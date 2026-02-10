Fanatik Dinamo, marți, 10 februarie, ora 17:30. Cristi Coste, ediție specială alături de Ionel Augustin
Fanatik, 10 februarie 2026 10:50
Ediția de marți, 10 februarie, a emisiunii FANATIK DINAMO îl va avea ca invitat pe Ionel Augustin, legendarul atacant al formației din Ștefan cel Mare.
• • •
Alte ştiri de Fanatik
Acum 5 minute
11:20
Ce a remarcat Florentin Petre după Dinamo – U Craiova 1-1: “Eram storși! Este cel mai puternic adversar pe care l-am întâlnit”. “Câinii” vor un ultim transfer! # Fanatik
Florentin Petre, secundul lui Zeljko Kopic la Dinamo, a recunoscut forța pe care o are U Craiova, după remiza din runda a 26-a de SuperLiga. Echipa din Ștefan cel Mare mai vrea un transfer.
11:20
Firma care oferă servicii de catering la Palatul Cotroceni, amendată drastic de Inspectoratul pentru Imigrări. A lucrat cu muncitori străini fără aviz de angajare # Fanatik
Dnata Catering SRL, firmă cu care Administrația Prezidențială a parafat mai multe contracte în 2025, pentru servicii de catering, a fost amendată pentru nerespectarea legii. Câți bani are de dat
Acum 30 minute
11:00
Gigi Becali anunţă război total în Universitatea Craiova – FCSB: “Nu mai Craiova aia! Trebuie să batem ca să nu murim”. Ce strategie are la meciul de Cupă # Fanatik
Gigi Becali a spus totul înainte de meciul Universitatea Craiova - FCSB. Patronul campioanei României merge la „război” cu oltenii și vrea toate cele 3 puncte.
Acum o oră
10:50
Fanatik Dinamo, marți, 10 februarie, ora 17:30. Cristi Coste, ediție specială alături de Ionel Augustin # Fanatik
Ediția de marți, 10 februarie, a emisiunii FANATIK DINAMO îl va avea ca invitat pe Ionel Augustin, legendarul atacant al formației din Ștefan cel Mare.
10:50
Dinamo și Universitatea Craiova au remizat, 1-1, într-un duel din etapa cu numărul 26 a SuperLigii, iar fotbalistul care nu s-a aflat în lot a aflat că din vară poate să-și caute echipă.
10:40
Arbitrul a fost suspendat după ce ar fi agresat o prostituată! Anunț de ultimă oră al Federației # Fanatik
Federația a luat o decizie promptă în cazul arbitrului care a fost arestat după ce a agresat o prostituată. Cât timp va fi suspendat și unde s-a întâmplat incidentul
Acum 2 ore
10:20
Genoa a suferit un eșec dramatic, 2-3 pe teren propriu cu Napoli, reușita decisivă sosind dintr-un penalty acordat în prelungiri. Un fost arbitru din Serie A a analizat faza și e de părere că decizia a fost una greșită.
10:10
Au dat lovitura înaintea meciului decisiv din Cupa României Betano! Fostul jucător de la Dinamo și Rapid a semnat # Fanatik
O echipă din Liga 2 care se va lupta pentru calificarea în sferturile Cupei României Betano a anunțat un transfer important. Un fotbalist cu peste 100 de prezențe în Superliga a semnat.
09:50
Instituțiile statului cu cei mai mulți bani în conturi. Autoritatea care a câștigat cel mai mult din dobânzi și investiții # Fanatik
Autoritatea statului care a câștigat cel mai mulți bani din dobânzi. Ce sume au rulat pentru a obține venituri de milioane de lei. Topul instituțiilor statului cu cel mai mari venituri din dobânzi
09:40
Cum se califică Rapid în sferturile Cupei României Betano. De ce au nevoie giuleștenii în meciul cu CFR Cluj. Toate calculele # Fanatik
Cupa României Betano reprezintă un obiectiv important pentru Rapid, însă giuleștenii se află într-o situație dificilă înainte de partida cu CFR Cluj din ultima etapă a grupei A. De ce are nevoie echipa lui Costel Gâlcă pentru a avansa în sferturi.
