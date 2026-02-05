Frate-frate, dar drumul e pe bani publici
Impact.ro, 5 februarie 2026 15:20
Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, ne reamintește încă o dată cât de importantă este infrastructura. Nu orice infrastructură, ci una construită cu grijă, viziune și, potrivit relatărilor din presă, cu un ochi atent la nevoile […] The post Frate-frate, dar drumul e pe bani publici appeared first on IMPACT.ro.
• • •
Alte ştiri de Impact.ro
Acum 30 minute
15:20
Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, ne reamintește încă o dată cât de importantă este infrastructura. Nu orice infrastructură, ci una construită cu grijă, viziune și, potrivit relatărilor din presă, cu un ochi atent la nevoile […] The post Frate-frate, dar drumul e pe bani publici appeared first on IMPACT.ro.
Acum 4 ore
11:50
FCSB – Botoşani, meci contând pentru etapa a 25-a din campionatul României, este programat, joi, 5 februarie 2026, de la ora 20:30, pe Arena Naţională din Bucureşti, şi va fi transmis în direct de Digi […] The post SuperLiga: FCSB vs Botoşani – Victoria, obligatorie pengtru campioană appeared first on IMPACT.ro.
Acum 6 ore
11:40
Agent ICE alergând adversarii SUA la Cupa Mondială pentru a-i deporta de pe teren – imaginea deja aproape oficială a competiției # Impact.ro
Abuzurile făcute de agenții ICE în mai multe orașe din SUA, în special în Minneapolis, au născut până la urmă gluma sub care se va desfășura Cupa Mondială – cel puțin partea care se va […] The post Agent ICE alergând adversarii SUA la Cupa Mondială pentru a-i deporta de pe teren – imaginea deja aproape oficială a competiției appeared first on IMPACT.ro.
11:40
Universitatea Craiova – Oţelul Galaţi, meci contând pentru etapa a 25-a din campionatul României, este programat, joi, 5 februarie 2026, de la ora 18:00, pe Stadionul Ion Oblemenco, şi va fi transmis în direct de […] The post SuperLiga: Universitatea Craiova vs Oţelul Galaţi – Ora revanşei pentru olteni appeared first on IMPACT.ro.
10:30
Dragoș Pîslaru, unul dintre miniștrii creați cu ajutorul guvernărilor artificiale, s-a întâlnit cu Lolita, cântăreața creată de inteligența artificială # Impact.ro
Dragoș Pîslaru, ministrul Fondurilor Europene, a avut parte de o întâlnire exotică din punct de vedere tehnologic, undeva la granița dintre administrația publică și science-fiction-ul vocal-instrumental. La minister i-a trecut pragul Lolita Cercel, cântăreața generată […] The post Dragoș Pîslaru, unul dintre miniștrii creați cu ajutorul guvernărilor artificiale, s-a întâlnit cu Lolita, cântăreața creată de inteligența artificială appeared first on IMPACT.ro.
Acum 24 ore
00:30
Tigru siberian crescut la curte în Dâmbovița. Nu mai știe lumea ce să mai crească în bătătură ca să taie de Crăciun # Impact.ro
De când cu gripele porcine, pesta, restricțiile și vecinul turnător, țăranul român a început să caute alternative. De exemplu, tigrii siberieni. Pentru ăștia, din fericire, încă nu s-au inventat virusurile de sezon. În aceste împrejurări, […] The post Tigru siberian crescut la curte în Dâmbovița. Nu mai știe lumea ce să mai crească în bătătură ca să taie de Crăciun appeared first on IMPACT.ro.
4 februarie 2026
22:10
Domnul Costi Ioniță (CI) susține că muzica generată cu AI, în special cea generată integral cu AI, conține o frecvență care omoară neuronii melomanilor. Și doar dânsul e capabil să recunoască acea frecvență, grație calităților […] The post CI vs AI în muzică. Cine omoară mai mulți neuroni? appeared first on IMPACT.ro.
