Revista presei internaţionale – 10 februarie
Rador, 10 februarie 2026 01:10
Alegerile din Japonia și Europa, relația transatlantică în contextul de securitate european și tensiunile din Orientul Mijlociu se regăsesc astăzi printre temele principale dezbătute în presa internațională. „Acţiunile la bursele din Japonia au crescut la niveluri-record după ce premierul nipon Sanae Takaichi a obţinut o victorie detaşată la alegerile anticipate”, transmite BBC. „Investitorii au salutat […]
Atunci când președinta Moldovei a făcut aluzie la posibila reunificare cu România, lucrul pe care mulți observatori surprinși nu l-au luat în calcul e măsura în care acest proces este deja destul de înaintat KYIV POST (Ucraina), 9 februarie 2026 – O declarație făcută recent de președinta moldoveană Maia Sandu la podcast-ul „The Rest Is […]
Dosarul în care Călin Georgescu este acuzat de propagandă legionară merge mai departe la judecată pe fond # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (9 februarie) – Dosarul în care fostul candidat la președinție Călin Georgescu este acuzat de propagandă legionară merge mai departe la judecată pe fond, după ce un complet de la Tribunalul Bucureşti a respins, astăzi, contestaţia depusă de avocaţii fostului candidat la prezidenţiale. Procesul se află în cameră preliminară, faza nepublică a […]
La microfon, Angelica Dan
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (9 februarie) – Emisiunea: ”Radiojurnal” – Realizator: Mira Gomboș – Securitatea şi apărarea europeană, viitorul relaţiilor transatlantice, viziunile asupra ordinii globale, conflictele regionale şi impactul noilor tehnologii se află pe agenda Conferinţei pentru Securitate de la München, care îşi deschide porţile vineri şi la care şi-au anunţat prezenţa zeci de lideri mondiali. […]
Moţiunea simplă împotriva ministrului interimar al educaţiei, Ilie Bolojan, a fost respinsă de Senat # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (9 februarie) – Moţiunea simplă împotriva ministrului interimar al educaţiei, Ilie Bolojan, a fost respinsă de Senat. Iniţiatorii acestui demers au susţinut că, sub conducerea acestuia, educaţia a intrat într-o zonă riscantă de austeritate, fără măsuri de protecţie, iar bursele pentru studenţi sunt insuficiente pentru menţinerea acestora în sistem. Senatorii opoziţiei cer […]
Camera Deputaţilor solicită CCR să respingă, în ședința de miercuri, sesizările AUR privind modul de desemnare a membrilor în consiliile de administraţie ale SRR și TVR ca fiind tardive şi neîntemeiate # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (9 februarie) – Camera Deputaţilor solicită Curţii Constituţionale să respingă, în şedinţa care va avea loc miercuri, sesizările AUR privind modul de desemnare a membrilor în consiliile de administraţie ale Radioului şi Televiziunii publice, ca fiind tardive şi neîntemeiate. Conducerea forului legislativ subliniază că din aceste documente nu se poate reţine nerespectarea […]
Institutul Cultural Român din Tel Aviv va deschide „Anul Brâncuși” printr-un eveniment inaugural special: o conferință susținută de istoricul de artă Doina Lemny, una dintre cele mai importante specialiste la nivel internațional în studiul operei brâncușiene. Evenimentul va avea loc în data de 11 februarie 2026, de la ora 18:00, la sediul Institutului Cultural Român […]
Executivul comunitar prezintă statelor membre propunerea pentru cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni la adresa Rusiei # Rador
Realizator: Mira Gomboș – Comisia Europeană prezintă luni statelor membre propunerea pentru cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni la adresa Rusiei. Executivul european speră ca pachetul să poată fi aprobat rapid înainte de 24 februarie, când se împlinesc patru ani de la izbucnirea războiului din Ucraina. Bogdan Isopescu are detalii. Reporter: Comisia propune o interdicție […]
Realizator: Mira Gomboș – Confruntată cu un număr record de turişti care pun presiune pe infrastructură şi mediu, Italia încearcă să reducă numărul acestora. Corespondenta RRA Elena Postelnicu, despre măsurile luate de autorităţile din insula Capri. Reporter: În frumoasa insulă Capri, noile măsuri municipale prevăd în prezent o limită maximă de 40 de vizitatori pe […]
