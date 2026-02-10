Un studiu realizat de Universitatea Oxford avertizează asupra riscurilor folosirii inteligenței artificiale pentru sfaturi medicale
Aktual24, 10 februarie 2026 08:50
Un studiu recent realizat de Universitatea Oxford a evidențiat pericolele folosirii inteligenței artificiale pentru consultarea problemelor de sănătate. Cercetătorii au descoperit că chatbot-urile medicale bazate pe AI oferă adesea sfaturi inexacte și contradictorii, ceea ce poate pune pacienții în situații periculoase, transmite BBC. Un amestec de sfaturi utile și dăunătoare Problema principală constă în incapacitatea […]
• • •
Acum 30 minute
09:10
Avertisment alarmant: ICE cumpără zeci de depozite uriașe în toată America, spre a le transforma în lagăre pentru imigranți # Aktual24
Efortul continuu al Serviciului de Imigrare și Control al Vămilor (ICE) de a achiziționa și transforma depozite uriașe în centre de detenție a stârnit atât provocări legale, cât și o opoziție crescândă din partea comunităților locale din Statele Unite. Deși ICE a cheltuit deja sute de milioane de dolari pentru achiziționarea acestor proprietăți, întrebările legate […]
Acum o oră
08:50
Un studiu realizat de Universitatea Oxford avertizează asupra riscurilor folosirii inteligenței artificiale pentru sfaturi medicale # Aktual24
08:40
România ar putea intra în recesiune, anunță premierul Bolojan: „Am consumat mai mult decât ne-am permis” # Aktual24
Premierul Ilie Bolojan a declarat că România nu poate exclude intrarea într-o recesiune tehnică pe termen scurt, ca efect al corecțiilor bugetare necesare pentru echilibrarea finanțelor publice. „Nu ştiu dacă vom avea recesiune sau nu, dar avem o certitudine: nu există nicio ţară în care s-au luat măsuri de corecţie a deficitelor bugetare care să […]
Acum 2 ore
08:20
Regele Charles, gata să sprijine investigațiile autorităților britanice împotriva propriului său frate, fostul prinț Andrew, implicat în cazul Epstein # Aktual24
Regele Charles a intervenit pentru prima dată în contextul ultimelor dezvăluiri legate de scandalul Epstein, afirmând că Palatul Buckingham este pregătit să sprijine autoritățile în cazul în care se vor face investigații asupra acuzațiilor aduse fratelui său, Andrew Mountbatten-Windsor. „Regele și-a exprimat clar, atât în cuvinte, cât și prin acțiuni fără precedent, profunda îngrijorare față […]
08:10
Un important congresmen democrat acuză Departamentul de Justiție că ar „cenzura” dosarele Epstein: „Aceste fișiere conțin discuții despre fetițe chiar și de nouă ani” # Aktual24
Unul dintre cei mai importanți democrați din Camera Reprezentanților, Jamie Raskin, a acuzat Departamentul de Justiție (DoJ) că a făcut „cenzuri misterioase” în documentele legate de Jeffrey Epstein, ascunzând numele abuzatorilor, în timp ce identitatea victimelor a devenit publică. Raskin, membru cu rang de lider în Comisia Judiciară a Camerei, a vizualizat fișierele ne-redactate într-o […]
07:50
Peste 1 500 de primării de comune din România vor declanșa marți o grevă de avertisment, împotriva reformei administrative a lui Bolojan # Aktual24
Peste 1 500 de primării de comune din România sunt afectate, marți, de o grevă de avertisment de două ore, organizată de angajații din administrația publică locală, pe fondul nemulțumirilor legate de proiectul de reformă administrativă promovat de Guvern. Acțiunea sindicală are loc în paralel cu Adunarea Generală a Asociației Comunelor din România (ACoR), desfășurată […]
07:40
Ghislaine Maxwell, complicea lui Epstein, condamnată la 20 de ani de închisoare, promite să-l disculpe pe Donald Trump numai dacă acesta o grațiază # Aktual24
Ghislaine Maxwell, complicea de lungă durată a infractorului sexual Jeffrey Epstein, condamnată la 20 de ani de închisoare pentru conspirație și trafic sexual de minori, se află din nou în centrul atenției publice. Potrivit relatărilor ABC News, Maxwell i-ar fi transmis un mesaj indirect președintelui american Donald Trump, prin intermediul avocatului său, susținând că va […]
Acum 4 ore
07:20