18:20
Nora lui Călin Georgescu lucrează la Hidroelectrica, societatea care transformă informația din apă în energie electrică # Impact.ro
Alexandra Roxana Georgescu, nora fostului candidat la președinție și actualului președinte „ales” Călin Georgescu, este angajată a companiei de stat Hidroelectrica. Ea este căsătorită cu Cosmin Georgescu, fiul cel mare al lui Călin Georgescu, și […] The post Nora lui Călin Georgescu lucrează la Hidroelectrica, societatea care transformă informația din apă în energie electrică appeared first on IMPACT.ro.
Ieri
14:50
George Simion cere alegeri anticipate după raportul preliminar al Comisiei Juridice din Congresul SUA. Însă ar trebui făcute alegeri anticipate și în Polonia # Impact.ro
Comisia Juridică a uneia dintre camerele Congresului SUA a publicat un raport preliminar în care susține că UE a intervenit în alegerile din statele Uniunii. Puterea exemplului vine din anularea alegerilor prezidențiale din România, comisia […] The post George Simion cere alegeri anticipate după raportul preliminar al Comisiei Juridice din Congresul SUA. Însă ar trebui făcute alegeri anticipate și în Polonia appeared first on IMPACT.ro.
12:10
NASA amână din nou plecarea spre Lună a misiunii Artemis. Practic, e revelionul conspiraționiștilor # Impact.ro
NASA a amânat pentru a doua oară plecarea misiunii Artemis II spre Lună. Este o misiune care nu va avea parte de aselenizare, ci doar va pregăti aselenizarea unei misiuni viitoare, exact ca în cazul […] The post NASA amână din nou plecarea spre Lună a misiunii Artemis. Practic, e revelionul conspiraționiștilor appeared first on IMPACT.ro.
09:50
În sfârșit, un motiv ca populația să îndrăgească buletinele cu cip: călătorii prinși fără bilet nu pot fi amendați deoarece lipsește adresa # Impact.ro
Noile buletine electronice vor reuși, cel puțin pentru o perioadă, performanța rară de a transforma mersul fără bilet într-o experiență civică. În lipsa cititoarelor pentru cip, controlorii STB vor constata că de pe cartea de […] The post În sfârșit, un motiv ca populația să îndrăgească buletinele cu cip: călătorii prinși fără bilet nu pot fi amendați deoarece lipsește adresa appeared first on IMPACT.ro.
08:50
Farul Constanţa – Dinamo, meci contând pentru etapa a 25-a din campionatul României, este programat, miercuri, 4 februarie 2026, de la ora 20:30, pe Stadionul Central din Ovidiu, şi va fi transmis în direct de […] The post SuperLiga: Farul Constanţa vs Dinamo – „Câinii roşii”, spre locul 1 appeared first on IMPACT.ro.
00:40
Of! Iar se vor scumpi chiloții! Cătălin Botezatu ar fi fost jefuit la Londra de un ceas de 2 milioane de lire sterline # Impact.ro
The Daily Mail dă cea mai îngrijorătoare veste de la începutul acestui an și până în prezent: se pare că domnul Cătălin Botezatu ar fi fost jefuit pe raza localității Londra de un ceas extrem […] The post Of! Iar se vor scumpi chiloții! Cătălin Botezatu ar fi fost jefuit la Londra de un ceas de 2 milioane de lire sterline appeared first on IMPACT.ro.
3 februarie 2026
21:00
Emma Răducanu a vorbit românește la Transylvania Open. Adevărul e că vorbește românește mult mai bine decât Răducioiu pe vremuri # Impact.ro
Tenismena cu origini românești Emma Răducanu a debutat în forță la Transylvania Open. A debutat în forță atât pe plan sportiv, intrând în optimi, cât și pe plan lingvistic, mulțumind în limba română publicului pentru […] The post Emma Răducanu a vorbit românește la Transylvania Open. Adevărul e că vorbește românește mult mai bine decât Răducioiu pe vremuri appeared first on IMPACT.ro.
