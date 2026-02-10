Cât a ajuns manopera în construcții în 2026. La ce trebuie să fii atent înainte să te apuci de construirea sau renovarea unei case
Gândul, 10 februarie 2026 15:20
Cei care plănuiesc în 2026 o renovare sau ridicarea unei locuințe de la zero trebuie să pregătească bugete mai mari. Pe fondul scumpirii materialelor și al majorării TVA, costurile pentru manoperă au crescut vizibil. Iar un rol important în creșterea tarifelor a avut și deficitul de meseriași de pe piața muncii. De unde pornesc costurile […]
Mașina de spălat vase este foarte utilă într-o bucătărie, însă există un obiect care nu ar trebui niciodată pus la curățat în acest aparat. Există obiecte care nu trebuie puse niciodată în mașina de spălat vase. Este vorba despre cuțitele de bucătărie, care, curățate în acest aparat atât de folositor în bucătărie, pot fi […]
Actorii Teatrului Național din București au început protestul faţă de noile măsuri impuse de Guvernul Bolojan și cer demisia ministrului Culturii # Gândul
Actorii Teatrului Național din București au început protestul față de proiectul pilot al Ministerului Culturii în ceea ce privește evidenţa timpului de muncă. Artiștii se revoltă după ce Guvernul le-a pregătit normă de 8 ore ca în fabrică. Actorii au ieșit să-și strige nemulțumirile față de Guvernul Bolojan și față de Ministerul Culturii. Aceștia îi cer […]
Trump va anula miercuri decretul climatic adoptat în timpul administrației fostului președinte Obama. Care vor fi efectele # Gândul
Administrația Trump va anula decretul climatic adoptat în timpul administrației fostului președinte Barack Obama în această săptămână, inclusiv să înceteze cercetările pentru sursa efectului de seră. Documentul semnat în 2009 a consfințit legal că șase gaze cu efect de seră reprezintă o amenințare pentru sănătarea și bunăstarea populației. Anunțul a fost făcut de Agenția de […]
Un antrenor de la hipodromul din Craiova este cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de schingiuire a animalelor. Antrenor de la hipodromul din Craiova, acuzat că a lovit calul unei eleve „Având în vedere imaginile apărute în spațiul public, cu privire la faptul că un bărbat lovește un cal, ieri, 9 februarie, polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor […]
Zodiile care dau peste sacul cu bani. Acești nativi se îmbogățesc peste noapte, în aceste zile, potrivit astrologilor. Schimbările sunt considerabile pentru ei, îndeosebi în planul financiar, iar Universul pare să le scoată în cale situații care necesită răbdare și perseverență. Vezi mai jos. Luna februarie 2026 vine cu vești importante pentru trei zodii. Acești […]
Nici primarii nu-l mai iau în serios. Momentul în care edilii râd de premier. Ilie Bolojan: „Lăsați-mă să răspund!” # Gândul
Tentativele repetate ale premierului Bolojan de a se adresa Adunării Generale a Asociației Comunelor au fost întâmpinate cu întreruperi din sală. De fiecare dată, acesta a încercat să le explice primarilor că situația financiară a țării impune constrângeri fiscale asupra administrațiilor locale, însă mesajul său a fost contracarat de remarci malițioase din partea participanților. Unul dintre […]
Polițiști atacați în timpul unei intervenții la Constanța: oamenii legii au folosit pistolul cu electroșocuri. De la ce a pornit totul # Gândul
În noaptea de 6 spre 7 februarie 2026, a avut loc un incident în Constanța. Un bărbat a publicat imagini video pe pagina sa de Facebook, în care susține că ar fi fost agresat de polițiști și că oamenii legii ar fi intrat ilegal în locuința sa. Videoclipul a devenit imediat viral, iar IPJ Constanța […]
