Ilie Bolojan: Ajutoarele pentru pensionarii cu venituri mici sunt posibile, dar trebuie identificată sursa finanţării

00:00

Ţările care poluează cel mai puţin sunt printre cele mai vulnerabile la dezastre climatice şi se confruntă cu cele mai mari bariere în a obţine finanţarea de care au nevoie pentru a se proteja, şi pe măsură ce impactul climatic se agravează, datoriile deja mari, costurile financiare şi ratingurile suverane slabe ar putea da naştere unui and #8221;cerc vicios and #8221; pentru ţările în curs de dezvoltare, conform unui nou studiu Fitch, transmite Bloomberg, informează Agerpres.