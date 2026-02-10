Configurația tehnică a noilor avioane de vânătoare Su-57 uimește Armata Rusă
Euractiv.ro, 10 februarie 2026 08:50
Corporația rusă Rostec, specializată în producția de arme și echipamente militare, a anunțat astăzi livrarea unui lot mare de avioane de vânătoare Su-57 de a cincea generație către armata rusă, relatează „La Razon” (Spania).
Acum 10 minute
09:20
Franța, Marea Britanie și Spania conduc ofensiva pentru ca UE să se apropie din nou de China # Euractiv.ro
Bruxelles-ul își dorește o relație mai normalizată cu Beijingul, dar evită să atace SUA, vorbind despre diversificare, constată 20 Minutos” (Spania), încercând să înțeleagă cum se va realiza noua poziționare geopolitică a bătrânului continent.
Acum 30 minute
09:10
Procesul pentru crime de război al fostului președinte al Kosovo, Hashim Thaçi, care intră luni în faza sa finală la Haga, va decide soarta fostului lider rebel care a luptat pentru independența țării sale, scrie „Le Figaro” (Franța).
09:00
Israelul ia o serie de măsuri pentru a-și extinde controlul asupra Cisiordaniei ocupate # Euractiv.ro
Cabinetul de securitate israelian a aprobat duminică o serie de măsuri menite să sporească controlul Israelului asupra Cisiordaniei ocupate, inclusiv eliminarea regulilor care interziceau evreilor să cumpere terenuri, notează „France 24” (Franța).
09:00
Iran-SUA: Teheranul vorbește despre o „neîncredere profundă” în ciuda reluării negocierilor # Euractiv.ro
Ministrul iranian de externe subliniază că neîncrederea persistentă complică discuțiile cu Statele Unite, în ciuda reluării acestora săptămâna trecută în Oman, informează „La Libre Belgique” (Belgia).
Acum o oră
08:50
08:40
Thales anunță angajarea a 9.000 de persoane la nivel mondial, dintre care 3.300 în Franța în 2026 # Euractiv.ro
După un exercițiu financiar 2024 deja record, grupul francez de tehnologie și apărare a anunțat luni, 9 februarie, intenția de a desfășura o amplă campanie de recrutare, stimulată de tensiunile geopolitice, relatează „Liberation” (Franța).
08:30
Când protecția Europei este pusă la îndoială, când dominația nu mai este doar o chestiune între două țări, interesul țărilor pentru bombă se reactivează, iar regulile par mai fragile, scrie editorialistul „El Mundo” (Spania), Carlos Franganillo.
Acum 2 ore
08:20
Banalizarea comunismului prin decor „cool” și glume poate ajunge să albească un trecut violent și să trivializeze suferința victimelor.
08:10
FSB a dezvăluit pretinse detalii despre tentativa de asasinat asupra generalului Alekseev, scrie Gazeta.ru, care ar arăta că România ar fi fost direcția de fugă pentru autorul tentativei de asasinat asupra primului adjunct al șefului GRU.
08:10
Prim-ministrul ungar a declarat, în timpul unui discurs susținut în acest weekend, că Ucraina este de acum un dușman, relatează „La Libre Belgique” (Belgia).
07:50
Interdicție rusească pentru navele ce au intrat în porturile României, Bulgariei sau Ucrainei # Euractiv.ro
Moscova pregătește o interdicție oficială ca navele de marfă care au vizitat anterior porturi din Ucraina, România sau Bulgaria, să intre în ape teritoriale și porturi rusești, scrie „24Ceasa” (Bulgaria).
07:40
Tratativele privind Ucraina avansează cu greu, părțile sunt extrem de divergente în privința problemelor legate de teritoriul din Donbas, iar Rusia pretinde mai marilor de la Kiev să cedeze acest teritoriu în totalitate, scrie „Newsweek” (SUA).
07:30
În Portugalia, candidatul socialist a învins extrema dreaptă și a câștigat alegerile prezidențiale # Euractiv.ro
Socialistul António José Seguro a triumfat în al doilea tur al alegerilor prezidențiale din Portugalia, duminică, 8 februarie, învingându-l decisiv pe adversarul său de extremă dreaptă, André Ventura, scrie „Courrier International” (Franța).
Acum 12 ore
21:30
Ilie Bolojan sugerează voalat că persoanele cu dizabilități aveau prea multe beneficii # Euractiv.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat luni seară, la Digi24, că până acum persoanele cu dizabilități aveau prea multe scutiri oferite de stat, iar acest lucru nu mai putea continua.
Acum 24 ore
20:00
Procurorul șef al DNA, Marius Voineag, și-a depus candidatura pentru funcția de adjunct al Procurorului General. Procurorul general vrea să fie adjunct la DIICOT.
