Federaţia „Solidaritatea Sanitară” notifică Guvernul privind intenţia de a declanșa grevă generală în sănătate
G4Media, 10 februarie 2026 10:20
Consiliul de Coordonare al Federaţiei „Solidaritatea Sanitară" din România, întrunit luni, a decis notificarea Guvernului cu privire la intenţia de a declara grevă generală în sectorul sanitar, ca reacţie la politicile economice şi sociale promovate de Executiv. „Din punct de vedere juridic, motivul îl constituie proiectul de lege iniţiat de Guvern privind reducerea cu 10% […]
Acum 10 minute
10:50
Cum funcționează sistemele de stocare a energiei pentru locuințe? 3 beneficii esențiale pentru eficiență, economie și profit energetic
Un sistem de stocare a energiei pentru locuințe este o investiție inteligentă sau doar un moft? Acest articol își propune să explice pe înțelesul tuturor principiul său de funcționare și să analizeze cele trei valori esențiale: reducerea facturilor, asigurarea alimentării de rezervă și generarea de venituri suplimentare, pentru a te ajuta să decizi dacă merită […]
10:50
Primar din județul Botoșani, trimis în judecată pentru luare de mită / Edilul este acuzat că ar fi primit o șpagă de 90.000 de lei în legătură cu efectuarea plăților aferente unor contracte de achiziții publice aflate în derulare
Eugen Nechita, primarul comunei Drăgușeni, județul Botoșani, a fost trimis în judecată marți, 10 februarie, de procurorii anticorupție pentru luare de mită în formă continuată. „În perioada octombrie 2024 – februarie 2025, la intervale diferite de timp, inculpatul Eugen Nechita, în calitate de primar al comunei Drăgușeni, ar fi pretins cu titlu de mită, de […]
Acum 30 minute
10:40
Președinții PNL și PSD, Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu, participă marți, de la ora 10.30, laAdunarea Generală a Asociației Comunelor. G4Media transmite LIVE text cu principalele declarații. Context: Cei doi participă împreună la acest eveniment public, pe fondul atacurilor zilnice ale PSD la adresa premierului Bolojan. Mai mulți lideri și purtători de mesaj ai PSD, […]
10:40
China a publicat marţi un document ce cuprinde principiile protejării securităţii naţionale în Hong Kong pentru a asigura stabilitatea, într-un mediu global incert, subliniind că Beijingul are o "responsabilitate fundamentală" în privinţa situaţiei securităţii în fosta concesiune britanică, relatează agenţia de presă britanică Reuters, citată de Agerpres. Documentul (white paper) a fost elaborat de Consiliul […]
10:30
Organizația Transparency International: România rămâne printre ultimele trei state din UE în clasamentul Indicelui de Percepţie a Corupţiei
Corupţia se agravează la nivel global, inclusiv în democraţiile consolidate, pe fondul unui declin al leadershipului, arată Indicele de Percepţie a Corupţiei (IPC) 2025, lansat marţi de Transparency International, transmite Agerpres. România a obţinut un scor de 45 de puncte în IPC 2025, sub media democraţiilor fragile, care se situează la 47 de puncte. „Numărul […]
Acum o oră
10:20
Papa Leon al XIV-lea a trimis 80 de generatoare electrice și mii de materiale medicale în Ucraina, pentru a susține civilii afectați de efectele atacurilor asupra infrastructurii energetice și de temperaturile scăzute, transmite Mediafax. Sprijinul umanitar a venit ca răspuns la apelurile episcopilor ucraineni, care au avertizat asupra dificultăților tot mai mari cu care se […]
10:20
10:20
Lindsey Vonn, mesaj emoționant după căzătura teribilă de la JO 2026: „Singurul eşec în viaţă este să nu încercaţi"
Lindsey Vonn a transmis primul mesaj după căzătura teribilă pe care a suferit-o în timpul probei de coborâre contând pentru Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano Cortina. „Visul meu olimpic nu s-a termina așa cum am dorit. Nu a fost un final de poveste sau de basm", a transmis, printre altele, marea schioară americană. […]
