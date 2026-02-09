Ilie Bolojan îi dă replică lui Thuma: PNL nu trebuie nici să se USR-izeze, nici să se PSD-izeze
Cotidianul de Hunedoara, 9 februarie 2026 22:50
Atacat în repetate rânduri de Hubert Thuma, premierul Ilie Bolojan îi dă replică celui mai înverșunat liberal care-l contestă pe premier. The post Ilie Bolojan îi dă replică lui Thuma: PNL nu trebuie nici să se USR-izeze, nici să se PSD-izeze appeared first on Cotidianul RO.
• • •
Alte ştiri de Cotidianul de Hunedoara
Acum 30 minute
22:50
Ilie Bolojan îi dă replică lui Thuma: PNL nu trebuie nici să se USR-izeze, nici să se PSD-izeze # Cotidianul de Hunedoara
Atacat în repetate rânduri de Hubert Thuma, premierul Ilie Bolojan îi dă replică celui mai înverșunat liberal care-l contestă pe premier. The post Ilie Bolojan îi dă replică lui Thuma: PNL nu trebuie nici să se USR-izeze, nici să se PSD-izeze appeared first on Cotidianul RO.
22:40
Ce spune Bolojan despre demisie: În momentul în care nu voi mai fi premier va fi o ușurare pentru mine # Cotidianul de Hunedoara
Premierul Ilie Bolojan susține că s-a gândit de mai multe ori să facă un pas în spate din cauza presiunilor uriașe provocate de adoptarea măsurilor de asusteritate. The post Ce spune Bolojan despre demisie: În momentul în care nu voi mai fi premier va fi o ușurare pentru mine appeared first on Cotidianul RO.
Acum o oră
22:30
Cât de dispuși sunt parlamentarii să se sacrifice pentru popor. La câți bani din subvenția partidelor ar renunța # Cotidianul de Hunedoara
Discuțiile despre banii partidelor vin și în contextul în care deputata neafiliată Raisa Enachi a depus în octombrie 2025 un proiect de lege pentru suspendarea subvențiilor pentru partide în 2026 și 2027. The post Cât de dispuși sunt parlamentarii să se sacrifice pentru popor. La câți bani din subvenția partidelor ar renunța appeared first on Cotidianul RO.
22:10
Mii de români, scutiți de la impozitare. Bolojan: O bună parte din cetăţenii noştri nu plăteau taxe şi impozite locale # Cotidianul de Hunedoara
Creșterea taxelor și impozitelor locale a creat un val de nemulțumire în rândul românilor. The post Mii de români, scutiți de la impozitare. Bolojan: O bună parte din cetăţenii noştri nu plăteau taxe şi impozite locale appeared first on Cotidianul RO.
Acum 2 ore
21:40
Resturile unei drone au fost găsite pe plaja din Mamaia, fiind aduse la mal de apă. The post Resturi de dronă, pe plaja din Mamaia. Ce spune ministrul Apărării VIDEO appeared first on Cotidianul RO.
Acum 4 ore
20:30
Tudor Chirilă, contre cu ministrul Culturii: Munca unor artiști nu se măsoară cu excel-ul/ Dragă Tudor, hai să facem o mică recapitulare # Cotidianul de Hunedoara
Artistul Tudor Chirilă a reacționat pe Facebook față de decizia Ministerului Culturii de a-i obliga pe actori să prezinte programul săptămânal de lucru și să semneze foile de prezență. The post Tudor Chirilă, contre cu ministrul Culturii: Munca unor artiști nu se măsoară cu excel-ul/ Dragă Tudor, hai să facem o mică recapitulare appeared first on Cotidianul RO.
19:50
Clientă grav rănită într-un centru SPA. Cere despăgubiri de 4,5 milioane de euro # Cotidianul de Hunedoara
Clienta unui centru SPA din incinta unui hotel din Brașov a fost grav rănită în timpul tratamentelor de care a beneficiat. Cazul este anchetat de procurori, aceștia descoperind mai multe nereguli. The post Clientă grav rănită într-un centru SPA. Cere despăgubiri de 4,5 milioane de euro appeared first on Cotidianul RO.