20:40
Mihai Trăistariu, un epigon al poetului Miron Cozma, și ca spirit, și ca look, ține cald misoginismul balcanic # Impact.ro
Domnul Mihai Trăistariu, artistul fără de care nici Eurovisionul nu mai e ce a fost, duce un adevărat război pe internet împotriva „femeilor care nu vor să muncească”. În opinia foarte hotărâtă a domnului Trăistariu, […] The post Mihai Trăistariu, un epigon al poetului Miron Cozma, și ca spirit, și ca look, ține cald misoginismul balcanic appeared first on IMPACT.ro.
Mai mult de 2 zile în urmă
13:30
Spaima burnout-ului: un român erou al muncii încasează 11 venituri pe lună. Odihna e pentru amatori # Impact.ro
Un român demonstrează că limitele umane sunt un mit: potrivit Libertatea, acest domn bifează 11 surse de venit lunar – șase la stat, cinci la privat. Practic, acest om a anulat orice risc să se […] The post Spaima burnout-ului: un român erou al muncii încasează 11 venituri pe lună. Odihna e pentru amatori appeared first on IMPACT.ro.
09:00
Hermannstadt – Rapid, meci contând pentru etapa a 25-a din campionatul României, este programat, marţi, 3 februarie 2026, de la ora 20:30, pe Stadionul Municipal din Sibiu, şi va fi transmis în direct de Digi […] The post SuperLiga: Hermannstadt vs Rapid – Presiune pe giuleşteni appeared first on IMPACT.ro.
08:50
U Cluj – FC Argeş, meci contând pentru etapa a 25-a din campionatul României, este programat, marţi, 3 februarie 2026, de la ora 18:00, pe Cluj Arena, şi va fi transmis în direct de Digi […] The post SuperLiga: U Cluj vs FC Argeş – Duel direct pentru play-off appeared first on IMPACT.ro.
2 februarie 2026
21:20
George Simion, filmat de vecinul de scaun când doarme în avion. Era obosit de la atâta nedreptate # Impact.ro
Gest nepotrivit făcut de un domn care a nimerit într-un avion pe scaunul de lângă domnul Simion: l-a filmat pe liderul AUR cum doarme în timpul zborului. Nimic deplasat în a dormi în timpul călătoriei […] The post George Simion, filmat de vecinul de scaun când doarme în avion. Era obosit de la atâta nedreptate appeared first on IMPACT.ro.
20:50
Adrian Mutu la 47 de ani. Duce lejer două reprize la oricare din primele 5 echipe din campionatul românesc # Impact.ro
Spun unii că ar fi următorul antrenor al FCSB. Dar de ce antrenor? Mai bine atacant, că echipa are nevoie de niște viteză în plus. Antrenor există și nu îl poate înlocui nimeni. Nici conducerea […] The post Adrian Mutu la 47 de ani. Duce lejer două reprize la oricare din primele 5 echipe din campionatul românesc appeared first on IMPACT.ro.
19:40
Bolojan s-a enervat și și-a arătat ceasul presei. Urmează să fie premier Grindeanu, care e mai calm și își ascunde ceasul # Impact.ro
Premierul Ilie Bolojan a avut o cădere nervoasă în compania jurnaliștilor care au răspândit în ultimele zile știrea falsă că ar deține un ceas de 200.000 de euro. Cu ocazia căderii nervoase, premierul le-a arătat […] The post Bolojan s-a enervat și și-a arătat ceasul presei. Urmează să fie premier Grindeanu, care e mai calm și își ascunde ceasul appeared first on IMPACT.ro.
