Grevă de avertisment, astăzi, în peste 1.300 de primării din ţară. Bolojan, întâlnire cu primarii la Parlament / Ce a spus premierul despre reorganizarea administrativ-teritorială
HotNews.ro, 10 februarie 2026 07:50
Peste 1.300 de primării din ţară vor fi marţi, timp de două ore, în grevă de avertisment, pe fondul nemulţumirilor legate de reforma Guvernului Bolojan din administrația publică. În același timp, premierul Ilie Bolojan participă…
• • •
Alte ştiri de HotNews.ro
Acum 5 minute
08:20
Fundația Tinmar – „Educație pentru Viitor”: 1.110 elevi din județul Iași primesc burse de merit în valoare totală de 560.000 de euro # HotNews.ro
Fundația Tinmar continuă angajamentul său față de educație și performanță prin extinderea programului „Educație pentru Viitor”, care susține excelența în rândul elevilor din România. În acest an, județul Iași devine epicentrul unei noi etape a…
Acum 15 minute
08:10
Amnezia lui Thuma când vorbește despre Bolojan. Cine este de vină pentru ruperea înțelegerii cu PSD și panourile cu cartea Generalului? # HotNews.ro
Hubert Thuma a ieșit la atac împotriva lui Ilie Bolojan. Direct, fără intermediari. Este de salutat când apele se despart clar, iar taberele se identifică ușor. Este pentru prima dată când Thuma își asumă public…
Acum 30 minute
08:00
Cum au evoluat vânzările de mașini chinezești în România, după ce anul trecut s-a lansat și cea mai cunoscută marcă. În ianuarie 2026 se înregistrează deja un prim salt spectaculos: „Invazie e o metaforă” # HotNews.ro
Vânzările de mașini chinezești aproape că s-au triplat anul trecut în România, s-au lansat multe mărci, printre care și cel mai faimos nume, considerat rival pentru Tesla Motors. Cota de piață a chinezilor este încă…
Acum o oră
07:50
Grevă de avertisment, astăzi, în peste 1.300 de primării din ţară. Bolojan, întâlnire cu primarii la Parlament / Ce a spus premierul despre reorganizarea administrativ-teritorială # HotNews.ro
Peste 1.300 de primării din ţară vor fi marţi, timp de două ore, în grevă de avertisment, pe fondul nemulţumirilor legate de reforma Guvernului Bolojan din administrația publică. În același timp, premierul Ilie Bolojan participă…
07:30
România pierde o mare investiție. Cel mai mare producător de tutun din Coreea de Sud a fost la un pas să își facă o giga-fabrică, cu impact regional. A ales, în final, altă țară # HotNews.ro
KT&G (fost Korea Tobacco & Ginseng), cel mai mare producător de tutun din Coreea de Sud și al cincilea la nivel mondial, a tatonat piața românească cu scopul construcției unei fabrici de dispozitive pentru încălzirea…
07:30
Embargoul se mută la pompă: Havana anunță companiile aeriene că nu mai poate alimenta avioane # HotNews.ro
Cuba a anunțat companiile aeriene internaționale că nu le va putea furniza combustibil pentru avioane începând de marți, deoarece deciziile președintelui american Donald Trump u dus la reducerea rezervelor de petrol ale insulei comuniste. Măsura,…
Acum 2 ore
07:10
Decizie așteptată azi la Curtea de Apel București în privința unui judecător CCR contestat de o avocată AUR / Mâine, Curtea Constituțională are din nou pe agendă pensiile magistraților # HotNews.ro
Primul termen de judecată în cel de-al doilea proces prin care avocata AUR Silvia Uscov încearcă să îl suspende pe judecătorul constituțional Dacian Dragoș are loc marți, la Curtea de Apel București. Miercuri, în ziua…
07:00
INVESTIGAȚIE. În timp ce dosarul tatălui se prescrie, fiica a vândut roboți medicali de 10,6 milioane de euro, cumpărați de Spitalul Militar la preț de Da Vinci # HotNews.ro
Licitația medicală a roboților Versius a fost câștigată de Medical Innovation Solutions, o firmă fondată sub numele Celestial Records pentru înregistrări muzicale de către Laura Galea, fiica omului de afaceri Cătălin Aurel Galea, inculpat în…
06:40
Guvernatorul uneia din cele mai mari bănci centrale europene a demisiont brusc, invocând motive personale # HotNews.ro
Vestea a surprins pe toată lumea. Guvernatorul Banque du France, François Villeroy de Galhau, a anunțat pe neașteptate că se va retrage din funcție în iunie, cu un an înainte de sfârșitul celui de-al doilea…
Acum 8 ore
00:30
Ce scrie pe certificatul de deces al actriței Catherine O’Hara, celebră pentru rolul mamei lui Kevin din filmul „Singur Acasă” # HotNews.ro
Actrița în vârstă de 71 de ani a fost transportată de urgență la spital pe data de 30 ianuarie, după ce a avut dificultăți respiratorii la domiciliul ei din cartierul de lux Brentwood, din Los Angeles. Catherine O’Hara a fost declarată moartă la scurt timp după aceea.
