Nouă atenționare METEO – Ninsori și ploi la început de februarie
Agro-TV.ro, 5 februarie 2026 14:20
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o atenționare meteorologică valabilă în intervalul 5 februarie, ora 10:00 – 6 februarie, ora 10:00, ce vizează precipitații moderate cantitativ, intensificări ale vântului și ninsori în zona montană. Potrivit meteorologilor, în cea mai mare parte a țării vor fi precipitații, predominant sub formă de ploaie, iar în noaptea […]
Acum 30 minute
14:20
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o atenționare meteorologică valabilă în intervalul 5 februarie, ora 10:00 – 6 februarie, ora 10:00, ce vizează precipitații moderate cantitativ, intensificări ale vântului și ninsori în zona montană. Potrivit meteorologilor, în cea mai mare parte a țării vor fi precipitații, predominant sub formă de ploaie, iar în noaptea […]
Acum 8 ore
08:00
Instalarea tinerilor fermieri – Anunțul șefului AFIR despre o nouă sesiune de finanțare # Agro-TV.ro
Linia de finanțare DR-30 – „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” rămâne una dintre cele mai populare măsuri din cadrul Planului Strategic pentru Politica Agricolă Comună (PS PAC 2023-2027), fiind gândită ca un instrument esențial pentru încurajarea reîntineririi generațiilor din agricultură și susținerea fermierilor până în vârsta de 40 de ani să pornească sau să consolideze […]
Acum 12 ore
06:30
Creșterea accelerată a nivelului arendei în ultimii ani a devenit una dintre cele mai serioase amenințări la adresa stabilității financiare a fermelor românești. În goana după suprafețe mai mari, mulți fermieri au acceptat valori din ce în ce mai ridicate la prețul arendei, fără ca aceste costuri să mai poată fi susținute pe termen mediu […]
Acum 24 ore
18:20
Ce explicații dă MADR privind reducerea cuatumului pe cap de vacă acordat pentru pășunat extensiv # Agro-TV.ro
Printre crescătorii de animale s-a creat în ultima vreme un val de nemulțumire legat de informațiile vehiculate în spațiul public referitoare la reducerea cuatumului pe cap de vacă acordat prin intervenția PD-27 – Creșterea nivelului de bunăstare a bovinelor prin pășunat extensiv pe pajiști, începând cu anul 2026. Din acest motiv, înr-un comunicat remis miercuri […]
Ieri
14:20
Reduceri de impozite, cu cerere la primărie, pentru terenurile agricole calamitate de secetă! # Agro-TV.ro
Fermierii vor putea beneficia de reduceri de impozite pentru terenurile agricole calamitate de secetă în cursul anului trecut. Este decizia luată la finalul anului trecut de Consiliul Local al orașului Nădlac, ca măsură de sprijin pentru fermieri, pentru a compensa o parte din majorarea taxelor locale decisă de Guvern, informează AGERPRES. Conform hotărârii Consiliului Local, […]
11:40
Guvernul pregătește o nouă hotărâre ce vizează subvențiile APIA acordate fermierilor din sectoarele vegetal și zootehnic prin implementarea intervențiilor din cadrul PS PAC 2023-2027. În acest sens, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a pus în dezbatere publică, pe site-ul instituției, Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1571/2022 privind […]
10:10
AFIR schimbă regulile – Ce se întâmplă cu implementarea proiectelor pe fonduri europene # Agro-TV.ro
Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) anunță schimbări importante în modul de implementare a proiectelor finanțate din fonduri europene, începând din acest an. Măsurile vin în contextul dificultăților majore întâmpinate în 2025, când România s-a confruntat cu un risc semnificativ de dezangajare a fondurilor, după întârzieri repetate în finalizarea proiectelor din vechiul PNDR, aflate în […]
08:10
Directorul general AFIR, mesaj clar pentru fermierii care vor să acceseze fonduri europene # Agro-TV.ro
Fermierii care intenționează să acceseze fonduri europene în perioada următoare sunt îndemnați să își pregătească din timp proiectele și documentația necesară, astfel încât să poată depune cererile imediat ce sesiunile vor fi lansate. Mesajul vine din partea directorului general al Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), Adrian Chesnoiu, care subliniază importanța acestei etape preliminare pentru […]
