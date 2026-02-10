Franța va începe să producă arme împreună cu Ucraina. Ce presupune parteneriatul
ObservatorNews, 10 februarie 2026 07:50
Ucraina și Franța au convenit să înceapă producția comună de armament, într-un nou pas care marchează trecerea de la sprijin militar punctual la parteneriate industriale pe termen lung. Anunțul a fost făcut luni de ministrul ucrainean al apărării, după o întâlnire la Kiev cu omologul său francez, relatează The Guardian.
• • •
Alte ştiri de ObservatorNews
Acum 10 minute
08:10
Horoscop 11 februarie 2026. Astrele vin cu un mix de inspirație, oportunități neașteptate și mici momente care pot schimba direcția zilei, dacă ești atent la ele.
08:10
Topul județelor cu cele mai multe apeluri false la 112. Peste un sfert au fost abuzive # ObservatorNews
Un apel la 112 poate face diferenţa între viaţă şi moarte. Uneori, în spate se află o urgenţă reală. Alteori însă, doar o glumă. Anul trecut, un sfert dintre apelurile la 112 au fost false. În judeţe precum Argeş, Gorj şi Vrancea, aproape jumătate dintre apeluri nu au avut nicio urgenţă reală. Specialiştii pun fenomenul pe seama nevoii de validare şi a anxietăţii. În spatele explicaţiilor poate sta însă o intervenţie, unde fiecare secundă contează.
Acum 30 minute
08:00
Un bărbat a murit pe un traseu montan nemarcat în Braşov. A alunecat de pe un perete abrupt # ObservatorNews
Tragedie pe unul dintre cele mai cunoscute trasee montane din Braşov. Un bărbat de 59 de ani a murit într-o zonă periculoasă din Cheile Zărneștiului.
08:00
Bolojan nu exclude intrarea României în recesiune: "Am consumat mult mai mult decât ne-am putut permite" # ObservatorNews
Premierul Ilie Bolojan nu exclude intrarea României în recesiune tehnică. Ilie Bolojan susține că țara noastră a cheltuit mai mult decât își putea permite, iar o eventuală recesiune pe termen scurt ar putea apărea ca efect al corecției deficitului bugetar.
07:50
Ucraina și Franța au convenit să înceapă producția comună de armament, într-un nou pas care marchează trecerea de la sprijin militar punctual la parteneriate industriale pe termen lung. Anunțul a fost făcut luni de ministrul ucrainean al apărării, după o întâlnire la Kiev cu omologul său francez, relatează The Guardian.
Acum 12 ore
22:10
Alertă pe litoral: Resturi de dronă, descoperite pe plaja din Mamaia. Specialiştii încearcă să-i afle traseul # ObservatorNews
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, afirmă că resturi ale unei drone au fost găsite pe plaja din Mamaia, fiind aduse de apă. El adaugă că specialiştii vor stabili ce date pot fi recuperate privind traseul acestei drone şi dacă a fost doborâtă sau a căzut întrucât a rămas fără combustibil.
22:10
Power Couple România, 9 februarie 2026. Simona Urzică, în lacrimi! Ce i s-a întâmplat la proba Dezgroparea # ObservatorNews
Power Couple România, 9 februarie 2026. Simona Urzică a săpat cu mâinile goale după Marius Urzică într-o probă de coșmar!
22:10
Bolojan: "Unele primării au crescut impozitele pe mașini mult mai mult decât a stabilit guvernul" # ObservatorNews
Ilie Bolojan a vorbit, luni seara, despre un aspect care a generat nemulțumiri în rândul populației: majorarea taxelor pe proprietate. Unele primării au crescut impozitele pe mașini mult mai mult decât a stabilit guvernul, a spus Bolojan.
22:00
Ilie Bolojan: "Suntem ţara cu cele mai mari transferuri de la bugetul central către autorităţile locale" # ObservatorNews
Premierul Ilie Bolojan admite că există români pentru care ”orice fel de creştere” a costului vieţii, inclusiv majorarea taxelor şi impozitelor locale, reprezintă ”o presiune”. El spune că, în pofida acestui fapt, România nu mai putea funcţiona cu taxele şi impozitele la valoarea lor anterioară, arătând că era ţara în care se transferau cele mai mari sume de la bugetul de stat către administraţiile locale.
