Schimb dur de replici între Tudor Chirilă și ministrul Culturii despre pontajul actorilor: „Fudulia nu implică introspecţie sau auto analiză”

Un vâlcean s-a trezit cu o amendă de 13.000 de lei după ce a postat mai multe imagini pe TikTok. Bărbatul a primit acuzația de cruzime împotriva animalelor pentru că se vedea cum forța un cal să tracteze greutăți excesive. Polițiștii s-au autosesizat și au reușit imediat să identifice proprietarul calului. Imaginile de numai câteva […]