10:20
Dragostea plutește în aer, dar nu și pentru animalele de companie: Cadourile de Valentine's Day care pot fi letale pentru câini și pisici
În timp ce pentru oameni dragostea poate fi combustibilul ideal pentru viața de zi cu zi, unele cadouri de Valentine's Day pot fi letale pentru câini și pisici. Substanțele periculoase pot face dintr-o zi dedicată iubirii, un motiv de boală pentru animalele noastre de companie. Cadourile de Valentine's Day care pot fi letale pentru câini […]
10:10
Macron anunță că Europa trebuie să se pregătească pentru noi confruntări cu SUA, pentru că Trump urmărește "dezmembrarea UE"
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a declarat marți că Europa ar trebui să se pregătească pentru noi confruntări cu SUA și să trateze recenta dispută legată de Groenlanda ca pe un semnal de alarmă pentru a accelera reformele economice amânate de mult și pentru a consolida influența globală a UE, transmite Mediafax. În interviuri publicate în […]
10:00
Procesul celor două Curți: Curtea de Apel decide azi dacă dezmembrează sau nu Curtea Constituțională
La Curtea de Apel București se judecă azi dosarul prin care avocata AUR Silvia Uscov cere suspendarea și anularea decretului de numire ca judecător la Curtea Constituțională a profesorului clujean Dacian Dragoș. Dosarul este judecat de judecătoarea Georgeana Viorel, șefa Secției IX Contencios Administrativ și Fiscal. Procesul implică o miză uriașă, pentru că mâine Curtea […]
Acum 2 ore
09:50
Dosarele Epstein: șase nume au fost cenzurate fără explicații de către Departamentul de Justiție al Statelor Unite
Cazul Epstein nu și-a dezvăluit toate secretele. Numele a șase bărbați au fost ascunse fără explicații de către Departamentul de Justiție în dosarul criminalului sexual Jeffrey Epstein, au acuzat luni aleșii americani care au putut examina documentele necenzurate, potrivit Le Figaro. Ministerul Justiției a publicat pe 30 ianuarie „peste trei milioane de pagini" parțial cenzurate […]
09:30
Persoanele care suferă de obezitate, cu 70% mai expuse la infecții severe, care pot duce și la deces
Obezitatea este responsabilă pentru unul din şase decese provocate de boli infecţioase în Marea Britanie, sugerează un studiu recent, citat marţi DPA și preluat de Agerpres. La nivel mondial, în 2023, obezitatea a fost asociată, potrivit estimărilor, cu unul din zece decese legate de infecţii. Specialiştii au avertizat că persoanele obeze prezintă un risc cu […]
09:10
Românii au mai mare încredere în ONG-uri decât în sindicate / A crescut și procentul celor care donează pentru presa independentă – sondaj FDSC
Nivelul de încredere al populaţiei în organizaţiile neguvernamentale din România se menţine în jur de 50%, într-un context social marcat de crize succesive, polarizare accentuată şi neîncredere generalizată în instituţii, este concluzia unui sondaj realizat de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (FDSC). În acelaşi timp, deşi neîncrederea faţă de ONG-uri este şi ea relativ constantă […]
09:10
Premierul Republicii Moldova Alexandru Munteanu face marți o vizită la Kiev, unde se va întâlni cu președintele Volodimir Zelenski și cu omologul său, Yulia Svyrydenko, transmite Mediafax. Potrivit Guvernului de la Chișinău, vizita oficială are loc „pentru a transmite un mesaj de solidaritate și a discuta cu partenerii ucraineni despre cooperarea bilaterală, evoluțiile în calea […]
09:10
Eurodeputații votează marți mecanismul de salvgardare pentru importurile agricole din Mercosur / Cum vor fi protejați fermierii europeni
