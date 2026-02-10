Violențe la Sydney, pe fondul vizitei președintelui israelian / Poliția a împrăștiat gaze lacrimogene asupra manifestanților pro-palestinieni și a jurnaliștilor
Prim-ministrul australian Anthony Albanese s-a declarat marți „devastat” de violențele care au izbucnit în timpul manifestațiilor împotriva vizitei președintelui israelian Isaac Herzog la Sydney și a apărat acțiunea poliției, potrivit France Presse. Șeful statului israelian a început luni o vizită de patru zile în memoria victimelor atacului antisemit care a făcut 15 morți în decembrie […] © G4Media.ro.
Rusia pregătește o interdicție pentru navele ce au intrat în porturile Bulgariei și României # G4Media
Moscova pregătește o interdicție oficială ca navele de marfă care au vizitat anterior porturi din Ucraina, România sau Bulgaria, să intre în ape teritoriale și porturi rusești. Acest lucru reiese dintr-un document intern al Terminalului de Marfă Vrac Tuapse, care se așteaptă să devină un act de reglementare emis de Ministerul Transporturilor în următoarele săptămâni, […] © G4Media.ro.
Polițiștii de la Imigrări (ICE) pot purta în continuare măști, în California, în timpul misiunilor, a decis un judecător federal / Agenții trebuie să fie însă identificabili # G4Media
Agenții poliției americane pentru imigrare pot continua să poarte măști în California în timpul operațiunilor, a decis luni un judecător federal, adăugând însă că membrii ICE trebuie să fie identificabili, scrie AFP. Magistrata Christina Snyder a considerat că un text californian numit „No Secret Police Act”, care urma să intre în vigoare în curând, „discrimina […] © G4Media.ro.
Au aruncat cadavrul unui muncitor român la groapa de gunoi / Doi oameni de afaceri italieni, condamnați la închisoare după o faptă petrecută acum 17 ani / Românul căzuse de pe o schelă, la unul din șantierele lor # G4Media
Tribunalul din Asti, în nordul Italiei, între Genova și Torino, a condamnat luni doi antreprenori din sectorul construcțiilor la închisoare cu executare pentru ascunderea unui cadavru. Vittorio Opessi a primit șapte ani și șase luni de închisoare, iar Antonino Marino a fost condamnat la șase ani și două luni de închisoare cu executare, anunță presa […] © G4Media.ro.
Premierul britanic Keir Starmer, în corzi: Cine îi va succeda la funcția de prim-ministru? Angela Rayner și Wes Streeting, pe lista candidaților cu șanse # G4Media
În mijlocul turbulențelor, prim-ministrul laburist vede deja candidați care să-i succeadă în funcție, printre aceștia aflându-se Angela Rayner și Wes Streeting. „Cine i-ar putea succeda lui Sir Keir Starmer în funcția de prim-ministru britanic?”, titrează „The Economist”. La nouăsprezece luni de la preluarea mandatului, popularitatea liderului laburist scade, iar speculațiile se intensifică la Westminster. Cea […] © G4Media.ro.
Ziarul de Iași: Un procuror a ținut la sertar 4 ani apoi a închis dosarul în care un liberal a omis să treacă în 15 declarații de avere un împrumut de 200.000 euro / „Când un ofițer înainta și se pregătea de audieri, era schimbat” # G4Media
Situație revoltătoare la Parchetul de pe lângă Judecătoria Iași: după ce a ținut ancheta la sertar peste patru ani, un procuror a renunțat anul trecut la urmărirea penală într-un dosar în care suspect era politicianul liberal Sorin Alexandru Trandafirescu, fost șef al regionalei CFR, anunță Ziarul de Iași. Procurorul a clasat, în 2025, un dosar […] © G4Media.ro.
Descoperiri alarmante ale FBI: ce știm despre misterioasele biolaboratoare chineze găsite în SUA # G4Media
Oficialii americani au găsit substanțe potențial periculoase depozitate într-un garaj din Las Vegas, după o percheziție efectuată recent în metropola din Nevada, biolaboratorul suspect descoperit în Sin City având multe elemente în comun cu unul găsit în California în 2023, deținut de același cetățean chinez suspectat de legături cu Partidul Comunist. Descoperirile vin într-un context […] © G4Media.ro.