21:50
Chat GPT testează reclame pentru utilizatori. Acestea vor fi influenţate de discuţiile purtate # ObservatorNews
ChatGPT testează reclame pentru unii utilizatori din S.U.A. atât la nivelurile de abonament gratuit, cât și la Go, cele mai accesibile oferte ale sale.
21:30
Produsele resigilate, care au fost scoase din ambalajul original, sunt tot mai căutate! Vânătorii de chilipiruri se înghesuie să cumpere astfel de produse care sunt costisitoare la preţ întreg, cum ar fi mobila, electronicele sau chiar maşinile. Cererea a crescut cu până la 50% pentru unele categorii de produse. Principalul motiv - bugetul mai mic pentru cheltuielile mari.
21:20
Angajaţii Dacia care refuză zecile de mii de euro pentru a demisiona. "Mai sunt apt de muncă" # ObservatorNews
Ne stă inima. Industria auto, motorul economiei româneşti, pierde vizibil din turaţie. Mii de oameni sunt daţi afară, pe fondul reducerii producţiei. Situaţia riscă să afecteze toată economia. Şi, pe cale de consecinţă, veniturile bugetare. Iar până la noi măsuri de austeritate ar mai fi un singur pas. Toate explicaţiile, în campania Cât costă să fii român.
21:10
Exerciţiu NATO la Cincu. Soldaţii verifică viteza de reacţie în faţa ameninţărilor actuale # ObservatorNews
Unele lecţii e mai bine să le înveţi pe pielea altuia. E ce încearcă să facă militarii români, francezi şi americani, care se antrenează împreună la Cincu, pornind de la învăţăturile trase în urma războiului din Ucraina. Atacurile cu rachete și drone au schimbat la faţă conflictul modern, iar armatele NATO verifică cât de bine pot acționa împreună în faţa noilor ameninţări. Exercițiul reunește militari din 23 de națiuni.
20:50
Sfatul analiştilor pentru Nicuşor Dan, după ce Trump l-a invitat la reuniunea Consiliului pentru Pace # ObservatorNews
Alegere greu de făcut pentru ţara noastră săptămâna aceasta. Nicuşor Dan trebuie să decidă dacă va participa la prima şedinţă a Consiliului de Pace al lui Donald Trump, de la Washington. Mai mulţi aliaţi europeni au refuzat deja să meargă, însă Nicuşor Dan nu vrea să supere partenerul strategic de peste Ocean. Scopul şi mandatul organizaţiei nu sunt clare, iar mai mulţi europarlamentari i-au cerut şefului statului să refuze invitaţia, chiar cu riscul de a-l enerva pe Trump.
20:20
Circ cu banane în Parlament la votarea moţiunilor. Un senator PSD l-a trimis pe Bolojan să caute altă coaliţie # ObservatorNews
Moţiunile simple ale opoziţiei împotriva a trei miniştri din guvernul Bolojan s-au transformat într-un război al declaraţiilor între partenerii din coaliţie. PSD se leapădă de Bolojan şi anunţă că nu poate susţine un premier care ia decizii pe cont propriu. Asta în timp ce AUR face apel la social-democraţi să li se alăture în demersul de suspendare al preşedintelui. Ruptura se adânceşte tocmai în momentul în care partidele de coaliţie trebuie să se pună de acord pentru reforma în administraţie şi pachetul de relansare economică.
20:20
A fost o seară magică peste Ocean. În Statele Unite a avut loc Super Bowl, cel mai mare eveniment din sport. Rapperul Bad Bunny, proaspăt premiat la Grammy, a fost vedeta de la pauza finalei de fotbal american. Alături de el pe scenă au urcat Lady Gaga şi Ricky Martin. Donald Trump nu a fost prezent la eveniment şi a numit show-ul de aseară drept unul îngrozitor şi fără sens.
20:10
Studiu pe zeci de mii de pacienţi despre statine: beneficiile depăşesc cu mult riscurile # ObservatorNews
Statinele, medicamentele care ne reglează colesterolul din sânge şi unele din cele mai prescrise pastile, la nivel mondial, nu sunt vinovate chiar de toate efectele secundare trecute în prospect. E rezultatul negru pe alb, al unei serii de teste făcute pe zeci de mii de pacienţi: specialiştii spun acum că beneficiile tratamentului depăşesc cu mult riscurile lui. O singură precizare, însă: statinele trebuiesc luate doar la recomandarea medicului.
