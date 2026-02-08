CFR Călători introduce rame Alstom Coradia din București către Timișoara prin Brașov și Craiova, de la 1 martie. Programul de circulație al trenurilor
Buletin de București, 8 februarie 2026 18:20
Începând cu 1 martie, CFR Călători operează două perechi de trenuri InterRegio cu rame Alstom Coradia pe relația București Nord – Timișoara Nord, oferind legături directe între Capitală și vestul țării, scrie Mobilitate.eu. Trenurile IR 16099 și IR 16021 sunt programate zilnic și vor asigura conexiuni pe un traseu de peste 670 de kilometri. Acestea vor avea […] The post CFR Călători introduce rame Alstom Coradia din București către Timișoara prin Brașov și Craiova, de la 1 martie. Programul de circulație al trenurilor appeared first on Buletin de București.
• • •
Alte ştiri de Buletin de București
Acum o oră
18:20
CFR Călători introduce rame Alstom Coradia din București către Timișoara prin Brașov și Craiova, de la 1 martie. Programul de circulație al trenurilor # Buletin de București
Începând cu 1 martie, CFR Călători operează două perechi de trenuri InterRegio cu rame Alstom Coradia pe relația București Nord – Timișoara Nord, oferind legături directe între Capitală și vestul țării, scrie Mobilitate.eu. Trenurile IR 16099 și IR 16021 sunt programate zilnic și vor asigura conexiuni pe un traseu de peste 670 de kilometri. Acestea vor avea […] The post CFR Călători introduce rame Alstom Coradia din București către Timișoara prin Brașov și Craiova, de la 1 martie. Programul de circulație al trenurilor appeared first on Buletin de București.
Acum 2 ore
17:30
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a actualizat prognoza meteo pentru București, care se va afla sub o avertizare de vremea rea în intervalul 8 – 10 februarie. Astfel, vin ninsorile de luni. Meteorologii au emis prognoza meteo actualizată pentru intervalul 8 februarie, ora 10:00 – 10 februarie, ora 20:00, în zona București. Astfel, de duminică, […] The post Și totuși vin ninsorile de luni. Prognoza meteo actualizată pentru București appeared first on Buletin de București.
Acum 4 ore
15:10
VIDEO | Noi imagini de pe Autostrada A0 Nord, lotul 3: stadiul fizic al lucrărilor se apropie de 80% # Buletin de București
Au apărut noi imagini de pe Autostrada Bucureștiului A0 Nord, cu porțiunea construită de o firmă chineză, iar lucrările au avansat semnificativ. Lotul 3 Nord Afumați – Pantelimon, de 8,60 kilometri, este construit de China Civil Engineering Construction Corporation (CCECC). Pentru acest lot, durata contractului este de 30 de luni, dintre care 12 luni de […] The post VIDEO | Noi imagini de pe Autostrada A0 Nord, lotul 3: stadiul fizic al lucrărilor se apropie de 80% appeared first on Buletin de București.
Acum 6 ore
13:50
Contestație la extinderea magistralei M4: turcii de la Gulemark acuză asocierea Erbașu de nereguli în atribuirea contractului | Club Feroviar # Buletin de București
Compania turcă Gulemark a depus o contestație privind atribuirea contractului de realizare a prelungirii magistralei M4 spre Gara Progresul, atribuit asocierii Erbașu – Concelex – BogArt, scrie Club Feroviar. Contestația poate fi consultată AICI și a fost depusă la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC). Reprezentanții Gulemark susțin că ar fi fost înșelați de […] The post Contestație la extinderea magistralei M4: turcii de la Gulemark acuză asocierea Erbașu de nereguli în atribuirea contractului | Club Feroviar appeared first on Buletin de București.
Acum 8 ore
12:20
Prognoza meteo actualizată pentru București. Vremea se răcește semnificativ de luni # Buletin de București
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a actualizat prognoza meteo pentru București, care se va afla sub o avertizare de vremea rea în intervalul 8 – 10 februarie 2026. Meteorologii au emis prognoza meteo actualizată pentru intervalul 08.02.2026, ora 10:00 – 10.02.2026, ora 20:00, în zona municipiului București. În intervalul 08.02.2026, ora 10:00 – 09.02.2026, ora […] The post Prognoza meteo actualizată pentru București. Vremea se răcește semnificativ de luni appeared first on Buletin de București.
