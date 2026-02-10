Grushko: Fără garanţii pentru Rusia, un acord de pace în Ucraina este imposibil
Bursa, 10 februarie 2026 07:50
Un înalt diplomat rus a declarat marţi dimineaţă că orice acord menit să pună capăt conflictului dintre Rusia şi Ucraina, care durează de aproape patru ani, trebuie să includă şi garanţii de securitate pentru Rusia.
• • •
Acum 5 minute
08:20
Analiştii estimează că, în urma victoriei premierului Sanae Takaichi în alegerile anticipate din Japonia, yenul se apropie de pragul de 160 faţă de dolar, indicele Nikkei 225 ar putea atinge noi maxime, iar randamentele obligaţiunilor guvernamentale japoneze ar putea creşte.
Acum 30 minute
08:00
Directorul general al OpenAI, Sam Altman, le-a transmis angajaţilor că ChatGPT continuă să înregistreze o creştere de peste 10% lunar, în contextul intensificării concurenţei cu rivali precum Anthropic.
Acum o oră
07:50
07:40
Partidul Liberal Democrat (PLD) condus de prim-ministrul Sanae Takaichi a câştigat 315 locuri la alegerile parlamentare anticipate de duminică, asigurându-şi singur o majoritate de două treimi în camera inferioară a parlamentului, conform rezultatelor oficiale publicate marţi, scrie AFP, potrivit Agerpres.
07:30
Organizaţia Naţiunilor Unite declară că aşteaptă confirmarea din partea administraţiei Trump cu privire la suma pe care aceasta intenţionează să o plătească din cei aproape 4 miliarde de dolari datoraţi de Statele Unite şi la data transferului fondurilor, întrucât organismul mondial avertizează că ar putea să se confrunte cu un deficit de lichidităţi până la jumătatea anului, potrivit news.ro.
07:30
Armata ucraineană a decis să dizolve and #8221;Legiunea Internaţională and #8221;, înfiinţată la 27 februarie 2022, dezvăluie The Kyiv Independent, potrivit news.ro.
07:30
Premierul Ilie Bolojan consideră că este puţin probabil să poată fi introduse restricţii pentru tineri privind accesul la reţelele de socializare şi susţine că sunt mai eficiente demersurile de informare şi educare a acestora despre riscurile dezinformării şi manipulării online.
Acum 2 ore
07:20
Preţurile petrolului au crescut cu peste 1% luni, după ce Departamentul de Transport al Statelor Unite a emis un avertisment pentru navele sub pavilion american să evite pe cât posibil apele iraniene atunci când traversează Strâmtoarea Hormuz şi Golful Oman, potrivit news.ro.
07:20
Ilie Bolojan: Ajutoarele pentru pensionarii cu venituri mici sunt posibile, dar trebuie identificată sursa finanţării # Bursa
Premierul Ilie Bolojan nu respinge ideea lansată de PSD de acordare a unor ajutoare pensionarilor cu venituri mici, însă subliniază că, înainte ca o astfel de decizie să fie adoptată, trebuie identificată sursa acestui tip de sprijin.
06:50
Marea schioare americană Lindsey Vonn, în vârstă de 41 de ani, a transmis un mesaj emoţionant în social media, după căzătura de duminică, de la Jocurile Olimpice. Vonn spune că nu regretă că a încercat şi spune că singurul eşec în viaţă este să nu încerci.
06:50
JO de iarnă: Daniel Cacina s-a clasat pe locul 46 la sărituri cu schiurile pe trambulina normală # Bursa
În proba masculină de sărituri cu schiurile pe trambulina normală (HS107) de la Jocurile Olimpice Milano-Cortina, România a fost reprezentată de Daniel Cacina şi Mihnea Spulber.
Acum 12 ore
00:00
Banii nu trebuie să reprezinte un obstacol în calea readucerii Jocurilor Olimpice pe teritoriul Germaniei, a declarat ministrul federal al Finanţelor, Lars Klingbeil, într-un interviu acordat cotidianului Bild am Sonntag, citat de agenţia DPA.