Administrația Trump încearcă să îngreuneze reangajarea angajaților federali concediați, potrivit unui plan guvernamental publicat luni, prin limitarea dreptului acestora de a contesta concedierea în fața unei comisii independente./mbaciu/asalar (REUTERS – 9 februarie)
Realizator: Mira Gomboș – În poligonul de la Cincu, din județul Brașov, se desfășoară zilele acestea cel mai mare exercițiu multinațional din Europa, cu artileria Forțelor Terestre ale Statelor Unite. Acțiunea are ca obiectiv testarea planurilor regionale NATO, după cum a aflat corespondentul RRA Adrian Cârneciu. Reporter: Poligonul din Cincu, din județul Brașov, găzduiește până […]
Ministrul energiei, Bogdan Ivan, a cerut reprogramarea dezbaterii „Ora guvernului” din Camera Deputaților # Rador
Ministrul energiei, Bogdan Ivan, a cerut reprogramarea pentru 16 februarie a dezbaterii din Camera Deputaților pe tema problemei alimentării cu apă potabilă din județul Argeș. El susține că nu poate participa luni la „Ora guvernului” din motive personale imperative și neprevăzute. Anterior, el anunțase că va da curs solicitării USR și că va discuta cu […]
Acţiunile au crescut la burse în Japonia după anunţul privind victoria premierului Sanae Takaichi în alegerile anticipate # Rador
Acţiunile la bursele din Japonia au crescut la niveluri record după ce premierul nipon, Sanae Takaichi, a obţinut o victorie detaşată în alegerile anticipate. Investitorii au salutat realizarea electirală a Partidului Democrat Liberal, ceea ce înseamnă că premierul Takaichi va putea să îşi implementeze agenda fără să fie nevoită să negocieze suplimentar cu partidele de […]
De astăzi până miercuri, în direct pe tvrplus.ro, vom urmări semifinala Selecției Naționale Gazdele audiţiilor sunt prezentatorii Matinalului TVR Laura Fronoiu şi Marius Popa, protagoniştii Tonomatului de pe 2, Alexandra Gavrilă şi Iulian Selea, împreună cu Răzvan Petre, realizator Radio Romania. Astăzi, de la ora 16.00, audițiile semifinalei Selecției Naționale – „Atelierul deschis Eurovision […]
„Mă solidarizez cu cei care, în Cehoslovacia, cer respectarea drepturilor omului, așa cum sunt ele înscrise în actele internaționale pe care și statul român le-a semnat.” (Paul Goma, februarie 1977) Introducere La 9 februarie 1977, postul de radio Europa Liberă transmitea o scrisoare deschisă semnată de scriitorul Paul Goma, prin care acesta își […]
Procurorii și polițiștii de la Direcția Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase fac peste 10 percheziții în județul Dâmbovița # Rador
Procurorii și polițiștii de la Direcția Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase fac peste 10 percheziții în această dimineață în județul Dâmbovița. Descinderile au loc într-un dosar de contrabandă calificată și nerespectarea regimului armelor și al munițiilor. Potrivit Parchetului General, cercetările vizează o persoană care a introdus ilegal pe teritoriul țării arme de foc letale și […]
Înțelegeri diplomatice care au influențat lumea: 9 februarie 1934 – Pactul Înțelegerii Balcanice: arhitectura unei securități regionale fragile # Rador
Autor:Alexandru Eduard Balaci Introducere La 9 februarie 1934, la Atena, reprezentanții României, Iugoslaviei, Greciei și Turciei au semnat Pactul Înțelegerii Balcanice, un document diplomatic major al perioadei interbelice, conceput ca un instrument de stabilizare a uneia dintre cele mai volatile regiuni ale Europei. Pactul, însoțit de un protocol și o anexă secretă, consfințea angajamentul statelor […]
Introducere Alegerile prezidențiale din Portugalia, desfășurate în ianuarie și februarie 2026, au marcat un moment de cotitură în istoria democratică a țării. Pentru prima dată în ultimele patru decenii, scrutinul a ajuns în turul al doilea, punând față în față două viziuni diametral opuse: moderația pro-europeană a candidatului socialist António José Seguro și populismul anti-sistem […]
India – Sindicatele din sectorul agricol lansează un apel la proteste împotriva noului cadru comercial India-SUA # Rador