Eurodeputații votează, marți, 10 februarie, un mecanism de salvgardare pentru importurile agricole din țările Mercosur (Brazilia, Argentina, Paraguay și Uruguay), informează G4Food. Acest Regulament prevede modalități clare legate de preferințele tarifare pentru importurile agricole (de exemplu, carne de vită, carne de pasăre) prevăzite în acordul comercial UE-Mercosur. Documentul prevede, de asemenea, că aceste importuri pot fi suspendate […]
09:00
Tăieri ilegale de arbori într-o arie protejată din Brașov. Amenzi de 30.000 de lei și dosar penal
Inspectorii Gărzii Forestiere au descoperit tăieri ilegale de arbori într-o arie protejată din județul Brașov, transmite Mediafax. Au fost aplicate amenzi de 30.000 de lei și a fost deschis un dosar penal. Ministra Mediului Diana Buzoianu anunță că Garda Forestieră a descoperit tăieri ilegale în aria protejată Podișul Hârtibaciului, din județul Brașov, un loc unde […]
Acum 4 ore
08:50
Hotelul Dobrogea din Constanța, închis de inspectorii de la protecția consumatorului / Băi murdare, rugină, uși degradate, miros…
Hotelul Dobrogea din Constanța a fost închis de inspectorii Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța (CJPC), anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Constanța. Horia Constantinescu, președintele Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța, a anunțat că este vorba despre Hotel Dobrogea, unitatea fiind închisă în urma deficiențelor găsite de inspectori: – Holuri cu deficiențe […]
08:50
Aproape două treimi dintre germani consideră SUA o amenințare pentru pacea mondială / Procentele se apropie de cele ale Rusiei
Două treimi dintre germani consideră că SUA vor fi o ameninţare majoră pentru pacea mondială în următorii ani, indică un sondaj de opinie realizat de Institutul Allensbach, relatează marţi DPA, preluată de Agerpres. Astfel, 65% dintre germani au declarat că Statele Unite constituie cel mai mare pericol pentru pacea globală, în creştere masivă faţă de […]
08:40
Compania care operează Glovo în Italia, plasată sub control judiciar pentru exploatarea curierilor
Parchetul din Milano a dispus plasarea sub control judiciar a Foodinho SRL, societatea care gestionează serviciul de livrări Glovo în Italia, într-o anchetă ce vizează exploatarea curierilor, transmite Mediafax. Foodinho SRL, compania care operează Glovo pe piața italiană, a fost plasată sub control judiciar de Parchetul din Milano. Măsura presupune desemnarea unui administrator judiciar care […]
08:40
Crime-sinucideri sau sinucideri, ipotezele luate în calcul de poliția bulgară, după cele șase morți misterioase din munții din vestul țării / Membrii grupului, pădurari care practicau budismul
Șase persoane au fost găsite moarte în munții din vestul Bulgariei în ultima săptămână, într-un caz marcat de relatări contradictorii și circumstanțe ciudate, care l-au determinat pe procuror să compare cele două triple decese cu serialul misterios din anii 1990 „Twin Peaks", scrie Reuters. „Este un caz fără precedent în țara noastră", a declarat Zahari […]
08:30
O fostă membră a Inspecției Judiciare demontează raportul instituției condusă de Roxana Petcu, privind documentarul Recorder: "Magistrații și societatea merită mult mai mult"
Judecătoarea Bogdana Orășeanu, fost inspector judiciar, critică, într-un mesaj pe Facebook, raportul Inspecției Judiciare condusă de Roxana Petcu, privind documentarul Recorder, "Justiție capturată". Orășeanu a fost judec
08:20
Rusia pregătește o interdicție pentru navele ce au intrat în porturile Bulgariei și României # G4Media
Moscova pregătește o interdicție oficială ca navele de marfă care au vizitat anterior porturi din Ucraina, România sau Bulgaria, să intre în ape teritoriale și porturi rusești. Acest lucru reiese dintr-un document intern al Terminalului de Marfă Vrac Tuapse, care se așteaptă să devină un act de reglementare emis de Ministerul Transporturilor în următoarele săptămâni, […] © G4Media.ro.
