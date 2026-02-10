Adio, hote de bucătărie. Cu ce vor fi înlocuite
Gândul, 10 februarie 2026 16:50
Hota clasică de bucătărie va deveni trecut. Un nou electrocasnic mai discret și silențios și care elimină eficient mirosurile apare pe piață. Această soluție câștigă popularitate, în special în bucătăriile moderne, open space. Producătorii susțin că acest sistem nu numai că îmbunătățește confortul la gătit, dar permite și o mai bună utilizare a spațiului de deasupra blatului […]
Petrișor Peiu: Sprînceană este nemulțumit de AUR pentru că nu vrem să facem lobby în SUA prin el/A vrut să candideze la AUR/După, ne-a spus că nu-l mai lasă soția # Gândul
Invitatul lui Ionuț Cristache în emisiunea Ai Aflat! de marți, vicepreședintele AUR, Petrișor Peiu, a dat detalii explozive despre controversatul om de afaceri româno-american Dragoș Sprînceană. Potrivit economistului AUR, fostul consilier al premierului Ciolacu ar fi vrut să candideze pe listele partidului său și, fiind refuzat, încearcă să compromită imaginea AUR. Declarațiile lui Sprînceană au […]
Locul din Europa unde o casă se vinde la prețul unei mașini second-hand. Cea mai ieftină este doar 4.500 de euro # Gândul
Piața imobiliară din Marea Britanie a atins apogeul prețurilor, iar mulți britanici se îndreaptă către case de vacanță în Europa, unde pot găsi locuințe chiar și la preț de mașină second-hand. Casă de vacanță mai ieftină decât o mașină second-hand Deși după Brexit, britanicii pot sta doar 90 de zile în decursul oricărei perioade de […]
Ce a discutat Ciprian Ciucu cu Banca Mondială. Pentru ce vrea primarul general bani de la această instituție financiară # Gândul
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat că a avut o întâlnire cu conducerea Băncii Mondiale „pentru a găsi soluții de finanțare pentru următoarele direcții de acțiune”. „Am avut o foarte bună întâlnire cu conducerea Băncii Mondiale pentru a găsi soluții de finanțare pentru următoarele direcții de acțiune: (1) Reforma administrativă a Bucureștiului, a […]
11 februarie 2026 – zi fatidică pentru soarta pensiilor magistraților, legată de paralelismul ședințelor de judecată de la CCR și CAB. Avocat Iancu Toader: “S-ar crea o criză constituțională! # Gândul
Situație absolut explozivă în privința modului în care va fi tranșată la Curtea Constituțională excepția de neconstituționalitate la Legea pensiilor magistraților, după trei amânări ale dezbaterii pe fond a acestei cauze. Mâine, 11 februarie 2026, ar trebuie ca CCR să dea un verdict. Numai că există problema intrării în concediu paternal a judecătorului Gheorghe Stan, […]
„Piruetele financiare” ale controversatului afacerist Dragoș Sprînceană, „apropiatul” lui Donald Trump. E plin de datorii, iar o firmă de leasing i-a deschis proces pentru recuperarea a peste 20 de milioane dolari # Gândul
America rămâne „țara tuturor posibilităților”, iar Dragoș Sprînceană – „om de afaceri și consultant politic”, așa cum se prezintă în mediul online – trăiește „visul american”. Constănțeanul în vârstă de 47 de ani a plecat din România la 22 de ani, este membru al Comitetului Executiv al Partidului Republican din Palm Beach și se prezintă […]
Petrișor Peiu, anunțul momentului: „Am vrea, după alegeri, să guvernăm mai degrabă cu PNL decât cu PSD” # Gândul
Senatorul AUR, Petrișor Peiu, a declarat în cadrul emisiunii „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, difuzată în exclusivitate de Gândul, că, după alegerile parlamentare din 2028, dorește mai degrabă o guvernare alături de Partidul Liberal Național, decât cu PSD. Petrișor Peiu a precizat că partidul AUR se simte mai apropiat de liberali, din punct de vedere […]
Ce înseamnă dacă îți ții telefonul pe masă, în restaurant sau în baruri? Ce spun experții în psihologie # Gândul
