Subvențiile pentru micii fermieri, sub semnul întrebării: ”Cu 2 hectare de cultură mare nu poți fi rentabil”
Agro-TV.ro, 10 februarie 2026 06:30
Declarațiile recente ale unor oficiali din agricultură, potrivit cărora fermierii care lucrează suprafețe foarte mici de teren în cultură mare nu ar mai trebui să beneficieze de subvenții, au stârnit reacții de îngrijorare în rândul micilor fermieri. Un astfel de mesaj, venit din partea unei persoane care lucrează doar câteva hectare, a fost comentat în […]
Acum 30 minute
06:30
Acum 24 ore
16:10
Liga Asociațiilor Producătorilor Agricoli din România (LAPAR) a prezentat autorităților un Pachet de Relansare Economică a României pentru perioada 2026-2034 prin care propune un set de politici economice orientate către stimularea producției și investițiilor și consolidarea capitalului autohton, cu accent pe agricultură, securitate alimentară și dezvoltarea mediului rural, se arată într-un comunicat de presă al […]
13:50
Vot final în Parlamentul European! În ce condiții se vor face importurile agricole din Mercosur # Agro-TV.ro
Marți, în cadrul sesiunii plenare ce are loc săptămâna aceasta la Strasbourg, membrii Parlamentului European urmează să-și dea votul final privind mecanismul bilateral de salvgardare pentru importurile agricole din țările Mercosur (Brazilia, Argentina, Paraguay și Uruguay). „În temeiul acordului la care au ajuns negociatorii Parlamentului și ai Consiliului în decembrie, preferințele tarifare pentru importurile agricole […]
11:10
S-a dat alarma printre europarlamentari după ce o nouă încercare – criza laptelui – amenință din ce în ce mai mult să destabilizeze sectorul agricol european, și așa greu încercat în ultimii ani. „Criza laptelui, din nou la porțile Uniunii Europene! Săptămâna aceasta la Strasbourg vom avea discuții pe această temă”, a anunțat Daniel Buda, […]
07:40
VIDEO Dr. Ing. Horia Ghibu – Cel mai bun moment pentru a face tăierile la pomii fructiferi # Agro-TV.ro
Momentul în care se efectuează tăierile la pomii fructiferi este esențial pentru sănătatea livezii și pentru obținerea unor producții constante și de calitate. O intervenție realizată prea devreme sau prea târziu poate slăbi pomii, le poate afecta rodirea sau îi poate expune riscului de boli și dăunători, mai ales în contextul schimbărilor climatice din ultimii […]
Ieri
06:30
Teoria potrivit căreia unii crescători de porci ar introduce intenționat pesta porcină africană (PPA) în ferme pentru a încasa despăgubiri de la stat este ferm respinsă de Adrian Balaban, președintele Asociației Producătorilor de Carne de Porc din România (APCPR), medic veterinar și crescător de suine. Într-o reacție dură, acesta cataloghează astfel de afirmații drept „o […]
8 februarie 2026
17:10
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a stabilit noile cuantumuri pentru intervențiile de plăți directe, precum și realocările financiare necesare ce vor fi aplicate pentru campania 2025 de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), în conformitate cu cadrul legal național și european în vigoare. Potrivit unui ordin de proiect pus în transparență publică […]
14:10
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o informare meteorologică valabilă în intervalul 8 februarie, ora 10:00 – 10 februarie, ora 20:00, care vizează episoade de iarnă severă în mai multe regiuni ale României. Potrivit meteorologilor, în acest interval sunt așteptate ninsori, depuneri de strat de zăpadă, polei, intensificări ale vântului și o răcire accentuată […]
13:30
Fermierii care cresc păsări trebuie să țină evidențe stricte privind tratamentele, mortalitățile și inspecțiile zilnice. Cerințele impun registre detaliate și documente care trebuie prezentate la orice control oficial. Potrivit prevederilor privind protecția și bunăstarea animalelor, proprietarii și administratorii fermelor avicole sunt obligați să păstreze o evidență clară a tuturor tratamentelor efectuate. În registrul de tratamente […]
08:10
Un fermier a finalizat anul trecut o serie de investiții importante în infrastructura de irigații menite să asigure accesul la apă pentru sute de hectare de teren agricol. Proiectele derulate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) au vizat realizarea unor stații moderne de punere sub presiune și modernizarea modului de distribuție a apei pentru […]