Percheziții la serviciile de informații din Coreea de Sud, după ce o dronă a trecut în Nord / Survolul ar fi putut declanșa chiar războiul, afirmă președintele de la Seul # G4Media
Autorităţile sud-coreene au afirmat că au efectuat marţi percheziţii la serviciile de informaţii ale ţării şi la comandamentul de informaţii militare în cadrul unei anchete asupra zborului unei drone care a trecut frontiera cu Nordul în ianuarie, relatează AFP. Coreea de Nord a acuzat Sudul că a trimis în Nord o dronă la începutul lui […] © G4Media.ro.
Marco Rubio va face o vizită în Ungaria și Slovacia / Trump și-a oferit „sprijinul deplin și complet” lui Viktor Orban # G4Media
Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, va călători săptămâna viitoare în Ungaria și Slovacia, după ce va participa la Conferința de Securitate de la München, anunță Mediafax, care citează Le Figaro. Washingtonul își consolidează legăturile cu Budapesta și Bratislava. Secretarul de stat american Marco Rubio va călători în Ungaria săptămâna viitoare, după ce președintele […] © G4Media.ro.
Ucraina și Franța au convenit să înceapă producția comună de arme, a declarat luni ministrul ucrainean al apărării, după ce l-a primit pe omologul său francez la Kiev, transmite Mediafax. Mihailo Fedorov a declarat că cele două țări au semnat o scrisoare de intenție care deschide calea pentru „proiecte comune la scară largă în sectorul […] © G4Media.ro.
Cel mai urmărit YouTuber din lume cumpără Step, o bancă online cu peste 7 milioane de clienți # G4Media
MrBeast, cel mai popular YouTuber din lume urmează să achiziționeze Step, o tânără bancă online cu peste șapte milioane de clienți, potrivit unui comunicat publicat luni, citat de Mediafax. Aceasta marchează o nouă etapă în strategia de diversificare a antreprenorului american. Contactați de AFP cu privire la suma tranzacției, Beast Industries, compania lui MrBeast și […] © G4Media.ro.
Două persoane au murit într-un nou atac american împotriva unui presupus vas cu droguri în Pacific # G4Media
Statele Unite au efectuat luni o nouă lovitură în Pacific împotriva unui presupus vas cu droguri, omorând două persoane, a anunţat armata americană, în cadrul unei campanii care durează de şase luni, notează AFP, citată de Agerpres. Cu acest ultim atac anunţat pe X de Comandamentul militar american pentru America Latină şi Caraibe (SOUTHCOM), cel […] © G4Media.ro.
Premierul japonez ultraconservator Takaichi, felicitat de Trump / A obținut cel mai mare scor al Partidului Liberal Democrat, la parlamentare # G4Media
Partidul Liberal Democrat (PLD) al prim-ministrului Sanae Takaichi a câștigat 315 locuri în alegerile parlamentare anticipate de duminică, asigurându-și o majoritate de două treimi în camera inferioară a Parlamentului, conform rezultatelor oficiale publicate marți, transmite Mediafax. Acest scor este cel mai bun din istoria PLD și îi permite liderei ultraconservatoare, Sanae Takaichi, prima femeie prim-ministru […] © G4Media.ro.
Actorii Teatrului Național protestează faţă de un proiect controversat al Ministerului Culturii: Sunt puși să raporteze zilnic activitatea pentru fiecare oră de lucru # G4Media
Actorii Teatrului Naţional „I.L. Caragiale” din Bucureşti organizează marţi un protest în faţa instituției, împotriva aplicării programului-pilot al Ministerului Culturii referitor la realizarea unor rapoarte zilnice privind evidenţa timpului de muncă, transmite Agerpres. La protest va lua parte şi personalul care deserveşte scena din toate sectoarele teatrului. Potrivit unui comunicat de presă, programul-pilot le-a fost […] © G4Media.ro.