Acum 4 ore
09:20
Analiștii Fanatik SuperLiga au întors pe toate fețele scandalul de la CFR – U Cluj. „El e mai vinovat”. Vochin, reacție uluitoare despre Pancu # Fanatik
Scandalul Bergodi vs Cordea, de la CFR - U Cluj, care a marcat etapa a 26-a, a fost analizat în detaliu de analiștii Fanatik SuperLiga. Ce l-a șocat pe Andrei Vochin la Daniel Pancu.
09:10
Situație excepțională pentru Mircea Lucescu în perspectiva meciului cu Turcia! Cum se prezintă internaționalii români, cu 45 de zile înaintea barajului de calificare la CM 2026 # Fanatik
Mai sunt 45 de zile până la Turcia - România, semifinala barajului de calificare la CM 2026. Majoritatea internaționalilor care se anunță titulari sunt în formă, un context rar întâlnit pentru naționala lui Lucescu
09:00
Cupa României Betano, etapa 3. Totul se decide în ultima rundă: programul complet și televizările! Cum arată clasamentul # Fanatik
Vezi programul complet din etapa 3 de Cupa României Betano, cine transmite meciurile la TV și online, rezultatele finale, marcatorii și schimbările din clasament.
08:50
Înainte de Tottenham – Newcastle, Thomas Frank a vorbit neîntrerupt despre Radu Drăgușin: „Îmi place mult” # Fanatik
Discursul lui Thomas Frank din cadrul conferinței de presă cu privire la Radu Drăgușin a dat peste nas tuturor contestatarilor. Ce a spus antrenorul danez al lui Spurs despre român înainte de meciul cu Newcastle
08:40
Tudor Băluță și Ana Maria Caycedo, în centrul atenției la Dinamo – U Craiova 1-1. Gestul fotbalistului imediat după fluierul de final. Video # Fanatik
Tudor Băluță a fost în centrul unui moment superb după fluierul final al partidei dintre Dinamo și Universitatea Craiova 1-1. Cum a fost surprins mijlocașul oltenilor la câteva minute de la finalul meciului
08:20
S-a terminat perioada de transferuri. Cum mai pot aduce fotbaliști echipele Superligii din acest moment # Fanatik
Există o portiță care permite formațiilor din prima divizie să mai transfere fotbaliști și începând de azi, dar trebuie îndeplinite mai multe condiții
08:10
Agenția Spațială Română a găsit tehnică de calcul doar într-o casă din satul Ciocadia. Firma de la adresă mai vânduse cât patru laptopuri # Fanatik
Poate cea mai avangardistă agenție din România a încheiat contracte pentru echipamente IT cu o firmă dintr-un sat din Gorj. Până să fie aleasă de ROSA, societatea avea venituri de 7.000 de lei.
07:50
Țara vecină cu România care plătește 126.000 de euro pentru o medalie de aur la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina. Statul român, anunț surprinzător despre recompense # Fanatik
Țara vecină cu România care oferă aproape 126.000 de euro pentru o medalie de aur, cucerită la Jocurile Olimpice. Ce a transmis Guvernul român privitor la sportivii noștri
07:40
Influencerul care face înconjurul lumii a ajuns în România, pe Arena Națională: „M-am îndrăgostit! În Belgia nu vezi așa ceva”. Video exclusiv # Fanatik
Influencerul belgian care a vizitat peste 160 de stadioane din lume a ajuns pe Arena Națională și a rămas impresionat de atmosfera din România. Ce fotbalist de la Dinamo a remarcat în meciul cu U. Craiova.
