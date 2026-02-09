Actorii protestează împotriva pontajului la program fix – o idee prin care Guvernul vrea să încuie arta în birou
Impact.ro, 10 februarie 2026 01:00
Guvernul e pe cale să piardă din fașă un mic război al birocratizării făcute în spiritul excesului. E pe cale să piară războiului birocratizării muncii de actor la teatru, mai exact, după ce această idee
• • •
Acum o oră
01:00
Actorii protestează împotriva pontajului la program fix – o idee prin care Guvernul vrea să încuie arta în birou # Impact.ro
Acum 4 ore
22:50
Gata, începe procesul lui Călin Georgescu pentru propagandă extremistă. Urmează pledoarii cu replici noi luate de pe Netflix # Impact.ro
Tribunalul București a decis definitiv că procesul lui Călin Georgescu pentru propagandă legionară poate începe, după ce fostul candidat la prezidențiale și-a pierdut ultima contestație în instanță. Surse din culisele instanței spun că judecătorii au
Acum 12 ore
16:30
Elon Musk vrea să facă un oraș pe Lună. Va fi un oraș asemănător cu Bucureștiul, dar cu gropi mai mici # Impact.ro
Elon Musk a anunțat că renunță temporar la colonizarea planetei Marte pentru a construi un oraș pe Lună, decizie luată după ce a realizat că Marte e prea departe și nici nu are de gând
13:20
Pe Robert Negoiță l-a prins schimbarea la față, la propria față, în timpul controlului judiciar # Impact.ro
Robert Negoiță, primarul suspendat al Sectorului 3 și aflat sub control judiciar într-un dosar instrumentat de DNA, a bifat azi încă o apariție memorabilă: o vizită la poliție, parte firească a procedurii. Nimic neobișnuit până
Acum 24 ore
12:00
Ilie Năstase s-a urcat pe scăunel să ocupe pe Roxana Ciuhulescu. Data viitoare îl cheamă pe Țiriac să îl ridice la fileu # Impact.ro
Amuzantul domn Ilie Năstase a lovit din cu reverul miștoului. Fiind abordat pentru un simplu salut de către Roxana Ciuhulescu, Ilie Năstase a ținut să încânte audiența cu o glumă despre înălțimea vedetei emisiunilor de
12:00
A fost lansat oficial proiectul ACT4FOOD. Este răspunsul european la amenințările cibernetice fizice din industria alimentară # Impact.ro
Proiectul european ACT4FOOD – Advanced Cybersecurity Tools for Critical Food Supply Chains anunță demararea oficială a activităților, având ca obiectiv principal consolidarea rezilienței cibernetice a lanțului alimentar european, cu accent pe lanțul de aprovizionare cu
10:30
Dan Negru, românul care a făcut Revelionul Great Again, reclamă că a pierdut câteva zile ca să își plătească impozitele digital # Impact.ro
Domnul Dan Negru este nesatisfăcut de digitalizarea activității de plată a impozitelor. Susține, pe bună dreptate, că la digital durează mai mult decât la ghișeu. E drept, durează mai mult, deși nu este atât vina
08:50
Villarreal – Espanyol, meci contând pentru etapa a 23-a din campionatul României, este programat, luni, 9 februarie 2026, de la ora 22:00, pe El Madrigal, şi va fi transmis în direct de Digi Sport 3
08:30
Dinamo – Universitatea Craiova, meci contând pentru etapa a 26-a din campionatul României, este programat, luni, 9 februarie 2026, de la ora 20:00, pe Arena Naţională din Bucureşti, şi va fi transmis în direct de
Ieri
22:20
Schema Nordis cucerește spațiul cosmic: o companie face rezervări la un hotel de pe Lună care e în faza de proiect # Impact.ro
După ce imobiliarele „din faza de proiect" au epuizat Pământul, schema se mută oficial în spațiu. O companie americană a anunțat că face rezervări pentru un hotel pe Lună, deși proiectul există, deocamdată, doar în
17:50
20% dintre români nu s-au spălat niciodată pe dinți. Nici măcar pe dinții pe care îi mai au # Impact.ro
Institutul Național de Statistică confirmă o realitate care se simțea deja în transportul public: unul din cinci români declară că nu s-a spălat niciodată pe dinți. Nici măcar pe cei care îi mai are. Îi
12:40
Transport public gratuit în Brașov, în fiecare vineri, pentru cei care plătesc. Pentru restul, e zilnic # Impact.ro
Primăria Brașov a anunțat lansarea programului „Vinerea Verde", prin care transportul public va fi gratuit în fiecare zi de vineri pentru cei care își cumpără bilet. Pentru ceilalți călători, transportul rămâne gratuit în toate celelalte