Sindicatele agricole indiene și partidele de opoziție au cerut organizarea proteste la nivel național împotriva noului cadru comercial India-SUA, spunând că acesta riscă să afecteze sectorul agricol prin permiterea mai multor importuri din SUA, cu toate că guvernul susține că alimentele de bază sunt protejate. Acordul a devenit un punct de criză politic, după experiența […]
Zece candidaţi înscrişi la Ministerul Justiţiei pentru funcţiile de procuror general, şef al DNA şi şef al DIICOT # Rador
Zece candidaţi s-au înscris la Ministerul Justiţiei pentru funcţiile de procuror general, şef al DNA şi şef al DIICOT. Ministerul Justiţiei va publica în curând numele lor şi, potrivit unor surse, actualii şefi ai Parchetului General şi DNA, Alex Florenţa şi Marius Voineag, au renunţat să-şi mai depună candidaturile pentru un nou mandat în fruntea […]
Știri Radio Ujgorod – Elvira Chilaru
Marco Rubio va conduce „o delegație considerabilă” de oficiali americani la Conferința de Securitate de la München (Wolfgang Ischinger) # Rador
Secretarul de stat american, Marco Rubio, va conduce „o delegație considerabilă” de oficiali americani la Conferința de Securitate de la München în acest weekend, a declarat luni președintele reuniunii anuale a experților și factorilor de decizie în domeniul securității. De asemenea, sunt așteptați peste 50 de membri ai Congresului SUA, alături de guvernatorii din Michigan […]
O ambarcațiune gonflabilă cu 55 de migranți la bord s-a răsturnat în largul coastelor libiene, transmite OIM # Rador
Organizația Internațională pentru Migrație (OIM) a anunțat luni că cincizeci și trei de migranți, inclusiv doi bebeluși, au murit sau au dispărut după ce o ambarcațiune gonflabilă cu 55 de persoane la bord s-a răsturnat în largul coastei Libiei./cstoica/dstanesc (REUTERS – 9 februarie)
Multipremiat internațional, pianistul italian Giuseppe Guarrera cântă Ceaikovski la Sala Radio # Rador
Pianistul italian Giuseppe Guarrera, laureat al mai multor distincții internaționale importante, printre care premiile la concursurile Cleveland – S.U.A. (2024), Rubinstein – Israel (2023) și Montréal – Canada (2017), este invitat special la Sala Radio. Vineri, 13 februarie 2026 (19.00), alături de Orchestra Naţională Radio și sub bagheta apreciatului dirijor John Axelrod, Giuseppe Guarrera va […]
Prințul William al Marii Britanii se va întâlni cu prințul moștenitor Mohammed bin Salman, în timpul unei vizite de trei zile în Arabia Saudită, care începe luni. Aceasta este o călătorie oficială în numele guvernului, menită să aprofundeze legăturile cu această țară. Vizita familiei regale urmează unei vizite în Arabia Saudită, efectuate în 2025 de […]
Armata israeliană acuză Hamas de încălcarea acordului de încetare a focului după ce patru palestinieni au deschis focul în Rafah # Rador
Armata israeliană (IDF) a anunțat că a împușcat mortal patru palestinieni înarmați în Fâșia Gaza care ieșiseră dintr-un tunel și au deschis focul asupra militarilor. IDF a catalogat incidentul drept o încălcare flagrantă a acordului de încetare a focului convenit cu Hamas și a menționat că a luat act de incident care a avut loc […]
Uniunea Europeană a criticat, luni, decizia prin care Jimmy Lai a fost condamnat la 20 de ani de închisoare, magnatul media care este cel mai vocal critic al Chinei din Hong Kong, și a cerut eliberarea imediată a acestuia. „Urmărirea penală motivată politic a lui Jimmy Lai și a foștilor directori și jurnaliști ai Apple […]
Parlamentul va dezbate și vota astăzi trei moțiuni simple inițiate de partidul AUR și de grupul parlamentar PACE – Întâi România, la adresa unor membri ai executivului. Ulterior, la așa-numita „Oră a Guvernului”, un alt ministru va oferi, la solicitarea USR, explicații despre criza apei potabile din județul Argeș. Reporter: Cătălin Purcaru – În primul […]
Tentativele de escrocherie realizate cu ajutorul inteligenţei artificiale au crescut cu peste 3.000% în doar câţiva ani # Rador
Tentativele de escrocherie realizate cu ajutorul inteligenţei artificiale au crescut cu peste 3.000% în doar câţiva ani. Ceea ce a început ca o distracţe pe internet, s-a transformat rapid într-o industrie criminală de miliarde de dolari. Escrocii folosesc inteligenţa artificială pentru a clona voci, feţe şi emoţii, furând bani şi răspândind ştiri false. Ministerul Afacerilor […]
