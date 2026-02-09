2.000 de șoferi au fost prinși că nu și-au plătit parcarea pe locurile Primăriei Capitalei, în două săptămâni
Digi24.ro, 9 februarie 2026 23:40
Poliţiştii locali din București au emis 2.000 de note de constatare, în ultimele două săptămâni, în cazul şoferilor care nu au plătit parcarea pe locurile Primăriei Capitalei.
Alte ştiri de Digi24.ro
Acum 5 minute
00:10
Bolojan: Rezultatul referendumului de la Bucureşti ar trebui să se vadă în legea bugetului, într-o formă sau alta # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a spus la Digi24 că rezultatul referendumului de la Bucureşti ar trebui să se vadă în legea bugetului, într-o formă sau alta, subliniind că Primăria Capitalei are venituri subdimensionate.
Acum 15 minute
00:00
Un șofer român de TIR a fost prins de polițiști în Italia în timp ce transporta cocaină în valoare de 3 milioane de euro # Digi24.ro
Un român a fost prins de polițiștii italieni în timp ce transporta cu TIR-ul cocaină în valoare de 3 milioane de euro. Polițiștii au descoperit încărcătura într-o parcare din Toscana, unde șoferul oprise în mod suspect în apropierea unei zone industriale.
00:00
Premierul, de acord să discute propunerile PSD pentru protecția socială. „N-am nimic împotrivă, dar să găsim resursele” # Digi24.ro
Ilie Bolojan a spus luni seara, la Digi24, că este deschis la propunerile PSD din pachetul de reformă. „N-am nimic împotrivă” a subliniat premierul, care însă a afirmat că orice măsură de sprijin pentru populație trebuie să fie acoperită de o sursă de venit. „Trebuie să facem o analiză de unde găsim resursele, pentru că ori faci niște economii dintr-o parte, sau renunți la alte lucruri sub forma altor cheltuieli ca să acoperi aceste lucruri”.
Acum 30 minute
23:50
Bolojan exclude reducerea normei didactice, deși profesorii amenință cu grevă generală: „Trebuie să fim realişti” # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat luni seară, la Digi24, că nu este posibilă reducerea normei didactice, chiar și în contextul în care profesorii amenință cu grevă generală. „Trebuie să fim realişti când generăm nişte aşteptări”, a spus acesta.
Acum o oră
23:40
23:40
Jandarmii au aplicat amenzi de peste 30.000 de lei după meciul Dinamo – Universitatea Craiova # Digi24.ro
Jandarmii au aplicat, luni seară, amenzi de peste 30.000 de lei după partida dintre Dinamo și Universitatea Craiova. Organizatorul și firma de pază au fost sancționate, iar autoritățile continuă verificările pentru identificarea altor persoane care au încălcat legea.
23:20
Ilie Bolojan: Urmează săptămâni importante care vor arăta în ce măsură funcţionăm sau nu în această coaliţie # Digi24.ro
Urmează săptămâni importante care vor arăta în ce măsură funcţionăm sau nu în această coaliţie, a declarat luni seara, la Digi24, prim-ministrul Ilie Bolojan.
23:20
Ilie Bolojan îi răspunde liberalului Hubert Thuma: „De ce nu și-a asumat soluții atunci când a fost foarte dificil?” # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a răspuns la acuzațiile liberalului Hubert Thuma, care i-a reproșat „USR-izarea PNL” și faptul că „nu a făcut nimic” pentru a-i uni pe români. Invitat luni seară la Digi24, Bolojan a declarat că în urmă cu câteva luni nimeni nu s-a „înghesuit” să-și asume funcția de premier și se întreabă de ce nu au venit alții cu soluții când a fost foarte dificil.
Acum 2 ore
22:40
Mesajul lui Bolojan pentru primarii nemulțumiți: „Nu poți să fii cu spatele la zid dacă nu îți bați joc de banii comunității” # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a spus la Digi24 că primarii ar trebui să-și analizeze cheltuielile și să le reducă, pe de o parte, și să încaseze impozitele locale, pe de altă parte, pentru a nu avea probleme financiare. Dacă toți banii încasați sunt folosiți pentru funcționarea primăriei, „înseamnă că nu instituția există pentru oameni, ci oamenii din localitatea respectivă plătesc impozite ca unii să ia salarii”, a adăugat el. Declarația vine în condițiile în care premierul se va întâlni marți cu primarii nemulțimiți de alocările bugetare. De altfel, în primăriile din peste 1.500 de comune din România va avea loc și o grevă de avertisment.