10:20
Lolita, cântăreața creată integral de AI, domină trendurile pe internet. Cineva trebuia să mai și cânte cât timp artiștii fac politică # Impact.ro
Industria muzicală a intrat oficial în era în care artiștii nu mai au nevoie nici de voce, nici de suflet. Vocea a acaparat-o inteligența artificială, iar sufletul s-a dus de mult de suflet. Artiștii mai
09:30
Oţelul Galaţi – FCSB, meci contând pentru etapa a 26-a din campionatul României, este programat, duminică, 8 februarie 2026, de la ora 20:00, pe Stadionul Oţelul din Galaţi, şi va fi transmis în direct de
09:20
Botoşani – Metaloglobus, meci contând pentru etapa a 26-a din campionatul României, este programat, duminică, 8 februarie 2026, de la ora 17:00, pe Stadionul Municipal, şi va fi transmis în direct de Digi Sport 1
Mai mult de 2 zile în urmă
22:30
Viceprimarul Sectorului 3, interimar la Primărie, a ratat Bacul cu 2,70. Dacă îi rotunjeau nota, lua cât Sectorul # Impact.ro
Iată încă o dovadă că, din fericire, performanța academică nu e un obstacol în calea unei cariere solide în administrația publică. Altfel, multe cariere de succes s-ar fi ratat de pomană. Viceprimarul Sectorului 3, care
19:50
Armata Română ar putea avea propriul satelit. Dacă s-ar găsi un satelit care poate defila pe sub Arcul de Triumf de 1 Decembrie # Impact.ro
Domnul Radu Miruță, ministrul Apărării, a declarat la o emisiune TV că România ia în calcul să aibă propriul satelit militar. Însă doar ia în calcul, deoarece calculul dă sume pe care nu ni le
16:50
Nici nu i-au fost bine suspendate atribuțiile de primar domnului Robert Negoiță, că au și început să apară problemele în Sectorul 3. În această imagine postată de cineva pe Reddit, se poate observa o erupție
15:50
Adrian Năstase propune schimbarea numelui orașului Brașov în Donald Trump, pentru că în trecut s-a numit și Stalin. Iliescu mai așteaptă # Impact.ro
Domnul Adrian Năstase, considerat cel mai bun premier din istoria recentă și din păcate singurul care a fost sancționat juridic pentru ce a performat, s-a apucat să facă ce știe dumnealui mai bine: ironie. Ce-i
14:40
Un șofer a sărit cu mașina peste un sens giratoriu și a aterizat pe acoperișul unui magazin. Trebuie puse poduri peste sensurile giratorii, că sunt periculoase rău # Impact.ro
Încă un șofer a reușit să decoleze folosind pentru asta viteza excesivă și o intersecție giratorie ce i-a ieșit în cale. Evenimentul lansării a avut loc în Ilfov, dar din fericire șoferul a scăpat viu
13:30
Avocat: „Anularea indexării pensiilor e ilegală.” Doar că dreptatea nu e pentru căței, nici măcar pentru cățeii pensionari # Impact.ro
Un avocat mult prea obsedat de lege pentru vremurile astea ale pumnului în masă susține că anularea indexării pensiilor este ilegală. Mai mult decât atât, calculele arată că această ilegalitate ar fi păgubit deja pensionarii
09:20
Csikszereda – UTA Arad, meci contând pentru etapa a 26-a din campionatul României, este programat, sâmbătă, 7 februarie 2025, de la ora 15:00, pe Stadionul Municipal din Miercurea Ciuc, şi va fi transmis în direct
09:20
CFR Cluj – U Cluj, meci contând pentru etapa a 26-a din campionatul României, este programat, sâmbătă, 7 februarie 2026, de la ora 20:00, pe Stadionul Dr. Constantin Rădulescu, şi va fi transmis în direct
00:50
Tot mai mulți români își iau și al doilea job, ca să aibă bani de transport pentru primul job # Impact.ro
Un articol foarte interesant publicat de site-ul ziare.com susține că fenomenul „second job" a luat amploare și în România. Și continuă să crească. Principalul motor al creșterii: inflația, desigur. Inflația care a explodat în timpul
6 februarie 2026
20:20
Benzema, surprins vorbind cu Marius Șumudică. Nici nu mai contează în ce limbă. Nu există limbă pe Pământ pe care să nu o poată vorbi domnul Șumudică # Impact.ro
lAl Okhdood, echipa antrenată la cel mai înalt nivel de Marius Șumudică, a suferit o înfrângere de cel mai înalt nivel (cum altfel?) pe propriul teren: 0-6 cu Al Hilal. Trei dintre golurile adversarilor domnului
18:40
Românii au urcat câteva locuri în topul mondial al inteligenților. O fi efectul închiderii unor emisiuni TV, nu dăm nume # Impact.ro
