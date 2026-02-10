Subvențiile pentru micii fermieri, sub semnul întrebării: ”Cu 2 hectare de cultură mare nu poți fi rentabil”

14:40

Vremea se joacă iar cu noi, ne avertizează meteorologii, iar după gerul din ultimele zile primăvara pare că dă năvală, în România, cu temperaturi mult peste normalul perioadei. Atenție însă că iarna nu se lasă dusă cu una, cu două, potrivit prognozei pentru perioada 2-15 februarie publicate luni de Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Astfel, […]