20:00
Fără căldură, dar cu facturi "fierbinţi". PSD vrea ca bucureştenii să plătească mai puţin dacă sunt avarii # ObservatorNews
Consilierii PSD de la Primăria Capitalei vor ca bucureştenii branşaţi la reţeaua de termoficare să nu mai plătească atunci când sunt avarii. Proiectul va fi supus la vot la finalul lunii şi se va aplica inclusiv pentru facturile din luna ianuarie, dacă va fi votat. Există şi acum prevederi în contractele încheiate cu Termoenergetica pentru reducerea costurilor dacă agentul termic nu este livrat în parametrii conveniţi. Oamenii spun însă că nu au văzut niciodată reduceri de costuri în facturi.
20:00
Mircea Lucescu a fost externat. Antrenorul echipei naţionale de fotbal se afla de o săptămână internat în Spitalul Universitar. Cu mai multe probleme cardiace în istoric, selecţionerul în vârstă de 80 de ani a trecut, de curând, printr-o gripă. Mircea Lucescu va continua investigaţiile în spitale din Belgia şi din Italia. Pe 26 martie, ar trebui să fie pe banca naţionalei la barajul cu Turcia.
20:00
Bărbat din Brăila, prins la volan fără permis şi cu o alcoolemie de 2,20. A fost arestat pe loc # ObservatorNews
Un bărbat a fost arestat preventiv deoarece a condus o mașină deși avea o alcoolemie uriașă. În plus, bărbatul descoperit la volan nu are permis de conducere. Incidentul s-a produs într-o localitate din județul Brăila, informează Mediafax.
19:40
Lovitură de teatru în cazul asasinării lui Adrian Kreiner. Indivizii condamnaţi dau vina pe Adriana Viliginsch # ObservatorNews
Răsturnare de situaţie în cazul asasinării lui Adrian Kreiner. Doi dintre indivizii judecaţi pentru crimă aruncă vina pe fosta iubită a omului de afaceri. Sunt convinşi că aceasta a plănuit asasinatul împreună cu cel de-al treilea inculpat, Cosmin Zuleam, care a fost capturat luna trecută, în Indonezia. Fosta parteneră de viaţă a milionarului din Sibiu este în prezent arestată pentru complicitate la o altă crimă. Luna viitoare, aceasta va fi chemată în faţa judecătorilor pentru a da explicaţii şi în cazul Kreiner. Nu este exclus ca dosarul să fie redeschis, pentru a se stabili dacă există legături, tipare sau un posibil scenariu ascuns, ignorat la momentul anchetei inițiale.
19:30
Serie de crime şocante, la nici 200 de kilometri de graniţa cu România, nu departe de drumul pe care-l străbatem când vrem să ajungem la Sofia. Şase oameni au fost găsiţi împuşcaţi în două incidente pe care anchetatorii nu au reuşit încă să le lămurească. Trei indivizi au fost executaţi într-o cabană în care se organizau tabere pentru copii. Trei dintre suspecţii din acel triplu asasinat au fost găsiţi, la doar o săptămână distanţă, fără suflare, într-o rulotă, pe un vârf de munte. Anchetatorii nu ştiu dacă au de-a face cu o răzbunare a unor victime ale unei reţele de pedofilie sau cu răfuieli ale mafiei lemnului. Tot mai multe voci vorbesc despre o ceartă între membrii unei secte.
19:30
ANIMAŢIE. Tată şi cei doi copii, striviţi de un TIR care a intrat pe contrasens pe "şoseaua diavolului" # ObservatorNews
Detalii şocante despre tragedia de pe DN6, în care o familie, tatăl și cei doi copii ai săi, adolescenți, au fost uciși într-un accident devastator. Şoferul de TIR care i-a spulberat le-a spus poliţiştilor că a intrat pe contrasens încercând să evite o groapă din asfalt. Este aceeași șosea pe care, luna trecută, șapte suporteri greci au murit. Presa din afară a numit şoseaua "drumul diavolului". Pentru şoferi, DN6 e pista de curse mortală a României, drumul unde mor oamenii, iar lipsa unei autostrăzii transformă fiecare călătorie într-un joc macabru de noroc. Autorităţile promit, din nou, proiecte pentru şoseaua care leaga Bucureştiul de Timişoara.
