Franța va începe să producă arme împreună cu Ucraina. Ce presupune parteneriatul

Serie de crime şocante, la nici 200 de kilometri de graniţa cu România, nu departe de drumul pe care-l străbatem când vrem să ajungem la Sofia. Şase oameni au fost găsiţi împuşcaţi în două incidente pe care anchetatorii nu au reuşit încă să le lămurească. Trei indivizi au fost executaţi într-o cabană în care se organizau tabere pentru copii. Trei dintre suspecţii din acel triplu asasinat au fost găsiţi, la doar o săptămână distanţă, fără suflare, într-o rulotă, pe un vârf de munte. Anchetatorii nu ştiu dacă au de-a face cu o răzbunare a unor victime ale unei reţele de pedofilie sau cu răfuieli ale mafiei lemnului. Tot mai multe voci vorbesc despre o ceartă între membrii unei secte.