Potrivit experților în psihologie comportamentală și etichetă socială, gestul de a ține telefonul pe masa într-un context social, restaurant, bar, întalnire etc transmite mesaje non-verbale destul de puternice. De cele mai multe ori, acest gest este interpretat negativ, chiar dacă persoana nu o face intenționat. Care ar fi principalele semnificații în opinia avizată a psihologilor. […]
Scandalul pensiilor magistraților ajunge la Curtea de Justiție a UE. Curtea Supremă cere CCR să se adreseze instanței europene # Gândul
Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a înaintat Curții Constituționale a României (CCR), marți 10 februarie, o solicitare de a sesiza Curtea de Justiție a Uniunii Europene, (CJUE) privind legea pensiilor magistraților propusă de guvernul Bolojan. Magistrații ÎCCJ solicită instanței Curții de Justiției a Uniunii Europene verificarea compatibilității măsurilor luate de Guvernul Bolojan, privind […]
Verdict de la Curtea de Apel Timișoara: Dominic Fritz este incompatibil cu funcția de primar. Ce urmează # Gândul
Primarul Timișoarei și președintele USR, Dominic Fritz, a pierdut în primă instanță procesul intentat Agenției Naționale de Integritate. Curtea de Apel Timișoara a respins cererea prin care acesta încerca să anuleze raportul ANI care îl declarase în conflict de interese administrativ. Totuși, verdictul nu e definitiv, iar Fritz anunță că merge mai departe la Înalta […]
Dan Dungaciu, lansare de carte alături de Simion și Ponta. „America lui Trump vs. Lumea lui Soros” # Gândul
Sociologul și analistul de politică externă Dan Dungaciu și-a lansat marți noul volum, „America lui Trump vs. Lumea lui Soros”. Cartea a fost începută în timpul administrației Biden, și s-a încheiat în momentul asasinării lui Charlie Kirk, potrivit autorului. La eveniment participă și liderul AUR, George Simion, dar și fostul premier PSD, Victor Ponta. La lansarea […]
Nu mai este pentru nimeni un secret că monedele vechi au devenit din ce în ce mai valoroase și se pot vinde la prețuri incredibile. Nu trebuie totuși să uităm că acestea sunt vânate de colecționari. Chiar la noi în țară există o monedă care nu este foarte veche și se vine cu o sumă […]
Emmanuel Macron a cerut Uniunii Europene să reia dialogul cu Rusia: „Este nevoie de reluarea discuțiilor fără a fi naivi” # Gândul
Emmanuel Macron le-a sugerat mai multor lideri europeni să reia dialogul cu Rusia, după ce Franța a reluat deja discuțiile la nivel tehnic, a anunțat președintele francez într-un interviu pentru Süddeutsche Zeitung. Macron a subliniat că dialogul dintre Europa și Rusia este necesar. De câteva luni, Ucraina și Rusia au intrat într-o nouă fază a […]
Cei care au trandafiri în grădină trebuie să facă o simplă operațiune în luna februarie pentru ca florile să înflorească spectaculos în anotimpul cald. Trandafirii, de toate soiurile, sunt printre florile preferate de foarte multe persoane pentru a-și înfrumuseța grădina. Sunt nu doar frumoși grație coloritului lor, ci au și un miros extraordinar. Pentru […]
Petrișor Peiu: Este un cinism faptul că nu avem un buget pe 2026/Deja s-a depășit orice linie roșie dintr-un stat democratic # Gândul
Invitat în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, vicepreședintele AUR, Petrișor Peiu, a criticat dur faptul că încă nu avem un buget adoptat pentru anul 2026. În viziunea celui considerat economistul acestei formațiuni politice, lipsa unui buget încalcă regulile democratice. ”Nu avem nici măcar un contur de buget pe 2026. Care e strategia din spate? […]
Diplomație cu șampanie și lux. Ambasadorul României în SUA, Andrei Muraru, petrecere cu Sprînceană pe yachtul omului de afaceri. Și-au turnat șampanie în cap și au făcut poze cu trabucuri scumpe # Gândul