19:30
Schimbări la credite. Consumatorii pot renunţa la ele în 14 zile, iar executarea silită va fi ultima măsură # ObservatorNews
Băncile vor fi obligate să acorde păsuire clienților care nu reuşesc să mai ţină pasul cu ratele, iar executarea silită nu va mai fi prima soluție pentru creditele de consum. O nouă directivă europeană impune instituțiilor bancare să epuizeze toate opțiunile disponibile înainte să forţeze mâna datornicilor.
Acum 24 ore
19:20
Lupta pentru şefia parchetelor. Procuroarea care l-a prins cu şpagă pe Dumitru Buzatu vrea la DNA # ObservatorNews
Schimbare de joc la vârful justiției. Șefii Parchetului General și DNA ies din cursa pentru funcțiile mari. Alex Florenţa şi Marius Voineag candideaza ca adjuncţi. La conducerea Parchetului General intră în joc un procuror cu un CV încărcat de cercetări disciplinare și o procuroare validată de episodul Dumitru Buzatu – celebrul portbagaj cu bani.
18:50
Francezii cu vârsta de 29 de ani, încurajaţi de stat să aibă copii "până nu e prea târziu" # ObservatorNews
Toți cetățenii francezi în vârstă de 29 de ani vor fi încurajați de guvernul lor să aibă copii cât timp încă mai pot. Autoritățile din domeniul sănătății spun că scopul este de a evita ca acești bărbați și femei să se confrunte cu probleme de fertilitate mai târziu și să se gândească "dacă aș fi știut".
18:30
Moţiunea simplă privind Acordul Mercosur, respinsă de Senat. PSD s-a abţinut, suveraniştii au făcut circ # ObservatorNews
Moţiunea simplă a primit la vot, din 115 senatori prezenţi, 38 de voturi "pentru", 52 de voturi "contra" şi 25 de abţineri. Suveraniştii au făcut circ în Parlament. Senatorii PACE şi AUR au adus banane cu fundiţe roz, simbolul USR, potrivit acestora.
18:10
Scandalul Epstein-Mandelson zguduie guvernul britanic. Starmer, presat să demisioneze # ObservatorNews
Dosarele Epstein par să provoace o criză politică mai mare în Marea Britanie decât în SUA: liderul Partidului Laburist Scoțian i-a cerut demisia lui Keir Starmer, din cauza relației fostului ambasador britanic în SUA, Peter Mandelson, cu Jeffrey Epstein. Guvernul a reacționat spunând că premierul nu va demisiona și se va concentra asupra activității sale.
18:00
Românca dusă de pedofilul Jeffrey Epstein la Buckingham. "A fost o experienţă unică" # ObservatorNews
O româncă racolată de reţeaua agresorului sexual Jeffrey Epstein a fost în centrul atenţiei la una dintre petrecerile lui. Fotomodelul Andra a devenit chiar preferata fostului prinţ Andrew care a ţinut să o laude. Între timp, şeful de cabinet al premierului britanic, dar şi ambasadoarea Norvegiei în Iordania... şi-au dat demisia din cauza legăturilor cu pedofilul american.
17:50
Bolojan, acuzat că "a luat Guvernul pe persoană fizică": "Semnatarii moţiunii anti-Mercosur sădesc spaime" # ObservatorNews
Ilie Bolojan a luat cuvântul în plenul Senatului la dezbaterea moţiunii simple depusă de opoziţie pe acordul UE-Mercosur. Premierul a fost acuzat că "a luat Guvernul pe persoană fizică" şi a semnat acordul Mercosur "fără consultarea coaliţiei". Bolojan a spus despre semnatarii moţiunii că "sădes spaime".
17:30
Oficial: ArcelorMittal Hunedoara cumpărată pentru 12,5 milioane de euro de UMB Steel a lui Umbrărescu # ObservatorNews
Uzina ArcelorMittal Hunedoara, cândva cel mai mare combinat siderurgic din România, va fi preluată de UMB Steel, compania controlată de omul de afaceri Dorinel Umbrărescu. Decizia oficială apare menționată în raportul curent transmis Bursei de Valori București (BVB).