Acum 12 ore
23:50
Regele Charles III se declară „pregătit să ajute poliția” în ce privește acuzațiile aduse în scandalul Epstein fratelui său, Andrew # HotNews.ro
Regele Charles al III-lea este „profund îngrijorat” de acuzaţiile împotriva fratelui său Andrew care au ieşit la iveală în urma afacerii Epstein şi este „pregătit să ajute poliţia” în cazul în care aceasta îl contactează,…
23:40
Un luptător profesionist de MMA, ajuns comandantul batalionului paramilitar Arbat desfășurat în Donețk, a murit în „misiune de luptă” # HotNews.ro
Hayk Gasparyan, care comanda Batalionul Arbat din 2023, a murit luni dimineață în timp ce îndeplinea o „misiune de luptă”.
23:10
Administrația Trump pune la cale un plan prin care angajații federali dați afară să nu mai poată contesta concedierea # HotNews.ro
Administrația Trump încearcă să îngreuneze contestarea concedierii de către angajații federali disponibilizați, conform unui plan guvernamental publicat luni, prin limitarea dreptului acestora de a ataca decizia la un consiliu independent, informează Reuters. Biroul de Management…
23:10
Ilie Bolojan răspunde Liei Savonea, la acuzațiile de ingerință în activitatea Curții Constituționale: „Se vor căuta responsabili” # HotNews.ro
După ce șefa Înaltei Curți, Lia Savonea, l-a acuzat de presiuni și ingerințe în activitatea Curții Constituționale prin scrisoarea trimisă judecătorilor privind riscul amânării deciziei pentru pensiile speciale, premierul Ilie Bolojan a declarat, la Digi24,…
22:50
Bolojan pune în premieră problema reorganizării administrativ-teritoriale: „Cu cât amâni o boală, cu atâta costurile vor fi mai mari” # HotNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a vorbit luni seară, pentru prima dată, despre posibilitatea unei reorganizări administrativ-teritoriale la nivelul țării, pe fondul situației cu care se confruntă unele autorități locale, care au cheltuieli mai mari decât veniturile.…
22:20
RO-ALERT la Curtea de Argeș, după identificarea bacteriei Clostridium perfringens în apă # HotNews.ro
Un mesaj RO-ALERT privind prezența bacteriei Clostridium perfringens a fost transmis, luni seară, populației din zona municipiului Curtea de Argeș, informează Agerpres. Potrivit alertei, utilizarea apei din rețeaua de distribuție este interzisă pentru consum uman…
22:10
Ilie Bolojan, explicații despre creșterea taxelor și impozitelor. „Nu mai avem bani pentru scutiri și vouchere. De unde să le plăltim?” # HotNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a recunoscut luni seară că există români pentru care „orice fel de creştere” în ceea ce privește scumpirea traiului, inclusiv majorarea taxelor şi impozitelor locale, reprezintă „o presiune”. Șeful guvernului spune că…
21:40
Resturi de dronă, descoperite pe plaja din Mamaia. SRI și Ministerul Apărării încearcă să recupereze date despre traseu, anunță Radu Miruță # HotNews.ro
Resturi metalice care par să aparţină unei drone au fost găsite pe plaja din staţiunea Mamaia, fiind aduse de apă, a anunţat luni seară ministrul Apărării, Radu Miruţă, potrivit News.ro. Acesta a precizat că specialiştii…
21:30
Într-un moment de tensiuni cu Europa, SUA cedează două comandamente din cadrul NATO, dar obțin altul # HotNews.ro
Statele Unite vor renunța la două comandamente în cadrul NATO, dar vor câștiga altul, într-un moment în care preeșdintele american Donald Trump solicită Europei să își asume o mai mare responsabilitate pentru propria securitate, au…
21:20
Misiunea NATO „Arctic Sentry” este iminentă. Alianța, cu ochii pe „interesul tot mai mare al Chinei pentru Nordul Îndepărtat” și activitatea militară a Rusiei # HotNews.ro
Alianța Nord-Atlantică este așteptată să lanseze misiunea Arctic Sentry („Santinela Arctică”) în zilele următoare, care ar putea consolida supravegherea și resursele militare din Arctica, au declarat cinci surse pentru agenția de presă Reuters, evoluția venind…
