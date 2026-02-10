Arsenal și Chelsea, război pe piața transferurilor! ”Sparg banca” și încep licitația: mutarea trece de 100 de milioane de euro

Sport.ro, 10 februarie 2026 07:50

Acum 5 minute
08:20
El e jucătorul remarcat de Ilie Dumitrescu după derby-ul încins dintre Dinamo și Universitatea Craiova: „Interesant!” Sport.ro
Dinamo a terminat la egalitate luni seara, pe teren propriu, scor 1-1, cu formaţia Universitatea Craiova, în ultimul meci al etapei a 26-a.
Acum 10 minute
08:10
Vladimir Putin și întâmplarea 'nebună' legată de Super Bowl: "I-am întins mâna și el a pus inelul în buzunar" Sport.ro
08:10
VIDEO Isterie la apariția lui Olăroiu: românul a fost filmat împreună cu fiul său Sport.ro
Cosmin Olăroiu (56 de ani) e o personalitate iubită în lumea arabă. 
Acum 30 minute
07:50
Arsenal și Chelsea, război pe piața transferurilor! ”Sparg banca” și încep licitația: mutarea trece de 100 de milioane de euro Sport.ro
Acum 12 ore
23:50
FCSB a stabilit primul transfer al verii: “Sunt convins că-l vom aduce. Cel mai bun din echipa lui!” Sport.ro
Perioada de transferuri din vară a celor de la FCSB va începe cu aducerea unei extreme stânga, mutare dezvăluită, luni seară, chiar de către Mihai Stoica.
23:30
Cel mai emoționant moment de la Jocurile Olimpice de iarnă! Sportivul și-a revăzut familia după mult timp: "Parcă a trecut o viață!" Sport.ro
De câteva zile s-a dat startul la Jocurile Olimpice de iarnă 2026!
23:30
Baiaram, primele declarații după ce a pățit pe Arena Națională: „Ăștia sunt dinamoviștii...“ Sport.ro
Vedeta Universității Craiova a fost în prim-planul unui incident dezgustător în ultimul meci din etapa a 26-a.
23:20
Dinamo riscă sancțiuni drastice! Ce a notat Istvan Kovacs în raport după meciul cu Universitatea Craiova Sport.ro
Dinamo a remizat contra Universității Craiova, 1-1, iar finalul de pe Arena Națională a fost tensionat.
23:10
Mihai Stoica a spus totul despre jucătorul care l-a dezamăgit crunt: „Nu-mi închipuiam așa ceva!“ Sport.ro
Președintele Consiliului de Administrație al FCSB-ului a rămas cu un gust amar. Atât din cauza prestațiilor slabe ale unui om de bază, cât și din cauza motivului din spatele unor gafe repetate.
23:00
Regretul lui Kopic. Ce transfer și-ar fi dorit să facă Dinamo în această iarnă: "Trebuie să acceptăm anumite realități" Sport.ro
Dinamo a remizat cu Universitatea Craiova, scor 1-1, și a ratat șansa de a trece pe locul 1 în campionat.
23:00
Istorie la Jocurile Olimpice de iarnă 2026! S-a bătut recordul celui mai în vârstă sportiv Sport.ro
Jocurile Olimpice din 2026, în Italia, la Milano-Cortina.
22:50
Verdict surprinzător după Dinamo – Craiova: „Ei au controlat meciul“ Sport.ro
Cele două candidate la titlu au încheiat la egalitate, scor 1-1.
22:40
Filipe Coelho, duel cu reporterii după Dinamo – Craiova: "Sunteți nedrepți" Sport.ro
Derby-ul etapei, Dinamo - Universitatea Craiova, s-a încheiat cu o remiză pe Arena Națională, scor 1-1.
22:40
Scene reprobabile după Dinamo - Craiova: Baiaram a scuipat un suporter! Sport.ro
Final tensionat la Dinamo - Universitatea Craiova 1-1, pe Arena Națională.
22:30
Andrei Nicolescu s-a contrazis cu Gică Craioveanu după Dinamo - Craiova, apoi a certat un jucător: "Nu-l înțeleg!" Sport.ro
Dinamo și Universitatea Craiova au remizat, scor 1-1, iar oltenii își păstrează primul loc în Superliga cu 4 etape rămase de disputat din sezonul regulat.
22:20
Dinamo – Craiova, declarația care pune gaz pe foc: „Cel puțin!“ Sport.ro
Pe Arena Națională s-a jucat o partidă destul de echilibrată. De aceea, verdictul venit din tabăra oltenilor a fost cu atât mai surprinzător.