Acum 6 ore
07:20
Culisele schimbului neașteptat de portari din Superliga României. De ce au renunțat Hermannstadt și FC Argeș la titulari # Fanatik
În ultima zi de transferuri, FC Argeș și Hermannstadt au făcut schimb de goalkeeperi, o mutare inedită în contextul în care cele două echipe au obiective diferite
07:10
Statisticienii au dat verdictul! Doar una dintre FCSB și CFR Cluj prinde play-off-ul. Cum va arăta Top 6 în SuperLiga la finalul sezonului regulat # Fanatik
Luptă încinsă pentru play-off în Superliga României, cu 4 etape înainte de finalul sezonului regulat. Ce șanse mai au FC Argeș, FC Botoșani, U Cluj, CFR Cluj, FCSB, UTA Arad și Oțelul Galați.
06:30
Andrei Nicolescu, contre în direct la TV cu Gică Craioveanu după Dinamo – Universitatea Craiova 1-1: „Ar fi trebuit să fie 2-1” / „Ați avut doar o ocazie” # Fanatik
Andrei Nicolescu și Gică Craioveanu s-au contrat în direct după Dinamo - Universitatea Craiova 1-1. Pe FANATIK găsiți toate detaliile despre dialogul de la finalul partidei.
05:50
Operațiunea „Ceasul” politicienilor. Cine sunt parlamentarii cu ceasuri de lux: șapte dintre ei au colecții mai scumpe ca ale lui Gig Becali # Fanatik
Ceasurile declarate explicit de parlamentari ajung la 2,5 milioane de euro, conform unui calcul realizat de FANATIK, o sumă care indică o parte din luxul apreciat în Parlament
Acum 12 ore
00:20
Înainte de CFR Cluj – Rapid, Bogdan Baratky scrie despre curiosul caz al lui Drilon Hazrollaj: „De ce a fost împrumutat Pop și nu el?” # Fanatik
Bogdan Baratky a făcut în Fanatik o avancronică diferită a meciului CFR Cluj - Rapid din Cupa României. Care este misterul cazului lui Drilon Hazrollaj în Giulești.
00:10
Face față Universitatea Craiova presiunii primului loc din SuperLiga? Nicușor Bancu „invocă“ divinitatea: „Dumnezeu știe ce va fi!“ # Fanatik
Nicușor Bancu s-a arătat, pe alocuri, dezamăgit de faptul că echipa sa nu a reușit să-și adjudece victoria pe Arena Națională. Ce răspuns a oferit când a fost întrebat de presiunea continuă de la Universitatea Craiova.
9 februarie 2026
23:50
El este jucătorul care l-a impresionat pe Ilie Dumitrescu în Dinamo – Universitatea Craiova 1-1. „Cerebral, mie mi-a plăcut foarte mult” # Fanatik
Ilie Dumitrescu, cuvinte de laudă pentru un jucător după derby-ul dintre Dinamo București și Universitatea Craiova. Ce l-a impresionat pe fostul mare fotbalist român.
23:30
Zeljko Kopic l-a lăudat după Dinamo – Universitatea Craiova 1-1: „Nu am știut că poate să fie atât de bun”. Decizie în cazul lui Kennedy Boateng # Fanatik
Dinamo a ratat ocazia de a urca pe prima poziție, deși a condus pe Arena Națională contra Universității Craiova. Cine este jucătorul care l-a impresionat pe Kopic din tabăra „câinilor”
23:20
La doar 22 de ani e în topul Forbes, cu câștiguri de peste 23 milioane de dolari pe an. Ea este tânăra care a uimit la Jocurile Olimpice de iarnă # Fanatik
Cine este tănăra care a făcut senzație la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina. Are 22 de ani, însă nu trece neobservată în clasamentul realizat de celebra revistă americană Forbes.
