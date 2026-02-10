Cât a ajuns manopera în construcții în 2026. La ce trebuie să fii atent înainte să te apuci de construirea sau renovarea unei case

11:00

Vești importante vin de la Londra, acolo unde managerul Thomas Frank pare că i-a decis soarta lui Radu Drăgușin. Internaționalul român a aflat ce urmează pentru el la Tottenham, scrie PROSPORT. Drăgușin a lipsit din lotul lui Spurs timp de 10 luni din cauza unei accidentări grave suferită la începutul anului trecut. Ce părere are […]