20:50
SUA se pregătesc să deschidă un nou front în lupta pentru controlarea mineralelor critice: „Pun bani în spatele retoricii lor” # HotNews.ro
Statele Unite folosesc contracte de preluare garantată a producției („offtake”) și finanțare susținută de guvernul federal pentru a concura pe termen scurt cu China în securizarea aprovizionării cu cupru, cobalt și alte minerale critice din…
20:40
Premierul Ilie Bolojan va acorda în această seară, de la ora 21.00, un interviu pentru televiziunea Digi24. Este prima ieșire publică a președintelui PNL după ce colegul său de partid Hubert Thuma l-a acuzat de…
20:30
Cel puţin patru persoane, între care o mamă şi copilul său, au fost ucise şi mai multe rănite în atacurile Rusiei în noaptea de duminică spre luni în regiunea Harkov (nord-estul Ucrainei) şi la Odesa…
20:10
Tudor Chirilă, schimb de replici cu ministrul Culturii: „Ar trebui să știi, dacă tot ai ajuns ministru, că există artiști a căror muncă nu se poate măsura cu șublerul” / „Hai să facem o mică recapitulare” # HotNews.ro
Cântărețul și actorul Tudor Chirilă a intervenit public în controversa legată de propunerea Ministerului Culturii de a norma timpul de muncă pentru artiști, într-o postare pe Facebook care a generat un schimb de replici cu…
19:50
Ludovic Orban îl acuză pe Thuma de „minciună gogonată”. Fostul premier relatează cum a fost desemnat Crin Antonescu candidat la președinție # HotNews.ro
Fostul premier Ludovic Orban a afirmat, într-o postare pe Facebook, că liderul PNL Ilfov, Hubert Thuma, propagă „o minciună gogonată” privind o sabotare a canditudaturii lui Crin Antonescu din partea unor liberali, în frunte cu…
19:50
VIDEO Petrolier „urmărit, vânat” și capturat de Marina SUA în Oceanul Indian. Soldații americani descind, ca-n filme, din elicopter la bordul vasului # HotNews.ro
Departamentul american al Apărării (Ministerul Războiului) a anunțat luni că a sechestrat în Oceanul Indian un petrolier care, potrivit Washingtonului, încălca restricțiile impuse de administrația președintelui Donald Trump pentru transferurile de țiței în Caraibe, restricții…
19:30
Controale ANAF 2026: „Așteptați-vă ca inspectorii să fie mult mai bine informați decât în trecut”. La ce să mai fie atente firme # HotNews.ro
Firmele ar trebui să se aștepte în 2026 la controale ANAF mult mai bine pregătite și mai eficiente, a avertizat un specialist în taxe la un eveniment de legislație și fiscalitate la care a participat…
19:30
Serialul „Cavalerul celor șapte Regate” a obținut o notă aproape perfectă cu unul din cele mai bune episoade din istoria „Game of Thrones” # HotNews.ro
Spectatorii sunt mai mult decât încântați după cel de-al patrulea episod al serialului „Cavalerul celor șapte Regate” (The Knight of the Seven Kingdoms), considerat cel mai bun de la premiera seriei și unul dintre cele…
Acum 24 ore
19:10
Cine va beneficia de prima zi de concediu medical plătită, în afară de pacienții cronici # HotNews.ro
Ministerul Sănătății plănuiește să excepteze bolnavii cu afecțiuni cronice de la reglementarea privind neplata primei zile de concediu medical, intrată în vigoare la 1 februarie. Însă pacienții cu afecțiuni acute vor avea plătită prima zi…
19:00
Bolojan, la moțiunea pe Educaţie: „Da, banii educației trebuie să fie tot mai mulți, dar corelat cu creșterea calității și adaptarea la realitatea economică” # HotNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a spus luni, în plenul Senatului, la dezbaterea moţiunii simple pe educaţie, că banii acordați Învățământului ar trebui să fie mai mulți, dar a punctat că un asemenea efort bugetar trebuie corelat…
19:00