19:10
Ludovic Orban devoalează planul lui Thuma de a-l impune pe Crin Antonescu: PSD l-a acceptat imediat # Cotidianul de Hunedoara
Într-o declarație publică, postată pe rețelele sociale, Ludovic Orban dezvăluie cum a ajuns Crin Antonescu să fie propus pentru a candida la funcția de președinte al României. The post Ludovic Orban devoalează planul lui Thuma de a-l impune pe Crin Antonescu: PSD l-a acceptat imediat appeared first on Cotidianul RO.
Acum 6 ore
19:00
Un bărbat din Cluj-Napoca nu are voie să circule cu transportul public. Care este motivul # Cotidianul de Hunedoara
Procurorii din Cluj-Napoca au plasat sub control judiciar unui bărbat, interzicându-i să mai utilizeze mijloacele de transport în comun. The post Un bărbat din Cluj-Napoca nu are voie să circule cu transportul public. Care este motivul appeared first on Cotidianul RO.
18:40
Cei mai mulți români preferă să consume pizza la cină, ora 19.00 fiind ora de vârf pentru comenzile de pizza. The post România, Italia din Balcani. Lider absolut la consumul de pizza appeared first on Cotidianul RO.
18:30
Potrivit USR, în Comisia de specialitatate doar deputații USR și AUR au votat în favoarea proiectului, în timp ce ceilalți membri au votat împotrivă. The post USR acuză PSD și PNL că vor să țină declarațiile de avere la secret appeared first on Cotidianul RO.
18:30
În UE, avem de-a face cu relansarea în termeni partizani – cu Trump sau impotriva lui Trump - a inițiativei unei monede digitale europene The post Simplificarea periculoasă a unei decizii majore în UE appeared first on Cotidianul RO.
18:30
România, singura țară din UE care-l apreciază pe Trump. Ce cred europenii despre Putin # Cotidianul de Hunedoara
Un sondaj realizat de Gallup International arată că România este singura țară din blocul comunitar unde Donald Trump se bucură de popularitate. The post România, singura țară din UE care-l apreciază pe Trump. Ce cred europenii despre Putin appeared first on Cotidianul RO.
18:10
SUA și UE nu lupă pentru libertatea de exprimare online, pentru controlul opiniei publice și cadrul care va decide câștigătorii alegerilor The post Miza războiului digital SUA-UE appeared first on Cotidianul RO.
17:40
Mita de la RAR. Răzvan Cuc și un om de afaceri, trimiși în judecată de DNA # Cotidianul de Hunedoara
Fostul ministru al Transporturilor Răzvan Cuc a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, în 17 decembrie 2025, de Tribunalul Bucureşti. The post Mita de la RAR. Răzvan Cuc și un om de afaceri, trimiși în judecată de DNA appeared first on Cotidianul RO.
17:20
A avut o ofertă beton și a fost acceptată. Dorinel Umbrărescu cumpără, prin firma controlată de el, Combinatul Arcellor Mittal Hunedoara. Suma pentru care se incheie tranzația e de ordinul milioanelor. The post Umbrărescu a cumpărat ArcelorMittal Hunedoara appeared first on Cotidianul RO.
17:10
Franck Ribery a mai avut probleme și în trecut, când a fost acuzat, împreună cu colegul de națională, Karim Benzema că a întreținut relații sexuale cu o minoră în vârstă de 16 ani. The post Numele lui Franck Ribery apare în „Dosarul Epstein” appeared first on Cotidianul RO.
Acum 8 ore
17:00
„Ca ministru, nu mă interesează doar câți bani absorbim, ci și cum îi folosim. De aceea am insistat ca MIPE să deschidă complet datele către instituțiile care au misiunea de a investiga frauda cu fonduri europene: EPPO, DNA și DLAF”, a argumentat Dragoș Pîslaru. The post Premieră: Un ministru le dă acces total procurorilor la proiecte appeared first on Cotidianul RO.
16:30
Circ și banane cu fundiță roz în Parlament. Gest homofob al senatorilor PACE # Cotidianul de Hunedoara
Senatorii Pace - Întâi România au adus la votul din Parlament pentru moțiunile simple banane cu fundițe roz și un catalog. The post Circ și banane cu fundiță roz în Parlament. Gest homofob al senatorilor PACE appeared first on Cotidianul RO.
