Vicepremierul Tanczos Barna vorbește despre ieșirea UDMR de la guvernare. În ce condiții s-ar putea întâmpla

Un bărbat din Botoşani a fost reţinut de poliţişti după ce, în cursul zilei de luni, ar fi urcat băut la volan şi ar fi refuzat să oprească la semnalele poliţiştilor de circulaţie, au declarat, marţi, reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Botoşani.