19:10
Românii citesc cel mai puțin, în clasamentul Uniunii Europene. Dar tocmai de aceea le știu pe toate când comentează pe internet # Impact.ro
Românii continuă să confirme un adevăr solid: nu citim, dar compensăm prin opinii ferme. Potrivit datelor Eurostat, doar 29,5% dintre români spun că au citit cel puțin o carte în ultimele 12 luni, mult sub […] The post Românii citesc cel mai puțin, în clasamentul Uniunii Europene. Dar tocmai de aceea le știu pe toate când comentează pe internet appeared first on IMPACT.ro.
16:40
Lady Gaga a cântat la premiile Grammy îmbrăcată cu o colivie. Găina Iuliei Albu ar putea cere drepturi de autor, deși ea nu cântă # Impact.ro
Lady Gaga a fost prezentă la gala premiilor Grammy, unde a câștigat premiul pentru Cel mai bun album pop vocal „Mayhem”. De impresionat însă a impresionat, în primul rând și ca de obicei, prin ținută: […] The post Lady Gaga a cântat la premiile Grammy îmbrăcată cu o colivie. Găina Iuliei Albu ar putea cere drepturi de autor, deși ea nu cântă appeared first on IMPACT.ro.
14:20
Apa la robinet din Aeroportul „Henri Coandă” este potabilă începând de azi. În atenția cetățenilor din Curtea de Argeș care nu au apă potabilă la robinet # Impact.ro
Compania Națională Aeroporturi București anunță că începând de astăzi, luni, 2 februarie, apa care curge la robinetele Aeroportul „Henri Coandă” este potabilă. Și gratuită. Este foarte important acest aspect: gratuită. Nu de alta, dar vestea […] The post Apa la robinet din Aeroportul „Henri Coandă” este potabilă începând de azi. În atenția cetățenilor din Curtea de Argeș care nu au apă potabilă la robinet appeared first on IMPACT.ro.
11:50
Călin Georgescu, la ieșirea de la Tribunal: „Prefer o zi lup decât o viață jigodie”. Bun! Mai rămâne de aflat din ce serial de desene animate e luată replica # Impact.ro
Domnul Călin Georgescu a avut astăzi termen la Tribunal în procesul în care este acuzat de răspândire a propagandei extremiste. A contestat chiar începerea procesului, însă se așteaptă ca „sistemul să aibă azi o victorie […] The post Călin Georgescu, la ieșirea de la Tribunal: „Prefer o zi lup decât o viață jigodie”. Bun! Mai rămâne de aflat din ce serial de desene animate e luată replica appeared first on IMPACT.ro.
08:00
Petrolul Ploieşti – Unirea Slobozia, meci contând pentru etapa a 25-a din campionatul României, este programat, marţi 3 februarie 2026, de la ora 16:00, pe Stadionul Ilie Oană, şi va fi transmis în direct de […] The post SuperLiga: Petrolul Ploieşti vs Unirea Slobozia – Scapă cine poate! appeared first on IMPACT.ro.
07:50
Botoşani – Oţelul Galaţi, meci contând pentru etapa a 24-a din campionatul României, este programat, luni, 2 februarie 2025, de la ora 18:30, pe Stadionul Municipal, şi va fi transmis în direct de Digi Sport […] The post SuperLiga: Botoşani vs Oţelul Galaţi – Derby pentru play-off în Moldova appeared first on IMPACT.ro.
1 februarie 2026
21:50
Băluță propune ca bucureștenii care primesc apă călduță în loc de apă caldă să nu mai plătească facturile. Dacă s-ar da și banii înapoi, ar fi aici mai mulți bogați decât la Dubai # Impact.ro
Daniel Băluță, președintele PSD București, a venit cu o propunere revoluționară pentru Capitală: bucureștenii care primesc apă călduță în loc de apă caldă sau rămân fără căldură să nu mai plătească facturile la termie. Practic, […] The post Băluță propune ca bucureștenii care primesc apă călduță în loc de apă caldă să nu mai plătească facturile. Dacă s-ar da și banii înapoi, ar fi aici mai mulți bogați decât la Dubai appeared first on IMPACT.ro.