Andrei Muraru, ambasadorul României în Statele Unite ale Americii, reușește „performanța” de a ieși din nou în prim-plan după ce, în mediul online, au apărut fotografii de la o petrecere organizată de controversatul afacerist Dragoș Sprînceană. Între Muraru și Sprînceană pare să existe o relație „bine pusă la punct”, de mai multă vreme, astfel că […]
Prin intermediul unei postări pe pagina sa de Facebook, Ciprian Șerban, ministrul Transporturilor, a anunțat o investiție majoră în baza sportivă a Clubului Rapid. Șerban a anunțat că a fost semnat protocolul de colaborare pentru finanțarea modernizării, reabilitării, extinderii și dotării bazei Clubului Sportiv Rapid București. Ministrul Transporturilor a transmis că finanțarea va fi asigurată […]
Trucul pe care ar trebui să îl ia in considerare toți șoferii. Ceapă și oțet în mașină pe toată perioada iernii # Gândul
Deși sună bizar, ceapa și oțetul pot fi cu adevărat utile pentru șoferi atunci când se luptă cu vremea rece și ploioasă din februarie. De cele mai multe ori, luna februarie este una geroasă, iar asta poate da bătăi de cap șoferilor. Ei trebuie să se confrunte cu înghețarea parbrizului și a ușilor în aproape […]
Untul Pilos a devenit unul dintre cele mai populare în rândul românilor. Se vinde extrem de bine, însă puțini știu din ce este făcut. Untul Pilos se găsește în toate rafturile magazinelor Lidl. Prețul lui a fost mereu unul accesibil, iar românii nu s-au uitat niciodată de două ori înainte să îl cumpere. Din ce […]
Invitat în emisiunea Ai Aflat!, moderată de jurnalistul Ionuț Cristache, vicepreședintele AUR, Petrișor Peiu, a confirmat că România se află în recesiune tehnică. Vineri vom afla oficial confirmarea crizei economice cu care se confruntă țara noastră. ”E ceva ce ne-a lovit țintit pe fiecare, a slăbit puterea de cumpărare, a impactat consumul”, a observat moderatorul […]
Cât a ajuns manopera în construcții în 2026. La ce trebuie să fii atent înainte să te apuci de construirea sau renovarea unei case # Gândul
Cei care plănuiesc în 2026 o renovare sau ridicarea unei locuințe de la zero trebuie să pregătească bugete mai mari. Pe fondul scumpirii materialelor și al majorării TVA, costurile pentru manoperă au crescut vizibil. Iar un rol important în creșterea tarifelor a avut și deficitul de meseriași de pe piața muncii. De unde pornesc costurile […]
Mașina de spălat vase este foarte utilă într-o bucătărie, însă există un obiect care nu ar trebui niciodată pus la curățat în acest aparat. Există obiecte care nu trebuie puse niciodată în mașina de spălat vase. Este vorba despre cuțitele de bucătărie, care, curățate în acest aparat atât de folositor în bucătărie, pot fi […]
Actorii Teatrului Național din București au început protestul faţă de noile măsuri impuse de Guvernul Bolojan și cer demisia ministrului Culturii # Gândul
Actorii Teatrului Național din București au început protestul față de proiectul pilot al Ministerului Culturii în ceea ce privește evidenţa timpului de muncă. Artiștii se revoltă după ce Guvernul le-a pregătit normă de 8 ore ca în fabrică. Actorii au ieșit să-și strige nemulțumirile față de Guvernul Bolojan și față de Ministerul Culturii. Aceștia îi cer […]
Trump va anula miercuri decretul climatic adoptat în timpul administrației fostului președinte Obama. Care vor fi efectele # Gândul
Administrația Trump va anula decretul climatic adoptat în timpul administrației fostului președinte Barack Obama în această săptămână, inclusiv să înceteze cercetările pentru sursa efectului de seră. Documentul semnat în 2009 a consfințit legal că șase gaze cu efect de seră reprezintă o amenințare pentru sănătarea și bunăstarea populației. Anunțul a fost făcut de Agenția de […]
Un antrenor de la hipodromul din Craiova este cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de schingiuire a animalelor. Antrenor de la hipodromul din Craiova, acuzat că a lovit calul unei eleve „Având în vedere imaginile apărute în spațiul public, cu privire la faptul că un bărbat lovește un cal, ieri, 9 februarie, polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor […]