00:00
Studiu: Diferenţele dintre creierul fetelor şi cel al băieţilor apar încă din viaţa intrauterină # Bursa
Creierul uman traversează una dintre cele mai accelerate etape de dezvoltare înainte şi imediat după naştere, însă acest proces a fost dificil de studiat ca evoluţie continuă.
00:00
TradeVille: Creşterea bazei de clienţi şi digitalizarea, în atenţia BRD Groupe Societe Generale # Bursa
BRD Groupe Societe Generale SA a raportat rezultate financiare preliminare solide aferente anului 2025, cu o performanţă operaţională puternică, în ciuda inflaţiei şi a taxelor.
00:00
Goldman Sachs: Valoarea IPO-urilor din SUA, estimată să crească de patru ori în 2026, până la 160 miliarde dolari # Bursa
* SpaceX, OpenAI şi Anthropic se pregătesc pentru listarea la bursă, potrivit grupului financiar
00:00
Prognoza pentru RomâniaValorile termice se vor situa local sub normele caracteristice datei în regiunile extracarpatice şi în jurul acestora în restul ţării. Cerul va avea înnorări în general persistente în vestul, sud-vestul, sudul şi centrul ţării şi va fi temporar noros în rest.
00:00
Ţările care poluează cel mai puţin sunt printre cele mai vulnerabile la dezastre climatice şi se confruntă cu cele mai mari bariere în a obţine finanţarea de care au nevoie pentru a se proteja, şi pe măsură ce impactul climatic se agravează, datoriile deja mari, costurile financiare şi ratingurile suverane slabe ar putea da naştere unui and #8221;cerc vicios and #8221; pentru ţările în curs de dezvoltare, conform unui nou studiu Fitch, transmite Bloomberg, informează Agerpres.
00:00
Countries that pollute the least are among the most vulnerable to climate disasters and face the greatest barriers to obtaining the financing they need to protect themselves, and as climate impacts worsen, already high debts, financing costs and weak sovereign ratings could create a 'vicious cycle and #8221; for developing countries, according to a new Fitch study, Bloomberg reports, Agerpres reports.
00:00
BNR a afişat, ieri, un nivel mediu al dobânzii la depozitele overnight plasate (ROBOR) care a stagnat la 5,64%.
00:00
Reţeaua naţională de centre de expertiză pentru bolile rare (CEBR) s-a extins odată cu deschiderea unui nou centru la Craiova şi recertificarea unui alt centru la Timişoara, a anunţat ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete.
00:00
Piaţa de energie din ţara noastră a înregistrat, în prima lună a anului curent, o anomalie legată mai mult de nivelul de trai: pentru consumatorii casnici, preţul electricităţii arată relativ bine în euro, dar devine cel mai greu de dus din Europa când este raportat la puterea de cumpărare (PPS), potrivit Household Energy Price Index (HEPI), publicat ieri pentru luna ianuarie 2026.
00:00
CORESPONDENTA DIN LISABONA Alegeri prezidenţiale în Portugalia: Nebunii lor sunt mai puţin nebuni decât nebunii noştri # Bursa
Au fost şi alegerile prezidenţiale din Portugalia, de unde scriu acest editorial. A câştigat Antonio Seguro, candidatul Partidului Socialist. Victoria lui Seguro a fost prezisă de sondaje şi de cei mai mulţi comentatori. Aceasta este prima diferenţă notabilă în raport cu alegerile din România.
00:00
Demisia forţată a preşedintelui Klaus Iohannis din 12 februarie 2025 nu a produs vreo resetare a sistemului politic, ci a accelerat o degradare deja vizibilă a relaţiilor de încredere dintre actorii centrali ai puterii.