Dinamo București și Universitatea Craiova au terminat la egalitate, 1-1 (0-0), luni seara, pe Arena Națională din Capitală, în ultimul meci din etapa a 26-a a Superligii de fotbal, anunță Agerpres. Cele două echipe s-au anihilat reciproc, într-un meci închis, desfășurat în general între cele două careuri. Dinamo a deschis scorul prin spaniolul Alberto Soro […] © G4Media.ro.
Virtue signalling – moralismul de fațadă, care maschează (prost) cea mai veche ură din lume: antisemitismul (OPINIE) # G4Media
Mai nou e de bonton să demonstrezi în favoarea palestinienilor, dar de fapt împotriva statului Israel, mai exact împotriva existenței statului Israel sau și mai exact (de fapt) împotriva evreilor, oriunde s-ar afla ei în lume. Străzile din orașele Europei Occidentale, Statelor Unite și Australiei și mai puțin din cele est-europene sunt pline zilele astea […] © G4Media.ro.
Trei angajaţi ai unei companii miniere canadiene răpiţi au fost găsiţi morţi în Mexic / De la răpire, peste 1.000 de poliţişti şi soldaţi ai-au căutat # G4Media
Trei dintre cei zece angajaţi ai unei companii miniere canadiene răpiţi la sfârşitul lunii ianuarie în Mexic au fost găsiţi morţi, a anunţat luni Camera minieră, care reprezintă sindicatele şi companiile din sector, notează AFP, transmite Agerpres. Trei mineri „au fost găsiţi fără viaţă şi identificaţi”, a precizat Camera într-un comunicat. Zece angajaţi ai companiei […] © G4Media.ro.
STUDIU: Un exerciţiu de antrenament cerebral ar reduce riscul de demenţă cu 25% / Au intrat în test 2.800 de participanţi cu vârste de peste 65 de ani # G4Media
Un exerciţiu de antrenament cerebral, simplu şi deloc costisitor, ar permite scăderea cu 25% a riscului de a dezvolta demenţă, estimează un studiu publicat luni, dar care trebuie să fie interpretat cu prudenţă, potrivit unor cercetători independenţi, informează Agerpres, care citează AFP. Deşi există în prezent numeroase jocuri şi aplicaţii de antrenament cerebral care susţin […] © G4Media.ro.
Piața second-hand din Italia, o afacere de 27 de miliarde de euro / Costul ridicat al vieții stimulează achizițiile de produse vintage # G4Media
Un cap de Buddha din bronz aurit: 39 €. Colecția completă de ziare sportive din 18 iunie 2001, originalele, care sărbătoresc victoria campionatului a Romei: 22,50 €. O pereche de noptiere în stil Ludovic al XIV-lea, cine știe dacă datează cu adevărat din epoca Regelui Soare: 69 €. Și apoi o friteuză cu aer cald, […] © G4Media.ro.
Bolojan: Unele primării au crescut impozitele pe mașini mult mai mult decât a stabilit guvernul / „Nimeni, nici eu, nici dumneavoastră, nu ne dorim, nu vrem să plătim nici taxe în plus” # G4Media
Premierul Ilie Bolojan a vorbit, luni seara, despre un aspect care a generat nemulțumiri în rândul populației: majorarea taxelor pe proprietate. Unele primării au crescut impozitele pe mașini mult mai mult decât a stabilit guvernul, a spus Bolojan, citat de Mediafax. Invitat luni seara la Digi24, premierul Ilie Bolojan a vorbit despre majorarea impozitelor locale, […] © G4Media.ro.
Regele Charles al Marii Britanii și Irlandei de Nord își exprimă „Profunda îngrijorare” cu privire la acuzațiile împotriva fratelui său Andrew legate de cazul Epstein # G4Media
Regele Charles a intervenit pentru prima dată în scandalul Epstein, afirmând că Palatul Buckingham este gata să sprijine poliția în analiza acuzațiilor împotriva lui Andrew Mountbatten-Windsor, relatează BBC News. „Regele și-a exprimat clar, prin cuvinte și acțiuni fără precedent, profunda îngrijorare față de acuzațiile care continuă să iasă la iveală cu privire la comportamentul domnului […] © G4Media.ro.