Zodiile care dau peste sacul cu bani. Acești nativi se îmbogățesc peste noapte, în aceste zile, potrivit astrologilor. Schimbările sunt considerabile pentru ei, îndeosebi în planul financiar, iar Universul pare să le scoată în cale situații care necesită răbdare și perseverență. Vezi mai jos. Luna februarie 2026 vine cu vești importante pentru trei zodii. Acești […]
Nici primarii nu-l mai iau în serios. Momentul în care edilii râd de premier. Ilie Bolojan: „Lăsați-mă să răspund!” # Gândul
Tentativele repetate ale premierului Bolojan de a se adresa Adunării Generale a Asociației Comunelor au fost întâmpinate cu întreruperi din sală. De fiecare dată, acesta a încercat să le explice primarilor că situația financiară a țării impune constrângeri fiscale asupra administrațiilor locale, însă mesajul său a fost contracarat de remarci malițioase din partea participanților. Unul dintre […]
Polițiști atacați în timpul unei intervenții la Constanța: oamenii legii au folosit pistolul cu electroșocuri. De la ce a pornit totul # Gândul
În noaptea de 6 spre 7 februarie 2026, a avut loc un incident în Constanța. Un bărbat a publicat imagini video pe pagina sa de Facebook, în care susține că ar fi fost agresat de polițiști și că oamenii legii ar fi intrat ilegal în locuința sa. Videoclipul a devenit imediat viral, iar IPJ Constanța […]
Voucherele de vacanță rămân la același cuantum în anul 2026, și anume la 800 de lei. Însă, este anunțată o schimbare care îi vizează direct pe viitorii beneficiari. În cazul acestora, dispare obligația contribuției proprii. De asemenea, pragul de venit scade de la 8.000 la 6.000 de lei. În acest sens, sistemul de vouchere de […]
Florin Cîțu, fostul premier al României, îl contrazice pe Bolojan în privința măsurilor de corecție bugetară: ”Din fericire, nu are dreptate” # Gândul
Printr-o postare pe pagina sa de Facebook, Florin Cîțu, fostul premier al României, l-a contrazis pe Ilie Bolojan, care a explicat că măsurile fiscale asumate de Guvern sunt ”pasul firesc spre redresarea economică a țării”, în pofida disensiunilor din Coaliție. Cîțu a subliniat că România a redus deficitul bugetar în 2021, de la 9,6% la […]
Generația Z a devenit prima generație care este mai puțin inteligentă decât părinții săi. Generația Z este, de când se țin evidențe despre dezvoltarea cognitivă, primul grup care a obținut scoruri mai mici decât generația anterioară. Au fost înregistrate scăderi ale atenției, memoriei, abilităților de citire și matematică, capacității de rezolvare a problemelor și […]
Reacția lui Kelemen Hunor la declarația premierului Bolojan în care a sugerat că protestele din Ținutul Secuiescu sunt alimentate de Budapesta # Gândul
Președintele UDMR, Kelemen Hunor, respinge afirmațiile premierului Ilie Bolojan potrivit cărora protestele din Harghita și Covasna ar fi fost influențate de factori politici din Ungaria, în contextul alegerilor parlamentare din luna aprilie. Contactat de Gândul pentru un punct de vedere, Kelemen Hunor a negat orice implicare a guvernului condus de Viktor Orban în manifestațiile împotriva […]
Dezbateri în presa maghiară după declarațiile premierului Bolojan cum că protestele din Ținutul Secuiesc au legătură cu alegerile de la Budapesta: „Moderatorul a sugerat că în regiune locuiesc persoane cu cetățenie maghiară care participă și ele la alegerile din Ungaria” # Gândul
Două publicații maghiare au scris despre declarațiile de ieri ale premierului României Ilie Bolojan: Kronika și Székelyföld (publicația Ținutului Secuiesc). Prim-ministrul a fost întrebat despre protestele din Ținutul Secuiesc în cadrul interviului de luni seară de la Digi 24. Acesta a explicat că principalul motiv al protestelor a fost creșterea bruscă a taxelor locale. Bolojan […]