Marea Britanie cere eliberarea activistului Jimmy Lai, condamnat în Hong Kong la 20 de ani de închisoare # Rador
Secretarul britanic de externe, Yvette Cooper, a cerut luni eliberarea criticului Chinei și activistului pentru democrație din Hong Kong, Jimmy Lai, condamnat la 20 de ani de închisoare pentru două capete de acuzare de conspirație la colaborare cu forțe străine și unul pentru publicarea de materiale care incită la revoltă. Lai, cetățean britanic, a negat […]
Şeful Administrației Militare Regionale Zaporijjia, Ivan Fedorov, a raportat că, pe 8 februarie, forțele armate ruse au efectuat 499 de lovituri asupra a 24 de localități din regiune. „Au fost înregistrate 16 sesizări privind deteriorări de locuințe și obiective de infrastructură. Nu au fost înregistrate victime în rândul populației civile” – a precizat Ivan Fedorov […]
Tentativa de asasinare a generalului Vladimir Alexeev a fost ordonată de Ucraina, susține FSB (Interfax) # Rador
Serviciul Federal de Securitate (FSB) al Rusiei a declarat luni că tentativa de asasinat asupra generalului Vladimir Alexeev a fost ordonată de Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU), a relatat agenția de știri Interfax. Potrivit FSB, serviciile secrete poloneze au fost implicate în recrutarea atacatorului. FSB nu a furnizat nicio dovadă pe care Reuters să […]
Autorităţile ucrainene au raportat că, în noaptea de 8 spre 9 februarie, Federația Rusă a lansat un nou atac asupra unui obiectiv energetic din apropierea comunei Novovolisnk, în regiunea Volin. Primarul orașului Novovolinsk, Boris Karpus, a declarat că, în urma atacului, stațiile de epurare și unele centrale termice funcționează cu ajutorul generatoarelor. Acesta este al […]
Autorităţile ucrainene au raportat că, în noaptea de 8 spre 9 februarie, o dronă rusească a lovit localitatea Lujok, din regiunea Harkiv. Cel puțin trei persoane au fost rănite în bombardament. Liderul comunităţii, Oleksandr Hololobov, a transmis că au fost avariate 10 locuințe și patru automobile. „Au fost sparte geamuri, acoperișuri și garduri şi au […]
Oraşul ucrainean Bohoduhiv (regiunea Harkiv) a fost vizat de un nou atac rusesc, în noaptea de 8 spre 9 februarie. Serviciul de Stat al Ucrainei pentru Situații de Urgență (DSNS) a raportat că o dronă rusească a distrus complet o locuință. Lovitura a avut loc într-o zonă rezidențială a orașului, unde nu există niciun obiectiv […]
Regiunea ucraineană Herson a primit din partea partenerilor internaționali 34 de generatoare, care au fost distribuite între 10 comune. „10 comune din regiune au primit 34 de generatoare. Acest ajutor a devenit posibil datorită Crucii Roșii Ucrainene” – a transmis Administrația Militară Regională Herson. Potrivit instituţiei, echipamentele vor fi utilizate pentru activitatea unităților locale și […]
CCR se pronunţă săptămâna aceasta asupra sesizării ÎCCJ privind reforma sistemului de pensionare al magistraților # Rador
Ar putea fi o săptămână decisivă și în ce privește reforma sistemului de pensionare al magistraților. După multe amânări, Curtea Constituțională este așteptată, mai ales de guvernul, să se pronunțe peste două zile asupra sesizării Înaltei Curți de Casație și Justiție cu privire la proiectul lege care scade pensiile magistraților și le crește vârsta de […]
Oraşul ucrainean Odesa a fost vizat de un nou atac rusesc, în noaptea de 8 spre 9 februarie. În urma atacului cu drone a fost afectată infrastructura civilă, iar o persoană a decedat. Şeful administrației militare a oraşului, Serhi Lisak, a scris pe Telegram că armata rusă a atacat cartiere rezidențiale. Potrivit datelor preliminare, în […]
Candidatul socialist de centru-stânga António José Seguro a obținut o victorie detașată în fața rivalului de extremă dreapta André Ventura în alegerile prezidențiale portugheze, desfășurate duminică, conform rezultatelor oficiale, cu 99% din voturi numărate. Seguro, în vârstă de 63 de ani, și-a asigurat un mandat de cinci ani la Lisabona, obținând 66,7% din voturi, comparativ […]
