocaţi un parfum de nostalgie a anilor ’80” # Digi24.ro
Uniunea Teatrală din România pune sub semnul întrebării actualul proiect pilot elaborat de Ministerul Culturii, ca urmare a unei directive a Curţii de Conturi, care impune normarea timpului de muncă a artiştilor şi a personalului din teatrele naţionale.
Unul dintre cei mai cunoscuți comedianți din Rusia a primit interdicție de a intra în țară timp de 50 de ani # Digi24.ro
Comicul popular kazah Nurlan Saburov a primit interdicție de a intra în Rusia timp de 50 de ani, după ce autoritățile de aplicare a legii l-au acuzat de încălcarea normelor privind migrația și impozitele, precum și de criticarea invaziei Rusiei în Ucraina, a raportat vineri presa de stat.
Ce urmează în cadrul procedurii de selecție a șefilor marilor parchete. Calendarul stabilit de Ministerul Justiției # Digi24.ro
Candidații înscriși în prezent la concursul pentru șefia marilor parchete urmează să fie verificați până pe 16 februarie, când Ministerul Justiției va decide lista finală pentru interviuri. Pe 2 martie, propunerile ar trebui să ajungă pe masa Consiliului Superior al Magistraturii și, ulterior, la președintele Nicușor Dan.
Spion al lui Putin, angajat la o bancă din Kiev: indica ținte pentru bombardamente și furniza Rusiei informații sensibile # Digi24.ro
Un funcționar bancar din Kiev va fi judecat pentru trădare de stat, fiind acuzat că a furnizat Rusiei informații sensibile despre obiective militare din capitala Ucrainei și date care constituie secret bancar, comercial și de serviciu. Ancheta a fost finalizată, iar rechizitoriul a fost trimis în instanță, potrivit autorităților ucrainene.
Ce se întâmplă cu vremea după noul val de răcire. Prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni # Digi24.ro
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, luni, prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni, valabilă între 9-22 februarie. Potrivit meteorologilor, vremea va fi rece la începutul intervalului, cu temperaturi sub normalul perioadei și posibil ninsori sau ploi locale, apoi se va încălzi treptat, urmând alternanțe de temperaturi și precipitații pe tot parcursul celor două săptămâni.
Mircea Abrudean, semnal pentru partidele din Coaliție: „Moțiunile Opoziției trebuie respinse. Cine alege să voteze se aliniază cu AUR” # Digi24.ro
Președintele Senatului, liberalul Mircea Abrudean, a transmis că parlamentarii partidelor din Coaliția de guvernare trebuie să respingă cele trei moțiuni simple depuse de Opoziție pentru a demonstra „solidaritate cu Guvernul”.
Washingtonul a luat cursul către „dominația economică” în lume și a renunțat, de fapt, la îndeplinirea „acordurilor de la Anchorage” privind Ucraina, încheiate în august 2025, care presupun cedarea fără luptă a întregului teritoriu al Donbasului către Moscova. Acest lucru a fost declarat de șeful Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei, Serghei Lavrov. „Se pare că ni se spune că trebuie să rezolvăm problema ucraineană.
Copiii descoperă prin joacă ce înseamnă să fii stomatolog și presupune o igienă orală corectă, pentru ca dinții să rămână sănătoși # Digi24.ro
Printre multe alte meserii pe care copiii le descoperă în Destiny Park, copii află și ce înseamnă să fii stomatolog și ce presupune o igienă orală corectă, pentru ca dinții noștri să fie și să rămână sănătoși.
Propunere în consiliul municipal ca apa caldă și căldura să fie plătite doar dacă sunt furnizate la temperatura din contract # Digi24.ro
Daniel Băluță continuă războiul cu primarul Ciprian Ciucu. Primarul sectorului 4 vrea să propună în consiliul municipal ca bucureștenii să plătească apa caldă doar dacă ea este livrată la temperatura este cea stipulată în contract.