08:10
Polițiștii de la Imigrări (ICE) pot purta în continuare măști, în California, în timpul misiunilor, a decis un judecător federal / Agenții trebuie să fie însă identificabili # G4Media
Agenții poliției americane pentru imigrare pot continua să poarte măști în California în timpul operațiunilor, a decis luni un judecător federal, adăugând însă că membrii ICE trebuie să fie identificabili, scrie AFP. Magistrata Christina Snyder a considerat că un text californian numit „No Secret Police Act”, care urma să intre în vigoare în curând, „discrimina […] © G4Media.ro.
08:00
Au aruncat cadavrul unui muncitor român la groapa de gunoi / Doi oameni de afaceri italieni, condamnați la închisoare după o faptă petrecută acum 17 ani / Românul căzuse de pe o schelă, la unul din șantierele lor # G4Media
Tribunalul din Asti, în nordul Italiei, între Genova și Torino, a condamnat luni doi antreprenori din sectorul construcțiilor la închisoare cu executare pentru ascunderea unui cadavru. Vittorio Opessi a primit șapte ani și șase luni de închisoare, iar Antonino Marino a fost condamnat la șase ani și două luni de închisoare cu executare, anunță presa […] © G4Media.ro.
08:00
Premierul britanic Keir Starmer, în corzi: Cine îi va succeda la funcția de prim-ministru? Angela Rayner și Wes Streeting, pe lista candidaților cu șanse # G4Media
În mijlocul turbulențelor, prim-ministrul laburist vede deja candidați care să-i succeadă în funcție, printre aceștia aflându-se Angela Rayner și Wes Streeting. „Cine i-ar putea succeda lui Sir Keir Starmer în funcția de prim-ministru britanic?”, titrează „The Economist”. La nouăsprezece luni de la preluarea mandatului, popularitatea liderului laburist scade, iar speculațiile se intensifică la Westminster. Cea […] © G4Media.ro.
07:50
Violențe la Sydney, pe fondul vizitei președintelui israelian / Poliția a împrăștiat gaze lacrimogene asupra manifestanților pro-palestinieni și a jurnaliștilor # G4Media
Prim-ministrul australian Anthony Albanese s-a declarat marți „devastat” de violențele care au izbucnit în timpul manifestațiilor împotriva vizitei președintelui israelian Isaac Herzog la Sydney și a apărat acțiunea poliției, potrivit France Presse. Șeful statului israelian a început luni o vizită de patru zile în memoria victimelor atacului antisemit care a făcut 15 morți în decembrie […] © G4Media.ro.
07:30
Ziarul de Iași: Un procuror a ținut la sertar 4 ani apoi a închis dosarul în care un liberal a omis să treacă în 15 declarații de avere un împrumut de 200.000 euro / „Când un ofițer înainta și se pregătea de audieri, era schimbat” # G4Media
Situație revoltătoare la Parchetul de pe lângă Judecătoria Iași: după ce a ținut ancheta la sertar peste patru ani, un procuror a renunțat anul trecut la urmărirea penală într-un dosar în care suspect era politicianul liberal Sorin Alexandru Trandafirescu, fost șef al regionalei CFR, anunță Ziarul de Iași. Procurorul a clasat, în 2025, un dosar […] © G4Media.ro.
07:30
Descoperiri alarmante ale FBI: ce știm despre misterioasele biolaboratoare chineze găsite în SUA # G4Media
Oficialii americani au găsit substanțe potențial periculoase depozitate într-un garaj din Las Vegas, după o percheziție efectuată recent în metropola din Nevada, biolaboratorul suspect descoperit în Sin City având multe elemente în comun cu unul găsit în California în 2023, deținut de același cetățean chinez suspectat de legături cu Partidul Comunist. Descoperirile vin într-un context […] © G4Media.ro.