06:30
Liniile de finanțare dedicate tinerilor fermieri și exploatațiilor agricole de mici dimensiuni, DR-12 și DR-14, rămân printre cele mai așteptate intervenții din Planul Strategic PAC 2023–2027. Interesul ridicat din teritoriu este confirmat și de reprezentanții instituțiilor implicate în gestionarea fondurilor europene, precum AFIR, care transmit că, din punct de vedere tehnic, sistemul este pregătit pentru […]
3 februarie 2026
18:40
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a pregătit noi reguli pentru fermierii români care accesează ecoschemele și intervențiile de dezvoltare rurală derulate prin PNDR și Planul Strategic PAC 2023–2027 începând din Campania 2026. Mai exact este vorba de un pachet de modificări importante privind normele de condiționalitate, elaborat de Autoritatea de Management pentru PNDR și […]
Mai mult de 2 zile în urmă
14:20
Pesta porcină africană continuă să omoare porcii din România, provocând pagube importante, fie că vorbim de animale crescute în gospodării sau de mari exploatații comerciale. Un nou focar de pestă porcină africană a fost confirmat în localitatea buzoiană Pitulicea, comuna Glodeanu Sărat, ridicând la trei numărul focarelor active din județ, care rămâne astfel una dintre […]
12:50
Preluarea complexului de îngrășăminte chimice Azomureș de către Romgaz pare să aibă din nou orizonturi deschise după ce reprezentanții companiei Ameropa Grains România, proprietarul combinatului, au transmis la începutul acestui an că procesul de achiziție anunțat în 2025 nu a mai înregistrat niciun fel de progrese. La inițiativa Romgaz, negocierile privind preluarea Combinatului Azomureș de […]
11:50
Producția-record i-a dat pe dinafară: Mii de tone de cartofi distribuite gratis de un fermier! # Agro-TV.ro
Recolta abundentă de cartofi pe care obținut-o anul acesta, cu mult peste orice așteptări, a inspirat un fermier să organizeze distribuirea gratuită a câteva mii de tone de cartofi în mai multe pucte din Berlin, scrie The Guardian. Germanii sunt mari amatori de cartofi, consumă în medie 63 kg de persoană în fiecare an, conform […]
10:10
În 2026, programele de finanțare AFIR vin cu oportunități reale pentru fermele din România, de la tineri fermieri aflați la început de drum, până la exploatații care vor să se modernizeze complet. Costurile cresc, competiția e tot mai mare, iar fermierii care vor să rămână eficienți au nevoie de un lucru esențial: tehnologie modernă și […]
07:40
Un nou proiect legislativ cu impact direct asupra mediului rural este dezbătut, astăzi, în Comisia pentru agricultură din Senat. Programul național „Viața la țară” își propune să devină un instrument concret de promovare a patrimoniului cultural, tradițional și natural din mediul rural, dar și o posibilă soluție în fața depopulării accelerate a satelor românești. Președintele Comisiei […]
06:30
Despăgubirile de îngheț pentru fermieri: acuzații grave și risc de pierdere a banilor europeni # Agro-TV.ro
Despăgubirile promise pomicultorilor afectați de înghețul târziu de primăvară de anul trecut riscă să se transforme într-un nou scandal administrativ, cu potențiale consecințe financiare serioase pentru România. Modul în care Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) gestionează acest sprijin de urgență este criticat dur de unii fermieri și de reprezentanți ai Parlamentului, care vorbesc despre […]
2 februarie 2026
20:00
Pesta porcină africană a fost confirmată la un mistreț, iar autoritățile sunt nevoite să impună restricții în mai multe localități pentru a proteja animalele și fermele. Animalul a fost găsit într-o zonă împădurită din apropierea localității Biertan, județul Sibiu. În urma confirmării, a fost instituită o zonă de protecție pe o rază de 8 kilometri precum […]
19:00
Fondurile alocate intervenției DR-16 – Investiții în sectorul legume și/sau cartofi au fost epuizate înainte de termen, ca urmare a numărului foarte mare de proiecte depuse la Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), instituție aflată în subordinea Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Potrivit cifrelor publicate de AFIR, în perioada 19 ianuarie – 2 februarie 2026, […]