România a mai bifat o performanță internațională discretă, dar satisfăcătoare: a urcat pe locul 44 din 137 în clasamentul mondial al. coeficientului mediu de inteligență. Un salt de aproape trei puncte într-un singur an, suficient
16:10
Mircea Badea, cavalerul celor 5 secunde, caracterizează acțiunea DNA împotriva lui Robert Negoiță drept „un pârț” # Impact.ro
Domnul Mircea Badea, realizatorul unei vechi și de succes emisiuni de satiră, precum și al unui meci de box foarte scurt, dar tot de succes, susține că acțiunea DNA împotriva lui Robert Negoiță a beneficiat
15:50
Bianca Drăgușanu se lansează în domeniul didactic: va fi „profesoară de creșterea părului”. Poate sunt interesați domnii Băsescu, Bolojan etc. # Impact.ro
Doamna Bianca Drăgușanu, visul interzis al oricărui bărbat cu Skoda Octavia, anunță că se va lansa în domeniul învățământului – chestie pentru care spune că s-a pregătit intens și îndelungat, atât teoretic, cât și empiric:
13:10
După Negoiță, vine Piedone Jr: DNA a descins și la Primăria Sectorului 5 pentru chestii despre care n-ai fi crezut că pot avea loc: acte de corupție # Impact.ro
Procurorii DNA desfășoară astăzi percheziții la Primăria Sector 5, precum și în alte locații având legătură cu funcționarii anchetați. Deocamdată, domnul primar Piedone Jr. are doar calitatea de „suspect". Ancheta DNA vizează emiterea de autorizații
12:30
Robert Negoiță anunță cu regret că nu mai poate rezolva problemele cetățenilor din cauza interdicției de la DNA. Nici pe propriul frate nu îl mai poate ajuta # Impact.ro
Domnul Robert Negoiță a transmis astăzi un mesaj care nu are cum să te lase indiferent, fie că ești cetățean al Sectorului 3 sau simplu frate al domului primar. Astfel, domnul primar a comunicat că,
11:20
Un francez a devenit milionar după ce a câștigat de 3 ori la loz în aceeași zi. Nu mai are cine să amestece lozurile în Franța # Impact.ro
Un bărbat din Franța a călcat prea mult în noroc și a demonstrat astfel că norocul nu vine în porții mici, ci la bax. Acesta a câștigat de trei ori la loz în aceeași zi,
10:10
Nașii CFR au întrebat ChatGPT ce să le declare procurorilor care îi anchetau că luau bani de la călători. „Ne-a sunat Lia” – un posibil răspuns # Impact.ro
Potrivit unor stenograme deținute de procurori, un lot de 33 de angajați CFR acuzați de fraude cu bilete ajunsese să consulte ChatGPT pe partea juridică cerând sfaturi pentru a trece cu brio de anchetă. ChatGPT
09:40
Donald Trump a declarat că merită să ajungă în Rai, apoi a spus că a glumit. De fapt, el vrea să anexeze Raiul # Impact.ro
Donald Trump a reușit din nou să lămurească definitiv ce relație are el cu Dumnezeu. Pe scurt, Dumnezeu e neserios precum comitetul Nobel: deși Donald merită să ajungă în Rai, probabil că nu va ajunge.
09:30
Rapid – Petrolul Ploieşti, meci contând pentru etapa a 26-a din campionatul României, este programat, vineri, 6 februarie 2026, de la ora 20:00, pe Stadionul Giuleşti, şi va fi transmis în direct de Digi Sport
09:20
FC Argeş – Hermannstadt, meci contând pentru etapa a 26-a din campionatul României, este programat, vineri, 6 februarie 2026, de la ora 17:00, pe Stadionul Orăşenesc din Mioveni, şi va fi transmis în direct de
00:30
Robert Negoiță nu mai are voie să își exercite atribuțiile de primar, dar și le poate exercita în continuare pe acelea de frate săritor # Impact.ro
Juriștii au clarificat ce înseamnă controlul judiciar instituit de DNA în cazul domnului Robert Negoiță: pe lângă semnarea săptămânală a condicii la poliție, înseamnă și că domnul primar nu își mai poate exercita atribuțiile de
5 februarie 2026
22:30
Robert Negoiță, pus sub control judiciar pe cauțiune de 800.000 de lei. Puțin. La banii ăștia, nu te sună Lia! # Impact.ro
Domnul Liviu Negoiță, primarul care a îmbrățișat pomii din Sectorul 3, s-a trezit astăzi cu o situație mai puțin plăcută: l-au îmbrățișat procurori DNA cu două percheziții și cu o audiere de câteva care s-a
19:40
În sfârșit, niște ființe care au intrat fără tocuri pe pârtie la Poiana Brașov: trei urși puși pe joacă # Impact.ro
O pârtie foarte populară din Poiana Brașov a devenit loc de joacă pentru trei urși, care surprinși relaxându-se pe zăpadă cu o naturalețe care i-ar face pe mulți turiști să se întrebe al cui e