22:30
Ilie Bolojan, întrebat despre demisie: „Când nu voi mai fi premier va fi o ușurare pentru mine” # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat luni, în emisiunea Jurnalul de Seară de la Digi24, că în repetate rânduri a avut în vedere să „facă un pas în lateral”, în contextul unor presiuni uriașe după adoptarea măsurilor de austeritate. Întrebat dacă s-a gândit să-și dea demisia, el a spus: „În momentul în care nu voi mai fi premier va fi o ușurare pentru mine”.
22:30
RO-ALERT privind prezenţa bacteriei Clostridium perfringers în apa din reţeaua de distribuţie, în zona Curtea de Argeș # Digi24.ro
Un mesaj RO-ALERT privind prezenţa bacteriei Clostridium perfringers în apa din reţeaua de distribuţie a fost transmis, luni seară, în zona Curtea de Argeş. Potrivit mesajului, se interzice utilizarea apei pentru consum uman şi animal, dar şi pentru igiena personală, potrivit Agerpres.
22:20
Bolojan: „Verificăm treptat certificatele de dizabilitate pentru ca ajutorul să fie pentru cei care au nevoie cu adevărat” # Digi24.ro
Ilie Bolojan a declarat, luni seară la Digi24, că în România singurele persoane care nu plătesc contribuția la sănătate sunt cei cu dizabilități și pensionarii cu pensii sub 3.000 de lei, iar scutirile totale pentru impozitele pe proprietăți sau mașini nu mai sunt sustenabile. Premierul a subliniat necesitatea unei analize corecte și a unor măsuri compensatorii limitate, precum și verificarea certificatelor de dizabilitate eliberate de-a lungul anilor.
Acum 4 ore
22:10
Ce spune Bolojan despre un posibil plan PNL-PSD de a-l înlocui din funcție. „Eu am știut la ce mă înham” # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan, lider al Partidului Național Liberal (PNL), invitat în studioul Digi 24, a comentat pe marginea unui posibil plan PNL-PSD de a-l înlocui din funcție. Potrivit lui Bolojan, „când actualul guvern nu va mai avea susținere parlamentară, coaliția de la acest moment va găsi altă soluție”.
22:10
Ilie Bolojan spune că românii se simt nedreptățiți pentru că „nu toată lumea e pusă să achite nota de plată” și dă exemplu magistrații # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a vorbit la Digi24 despre măsurile fiscale recente care au stârnit un val de nemulțumiri, precum majorarea TVA-ului și a impozitelor pe proprietate și spune că românii se simt nedreptățiți pentru că „nu toată lumea este pusă să achite nota de plată”, oferind drept exemplu magistrații.
21:30
Alertă la Mamaia: resturi de dronă, găsite pe plajă. Ministrul Apărării: „Specialiştii vor vedea ce date pot fi recuperate” # Digi24.ro
Reprezentanţii Gărzii de Coastă au anunţat că, luni seara, poliţiştii de frontieră au fost sesizaţi cu privire la posibila existenţă a unor resturi aparţinând unei drone aeriene, pe plaja din staţiunea Mamaia. Ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat că specialiștii trebuie să vadă ce anume poate fi recuperat din fostul traseu al acestei drone, relatează News.ro.
20:50
Maria Corina Machado spune că este hotărâtă să revină în Venezuela, în ciuda arestării unuia dintre apropiaţi # Digi24.ro
Opozanta venezueleană Maria Corina Machado a declarat luni la Washington că dorinţa de a se întoarce în ţara sa nu a fost "în niciun fel" afectată, ci "dimpotrivă", de arestarea unuia dintre apropiaţii săi la doar câteva ore după eliberarea din închisoare.
20:50
Regele Charles se declară „profund îngrijorat” și promite să ajute poliția în cazul acuzațiilor din dosarele Epstein vizându-i fratele # Digi24.ro
Regele Charles al III-lea s-a declarat „profund îngrijorat” și „gata să ajute” poliția după publicarea a milioane de documente legate de cazul infractorului sexual Jeffrey Epstein, a anunțat palatul Buckingham luni, potrivit Sky News. Poliția locală din Windsor a declarat că examinează noi informații potrivit cărora fratele regelui, fostul prinț Andrew (Andrew Mountbatten-Windsor, numele actual), ar fi transmis în 2010 pedocriminalului și finanțatorului american documente potențial confidențiale.