Cuba rămâne fără combustibil pentru avioane din cauza presiunilor SUA – aeroporturile țării nu vor mai putea alimenta aeronavele comerciale # Aktual24
Guvernul cubanez a anunțat că aeroporturile internaționale ale țării nu vor mai putea realimenta aeronavele comerciale începând de luni, din cauza unei penurii acute de combustibil de aviație. Măsura este una temporară, estimată să dureze aproximativ o lună, dar riscă să provoace perturbări majore în traficul aerian și să afecteze serios turismul, un sector vital […]
07:10
Marco Rubio va vizita Ungaria și Slovacia, cele două state pro-Putin din Uniunea Europeană, pentru a arăta sprijinul SUA față de ideologia naționalistă # Aktual24
Secretarul de stat al Statelor Unite, Marco Rubio, va efectua săptămâna viitoare o vizită oficială în Ungaria și Slovacia, într-un moment delicat pentru relațiile dintre Washington și o parte a aliaților săi europeni. Anunțul a fost făcut de purtătorul de cuvânt al diplomației americane și citat de France24, pe fondul sprijinului public exprimat recent de […]
Acum 12 ore
23:20
Palestinienii susțin că noile măsuri israeliene din Cisiordania echivalează cu o anexare de facto. „Vom continua să ucidem ideea unui stat palestinian” # Aktual24
Palestinienii, țările arabe și grupurile israeliene anti-ocupație au condamnat noile măsuri aprobate de cabinetul de securitate al Israelului pentru Cisiordania ocupată, afirmând că acestea echivalează cu o anexare de facto. Ministrul israelian de Finanțe, extremistul Bezalel Smotrich, a anunțat măsurile care ar facilita preluarea de către coloniștii evrei a teritoriului palestinian. „Vom continua să ucidem […]
23:00
Armata americană a sechestrat un petrolier pe care l-a urmărit din Caraibe până în Oceanul Indian # Aktual24
Armata americană a sechestrat un petrolier după ce l-a urmărit pe mii de mile din Caraibe până în Oceanul Indian, a declarat Departamentul Apărării. Oficialii americani au declarat că nava – numită Aquila II – sfida „carantina impusă de SUA navelor sancționate în Caraibe”, potrivit BBC. „A fugit, iar noi am urmat-o”, a declarat departamentul […]
22:50
Peste 50 de migranți și-au pierdut viața sau sunt dați dispăruți după ce o ambarcațiune s-a răsturnat în largul coastei libiene # Aktual24
Cincizeci și trei de persoane au murit moarte sau sunt date dispărute după ce o ambarcațiune s-a răsturnat în Marea Mediterană, în largul coastei libiene, a anunțat luni agenția ONU pentru migrație. Doar doi supraviețuitori au fost salvați. Organizația Internațională pentru Migrație a declarat că ambarcațiunea s-a răsturnat vineri la nord de Zuwara, în cel […]
22:40
Dosarul Epstein. Refuzul lui Ghislaine Maxwell de a răspunde la întrebări în fața Congresului atrage critici: „Pe cine protejează ea?” # Aktual24
Ghislaine Maxwell a refuzat să răspundă la întrebări în timpul unei depoziții cu ușile închise în fața Congresului, luni, provocând critici din partea unui reprezentant al Camerei Reprezentanților care susține eforturile de a publica dosarele anchetei care îl privește pe Jeffrey Epstein, informează The Guardian. Robert Garcia, membru important al comisiei pentru supraveghere și reformă […]
22:30
Ministrul Miruță, fără mănuși cu AUR-iștii: ”Mergeţi înapoi la cei care vă folosesc şi spuneţi-le că miliardele din SAFE merg pentru dotarea Armatei Române, fără firme prietene, fără fire scurte” # Aktual24
Senatul a respins, luni seara, moţiunea simplă depusă împotriva ministrului Apărării, Radu Miruţă, intitulată „Ministrul progresist Radu Miruţă compromite credibilitatea politicii de apărare a României prin declaraţii iresponsabile şi lipsă de analiză strategică”. Din totalul de 117 senatori prezenţi, 44 au votat în favoarea moţiunii, iar 73 împotrivă. Moţiunea, iniţiată de parlamentari AUR şi ai […]
22:10
Sodiul și potasiul sunt minerale esențiale pe care rinichii le gestionează cu mare atenție pentru a menține echilibrul fluidelor din organism, tensiunea arterială stabilă și funcția inimii optimă. Consumul excesiv sau insuficient al acestor minerale poate provoca dezechilibre care afectează întregul organism, de la oboseală și slăbiciune musculară până la probleme cardiovasculare și complicații renale. […]
22:00