Acum 12 ore
11:00
ASPA | Bilanțul primului târg de adopții din 2026: 10 căței și-au găsit familie # Buletin de București
Sâmbătă, 7 februarie, mai mulți căței au fost adoptați la primul târg de adopții din 2026, organizat de Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor (ASPA) București, la Veranda Mall. Evenimentul a avut loc între orele 10:00 – 16:00. Reprezentanții ASPA București au transmis că târgul a fost „un real succes”, întrucât au fost adoptați cei […] The post ASPA | Bilanțul primului târg de adopții din 2026: 10 căței și-au găsit familie appeared first on Buletin de București.
10:10
Controversă privind redenumirea stației STB „Popa Tatu” în „Mircea Vulcănescu”. Dragoș Radu, consilier general USR, cere retragerea deciziei # Buletin de București
Intenția Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI) de a redenumi stația „Popa Tatu” în „Mircea Vulcănescu” a stârnit controverse în Consiliul General al Municipiului București. Dragoș Radu, consilier din partea USR, solicită retragerea deciziei. Într-un comunicat recent, TPBI a anunțat că 24 de stații STB vor fi redenumite începând din […] The post Controversă privind redenumirea stației STB „Popa Tatu” în „Mircea Vulcănescu”. Dragoș Radu, consilier general USR, cere retragerea deciziei appeared first on Buletin de București.
07:40
„Chirurgie rutieră” la 170 de grade pe străzile din Sectorul 6, în așteptarea noului buget pentru reparații. Lista arterelor unde s-a intervenit cu raze infraroșii # Buletin de București
Primăria Sectorului 6 anunță că repară asfaltul cu raze infraroșii, o metodă prezentată ca o inovație tehnologică în contextul unei infrastructuri rutiere care cedează sistematic la fiecare ciclu de îngheț. Administrația locală a început utilizarea panourilor radiante pentru a acoperi gropile din cartierele Militari și Brâncuși, unde asfaltul clasic turnat la rece pare să nu […] The post „Chirurgie rutieră” la 170 de grade pe străzile din Sectorul 6, în așteptarea noului buget pentru reparații. Lista arterelor unde s-a intervenit cu raze infraroșii appeared first on Buletin de București.
06:40
„Maestrul Sinecurilor” a ajuns președinte interimar al filialei PSD Sector 4. În trecut a fost consilierul baronului PNL Hubert Thuma # Buletin de București
Alexandru Hazem Kansou, secretar general al organizației PSD București și consilier general, a fost validat recent de Consiliul Politic Național al PSD în funcția de președinte interimar al filialei Sectorului 4. Decizia marchează o nouă bornă în ascensiunea unui politician care a colecționat până în prezent diverse funcții publice, un personaj care a gravitat în […] The post „Maestrul Sinecurilor” a ajuns președinte interimar al filialei PSD Sector 4. În trecut a fost consilierul baronului PNL Hubert Thuma appeared first on Buletin de București.
06:30
Furnizarea apei reci de la Apa Nova se întrerupe pentru lucrări de modernizare și de intervenție. Compania are programate întreruperi în perioada 10-13 februarie 2026. Furnizarea apei reci se întrerupe în următoarele zone din Sector 1 10 februarie, în intervalul orar 09:00 – 17:00 11 februarie, în intervalul orar 09:00 – 18:00 12 februarie Apa rece se întrerupe și […] The post Apa Nova | Furnizarea apei reci se întrerupe pentru lucrări de modernizare appeared first on Buletin de București.
06:20
Sprijin pentru copiii cu părinți bolnavi de cancer. Primăria Sectorului 2, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, lansează un program local destinat familiilor aflate în dificultate. Este vorba despre situația în care unul dintre părinți este diagnosticat cu o afecțiune oncologică. Proiectul, implementat pentru o perioada de trei ani, „Solidaritate pentru educație […] The post Sector 2 | Program de sprijin pentru copiii cu părinți bolnavi de cancer appeared first on Buletin de București.
Acum 24 ore
05:50
În această vară, un spectacol, adus din Chișinău, ajunge la București, într-o producție în aer liber. Pe 12 iunie, în cadrul celei de-a două ediții O Seară în Parc, „Lacul Lebedelor”,de Pyotr Ilyich Tchaikovsky, va fi prezentată pentru prima dată în aer liber, la teatrul de vară, din Parcul Herăstrău. Spectacolul îmbină baletul clasic cu tehnologia de ultimă generație […] The post „Lacul Lebedelor”, spectacol inedit, în Parcul Herăstrău appeared first on Buletin de București.