22:20
22:10
Secretul lui Chivu, dezvăluit de italieni: "Așa a fost transformată Inter" Sport.ro
Inter joacă un fotbal extrem de solid în acest sezon, sub comanda antrenorului român Cristian Chivu (45 de ani).
22:10
O echipă românească face furori în jurul globului! Un nou succes în Cuba Sport.ro
Fotbalul amator românesc își face simțită prezența pe scena internațională prin turnee disputate în destinații exotice. 
22:00
Manchester United, transfer fantastic! Plătește 100 de milioane de euro pentru mijlocașul rivalei Sport.ro
22:00
Dinamo – Universitatea Craiova, scor 1-1, aruncă în aer lupta pentru titlu: Clasamentul ACUM Sport.ro
Sezonul regulat se apropie de final, iar lupta pentru supremație se anunță mai incinsă ca oricând.
21:40
„Cadoul“ lui Benzema pentru Șumudică: „Cel mai frumos!“ Sport.ro
La omul sărac, nici boii nu trag. Iată o vorbă care descrie perfect situația lui Marius Șumudică, în Arabia Saudită.
21:40
Lovitură încasată de Universitatea Craiova chiar înaintea "dublei" cu FCSB Sport.ro
Universitatea Craiova a primit o veste proastă în repriza secundă a derby-ului cu Dinamo, de pe Arena Națională.
21:20
FCSB, la un pas de un transfer pe ultima sută. MM Stoica a oprit totul: "Te rog frumos să înțelegi" Sport.ro
Perioada de mercato se încheie la miezul nopții, iar echipele din Liga 1 au luat în calcul mutări pe ultima sută de metri. Printre acestea s-a numărat și FCSB.
21:00
Real Madrid, gata să renunțe la un jucător legendar. Spaniolii vorbesc despre cea mai grea decizie din ultimii ani Sport.ro
Real Madrid ar putea începe o reconstrucție a lotului în vara acestui an, iar printre jucătorii aflați pe lista neagră se numără și legendarul fundaș Dani Carvajal (34 de ani).
20:50
Atacant pentru Dinamo | Anunțul lui Andrei Nicolescu în ultima zi de mercato Sport.ro
Dinamo și-ar dori să aducă un atacant în această iarnă pentru a-i oferi mai multe soluții lui Zeljko Kopic.
20:40
Cristiano Ronaldo, în război cu arabii, a luat decizia: „L’Equipe“ oferă știrea serii! Sport.ro
Starul portughez a început să boicoteze meciurile echipei sale, acuzând concurența neloială din Arabia Saudită, unde unele echipe primesc jucători mai buni, comparativ cu altele.
20:30
Ajutor românesc pentru Adrian Șut în Emirate: anunțul arabilor Sport.ro
Fostul mijlocaș al FCSB-ului tocmai a primit o veste excelentă, la o lună după sosirea sa la Al-Ain.
19:50
Fotbalistul care fascinează Italia sub comanda lui Chivu: ce a reușit, fabulos! Sport.ro
Inter a urcat pe locul 1, în Serie A, pe „aripile“ unui jucător cu niște cifre extraordinare.
19:40
MM Stoica are un nou "client" cu nume în Superligă: "Mai vedem, ne mai întâlnim prin campionat!" Sport.ro
Mihai Stoica (60 de ani) s-a folosit de scandalul de la finalul meciului CFR - U Cluj 3-2 pentru a continua "feudul" pe care-l are cu Daniel Pancu (48 de ani), declanșat în timpul EURO U21 din 2025.
19:40
Campioana Transylvania Open, Sorana Cîrstea explică „bucuria retragerii” din tenis: cum se descrie ca persoană, în viața de zi cu zi Sport.ro
Sorana Cîrstea a dezvăluit ce o bucură cel mai puternic, când se gândește la retragerea din tenisul profesionist.
19:30
Documentele care vor decide soarta lui Bergodi: „Asta urmează“ Sport.ro
Antrenorul Universității Cluj își va afla pedeapsa, în foarte scurt timp, după incidentele de la finalul derby-ului pierdut în fața CFR-ului, scor 2-3.
19:30
Mihai Stoica, derapaj după acuzațiile de blat de la Oțelul - FCSB: "Sunt niște handicapați care nu înțeleg" Sport.ro
FCSB a obținut o victorie clară contra celor de la Oțelul Galați, 4-1, în deplasare, iar campioana României a rămas cu șanse reale în lupta la play-off.
Acum 24 ore
19:20
Ce riscă Bergodi după ce a sărit la bătaie cu Cordea: federația dă primul indiciu Sport.ro
Derby-ul Clujului, CFR – U (3-2), a fost un meci superb. Despre care, din păcate, s-a vorbit puțin spre deloc. Pentru că, imediat după fluierul de final, toată atenția a fost concentrată asupra scandalului. Ca de obicei, în campionatul nostru. 