Voucherele de vacanță rămân la același cuantum în anul 2026, și anume la 800 de lei. Însă, este anunțată o schimbare care îi vizează direct pe viitorii beneficiari. În cazul acestora, dispare obligația contribuției proprii. De asemenea, pragul de venit scade de la 8.000 la 6.000 de lei. În acest sens, sistemul de vouchere de […]
Florin Cîțu, fostul premier al României, îl contrazice pe Bolojan în privința măsurilor de corecție bugetară: ”Din fericire, nu are dreptate” # Gândul
Printr-o postare pe pagina sa de Facebook, Florin Cîțu, fostul premier al României, l-a contrazis pe Ilie Bolojan, care a explicat că măsurile fiscale asumate de Guvern sunt ”pasul firesc spre redresarea economică a țării”, în pofida disensiunilor din Coaliție. Cîțu a subliniat că România a redus deficitul bugetar în 2021, de la 9,6% la […]
Generația Z a devenit prima generație care este mai puțin inteligentă decât părinții săi. Generația Z este, de când se țin evidențe despre dezvoltarea cognitivă, primul grup care a obținut scoruri mai mici decât generația anterioară. Au fost înregistrate scăderi ale atenției, memoriei, abilităților de citire și matematică, capacității de rezolvare a problemelor și […]
Reacția lui Kelemen Hunor la declarația premierului Bolojan în care a sugerat că protestele din Ținutul Secuiescu sunt alimentate de Budapesta # Gândul
Președintele UDMR, Kelemen Hunor, respinge afirmațiile premierului Ilie Bolojan potrivit cărora protestele din Harghita și Covasna ar fi fost influențate de factori politici din Ungaria, în contextul alegerilor parlamentare din luna aprilie. Contactat de Gândul pentru un punct de vedere, Kelemen Hunor a negat orice implicare a guvernului condus de Viktor Orban în manifestațiile împotriva […]
Dezbateri în presa maghiară după declarațiile premierului Bolojan cum că protestele din Ținutul Secuiesc au legătură cu alegerile de la Budapesta: „Moderatorul a sugerat că în regiune locuiesc persoane cu cetățenie maghiară care participă și ele la alegerile din Ungaria” # Gândul
Două publicații maghiare au scris despre declarațiile de ieri ale premierului României Ilie Bolojan: Kronika și Székelyföld (publicația Ținutului Secuiesc). Prim-ministrul a fost întrebat despre protestele din Ținutul Secuiesc în cadrul interviului de luni seară de la Digi 24. Acesta a explicat că principalul motiv al protestelor a fost creșterea bruscă a taxelor locale. Bolojan […]
Multe persoane aleg să scurgă apa fiartă direct în chiuvetă, după ce gătesc paste sau porumb fiert, de pildă. Totuși, acest gest nu ar fi, sub nicio formă, potrivit pentru țevi. Specialiștii au explicat care pot fi consecințele și cum ar trebui vărsată apa fiartă, de fapt. Specialiștii trag un semnal de alarmă și vorbesc […]
Criza apei potabile din Curtea de Argeș se adâncește. După o ședință de urgență „secretă”, Bolojan și Arafat ar fi găsit vinovații. Gândul vă prezintă documentul DSP care reconfirmă infestarea apei, iar cetățenii intră în a 5-a lună fără apă de băut # Gândul
Problema apei potabile de la Curtea de Argeş este departe de a fi rezolvată. În urma unui nou buletin de analiză, s-a găsit că apa este infestată cu o bacteria Clostridium Difficile, după ce, în urmă cu puţin timp a fost descoperită aceeaşi bacterie, dar în varianta mai uşoară, Clostridium Perfringens. Prefectura Argeş a declarat […]
Ce articol vestimentar „ar trebui interzis” în avion. Sfatul unei însoțitoare de zbor, cu 6 ani experiență, pentru călătorii în siguranță # Gândul
Atunci când își planifică vacanța, cei mai mulți călători se gândesc la distracția care-i așteaptă la destinație și rareori acordă atenție hainelor purtate …în timpul zborului. O însoțitoare de zbor cu peste 6 ani de experiență a atras atenția, într-un videoclip postat pe TikTok, asupra unui detaliu pe care mulți pasageri îl ignoră. Femeia, cunoscută […]