23:20
Pontul zilei de marți, 10 februarie. Cotele pentru câștigarea titlului de campioană în SuperLiga României! Ce șanse mai au FCSB și CFR Cluj # Fanatik
Cu pontul zilei de marți, 10 februarie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe una dintre cotele pentru câștigarea SuperLigii. Ce șanse li se acordă campioanei și vicecampioanei
23:10
Ștefan Baiaram, exploziv după incidentul de la finalul derby-ului Dinamo – U Craiova: „Aceștia sunt fanii dinamoviști. Sunt român, joc la echipa națională! Nu regret nimic” # Fanatik
Ștefan Baiaram a oferit prima reacție după conflictul cu suporterii de la finalul partidei dintre Dinamo și Universitatea Craiova. Ce spune atacantul oltenilor despre faptul că a scuipat un fan advers.
23:00
Filipe Coelho, iritat după Dinamo – Universitatea Craiova 1-1. „Sunteți nedrepți. Este opinia mea” # Fanatik
Filipe Coelho, prima reacție după remiza dintre Dinamo București și Universitatea Craiova. Ce spune antrenorul portughez despre lupta la titlu în Superliga României.
23:00
Andrei Nicolescu a intrat în direct după meciul de pe Arena Națională: „Dinamo s-a înțeles cu el, dar în ultima zi a mers la Craiova” # Fanatik
Andrei Nicolescu a făcut dezvăluirea serii în direct după Dinamo - Universitatea Craiova 1-1. Cine este jucătorul care era la un pas de „Ștefan cel Mare”, dar s-a înțeles cu oltenii
22:50
Raul Opruț, după execuția pe care a avut-o în Dinamo – Universitatea Craiova 1-1: „E greu să dai așa, ești în alergare” # Fanatik
Raul Opruț a oferit primele declarații după Dinamo - Universitatea Craiova 1-1. Ce spune fundașul despre centrarea ideală de la golul marcat de Alberto Soro.
22:40
Biletul zilei la pariuri de marți, 10 februarie 2026, poate aduce un câștig de 742 de lei cu ajutorul a trei meciuri de fotbal din Premier League și Seria A.
22:30
Lăsat pe banca de rezerve, Assad a intrat pe teren și a marcat contra lui Dinamo: „A fost decizia antrenorului să nu înceapă cu mine” # Fanatik
Assad Al-Hamlawi a marcat golul egalizator pentru Universitatea Craiova în derby-ul cu Dinamo, iar la final s-a arătat mulțumit de jocul echipei. Ce a spus despre încrederea în tehnicianul Coelho.
Acum 24 ore
22:20
Andrei Nicolescu a făcut anunțul, cu câteva ore înainte de finalul perioadei de transferuri! „Cu siguranță o să vină” # Fanatik
Dinamo caută un atacant pentru finalul perioadei de transferuri, după despărțirea de Stipe Perica. Andrei Nicolescu explică strategia clubului și condițiile pentru o posibilă mutare.
22:20
Scene uluitoare după Dinamo – U Craiova 1-1! Ștefan Baiaram s-a scuipat cu un dinamovist, iar Istvan Kovacs a fost lovit. Video # Fanatik
Derby tensionat pe Arena Națională. Scandal în finalul meciului Dinamo – Universitatea Craiova. Ștefan Baiaram, atacantul echipei din Bănie, a scuipat un suporter.
22:00
Toate calculele pentru calificarea în play-off, cu 4 etape înainte de finalul sezonului regular din SuperLiga. Cine are cel mai complicat program # Fanatik
Patru etape rămase, 12 puncte în joc. Vezi ce echipe sunt avantajate și cine are cel mai complicat program în lupta pentru play-off. Toate calculele după 26 de etape.
22:00
Carlos Mora, decisiv în Dinamo – U Craiova: a scos 5 adversari din joc! Assad, primul gol din 2026 din fața lui Boateng. Video # Fanatik
Universitatea Craiova s-a văzut condusă rapid după startul reprizei secunde, însă a egalat după o fază superbă cu Carlos Mora în rol principal. Cum au înscris oltenii în poarta lui Epassy
21:50
Frigul a cuprins Arena Națională la Dinamo – Universitatea Craiova. Cum s-au încălzit rezervele oltenilor. Foto # Fanatik
Frigul a acaparat Arena Națională pe parcursul meciului Dinamo – Universitatea Craiova. Ce mod inedit de a se încălzi au găsit rezervele oltenilor! Pe FANATIK găsiți toate detaliile.