05:30
Bucureștenii sună responsabil la 112. Cele mai puține apeluri nejustificate, în 2025 # Buletin de București
Anul 2025 a fost perioada în care bucureștenii au apelat de cele mai puține ori serviciul 112, nejustificat. Anul trecut, operatorii STS ai 112 au gestionat 8.809.009 apeluri. Reprezentanții Serviciului de Transmisiuni Speciale precizează că anul 2025 marchează un reper important: cel mai redus nivel al apelurilor nejustificate de la lansarea numărului 112 în țara noastră […] The post Bucureștenii sună responsabil la 112. Cele mai puține apeluri nejustificate, în 2025 appeared first on Buletin de București.
05:00
Jandarmeria Capitalei a dat amenzi de peste 70.630 de lei (14.126 de euro) după meciul Rapid – Petrolul. 18 sancțiuni contravenționale au fost aplicate. Trei sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 48.000 de lei, au fost aplicate organizatorului evenimentului sportiv, iar două sancțiuni contravenționale, în valoare de 20.000 de lei, au fost aplicate societății specializate […] The post Meciul Rapid – Petrolul s-a încheiat cu amenzi de peste 14.000 de euro appeared first on Buletin de București.
04:40
Expoziție de pictură la Palatele Brâncovenești. Lucrările, parte dintr-o cercetare artistică # Buletin de București
Palatele Brâncovenești găzduiesc o expoziție de pictură până la finalul lunii februarie. Este vorba despre colecția „Structuri vegetale”, semnată de Cristina Maria Lupescu și curatoriată de dr. Silvia Stoica, lector universitar, potrivit unui comunicat de presă. Expoziția reunește lucrări realizate în 2024 și 2025, picturi care fac perte dintr-o cercetare artistică în domeniu. Sursele creațiilor […] The post Expoziție de pictură la Palatele Brâncovenești. Lucrările, parte dintr-o cercetare artistică appeared first on Buletin de București.
7 februarie 2026
20:10
Cum se împărțea mita la Primăria Sectorului 5: tranzacțiile aveau loc și în toaleta instituției | Referat DNA # Buletin de București
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au demarat ancheta de la Primăria Sectorului 5 după ce un polițist local, cu porecla „Pedro”, a primit suma de 18.000 de euro de la reprezentantul unui dezvoltator imobiliar, pentru ca angajații municipalității locale să grăbească recepția unui ansamblu rezidențial. Referatul DNA arată că o parte din banii primiți de […] The post Cum se împărțea mita la Primăria Sectorului 5: tranzacțiile aveau loc și în toaleta instituției | Referat DNA appeared first on Buletin de București.
Ieri
18:30
TERMOFICARE | Sistemul funcționează aproape complet: doar 4 blocuri nu au căldură, în alte 26 funcționarea e deficitară # Buletin de București
Doar 4 blocuri nu au căldură, iar agentul termic funcționează deficitar în alte 26 de imobile sâmbătă, 7 februarie, potrivit aplicației Termoalert. Blocurile afectate sunt în Sectoarele 1, 2 și 3. Este vizat și un bloc din Sectorul 6. Cu doar două zile în urmă, din cauza unei avarii la CET Sud, aproape 4.000 de […] The post TERMOFICARE | Sistemul funcționează aproape complet: doar 4 blocuri nu au căldură, în alte 26 funcționarea e deficitară appeared first on Buletin de București.
17:50
Explozie la o casă din Sectorul 2, cu două victime. Două mașini au fost avariate de elementele de tâmplărie desprinse # Buletin de București
Sâmbătă, 7 februarie 2026, a avut loc o explozie la o casă din Sectorul 2, neurmată de incendiu. Din locuința afectată au fost extrase două victime. Cele două victime sunt conștiente, iar echipajele medicale prezente la fața locului le-au acordat îngrijiri. Două elemente de tâmplărie ale casei au fost desprinse în urma incidentului. Explozie la […] The post Explozie la o casă din Sectorul 2, cu două victime. Două mașini au fost avariate de elementele de tâmplărie desprinse appeared first on Buletin de București.
16:30
Noi contre între Ciprian Ciucu și Daniel Băluță, pe tema bugetului Capitalei: „Este un comportament foarte parșiv.”. Primarul general, acuzat de Băluță că are „apucături de baron” # Buletin de București
Au apărut noi contre între Ciprian Ciucu și Daniel Băluță, după ce primarul general a vorbit despre bugetul Capitalei și l-a acuzat pe primarul Sectorului 4 de „parșivenie”, menționând că acesta nu vine cu soluții. Cei doi edili au avut contre și săptămâna trecută, după ședința CGMB din 29 ianuarie, în care majorarea biletelor STB […] The post Noi contre între Ciprian Ciucu și Daniel Băluță, pe tema bugetului Capitalei: „Este un comportament foarte parșiv.”. Primarul general, acuzat de Băluță că are „apucături de baron” appeared first on Buletin de București.