O delegație de senatori din SUA a mers în Groenlanda pentru „a reconstrui încrederea”: „Vă considerăm prieteni” # HotNews.ro
O delegaţie de senatori americani s-a aflat luni în vizită în Groenlanda, pentru „a reconstrui încrederea”, zdruncinată de dorinţa preşedintelui SUA, Donald Trump, de a ocupa acest teritoriu arctic, relatează AFP, preluată de Agerpres. „În…
18:30
Declarațiile de avere, un nou subiect de dispută. USR acuză partidele din coaliție că blochează restabilirea caracterului lor public # HotNews.ro
USR acuză „vechile partide” că nu vor ca declarațiile de avere ale demnitarilor și funcționarilor statului să fie publice, invocând opoziția parlamentarilor din Comisia de administrație publică a Camerei Deputaților, provenind din celelalte formațiuni ale…
18:30
Opt procurori candidează pentru șefia celor mai importante parchete din România: Direcția Națională Anticorupție și Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Crimă Organizată și Terorism. Cele două structuri sunt conduse în prezent de Marius Voineag…
18:20
4 din 10 cazuri de cancer la nivel mondial pot fi prevenite. Cele 14 recomandări din Codul European prin care „fiecare cetățean poate contribui la prevenirea cancerului” # HotNews.ro
Agenția Internațională pentru Cercetarea Cancerului a lansat o versiune actualizată a Codului European împotriva Cancerului, ce conține 14 recomandări „bazate pe cele mai recente dovezi științifice care arată cum poate fiecare cetățean să contribuie la…
18:20
Lider PSD, atac virulent la Ilie Bolojan, pe care îl acuză că „a luat Guvernul pe persoană fizică” / „Dacă nu vă place această coaliţie, căutaţi-vă altă coaliţie cu USR” # HotNews.ro
Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, a susţinut, luni, în plen, la dezbaterea moțiunii simple privind poziția României referitoare la Acordul UE – Mercosur, că premierul Ilie Bolojan „ia decizii unilateral”, transmiţându-i acestuia că, dacă nu-şi…
18:00
„O eră a politicii de demolare”. Raportul Conferinței de Securitate de la Munchen pregătește terenul pentru o confruntare ideologică cu America lui Trump # HotNews.ro
Raportul, care servește drept bază pentru discuțiile din cadrul celei mai mari conferințe mondiale pe tema securității, nu ezită să îl numească pe cel care se află în spatele acestei politici: Donald Trump, scriu Deutsche…
17:50
VIDEO Bolojan, în fața Parlamentului, despre moțiunea privind acordul Mercosur: „Semnatarii sădesc spaime în rândul celor care nu ştiu detaliile / Ei ori nu înţeleg nimic, ori o fac cu bună ştiinţă” # HotNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a apărat, luni, în plenul Senatului, poziția Guvernului cu privire la acordul încheiat de Uniunea Europeană cu țările blocului sud-american Mercosur, acuzându-i pe semnatarii moțiunii simple că „sădesc spaime în rândul celor…
17:50
Procurorii primesc acces direct la proiectele europene aflate în derulare. Dragoș Pîslaru: „Au la dispoziție traseul complet al banilor” # HotNews.ro
Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, a anunțat că a semnat protocoalele de colaborare cu Parchetul European, Direcția Națională Anticorupție și Departamentul pentru Luptă Antifraudă prin care acestea primesc acces direct și commplet la…
17:40
Scandal în lumea artistică, după ce Ministerul Culturii a anunțat că normează munca artiștilor. Uniunea Teatrală: „Nici în perioada comunistă nu era așa” / Actorii Teatrului Național din București ies în stradă # HotNews.ro
Un proiect pilot al Ministerului Culturii care prevede normarea timpului de muncă pentru artiști și personalul din teatrele naționale a generat critici în lumea artistică, iar pentru marți este anunțat un protest al actorilor Teatrului…
17:30
Dosarele Epstein. „Nebunia trebuie să se termine”. Demisia premierului Keir Starmer, cerută de unul din liderii importanți ai laburiștilor # HotNews.ro