18:50
Surpriză majoră! FCSB îi pune contractul pe masă: "Am vorbit și cu Gigi" Sport.ro
FCSB este gata să ofere o prelungire de contract neașteptată unui jucător care părea că nu mai are șanse de a evolua pentru campioana României.
18:40
„Jihadul“ lui Burleanu: „O întreagă mafie!“. Șeful FRF, dezvăluiri incendiare Sport.ro
Culisele întunecate ale fotbalului românesc l-au îndemnat și pe Răzvan Burleanu să ia măsuri. După 12 ani în funcție.
18:30
S-a decis: orașul care va găzdui, din nou, finala Cupei României. Anunțul FRF Sport.ro
Federația Română de Fotbal, organizatoarea competiției KO, a oferit atât data, cât și locația meciului cu trofeul pe masă.
18:20
Verdict teribil pentru Drăgușin și colegii lui: „Ăsta e adevărul, din păcate!“ Sport.ro
Tottenham, o echipă cu două finale europene în ultimii ani, în 2019 și în 2025, e amenințată acum de o situație îngrozitoare.
18:10
Thomas Frank i-a dat vestea cea mare lui Drăgușin: "Asta cred despre Radu" Sport.ro
Radu Drăgușin (24 de ani) va reveni în primul 11 al lui Tottenham, echipă care se confruntă în continuare cu mari probleme de lot.
18:10
„Dracula” zâmbește lângă Răducanu și Cîrstea, în imaginea finalei Transylvania Open. Halep a fost aclamată la Cluj ca în 2016 Sport.ro
Sorana Cîrstea, Emma Răducanu, Simona Halep și... „Dracula” au strălucit în finala Transylvania Open 2026, în direct la Pro Arena și pe VOYO.
18:10
"Loser!" Un sportiv american l-a înfuriat pe Trump. Care e motivul Sport.ro
Președintele Donald Trump l-a atacat, duminică, pe schiorul american de freestyle Hunter Hess, numindu-l drept 'ratat' 
18:00
Și-a spart medalia de aur la Jocurile Olimpice de iarnă 2026. Cum a fost posibil Sport.ro
JO de iarnă 2026 și poveștile inedite de la Milano Cortina.
17:50
Inepuizabilul Djokovic a făcut marele anunț: „Da. E adevărat!“ Sport.ro
Cel mai bun jucător al tuturor timpurilor a confirmat informația care până acum circula doar la nivel de speculație.
17:30
Pleacă de la FCSB și dă lovitura: salariu aproape dublu! Sport.ro
FCSB se pregătește să se despartă de un nou jucător în această iarnă, de această dată definitiv.
17:30
Adevărul dureros din spatele accidentării horror a lui Lindsey Vonn: „Teribil!“ Sport.ro
Prima săptămână a Jocurilor Olimpice de Iarnă a fost marcată, din păcate, de incidentul groaznic care a avut-o în prim-plan pe americanca de 41 de ani.
17:20
Sorana Cîrstea, o adevărată stea! Ce mesaj a transmis la două zile după ce a câștigat Transylvania Open Sport.ro
La 35 de ani, Sorana Cîrstea joacă un tenis excepțional. A demonstrat-o și la Cluj, săptămâna trecută.
17:10
Chivu, cel mai respectat român din Italia: ce a spus despre el un colos al presei, remarcabil! Sport.ro
Ca jucător, Chivu a avut o carieră formidabilă la Inter. Iar ca antrenor, e pe cai mari, deși puțini ar fi mizat pe succesul său, la începutul sezonului.
17:00
Lindsey Vonn, a doua operație! Chin la Jocurile Olimpice de iarnă pentru vedeta din SUA. Diagnosticul pus de medici Sport.ro
Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano Cortina | Ghnion incredibil pentru vedeta de la schi alpin.
16:50
Burleanu dezvăluie discuția purtată azi cu Mircea Lucescu, înainte de externare: "Am agreat să luăm o decizie fermă" Sport.ro
Răzvan Burleanu, președintele FRF, a oferit noi detalii despre starea de sănătate a selecționerului Mircea Lucescu.
16:40
Bergodi a rupt tăcerea și s-a dezlănțuit: „Știți ce mi s-a părut incredibil la Pancu?“ Sport.ro
Antrenorul Universității Cluj a ieșit în public, la 48 de ore după incidentele de la finalul derby-ului cu CFR, și a bătut obrazul omologului său de la formația rivală.