07:20
Percheziții la serviciile de informații din Coreea de Sud, după ce o dronă a trecut în Nord / Survolul ar fi putut declanșa chiar războiul, afirmă președintele de la Seul # G4Media
Autorităţile sud-coreene au afirmat că au efectuat marţi percheziţii la serviciile de informaţii ale ţării şi la comandamentul de informaţii militare în cadrul unei anchete asupra zborului unei drone care a trecut frontiera cu Nordul în ianuarie, relatează AFP. Coreea de Nord a acuzat Sudul că a trimis în Nord o dronă la începutul lui […] © G4Media.ro.
07:10
Marco Rubio va face o vizită în Ungaria și Slovacia / Trump și-a oferit „sprijinul deplin și complet” lui Viktor Orban # G4Media
Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, va călători săptămâna viitoare în Ungaria și Slovacia, după ce va participa la Conferința de Securitate de la München, anunță Mediafax, care citează Le Figaro. Washingtonul își consolidează legăturile cu Budapesta și Bratislava. Secretarul de stat american Marco Rubio va călători în Ungaria săptămâna viitoare, după ce președintele […] © G4Media.ro.
07:00
Ucraina și Franța au convenit să înceapă producția comună de arme, a declarat luni ministrul ucrainean al apărării, după ce l-a primit pe omologul său francez la Kiev, transmite Mediafax. Mihailo Fedorov a declarat că cele două țări au semnat o scrisoare de intenție care deschide calea pentru „proiecte comune la scară largă în sectorul […] © G4Media.ro.
07:00
Cel mai urmărit YouTuber din lume cumpără Step, o bancă online cu peste 7 milioane de clienți # G4Media
MrBeast, cel mai popular YouTuber din lume urmează să achiziționeze Step, o tânără bancă online cu peste șapte milioane de clienți, potrivit unui comunicat publicat luni, citat de Mediafax. Aceasta marchează o nouă etapă în strategia de diversificare a antreprenorului american. Contactați de AFP cu privire la suma tranzacției, Beast Industries, compania lui MrBeast și […] © G4Media.ro.
Acum 6 ore
06:50
Două persoane au murit într-un nou atac american împotriva unui presupus vas cu droguri în Pacific # G4Media
Statele Unite au efectuat luni o nouă lovitură în Pacific împotriva unui presupus vas cu droguri, omorând două persoane, a anunţat armata americană, în cadrul unei campanii care durează de şase luni, notează AFP, citată de Agerpres. Cu acest ultim atac anunţat pe X de Comandamentul militar american pentru America Latină şi Caraibe (SOUTHCOM), cel […] © G4Media.ro.
06:50
Premierul japonez ultraconservator Takaichi, felicitat de Trump / A obținut cel mai mare scor al Partidului Liberal Democrat, la parlamentare # G4Media
Partidul Liberal Democrat (PLD) al prim-ministrului Sanae Takaichi a câștigat 315 locuri în alegerile parlamentare anticipate de duminică, asigurându-și o majoritate de două treimi în camera inferioară a Parlamentului, conform rezultatelor oficiale publicate marți, transmite Mediafax. Acest scor este cel mai bun din istoria PLD și îi permite liderei ultraconservatoare, Sanae Takaichi, prima femeie prim-ministru […] © G4Media.ro.
06:30
Actorii Teatrului Național protestează faţă de un proiect controversat al Ministerului Culturii: Sunt puși să raporteze zilnic activitatea pentru fiecare oră de lucru # G4Media
Actorii Teatrului Naţional „I.L. Caragiale” din Bucureşti organizează marţi un protest în faţa instituției, împotriva aplicării programului-pilot al Ministerului Culturii referitor la realizarea unor rapoarte zilnice privind evidenţa timpului de muncă, transmite Agerpres. La protest va lua parte şi personalul care deserveşte scena din toate sectoarele teatrului. Potrivit unui comunicat de presă, programul-pilot le-a fost […] © G4Media.ro.