21:50
Zeljko Kopic a primit o veste grea după Dinamo - Universitatea Craiova. Cătălin Cîrjan a văzut cartonașul galben și va fi suspendat pentru următorul meci.
21:50
Destinația de vacanță spectaculoasă aleasă de Ioana, fiica lui Ion Țiriac. Prețurile nu sunt mici, dar românii adoră să vină aici # Fanatik
Ioana Țiriac, concediu de vis într-o locație iubită de multă lume. Unica fată a miliardarului român, Ion Țiriac, a uimit cu imaginile din mediul online.
21:30
Universitatea Craiova, pierdere uriașă în săptămâna dublei cu FCSB! S-a accidentat pe Arena Națională și nu a mai putut continua. Foto # Fanatik
Universitatea Craiova primește o lovitură grea înaintea duelurilor decisive cu FCSB. Un jucător de bază a ieșit accidentat din derby-ul cu Dinamo de pe Arena Națională!
21:10
Ce se întâmplă cu afacerea moștenită de iubita lui Adrian Kreiner. Motivul pentru care compania a fost dată în judecată # Fanatik
Adriana Viliginschi, arestată preventiv pentru complicitate la omor calificat, a moștenit de la Adrian Kreiner părți sociale dintr-o companie care a fost chemată în instanță.
20:50
Universitatea Craiova a dat lovitura în ultima zi de mercato. Un jucător important se va alătura lotului pregătit de Filipe Coelho. Pe FANATIK găsiți toate detaliile despre mutarea reușită de olteni.
20:40
O trădează Boateng pe Dinamo?! Ce spun MM Stoica și Victor Angelescu despre un transfer la FCSB sau Rapid # Fanatik
Kennedy Boateng nu a semnat prelungirea cu Dinamo. MM Stoica și Victor Angelescu vorbesc despre un posibil transfer la FCSB sau Rapid și despre varianta plecării în străinătate.
20:40
Atmosferă de derby veritabil la Dinamo – Universitatea Craiova! Banner ironic încă din primele minute: „Ați dat prazul la bucată!“. Foto # Fanatik
Confruntarea dintre Dinamo și Universitatea Craiova, din etapa cu numărul 26 a SuperLigii, a avut parte de o atmosferă de derby veritabil, la care au contribuit din plin și fanii celor două echipe.
20:20
Dumitru Dragomir, reacție șoc în scandalul derby-ului de la Cluj. „Îi dădeam în cap!”. Ce pedepse așteaptă. Exclusiv # Fanatik
Scandalul uriaș de sâmbătă de la derby-ul de la Cluj dintre CFR și „U” a fost comentat și de fostul șef al LPF. Dumitru Dragomir a avut o reacție șoc despre cele petrecute în Gruia.
20:20
Ministrul agriculturii critică acordul UE-Mercosur: primim produse injectate pe care nu le putem testa. Expert: „Domnul Barbu și-a pierdut sprijinul politic” # Fanatik
Ministrul agriculturii trage un semnal de alarmă în ceea ce privește acordul UE-Mercosur. Afirmă că vom fi invadați de produse cu pesticide. Economiștii îl contrazic. Ce spun specialiștii
20:10
Fanatik SuperLiga, marți, 10 februarie, ora 13:30. Horia Ivanovici, ediție de colecție cu invitați de top după Dinamo – U Craiova # Fanatik
Fanatik Superliga vine cu o nouă ediție excepțională, marți, 10 februarie, ora 13:30. Horia Ivanovici îi va avea invitați în platou pe Vivi Răchită, Dănuț Lupu și Marius Mitran
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.