Mesaj RO-ALERT: Bacteria Clostridium perfringers identificată în apa de la Curtea de Argeş / ”Apa rămâne nepotabilă şi poate fi utilizată doar în scop menajer” # G4Media
Un mesaj RO-ALERT privind prezenţa bacteriei Clostridium perfringers în apa din reţeaua de distribuţie a fost transmis, luni seară, în zona Curtea de Argeş. Potrivit mesajului, se interzice utilizarea apei pentru consum uman şi animal, dar şi pentru igiena personală, transmite Agerpres. „Consumaţi doar apă din sursele puse la dispoziţie de autoritatea locală, izvoare verificate […] © G4Media.ro.
STUDIU Băuturile cu cofeină ar putea contribui la protejarea creierului / Rezultatele au fost similare şi pentru ceaiul cofeinizat, dar nu şi pentru băuturile decofeinizate # G4Media
Câteva ceşti de cafea sau de ceai băute în fiecare zi ar putea ajuta într-o oarecare măsură la conservarea puterii creierului şi la prevenirea demenţei, au raportat luni oamenii de ştiinţă din Statele Unite, informează Reuters, transmite Agerpres. Persoanele cu cel mai mare consum zilnic de cafea (sortimente cu cofeină) au prezentat un risc cu […] © G4Media.ro.
LIVE Ilie Bolojan: Unele primării au crescut impozitele pe mașini mult mai mult decât a stabilit guvernul # G4Media
Premierul Ilie Bolojan, declarații LIVE la Digi24: Când ani de zile ai cheltuit mai mult decât ți-ai putut permite și te-ai împrumutat, nimeni nu te mai împrumută și trebuie să îți reduci cheltuielile. În această situație suntem noi și măsurile nemulțumesc o bună parte din populație, pe bună dreptate. Cu cât luarea măsurilor durează mai […] © G4Media.ro.
În Cluj se dau cele mai puține apeluri false la 112 / În Vrancea, apelurile false sau non-urgente au ajuns la 50% # G4Media
Clujul este județul care a utilizat cel mai corect Serviciul 112, arată o analiză efectuată la nivel național, în 2025. La polul opus, în județul Vrancea, peste 50% dintre apeluri sunt non-urgențe sau false, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Cluj. Ziua de 11 februarie este sărbătorită anual ca fiind Ziua Europeană a […] © G4Media.ro.
O dronă a fost descoperită luni de autorități pe o plajă din stațiunea Mamaia, au declarat pentru G4Media surse oficiale. Nu e clară în acest moment proveniența dronei. Informația a fost publicată în premieră de Radio Constanța. Vom reveni © G4Media.ro.
O deputată rusă propune ca familiilor fără copii să li se interzică accesul la site-uri pornografice / ”Au nevoie să facă dragoste pentru a avea copii” # G4Media
Rusia ar trebui să restricţioneze accesul cetăţenilor fără copii la site-uri cu conţinut pornografic, a declarat luni deputata rusă Tatiana Butskaia, citată de agenţia de presă EFE, transmite Agerpres. „Este clar că trebuie să ne gândim la ce se poate face. Poate că aceste site-uri ar trebui să fie accesibile doar pentru cei care au […] © G4Media.ro.
Parlamentul European votează miercuri împrumutul de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina / Fără acest împrumut, Ucraina ar fi riscat să rămână fără lichidități până în aprilie # G4Media
Parlamentul European a decis să voteze rapid un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, ca să evite lipsa de bani pentru efortul de război, anunță Mediafax, care citează Politico. Parlamentul European va vota miercuri acordarea unui împrumut de 90 de miliarde de euro de către UE pentru susținerea efortului de război al […] © G4Media.ro.
