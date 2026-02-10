JO: Japonia depune plângere oficială după ce lamele patinelor au fost distruse de podium

17:00

„Ca ministru, nu mă interesează doar câți bani absorbim, ci și cum îi folosim. De aceea am insistat ca MIPE să deschidă complet datele către instituțiile care au misiunea de a investiga frauda cu fonduri europene: EPPO, DNA și DLAF”, a argumentat Dragoș Pîslaru. The post Premieră: Un ministru le dă acces total procurorilor la proiecte appeared first on Cotidianul RO.