16:20
VIDEO Cât de dispuși sunt parlamentarii să se sacrifice pentru popor. La câți bani din subvenția partidelor ar renunța # Cotidianul de Hunedoara
Discuțiile despre banii partidelor vin și în contextul în care deputata neafiliată Raisa Enachi a depus în octombrie 2025 un proiect de lege pentru suspendarea subvențiilor pentru partide în 2026 și 2027. The post VIDEO Cât de dispuși sunt parlamentarii să se sacrifice pentru popor. La câți bani din subvenția partidelor ar renunța appeared first on Cotidianul RO.
16:20
Strămutarea procesului ar putea garanta un proces echitabil, în care să nu intervină posibile presiuni locale sau conflicte de interese, scrie Fanatik. The post ANAF vrea să-l facă pe Iohannis să călătorească pentru judecată appeared first on Cotidianul RO.
16:00
Cât de dispuși sunt parlamentarii să se sacrifice pentru popor. La câți bani din subvenția partidelor ar renunța # Cotidianul de Hunedoara
Discuțiile despre banii partidelor vin și în contextul în care deputata neafiliată Raisa Enachi a depus în octombrie 2025 un proiect de lege pentru suspendarea subvențiilor pentru partide în 2026 și 2027. The post Cât de dispuși sunt parlamentarii să se sacrifice pentru popor. La câți bani din subvenția partidelor ar renunța appeared first on Cotidianul RO.
16:00
Cifrele vorbesc. Județele în care oamenii lui Thuma l-au îngropat pe Crin Antonescu. În Bihor, liberalul a fost pe primul loc ANALIZĂ # Cotidianul de Hunedoara
În plină ofensivă contra lui Ilie Bolojan, șeful CJ Ilfov, Hubert Thuma, iese în față cu date care sunt departe de realitate și uită de propria prestație dezastruoasă la ultimele prezidențiale. The post Cifrele vorbesc. Județele în care oamenii lui Thuma l-au îngropat pe Crin Antonescu. În Bihor, liberalul a fost pe primul loc ANALIZĂ appeared first on Cotidianul RO.
16:00
Documentația prevede posibilitatea încheierii unor contracte speciale pentru focare distincte de rabie (între 1 și 10 intervenții anual). The post Campanie antirabie de 180 milioane lei appeared first on Cotidianul RO.
15:40
Clever Group a ocupat locul III în topul audiențelor naționale pe grupuri media, clasare care reprezintă și o validare a investițiilor continue și o dovadă clară a încrederii publicului în brandurile din portofoliu. The post Clever Group, performanță remarcabilă pe piața audiovizuală appeared first on Cotidianul RO.
15:30
Georgescu le cere suveraniștilor să renunțe la critici și să pună osul la treabă # Cotidianul de Hunedoara
„Înseamnă că această capitală a Belgiei e marcată de Uniunea oligarhică-soroșistă-globalistă împotriva cărora poporul român luptă, luptă împotriva acestor acte sataniste”, spune Georgescu despre capitala UE. The post Georgescu le cere suveraniștilor să renunțe la critici și să pună osul la treabă appeared first on Cotidianul RO.
15:20
Prima News propune, în această seară, o ediție specială a emisiunii „Proiect de Țară, România!”. Invitatul serii este cunoscutul jurnalist și editorialist al Cotidianul.ro Cornel Nistorescu. Emisiunea difuzată de la ora 20:00 îl are ca realizator pe Andrei Gheorghe. The post Cornel Nistorescu explică miza numirilor la parchete la Prima News appeared first on Cotidianul RO.
15:10
Banii pleacă din țară: Cum a ajuns România o piață de desfacere cu aproape zero producție # Cotidianul de Hunedoara
Afla de aici ce se întâmplă cu exporturile României, importurile și comerțul cu țările din UE și extra-UE. The post Banii pleacă din țară: Cum a ajuns România o piață de desfacere cu aproape zero producție appeared first on Cotidianul RO.
Acum 12 ore
15:00
Descoperă aici detaliile din spatele Marii Crize din 1929 și află cum a început prăbușirea economică în SUA, cum au fost afectate milioane de vieți și ce măsuri au ajutat la redresare. The post Marea Criză din 1929: cum au ajuns bogătașii cerșetori peste noapte appeared first on Cotidianul RO.