17:30
Dosarul Anei, tânăra desfigurată la SPA, stă pe loc de 4 ani. La anul se prescriu faptele # ObservatorNews
Patru ani de zile şi-a căutat dreptatea în instanţă, însă doar presiunea publică a pus justiţia în mişcare. Este cazul Anei, o tânără care a fost desfigurată la un SPA din Braşov. Luni de tratamente, 30 de intervenţii chirurgicale şi o viaţă distrusă.... riscau să rămână însă doar o dramă personală dacă acest caz se prescria ... Ana a făcut însă coşmarul ei public, iar 4 angajaţi ai salonului sunt acum cercetaţi.
17:30
Oamenii consultă Chat GPT şi pentru chestiuni juridice. Avocaţi: "Aceştia ajung să nu mai creadă ce le spunem" # ObservatorNews
Ascensiunea inteligenței artificiale creează noi dureri de cap pentru avocați: aceștia sunt îngrijorați de soarta orei facturabile, un centru de profit fiabil și sunt perturbați de clienții care primesc sfaturi juridice proaste de la chatboți.
17:30
Negoiţă a cerut să nu fie filmat la controlul judiciar. "Am un tratament pe faţă şi arăt foarte rău" # ObservatorNews
Primarul Sectorului 3, Robert Negoiţă, plasat sub control judiciar într-un dosar de abuz în serviciu, s-a prezentat luni la Poliţie. Edilul suspendat a cerut să nu fie filmat pentru că este nemulţumit de felul în care arată după un tratament facial.
17:20
Primarii se ridică împotriva lui Bolojan: "N-am trăit asta niciodată, nici chiar cu Băsescu, rău, cel mai rău" # ObservatorNews
Reprezentanții administraţiei locale sunt nemulțumiți de reforma anunțată de Guvern și de faptul că nu au fonduri pentru funcționare deoarece bugetul nu a fost adoptat. "N-am trăit această perioadă niciodată, nici chiar cu domnul Băsescu, rău, rău, cel mai rău", spune un primar.
17:10
Cupa Mondială 2026. Lotul Africii de Sud: Lyle Foster este vedeta echipei. Programul meciurilor şi grupa # ObservatorNews
În perioada 11 iunie - 19 iulie, Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic găzduiesc a 23-a ediţie a Campionatului Mondial de fotbal, competiţie care, pentru prima dată în istorie, va avea 48 de echipe la start şi care va fi transmisă în direct, şi în exclusivitate în România, de Antena 1 şi AntenaPLAY.
17:10
Cupa Mondială 2026. Lotul Coreei de Sud: Kim Min Jae este vedeta echipei. Programul meciurilor şi grupa # ObservatorNews
În perioada 11 iunie - 19 iulie, Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic găzduiesc a 23-a ediţie a Campionatului Mondial de fotbal, competiţie care, pentru prima dată în istorie, va avea 48 de echipe la start şi care va fi transmisă în direct, şi în exclusivitate în România, de Antena 1 şi AntenaPLAY.
17:00
Peste 1.500 de primării intră în grevă de avertisment. Edilii se întâlnesc cu Bolojan la Palatul Parlamentului # ObservatorNews
Peste 1.500 de primării de comune din România vor declanșa marți o grevă de avertisment de două ore, pe fondul nemulțumirilor față de planul Guvernului privind reforma administrației publice, a anunțat președintele Asociației Comunelor din România, Emil Drăghici, în timp ce edilii se vor reuni la Palatul Parlamentului, unde este așteptat și premierul Ilie Bolojan.
17:00
Cupa Mondială 2026. Lotul Mexicului: Santiago Gimenez este vedeta echipei. Programul meciurilor şi grupa # ObservatorNews
În perioada 11 iunie - 19 iulie, Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic găzduiesc a 23-a ediţie a Campionatului Mondial de fotbal, competiţie care, pentru prima dată în istorie, va avea 48 de echipe la start şi care va fi transmisă în direct, şi în exclusivitate în România, de Antena 1 şi AntenaPLAY.
16:50
Fostul ministru Răzvan Cuc şi omul de afaceri Cătălin Buşe, trimişi în judecată în dosarul şpăgii de la RAR # ObservatorNews
Fostul ministru al Transporturilor, Răzvan Cuc, şi administratorul unei societăţi comerciale au fost trimişi în judecată, în stare de arest preventiv, în dosarul în care i-ar fi promis directorului general al Registrului Auto Român un procent de 6% din valoarea totală de 23 de milioane de lei a unui acord-cadru pentru asigurarea mentenanţei echipamentelor de verificare tehnică a maşinilor.