20:40
De la Washington la București via Moscova: Cazul sabotajului „suveraniștilor” pe baza manipulării raportului dezbătut în Congresul SUA # Digi24.ro
Istoria politică a României oferă momente în care vulnerabilitățile interne au fost amplificate și instrumentalizate pentru a proiecta imaginea unei țări incapabile să se guverneze. Un episod emblematic este criza din martie 1871, când Carol I, exasperat de instabilitatea guvernamentală, de protestele anti-dinastice și de moravurile unei clase politice dominate de nepotism și clientelism, își făcuse efectiv bagajele pentru a părăsi România. Revoltele republicane, manipulările grosolane – precum falsul telegramei lui Candiano Popescu – și succesiunea amețitoare a guvernelor au fost imediat speculate de Puterile Garante, care vedeau în aceste tensiuni dovada „incapacității orientale” a Principatelor de a se administra singure. Plecarea lui Carol ar fi însemnat nu doar prăbușirea proiectului statului modern, ci și confirmarea, în ochii Europei, a unei Românii slabe și nesigure pe propriile instituții. Tocmai de aceea, Lascăr Catargiu și alți lideri politici l-au convins să rămână, avertizând că abdicarea ar întări narațiunile externe care prezentau România drept un stat în derivă.
20:30
Suedia va adopta reguli mai stricte pentru obținerea cetățeniei. „Schimbări istorice”, spune ministrul Imigrației # Digi24.ro
Suedia a anunţat luni că intenţionează înăsprirea condiţiilor pentru dobândirea cetăţeniei, prin introducerea cerinţelor de „onestitate” şi de prag de venit, a unui test de limbă şi de cultură generală, precum şi prin majorarea duratei de şedere anterioare de la cinci la opt ani. Dacă vor fi aprobate de Parlament, noile reguli vor intra în vigoare pe 6 iunie, de Ziua naţională, şi se vor aplica inclusiv cererilor aflate în curs de procesare. Ministrul Imigrației, Johan Forssell, numește schimbările „istorice”, scrie SVT.
20:30
Oana Ţoiu s-a întâlnit cu ministra britanică de Externe: Împărtăşim viziunea unei Europe mai competitive # Digi24.ro
România crede într-o Europă mai competitivă iar, în acest sens, susţine parteneriate solide cu Regatul Unit, a spus luni ministra Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, la întrevederea de la Londra cu ministra britanică pentru Afaceri Externe Yvette Cooper.
20:20
Kaja Kallas reacționează după ce JD Vance a fost huiduit la deschiderea Jocurilor Olimpice: „Publicul nostru are și el o mândrie” # Digi24.ro
Oamenii care l-au huiduit pe vicepreședintele SUA JD Vance la Jocurile Olimpice de Iarnă au dat dovadă de „mândrie europeană” în urma unei serii de comentarii critice la adresa Europei din partea oficialilor americani, a declarat luni diplomatul de rang înalt al UE, Kaja Kallas, relatează Politico.
Acum 6 ore
20:10
NATO ar putea lansa în curând misiunea „Santinela Artică”. Alianța vrea să-și întărească prezența în Nord # Digi24.ro
NATO ar urma să lanseze misiunea Arctic Sentry (Santinela Arctică) în zilele următoare, care ar putea consolida supravegherea şi resursele militare din Arctica, au declarat cinci surse pentru Reuters, în urma tensiunilor dintre preşedintele american Donald Trump şi aliaţii europeni cu privire la Groenlanda.
20:00
Kremlinul se plânge că SUA au refuzat oferta lui Putin de 1 miliard de dolari pentru Consiliul pentru pace al lui Trump # Digi24.ro
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că Washingtonul nu a răspuns încă la oferta lui Vladimir Putin de a plăti 1 miliard de dolari pentru un loc în Consiliul de pace creat de Donald Trump — folosind activele înghețate ale Rusiei în SUA.