Mai mult de 2 zile în urmă
12:40
Poluare gravă descoperită de comisarii Gărzii de Mediu. Autoritățile au intervenit după ce au aflat că deșeuri lichide erau descărcate direct pe sol, fără respectarea normelor de protecție a mediului. Garda de Mediu Galați a aplicat o amendă de 6.000 de lei în urma unui control efectuat în comuna Grivița, Galați. Inspectorii s-au autosesizat după […]
10:00
Sezonul viticol recent încheiat continuă să producă efecte negative pentru producători, iar bilanțurile făcute la începutul lunii februarie arată pierderi importante. Mircea Aurel, viticultor, spune că producția de vin a fost mai mică din cauza condițiilor meteo nefavorabile. „Vinul a fost mai slăbuț anul acesta pentru că nu a fost vremea necesară pentru producție. A […]
08:10
Anul agricol 2025–2026 oferă motive de optimism pentru fermieri după o perioadă în care seceta și lipsa precipitațiilor au afectat constant culturile. Cantitățile de apă acumulate în sol din toamna trecută până la începutul acestui an, dar și stratul de zăpadă depus uniform pe terenuri au contribuit la protejarea culturilor. Fermierii din zona Dobrogea spun […]
6 februarie 2026
17:10
Perioadă dificilă pentru vânzările de terenuri agricole din România: deși mulți fermieri și-au declarat intenția de a renunța la o parte suprafețe din cauza dificultăților financiare, iată că după creșterea spectaculoasă din luna decembrie 2025, prima lună a acestui an înregistrează un recul al tranzacțiilor la fel de spectaculos. Luna ianurie este, într-adevăr, recunoscută ca […]
14:40
Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO) a anunțat vineri că indicele global al prețurilor produselor alimentare a scăzut în luna ianuarie 2026, pentru a cincea lună la rând, pe fondul unor cotații mai mici la lactate, zahăr și produse din carne, transmite agenția Reuters, citată de AGERPRES. Anunțul vine în contextul în care […]
14:40
Mircea Lucescu, erou de film, într-un documentar produs de Cinemaraton și Prima Sport. Premiera absolută pe 15 februarie # Agro-TV.ro
Înainte să fie un mare antrenor, a fost un mare jucător. Un căpitan de echipă care a dus naţionala României la Cupa Mondială, după 36 de ani în care tricolorii au lipsit de la cea mai mare sărbătoare a fotbalului. Mircea Lucescu este personajul principal într-un film documentar produs de Cinemaraton TV, în colaborare cu Prima […]
13:30
Un start curat al culturii de porumb face diferența dintre o producție medie și una performantă. În primele stadii de dezvoltare plantele sunt extrem de vulnerabile la îmburuienare, iar intervențiile rapide și corect alese devin esențiale. ALCEDO lucrează constant alaturi de fermieri, oferindu-le solutii testate, flexibile si usor de integrat in tehnologia de cultura. Buruienile […]
11:00
Meteorologii anunță în continuare precipitații în exces pentru luna februarie, însă în Mărțișor vremea va intra în parametrii specifici perioadei, cel puțin în prima decadă. Conform estimărilor pe următoarele patru săptămâni publicate vineri de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), în săptămâna 9-16 februarie, valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această perioadă […]
07:40
Prețul porcului la poarta fermei a ajuns la un nivel critic, mult sub costurile reale de producție, iar crescătorii de suine avertizează că sectorul se confruntă cu una dintre cele mai dificile perioade din ultimii ani. În lipsa unor măsuri rapide și a unei piețe funcționale pentru producția internă, pierderile se adâncesc de la o […]
06:30
Sprijin de 50.000 EURO pentru micii fermieri – Condiția esențială pentru accesarea fondurilor # Agro-TV.ro
DR-14, una dintre cele mai așteptate linii de finanțare pentru micii fermieri, urmează să fie lansată în primăvara acestui an, iar criteriile de eligibilitate sunt deja intens discutate în mediul agricol, în special condiția privind vechimea minimă de 5 ani înregistrată la APIA. Ghidul solicitantului pentru această intervenție încă nu a fost publicat, fapt care […]
5 februarie 2026
17:00
