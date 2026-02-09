Sector 5 | O școală a oprit o licitație pentru închirierea sălii de sport, apoi a obținut doar 1.000 de lei tot anul. Banii nu au ajuns la Primărie

13:30

Arhitectul șef de la Primăria Sectorului 5 este acuzat de Direcția Națională Anticorupție (DNA) că a primit 15.000 de euro de la un om de afaceri, pentru documentele necesare finalizării unui imobil, potrivit unui comunicat emis sâmbătă, 7 februarie 2026. Administratorul public al Primăriei Sectorului 5 ar fi știut despre promisiunea sumelor de bani către […]