19:30
JO 2026 Milano Cortina. Sportivii se plâng ca medaliile olimpice se rup imediat. Anunțul organizatorilor # Digi24.ro
Organizatorii Milan-Cortina 2026 spun că acordă „atenţie maximă” motivului pentru care medaliile olimpice se rup, după ce mai mulţi sportivi au avut probleme cu medaliile lor.
19:20
Ghislaine Maxwell, complicea lui Jeffrey Epstein care execută o pedeapsă cu închisoarea de 20 de ani, a refuzat marți, 9 februarie, să răspundă întrebărilor unei comisii a Camerei Reprezentanților, invocând dreptul constituțional de a nu se auto-incrimina, chiar în ziua în care parlamentarii au primit acces la milioane de documente confidențiale din ancheta privind rețeaua de trafic sexual, scrie USA Today.
19:10
Extrădarea oligarhului moldovean Vladimir Plahotniuc din Grecia în Moldova a costat aproximativ 100.000 de lei, potrivit lui Alexandru Cernei, procurorul responsabil cu dosarul fraudei bancare, pe 9 februarie. De asemenea, acesta a declarat că a depus o cerere la instanță pentru a prezenta documente care confirmă costurile extrădării, relatează NewsMaker.
19:10
SUA au sechestrat un petrolier în Oceanul Indian pentru încălcarea blocadei instituite de Washington în Caraibe # Digi24.ro
Ministerul Războiului din SUA a anunţat luni că a sechestrat în Oceanul Indian un petrolier care, potrivit Washingtonului, încălca restricţiile impuse de administraţia preşedintelui Donald Trump pentru transferurile de ţiţei în Caraibe, restricţii ce afectează Venezuela şi Cuba, potrivit EFE şi AFP.
18:50
Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă (CLSU) Praid a decis prelungirea stării de alertă pe teritoriul comunei pentru încă 30 de zile, din cauza situaţiei generate de inundarea Salinei Praid de apele pârâului Corund, în luna mai a anului trecut, scrie Agerpres.
18:40
Fosta iubită a lui Adrian Kreiner, acuzată de unul dintre condamnații pentru uciderea omului de afaceri: „Ea este criminala diabolică” # Digi24.ro
Judecarea în apel a cauzei privind uciderea omului de afaceri sibian Adrian Kreiner a debutat luni cu o amânare la Curtea de Apel (CA) Alba Iulia, în vederea citării fostei logodnice a acestuia, aflată în prezent în arest preventiv, după ce, săptămâna trecută, procurorii au acuzat-o de complicitate la omor calificat într-un alt dosar. Unul dintre bărbaţii condamnaţi pentru uciderea omului de afaceri Adrian Kreiner a declarat în faţa presei că fosta logodnică a omului de afaceri, Adriana Viliginschi, ar fi "adevăratul criminal".
18:30
România a primit avizul formal al OCDE pentru afaceri fiscale. Ministerul Finanțelor: un pas major în procesul de aderare # Digi24.ro
România a primit Avizul Formal al Comitetului pentru Afaceri Fiscale al OCDE, una dintre cele mai importante și dificile etape din procesul de aderare la organizație, a anunțat Ministerul Finanțelor. Decizia confirmă că legislația fiscală și modul de aplicare a acesteia sunt aliniate la standardele internaționale, iar instituțiile române au capacitatea de a implementa regulile OCDE.
18:30
Călătorii cu destinaţia SUA, care nu au nevoie de viză, trebuie să îşi declare activitatea de pe reţelele sociale din ultimii cinci ani # Digi24.ro
Cetățenii din circa 40 de țări, inclusiv Franța, care nu au nevoie de viză pentru a intra în Statele Unite trebuie, de duminică, să prezinte la control activitatea din ultimii 5 ani de pe reţelele sociale, scrie Le Figaro.
18:30
Ambasadorul SUA la NATO respinge criticile raportului de securitate: Încercăm să întărim NATO, nu să ne retragem # Digi24.ro
Ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker, a răspuns la concluziile raportului premergător Conferinței de Securitate de la München (MSC), ale cărei lucrări vor fi deschise vineri. El a declarat că „respinge complet tot ceea ce tocmai a auzit”, după ce documentul avertiza că cea mai mare provocare pentru ordinea internațională liberală „vine din interior”, prin schimbarea modului de gândire al administrației americane privind alianțele sale, scrie The Guardian.
