AI este la fel de periculoasă ca obișnuita căutare pe internet a oamenilor care își pun singuri diagnostice
StirileProtv.ro, 9 februarie 2026 21:20
Inteligența Artificială este la fel de periculoasă ca deja obișnuita căutare pe internet a celor care își pun singuri diagnostice medicale, deși nu au nicio pregătire în domeniu.
Acum 15 minute
21:20
Acum o oră
21:00
Posibile resturi de dronă, descoperite pe plaja din Mamaia. Ce a sesizat un localnic la 112 # StirileProtv.ro
Un constănțean a sunat luni seara la 112 pentru anunța că a descoperit pe plaja din Mamaia resturile unei drone.
20:50
Serghei Lavrov: Rusia nu are intenţia de a ataca Europa, dar este gata să riposteze militar dacă va fi necesar # StirileProtv.ro
Rusia nu are intenţia de a ataca Europa, dar este gata să riposteze militar dacă va fi necesar, a declarat ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, potrivit TASS.
20:50
Companiile de stat din Uniunea Europeană ar urma să fie obligate să cumpere doar produse ”Made in Europe” # StirileProtv.ro
Companiile de stat din Uniunea Europeană ar urma să fie obligate să cumpere doar produse ”Made in Europe”, o măsură menită să susțină economia și interesele strategice ale Uniunii.
Acum 2 ore
20:20
Un bărbat din Olt a lovit un taximetrist și i-a furat banii din mașină, după o neînțelegere la cursă. Ce a urmat # StirileProtv.ro
Un bărbat a fost reţinut de poliţişti pentru 24 de ore, fiind acuzat că a agresat un taximetrist din judeţul Olt şi i-a luat banii pe care acesta îi avea în maşină.
20:20
20:10
Tudor Chirilă, după ce ministrul Culturii a propus pontaj pentru actori: „Munca unor artiști nu se măsoară cu excel-ul” # StirileProtv.ro
Tudor Chirilă a reacţionat dur pe Facebook, după ce Ministerul Culturii a propus ca actori să prezinte programul săptămânal de lucru, să facă raport individual de activitate şi să semneze foaia de prezenţă.
19:40
Rata de angajare a absolvenților români a crescut. Cine sunt tinerii cărora li se oferă salarii de până la 13.000 de lei # StirileProtv.ro
Vești bune din mediul universitar. Rata de angajare a absolvenților din facultățile românești a crescut peste media europeană. Dacă acum 5 ani doar 7 din 10 tineri își găseau de muncă, acum 88% au deja o slujbă, după cei 3 ani de studii.
19:40
O femeie din Anglia a câștigat o vilă de 6 milioane de dolari și bani cash într-o tombolă. „Se tot plângea că particip” # StirileProtv.ro
O femeie din Marea Britanie a câștigat o vilă de lux și aproape 300.000 de dolari cash într-o tombolă din Anglia, după ce a ignorat sfaturile soțului să renunțe, scrie People.
19:40
Germania taie ajutoarele sociale pentru străinii care „au ocolit legea”. Sute de români, printre cei „afectați” # StirileProtv.ro
Nemții au început să taie ajutoarele sociale și în unele cazuri chiar să îi trimită acasă pe străinii care nu muncesc și trăiesc doar din banii statului german. Inclusiv sute de români au rămas fără beneficiile sociale.
19:40
Elevii din trei județe au intrat în vacanță. Cât plătesc părinții care i-au trimis pe copii în tabără sau îi duc la schi # StirileProtv.ro
Elevii din Timiș, Cluj și Bistrița sunt în vacanță de luni. În următoarele trei săptămâni, școlile din toate județele vor lua vacanță pe rând, astfel încât copiii care merg la schi să nu se înghesuie pe pârtii.
19:40
Cel mai amplu exercițiu NATO din Europa, desfășurat în România. Cum funcționează sistemul ”Trage și fugi” # StirileProtv.ro
NATO își verifică sistemele de artilerie HIMARS, în cel mai amplu exercițiu pe care îl realizează în Europa. DYNAMIC FRONT 26 testează capacitatea statelor aliate de a se coordona rapid și eficient la distanță, dincolo de granițele naționale.
Acum 4 ore
19:30
Criză de medici în spitalele din sud-estul țării. Pacienți grav bolnavi sunt trimiși dintr-un județ în altul # StirileProtv.ro
Tot mai multe spitale din sud-estul țării nu mai au noaptea doctor neurolog de gardă. Pacienți grav bolnavi sunt trimiși dintr-un județ în altul sau aduși în București.