14:50
V. Gheorghe: Observ că domnii Ghinea și Thuma sunt perfect coordonați, au aceleași atacuri publice față de aceiași oameni. Se potrivesc. The post Vlad Gheorghe: Observ că Ghinea și Thuma sunt coordonați în atacuri appeared first on Cotidianul RO.
14:40
Băncile se zgârcesc la dobânzile pentru depozite în februarie 2026. Unde găsești cele mai bune oferte pentru banii tăi # Cotidianul de Hunedoara
În februarie 2026, cele mai bune dobânzi la depozitele pe 12 luni sunt oferite de ProCredit Bank: 6,75% la lei și 2,70% la euro. La lei, mai multe bănci depășesc 6%, în timp ce la euro dobânzile maxime se situează între 2,00% și 2,65%, semnificativ mai mici decât cele în lei. The post Băncile se zgârcesc la dobânzile pentru depozite în februarie 2026. Unde găsești cele mai bune oferte pentru banii tăi appeared first on Cotidianul RO.
14:40
Moştenirea pictorului, sculptorului, poetului şi arhitectului (Michelangelo a lucrat la construcţia Bazilicii Sfântul Petru) va fi subiectul unei viitoare expoziţii, la Beaux-Arts din Paris, în perioada 24 martie-24 mai, The post Record de preț pentru o schiță rară a lui Michelangelo appeared first on Cotidianul RO.
14:10
Audieri în cazul adolescentului mort la Târgu Jiu: Chirurgul a refuzat operația # Cotidianul de Hunedoara
Comisia de cercetare disciplinară care a analizat conduita medicilor incriminați a aplicat sancţiuni, mai degrabă, simbolice, deși aceștia ar fi trebuit să acorde îngrijiri corespunzătoare adolescentului Andrei Drăgan. The post Audieri în cazul adolescentului mort la Târgu Jiu: Chirurgul a refuzat operația appeared first on Cotidianul RO.
14:10
Daniel Băluță a făcut sesizări la ANRE și ANPC. Primarul Sectorului 4 își dorește ca bucureștenii să nu mai plătească apa caldă atunci când aceasta este oprită sau vine la temperaturi neconforme. The post Băluță nu-l slăbește pe Ciucu. Reinventează plata apei calde appeared first on Cotidianul RO.
14:00
Fratele mai mic al regelui Charles a comis scurgere de informații oficiale. Ce rapoarte îi trimitea lui Epstein # Cotidianul de Hunedoara
Fratele mai mic al regelui Charles, Andrew Mountbatten-Windsor, i-a dezvăluit în 2010 documente comerciale britanice lui Jeffrey Epstein, pedofilul decedat în închisoare în 2019. The post Fratele mai mic al regelui Charles a comis scurgere de informații oficiale. Ce rapoarte îi trimitea lui Epstein appeared first on Cotidianul RO.
13:50
„Un Twin Peaks” local. Bulgaria urmăreşte un caz desprins parcă din filmele de groază # Cotidianul de Hunedoara
De mai bine de o săptămână, atenţia publicului din Bulgaria este concentrată asupra unui caz misterios şi tulburător, cu crime în serie, marcat de o lipsă aproape totală de informaţii oficiale şi de o avalanşă de ipoteze, versiuni neoficiale şi teorii conspiraţioniste care circulă în mass-media şi pe reţelele sociale The post „Un Twin Peaks” local. Bulgaria urmăreşte un caz desprins parcă din filmele de groază appeared first on Cotidianul RO.
13:50
Simion neagă tot legat de Visa Waiver și banii dați pentru o întâlnire cu Trump # Cotidianul de Hunedoara
„În momentul în care vom ajunge la putere, tot adevărul din ultimii 10-20 de ani va fi cunoscut fiecărui român. Asta vă promit eu”, a transmis George Simion. The post Simion neagă tot legat de Visa Waiver și banii dați pentru o întâlnire cu Trump appeared first on Cotidianul RO.
13:40
Cotidianul a discutat cu liderii ACoR, AOR, AMR și UNCJR, principalele structuri asociative din administrația locală. The post Am vorbit cu șefii primarilor din țară înainte de grevă. Ce îi revoltă appeared first on Cotidianul RO.
13:40
Rogobete a apărat măsurile adoptate pentru limitarea abuzurilor, susținând că acestea au dus la economii importante la bugetul de Sănătate. The post Rogobete admite eroarea. „Am greșit” appeared first on Cotidianul RO.