18:00
Clubul Fermierilor Români se alătură minicilor fermieri reprezentați de Uniunea Salvăm Țăranul Român și solicită ministrului agriculturii majorarea ajutorului de minimis pentru cultivatorii de legume în spații spații protejate. „Stimate domnule Ministru, Clubul Fermierilor Români, organizație de referință la nivel național în reprezentarea și sprijinirea intereselor fermierilor, își afirmă rolul activ în promovarea politicilor agricole […]
16:30
15:40
Martie 2026 aduce Agro Expo la Satu Mare și Târgu Mureș, două evenimente dedicate profesioniștilor și pasionaților din domeniul agrar care vor reuni producători, distribuitori de utilaje agricole, furnizori de echipamente și specialiști din industrie. Evenimentele vor avea loc in perioada 6-8 martie 2026 la Satu Mare Agro Expo Szatmár, ediția a V-a. si 13-15 […]
14:40
Vremea se joacă iar cu noi, ne avertizează meteorologii, iar după gerul din ultimele zile primăvara pare că dă năvală, în România, cu temperaturi mult peste normalul perioadei. Atenție însă că iarna nu se lasă dusă cu una, cu două, potrivit prognozei pentru perioada 2-15 februarie publicate luni de Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Astfel, […]
07:30
Este pâinea congelată o problemă pentru România? Ce spune un fost ministru al Agriculturii # Agro-TV.ro
Dezbaterea privind „pâinea congelată” reapare periodic în spațiul public, fiind adesea asociată cu ideea că România exportă materie primă ieftină și importă produse finite. În realitate, termenul este folosit impropriu și creează o percepție negativă, susține Adrian Chesnoiu, fost ministru al Agriculturii și actual director general al AFIR. Potrivit acestuia, conceptul de „pâine congelată” este […]
06:30
Președintele Uniunii Oierilor cere reguli noi pentru munca în ferme: Nu avem cu cine îngriji animalele # Agro-TV.ro
Lipsa forței de muncă din zootehnie, în special în sectorul ovin, riscă să împingă tot mai mulți fermieri spre abandon sau sancțiuni severe. În timp ce condiționalitatea socială impune controalele Inspectoratului Teritorial de Muncă în ferme, crescătorii de animale se confruntă cu o realitate dură: nu mai au cu cine să îngrijească animalele, iar soluțiile […]
31 ianuarie 2026
19:10
Inspectorii ANSVSA au descoperit condiții de igienă revoltătoare într-o brutărie, aceasta fiind amendată ulterior cu cu 10.000 de lei. În perioada 23–30 ianuarie 2026, Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Satu Mare a efectuat 93 de controale în diverse unități alimentare: abatoare, unități de procesare a cărnii și laptelui, brutării, patiserii, cofetării, supermarketuri, hipermarketuri, […]
17:50
O fermă a rămas fără 6000 de porci din cauza pestei porcine africane, după ce focarul descoperit la începutul lunii ianuarie, inițial limitat la aproximativ 1500 de animale s-a extins rapid la întreg efectivul. Focarul depistat la începutul lunii ianuarie în comuna Cermei, județul Arad s-a extins rapid. Potrivit directorului Direcției Sanitare Veterinare și pentru […]
17:30
Un trend tot mai vizibil se conturează în rândul fermierilor români: scarificatorul începe să înlocuiască plugul tradițional în pregătirea terenului. Specialiștii spun că acest utilaj modern nu doar că economisește timp și combustibil, dar poate aduce rezultate mult mai bune pe termen lung, iar fermierii care îl folosesc deja confirmă schimbarea. De ce scarificatorul câștigă […]
30 ianuarie 2026
14:10
Executivul a aprobat în ședința de guvern vineri, 30 ianuarie, un act normativ extrem de important pentru sectorul creșterii animalelor. Este vorba despre Ordonanța de Urgență ce modifică Legea nr. 195/2018 (Programul de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie) și Legea nr. 227/2018 (Programul de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi […]
12:40
NOU de la AFIR: fonduri disponibile de 16,8 milioane de euro pentru producătorii de legume! # Agro-TV.ro
Anunț de ultimă oră de la AFIR: Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale are încă 16,8 milioane de euro la dispoziție pentru finanțarea producătorilor de legume prin intervenția DR-16! Cu alocare totală de 151.393.529 de euro, intervenția DR-16 – Investiții în sectorul legume și/sau cartofi, s-a bucurat de un interes deosebit din partea solicitanților, fondurile alocate […]