Bolojan, lecție pentru primari: ”Nu ar mai trebui să stea cu mâna întinsă la bugetul de stat dacă ar face ce am făcut eu la Oradea” # Aktual24
Premierul Ilie Bolojan a declarat că administrațiile locale care au gestionat responsabil fondurile publice și-au dimensionat corect cheltuielile nu ar trebui să ajungă în situația de a depinde de alocări suplimentare de la bugetul de stat. „Dacă nu ți-ai bătut joc de banii pe care i-ai gestionat, dacă nu ai angajat lucrări fără acoperire, nu […]
22:00
Vance se află în Armenia, o țară pe care niciun președinte sau vicepreședinte american în funcție nu a vizitat-o până acum # Aktual24
Vicepreședintele JD Vance a aterizat luni în Armenia – o țară pe care niciun vicepreședinte sau președinte american în exercițiu nu a vizitat-o până acum – în contextul în care administrația Trump a oferit oportunități economice în timp ce lucrează la avansarea unui acord mediat de SUA, menit să pună capăt unui conflict de decenii […]
21:50
Bolojan, replică pentru tabăra Thuma: ”PNL nu trebuie să se USR-izeze, dar nici să se PSD-izeze” # Aktual24
Premierul Ilie Bolojan a avut o replică acidă, luni seara, după ce a fost acuzat de adversarii din PNL că ar vrea să ”USR-izeze partidul” și că l-ar fi trădat pe Crin Antonescu la alegerile prezidențiale. ”Am auzit relatările despre discuțiile din 2024 și 2025. Cred că românii sunt cei care au hotărât cine a […]
21:40
După violențele din timpul protestelor, autoritățile iraniene încep o serie de arestări. Forțele de securitate au reținut mai mulți lideri reformiști # Aktual24
Autoritățile iraniene au lansat o operațiune masivă de arestare a liderilor reformiști apropiați de președintele Masoud Pezeshkian, într-un context tensionat, marcat de proteste stradale soldate cu mii de victime, potrivit datelor oficiale. Această acțiune vizează reducerea la tăcere a criticilor aduse modului în care regimul a gestionat represiunile și reflectă profundele diviziuni interne ale puterii […]
21:40
Medaliile sportivilor olimpici cad de pe panglici în timpul festivităților. „Nu săriți cu ele la gât” # Aktual24
Organizatorii Jocurilor Olimpice de Iarn de la Milano Cortina 2026 investighează cu „atenție maximă” după ce o serie de medalii au căzut de pe panglici în timpul festivităților din weekendul de deschidere al Jocurilor, potrivit Associated Press. „Nu săriți cu ele. Săream de entuziasm și s-a rupt. Sunt sigură că cineva o va repara. Nu […]
21:20
”S-a întâmplat peste capul lui Bolojan”. Dezvăluirile lui Orban, cum a ajuns Crin Antonescu candidat la Președinție din partea PSD-PNL. # Aktual24
Fostul premier PNL Ludovic Orban a prezentat, luni, detalii despre modul în care Crin Antonescu a fost impus candidat la Președinție din partea PSD-PNL. În PNL, jocurile au fost aranjate de Hubert Thuma, care acum încearcă să îl dea jos pe Bolojan. ”Pe la mijlocul lui decembrie 2024, Hubert Thuma, fără știrea și acordul președintelui […]
21:10
Importurile de petrol rusesc ale Indiei se așteaptă să scadă cu aproximativ jumătate față de nivelurile recente deja mai slabe, potrivit unor persoane cu cunoștințe directe despre achiziții, după ce președintele american Donald Trump a emis un ordin care detaliază anumiți termeni ai unui acord comercial dintre cele două națiuni. Potrivit surselor agenției Bloomberg, toate […]
21:10
România, pe locul doi în lume la consumul de pizza. Un clujean a comandat 396 de pizze în 2025 # Aktual24
România se află pe locul doi în lume cu cele mai multe comenzi de pizza în 2025 și pe primul loc în Europa de Sud-Est. La nivel mondial, pe primul loc se află Spania. Datele arată că 14 februarie 2025 (Ziua Îndrăgostiţilor) a fost cea mai aglomerată zi a anului pentru comenzile de pizza, cu […]
21:10
Alegerile generale de peste nici trei ani par depărtate, după anul de pomină 2024 când au fost nesfârșite teste electorale. Partidele își văd acum de conflictele lor din țară iar politicienii au uitat complet că în afara României trăiesc, în țări din Europa, peste 3 milioane de români înregistrați oficial, conform Eurostat. Estimările mai largi […]
20:50