SURSE: Fosta vedetă PDL, Andreea Paul Vass, în cărți pentru a prelua șefia Ministerului Educației. Pe vremea când era deputat s-a remarcat prin declarația potrivit căreia a născut într-o zi de weekend ca să nu piardă nicio zi de muncă # Gândul
Potrivit surselor GÂNDUL, premierul Ilie Bolojan poartă negocieri cu Andreea Paul Vass pentru a prelua funcția de ministru al Educației, după demisia lui Daniel David, în decembrie anul trecut. Andreea Paul Vass s-a remarcat în vremurile de glorie ale PD-ului, fiind una dintre starletele regimului Băsescu. A făcut furori cu declarația privind nașterea copilului său: […]
Momentul în care Ilie Bolojan a stârnit revoltă în sala plină de primari: „Majoritatea sumelor locale provin din transferuri de la bugetul de stat” # Gândul
Un moment tensionat a avut loc la întâlnirea cu primarii, după ce Ilie Bolojan a vorbit despre dependența administrațiilor locale de banii de la centru. Declarația sa a fost întâmpinată imediat cu proteste din sală. „În România, majoritatea sumelor pe care le folosește administrația locală provin din transferuri de la bugetul de stat, circa 80%”, […]
EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16.45. Se văd „transferurile”! Gesturile lui Nicolescu și ce urmează la Dinamo # Gândul
„Exclusiv Dinamo” ediție nouă astăzi, de la 16:45. Alexandru Brădescu și Cătălin Mureșanu vin cu detaliile neștiute din interiorul clubului după meciul cu Craiova: cum se văd „transferurile” și ce s-a întâmplat la „oficială” în timpul meciului. Dăm calificativele pentru jucători, vedem cine merită „garsonieră” și cine ia patru stele. Discutăm scandalurile de la final […]
Nici n-a venit bine iarnă că și pleacă. Când vin temperaturi de primăvară de peste 10 grade. Prognoză de ultimă oră # Gândul
Nici n-a venit bine iarnă că și pleacă. Când vin temperaturi de primăvară de peste 10 grade. Iată prognoza de ultimă oră. Temperaturile vor crește, după ce am avut valori termice foarte scăzute în România. În Banat, la începutul intervalului, media maximelor termice se va situa în jurul a 9 grade, apoi va scădea brusc […]
România a intrat în top 3 al țărilor UE cu o creștere a numărului de refugiați ucraineni în 2025. Ce arată datele Eurostat # Gândul
Țara noastră a intrat în top 3 al țărilor membre ale Uniunii Europene care în 2025 au înregistrat o creștere semnificativă a numărului de cetățeni din Ucraina care au primit statut de protecție temporară în UE, arată datele Eurostat. Potrivit celui mai recent buletin Eurostat, România se află pe locul 3 la nivelul UE din […]
Foste centre de detenție au devenit astăzi hoteluri de lux, cutot felul de facilități, care atrag numeroși turiști. Din penitenciare au fost transformate în hoteluri de lux, spectaculoase și extrem de primitoare. Este cazul mai multor centre de detenție din diferite colțuri ale lumii. Închisoarea dizidenților din Istanbul a fost transformată în Four […]
Ilia Malinin a intrat în istoria patinajului la JO Milano Cortina 2026. „A devenit un fenomen viral” # Gândul
Patinatorul artistic Ilia Malinin a executat un salt înapoi în timpul competiției de patinaj artistic pe echipe la Jocurile Olimpice de iarnă Milano Cortina 2026. Ilia Malinin a făcut un „backflip”, exercițiu interzis în competiții zeci de ani pentru că e prea periculos, dar reintrodus în regulament în 2024. SUA a câștigat aurul la patinaj […]
Un cetățean turc a fost prins pe Aeroportul Otopeni cu pașaport fals. Bărbatul încerca să zboare spre Grecia # Gândul
