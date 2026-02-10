Tudor Chirilă îl acuză pe ministrul Culturii că nu înţelege profesia pe care o practică: “Ar trebui să ştii, dacă tot ai ajuns ministru al Culturii, că există artişti cum ar fi actorii, a căror muncă nu se poate măsura cu şublerul”
Financial Intelligence, 10 februarie 2026 08:50
Artistul Tudor Chirilă a reacţionat dur pe Facebook, după ce Ministerul Culturii a propus ca actori să prezinte