Acum 12 ore
00:20
Dinamo București și Universitatea Craiova au terminat la egalitate, 1-1 (0-0), luni seara, pe Arena Națională din Capitală, în ultimul meci din etapa a 26-a a Superligii de fotbal, anunță Agerpres. Cele două echipe s-au anihilat reciproc, într-un meci închis, desfășurat în general între cele două careuri. Dinamo a deschis scorul prin spaniolul Alberto Soro […] © G4Media.ro.
9 februarie 2026
23:00
Virtue signalling – moralismul de fațadă, care maschează (prost) cea mai veche ură din lume: antisemitismul (OPINIE) # G4Media
Mai nou e de bonton să demonstrezi în favoarea palestinienilor, dar de fapt împotriva statului Israel, mai exact împotriva existenței statului Israel sau și mai exact (de fapt) împotriva evreilor, oriunde s-ar afla ei în lume. Străzile din orașele Europei Occidentale, Statelor Unite și Australiei și mai puțin din cele est-europene sunt pline zilele astea […] © G4Media.ro.
22:50
Trei angajaţi ai unei companii miniere canadiene răpiţi au fost găsiţi morţi în Mexic / De la răpire, peste 1.000 de poliţişti şi soldaţi ai-au căutat # G4Media
Trei dintre cei zece angajaţi ai unei companii miniere canadiene răpiţi la sfârşitul lunii ianuarie în Mexic au fost găsiţi morţi, a anunţat luni Camera minieră, care reprezintă sindicatele şi companiile din sector, notează AFP, transmite Agerpres. Trei mineri „au fost găsiţi fără viaţă şi identificaţi”, a precizat Camera într-un comunicat. Zece angajaţi ai companiei […] © G4Media.ro.
22:30
STUDIU: Un exerciţiu de antrenament cerebral ar reduce riscul de demenţă cu 25% / Au intrat în test 2.800 de participanţi cu vârste de peste 65 de ani # G4Media
Un exerciţiu de antrenament cerebral, simplu şi deloc costisitor, ar permite scăderea cu 25% a riscului de a dezvolta demenţă, estimează un studiu publicat luni, dar care trebuie să fie interpretat cu prudenţă, potrivit unor cercetători independenţi, informează Agerpres, care citează AFP. Deşi există în prezent numeroase jocuri şi aplicaţii de antrenament cerebral care susţin […] © G4Media.ro.
22:10
Piața second-hand din Italia, o afacere de 27 de miliarde de euro / Costul ridicat al vieții stimulează achizițiile de produse vintage # G4Media
Un cap de Buddha din bronz aurit: 39 €. Colecția completă de ziare sportive din 18 iunie 2001, originalele, care sărbătoresc victoria campionatului a Romei: 22,50 €. O pereche de noptiere în stil Ludovic al XIV-lea, cine știe dacă datează cu adevărat din epoca Regelui Soare: 69 €. Și apoi o friteuză cu aer cald, […] © G4Media.ro.
22:10
Bolojan: Unele primării au crescut impozitele pe mașini mult mai mult decât a stabilit guvernul / „Nimeni, nici eu, nici dumneavoastră, nu ne dorim, nu vrem să plătim nici taxe în plus” # G4Media
Premierul Ilie Bolojan a vorbit, luni seara, despre un aspect care a generat nemulțumiri în rândul populației: majorarea taxelor pe proprietate. Unele primării au crescut impozitele pe mașini mult mai mult decât a stabilit guvernul, a spus Bolojan, citat de Mediafax. Invitat luni seara la Digi24, premierul Ilie Bolojan a vorbit despre majorarea impozitelor locale, […] © G4Media.ro.
Acum 24 ore
21:50
Regele Charles al Marii Britanii și Irlandei de Nord își exprimă „Profunda îngrijorare” cu privire la acuzațiile împotriva fratelui său Andrew legate de cazul Epstein # G4Media
Regele Charles a intervenit pentru prima dată în scandalul Epstein, afirmând că Palatul Buckingham este gata să sprijine poliția în analiza acuzațiilor împotriva lui Andrew Mountbatten-Windsor, relatează BBC News. „Regele și-a exprimat clar, prin cuvinte și acțiuni fără precedent, profunda îngrijorare față de acuzațiile care continuă să iasă la iveală cu privire la comportamentul domnului […] © G4Media.ro.