18:20
Moțiunea Opoziției privind acordul cu Mercosur, respinsă. Aleșii au vorbit despre banane și marțieni de la tribuna Senatului # Digi24.ro
A fost circ la moțiunea simplă depusă de peste 40 de aleși ai Opoziției și care critică politica promovată de Guvernul României în privința acordului UE-Mercosur. Unii senatori au anunțat că intră în grevă japoneză, alții au adus banane la tribuna Senatului, iar alții au vorbit despre marțieni. În final, demersul a fost respins la vot.
Acum 8 ore
18:10
„Declinul SUA către un «autoritarism competitiv»”: Europa trebuie să fie mai fermă în relația cu Washingtonul (raport de securitate) # Digi24.ro
Europa a ajuns la concluzia dureroasă că trebuie să fie mai fermă și mai independentă din punct de vedere militar față de o administrație autoritară a SUA care nu mai împărtășește angajamentul față de normele și valorile democratice liberale, potrivit unui raport elaborat de Conferința de securitate de la Munchen (MSC), relatează The Guardian.
18:10
Polonia va crea un nou corp de rezervişti civili pentru a atinge cifra de 500.000 de soldaţi # Digi24.ro
Ministrul apărării polonez, Władysław Kosiniak-Kamysz, a anunţat luni crearea unui corp de rezervă militară cu grad înalt de disponibilitate, ce va fi compus din voluntari antrenaţi permanent şi care va permite mobilizarea, în caz de război, a unui total de 500.000 de militari, potrivit EFE.
18:10
JO 2026 Milano-Cortina. Titlul melodiei alese de o pereche armeană la patinaj artistic, schimbat după o plângere făcută de Azerbaidjan # Digi24.ro
Titlul unei melodii alese de o pereche armeană pentru concursul de patinaj artistic din cadrul Jocurilor Olimpice 2026 de la Milano-Cortina a fost schimbat în urma unei plângeri din partea Azerbaidjanului, informează RMC Sport.
17:50
Momentul în care un avion F-16 ucrainean doboară o dronă rusă Shahed folosind tunul de 20mm # Digi24.ro
Armata ucraineană a arătat imagini de luptă cu un avion de vânătoare ucrainean F-16 care distruge o dronă de atac rusă.
17:50
Reprezentanţi ai cooperativelor din sectorul vegetal participă, în perioada 8-14 februarie, la Berlin, la sesiuni academice şi vizite de studiu dedicate rolului cooperativelor în lanţul valoric şi strategiilor de marketing cooperativ, în cadrul unui proiect Erasmus+, potrivit unui comunicat remis Agerpres.
17:40
EPPO, DNA și DLAF vor avea acces la informații despre proiecte cu fonduri europene. „Toleranţă zero pentru orice tentativă de fraudă” # Digi24.ro
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene Dragoș Pîslaru a anunțat semnarea protocoalelor de colaborare cu Parchetul European (EPPO), Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) și Departamentul pentru Lupta Antifraudă (DLAF), prin care aceste instituții primesc acces direct și complet la baza de date MySMIS, care conține toate proiectele finanțate din fonduri europene gestionate de minister.
17:40
Proiectul pentru modificarea legii Academiei Române a fost retras din procesul legislativ. Scandal în plen, între PNL şi USR # Digi24.ro
Propunerea legislativă privind organizarea şi funcţionarea Academiei Române a fost retrasă luni din procesul legislativ, după ce dezbaterile au provocat un scandal în plen, între PNL şi USR. Liderul senatorilor USR, Ştefan Pălărie, a spus că retragerea proiectului se datorează reacţiei sale ferme, în timp ce senatorul PNL Daniel Fenechiu l-a acuzat de indecenţă şi lipsă de colegialitate.
17:40
Cel mai mare exerciţiu multinaţional din Europa se desfăşoară la Cincu. Generalul Steve Carpenter: „Suntem entuziasmați” # Digi24.ro
În poligonul de la Cincu, din judeţul Braşov, se desfăşoară zilele acestea cel mai mare exerciţiu multinaţional din Europa, cu artileria Forţelor Terestre ale Statelor Unite. Acţiunea are ca obiectiv testarea planurilor regionale NATO. Poligonul din Cincu, din judeţul Braşov, găzduieşte până vineri, 13 februarie, exerciţiul multinaţional „Dynamic Front 26”.