08:00
Fermierii care se folosesc de muncitori nedeclarați în exploatații riscă sancțiuni severe, inclusiv excluderea de la plata subvențiilor, avertizează Emil Dumitru, secretar de stat în cadrul Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR). Oficialul subliniază că aplicarea sancțiunilor pentru munca nedeclarată nu ține de MADR, ci de Ministerul Muncii, care va efectua controalele privind respectarea condiționalității […]
06:30
Fără subvenție pentru fermierii care nu-și plătesc impozitele – Emil Dumitru, mesaj pentru primari # Agro-TV.ro
Legătura dintre plata impozitelor locale și acordarea subvențiilor APIA ar putea fi mai strictă decât oricând, începând de anul acesta. În contextul discuțiilor tot mai frecvente potrivit cărora fermierii care nu și-ar achita impozitele locale ar putea rămâne fără adeverința necesară depunerii cererilor APIA, Emil Dumitru, secretar de stat în Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale […]
29 ianuarie 2026
16:20
În contextul extrem de tumultuos legat de semnarea acordului UE-Mercosur, un raport publicat joi de mai multe organizații non-guvernamentale reclamă descoprirea unor cocktailuri de pesticide cu un potențial toxic foarte ridicat în merele din Europa, informează AFP, citată de AGERPRES. În raportul PAN Europe, o coaliție de ONG-uri care se opun pesticidelor, se arată că […]
13:30
După temperaturile mai blânde din ultima vreme, previziunile meteo pentru următoarele zile vin să ne arate că iarna nu se lasă dusă cu una, cu două. Potrivit unei informări publicate joi de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), în intervalul 29 ianuarie, ora 20:00 – 01 februarie, ora 18:00, vor fi precipitații în cea mai mare […]
12:10
Guvernul Bolojan are în vedere modificări importante privind finanțările AFIR din fonduri europene, cu efect direct atât asupra beneficiarilor intervențiilor din cadrul PS-PAC 2023-2027, cât și a activității desfășurate la nivelul Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale. Astfel, prin proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea alineatelor (2) și (3) ale articolului 16 din Hotărârea Guvernului […]
10:10
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) va beneficia, în anul 2026, de un buget mai mare decât în 2025, semn că agricultura rămâne o prioritate pe agenda Guvernului. Anunțul a fost făcut de Emil Dumitru, secretar de stat în cadrul MADR, care a subliniat că majorarea bugetului confirmă înțelegerea, la nivel guvernamental, a nevoilor reale […]
07:40
Sute de fermieri din România se află, în acest moment, în imposibilitatea de a primi subvențiile APIA din cauza condiționalității sociale, o cerință nouă care vizează respectarea legislației muncii. Ministerul Agriculturii anunță că situația este cunoscută și că se fac demersuri pentru deblocare, astfel încât toți fermierii să poată intra la plată, însă procesul este […]
06:30
Președintele Uniunii Oierilor, mesaj pentru ciobanii din toată țara: ”Dacă nu ne unim, rămânem pe margine” # Agro-TV.ro
Uniunea Oierilor din România, organizație înființată recent la Poiana Sibiului, își propune să devină o voce unitară pentru crescătorii de ovine din toate regiunile țării. Președintele Uniunii, Vonica Maniu, a transmis, într-o declarație pentru AGRO TV, că principalul obiectiv al noii structuri este apropierea reală de oameni și de problemele cu care se confruntă zi […]
28 ianuarie 2026
17:40
Se schimbă banii în România”, a anunțat miercuri Cristian Popa, preşedinte al Comisiei de numismatică şi membru al Consiliului de Administraţie al Băncii Naţionale a României (BNR), într-o postare făcută pe pagina sa de Facebook. Astfel, începând cu anul 2026, bancnotele aflate în circulaţie în România vor avea o nouă semnătură, pentru prima dată în […]
14:20
11:50
Bătaie pe finanțările AFIR în sectorul legume și/sau cartofi! Cum poți să mai obții bani pe DR-16 # Agro-TV.ro