00:00
* Confruntarea geoeconomică este cel mai presant risc global pe termen scurt, potrivit Forumului Economic Mondial * Fenomenele meteorologice extreme vor fi principalul risc peste un deceniu, pe măsură ce dezastrele climatice devin mai frecvente şi mai severe
00:00
Donald Trump l-a atacat public pe schiorul acrobatic american Hunter Hess, calificându-l drept and #8222;ratat and #8221;, după ce sportivul şi-a exprimat rezervele faţă de ideea de a reprezenta Statele Unite la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina, într-un context intern marcat de tensiuni politice şi sociale.
00:00
Bursele europene au crescut ieri, investitorii urmărind o serie de tranzacţii în urma anunţului potrivit căruia un consorţiu condus de holdingul Advent şi FedEx a convenit să preia compania poloneză de coletărie InPost, într-o tranzacţie de 9,2 miliarde de dolari.
00:00
* Tranzacţiile cu acţiuni Hidroelectrica - pe prima treaptă în topul schimburilor
00:00
*88% din finanţarea alocată de Banca Europeană de Investiţii anul trecut în ţara noastră a fost direcţionată în proiecte menite să reducă decalajele de infrastructură dintre România şi celelalte state UE
00:00
Reuters: Scăderea acţiunilor companiilor de software ridică semne de întrebare privind impactul AI asupra pieţelor # Bursa
Scăderea recentă a cotaţiilor companiilor din industria software şi a serviciilor IT a stârnit temeri că boomul inteligenţei artificiale poate remodela pieţele în moduri neaşteptate, generând întrebări cu privire la posibilitatea ca o rotaţie dinspre acţiunile din sectorul tehnologic să semnaleze probleme în perspectivă pentru investiţiile în AI, scrie Reuters.
00:00
Euro a crescut, ieri, cu 0,0011 bani faţă de leu, Banca Naţională a României (BNR) afişând un curs de referinţă de 5,0934 lei/euro.
9 februarie 2026
21:30
Ministerul Finanţelor: România finalizează cu succes evaluarea în cadrul Comitetului OCDE pentru Afaceri Fiscale # Bursa
Ministerul Finanţelor anunţă adoptarea Avizului Formal de către Comitetul pentru Afaceri Fiscale al Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), în urma evaluării României în acest format de lucru în cadrul procesului de aderare la Organizaţie
21:10
Moţiunea simplă împotriva ministrului Apărării, Radu Miruţă, a fost repinsă, luni seară, de senatori
20:20
Oferta Electro-Alfa s-a închis la preţul maxim; compania vine la BVB cu o evaluare de 1,7 miliarde lei # Bursa
* Emitentul a decis o realocare între tranşe, astfel încât retailului îi revine 15% din pachetul de acţiuni oferit * Listarea pe Piaţa Principală a Bursei de Valori Bucureşti, sub simbolul EAI, este estimată pentru data de 3 martie; compania va avea un free-float de 35%
Acum 24 ore
19:20
* Prima etapă se realizează în baza drepturilor de subscriere, fiind necesare cinci drepturi pentru achiziţionarea unei acţiuni noi
19:00
ADVERTORIAL Detalii care atrag privirea - măsuţe de cafea, obiecte de artă şi accente neaşteptate # Bursa
Detaliile definesc eleganţa unui interior, acestea nu sunt doar completări, ci accente care transformă un spaţiu într-o expresie a stilului personal. O locuinţă rafinată nu se defineşte doar prin spaţiu sau lumină naturală, ci mai ales prin armonia dintre elementele alese, care conferă personalitate şi coerenţă estetică
18:50
Atacantul român Dennis Man a venit de pe bancă şi a adus, duminică, victoria echipei sale, PSV Eindhoven, în deplasare, scor 2-1, cu FC Groningen. Meciul a contat pentru etapa a 22-a din Eredivisie