17:30
Starmer nu intenţionează să demisioneze în urma scandalului Epstein-Mandelson şi „se concentrează asupra activităţii sale” # Digi24.ro
Premierul britanic Keir Starmer, asupra căruia există presiuni tot mai mari în urma demisiei a doi dintre apropiaţii săi în urma scandalului Epstein-Mandelson, nu intemţionează să demisioneze în acest stadiu şi ”se concentrează asupra activităţii sale”, anunţă luni un purtător de cuvânt al Downing Street, relatează AFP.
17:20
Băluță îl critică din nou pe Ciucu: „Prin țevi ar trebui să circule agent termic, nu lacrimi și politică” # Digi24.ro
Președintele PSD București Daniel Băluță l-a criticat din nou dur pe primarul Capitalei Ciprian Ciucu și l-a avcuzat că nu se implică în rezolvarea problemelor legate de furnizarea agentului termic în București. „Prin țevi nu circulă politică, prin țevi nu circulă lacrimile domnului Ciucu, prin țevi ar trebui să circule agent termic”, a afirmat edilul Sectorului 4.
17:20
AUR cere sprijinul PSD pentru suspendarea președintelui Nicușor Dan: „Altfel nu are rost” # Digi24.ro
Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, a invitat, luni, PSD să se alăture demersului privind suspendarea din funcţie a preşedintelui Nicușor Dan, argumentând că inițiativa nu are rost fără sprijinul social-democraților. Între timp, șeful AUR, George Simion, cheamă oamenii să protesteze împotriva Guvernului și cere organizarea de noi alegeri prezidențiale.
17:10
Ministerul Finanţelor (MF) a împrumutat, luni, peste 1,9 miliarde de lei de la bănci, prin două emisiuni de obligaţiuni de stat, potrivit datelor publicate de Banca Naţională a României (BNR), citate de Agerpres.
17:10
Moscova va activa rețeaua Friedensbewegung pentru a sabota Conferința de la Munchen, avertizează serviciile secrete ucrainene # Digi24.ro
Moscova pregătește provocări în Europa în timpul Conferinței de securitate de la München, a avertizat serviciul de informații militare al Ucrainei.
17:00
Fostul prinț Andrew, fratele regelui Charles, ar fi trimis informații confidențiale lui Jeffrey Epstein # Digi24.ro
Andrew Mountbatten-Windsor pare să fi împărtășit în mod conștient informații confidențiale lui Jeffrey Epstein, provenind din activitatea sa oficială ca trimis pentru comerț în 2010 și 2011, conform materialelor din cea mai recentă serie de documente din SUA, consultate de BBC.
16:50
Cum arată autostrada Bucureștiului A0, la doi ani și jumătate de la inaugurare. „Dacă timpul ține așa, degeaba se plombează” # Digi24.ro
La doi ani și jumătate de la inaugurare, autostrada A0 s-a umplut de gropi. Pe tronsonul din sud, mai ales, sunt porțiuni lungi, cu gropi înșirate una după alta. Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale anunță că reparațiile le vor suporta constructorii, în baza garanției. Prin martie - aprilie, când vremea se va mai încălzi. Până atunci, șoferii le evită cum pot.
16:50
Două oferte la licitația pentru proiectul Fast Danube 2. Ministru: Va extinde perioada de navigaţie de la 280 la 340 zile pe an # Digi24.ro
Ministrul Transporturilor, Ciprian Şerban, a anunțat că au fost depus două oferte la licitaţia pentru proiectarea şi execuţia proiectului Fast Danube 2, care vizează revitalizarea sectorul româno-bulgar al Dunării. Proiectul are o valoare de 170 de milioane de euro.
16:40
Grevă de avertisment în peste 1.500 de primării din ţară. Bolojan, aşteptat la discuţii cu edilii nemulțumiți # Digi24.ro
O grevă de avertisment va avea loc marţi, 10 februarie, în primăriile din peste 1.500 de comune din România, pe fondul nemulţumirilor legate de prevederile reformei administraţiei publice propuse de Guvern. Anunţul a fost făcut de preşedintele Asociaţiei Comunelor din România (ACoR), Emil Drăghici.