Finanțările AFIR puse săptămâna trecută la dispoziția fermierilor prin intervenția DR-16 – Investiții în sectorul legume și/sau cartofi s-au bucurat de un interes enorm din partea solicitanților. Ce-i drept, și sumele erau extrem de atractive, de la 300.000 până la 2.000.000 de euro. În doar cinci zile de la deschiderea sesiunii, fondurile alocate componentelor „Legume […]
08:40
Ministerul Agriculturii anunță o schimbare fermă de abordare în ceea ce privește acordarea subvențiilor, în special în cazul agriculturii ecologice. Emil Dumitru, secretar de stat în cadrul Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), trage un semnal de alarmă cu privire la existența unor așa-numiți „vânători de subvenții”, care beneficiază de plăți consistente fără a desfășura, […]
07:30
Fermierii care au accesat măsurile de mediu, climă și bunăstarea animalelor, delegate de la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) către Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), urmează să primească subvențiile în perioada imediat următoare. APIA a finalizat autorizarea la plată a unor sume consistente și a transmis toate datele către AFIR, pentru […]
27 ianuarie 2026
21:40
Fermierii care au accesat eco-schema pentru terenul pârloagă vor începe să primească bani de la APIA începând cu data de 2 februarie, a anunțat Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), prin vocea secretarului de stat Emil Dumitru. Este vorba despre o plată parțială aferentă eco-schemei PD-28, în cuantum de 34 de euro/hectar, măsură menită să […]
18:10
După Mercosur, Ursula von der Leyen semnează încă un acord MAJOR pentru agricultura din Europa # Agro-TV.ro
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat finalizarea negocierilor pentru încă un acord comercial istoric, între Uniunea Europeană și Republica India, unul dintre cele mai ample pacte economice de la nivel global. După încheierea controversatului acord de liber schimb cu blocul Mercosur, aflat încă în curs de ratificare și contestat de numeroși fermieri […]
15:10
Comisia Europeană – grup operativ pentru consolidarea controalelor privind siguranța alimentară la importuri # Agro-TV.ro
Comisia Europeană a înființat un grup operativ pentru a menține și a consolida capacitatea UE de a se asigura că importurile respectă standardele Uniunii privind siguranța alimentară, sprijinind în același timp crearea de locuri de muncă și creșterea economică a producătorilor din UE. Potrivit unui comunicat al Comisiei Europene, lansarea oficială a grupului operativ a […]
14:50
13:00
Veste bună pentru fermieri: aproape 133 de milioane de euro reprezentând plata subvențiilor achitate din bugetul Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) urmează să intre zilele acestea în conturile beneficiarilor, după ce au primit avizul necesar de la APIA, a anunțat secretarul de stat Emil Dumitru, cel care coordonează, la nivelul MADR, activitatea Agenției […]
11:00
Florin Barbu, poziție tranșantă la Bruxelles pe tema CBAM: Fermierii nu pot plăti singuri costul tranziției verzi! # Agro-TV.ro
Poziția exprimată luni, în reuniunii AgriFish de la Bruxelles, de ministrul român al agriculturii, Florin Barbu, în legătură cu aplicarea Mecanismului de Ajustare la Frontieră a Carbonului (CBAM) a fost una foarte clară: nu fără măsuri concrete de sprijinire a fermierilor. Luînd în considerare impactul direct asupra prețurilor la îngrășăminte, România a sprijinit propunerea formulată […]
09:10
În lipsa lichidităților din piață, fermierii riscă să nu mai primească banii pe marfa vândută – este avertismentul pe care îl dă Cezar Gheorghe, expert în piața cerealelor, în exclusivitate la AGRO TV. Specialistul spune că mulți comercianți interni au intrat în faliment, pentru că nu au reușit să vândă grânele la prețurile așteptate. În […]
07:30
Prețul laptelui la poarta fermei rămâne sub presiune, în timp ce consumatorii continuă să plătească sume considerabil mai mari la rafturile supermarketurilor. Diferența dintre cât încasează fermierul și cât achită clientul final scoate din nou la iveală vulnerabilitățile lanțului agroalimentar, mai ales într-un context regional și internațional marcat de dezechilibre. Potrivit lui Ionuț Lupu, director […]