Un cetățean turc a fost prins pe Aeroportul Otopeni, încercând să zboare spre Grecia cu un pașaport fals. Acesta avea un pașaport fals de Bulgaria și a fost identificat în timpul controlului, relatează Mediafax. Cetățean turc, prins pe Aeroporul Optopeni cu pașaport fals „În data de 09.02.2026, ora 19.20, o echipă operativă formată din polițiști […]
Universitatea Craiova a anunțat că Alexandru Iamandache, atacant al cărui transfer de la divizionara secundă CS Afumați urma să se realizeze din vară, va face parte încă din această iarnă din lotul condus de Filipe Coelho. Atacantul în vârstă de 26 de ani, care poate evolua și pe postul de aripă stânga, este prima oară […]
Doi mari operatori de telefonie mobilă din România au anunțat în același timp scumpirea abonamentelor. Cât cât și de când se scumpesc facturile # Gândul
Doi dintre cei mai mari operatori de telefonie mobilă din România au anunțat în același timp că vor scumpi abonamentele pentru persoanele fizice. Noile tarife ar urma să intre în vigoare chiar din această primăvară. Companiile în cauză sunt Orange și Vodafone, care luni seară, 9 februarie, au transmis că simultan că măresc prețurile abonamentelor. […]
Macron avertizează ca UE să se aștepte la taxe vamale din partea lui Trump: “SUA ne vor ataca în lunile următoare pe tema reglementărilor digitale” # Gândul
Președintele francez Emmanuel Macron nu mai speră la ameliorarea relațiilor dintre UE și SUA. Liderul francez a mai spus că Trump urmărește dezmembrarea UE și se așteaptă la un nou atac la adresa reglementării financiare. Macron se declară sceptic că dezamorsarea tensiunilor dintre SUA și UE pe tema Groenlandei va fi o schimbare de durată, scrie […]
Primarul comunei Cumpăna către Bolojan: „Ne priviți în ochi și ne faceți vinovați pentru creșterea taxelor și impozitelor” # Gândul
Mariana Gâju, primarul comunei Cumpăna, aleasă vicepreședinte al Consiliului Comunelor și Regiunilor din Europa a avut un discurs exploziv la adresa premierului Ilie Bolojan, în cadrul reuniunii Asociației Comunelor din România, care are loc astăzi la Palatul Parlamentului. „Pe noi nu interesează să continuați programul Anghel Saligny, să promovați un proiect de modernizare a drumurilor comunale, pentru […]
Grindeanu, discurs dur de lângă Bolojan: „Nu ar trebui să fie titlu de glorie în a da oameni afară”/„Să ne folosim mai mult mintea decât toporul” # Gândul
La întâlnirea tensionată dintre reprezentanții Asociației Comunelor și premierul Ilie Bolojan, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a încercat să calmeze nemulțumirile primarilor și să transmită că pachetul de măsuri privind administrația locală va merge mai departe, dar „în condiții corecte”. Grindeanu: „Primarii au fost diabolizați” Venit pentru câteva minute la reuniune, liderul social-democrat a spus că […]
Iranul afirmă că discuțiile nucleare au evaluat „seriozitatea” SUA, însă refuză să oprească îmbogățirea uraniului # Gândul
Administrația Trump a transmis Iranului că se așteaptă ca delegația iraniană să sosească la următoarea lor întâlnire „cu conținut semnificativ”, au declarat surse pentru Washington Post. Discuțiile nucleare cu Statele Unite de săptămâna trecută au avut ca scop principal evaluarea „seriozității” Washingtonului, a declarat marți purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Iranului, Esmail […]
În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a adus în discuție „cum își păcălește PSD electoratul dând din gură împotriva lui Ilie Bolojan”. „O simplă privire aruncată asupra paginilor întâi ale site-urilor și ale televiziunilor ne arată că 2 sunt articolele de tip copy-paste care sunt prezente în aceste […]
Curtea de Apel decide azi dacă îl suspendă pe Dacian Dragoș din CCR. Ședința de la CAB, organizată cu o zi înainte de decizia pe pensiile speciale # Gândul