Șoimii libertății. Spectacol de teatru la Oradea, inspirat de deturnarea unui avion, în comunism / Fugarii au reușit să fugă în Occident, în timp ce membrii echipajului avionului au ajuns la închisoare # G4Media
În ajunul verii anului 1971, un grup de bărbați tineri din Marghita s-au înarmat cu puști, pistoale și pumnale și au reușit să deturneze, după scene ca-n filme, un avion Tarom cu pasageri pentru a scăpa din comunism și a ajunge în mult râvnitul Occident, relatează Bihoreanul. Peste decenii, episodul revine în actualitate, de data […] © G4Media.ro.
Ferrari dezvăluie numele și primele imagini cu interiorul primului său model electric / Modelul Luce va fi prezentat complet în luna Mai # G4Media
Ferrari a publicat primele imagini oficiale cu interiorul primului său model complet electric și a confirmat numele acestuia: Luce. Informațiile au fost anunțate luni, iar prezentarea completă a mașinii este programată pentru luna mai 2026. Luce este primul automobil electric din istoria constructorului italian. Numele ales înseamnă „lumină” în italiană și simbolizează, potrivit companiei, începutul unui nou capitol […] © G4Media.ro.
Rectorul Universității Politehnice Timișoara, semnal de alarmă pentru viitorul universitar: ”Sunt situații în care părinții unor studenți și-au pierdut locurile de muncă și nu își mai permit să îi țină în universitate” / ”O bursă socială acoperă doar cazarea la cămin și cel mult o masă pe zi” # G4Media
„Educația este subfinanțată într-un moment critic pentru România. Cercetarea se află pe ultimele locuri în Uniunea Europeană, la un nivel departe de cel competitiv”, atrage atenția Florin Drăgan, rectorul UPT, citat de debanat.ro. Acesta mai consideră că într-o perioadă dificilă pe plan economic trebuie stabilite domeniile prioritare la nivel de țară, în care să fie […] © G4Media.ro.
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a cerut Uniunii Europene să consolideze piața unică și să reducă birocrația pentru a face față concurenței. Mesajul Ursulei von der Leyen a fost transmis luni într-o scrisoare adresată liderilor naționali, transmite Mediafax. „Este clar că nu mai putem face afaceri ca de obicei. Normele naționale divergente și […] © G4Media.ro.
Cuba a început să aplice luni noi măsuri de urgență menite să economisească combustibilul pentru a face față restricțiilor energetice impuse de Statele Unite, care afectează grav viața de zi cu zi a locuitorilor, transmite agenția AFP, citată de boursorama.com. Pe străzile din Havana, traficul era mai redus decât de obicei pentru o dimineață de […] © G4Media.ro.
Spitalul Militar Brașov cere sprijinul populației după ce a ars depozitul de materiale sanitare într-un incediu / „Orice sprijin este binevenit. Aici sunt tratați și cetățenii orașului” # G4Media
Spitalul Clinic Militar de Urgență „Regina Maria” Brașov are nevoie de sprijinul comunității, pentru a mai recupera din pagubele înregistrate în urma incendiului de zilele trecute, când au ars toate materialele sanitare aflate la acel moment în depozitul unității medicale, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Brașov. Sunt binevenite atât donațiile bănești, cât […] © G4Media.ro.
Senatul a respins luni moţiunea simplă pe Educaţie, intitulată „Educaţia între avarie şi abandon. Cum sunt transformaţi studenţii în colateral bugetar”, depusă de opoziție împotriva ministrului interimar al Educației, premierul Ilie Bolojan. S-au înregistrat 44 voturi pentru, 74 împotrivă şi 2 abţineri. Votul a fost secret electronic, potrivit Agerpres. Tot luni, senatorii au respins moțiunea […] © G4Media.ro.
Zeci de lebede care iernează pe râul Prut sunt hrănite de localnici cu boabe de porumb, pentru a fi ajutate să depăşească perioada de iarnă în care îşi găsesc mai greu de mâncare, transmite Agerpres. Păsările au fost observate pe malul Prutului, pe raza comunei Hudeşti, de nişte muncitori dintr-o balastieră. Aceştia au sunat la […] © G4Media.ro.