19:30
18:30
EPPO, DNA și Departamentul pentru Luptă Antifraudă primesc acces la baza de date cu fonduri europene # Euractiv.ro
Ministrul Dragoș Pîslaru a semnat luni protocoalele de colaborare cu Parchetul European, DNA și Departamentul pentru Luptă Antifraudă prin care aceste instituții primesc acces direct și complet în baza de date MySMIS cu proiectele din bani europeni.
18:00
Bolojan, la moțiunea anti-Mercosur: Semnatarii fac ce fac de ani de zile - sădesc spaime # Euractiv.ro
Senatul a dezbătut luni mai multe moțiuni simple depus de AUR, POT și PACE – Întâi România și care vizează acordul UE-Mercosur.
16:40
Liderul laburiștilor scoțieni, Anas Sarwar, urmează să-i ceară premierului Keir Starmer să demisioneze, în contextul scandalului provocat de numirea Lordului Mandelson în funcția de ambasador în SUA, deși se știa de legăturile lui cu Epstein.
16:10
Într-un local din centrul Clujului, cu decor sovietic și ironii „de vitrină”, frecventat în principal de tineri, profesorul de istorie Virgiliu Țârău răspunde unei întrebări incomode: unde se termină gluma și începe cosmetizarea unui trecut violent?
16:00
UE: TikTok de încălcarea DSA prin „design adictiv”: infinite scroll, autoplay și notificările push # Euractiv.ro
Comisia Europeană a transmis TikTok concluzii preliminare potrivit cărora platforma ar încălca Digital Services Act (DSA) printr-un „design adictiv” care încurajează utilizarea compulsivă, a informat vineri Comisia.
15:30
Laureata Premiului Nobel pentru Pace, Narges Mohammadi, condamnată la șase ani de închisoare în Iran # Euractiv.ro
Laureata Premiului Nobel pentru Pace, Narges Mohammadi, a fost condamnată la șase ani de închisoare în Iran, a anunțat avocatul său. Sentința a fost pronunțată de un tribunal iranian, a declarat pentru AFP Mostafa Nili, avocatul laureatei Nobel.
13:50
13:50
Consilier prezidențial: România vrea să cartografieze cu SUA zăcămintele din țara noastră # Euractiv.ro
Consilierul prezidențial Radu Burnete anunță pe site-ul său că România vrea să cartografieze cu SUA zăcămintele din țara noastră.
12:40
Din 21 februarie, spațiul Coworkperativa din București găzduiește expoziția „Portrete” de Ana Diac. Proiectul explorează granița dintre pictura clasică și cea digitală, prezentând o serie de lucrări dedicate figurii umane și universului animal.
10:30
Vicepreședintele SUA, J.D. Vance, a fost primit vineri, 6 februarie, la Prefectura din Milano de către prim-ministrul Giorgia Meloni, cu care a avut o întâlnire bilaterală. Înainte de Vance, prim-ministrul s-a întâlnit cu emirul Qatarului.
10:20
Directorul executiv al publicației „Washington Post” demisionează după concedierile masive # Euractiv.ro
Editorul și directorul executiv al publicației „Washington Post”, Will Lewis, a demisionat. Anunțul a venit de la ziarul american, deținut de Jeff Bezos, la doar câteva zile după ce a eliminat aproximativ 300 de locuri de muncă.
10:00
Într-o țară vastă și multifațetată precum SUA, făcută de imigranți, cu 350 de milioane de locuitori de cele mai diverse origini, faptul că un agent al ICE cere documentele unui cetățean pentru că are accent este pur și simplu ridicol.
09:50
Un videoclip postat pe contul Truth Social al lui Donald Trump a conținut o imagine rasistă, în care Barack și Michelle Obama apar drept maimuțe, relatează „Newsweek” (SUA).
09:40
Consecințele în SUA s-au „judecat” în „tribunalul” opiniei publice. În Marea Britanie, repercusiunile sunt serioase, constată „Washington Post” (SUA) în chestiunea publicării dosarelor Epstein.
09:30
Regiunea a intrat într-o nouă fază de tensiuni, caracterizată de competiția dintre Riad și Abu Dhabi. Rivalitatea dintre cele două petro-monarhii, cândva aliate, este evidentă din Yemen până în Sudan, trecând prin Somalia.
Ieri
09:20
Laureata Premiului Nobel pentru Pace, Narges Mohammadi, condamnată la șase ani de închisoare în Iran # Euractiv.ro
09:10
Un oficial american a calificat acordul drept un derivat al actualelor eforturi vizând încheierea războiului din Ucraina. Anunțul survine după ce un important tratat nuclear dintre Washington și Moscova a expirat, scrie „The Washington Post” (SUA).