La Curtea de Apel București se judecă marți, 10 februarie, dosarul prin care avocata AUR Silvia Uscov cere suspendarea și anularea decretului de numire ca judecător la Curtea Constituțională a profesorului clujean Dacian Dragoș. Update 12:20: Instanța unește celelalte excepții cu fondul cauzei pe suspendarea decretului, astfel încât se vor judeca împreună Update 12:11: Consilierul prezidențial Alexandru Ciurea cere reunirea cauzei de […]
România, prinsă periculos între două lumi. Cristoiu: Jocul lui Nicușor Dan la două luntri nu merge # Gândul
Jurnaliștii Ionuț Cristache și Ion Cristoiu au comentat, în cadrul emisiunii Ai Aflat!, transmisă live din studioul Gândul, pe marginea dislocărilor de putere la vârf mondial, de la intrarea într-un con de umbră a NATO la poziția hegemonică vizată de SUA sub comanda lui Donald Trump. Astfel, a observat cunoscutul jurnalist, viitorul României va fi […]
Lindsey Vonn, prima reacție după fractura de tibie suferită la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina. Ce mesaj a transmis schioarea din SUA # Gândul
Schioarea profesionistă din SUA, Lindsey Vonn, spune că nu are niciun regret, după accidentul suferit la Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano Cortina, Italia. Staff-ul sportivei a transmis că ea are nevoie de „operații multiple” pentru a se recupera, scrie Mediafax. Vonn (41 de ani) a suferit o fractură la picior când concura, duminică, […]
Moșii de iarnă 2026 au loc, anul acesta, în data de 14 februarie, fiind prima sâmbătă din an dedicată pomenirii celor trecuți la cele veșnice. În sfânta zi, credincioșii pot lua parte la slujbele din biserici și pot oferi anumite alimente cu gândul la cei adormiți. Mulți cetățeni români încă respectă tradițiile în această zi, […]
O nouă lege promulgată recent stabilește cine poate încasa alocația pentru copil în România. Actul normativ promulgat recent aduce precizări în ceea ce privește modul în care este încasată alocația pentru copii, în special în cazul unui conflict familial sau violență domestică. Sunt stabilite condițiile pentru desemnarea părintelui care poate primi alocația, dar și […]
Franța accelerează cooperarea militară cu Ucraina. Parisul se pregătește să livreze Kievului un nou lot de avioane Mirage 2000 # Gândul
Franța confirmă pregătirile pentru transferul avioanelor Mirage 2000 către Ucraina, dar și extinderea producției comune de armament. Parisul și Kievul au convenit că vor accelera livrările de sisteme de apărare aeriană, rachete și muniții ghidate, inclusiv al sistemului Mistral, dorit și de România. Franța se pregătește să transfere avioane de vânătoare Mirage 2000 către Ucraina, […]
Sporul natural s-a menținut negativ, în decembrie 2025. Numărul deceselor a fost de aproape 2 ori mai mare decât cel al născuţilor-vii, arată INS # Gândul
Institutul Național de Statistică (INS) a transmis că sporul natural s-a menținut negativ, în luna decembrie 2025. Potrivit datelor, numărul deceselor înregistrate a fost de aproape 2 ori mai mare decât cel al născuţilor-vii. Peste 11.800 de copii s-au născut în ultima lună a anului trecut, iar puțin peste 22.000 de cetățeni au decedat. Ultimele […]
Jordan Chiles, de neoprit după decizia Tribunalului Federal în cazul medaliei Anei Bărbosu. Ce a făcut americanca # Gândul
Jordan Chiles este în formă maximă, iar prestațiile ei par a fi influențate de decizia Tribunalului Federal elvețian, care a admis apelul pentru medalia Anei Bărbosu. Astfel, gimnasta din State a bifat a 4-a notă de 10 consecutivă, scrie PROSPORT. Obținând a patra notă consecutivă de 10, Jordan Chiles a ajutat echipa de gimnastică UCLA […]
Sute de primari au venit la București să discute cu premierul Bolojan. În același timp, peste 1.300 de primării intră în grevă de avertisment # Gândul
