JO: Japonia depune plângere oficială după ce lamele patinelor au fost distruse de podium
Cotidianul de Hunedoara, 10 februarie 2026 11:50
Delegația Japoniei a depus o plângere oficială către organizatorii Jocurilor Olimpice de Iarnă Milano Cortina 2026.
Acum 5 minute
12:30
Grindeanu: Să ne folosim mai mult mintea decât toporul! Grindeanu, atacuri în cascadă la Bolojan, de față cu primarii # Cotidianul de Hunedoara
Președintele PSD: "Nu este nicio reformă și nu ar trebui să fie niciun titlu de glorie în a da oameni afară"
Acum 30 minute
12:10
Ce trebuie să știi pentru a te bucura de o excursie în Coreea de Sud, la prima vizită? # Cotidianul de Hunedoara
Coreea de Sud se numără printre cele mai sigure destinații din Asia. Infracționalitatea rămâne scăzută, iar orașele se simt sigure și seara. Totuși, respectă regulile de bază
12:10
Călin Georgescu a ținut iarăși să amintească susținătorilor săi cât de importantă este munca pentru prosperitatea României.
Acum o oră
12:00
Şase nume au fost cenzurate fără explicaţii de către Departamentul de Justiţie al Statelor Unite # Cotidianul de Hunedoara
Șase nume au fost cenzurate fără explicații în dosarele Jeffrey Epstein de Departamentul de Justiție al SUA, inclusiv un oficial de rang înalt într-un guvern străin. Congresmenii cer transparență.
12:00
Bolojan, încolțit de primarii de comună. Edil PNL: „A intrat direct cu bisturiul” – VIDEO # Cotidianul de Hunedoara
Cotidianul a discutat cu primarii de comună de la PSD, PNL și UDMR.
12:00
Sportivului ucrainean de skeleton Vladislav Heraskevich i s-a interzis să poarte o cască omagială în timpul concursului.
11:50
Acum 2 ore
11:30
Primar din judeţul Boroşani, trimis în judecată de DNA pentru luare de mită # Cotidianul de Hunedoara
Dosarul de urmărire penală a fost trimis spre judecare la Tribunalul Botoşani, cu propunerea de a se menţine măsurile preventive şi asigurătorii dispuse în cauză.
11:20
Brâncuși în era digitală. De la sculptura în piatră, la design vestimentar # Cotidianul de Hunedoara
Potrivit MNȚR, expoziția propune o formulă contemporană, în care moda reactivează patrimoniul cultural....
11:10
SONDAJ Jumătate de România are încredere în ONG-uri, un sfert nu vrea să audă de ele # Cotidianul de Hunedoara
Un studiu realizat de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile arată că opinia publică este divizată aproape egal când vine vorba de încrederea în ONG-uri.
11:00
Prezent în studioul Prima Sport de după meci, fostul internațional Basarab Panduru s-a arătat revoltat de faptul că unor astfel de suporteri li se permite să se manifeste în acest fel.
11:00
Victor Rebengiuc, la 93 de ani. Cinci episoade despre caracter, teatru, zâmbetul lui Iliescu și verticalitate # Cotidianul de Hunedoara
Actorul Victor Rebengiuc, care îşi aniversează ziua de naştere pe 10 februarie, rămâne una dintre cele mai puternice voci morale ale scenei românești. Cotidianul redă cinci poveşti definitorii din viața și cariera sa, povestite pe larg în monografia „Ăsta-s eu, Victor Rebengiuc", publicată de Editura Vremea, coautor Mihaela Michailov.
11:00
Va fi exclus Negoiță din PSD? Cazul ajunge la Comisia de Etică a partidului SURSE # Cotidianul de Hunedoara
Negoiță e membru PSD din 2004.
10:50
Papa Leon al XIV-lea trimite generatoare și materiale medicale în Ucraina pentru civili afectați de război și frig, arătând sprijinul Vaticanului pentru pace și solidaritate.
10:50
Cu peste 100 de milioane de discuri vândute, 17 premii Grammy şi un loc de seamă în Rock and Roll Hall of Fame, Sting, 73 de ani, este un artist unic, indiferent de stilul muzical abordat.
Acum 4 ore
10:30
INS anunță că în decembrie 2025 decesele au depășit nașterile cu peste 10.000, evidențiind continuarea declinului populației și provocările demografice.
10:30
Spitalul Militar cumpără un robot la preț de doi de la fiica unui apropiat al fugarului Oprescu # Cotidianul de Hunedoara
Firma care a vândut roboții este deținută de fiica lui Cătălin Aurel Galea, scrie Snoop, care e judecat de aproape nouă ani în dosarul Barocamerei nefuncționale de la Colectiv.
10:10
„Oamenii sunt prinşi pentru aceeaşi faptă, dar pedeapsa depinde în totalitate de bani", a spus Choi Suvin, 39 de ani, care a fugit din Coreea de Nord în 2019.