09:00
UE impune un nou pachet de sancțiuni Rusiei, concentrându-se pe flota fantomă, bănci și exporturi # Euractiv.ro
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a prezentat vineri propunerea Comisiei pentru o nouă rundă de sancțiuni împotriva Rusiei pentru invadarea Ucrainei, relatează „La Razon” (Spania).
08:50
Aceasta nu este o predicție despre sfârșitul războiului din Ucraina. Mulți factori imponderabili și iraționali apasă asupra deciziilor lui Putin. Astfel își începe „Il Corriere della Sera” (Italia) analiza privind efectul războiului asupra Rusiei.
08:30
Statele Unite doresc încheierea războiului dintre Rusia și Ucraina până în iunie, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Statele Unite, a adăugat liderul de la Kiev, nu ar trebui să încheie acorduri privind Ucraina fără Ucraina.
Mai mult de 2 zile în urmă
12:30
Premiul păcii să fie acordat ucrainienilor prizonieri de război care s-au întors acasă - a spus, Maia Sandu, în emisiunea Cutia Neagră de la TV8.
10:50
Primăria Municipiului Sibiu scoate la licitație un Audi A6 3.2 FSI folosit ca mașină de protocol în perioada în care fostul președinte Klaus Iohannis conducea administrația locală.
6 februarie 2026
17:00
Universitatea Babeș-Bolyai câștigă un proiect Orizont Europa de 3,5 milioane € pentru deradicalizare # Euractiv.ro
Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca a obținut, într-un consorțiu internațional format din șase universități europene și șapte think-tank-uri și ONG-uri, finanțarea pentru un proiect de cercetare dedicat radicalizării tinerilor.
14:20
DNA dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și luarea măsurii controlului judiciar pe cauțiune, pe o perioadă de 60 de zile față de primarul Sectorului 3, Robert Negoiță.
12:40
Bolojan le-a scris judecătorilor CCR,supărat că tergiversează decizia privind pensiile magistraților # Euractiv.ro
Guvernul a făcut publică vineri scrisoarea pe care premierul Ilie Bolojan le-a transmis-o judecătorilor CCR după patru amânări a unei decizii privind pensiile magistraților.
12:00
Procurorii DNA au făcut vineri percheziții la sediul Primăriei Sectorului 5 din Capitală într-un dosar de trafic de influență, dare de mită, luare de mită și fals intelect, potrivit Agerpres.
08:50
Se poate suspecta că obiectivul final al lui Macron e să interzică X în Franța, crede Gavin Mortimer, un scriitor britanic emigrat în Franța, într-un articol publicat de „The Spectator” (Marea Britanie).
08:40
Președintele columbian a fost primit de republican departe de camerele de filmat după luni de schimburi de insulte. O echipă îl dezinformează pe liderul american cu privire la impactul real asupra alegătorilor, relatează „Folha Online” (Brazilia).
08:30
Tot mai mulți americani doresc să plece din Statele Unite și să se stabilească în străinătate # Euractiv.ro
Fie că se opun politicilor administrației Trump, fie că sunt puși în pericol de acestea, unii americani încearcă să părăsească Statele Unite. Europa oferă promisiunea securității și a puterii de cumpărare, scrie „Courrier International” (Franța).
08:00
Vă propun eu un slogan mobilizator: „Re-finanțați poliția!” Și dacă tot veni vorba, reevaluați și măsurile „blânde cu infracționalitatea” din California și din orașele conduse de democrați, scrie editorialistul „The New Yotk Post” (SUA).
07:50
Cooperarea dintre Taiwan și Statele Unite „nu se va schimba”, în ciuda avertismentului Chinei # Euractiv.ro
În timpul unei convorbiri telefonice, președintele chinez Xi Jinping l-a avertizat pe Donald Trump să nu vândă arme Taiwanului, relatează „Le Figaro” (Franța).
07:10
Discuțiile tripartite dintre Ucraina, Rusia și Statele Unite s-au încheiat joi la Abu Dhabi, după două zile de discuții, pe fundalul unui schimb de prizonieri între Kiev și Moscova, relatează „La Libre Belgique” (Belgia).
07:00
Lista celor implicați în acest caz este copleșitoare și globală: Trump, Clinton; Gates, Stephen Hawking sau Elon Musk... vor trebui să își explice relația cu pedofilul, notează „20 Minutos” (Spania) sub semnătura Lucíei Casanueva.
06:50
„Democrație coruptă de birocrație”, a scris Elon Musk pe platforma X, cu referire la Uniunea Europeană și comentând raportul intermediar publicat de Comitetul Judiciar al Camerei Reprezentanților din SUA, notează agenția ANSA (Italia).