19:30
Tot mai mulți părinți își mută copiii de la școlile private la cele de stat. Costurile sunt chiar și de cinci ori mai mici # StirileProtv.ro
Confruntați cu facturi și plăți tot mai mari, unii părinți își mută copiii de la școlile private la cele de stat.
19:30
Industria care ar putea salva deficitul comercial al României. Ce exportăm prea puțin: „E clar loc să facem mult mai mult” # StirileProtv.ro
În 2025, România a reușit să-și mărească exporturile, iar vânzările către piețele externe au fost susținute în special de produse de bază.
19:30
Mai mulți cai sălbatici din Delta Dunării au murit de foame din cauza unui gard electric montat ilegal. „Erau îngrădiți” # StirileProtv.ro
Asociațiile care au verificat starea cailor sălbatici din Delta Dunării au descoperit un gard electric care împiedica animalele să mai ajungă la zonele de pășunat, unde mai mulți cai au murit de foame.
19:30
”Twin Peaks” bulgar. Un caz sinistru, cu secte și pedofili, îngrozește țara. Cei 3 suspecți ai unui triplu omor, găsiți morți # StirileProtv.ro
Bulgaria este îngrozită de un caz sinistru, prezentat chiar de autorități ca un ”Twin Peaks” local, în care acuzații de sectarism și pedofilie însoțesc descoperirea a trei suspecți pentru triplul omor de la Petrohan, uciși la rândul lor.
19:20
Un interlop din Dâmbovița ar fi deținut arme „fantomă” aduse ilegal din Turcia. Ce sunt „Ghost Guns”, coșmarul autorităților # StirileProtv.ro
O amplă operațiune a procurorilor și polițiștilor a vizat o nouă filieră de contrabandă cu arme „fantomă” aduse ilegal din Turcia.
19:00
Kremlinul vrea să interzică site-urile pentru adulți rușilor care nu fac copii. ”Omul trebuie să facă dragoste” # StirileProtv.ro
Parlamentul moscovit vrea să interzică accesul la site-urile pornografice pentru rușii care nu au copii. ”Oamenii trebuie să facă dragoste pentru a avea copii”, a declarat vicepreședinta Comitetului pentru protecția familiei din Duma de Stat.
18:10
Senator PSD, către premierul Ilie Bolojan: Dacă nu vă place această coaliţie, căutaţi-vă alta cu USR # StirileProtv.ro
Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, a susţinut, luni, în plenul Senatului, că premierul Ilie Bolojan ia decizii unilateral. El i-a transmis acestuia că, dacă nu-şi respectă partenerii, să caute o altă coaliţie cu USR.
17:50
Cum au fost surprinși Kim Kardashian şi Lewis Hamilton la Super Bowl. Un videoclip cu cei doi a devenit viral | FOTO & VIDEO # StirileProtv.ro
Kim Kardashian şi Lewis Hamilton au avut prima apariţie publică împreună, participând duminică la Super Bowl LX, evenimentul plin de vedete, care a avut loc la Levi's Stadium, potrivit Daily Mail.
17:40
Doi adolescenți și tatăl lor au murit lângă Băile Herculane, după ce mașina lor a fost strivită de un camion # StirileProtv.ro
Scene cumplite pe DN6, în apropiere de Băile Herculane. Un tată și copiii săi de 13 și 16 ani și-au pierdut viața după ce microbuzul în care se aflau a fost strivit de un camion, venit din sens opus.
17:40
Bolojan, despre scandalul pe tema acordului Mercosur: ”Anul trecut, când Nicușor Dan a anunțat asta, nimeni nu s-a îngrijorat # StirileProtv.ro
Premierul Ilie Bolojan a fost prezent, luni, în Senatul României, pentru a răspunde acuzațiilor opoziției parlamentare pe tema controversatului acord MERCOSUR.
Acum 6 ore
17:30
Un român a salvat combinatul Hunedoara, după ce l-a cumpărat și pe cel de la Oțelu Roșu. Ofertă și pentru fosta Sidex Galați # StirileProtv.ro
Omul de afaceri Dorinel Umbrărescu a cumpărat combinatul ArcelorMittal Hunedoara, închis în septembrie 2025. Anterior, Umbrărescu achiziționase combinatul Oțelu Roșu și a depus ofertă și pentru fostul Sidex Galați.
17:30
Un adolescent de 17 ani din Satu Mare a fost înjunghiat de vecinul lui după o ceartă la telefon. Atacatorul a fost arestat # StirileProtv.ro
Un adolescent de 17 ani din Carei, județul Satu Mare, a fost la un pas de moarte după ce un alt tânăr l-a înjunghiat. Atacul furibund s-a petrecut după mai multe discuții telefonice tensionate.