Sute de primari din toată țara au venit, marți, la București ca să se întâlnească cu premierul și să îl convingă să nu adopte reforma administrației publice în forma actuală. Ilie Bolojan a ajuns la Palatul Parlamentului, unde are loc reuniunea Asociației Comunelor din România. Peste 1.300 de primării din ţară au intrat în grevă […]
Genele false duc la mari probleme. Medicii avertizează că tot mai multe adolescente ajung la spital din cauza lor # Gândul
Genele false au devenit un lucru obișnuit pentru multe adolescente. Din păcate, tot mai multe tinere ajung la spital cu grave probleme la ochi. Oricât de la modă ar fi, genele false sunt un pericol pentru sănătate. medicii avertizează că tot mai multe adolescente ajung la spital cu probleme grave la ochi după ce […]
Moscova acuză SUA că a abandonat „acordurile de la Anchorage”. Lavrov: Americanii urmăresc doar dominația economică globală # Gândul
Relațiile dintre Rusia și Statele Unite par blocate, transmite ministrul de externe al Rusiei, Serghei Lavrov. Șeful diplomației ruse afirmă că Washingtonul a renunțat la „acordurile de la Anchorage”, dar continuă o politică de presiune economică și sancțiuni împotriva Rusiei. Procesul de reconciliere dintre Rusia și Statele Unite a ajuns într-un impas, a declarat ministrului […]
Managerul Thomas Frank i-a decis soarta lui Radu Drăgușin. Ce statut va avea românul la Tottenham # Gândul
Vești importante vin de la Londra, acolo unde managerul Thomas Frank pare că i-a decis soarta lui Radu Drăgușin. Internaționalul român a aflat ce urmează pentru el la Tottenham, scrie PROSPORT. Drăgușin a lipsit din lotul lui Spurs timp de 10 luni din cauza unei accidentări grave suferită la începutul anului trecut. Ce părere are […]
Filmul de pe Netflix care a ajuns în topul preferințelor, acum, în februarie 2026. Producția plină de romantism a fost lansată în urmă cu 2 ani # Gândul
Un alt film de pe Netflix a ajuns în topul preferințelor cinefililor, într-un timp scurt, acum, în februarie 2026. Este vorba despre o producție plină de romantism care a fost lansată în urmă cu 2 ani. Un alt film se află, acum, în atenția cinefililor, pe Netflix. O producție din anul 2023 a fost încărcată, […]
Fenomenul astronomic al anului 2026: Pe 28 februarie, șase planete se vor alinia pe cerul nopții # Gândul
Pământenii vor asista la o paradă astronomică rară pe 28 februarie. Planetele Mercur, Venus, Jupiter, Saturn, Uranus și Neptun se vor alinia pe cerul nopții. Potrivit The Guardian, un fenomen astronomic similar a avut loc pe 27 februarie 2025, când șapte planete (Mercur, Venus, Marte, Jupiter, Saturn, Uranus și Neptun) s-au aliniat. Un asemenea fenomen nu […]
Marco Rubio își anunță vizita la Budapesta cu două luni înainte de alegerile parlamentare. Trump și-a anunțat „sprijinul total” pentru Orban # Gândul
Secretarul de stat american Marco Rubio a anunțat că va efectua o vizită în Ungaria cu două luni înainte de alegerile parlamentare, într-un context politic sensibil pentru premierul Victor Orban, care și-a pierdut susținerea publică în fața contracandidatului său pro-european. Vizita lui Rubio vine în sprijinul public exprimat de Donald Trump pentru premierul Viktor Orban. […]
Tudor Chirilă a găsit vinovații pentru că Guvernul Bolojan vrea să normeze „ca în fabrică” munca actorilor: Suveraniștii sunt de vină # Gândul
Tudor Chirilă critică dur lipsa de interes pentru cultură și susține că nici Guvernul Bolojan, nici partidele suveraniste nu tratează cultura românească drept o prioritate. Reacția vine în contextul discuțiilor despre intenția Executivului de a introduce norme de muncă pentru actori. Într-o postare pe Facebook, Tudor Chirilă spune că suveraniștii, care susțin că apără identitatea […]