Peste 30 de lebede care iernează pe râul Prut sunt hrănite de localnici cu boabe de porumb, pentru a fi ajutate să depășească perioada de iarnă în care își găsesc mai greu de mâncare. Păsările au fost observate pe malul Prutului, pe raza comunei Hudești, județul Botoșani, de niște muncitori de la o balastieră. Aceștia […]
20:40
De când a preluat frâiele celei mai populate superputeri din lume, Xi Jinping a schimbat radical fața politicii chineze, epurând oficiali, generali și membrii elitei partidului, consolidându-și o autoritate care nu a mai fost atinsă de decenii. Ultimele sale acțiuni au șocat lumea și ridică întrebări serioase despre raționalitatea și intențiile liderului chinez, scrie The […]
20:40
Președintele Federației Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, a declarat, luni, că își dorește ca trucarea de meciuri să fie incriminată de Codul Penal din România, după exemplul altor state, potrivit Agerpres. „În spatele trucărilor meciurilor de fotbal nu avem de cele mai multe ori niște decizii individuale ale unui jucător sau antrenor. Vorbim de o […]
Acum 24 ore
20:20
O nouă lovitură pentru Putin: producția de petrol a Rusiei a înregistrat scăderi pentru a doua lună consecutiv, sub impactul sancțiunilor impuse de Statele Unite # Aktual24
Producţia de ţiţei brut a Rusiei a scăzut în luna ianuarie pentru a doua lună consecutiv, în condiţiile în care al treilea mare producător mondial de petrol se confruntă cu dificultăţi în comercializarea petrolului său din cauza sancţiunilor americane care vizează cumpărătorii de ţiţei rusesc, iar această situaţie afectează veniturile bugetului Moscovei şi poziţia Rusiei […]
20:20
Documente oficiale din SUA îl contrazic pe Simion. Documente la proces, Simion a plătit degeaba 100.000 de dolari, nu a primit nimic, nici întâlniri, nici interviuri. Cum a fost păcălit # Aktual24
Un document depus la o instanță federală din Georgia, Statele Unite, menționează că reprezentanți ai partidului AUR ar fi fost implicați într-un contract de lobby care prevedea organizarea unor întâlniri la nivel înalt cu oficiali ai administrației americane, în schimbul unor sume importante de bani. Potrivit plângerii, firma reclamantă, BGD Legal & Consulting LLC, a […]
20:10
În Capri, grupurile mari de turiști vor deveni de domeniul trecutului. Noile reguli pentru turiști vor intra în vigoare vara viitoare # Aktual24
În Roma, Veneția și acum Capri, Italia vrea să-și protejeze locurile emblematice de turismul excesiv. Insula italiană Capri va interzice accesul grupurilor de peste 40 de persoane vara viitoare pentru a gestiona mai bine afluxul de excursioniști, relatează Le Figaro. Acestea sunt efectele noului regulament aprobat de Consiliul Local și elaborat cu asistența Poliției Municipale. […]
19:50
Afecțiunea care provoacă pierderea dinților: cu ce este frecvent asociată și care sunt manifestările sale # Aktual24
Pierderea dinților nu este doar o problemă estetică. Boala parodontală, principalul vinovat, afecteazăe sănătatea gingiilor, a osului alveolar și chiar a întregului organism. Deși mulți consideră că sângerarea gingiilor sau retragerea acestora sunt aspecte minore, aceste semne timpurii indică un proces inflamator cronic care, netratat, poate duce la pierderea ireversibilă a dinților și la complicații […]
19:40
Conform unor noi reguli aplicate de la sfârșitul anului trecut, deținuții din sistemul penitenciar rus pot fi nevoiți să cedeze până la trei sferturi din câștigurile lor autorităților penitenciare, chiar și atunci când banii provin din munca proprie sau din donații de la familie, ceea ce stârnește îngrijorări serioase în rândul organizațiilor pentru drepturile omului, […]
19:20
Guvernul suedez propune modificări ale regulilor pentru obținerea cetățeniei, care includ o perioadă de rezidență obligatorie de cel puțin 8 ani și stabilirea unui prag salarial minim. Luni, 9 februarie, reprezentanții partidelor de guvernământ din Suedia au prezentat o serie de cerințe mai stricte pentru obținerea cetățeniei. Se așteaptă ca modificările să intre în vigoare […]
19:10
România, cel mai mare producător de cereale din Europa de Est, traversează o criză alimentară de proporții. Statul român exportă grâu masiv, dar importă aproape tot ce mănâncă cetățenii. Paradoxul economic este confirmat de ultimele date oficiale de la INS. Țara noastră nu reușește să își asigure nici măcar jumătate din alimentele de bază. Balanța […]