13:30
Preşedintele american Donald Trump a declarat într-un interviu difuzat în weekend că îl va primi pe omologul său chinez Xi Jinping la Casa Albă spre „sfârşitul anului”, pentru a discuta în special probleme comerciale. The post Trump se va întâlni cu președintele chinez Xi Jinping la Casa Albă appeared first on Cotidianul RO.
13:30
Prințul William şi soția sa oferă publicității prima lor luare de poziție după dezvăluirile despre implicarea unchiului lor în cazul Epstein. The post William şi Kate, prima declarație în dosarele Epstein appeared first on Cotidianul RO.
13:10
Turneul european al interpretului piesei "Heart of Gold" urma să înceapă la 19 iunie la Manchester, în Anglia. The post Neil Young anulează turneul european: „Îmi pare rău că vă dezamăgesc” appeared first on Cotidianul RO.
13:00
Rusia se află în criza demografică, iar situaţia continuă să se înrăutăţească. Putin a făcut apel către familiile tinere de a da naştere a 8-10 copii, ca în vechea Rusie. The post Putin oprește pornografia în Rusia ca să crească natalitatea appeared first on Cotidianul RO.
12:40
Percheziții în Dâmbovița într-un dosar de contrabandă cu arme aduse din Turcia și comercializate ilegal în România. The post Percheziții în Dâmbovița: arme și muniții aduse ilegal din Turcia appeared first on Cotidianul RO.
12:40
Magnatul media pro-democrație din Hong Kong „va muri ca un martir în închisoare” # Cotidianul de Hunedoara
„Astăzi, cortina cade peste libertatea presei în Hong Kong… Această decizie a instanței subliniază prăbușirea completă a libertății presei în Hong Kong și disprețul profund al autorităților față de jurnalismul independent”, au declarat cei de la Reporteri fără Frontiere. The post Magnatul media pro-democrație din Hong Kong „va muri ca un martir în închisoare” appeared first on Cotidianul RO.
12:30
EXCLUSIV Se știu deja câștigătorii? Ce spune ministrul Justiției la finalul înscrierilor pentru șefia DNA și DIICOT – INTERVIU # Cotidianul de Hunedoara
„Sunt o voce care a spus public că această procedură trebuie să fie una apolitică." The post EXCLUSIV Se știu deja câștigătorii? Ce spune ministrul Justiției la finalul înscrierilor pentru șefia DNA și DIICOT – INTERVIU appeared first on Cotidianul RO.
12:10
Dosar penal după descoperirea a 144 de tone de azot depozitate ilegal în Arad # Cotidianul de Hunedoara
Descoperire șocantă la Șicula, Arad: 144 de tone de azot au fost găsite depozitate ilegal în apropierea Crișului Alb, iar poliția a deschis dosar penal pentru poluare și depozitare neconformă de substanțe periculoase. The post Dosar penal după descoperirea a 144 de tone de azot depozitate ilegal în Arad appeared first on Cotidianul RO.
12:10
FBI n-a putut dovedi că Epstein a condus o rețea de trafic sexual pentru bărbaţi influenţi # Cotidianul de Hunedoara
O analiză a Associated Press a înregistrărilor interne ale Departamentului de Justiţie trage concluzia că FBI nu a putut demonstra faptul că Epstein ar fi condus o rețea de trafic sexual pentru bărbați influenți. The post FBI n-a putut dovedi că Epstein a condus o rețea de trafic sexual pentru bărbaţi influenţi appeared first on Cotidianul RO.
12:10
Ghinea demontează imaginea de USR-ist a lui Bolojan: I-a luat la Guvern pe ăia care erau dronele sistemului – VIDEO # Cotidianul de Hunedoara
„I-a luat pe la Guvern pe toți ăia care erau anti-USR, erau proiectele Sistemului, erau puși să demoleze USR-ul”. The post Ghinea demontează imaginea de USR-ist a lui Bolojan: I-a luat la Guvern pe ăia care erau dronele sistemului – VIDEO appeared first on Cotidianul RO.
12:00
Sportivul american şi-a exprimat „sentimentele contradictorii” faţă de ideea de a reprezenta Statele Unite la Jocurile Olimpice de iarnă. The post Trump necruțător cu un schior american: „Un ratat!” appeared first on Cotidianul RO.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.