17:30
O femeie cere daune de 4,5 milioane de euro după ce a suferit arsuri grave la SPA-ul unui hotel din Brașov # StirileProtv.ro
Patru angajați ai unui hotel din Brașov au fost trimiși în judecată pentru vătămare corporală din culpă, după ce o clientă a suferit arsuri grave care au desfigurat-o, într-un incendiu produs la SPA-ul unității de cazare.
17:00
Fostul ministru Răzvan Cuc și un om de afaceri, trimiși în judecată de DNA în dosarul mitei de peste 1 milion de lei la RAR # StirileProtv.ro
Fostul ministru al Transporturilor Răzvan Cuc și administratorul unei firme au fost trimiși în judecată, în stare de arest preventiv, într-un dosar de corupție legat de un contract RAR de 23 de milioane de lei.
17:00
„Ea este criminala diabolică”. Unul dintre condamnații pentru uciderea lui Adrian Kreiner dă vina pe fosta lui parteneră # StirileProtv.ro
Curtea de Apel Alba Iulia a amânat pentru 4 martie procesul în care judecă uciderea milionarului sibian Adrian Kreiner.
17:00
Horoscop 9-15 februarie 2026, cu Cristina Demetrescu. O săptămână cu decizii și schimbări. Previziuni pentru zodii # StirileProtv.ro
Cristina Demetrescu a dezvăluit previziunile astrologice pentru săptămâna 9-15 februarie 2026 în cadrul emisiunii „Vorbește Lumea” de la PRO TV. Descoperă ce impact au mișcările planetare asupra fiecărei zodii.
17:00
Preşedintele FRF: Mircea Lucescu a fost externat şi va merge în străinătate pentru o nouă opinie medicală # StirileProtv.ro
Preşedintele FRF, Răzvan Burleanu, a declarat, luni, că selecţionerul Mircea Lucescu a fost externat şi va pleca în străinătate pentru o nouă opinie în ceea ce priveşte starea sa de sănătate.
17:00
Rețea de arme ilegale din Turcia, destructurată în Dâmbovița. Poliția efectuează 11 percheziții # StirileProtv.ro
Procurorii Parchetului General, împreună cu poliţiştii DCCO şi cei de la Direcţia Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase, fac luni 11 percheziţii în Dâmboviţa într-un dosar de nerespectare a regimului armelor şi contrabandă calificată.
16:40
Dosarele Epstein. William şi Kate, prima declaraţie după dezvăluirile despre unchiul lor Andrew. „Sunt profund îngrijoraţi” # StirileProtv.ro
Prințul William și soția sa, Kate, se declară „profund îngrijorați” de noile dezvăluiri din dosarele Epstein, care îl vizează și pe unchiul lor Andrew, deja lipsit de titluri și statutul de membru activ al familiei regale.
16:30
Motivul pentru care România are, de departe, cele mai mari scumpiri la alimente din UE. Expert: Ce-i mai rău abia urmează # StirileProtv.ro
România a avut în 2025 cele mai mari scumpiri din Uniunea Europeană, de peste două ori mai mari decât media comunitară, iar această ”performanță nedorită” a fost cauzată de un cumul de ”politici publice, vulnerabilități structurale și decizii amânate”.
16:20
România, te iubesc! Emisiunea integrală din 8 februarie 2026.
16:20
„Cel mai fericit” oraș din Spania, unde turiștii se bucură de soare aproape tot anul. Plouă, în medie, doar 29 de zile pe an # StirileProtv.ro
Acest oraș spectaculos, situat într-una dintre cele mai îndrăgite regiuni ale Spaniei, a fost desemnat drept „cel mai fericit”, fiind pe cale să devină un adevărat punct fierbinte pentru turism.
16:10
Conductorii de tren din Spania sunt în grevă după accidentele mortale din ianuarie. Nemulțumirile pasagerilor afectați | FOTO # StirileProtv.ro
Conductorii de tren din Spania au declanșat luni o grevă de trei zile, protestând față de degradarea infrastructurii și subfinanțarea sistemului feroviar, pe care le consideră responsabile pentru cele două accidente din ianuarie soldate cu 47 de morți.