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a deschis perioada de înscriere în Programul Tomata, schema de ajutor de minimis pentru susținerea legumicultorilor care cultivă tomate și alte legume în spații protejate. Conform MADR, ajutorul financiar acordat este de 1,5 euro/mp, ceea ce echivalează cu 1.500 euro pentru fiecare 1.000 metri pătrați de cultură realizată în […]
15:50
Sprijin financiar de urgență în agricultură de până la 2.000 de euro/hectar aprobat AZI de Guvern # Agro-TV.ro
La propunerea Ministerului Agriculturii, Guvernul a aprobat în ședința de joi, 5 februarie, Hotărârea privind acordarea unui sprijin financiar de urgență în agricultură pentru sectorul pomicol afectat de înghețul târziu din primăvara anului 2025. Potrivit unui comunicat al MADR remis redacției AgroTV, sprijinul financiar se acordă producătorilor agricoli din sectorul pomicol ale căror culturi au fost afectate […]
15:30
IPSO a devenit oficial unul dintre unul dintre cei mai mari dealeri John Deere din Europa. Acestea fiind cunoscute printre fermieri printre cele mai performante și moderne utilaje agricole. lider în distribuția utilajelor și serviciilor pentru industria agricolă, cu 30 de ani de parteneriat cu John Deere și prezență în România, Croația și Turcia, anunță […]
15:20
Congresul Forumului APPR reunește peste 400 de participanți pe 12 februarie, la București, în cadrul ediției a XI-a a evenimentului anual „De la Fermieri pentru Fermieri®”, devenit în ultimul deceniu un reper al dialogului agricol din România. Ediția a XI-a marchează un moment de maturitate pentru Congres, care își consolidează rolul de platformă de dialog […]
14:20
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o atenționare meteorologică valabilă în intervalul 5 februarie, ora 10:00 – 6 februarie, ora 10:00, ce vizează precipitații moderate cantitativ, intensificări ale vântului și ninsori în zona montană. Potrivit meteorologilor, în cea mai mare parte a țării vor fi precipitații, predominant sub formă de ploaie, iar în noaptea […]
08:00
Instalarea tinerilor fermieri – Anunțul șefului AFIR despre o nouă sesiune de finanțare # Agro-TV.ro
Linia de finanțare DR-30 – „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” rămâne una dintre cele mai populare măsuri din cadrul Planului Strategic pentru Politica Agricolă Comună (PS PAC 2023-2027), fiind gândită ca un instrument esențial pentru încurajarea reîntineririi generațiilor din agricultură și susținerea fermierilor până în vârsta de 40 de ani să pornească sau să consolideze […]
06:30
Creșterea accelerată a nivelului arendei în ultimii ani a devenit una dintre cele mai serioase amenințări la adresa stabilității financiare a fermelor românești. În goana după suprafețe mai mari, mulți fermieri au acceptat valori din ce în ce mai ridicate la prețul arendei, fără ca aceste costuri să mai poată fi susținute pe termen mediu […]
4 februarie 2026
18:20
Ce explicații dă MADR privind reducerea cuatumului pe cap de vacă acordat pentru pășunat extensiv # Agro-TV.ro
Printre crescătorii de animale s-a creat în ultima vreme un val de nemulțumire legat de informațiile vehiculate în spațiul public referitoare la reducerea cuatumului pe cap de vacă acordat prin intervenția PD-27 – Creșterea nivelului de bunăstare a bovinelor prin pășunat extensiv pe pajiști, începând cu anul 2026. Din acest motiv, înr-un comunicat remis miercuri […]
14:20
Reduceri de impozite, cu cerere la primărie, pentru terenurile agricole calamitate de secetă! # Agro-TV.ro
Fermierii vor putea beneficia de reduceri de impozite pentru terenurile agricole calamitate de secetă în cursul anului trecut. Este decizia luată la finalul anului trecut de Consiliul Local al orașului Nădlac, ca măsură de sprijin pentru fermieri, pentru a compensa o parte din majorarea taxelor locale decisă de Guvern, informează AGERPRES. Conform hotărârii Consiliului Local, […]
11:40
Guvernul pregătește o nouă hotărâre ce vizează subvențiile APIA acordate fermierilor din sectoarele vegetal și zootehnic prin implementarea intervențiilor din cadrul PS PAC 2023-2027. În acest sens, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a pus în dezbatere publică, pe site-ul instituției, Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1571/2022 privind […]
10:10