18:30
Senzațional! Robert Negoiță promite că el nu va ieși niciodată la pensie, deoarece pasiunea vieții lui e munca # Impact.ro
Pensia nu este pentru el – spune domnul primar Negoiță aici. Lui doar munca îi place. Munca și iar munca. De dimineața devreme până noaptea târziu și de la naștere până în ultimă zi a […] The post Senzațional! Robert Negoiță promite că el nu va ieși niciodată la pensie, deoarece pasiunea vieții lui e munca appeared first on IMPACT.ro.
17:20
The King Nole l-a întrebat pe Nadal, aflat în tribune la finala Australian Open, dacă vrea să joace și el # Impact.ro
Moment savuros la finala Australian Open, după ce Novak Djokovic l-a învins pe Carlos Alcaraz, din păcate doar la numărul de ani. Văzându-l în tribune pe Rafael Nadal, aflat acolo relaxat, în rol de spectator, […] The post The King Nole l-a întrebat pe Nadal, aflat în tribune la finala Australian Open, dacă vrea să joace și el appeared first on IMPACT.ro.
15:50
„Ești prima generație de la tine din sat care face treaba mare la baia din casă, dar te plângi că te-a sărăcit UE” – gândul zilei # Impact.ro
E gândul zilei pe rețelele de socializare. Vorba vine al zilei – de fapt, ar trebui să fie al secolului. Unii sunt de acord cu el, alții nu sunt de acord și spun că nu […] The post „Ești prima generație de la tine din sat care face treaba mare la baia din casă, dar te plângi că te-a sărăcit UE” – gândul zilei appeared first on IMPACT.ro.
15:20
Salariul minim din România, printre cele mai mici din UE. Din fericire, la prețuri ne menținem în elită # Impact.ro
Cu un salariu minim pe economie de 795 de euro, suntem pe podiumul european al sărăciei organizate, depășiți doar de Letonia și Bulgaria, două țări care însă par hotărâte să nu ne fure locul. În […] The post Salariul minim din România, printre cele mai mici din UE. Din fericire, la prețuri ne menținem în elită appeared first on IMPACT.ro.
14:50
Tinerețea a învins legenda la Australian Open. Vârsta e doar un număr, scorul nu: 2-6, 6-2, 6-3, 7-5 # Impact.ro
Carlos Alcaraz (22 de ani), liderul mondial, l-a învins pe Novak Djokovic (38 de ani, locul 4 ATP) în finala Australian Open, după un meci în care experiența a deschis scorul, dar tinerețea a închis […] The post Tinerețea a învins legenda la Australian Open. Vârsta e doar un număr, scorul nu: 2-6, 6-2, 6-3, 7-5 appeared first on IMPACT.ro.
12:00
Studiu: tinerii nu mai vor să muncească de acasă. Cei din domeniul videochat probabil că nu au fost chestionați # Impact.ro
După câțiva ani în care pijamaua a fost considerată ținută office și camera web coleg de birou, tinerii par să se fi săturat de munca de acasă. Un studiu arată că Generația Z vrea din […] The post Studiu: tinerii nu mai vor să muncească de acasă. Cei din domeniul videochat probabil că nu au fost chestionați appeared first on IMPACT.ro.
11:00
Agenții AI autonomi au propria rețea socială, unde și-au creat propria religie. În curând îi vedem și pe ăștia pe la moaște # Impact.ro
Evoluția tehnologică continuă să ne liniștească profund, mai nou și spiritual. De curând, lumea tech a fost binecuvântată cu apariția platformei Moltbook, o rețea socială inovatoare în care oamenii nu au voie să posteze, să […] The post Agenții AI autonomi au propria rețea socială, unde și-au creat propria religie. În curând îi vedem și pe ăștia pe la moaște appeared first on IMPACT.ro.