10:10
Potrivit Guvernului de la Chișinău, vizita oficială are loc „pentru a transmite un mesaj de solidaritate și a discuta cu partenerii ucraineni despre cooperarea bilaterală, evoluțiile în calea de aderare la Uniunea Europeană și securitatea regională".
09:50
„(Educaţia – n.r.) să nu fie doar o zonă de cheltuieli, să însemne şi o creştere a calităţii în învăţământ, să însemne şi o adaptare învăţământului românesc la realitatea economică, să însemne şi o calitate mai bună a profesorilor, o trasabilitate a absolvenţilor", a spus Bolojan.
09:40
În România onestă a lui Nicușor Dan, cu Vlad Voiculescu consilier la Cotroceni și cu dosar de pagubă de un miliard de euro, un DNA condus de un procuror care a mai făcut-o lată în cariera sa este de groază și de „bun augur".
09:10
Tăieri ilegale de arbori într-o arie protejată din Brașov. Amenzi de 30.000 de lei # Cotidianul de Hunedoara
În urma controalelor făcute au fost constatate șapte contravenții, au fost aplicate amenzi de 30.000 de lei și a fost deschis un dosar penal.
09:00
Percheziții la serviciile de informații din Coreea de Sud, după ce o dronă a trecut în Nord # Cotidianul de Hunedoara
Coreea de Nord a acuzat Coreea de Sud că a trimis o dronă la începutul lunii ianuarie pe teritoriul său.
08:40
Lindsey Vonn, mesaj emoționant după accidentarea suferită la Jocurile Olimpice de iarnă # Cotidianul de Hunedoara
Mesaj emoţionant transmis de Lindsey Vonn: Visul meu olimpic nu s-a terminat aşa cum am dorit. Am încercat. Am visat. Am sărit
Acum 6 ore
07:40
Potrivit Sindicatului FORUM din Administraţia publică, greva de avertisment va avea loc între orele 10.00 şi 12.00, în 1.582 de comune. Motivul îl reprezintă nemulţumirile legate de proiectul de reformă privind administraţia locală şi centrală.
07:30
Curtea de Apel Bucureşti ar urma să decidă în cazul cererii de suspendare a hotărârii de reorganizare a ASF # Cotidianul de Hunedoara
Curtea de Apel Bucureşti ar urma să decidă în cazul cererii de suspendare a hotărârii de reorganizare a ASF, depusă de 155 de angajaţi. Decizii diferite ale instanţei în cazul unor cereri similare ale unor salariaţi ANRE şi ANCOM
07:10
Oficial de la Trezoreria Italiei, responsabil de companii de stat, suspectat de insider trading – surse # Cotidianul de Hunedoara
Un oficial din Trezoreria Italiei este suspectat de insider trading după tranzacții cu acțiuni Mediobanca și MPS folosind informații confidențiale.
Acum 8 ore
06:00
Harta puterii în PNL. Câte filiale controlează Thuma. Cine sunt liderii anti-Bolojan ANALIZĂ # Cotidianul de Hunedoara
Se ascute lupta pentru putere în PNL, vârful răzmeriței liberale fiind șeful CJ Ilfov, Hubert Thuma, care se bazează pe sprijinul a 17 organizații județene și de sector.
06:00
Insula din inima Mării Baltice care ar putea schimba echilibrul de putere în Europa # Cotidianul de Hunedoara
În timp ce războiul declanșat de Vladimir Putin în Ucraina se apropie de al cincilea an, iar Kremlinul transmite tot mai des semnale amenințătoare către țările din jur, o insulă liniștită din Marea Baltică devine punctul fierbinte al calculelor militare.
06:00
Termen crucial la Curtea de Apel. Dacian Dragoș, la un pas de suspendare din CCR # Cotidianul de Hunedoara
La Curtea de Apel București are loc primul termen în dosarul în care avocata Silvia Uscov cerut anularea decretului prezidențial de numire a lui Dacian Dragoș la CCR.
06:00
Ceva e putred în actorie. Cât pot munci actorii la normă. Rolul de “fardare-îmbălsămare” a pontajului # Cotidianul de Hunedoara
Pentru a vorbi despre cât de mult lucrează un actor, sau alți artiști, ar trebui să vedem cum arată mediul încă din 2005 când au fost "înghețate" posturile în instituțiile de cultură. Nu a fost redus numărul locurilor la buget în facultăți însă, nici numărul de tineri absolvenți anual.
06:00
Mediocritate, numele tău e PNRR. Iar suntem în plutonul codașilor. Cine sunt fruntașii UE – ANALIZĂ # Cotidianul de Hunedoara
Italia și Portugalia au primit deja banii pe șapte cereri de plată și mai au în analiza Comisiei Europene solicitări de zeci de miliarde de euro.