AFIR schimbă regulile – Ce se întâmplă cu implementarea proiectelor pe fonduri europene # Agro-TV.ro
Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) anunță schimbări importante în modul de implementare a proiectelor finanțate din fonduri europene, începând din acest an. Măsurile vin în contextul dificultăților majore întâmpinate în 2025, când România s-a confruntat cu un risc semnificativ de dezangajare a fondurilor, după întârzieri repetate în finalizarea proiectelor din vechiul PNDR, aflate în […]
08:10
Directorul general AFIR, mesaj clar pentru fermierii care vor să acceseze fonduri europene # Agro-TV.ro
Fermierii care intenționează să acceseze fonduri europene în perioada următoare sunt îndemnați să își pregătească din timp proiectele și documentația necesară, astfel încât să poată depune cererile imediat ce sesiunile vor fi lansate. Mesajul vine din partea directorului general al Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), Adrian Chesnoiu, care subliniază importanța acestei etape preliminare pentru […]
06:30
Liniile de finanțare dedicate tinerilor fermieri și exploatațiilor agricole de mici dimensiuni, DR-12 și DR-14, rămân printre cele mai așteptate intervenții din Planul Strategic PAC 2023–2027. Interesul ridicat din teritoriu este confirmat și de reprezentanții instituțiilor implicate în gestionarea fondurilor europene, precum AFIR, care transmit că, din punct de vedere tehnic, sistemul este pregătit pentru […]
3 februarie 2026
18:40
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a pregătit noi reguli pentru fermierii români care accesează ecoschemele și intervențiile de dezvoltare rurală derulate prin PNDR și Planul Strategic PAC 2023–2027 începând din Campania 2026. Mai exact este vorba de un pachet de modificări importante privind normele de condiționalitate, elaborat de Autoritatea de Management pentru PNDR și […]
14:20
Pesta porcină africană continuă să omoare porcii din România, provocând pagube importante, fie că vorbim de animale crescute în gospodării sau de mari exploatații comerciale. Un nou focar de pestă porcină africană a fost confirmat în localitatea buzoiană Pitulicea, comuna Glodeanu Sărat, ridicând la trei numărul focarelor active din județ, care rămâne astfel una dintre […]
12:50
Preluarea complexului de îngrășăminte chimice Azomureș de către Romgaz pare să aibă din nou orizonturi deschise după ce reprezentanții companiei Ameropa Grains România, proprietarul combinatului, au transmis la începutul acestui an că procesul de achiziție anunțat în 2025 nu a mai înregistrat niciun fel de progrese. La inițiativa Romgaz, negocierile privind preluarea Combinatului Azomureș de […]
11:50
Producția-record i-a dat pe dinafară: Mii de tone de cartofi distribuite gratis de un fermier! # Agro-TV.ro
Recolta abundentă de cartofi pe care obținut-o anul acesta, cu mult peste orice așteptări, a inspirat un fermier să organizeze distribuirea gratuită a câteva mii de tone de cartofi în mai multe pucte din Berlin, scrie The Guardian. Germanii sunt mari amatori de cartofi, consumă în medie 63 kg de persoană în fiecare an, conform […]
10:10
În 2026, programele de finanțare AFIR vin cu oportunități reale pentru fermele din România, de la tineri fermieri aflați la început de drum, până la exploatații care vor să se modernizeze complet. Costurile cresc, competiția e tot mai mare, iar fermierii care vor să rămână eficienți au nevoie de un lucru esențial: tehnologie modernă și […]
07:40
Un nou proiect legislativ cu impact direct asupra mediului rural este dezbătut, astăzi, în Comisia pentru agricultură din Senat. Programul național „Viața la țară” își propune să devină un instrument concret de promovare a patrimoniului cultural, tradițional și natural din mediul rural, dar și o posibilă soluție în fața depopulării accelerate a satelor românești. Președintele Comisiei […]
06:30
Despăgubirile de îngheț pentru fermieri: acuzații grave și risc de pierdere a banilor europeni # Agro-TV.ro
Despăgubirile promise pomicultorilor afectați de înghețul târziu de primăvară de anul trecut riscă să se transforme într-un nou scandal administrativ, cu potențiale consecințe financiare serioase pentru România. Modul în care Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) gestionează acest sprijin de urgență este criticat dur de unii fermieri și de reprezentanți ai Parlamentului, care vorbesc despre […]