14:50
METEO | Vremea se încălzește în București, de săptămâna viitoare. Temperaturile rămân scăzute luni și marți # Buletin de București
Vremea se încălzește în București începând cu mijlocul săptămânii viitoare, după scăderile de temperatură de luni și marți, potrivit prognozei Administrației Naționale de Meteorologie (ANM). Începând de luni, 9 februarie, vremea se va răci semnificativ în Capitală și se va menține rece inclusiv marți, 10 februarie. Temperaturile vor crește începând de miercuri, 11 februarie. Până […] The post METEO | Vremea se încălzește în București, de săptămâna viitoare. Temperaturile rămân scăzute luni și marți appeared first on Buletin de București.
13:30
Sistem centralizat de amenzi pe Autostrada Moldovei. Se instalează serverele pentru procesarea automată a sancțiunilor # Buletin de București
Lucrările pentru operaționalizarea sistemului de monitorizare a traficului și de acordat amenzi pe Autostrada Moldovei continuă în nodul rutier Spătaru. Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Buzău anunță că lucrările la Centrul de Monitorizare și Informare au avansat în urma restricțiilor impuse la mijlocul acestei săptămâni. Noua structură va funcționa ca un hub centralizat […] The post Sistem centralizat de amenzi pe Autostrada Moldovei. Se instalează serverele pentru procesarea automată a sancțiunilor appeared first on Buletin de București.
13:30
Arhitectul șef de la Primăria Sectorului 5, acuzat de DNA că a primit 15.000 de euro de la un om de afaceri, pentru a urgenta recepția unui imobil # Buletin de București
Arhitectul șef de la Primăria Sectorului 5 este acuzat de Direcția Națională Anticorupție (DNA) că a primit 15.000 de euro de la un om de afaceri, pentru documentele necesare finalizării unui imobil, potrivit unui comunicat emis sâmbătă, 7 februarie 2026. Administratorul public al Primăriei Sectorului 5 ar fi știut despre promisiunea sumelor de bani către […] The post Arhitectul șef de la Primăria Sectorului 5, acuzat de DNA că a primit 15.000 de euro de la un om de afaceri, pentru a urgenta recepția unui imobil appeared first on Buletin de București.
13:20
Viceprimarul care i-a luat locul lui Negoiță, despre cum a picat bac-ul: „Un episod din adolescență. Nu sunt perfect” # Buletin de București
Viceprimarul Adrian Cocoș, cel care i-a luat locul lui Robert Negoiță, după ce acestuia din urmă i-a interzis DNA să-și exercite funcția, a reacționat la articolele din presă în care se reamintește faptul că a picat prima sesiune de bacalaureat, cu note mici la Matematică și Limba Română. Buletin de București a scris vineri că […] The post Viceprimarul care i-a luat locul lui Negoiță, despre cum a picat bac-ul: „Un episod din adolescență. Nu sunt perfect” appeared first on Buletin de București.
12:10
Instalațiile de siguranță CFR, vandalizate în două regiuni, inclusiv pe Magistrala București – Constanța. Circulația trenurilor a fost afectată # Buletin de București
Circulația feroviară a fost afectată în noaptea de vineri spre sâmbătă, după ce instalațiile de siguranță și semnalizare feroviară au fost vandalizate, pe raza a două sucursale regionale, a transmis Compania Națională de Căi Ferate CFR S.A. Au fost impuse restricții temporare de trafic în mai multe zone. Primul caz a fost semnalat vineri seara, […] The post Instalațiile de siguranță CFR, vandalizate în două regiuni, inclusiv pe Magistrala București – Constanța. Circulația trenurilor a fost afectată appeared first on Buletin de București.
11:30
Rețele Electrice Muntenia întrerupe curentul electric în București, Ilfov și Giurgiu. Lista zonelor afectate # Buletin de București
Rețele Electrice Muntenia a anunțat că se întrerupe curentul electric în București, Ilfov și Giurgiu, în intervalul 7 – 15 februarie 2026, pentru efectuarea unor lucrări de mentenanță. Cele mai multe opriri din următoarele zile vor fi în județul Ilfov, unde sunt vizate mai multe localități. În București, se întrerupe curentul electric luni și marți. […] The post Rețele Electrice Muntenia întrerupe curentul electric în București, Ilfov și Giurgiu. Lista zonelor afectate appeared first on Buletin de București.