16:10
AFP: Viktor Orban nu închide o fabrică de baterii Samsung, deși angajații acesteia suferă intoxicații grave la muncă # StirileProtv.ro
Guvernul ungar a decis să nu ordone închiderea unei uzine de baterii Samsung, în pofida faptului că aceasta a provocat intoxicaţii grave în rândul angajaţilor, a anunţat luni portalului de ştiri Telex, care citează o anchetă a serviciilor secrete ungare.
15:50
O destinație turistică celebră din Italia limitează grupurile mari de vizitatori pentru a reduce aglomerația estivală # StirileProtv.ro
Insula italiană Capri va interzice, începând de vara aceasta, accesul grupurilor de peste 40 de persoane, pentru o mai bună gestionare a afluxului de vizitatori, transmite agenţia italiană ANSA.
Acum 8 ore
15:20
Aplicația cea mai descărcată în UE în anul 2025. A avut peste 64 de milioane de instalări | TOP # StirileProtv.ro
Piața aplicațiilor din Europa în 2025 arată o diferență clară între ceea ce oamenii descarcă cel mai mult și ceea ce generează cei mai mulți bani.
15:20
Pentru mulți pacienți, ideea de a „scoate un dinte” vine cu întrebări firești: este chiar necesar, cât de greu se vindecă și dacă există o alternativă.
15:10
Raport: Europa a ajuns la concluzia „dureroasă” să se desprindă de SUA. Confruntare ideologică totală cu administraţia Trump # StirileProtv.ro
Europa trebuie să devină mai fermă și mai independentă militar față de o administrație americană tot mai autoritară, arată un raport al Conferinței de Securitate de la Munchen.
14:40
Prognoza meteo pentru două săptămâni. Temperaturile vor oscila, maximele ajungând și la 14 grade # StirileProtv.ro
Regimul termic pentru perioada 9 - 22 februarie va fi deosebit de oscilant, la nivelul întregii țări, cu perioade în care vremea va deveni rece, chiar geroasă în unele zone.
14:40
Invazia roboților umanoizi. Peste un milion de unități ar putea munci în locul oamenilor până în 2030 # StirileProtv.ro
Aproximativ un milion de roboți umanoizi ar putea lucra în fabrici în următorii cinci ani, iar tot mai multe companii pregătesc investiții majore.
14:40
Presupusul autor al tentativei de asasinare a generalui rus Alekseev a menționat România imediat după ce a fost prins # StirileProtv.ro
Serviciul Federal de Securitate al Rusiei a anunțat arestarea, în Dubai, a unui bărbat suspectat că l-a împușcat vineri pe generalul Vladimir Alekseev.
14:10
Război politic pe față la Primăria Capitalei, între PSD și primarul general Ciucu. Băluță: ”A indus în eroare, a mințit” # StirileProtv.ro
Este război politic pe față în Primăria Capitalei, mai exact în Consiliul General al Primăriei Municipiului, între consilierii PSD și primarul general Ciprian Ciucu.
13:50
Un italian concediat pentru că „ațipise” la muncă a câștigat în instanță. Judecătorii susțin că e un abuz # StirileProtv.ro
Un bărbat din Italia a fost concediat de la o companie de reciclare pentru că ar fi adormit la locul de muncă. Concedierea sa a fost considerată nedreaptă de un tribunal.
13:50
Fratele mai mic al regelui Charles a comis scurgere de informații oficiale. Ce rapoarte îi trimitea lui Epstein # StirileProtv.ro
Fratele mai mic al regelui Charles, Andrew Mountbatten-Windsor, i-a dezvăluit în 2010 documente comerciale britanice lui Jeffrey Epstein, pedofilul decedat în închisoare în 2019, arată e-mailuri menţionate luni de Reuters, scrie Agerpres.
13:40
Moment istoric. Gen Z, prima generație cu un IQ mai mic decât părinții ei. Ce a dus la scăderea inteligenței | Studiu # StirileProtv.ro
Generația Z a devenit prima generație, de când se țin evidențe, care este mai puțin inteligentă decât părinții săi, iar un expert a descoperit motivul.
13:40
Al treilea suspect în cazul uciderii milionarului Adrian Kreiner, audiat în premieră. Ce așteptări sunt din partea lui # StirileProtv.ro
Moment important la Curtea de Apel Alba Iulia, unde se judecă dosarul privind moartea milionarului Adrian Kreiner.
13:40
Caviar de lime, alimentul preferat al bucătarilor de top. Fructul exotic de care puțini oameni au auzit # StirileProtv.ro
Dintre numeroasele specii de citrice existente pe glob, caviarul de lime, cunoscut botanic sub numele de Citrus australasica, este o varietate de microcitrică din familia Rutaceae.