21:30
Mesaj RO-ALERT: Bacteria Clostridium perfringers identificată în apa de la Curtea de Argeş / ”Apa rămâne nepotabilă şi poate fi utilizată doar în scop menajer” # G4Media
Un mesaj RO-ALERT privind prezenţa bacteriei Clostridium perfringers în apa din reţeaua de distribuţie a fost transmis, luni seară, în zona Curtea de Argeş. Potrivit mesajului, se interzice utilizarea apei pentru consum uman şi animal, dar şi pentru igiena personală, transmite Agerpres. „Consumaţi doar apă din sursele puse la dispoziţie de autoritatea locală, izvoare verificate […] © G4Media.ro.
21:20
STUDIU Băuturile cu cofeină ar putea contribui la protejarea creierului / Rezultatele au fost similare şi pentru ceaiul cofeinizat, dar nu şi pentru băuturile decofeinizate # G4Media
Câteva ceşti de cafea sau de ceai băute în fiecare zi ar putea ajuta într-o oarecare măsură la conservarea puterii creierului şi la prevenirea demenţei, au raportat luni oamenii de ştiinţă din Statele Unite, informează Reuters, transmite Agerpres. Persoanele cu cel mai mare consum zilnic de cafea (sortimente cu cofeină) au prezentat un risc cu […] © G4Media.ro.
21:10
LIVE Ilie Bolojan: Unele primării au crescut impozitele pe mașini mult mai mult decât a stabilit guvernul # G4Media
Premierul Ilie Bolojan, declarații LIVE la Digi24: Când ani de zile ai cheltuit mai mult decât ți-ai putut permite și te-ai împrumutat, nimeni nu te mai împrumută și trebuie să îți reduci cheltuielile. În această situație suntem noi și măsurile nemulțumesc o bună parte din populație, pe bună dreptate. Cu cât luarea măsurilor durează mai […] © G4Media.ro.
21:10
În Cluj se dau cele mai puține apeluri false la 112 / În Vrancea, apelurile false sau non-urgente au ajuns la 50% # G4Media
Clujul este județul care a utilizat cel mai corect Serviciul 112, arată o analiză efectuată la nivel național, în 2025. La polul opus, în județul Vrancea, peste 50% dintre apeluri sunt non-urgențe sau false, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Cluj. Ziua de 11 februarie este sărbătorită anual ca fiind Ziua Europeană a […] © G4Media.ro.
21:00
O dronă a fost descoperită luni de autorități pe o plajă din stațiunea Mamaia, au declarat pentru G4Media surse oficiale. Nu e clară în acest moment proveniența dronei. Informația a fost publicată în premieră de Radio Constanța. Vom reveni © G4Media.ro.
20:50
O deputată rusă propune ca familiilor fără copii să li se interzică accesul la site-uri pornografice / ”Au nevoie să facă dragoste pentru a avea copii” # G4Media
Rusia ar trebui să restricţioneze accesul cetăţenilor fără copii la site-uri cu conţinut pornografic, a declarat luni deputata rusă Tatiana Butskaia, citată de agenţia de presă EFE, transmite Agerpres. „Este clar că trebuie să ne gândim la ce se poate face. Poate că aceste site-uri ar trebui să fie accesibile doar pentru cei care au […] © G4Media.ro.
20:40
Parlamentul European votează miercuri împrumutul de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina / Fără acest împrumut, Ucraina ar fi riscat să rămână fără lichidități până în aprilie # G4Media
Parlamentul European a decis să voteze rapid un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, ca să evite lipsa de bani pentru efortul de război, anunță Mediafax, care citează Politico. Parlamentul European va vota miercuri acordarea unui împrumut de 90 de miliarde de euro de către UE pentru susținerea efortului de război al […] © G4Media.ro.