16:50
FRF şi-a depus candidatura pentru a găzdui finala Europa League din 2028 sau 2029 pe Arena Naţională # ObservatorNews
Reprezentanţii Federaţiei Române de Fotbal au anunţat, în cursul zilei de luni, că au depus candidatura pentru ca România să găzduiască finala Europa League 2028 sau 2029.
16:50
"Europa trebuie să se pregătească". Semnalul transmis de la vârful statului austriac # ObservatorNews
Europa trebuie să se pregătească să joace un rol mai important în finanțele globale, în contextul reducerii rolului dolarului dolarului, și trebuie să-și consolideze arhitectura financiară pentru ca euro să poată câștiga o cotă mai mare de piață, a declarat Martin Kocher, guvernatorul băncii centrale a Austriei.
16:50
AUR invită PSD să se alăture demersului de suspendare din funcţie a preşedintelui: "Nu are rost fără PSD" # ObservatorNews
Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, a declarat, luni, despre suspendarea preşedintelui Nicuşor Dan, că semnăturile strânse sunt aproape de cele necesare, dar nu cred că are rost să declanşeze acest demers până când PSD nu se va alătura.
16:40
Cum îţi este spionat telefonul, chiar dacă nu răspunzi la mesaje, apeluri sau mailuri # ObservatorNews
O firmă din Israel, înființată de foști ofițeri de informații militare, a dezvoltat capabilități cibernetice de spionaj extrem de sofisticate. Conform unei investigații din presa israeliană, aceste tehnologii "zero-click" pot compromite telefoanele fără ca victima să efectueze vreo acțiune.
16:40
Jocurile Olimpice de iarnă 2026. Valentin Creţu, locul 15 în proba individuală masculină de sanie # ObservatorNews
Delegaţia României a obţinut un prim rezultat remarcabil la Jocurile Olimpice de iarnă 2026, sportivul Valentin Creţu încheind pe locul 15 proba individuală masculină de sanie.
16:20
România se împumută mai ieftin. Alexandru Nazare: Dobânzile la împrumuturile în lei și în euro sunt în scădere # ObservatorNews
Dobânzile la împrumuturile statului român în lei și în euro sunt în scădere semnificativă, semnalând o evoluție favorabilă pentru economia României și costuri mai mici de finanțare, potrivit ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, care vorbește despre o creștere a încrederii investitorilor și perspective mai bune pentru anul 2026.
16:20
Filmul accidentului de Drumul Morţii unde un TIR a spulberat un tată şi pe cei doi copii ai săi # ObservatorNews
Două săptămâni au trecut de la tragedia de pe DN 6, unde 7 suporteri greci au pierit, iar supranumitul drum al morţii ucide din nou. Un bărbat și cei doi copii ai săi au fost sulberaţi de un TIR. Gropile l-ar fi făcut pe şofer să scape de sub control mastodontul. Accidentul smulge din nou promisiunea unor măsuri de protecţie din partea autorităţilor vorbim însă de proiecte care ar dura ani întregi. Până atunci, lipsa autostrăzii pe acest coridor european, gropile și curbele fără vizibilitate fac ca fiecare călătorie să fie pentru şoferi un joc de noroc.
16:20
Jocurile Olimpice de iarnă 2026. Novak Djokovic, cucerit de prestaţia patinatorului Ilia Malinin # ObservatorNews
Patinatorul american Ilia Malinin a adus o medalie de aur delegaţie sale, la Jocurile Olimpice de iarnă 2026, iar prestaţia sa l-a impresionat inclusiv pe Novak Djokovic, marele jucător de tenis sârb.
16:20
Jocurile Olimpice de iarnă 2026. Benjamin Karl, cel mai vârstnic medaliat cu aur la individual din istorie # ObservatorNews
Snowboarderul austriac Benjamin Karl (40 ani) a scris istorie la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina, după ce după ce a reuşit să se impună duminică în proba masculină de slalom uriaş paralel.
16:10
Teroare în sudul Italiei: Un comando înarmat a atacat blindate cu bani, schimb de focuri cu carabinierii # ObservatorNews
Atac armat în plină zi asupra unor mașini blindate care transportau bani, pe șoseaua care face legătura între orașele Brindisi și Lecce, din Puglia, sudul Italiei. Scenele filmate de un șofer surprind schimbul de focuri de armă între comandoul de atacatori şi carabinierii aflaţi pe urmele lor.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.