09:50
TPBI | 24 de stații STB își schimbă denumirea în perioada 9 februarie – 1 martie 2026 # Buletin de București
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI) a anunțat că 24 de stații STB își vor schimba denumirea de luni. Între 9 februarie și 1 martie 2026, se derulează procesul de redenumire pentru stațiile vizate. „Prin această măsură, noile denumiri ale stațiilor vor răspunde realității din zonele unde acestea funcționează.”, a […] The post TPBI | 24 de stații STB își schimbă denumirea în perioada 9 februarie – 1 martie 2026 appeared first on Buletin de București.
09:30
Și Daniel Băluță a aplicat metoda Negoiță: a asfaltat un teren care nu aparține Primăriei Sectorului 4 # Buletin de București
Robert Negoiță nu este singurul primar care a decis să asfalteze pe un teren privat. În 2022, colegul său din PSD, Daniel Băluță, a fost în centrul unui scandal public pentru că a decis să transforme în parcare un teren care nu aparține Primăriei Sectorului 4, fiind în litigiu. Parcarea a fost realizată lângă stația […] The post Și Daniel Băluță a aplicat metoda Negoiță: a asfaltat un teren care nu aparține Primăriei Sectorului 4 appeared first on Buletin de București.
08:40
Explozie într-un bloc din Chitila: 40 de persoane evacuate și doi răniți transportați la spital # Buletin de București
O explozie puternică s-a produs sâmbătă dimineață într-o garsonieră situată la etajul al treilea al unui imobil cu patru niveluri din orașul Chitila, județul Ilfov. Deflagrația a aruncat în stradă elemente de tâmplărie și a dus evacuarea tuturor locatarilor, au transmis reprezentații Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov(ISU B-IF). Sâmbătă dimineață, în jurul orei 04:00, […] The post Explozie într-un bloc din Chitila: 40 de persoane evacuate și doi răniți transportați la spital appeared first on Buletin de București.
06:20
Sistem centralizat de amenzi pe Autostrada Moldovei. Se instalează serverele pentru procesarea automată a sancțiunilor # Buletin de București
Lucrările pentru operaționalizarea sistemului de monitorizare a traficului pe Autostrada București-Moldova continuă în nodul rutier Spătaru. Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Buzău anunță că lucrările la Centrul de Monitorizare și Informare au avansat în urma restricțiilor impuse la mijlocul acestei săptămâni. Noua structură va funcționa ca un hub centralizat pentru supravegherea sectoarelor de […] The post Sistem centralizat de amenzi pe Autostrada Moldovei. Se instalează serverele pentru procesarea automată a sancțiunilor appeared first on Buletin de București.
04:50
EDITORIAL | Transport gratuit cu STB? Capcana de la Belgrad și neputința de la București: de ce o măsură bună în teorie ar îngropa Capitala, chiar și cu manageri cinstiți și competenți # Buletin de București
Discuția despre prețul biletului STB a pus pe jar, din nou, Bucureștiul. Se atacă inclusiv la baionetă, pe surse dubioase, că se vor cerne chiar și gratuitățile pensionarilor, fără să se înțeleagă ce efort de agregare de date defalcate înseamnă asta într-un sistem birocratic și câți pensionari au transport gratuit, de ce, și cum sunt […] The post EDITORIAL | Transport gratuit cu STB? Capcana de la Belgrad și neputința de la București: de ce o măsură bună în teorie ar îngropa Capitala, chiar și cu manageri cinstiți și competenți appeared first on Buletin de București.
04:00
Ce facem în vacanța de schi? Recomandări pentru perioada 16-22 februarie: București-Brașov cu doar 25 de lei # Buletin de București
Se apropie vacanța de schi pentru elevii din Capitală, momentul ideal pentru cei obișnuiți cu frigul de la munte să dea o fugă până în stațiunile din jurul Brașovului. Fie că plecăm cu trenul sau cu mașina personală, pârtiile din Bușteni, Sinaia și Predeal sunt deschise cu „zăpada” perfectă pentru ski sau săniuș. Dacă punem […] The post Ce facem în vacanța de schi? Recomandări pentru perioada 16-22 februarie: București-Brașov cu doar 25 de lei appeared first on Buletin de București.