Miniștrii de Externe din România și Marea Britanie, Oana Țoiu și Yvette Cooper, au decis luni să înființeze un grup de lucru pentru comerț și investiții care să să definească domeniile și oportunitățile prioritare de interes comun și să contureze un plan de acțiune, potrivit unui comunicat al ministerului. Decizia a fost luată în cadrul […] © G4Media.ro.
Premierul Ilie Bolojan, la moțiunea pe Educație: Nu există ceva gratis, există ceea ce plătești din propriul buzunar și ceea ce plătește altcineva / Banii educației trebuie să fie tot mai mulți, dar corelat cu creșterea calității și adaptarea la realitatea economică # G4Media
Premierul Ilie Bolojan, care este și ministru interimar al educației, a declarat, luni seara, în plenul Senatului, la dezbaterea moțiunii opoziției pe Educație, că „nu există ceva gratis, există ceea ce plătești din propriul buzunar și ceea ce plătește altcineva”, iar „banii educației trebuie să fie tot mai mulți, dar corelat cu creșterea calității și […] © G4Media.ro.
Amânare în dosarul uciderii omului de afaceri Adrian Kreiner din Sibiu pentru a fi citată fosta parteneră de viață a acestuia, arestată preventiv în alt caz de omor # G4Media
Judecarea în apel a cauzei privind uciderea omului de afaceri sibian Adrian Kreiner a debutat luni cu o amânare la Curtea de Apel Alba Iulia, în vederea citării fostei logodnice a acestuia, aflată în prezent în arest preventiv, după ce, săptămâna trecută, procurorii au acuzat-o de complicitate la omor calificat într-un alt dosar, transmite Agerpres. […] © G4Media.ro.
Bolojan și Grindeanu merg marți la un eveniment public, pe fondul atacurilor PSD la adresa premierului # G4Media
Președinții PNL și PSD, Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu, au în programul oficial de marți participare la sesiune ordinară a Adunării Generale a Asociației Comunelor, eveniment care are loc la ora 10.30 la Palatul Parlamentului. Cei doi vor merge împreună pe fondul atacurilor zilnice ale PSD la adresa premierului Bolojan. Mai mulți lideri și purtători […] © G4Media.ro.
Portugalia are un președinte socialist: Antonio Seguro, dar aceasta nu înseamnă o deplasare la stânga a electoratului # G4Media
Potrivit rezultatelor oficiale, Seguro a primit 66,82% din voturi în alegerile prezidențiale de duminică, față de Andre Ventura (Chega – Ajunge!, extrema dreaptă), 33,18%, cu 99,2% din voturi numărate, în condițiile unei participări la vot de 50,11%. Rezultatul este unul așteptat, dar nu este o plebiscitare a lui Seguro, ci un vot de baraj împotriva […] © G4Media.ro.
Macron promovează o viziune „Made in Europe” pe care Merz și Meloni nu o împărtășesc (Politico) # G4Media
Când Emmanuel Macron va participa joi la reuniunea liderilor europeni, va promova o viziune foarte franceză asupra viitorului economic al Europei. Dar nu ar trebui să se aștepte la ajutor din partea Germaniei și Italiei, două țări care au devenit din ce în ce mai aliniate în viziunile lor asupra blocului, scrie Politico. Ambele sunt […] © G4Media.ro.
ArcelorMittal Hunedoara, vândut către UMB Steel / Dorinel Umbrărescu preia activele pentru 12,5 milioane de euro # G4Media
Unitatea siderurgică ArcelorMittal Hunedoara va ajunge oficial în proprietatea UMB Steel, companie controlată de omul de afaceri Dorinel Umbrărescu, după ce Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ArcelorMittal a aprobat vânzarea activelor pentru suma de 12,5 milioane de euro plus TVA, scrie Mediafax. Tranzacția urmează să fie aprobată de acționari în luna februarie, iar finalizarea și […] © G4Media.ro.