18:50
SURSE Cine este ”favorita” pentru a prelua șefia DNA. A fost membră CSM și are o avere modestă # Aktual24
Jurnalistul Alex Costache (TVR și G4Media), un bun cunoscător al culiselor din justiție, anunță că o femeie, procuroarea Tatiana Toader este favorită pentru a prelua conducerea DNA. Ministerul Justiției a anunțat luni lista cu procurorii care și-au depus candidaturile. ”Înţeleg că Tatiana e favorită la şefia DNA, dar preferatul meu e Cerbu, un meseriaş veteran […]
18:20
Actorii Teatrului „Toma Caragiu” din Ploiești și colegii lor de breaslă de la Teatrul Național București (TNB) au anunțat declanșarea unor acțiuni de protest majore împotriva noilor reglementări de normare a muncii impuse de autorități. Tensiunile au escaladat rapid, după ce Ministerul Culturii a emis o circulară care transformă activitatea de creație într-o simplă muncă […]
17:50
O rețea internațională răspândește propagandă rusească despre guvernul german și cancelarul Merz. Ce legătură are un stadion de fotbal din Brazilia cu asta? Germania urmează să investească 1,4 miliarde de euro într-un stadion de fotbal în orașul brazilian Belém, se spune într-un articol de pe site-ul Nova Resistência din 19 ianuarie. Cancelarul Friedrich Merz ar […]
17:40
Bolojan a desființat moțiunea AUR: ”Ori ei nu înțeleg nimic, ori o fac cu bună știință. Ei sădesc spaime în rândul celor care nu știu nici detaliile acordului cu țările Mercosur, nici cum funcționează economia mondială” # Aktual24
Premierul Ilie Bolojan a declarat, luni, în Parlament, că acordul comercial dintre Uniunea Europeană și statele Mercosur nu a fost negociat „în clandestinitate” și că documentul aduce atât riscuri, cât și oportunități pentru România, care trebuie gestionate prin politici adecvate. Plenul Senatului dezbatere moțiuneqa simplă AUR împotriva modului de reprezentare a României în Acordul UE […]
17:30
Emilia Șercan anunță o ”victorie” contra ”infractorului Cristian Rizea și a celor care îi oferă protecție” # Aktual24
Jurnalista Emilia Șercan a anunțar luni că a obținut redeschiderea dosarului în care i-a făcut plângere penală fostului deputat PSD Cristian Rizea. ”Am obținut o nouă mică victorie împotriva infractorului Cristian Rizea și a celor care îi oferă protecție. Judecătoria Sectorului 4 a decis să redeschidă dosarul în care i-am făcut plângere penală pentru mărturie […]
17:20
Ministrul Pîslaru anunță protocoale cu EPPO și DNA: ”Orice suspiciune de fraudă sau o neregulă într-un proiect finanţat din bani europeni poate fi acum investigată fără nicio întârziere” # Aktual24
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a semnat protocoale de colaborare cu Parchetul European (EPPO), Direcția Națională Anticorupție (DNA) și Departamentul pentru Lupta Antifraudă (DLAF), prin care aceste instituții vor avea acces direct la baza de date MySMIS, care conține informații despre proiectele finanțate din fonduri europene. Potrivit ministrului, măsura permite investigarea rapidă a […]
17:20
Bruxelles, reacție după ce JD Vance a fost huiduit la Jocurile Olimpice: „Publicul nostru își manifestă mândria europeană” # Aktual24
Oamenii care l-au huiduit pe vicepreședintele SUA JD Vance la Jocurile Olimpice de Iarnă au dat dovadă de o mândrie europeană, ca răspuns la comentariile critice ale oficialilor americani la adresa Europei, relatează Politico. Kaja Kallas, șefa politicii externe a Uniunii Europene, a comentat incidentul, subliniind că reacția publicului european a fost justificată, spunând: „Ei […]
17:10
Experții de la ISW scot la iveală planul lui Putin legat de centrala nucleară din Zaporojie # Aktual24
Rusia face pași calculați pentru a transforma ocuparea centralei nucleare de la Zaporojie într-un fapt împlinit, încercând să îi confere o aparență de legalitate și să pregătească reluarea producției de energie electrică sub control rusesc. Mișcările recente ale autorităților de reglementare de la Moscova, semnalate de RBC Ukraine, indică o strategie clară de integrare a […]