Multe persoane aleg să scurgă apa fiartă direct în chiuvetă, după ce gătesc paste sau porumb fiert, de pildă. Totuși, acest gest nu ar fi, sub nicio formă, potrivit pentru țevi. Specialiștii au explicat care pot fi consecințele și cum ar trebui vărsată apa fiartă, de fapt. Specialiștii trag un semnal de alarmă și vorbesc […]
Criza apei potabile din Curtea de Argeș se adâncește. După o ședință de urgență „secretă”, Bolojan și Arafat ar fi găsit vinovații. Gândul vă prezintă documentul DSP care reconfirmă infestarea apei, iar cetățenii intră în a 5-a lună fără apă de băut # Gândul
Problema apei potabile de la Curtea de Argeş este departe de a fi rezolvată. În urma unui nou buletin de analiză, s-a găsit că apa este infestată cu o bacteria Clostridium Difficile, după ce, în urmă cu puţin timp a fost descoperită aceeaşi bacterie, dar în varianta mai uşoară, Clostridium Perfringens. Prefectura Argeş a declarat […]
Ce articol vestimentar „ar trebui interzis” în avion. Sfatul unei însoțitoare de zbor, cu 6 ani experiență, pentru călătorii în siguranță # Gândul
Atunci când își planifică vacanța, cei mai mulți călători se gândesc la distracția care-i așteaptă la destinație și rareori acordă atenție hainelor purtate …în timpul zborului. O însoțitoare de zbor cu peste 6 ani de experiență a atras atenția, într-un videoclip postat pe TikTok, asupra unui detaliu pe care mulți pasageri îl ignoră. Femeia, cunoscută […]
SURSE: Fosta vedetă PDL, Andreea Paul Vass, în cărți pentru a prelua șefia Ministerului Educației. Pe vremea când era deputat s-a remarcat prin declarația potrivit căreia a născut într-o zi de weekend ca să nu piardă nicio zi de muncă # Gândul
Potrivit surselor GÂNDUL, premierul Ilie Bolojan poartă negocieri cu Andreea Paul Vass pentru a prelua funcția de ministru al Educației, după demisia lui Daniel David, în decembrie anul trecut. Andreea Paul Vass s-a remarcat în vremurile de glorie ale PD-ului, fiind una dintre starletele regimului Băsescu. A făcut furori cu declarația privind nașterea copilului său: […]
Momentul în care Ilie Bolojan a stârnit revoltă în sala plină de primari: „Majoritatea sumelor locale provin din transferuri de la bugetul de stat” # Gândul
Un moment tensionat a avut loc la întâlnirea cu primarii, după ce Ilie Bolojan a vorbit despre dependența administrațiilor locale de banii de la centru. Declarația sa a fost întâmpinată imediat cu proteste din sală. „În România, majoritatea sumelor pe care le folosește administrația locală provin din transferuri de la bugetul de stat, circa 80%”, […]
EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16.45. Se văd „transferurile”! Gesturile lui Nicolescu și ce urmează la Dinamo # Gândul
„Exclusiv Dinamo” ediție nouă astăzi, de la 16:45. Alexandru Brădescu și Cătălin Mureșanu vin cu detaliile neștiute din interiorul clubului după meciul cu Craiova: cum se văd „transferurile” și ce s-a întâmplat la „oficială” în timpul meciului. Dăm calificativele pentru jucători, vedem cine merită „garsonieră” și cine ia patru stele. Discutăm scandalurile de la final […]
Nici n-a venit bine iarnă că și pleacă. Când vin temperaturi de primăvară de peste 10 grade. Prognoză de ultimă oră # Gândul
Nici n-a venit bine iarnă că și pleacă. Când vin temperaturi de primăvară de peste 10 grade. Iată prognoza de ultimă oră. Temperaturile vor crește, după ce am avut valori termice foarte scăzute în România. În Banat, la începutul intervalului, media maximelor termice se va situa în jurul a 9 grade, apoi va scădea brusc […]
România a intrat în top 3 al țărilor UE cu o creștere a numărului de refugiați ucraineni în 2025. Ce arată datele Eurostat # Gândul
Țara noastră a intrat în top 3 al țărilor membre ale Uniunii Europene care în 2025 au înregistrat o creștere semnificativă a numărului de cetățeni din Ucraina care au primit statut de protecție temporară în UE, arată datele Eurostat. Potrivit celui mai recent buletin Eurostat, România se află pe locul 3 la nivelul UE din […]