18:50
Echipa germană Bayern Munchen a întrecut duminică, pe teren propriu, scor 5-1, formaţia Hoffenheim, în etapa a 21-a din Bundesliga. Toate golurile au fost marcate de Luis Diaz (3) şi Harry Kane (2)
18:50
Premier League: FC Liverpool a condus cu 1-0 şi a pierdut cu 1-2 în faţa lui Manchester City # Bursa
Echipa engleză Manchester City a învins duminică, în deplasare, scor 2-1, gruparea campioană a Angliei, FC Liverpool, în etapa a 25-a din Premier League
18:50
Echipa italiană Inter Milano, condusă de Cristian Chivu, a învins duminică seara, în deplasare, scor 5-0, gruparea Sassuolo, în etapa a 24-a din Serie A
18:50
Jaqueline Cristian, locul 36 WTA, a fost eliminată, duminică, în primul tur al turneului de categorie WTA 1000 de la Doha
18:50
Echipa greacă PAOK Salonic, condusă de Răzvan Lucescu, a încheiat la egalitate duminică seara, în deplasare, scor 0-0, cu formaţia Aris Salonic, în etapa a 20-a din Super League
18:50
Echipa bucureşteană FCSB a învins duminică seara, în deplasare, scor 4-1, formaţia gălăţeană Oţelul, în etapa a 26-a din Superligă
18:50
Echipa spaniolă Real Madrid a învins duminică seara, în deplasare, scor 2-0, formaţia Valencia, în etapa a 23-a din La Liga
18:00
Senatorul USR Cristian Ghinea a declarat luni, la dezbaterea moţiunii simple privind acordul UE-Mercosur, că România de astăzi exportă maşini şi subansambluri, în timp ce pe vremea lui Nicolae Ceauşescu exporta doar alimente, cereale şi materiale neprelucrate, and #8222;ca o ţară africană and #8221;
18:00
Senatorul PSD Daniel Zamfir i-a transmis luni, în plenul Senatului, premierului Ilie Bolojan, că, dacă nu îi convine actuala coaliţie, dacă nu respectă Parlamentul care l-a investit şi partenerii din coaliţie, ar trebui să caute o altă colaborare împreună cu USR
17:50
China a respins luni drept and #8222;minciuni and #8221; acuzaţiile Statelor Unite că ar fi efectuat teste nucleare secrete şi a acuzat Washingtonul că încearcă să găsească pretexte pentru propriile teste nucleare
17:40
Iranul este dispus să and #8222;dilueze and #8221; uraniul îmbogăţi în cazul ridicării sancţiunilor # Bursa
Agenţia nucleară iraniană declară, luni, că este gata să and #8222;dilueze and #8221; uraniul îmbogăţit pe care l-a obţinut, în cazul în care sunt and #8222;ridicate toate sancţiunile and #8221;
17:40
Consiliul Concurenţei a autorizat tranzacţia prin care LSG Building Solutions GmbH, Green Source GmbH şi Core Value Capital GmbH, Austria intenţionează să preia LJG Green Source Energy Gamma SRL, care deţine un parc fotovoltaic de 42,5 MW în comuna Izvoarele, judeţul Giurgiu
17:40
Ministrul Economiei, Irineu Darău, a criticat luni, în Senat, moţiunea simplă privind acordul UE-Mercosur, afirmând că textul conţine doar şapte cuvinte despre agricultură şi că acordul a fost prezentat ca un dezavantaj pentru industrie, deşi, în opinia sa, reprezintă un avantaj. and #8222;Sunt sigur că ChatGPT ar fi făcut-o mai bine and #8221;, a spus ministrul
17:40
Vicepreşedintele CCIB, prezent la Reuniunea strategică a Federaţiei Camerelor de Comerţ din Regiunea Dunării # Bursa
Octavian Stocklosa, vicepreşedinte al Camerei de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti (CCIB) şi preşedinte al Consiliului de Supraveghere al Federaţiei Camerelor de Comerţ din Regiunea Dunării (DCCF), au participat în data de 5 februarie 2026, la şedinţa Consiliului Director al DCCF, desfăşurată la Törökbalint