16:50
ANAF, lovitură de peste 12 milioane de lei în județul Giurgiu. Evaziune fiscală uriașă cu nisip și pietriș vândut „la negru” # Aktual24
Inspectorii Antifraudă din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) au finalizat recent o verificare de amploare la un operator economic din județul Giurgiu. Controlul a scos la iveală un mecanism complex prin care societatea, activă în domeniul extracției de agregate minerale, s-a sustras de la plata obligațiilor către stat, acumulând un prejudiciu de peste […]
16:50
Băluță, panicat că se face audit la STB: ”Primarul general să înceteze cu aceste apucături, operaţiune demnă de clanul Soprano” # Aktual24
Liderul PSD București, primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a criticat luni inițiativa primarului general Ciprian Ciucu de a solicita audit la STB și Termoenergetica, afirmând că demersul reprezintă o „reglare de conturi” în interiorul Partidului Național Liberal. „Nu putem arbitra niciodată o astfel de reglare de conturi pe care primarul general, într-un stil mafiot, încearcă […]
16:40
UE avansează spre un parteneriat strategic surprinzător: „Încheierea conflictului din Ucraina va redefini echilibrul de putere în regiunea Mării Negre” # Aktual24
Pe măsură ce perspectivele unei păci în Ucraina devin tot mai palpabile, echilibrul de securitate din Europa intră într-o nouă etapă, iar Turcia se profilează drept un actor-cheie în arhitectura postbelică a regiunii Mării Negre. Bruxelles-ul pare să fi înțeles că stabilitatea viitoare a continentului nu poate fi construită fără Ankara, chiar dacă relația este […]
16:20
Ziua și scandalul în POT, principala activitate a formațiunii sunt excluderile. Gavrilă se teme că-i este furat partidul # Aktual24
Preşedintele Partidului Oamenilor Tineri (POT), deputata Anamaria Gavrilă, a depus luni, la Biroul permanent al Camerei Deputaţilor, o nouă informare prin care reaminteşte că deputatul Răzvan Mirel Chiriţă a fost exclus din partid, după ce acesta a anunţat schimbarea denumirii grupului parlamentar în „Uniţi pentru România”. „Domnul Chiriţă Răzvan Mirel a fost exclus din Partidul […]
16:10
„Am plătit un preț foarte mare”. Iranul nu va renunța la îmbogățirea uraniului nici măcar în caz de război # Aktual24
În ciuda escaladării iminente a conflictului cu SUA privind programul nuclear al Iranului, ministrul de externe Araghchi agravează și mai mult situația. În timp ce Washingtonul cere încetarea îmbogățirii uraniului, Araghchi a precizat clar că Iranul nu va da înapoi. La două zile după reluarea discuțiilor cu SUA privind programul nuclear al Iranului, ministrul iranian […]
16:10
Lavrov acuză SUA că l-au păcălit pe Putin: ”Nu mai respectă acordurile de la Anchorage privind cedarea Donbasului” # Aktual24
Washingtonul a ales să urmeze calea dominației economice globale, renunțând practic la respectarea „acordurilor de la Anchorage” privind Ucraina, încheiate în august 2025, care prevedeau cedarea fără luptă a întregului teritoriu al Donbasului către Moscova. Declarația a fost făcută de șeful Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei, Serghei Lavrov, subliniind că Statele Unite nu mai sunt […]
15:40
Marea Britanie: Farage încearcă să scape de imaginea de pro-rus înainte de alegerile pe care speră că le va câștiga # Aktual24
Recent, Reform UK ar fi început să dezvolte o viziune diferită pentru politica externă a Marii Britanii, pregătindu-se pentru un scenariu de victorie în alegeri. În special, au început prin a „rectifica situația” în chestiuni în care Farage simte o amenințare la adresa imaginii sale din cauza declarațiilor din trecut – referitoare la atitudinile față […]
15:40
AUR anunță că este ”aproape” de declanșarea suspendării lui Nicușor Dan: ”Așteptăm să se alăture și PSD” # Aktual24
Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a declarat luni că formațiunea este aproape de numărul de semnături necesar pentru declanșarea procedurii de suspendare a președintelui Nicușor Dan, însă demersul nu va fi inițiat în lipsa sprijinului PSD. „Demersul continuă în sensul în care semnăturile strânse sunt aproape de cele necesare pentru a declanşa demersul, dar nu […]