2 februarie 2026
20:00
Pesta porcină africană a fost confirmată la un mistreț, iar autoritățile sunt nevoite să impună restricții în mai multe localități pentru a proteja animalele și fermele. Animalul a fost găsit într-o zonă împădurită din apropierea localității Biertan, județul Sibiu. În urma confirmării, a fost instituită o zonă de protecție pe o rază de 8 kilometri precum […]
19:00
Fondurile alocate intervenției DR-16 – Investiții în sectorul legume și/sau cartofi au fost epuizate înainte de termen, ca urmare a numărului foarte mare de proiecte depuse la Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), instituție aflată în subordinea Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Potrivit cifrelor publicate de AFIR, în perioada 19 ianuarie – 2 februarie 2026, […]
18:00
Clubul Fermierilor Români se alătură minicilor fermieri reprezentați de Uniunea Salvăm Țăranul Român și solicită ministrului agriculturii majorarea ajutorului de minimis pentru cultivatorii de legume în spații spații protejate. „Stimate domnule Ministru, Clubul Fermierilor Români, organizație de referință la nivel național în reprezentarea și sprijinirea intereselor fermierilor, își afirmă rolul activ în promovarea politicilor agricole […]
16:30
Cristi Brancu aduce divertismentul de zi într-un nou sezon plin de surprize. Știi momentul acela din timpul zilei când deschizi televizorul și tot ce faci este să schimbi canalele? Cauți ceva plăcut. Cu vedete, povești și un strop de zâmbet. Te întrebai dacă divertismentul de zi a dispărut? Ei bine, este încă aici. La Prima […]
15:40
Martie 2026 aduce Agro Expo la Satu Mare și Târgu Mureș, două evenimente dedicate profesioniștilor și pasionaților din domeniul agrar care vor reuni producători, distribuitori de utilaje agricole, furnizori de echipamente și specialiști din industrie. Evenimentele vor avea loc in perioada 6-8 martie 2026 la Satu Mare Agro Expo Szatmár, ediția a V-a. si 13-15 […]
14:40
Vremea se joacă iar cu noi, ne avertizează meteorologii, iar după gerul din ultimele zile primăvara pare că dă năvală, în România, cu temperaturi mult peste normalul perioadei. Atenție însă că iarna nu se lasă dusă cu una, cu două, potrivit prognozei pentru perioada 2-15 februarie publicate luni de Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Astfel, […]
07:30
Este pâinea congelată o problemă pentru România? Ce spune un fost ministru al Agriculturii # Agro-TV.ro
Dezbaterea privind „pâinea congelată” reapare periodic în spațiul public, fiind adesea asociată cu ideea că România exportă materie primă ieftină și importă produse finite. În realitate, termenul este folosit impropriu și creează o percepție negativă, susține Adrian Chesnoiu, fost ministru al Agriculturii și actual director general al AFIR. Potrivit acestuia, conceptul de „pâine congelată” este […]
06:30
Președintele Uniunii Oierilor cere reguli noi pentru munca în ferme: Nu avem cu cine îngriji animalele # Agro-TV.ro
Lipsa forței de muncă din zootehnie, în special în sectorul ovin, riscă să împingă tot mai mulți fermieri spre abandon sau sancțiuni severe. În timp ce condiționalitatea socială impune controalele Inspectoratului Teritorial de Muncă în ferme, crescătorii de animale se confruntă cu o realitate dură: nu mai au cu cine să îngrijească animalele, iar soluțiile […]
31 ianuarie 2026
19:10
Inspectorii ANSVSA au descoperit condiții de igienă revoltătoare într-o brutărie, aceasta fiind amendată ulterior cu cu 10.000 de lei. În perioada 23–30 ianuarie 2026, Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Satu Mare a efectuat 93 de controale în diverse unități alimentare: abatoare, unități de procesare a cărnii și laptelui, brutării, patiserii, cofetării, supermarketuri, hipermarketuri, […]
17:50
O fermă a rămas fără 6000 de porci din cauza pestei porcine africane, după ce focarul descoperit la începutul lunii ianuarie, inițial limitat la aproximativ 1500 de animale s-a extins rapid la întreg efectivul. Focarul depistat la începutul lunii ianuarie în comuna Cermei, județul Arad s-a extins rapid. Potrivit directorului Direcției Sanitare Veterinare și pentru […]