EVENIMENTE INTERNE -Senat *ora 12:00 – Ședinţa Biroului permanent al Senatului și ședința Comitetului liderilor grupurilor parlamentare *ora 14:00 – Lucrări în grupurile parlamentare *ora 16:00 – Lucrări în plenul Senatului Dezbaterea și votul asupra Moțiunilor simple iniţiate de senatorii AUR (ora 16:00; ora 16:45; ora 17:30) ‘Acordul UE – Mercosur: cum se angajează România […]
Spania – Grevă de trei zile a mecanicilor de locomotivă din cadrul rețelei feroviare din țară # Rador
Mecanicii de locomotivă din Spania încep o grevă de trei zile, decizie luată pe fondul a două accidente fatale produse luna trecută. Mecanicii de locomotivă susțin că nu există măsuri de siguranță în rețeaua feroviară și doresc investiții sporite, lucrări de întreținere și angajări de personal. Cel puțion 46 de oameni au murit după ce […]
Pedeapsa pronunțată împotriva lui Jimmy Lai a fost „adecvată”, transmit autoritățile din Hong Kong # Rador
Șeful Departamentului de Securitate Națională al Poliției din Hong Kong a declarat luni că pedeapsa de 20 de ani a magnatului media Jimmy Lai pentru trei acuzații privind securitatea națională a fost „adecvată” și că afirmațiile despre sănătatea sa precară sunt „exagerate”. Steve Li, comisar-șef al Departamentului de Securitate Națională al forțelor de poliție, a […]
Extracţia de cărbune este afectată la mina Rovinari, după ce o alunecare de teren a avut loc la cariera Tismana. Surparea, care se întinde pe o lungime de aproximativ 300 de metri şi o înălţime de 25 de metri, s-a produs din cauza precipitaţiilor abundente din ultima perioadă. Au fost afectate două transportoare cu bandă, […]
Premierul Japoniei, Sanae Takaichi, felicitată de lideri mondiali pentru victoria în alegeri a partidului său # Rador
Lideri din întreaga lume au felicitat-o pe premierul Japoniei, Sanae Takaichi, pentru victoria electorală răsunătoare. Formațiunea sa, Partidul Liberal Democrat, a obținut peste două treimi din locurile din Camera Inferioară a Parlamentului. Președintele Trump a declarat că decizia dnei Takaichi de a organiza alegeri anticipate a fost curajoasă și înțeleaptă. Omologul său indian, Narendra Modi, […]
În perioada 30 ianuarie – 5 februarie, polițiștii au continuat acțiunile în unitățile de învățământ preuniversitar, în conformitate cu prevederile Planului Național de Combatere a Violenței Școlare. Au fost derulate activități de prevenire și de informare, având drept scop creșterea gradului de conștientizare a efectelor negative ale fenomenului de tip bullying și de violență școlară, […]
Expertul în economie politică Cornel Ban explică specificul modelului românesc și diferențele față de Bulgaria ECONOMIC.BG (Bulgaria), 8 februarie 2026 – Protestele împotriva variantei inițiale a Bugetului pe 2026 din Bulgaria au fost dictate, cel puțin parțial, de temerile legate de un posibil scenariu românesc – adică Bulgaria să se îndatoreze excesiv și să trebuiască […]
Presa internațională comentează valul seismic declanșat de publicarea dosarelor Epstein. Cel mai amplu val de documente legate de Jeffrey Epstein – peste trei milioane de e-mailuri, fotografii și înregistrări – este descris de Washington Post drept „cel mai mare scandal politic de la începutul acestui secol”. Ziarul american observă însă un paradox: epicentrul seismic nu […]
USR i-a solicitat ministrului energiei să vină mâine în Parlament, la dezbaterea „Ora Guvernului”, în contextul crizei apei potabile din Argeș. Bogdan Ivan este chemat să prezinte măsurile concrete pe care le ia instituția pe care o conduce, dar și compania Hidroelectrica din subordine, care este responsabilă de administrarea amenajării hidroenergetice Vidraru. În municipiul Curtea […]
Criza din cadrul Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) este prea profundă, deoarece Occidentul a ales să ignore Rusia timp de mulți ani, a declarat reprezentantul permanent al Rusiei la OSCE, în cadrul programului „Soloviev.Live”, Dmitri Polianski. Comentând vizita la Moscova și convorbirile cu ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, purtate de președintele […]