Primul-ministru Keir Starmer ar trebui să demisioneze, a declarat Anas Sarwar, liderul Partidului Laburist Scoțian, devenind astfel cel politicianul laburist britanic cu rangul cel mai înalt care cere plecarea lui Starmer ca urmare a scandalului…
17:20
Cum a ajuns omul numit la vârful Fondului care gestionează falimentele RCA să-l împrumute, fără dobândă, pe vicepremierul Cătălin Predoiu și ce spune liderul PNL # HotNews.ro
Noul șef al Fondului de Garantare a Asiguraților este Vasile Alecsandru Strat, decan în cadrul Academiei de Studii Economice din București. Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a numit recent pe președintele Fondului de Garantare a Asiguraților…
17:00
Șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov, a acuzat Statele Unite că sabotează eforturile de îmbunătățire a relațiilor bilaterale și că subminează negocierile pentru încheierea războiului din Ucraina, scrie publicația rusă independentă The Moscow Times. Rusia rămâne…
17:00
VIDEO. AUR nu știe dacă mai condiționează intrarea la guvernare de varianta Călin Georgescu premier. „S-a schimbat conducerea partidului” # HotNews.ro
Președintele Consiliului Național de Conducere (CNC) al AUR, Petrișor Peiu, și purtătorul de cuvânt al partidului, Ștefăniță Avrămescu, nu au putut spune, concret, întrebați luni de HotNews într-o conferință de presă de la Parlament, dacă…
16:50
Grupul francez de apărare și tehnologie Thales plănuiește să recruteze anul acesta peste 9.000 de angajați la nivel global. Thales are în plan să recruteze aproximativ 3.300 de persoane în Franța, 800 în Regatul Unit,…
16:20
Armata rusă primește noi avioane Su-57, de generația a cincea: „Este cel mai bun avion din clasa sa” # HotNews.ro
Compania de stat rusească Rostec a anunțat că a livrat Armatei „un lot mare” de avioane de vânătoare Su-57, care vin cu un nou design tehnic și cu îmbunătățiri, scrie agenția de presă TASS. Rușii…
16:20
Filiala italiană a Glovo, investigată pentru exploatarea livratorilor, plătiți cu sume care îi țin sub pragul sărăciei # HotNews.ro
Verificările efectuate indică o situație de exploatare reală a forței de muncă, perpetuată de ani de zile în detrimentul unui număr foarte mare de lucrători, care primesc salarii disproporționate față de cantitatea și calitatea muncii…
16:20
Un ucrainean arestat în Elveția, pus sub acuzare în Germania în ancheta despre coletele-bombă legate de serviciile secrete ruse # HotNews.ro
Germania a pus sub acuzare un cetățean ucrainean în dosarul acuzațiilor care vizează un complot legat de serviciile secrete rusești pentru detonarea unor pachete-bombă în Europa, au anunțat procurorii germani luni, într-un comunicat, potrivit Reuters.…
16:00
Misterul medaliilor olimpice care se sparg la Jocurile de Iarnă de la Milano-Cortina îi lasă perplecși pe organizatori # HotNews.ro
Fie că sunt de aur, argint sau bronz, există un lucru pe care medaliile Jocurilor Olimpice de Iarnă de la Milano-Cortina îl au în comun: se pot sparge, relatează Reuters. Organizatorii Jocurilor au declarat luni…
16:00
Un primar PNL care în trecut l-a criticat pe Bolojan îl apără acum în disputa cu Hubert Thuma: „O tabără care vrea să țină PNL în comă” / Ce spun alți lideri liberali # HotNews.ro
Liderul PNL Ilfov, Hubert Thuma, face niște „acuzații gratuite” atunci când acuză că Ilie Bolojan nu l-a susținut de fapt pe Crin Antonescu în alegerile prezidențiale, susține liderul PNL Vasile Blaga. Primarul din Slatina, care…
15:50
FC Hermannstadt a anunțat un schimb de portari cu FC Argeș. Cătălin Căbuz merge la gruparea piteșteană, în timp ce David Lazar ajunge între buturile echipei din Sibiu. David Lazar, portar la FC Hermannstadt. Cătălin…
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.