Deputatul USR Cristian Brian: Din iunie, nu vom mai putea vedea declarațiile de avere ale demnitarilor și vom pierde un instrument esențial de luptă împotriva corupției și averilor nejustificate # G4Media
Luni, 9 februarie, în Comisia pentru administrație publică din Camera Deputaților, partidele au votat împotriva proiectului USR care menține publice declarațiile de avere ale demnitarilor și funcționarilor publici. Parlamentarii USR au depus în octombrie 2025 o inițitivă legislativă care menține caracterul public al declarațiilor de avere, după decizia Curții Constituționale care a blocat publicarea documentelor. […] © G4Media.ro.
Liderul senatorilor PSD către premierul Bolojan: Dacă nu vă place această coaliţie, căutaţi-vă alta cu USR # G4Media
Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, a susţinut, luni, în plen, la dezbaterea moţiunii simple privind poziţia României referitoare la Acordul UE – Mercosur, că premierul Ilie Bolojan ia decizii unilateral, transmiţându-i acestuia că, dacă nu-şi respectă partenerii, să caute o altă coaliţie cu USR, transmite Agerpres. „Devine tot mai clar însă că domnul prim-ministru are […] © G4Media.ro.
Polonia va crea un nou corp de rezervişti civili pentru a atinge cifra de 500.000 de soldaţi, potrivit ministrului Apărării # G4Media
Ministrul apărării polonez, Władysław Kosiniak-Kamysz, a anunţat luni crearea unui corp de rezervă militară cu grad înalt de disponibilitate, ce va fi compus din voluntari antrenaţi permanent şi care va permite mobilizarea, în caz de război, a unui total de 500.000 de militari, potrivit agenției de știri EFE, citate de Agerpres. Într-o conferinţă de presă […] © G4Media.ro.
„Lunetiști de weekend” în Sarajevo: Italia interoghează un prim suspect, care ar fi plătit bani pentru a ucide civili în timpul războiului din Bosnia # G4Media
Un bărbat în vârstă de 80 de ani, suspectat că ar fi făcut parte din „lunetiștii de weekend” care, în timpul asediului din Sarajevo la începutul anilor ’90, ar fi plătit bani pentru a putea trage asupra civililor, a fost interogat luni la Milano, potrivit presei italiene, citată de Le Figaro. Bărbatul octogenar, fost șofer […] © G4Media.ro.
Președintele Asociaţiei Comunelor din România: Nemulţumirile primarilor au ajuns la o cotă de nesuportat # G4Media
Preşedintele Asociaţiei Comunelor din România, Emil Drăghici, a declarat luni, pentru Agerpres, că nemulţumirile primarilor au ajuns la „o cotă de nesuportat”, el adăugând că aceştia niciodată nu au fost „atât de umiliţi” cum a făcut-o premierul Ilie Bolojan, transmite Agerpres. Emil Drăghici, primar al comunei dâmboviţene Vulcana-Băi, a precizat că pentru marţi, în intervalul […] © G4Media.ro.
EXCLUSIV Răsturnare de situație: Academia Română cere continuarea proiectului de lege de care s-a dezis cu trei zile în urmă. Inițiatorul Daniel Fenechiu a retras deja proiectul # G4Media
Academia Română a cerut luni conducerii Senatului să continue dezbaterea proiectului de lege de care s-a dezis cu trei zile în urmă și a solicitat ca în proiect să apare din nou limitarea numărului de mandate pentru șefii instituției la două, potrivit unui document consultat de G4Media. Decizia vine după ce Ioan Aurel Pop, președintele […] © G4Media.ro.
Premierul Bolojan, despre semnatarii moțiunii simple anti-Mercosur: Sădesc spaime, exact ce fac de ani de zile / Vom fi o țară cu adevărat prosperă atunci când vom produce și vom vinde mai mult, iar acordul deschide o piață imensă de desfacere # G4Media
Premierul Ilie Bolojan a laut cuvântul, luni, în plenul Senatului, la dezbaterea moțiunii simple depusă de partidele extremiste față de acordul UE-Mercosur. Șeful Executivului a afirmat că moțiunea pleacă de la „premise false; iar semnatarii „sădesc spaime”, exact ce fac de ani de zile. „Moțiunea pleacă de la niște premise false: că decizia s-ar fi […] © G4Media.ro.