03:50
„Ulciorul sfărâmat” se joacă în premieră la Teatrul Stela Popescu pe 18 și 19 februarie, anunță reprezentanții instituției într-un comunicat de presă. Spectacolul în regia lui Gelu Colceag este programat să înceapă la ora 19:00. Sceneta, scrisă de Heinrich von Kleist, este o invitație de a privi dincolo de fațadele instituționale, într-o zonă în care […] The post „Ulciorul sfărâmat”, la Teatrul Stela Popescu. Când are loc premiera appeared first on Buletin de București.
6 februarie 2026
22:10
Administratorul public al Sectorului 5, arhitectul șef și directorul adjunct al poliției locale, reținuți de DNA # Buletin de București
Administratorul public, arhitectul șef și directorul adjunct al poliției locale Sector 5 au fost reținuți în urma perchezițiilor DNA care au avut loc vineri dimineața la Primăria Sectorului 5, conform informațiilor G4Media. Cei trei vor fi prezentați sâmbătă Tribunalului București cu propunere de arestare preventivă. De asemenea, un alt șef din poliția locală a primit […] The post Administratorul public al Sectorului 5, arhitectul șef și directorul adjunct al poliției locale, reținuți de DNA appeared first on Buletin de București.
21:50
Patru linii STB ar putea fi deviate pentru meciul dintre Dinamo și Universitatea Craiova # Buletin de București
Patru linii operate de STB ar putea fi deviate luni, 9 februarie, la dispoziția Brigăzii Rutiere. Modificare intervine în contextul desfășurării meciului de fotbal dintre Dinamo – Universitatea Craiova, conform comunicatului transmis de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI). Partida dintre cele două echipe de fotbal va avea loc pe […] The post Patru linii STB ar putea fi deviate pentru meciul dintre Dinamo și Universitatea Craiova appeared first on Buletin de București.
19:30
Cine este viceprimarul care îl va înlocui pe Negoiță la Primăria Sectorului 3: a picat bacul cu nota 2 la Matematică # Buletin de București
Adrian Cocoș, viceprimarul Sectorului 3 din partea PSD, este cel care îl va înlocui pe Robert Negoiță, după ce DNA i-a interzis primarului să-și exercite funcția pe perioada controlului judiciar, pentru acuzația de abuz în serviciu. Robert Negoiță este urmărit penal de către Direcția Națională Anticorupție pentru asfaltarea sau construirea ilegală a mai multor drumuri, […] The post Cine este viceprimarul care îl va înlocui pe Negoiță la Primăria Sectorului 3: a picat bacul cu nota 2 la Matematică appeared first on Buletin de București.
Mai mult de 2 zile în urmă
17:20
Procesul IOR poate continua. Instanța a respins cererea de înlăturare a judecătorului, depusă de avocații lui Petre Băjenaru # Buletin de București
Procesul prin care Grupul Civic IOR-Titan contestă legalitatea retrocedării celor 12 hectare din Parcul IOR poate continua. Judecarea cauzei a fost amânată la ședința din 27 ianuarie, după ce avocații lui Petre Băjenaru și ai Mariei Cocoru au solicitat schimbarea judecătorului, invocând lipsa de imparțialitate și antepronunțarea. Cererea a fost respinsă ca neîntemeiată, potrivit soluției […] The post Procesul IOR poate continua. Instanța a respins cererea de înlăturare a judecătorului, depusă de avocații lui Petre Băjenaru appeared first on Buletin de București.
16:10
Fostul Teatru Masca s-ar putea transforma într-un hub cultural. Proiectul intră în dezbatere publică # Buletin de București
Primăria Sectorului 1 a lansat în consultare publică proiectul care ar putea transformă clădirea în care a funcționat fostul Teatru Masca, într-un hub cultural și educațional. Dezbaterea a re loc în perioada 6-17 februarie 2026. Clădirea se afla pe Bdul. Bucureștii Noi nr. 66. Proiectul propune transformarea clădirii în care a funcționat fostul Teatru Masca […] The post Fostul Teatru Masca s-ar putea transforma într-un hub cultural. Proiectul intră în dezbatere publică appeared first on Buletin de București.