08:50
FCSB – Csikszereda, meci contând pentru etapa a 24-a din campionatul României, este programat, duminică, 1 februarie 2026, de la ora 20:00, pe Arena Naţională din Bucureşti, şi va fi transmis în direct de Digi […] The post SuperLiga: FCSB vs Csikszereda – Dacă nu acum, atunci când? appeared first on IMPACT.ro.
08:40
Farul Constanţa – Universitatea Craiova, meci contând pentru etapa a 24-a din campionatul României, este programat, duminică, 1 februarie 2026, de la ora 17:15, pe Stadionul Central din Ovidiu, şi va fi transmis în direct […] The post SuperLiga: Farul Constanţa vs Universitatea Craiova – Oltenii, favoriţi pe litoral appeared first on IMPACT.ro.
31 ianuarie 2026
19:50
Franța abolește „obligația cuplurilor căsătorite de a avea relații sexuale”. De parcă nu se știa că sexul e opțional mai ales după căsătorie # Impact.ro
Franța face încă un pas curajos spre modernizarea completă a instituției căsătoriei: Adunarea Națională a aprobat un proiect de lege care abolește oficial așa-numitele „drepturi conjugale” – adică ideea depășită că mariajul ar presupune și […] The post Franța abolește „obligația cuplurilor căsătorite de a avea relații sexuale”. De parcă nu se știa că sexul e opțional mai ales după căsătorie appeared first on IMPACT.ro.
17:10
Domnul din imagine este un tânăr din Egipt care asigură serviciul de pază unui miliardar local. El a devenit cunoscut pe internet în ultimele zile tocmai datorită acestei poze – o poză făcută la o […] The post Bodyguardul zilei – în atenția colecționarului Călin Georgescu appeared first on IMPACT.ro.
16:00
Dosarele Epstein: Bill Gates ar fi contractat o boală venerică de la dame din Rusia. Nu avea antivirus la Windows # Impact.ro
În documente recent publicate de Departamentul de Justiție al SUA, atribuite lui Jeffrey Epstein, apar acuzații grave la adresa fondatorului Microsoft, Bill Gates. Astfel, potrivit unui e-mail scris de Epstein în iulie 2013 sub forma […] The post Dosarele Epstein: Bill Gates ar fi contractat o boală venerică de la dame din Rusia. Nu avea antivirus la Windows appeared first on IMPACT.ro.
15:50
Călin Georgescu, dezamăgit că „în România nu mai muncește nimeni”. Așa o fi. Unii stau la birt, alții pe Netflix, după replici # Impact.ro
Domnul Călin Georgescu povestește într-una din cuvântările sale care fac furori suveraniste pe internet că a avut un teren la Odorheiul Secuiesc și nu a găsit om să îi tundă iarba. Povestirea pare subtilizată, clasic, […] The post Călin Georgescu, dezamăgit că „în România nu mai muncește nimeni”. Așa o fi. Unii stau la birt, alții pe Netflix, după replici appeared first on IMPACT.ro.
14:20
Donald Trump, surprins aproape treaz într-o conferință de presă: „Europa se autodistruge cu morile alea de vânt stupide” # Impact.ro
Domnul Trump a atacat din nou Europa între două ațipeli istorice. De data aceasta, a atacat-o pe tema energiei curate, despre care dumnealui susține nu doar că este nerentabilă, ci și că distruge peisajele frumoase […] The post Donald Trump, surprins aproape treaz într-o conferință de presă: „Europa se autodistruge cu morile alea de vânt stupide” appeared first on IMPACT.ro.
13:50
O veste proastă pentru Lolita Cercel, prima cântăreață AI din România: nu se va putea urca niciodată aproape goală pe scenă # Impact.ro
Or în România succesul actului artistic depinde în foarte mare măsură de apariția artistei pe scenă – și nu oricum, ci îmbrăcată ca de penurie. Asta face ca meseria de cântăreață mainstream să fie la […] The post O veste proastă pentru Lolita Cercel, prima cântăreață AI din România: nu se va putea urca niciodată aproape goală pe scenă appeared first on IMPACT.ro.