15:20
Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, ne reamintește încă o dată cât de importantă este infrastructura. Nu orice infrastructură, ci una construită cu grijă, viziune și, potrivit relatărilor din presă, cu un ochi atent la nevoile
11:50
FCSB – Botoşani, meci contând pentru etapa a 25-a din campionatul României, este programat, joi, 5 februarie 2026, de la ora 20:30, pe Arena Naţională din Bucureşti, şi va fi transmis în direct de Digi
11:40
Agent ICE alergând adversarii SUA la Cupa Mondială pentru a-i deporta de pe teren – imaginea deja aproape oficială a competiției # Impact.ro
Abuzurile făcute de agenții ICE în mai multe orașe din SUA, în special în Minneapolis, au născut până la urmă gluma sub care se va desfășura Cupa Mondială – cel puțin partea care se va
11:40
Universitatea Craiova – Oţelul Galaţi, meci contând pentru etapa a 25-a din campionatul României, este programat, joi, 5 februarie 2026, de la ora 18:00, pe Stadionul Ion Oblemenco, şi va fi transmis în direct de
10:30
Dragoș Pîslaru, unul dintre miniștrii creați cu ajutorul guvernărilor artificiale, s-a întâlnit cu Lolita, cântăreața creată de inteligența artificială # Impact.ro
Dragoș Pîslaru, ministrul Fondurilor Europene, a avut parte de o întâlnire exotică din punct de vedere tehnologic, undeva la granița dintre administrația publică și science-fiction-ul vocal-instrumental. La minister i-a trecut pragul Lolita Cercel, cântăreața generată
00:30
Tigru siberian crescut la curte în Dâmbovița. Nu mai știe lumea ce să mai crească în bătătură ca să taie de Crăciun # Impact.ro
De când cu gripele porcine, pesta, restricțiile și vecinul turnător, țăranul român a început să caute alternative. De exemplu, tigrii siberieni. Pentru ăștia, din fericire, încă nu s-au inventat virusurile de sezon. În aceste împrejurări,
4 februarie 2026
22:10
Domnul Costi Ioniță (CI) susține că muzica generată cu AI, în special cea generată integral cu AI, conține o frecvență care omoară neuronii melomanilor. Și doar dânsul e capabil să recunoască acea frecvență, grație calităților
18:20
Nora lui Călin Georgescu lucrează la Hidroelectrica, societatea care transformă informația din apă în energie electrică # Impact.ro
Alexandra Roxana
14:50
George Simion cere alegeri anticipate după raportul preliminar al Comisiei Juridice din Congresul SUA. Însă ar trebui făcute alegeri anticipate și în Polonia # Impact.ro
Comisia Juridică a uneia dintre camerele Congresului SUA a publicat un raport preliminar în care susține că UE a intervenit în alegerile din statele Uniunii. Puterea exemplului vine din anularea alegerilor prezidențiale din România, comisia […] The post George Simion cere alegeri anticipate după raportul preliminar al Comisiei Juridice din Congresul SUA. Însă ar trebui făcute alegeri anticipate și în Polonia appeared first on IMPACT.ro.
12:10
NASA amână din nou plecarea spre Lună a misiunii Artemis. Practic, e revelionul conspiraționiștilor # Impact.ro
NASA a amânat pentru a doua oară plecarea misiunii Artemis II spre Lună. Este o misiune care nu va avea parte de aselenizare, ci doar va pregăti aselenizarea unei misiuni viitoare, exact ca în cazul […] The post NASA amână din nou plecarea spre Lună a misiunii Artemis. Practic, e revelionul conspiraționiștilor appeared first on IMPACT.ro.
09:50
În sfârșit, un motiv ca populația să îndrăgească buletinele cu cip: călătorii prinși fără bilet nu pot fi amendați deoarece lipsește adresa # Impact.ro
Noile buletine electronice vor reuși, cel puțin pentru o perioadă, performanța rară de a transforma mersul fără bilet într-o experiență civică. În lipsa cititoarelor pentru cip, controlorii STB vor constata că de pe cartea de […] The post În sfârșit, un motiv ca populația să îndrăgească buletinele cu cip: călătorii prinși fără bilet nu pot fi amendați deoarece lipsește adresa appeared first on IMPACT.ro.
08:50
Farul Constanţa – Dinamo, meci contând pentru etapa a 25-a din campionatul României, este programat, miercuri, 4 februarie 2026, de la ora 20:30, pe Stadionul Central din Ovidiu, şi va fi transmis în direct de […] The post SuperLiga: Farul Constanţa vs Dinamo – „Câinii roşii”, spre locul 1 appeared first on IMPACT.ro.