15:40
Stenograme | Robert Negoiță, avertizat cu privire la drumurile construite ilegal peste magistrale de gaz: „Se întâmplă nenorocire ca la Rahova” # Buletin de București
Robert Negoiță, primarul Sectorului 3 acuzat de abuz în serviciu, ar fi fost avertizat în repetate rânduri cu privire la pericolul de explozie cauzat de drumurile construite ilegal peste magistrale de gaz, însă ar fi ales să ignore atenționările, reiese din stenogramele dosarului instrumentat de procurorii DNA. Social-democratul suspendat din funcția de primar, în urma […] The post Stenograme | Robert Negoiță, avertizat cu privire la drumurile construite ilegal peste magistrale de gaz: „Se întâmplă nenorocire ca la Rahova” appeared first on Buletin de București.
13:20
Cine este viceprimarul care îl va înlocui pe Negoiță la Primăria Sectorului 3: a picat bacul cu nota 2 la Matematică # Buletin de București
Adrian Cocoș, viceprimarul Sectorului 3 din partea PSD, este cel care îl va înlocui pe Robert Negoiță, după ce DNA i-a interzis să exercite funcția, fiind acuzat de abuz în serviciu. Speța vizează asfaltarea sau construirea ilegală a mai multor drumuri, fără acte și fără avize, inclusiv pe terenuri private deținute de fratele său, Ionuț […] The post Cine este viceprimarul care îl va înlocui pe Negoiță la Primăria Sectorului 3: a picat bacul cu nota 2 la Matematică appeared first on Buletin de București.
12:50
De ce i-a interzis DNA lui Negoiță să fie primar: Ar fi încălcat legea la asfaltarea a 11 străzi # Buletin de București
Primarul Sectorul 3 a fost pus sub acuzare de către Direcția Națională Anticorupție pentru abuz în serviciu și trebuie să plătească o cauțiune de 800.000 de lei pentru a rămâne sub control judiciar. DNA a explicat într-un comunicat de presă de ce i-a interzis lui Robert Negoiță să mai fie primar pe perioada cât este […] The post De ce i-a interzis DNA lui Negoiță să fie primar: Ar fi încălcat legea la asfaltarea a 11 străzi appeared first on Buletin de București.
12:20
De ce i-a interzis DNA lui Negoiță să fie primar: Și-ar fi exercitat atribuțiile de serviciu cu încălcarea prevederilor legale # Buletin de București
Primarul Sectorul 3 a fost pus sub acuzare de către Direcția Națională Anticorupție pentru abuz în serviciu și trebuie să plătească o cauțiune de 800.000 de lei pentru a rămâne sub control judiciar. DNA a explicat într-un comunicat de presă de ce i-a interzis lui Robert Negoiță să mai fie primar pe perioada cât este […] The post De ce i-a interzis DNA lui Negoiță să fie primar: Și-ar fi exercitat atribuțiile de serviciu cu încălcarea prevederilor legale appeared first on Buletin de București.
11:20
Robert Negoiță, „interzis” în primărie pentru a doua oară în ultimii ani. De ce i-a fost sigilat biroul în 2020 # Buletin de București
Nu este pentru prima dată când Robert Negoiță este „interzis” în primărie. Prima dată a fost în anul 2020, când ușa biroului acestuia a fost sigilată. Acum, Sectorul 3 rămâne fără primar încă o dată, după ce DNA i-a interzis să exercite funcția pe perioada controlului judiciar. Cu toate că Negoiță spunea, în 2020, că […] The post Robert Negoiță, „interzis” în primărie pentru a doua oară în ultimii ani. De ce i-a fost sigilat biroul în 2020 appeared first on Buletin de București.
10:20
Curtea de Conturi | Facturi umflate pentru reabilitarea străzilor din Sectorul 5. Prejudiciu de peste 4 milioane de lei # Buletin de București
Primăria Sectorului 5 a efectuat plăți nejustificate de peste patru milioane de lei, către Capital Vision SRL, potrivit Curții de Conturi. Firma a fost contractată la finalul anului 2019, alături de trei societăți comerciale, pentru reabilitarea străzilor din sector. Lucrările s-au realizat în baza a două contracte, cu o valoare totală de peste 308 de […] The post Curtea de Conturi | Facturi umflate pentru reabilitarea străzilor din Sectorul 5. Prejudiciu de peste 4 milioane de lei appeared first on Buletin de București.
09:50
Fostul Teatru Excelsior s-ar putea transforma într-un hub cultural. Proiectul intră în dezbatere publică # Buletin de București
Primăria Sectorului 1 a lansat în consultare publică proiectul care ar putea transformă clădirea în care a funcționat fostul Teatru Excelsior, într-un hub cultural și educațional. Dezbaterea a re loc în perioada 6-17 februarie 2026. Clădirea se afla pe Bdul. Bucureștii Noi nr. 66. Proiectul propune transformarea clădirii în care a funcționat fostul Teatru Excelsior […] The post Fostul Teatru Excelsior s-ar putea transforma într-un hub cultural. Proiectul intră în dezbatere publică appeared first on Buletin de București.