Acum 24 ore
22:50
Ilie Bolojan îi dă replică lui Thuma: PNL nu trebuie nici să se USR-izeze, nici să se PSD-izeze # Cotidianul de Hunedoara
Atacat în repetate rânduri de Hubert Thuma, premierul Ilie Bolojan îi dă replică celui mai înverșunat liberal care-l contestă pe premier.
22:40
Ce spune Bolojan despre demisie: În momentul în care nu voi mai fi premier va fi o ușurare pentru mine # Cotidianul de Hunedoara
Premierul Ilie Bolojan susține că s-a gândit de mai multe ori să facă un pas în spate din cauza presiunilor uriașe provocate de adoptarea măsurilor de asusteritate.
22:30
Cât de dispuși sunt parlamentarii să se sacrifice pentru popor. La câți bani din subvenția partidelor ar renunța # Cotidianul de Hunedoara
Discuțiile despre banii partidelor vin și în contextul în care deputata neafiliată Raisa Enachi a depus în octombrie 2025 un proiect de lege pentru suspendarea subvențiilor pentru partide în 2026 și 2027.
22:10
Mii de români, scutiți de la impozitare. Bolojan: O bună parte din cetăţenii noştri nu plăteau taxe şi impozite locale # Cotidianul de Hunedoara
Creșterea taxelor și impozitelor locale a creat un val de nemulțumire în rândul românilor.
21:40
Resturile unei drone au fost găsite pe plaja din Mamaia, fiind aduse la mal de apă.
20:30
Tudor Chirilă, contre cu ministrul Culturii: Munca unor artiști nu se măsoară cu excel-ul/ Dragă Tudor, hai să facem o mică recapitulare # Cotidianul de Hunedoara
Artistul Tudor Chirilă a reacționat pe Facebook față de decizia Ministerului Culturii de a-i obliga pe actori să prezinte programul săptămânal de lucru și să semneze foile de prezență.
19:50
Clientă grav rănită într-un centru SPA. Cere despăgubiri de 4,5 milioane de euro # Cotidianul de Hunedoara
Clienta unui centru SPA din incinta unui hotel din Brașov a fost grav rănită în timpul tratamentelor de care a beneficiat. Cazul este anchetat de procurori, aceștia descoperind mai multe nereguli.
19:10
Ludovic Orban devoalează planul lui Thuma de a-l impune pe Crin Antonescu: PSD l-a acceptat imediat # Cotidianul de Hunedoara
Într-o declarație publică, postată pe rețelele sociale, Ludovic Orban dezvăluie cum a ajuns Crin Antonescu să fie propus pentru a candida la funcția de președinte al României.
19:00
Un bărbat din Cluj-Napoca nu are voie să circule cu transportul public. Care este motivul # Cotidianul de Hunedoara
Procurorii din Cluj-Napoca au plasat sub control judiciar unui bărbat, interzicându-i să mai utilizeze mijloacele de transport în comun.
18:40
Cei mai mulți români preferă să consume pizza la cină, ora 19.00 fiind ora de vârf pentru comenzile de pizza.
18:30
Potrivit USR, în Comisia de specialitatate doar deputații USR și AUR au votat în favoarea proiectului, în timp ce ceilalți membri au votat împotrivă.
18:30
În UE, avem de-a face cu relansarea în termeni partizani – cu Trump sau impotriva lui Trump - a inițiativei unei monede digitale europene
18:30
România, singura țară din UE care-l apreciază pe Trump. Ce cred europenii despre Putin # Cotidianul de Hunedoara
Un sondaj realizat de Gallup International arată că România este singura țară din blocul comunitar unde Donald Trump se bucură de popularitate.
18:10
SUA și UE nu lupă pentru libertatea de exprimare online, pentru controlul opiniei publice și cadrul care va decide câștigătorii alegerilor
17:40
Mita de la RAR. Răzvan Cuc și un om de afaceri, trimiși în judecată de DNA # Cotidianul de Hunedoara
Fostul ministru al Transporturilor Răzvan Cuc a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, în 17 decembrie 2025, de Tribunalul Bucureşti.
17:20
A avut o ofertă beton și a fost acceptată. Dorinel Umbrărescu cumpără, prin firma controlată de el, Combinatul Arcellor Mittal Hunedoara. Suma pentru care se incheie tranzația e de ordinul milioanelor.
17:10
Franck Ribery a mai avut probleme și în trecut, când a fost acuzat, împreună cu colegul de națională, Karim Benzema că a întreținut relații sexuale cu o minoră în vârstă de 16 ani.
17:00
„Ca ministru, nu mă interesează doar câți bani absorbim, ci și cum îi folosim. De aceea am insistat ca MIPE să deschidă complet datele către instituțiile care au misiunea de a investiga frauda cu fonduri europene: EPPO, DNA și DLAF", a argumentat Dragoș Pîslaru.