13:40
NASA amână plecarea spre Lună din cauza frigului. Nu e vreme de plajă nici aici, nici în Cosmos # Impact.ro
NASA dovedește încă o dată că pune siguranța pe primul loc, inclusiv pe cea termică. Agenția spațială a decis să amâne lansarea misiunii cu echipaj uman către Lună din cauza temperaturilor apropiate de îngheț prognozate […] The post NASA amână plecarea spre Lună din cauza frigului. Nu e vreme de plajă nici aici, nici în Cosmos appeared first on IMPACT.ro.
12:50
Doi struți au scăpat pe șoselele din Vaslui. Se bănuiește că ar fi printre puținele ființe care circulă pe acele șosele fără să fi consumat ceva # Impact.ro
Doi struți scăpați de la o fermă au tulburat circulația pe drumurile din apropierea orașului Vaslui. Din fericire, păsările au fost recuperate rapid și în siguranță, dând dovadă de o înțelepciune comparabilă cu cea a […] The post Doi struți au scăpat pe șoselele din Vaslui. Se bănuiește că ar fi printre puținele ființe care circulă pe acele șosele fără să fi consumat ceva appeared first on IMPACT.ro.
12:00
Românii preferă mașinile la mâna a doua. Mâna a doua fiind și cea care dă kilometrajul înapoi la BMW-ul bunicuței din Germania # Impact.ro
România își confirmă încă o dată preferințele în domeniul auto. Preferințe dictate de salariile cu specific local, bineînțeles. Potrivit datelor oficiale ale Direcției Generale Permise de Conducere și Înmatriculări (DGPCI), șapte din zece autoturisme înmatriculate […] The post Românii preferă mașinile la mâna a doua. Mâna a doua fiind și cea care dă kilometrajul înapoi la BMW-ul bunicuței din Germania appeared first on IMPACT.ro.
11:10
Raed Arafat propune întoarcerea la desenele animate: accesul copiilor la rețelele de socializare ar putea fi „optimizat” # Impact.ro
Într-un gest de grijă instituțională față de liniștea națională și sănătatea mintală, șeful DSU, Raed Arafat, consideră că România este pregătită pentru un pas curajos: limitarea accesului copiilor și adolescenților la rețelele de socializare. Contextul […] The post Raed Arafat propune întoarcerea la desenele animate: accesul copiilor la rețelele de socializare ar putea fi „optimizat” appeared first on IMPACT.ro.
08:30
FC Argeş – UTA Arad, meci contând pentru etapa a 24-a din campionatul României, este programat, sâmbătă, 31 ianuarie 2026, de la ora 17:00, pe Stadionul Orăşenesc din Mioveni, şi va fi transmis în direct […] The post SuperLiga: FC Argeş vs UTA Arad – Duel echilibrat pentru play-off appeared first on IMPACT.ro.
08:30
Rapid – U Cluj, meci contând pentru etapa a 24-a din campionatul României, este programat, sâmbătă, 31 ianuarie 2026, de la ora 20:00, pe Stadionul Giuleşti, şi va fi transmis în direct de Digi Sport […] The post SuperLiga: Rapid vs U Cluj – Derby de tradiţie în Giuleşti appeared first on IMPACT.ro.
30 ianuarie 2026
22:40
Călin Popescu Tăriceanu i-a luat lui Călin Georgescu pantalonii roșii de pe sârmă și a fugit cu ei din țară # Impact.ro
Ați observat că domnul Georgescu nu a mai apărut de ceva vreme cu pantalonii aceia roșii? S-ar fi crezut că îi evită din cauza ironiilor cărora trebuie să le facă față. Însă realitatea stă altfel: […] The post Călin Popescu Tăriceanu i-a luat lui Călin Georgescu pantalonii roșii de pe sârmă și a fugit cu ei din țară appeared first on IMPACT.ro.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.