09:10
9 milioane de euro pentru întreținerea și eventuale reparații la centrala de gaz de la CET Vest. Contractul, atribuit către filiala românească a unei mari companii internaționale # Buletin de București
Electrocentrale București (ELCEN) a atribuit joi contractul pentru servicii de întreținere și reparații tip service aferente turbinei cu gaz din Centrala cu Ciclu Combinat a CET București Vest, una dintre cele mai importante unități de producție de energie electrică din Capitală. Contractul, în valoare de 9.276.359 de euro a fost atribuit pe o perioadă de […] The post 9 milioane de euro pentru întreținerea și eventuale reparații la centrala de gaz de la CET Vest. Contractul, atribuit către filiala românească a unei mari companii internaționale appeared first on Buletin de București.
08:20
Procurorii DNA efectuează percheziții, vineri dimineață, și la Primăria Sectorului 5, precizează surse pentru G4Media. Sunt vizate acte de corupție din domeniul imobiliar, iar persoanele suspectate sunt administratorul public, șefi din cadrul Poliției Locale și arhitectul șef. Faptele vizate sunt trafic de influență, luare de mită, dare de mită și fals intelectual. Perfechziițiile de la Primăria […] The post DNA face percheziții și la Primăria Sectorului 5 | G4Media appeared first on Buletin de București.
08:10
Șantier prelungit, de 20 de milioane de euro, la Muzeul Aviației din Pipera: porțile rămân închise până cel puțin în 2027 # Buletin de București
Conceptul de „muzeu de secol 21” promis pe amplasamentul aerodromului Pipera rămâne momentan în randări digitale pentru cel puțin încă doi ani. Oficialii Muzeului Național al Aviației au comunicat noul termen pentru finalizarea șantierului: aprilie 2027. Data marchează strict predarea amplasamentului de către constructor, nu și accesul vizitatorilor, care vor mai avea de așteptat pentru […] The post Șantier prelungit, de 20 de milioane de euro, la Muzeul Aviației din Pipera: porțile rămân închise până cel puțin în 2027 appeared first on Buletin de București.
06:40
Televiziunea lui Pandele, atac la colegul de partid Rareș Hopincă: „Spărgătorul de gheață sau spărgătorul de buget?” # Buletin de București
Răfuiala dintre primarul din Voluntari și colegii săi de partid continuă. Primarul Sectorului 2, Rareș Hopincă, este următorul luat la țintă, prin intermediul televiziunii Metropola TV, controlată de Consiliul Local Voluntari și considerată televiziunea lui Florentin Pandele. Tot în această săptămâna, Primăria Voluntari a criticat Ministerul Transporturilor, condus de social-democratul Ciprian Șerban, pentru că blochează […] The post Televiziunea lui Pandele, atac la colegul de partid Rareș Hopincă: „Spărgătorul de gheață sau spărgătorul de buget?” appeared first on Buletin de București.
06:00
Sterilizări și microcipări gratuite pentru câinii cu stăpân din Ilfov. Care este programul # Buletin de București
Direcția pentru Protecția Animalelor din cadrul Consiliului Județean Ilfov continuă campania de sterilizări și microcipări gratuite pentru câinii cu proprietari. În orașul Popești-Leordeni, instituția a anunțat că se va ocupa și de sterilizarea câinilor fără deținător și a cerut ajutorul localnicilor. Cei care au cunoștință despre zone din Popești-Leordeni unde se află un număr mare […] The post Sterilizări și microcipări gratuite pentru câinii cu stăpân din Ilfov. Care este programul appeared first on Buletin de București.
05:10
Una dintre cele mai savuroase comedii ale teatrului românesc revine pe scenă, într-o montare semnată de Dan Tudor. Proiectul regizoral CARAGIALE INTEGRAL ia startul, o dată cu premieră D’ale Carnavalului , pe 6 februarie, ora 19:00, la Sala Gloria din București. Spectacolul D’ale Carnavalului aduce în prim-plan actori îndrăgiți de public: Gabriel Coveșteanu, Corina Dănilă, Andrei […] The post D’ale Carnavalului, la Sala Gloria. Începe proiectul Caragiale Integrat appeared first on Buletin de București.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.