Foste centre de detenție au devenit astăzi hoteluri de lux, cutot felul de facilități, care atrag numeroși turiști. Din penitenciare au fost transformate în hoteluri de lux, spectaculoase și extrem de primitoare. Este cazul mai multor centre de detenție din diferite colțuri ale lumii. Închisoarea dizidenților din Istanbul a fost transformată în Four […]
Ilia Malinin a intrat în istoria patinajului la JO Milano Cortina 2026. „A devenit un fenomen viral” # Gândul
Patinatorul artistic Ilia Malinin a executat un salt înapoi în timpul competiției de patinaj artistic pe echipe la Jocurile Olimpice de iarnă Milano Cortina 2026. Ilia Malinin a făcut un „backflip”, exercițiu interzis în competiții zeci de ani pentru că e prea periculos, dar reintrodus în regulament în 2024. SUA a câștigat aurul la patinaj […]
Un cetățean turc a fost prins pe Aeroportul Otopeni cu pașaport fals. Bărbatul încerca să zboare spre Grecia # Gândul
Un cetățean turc a fost prins pe Aeroportul Otopeni, încercând să zboare spre Grecia cu un pașaport fals. Acesta avea un pașaport fals de Bulgaria și a fost identificat în timpul controlului, relatează Mediafax. Cetățean turc, prins pe Aeroporul Optopeni cu pașaport fals „În data de 09.02.2026, ora 19.20, o echipă operativă formată din polițiști […]
Universitatea Craiova a anunțat că Alexandru Iamandache, atacant al cărui transfer de la divizionara secundă CS Afumați urma să se realizeze din vară, va face parte încă din această iarnă din lotul condus de Filipe Coelho. Atacantul în vârstă de 26 de ani, care poate evolua și pe postul de aripă stânga, este prima oară […]
Doi mari operatori de telefonie mobilă din România au anunțat în același timp scumpirea abonamentelor. Cât cât și de când se scumpesc facturile # Gândul
Doi dintre cei mai mari operatori de telefonie mobilă din România au anunțat în același timp că vor scumpi abonamentele pentru persoanele fizice. Noile tarife ar urma să intre în vigoare chiar din această primăvară. Companiile în cauză sunt Orange și Vodafone, care luni seară, 9 februarie, au transmis că simultan că măresc prețurile abonamentelor. […]
Macron avertizează ca UE să se aștepte la taxe vamale din partea lui Trump: “SUA ne vor ataca în lunile următoare pe tema reglementărilor digitale” # Gândul
Președintele francez Emmanuel Macron nu mai speră la ameliorarea relațiilor dintre UE și SUA. Liderul francez a mai spus că Trump urmărește dezmembrarea UE și se așteaptă la un nou atac la adresa reglementării financiare. Macron se declară sceptic că dezamorsarea tensiunilor dintre SUA și UE pe tema Groenlandei va fi o schimbare de durată, scrie […]
Primarul comunei Cumpăna către Bolojan: „Ne priviți în ochi și ne faceți vinovați pentru creșterea taxelor și impozitelor” # Gândul
Mariana Gâju, primarul comunei Cumpăna, aleasă vicepreședinte al Consiliului Comunelor și Regiunilor din Europa a avut un discurs exploziv la adresa premierului Ilie Bolojan, în cadrul reuniunii Asociației Comunelor din România, care are loc astăzi la Palatul Parlamentului. „Pe noi nu interesează să continuați programul Anghel Saligny, să promovați un proiect de modernizare a drumurilor comunale, pentru […]
Grindeanu, discurs dur de lângă Bolojan: „Nu ar trebui să fie titlu de glorie în a da oameni afară”/„Să ne folosim mai mult mintea decât toporul” # Gândul
La întâlnirea tensionată dintre reprezentanții Asociației Comunelor și premierul Ilie Bolojan, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a încercat să calmeze nemulțumirile primarilor și să transmită că pachetul de măsuri privind administrația locală va merge mai departe, dar „în condiții corecte”. Grindeanu: „Primarii au fost diabolizați” Venit pentru câteva minute la reuniune, liderul social-democrat a spus că […]
Iranul afirmă că discuțiile nucleare au evaluat „seriozitatea” SUA, însă refuză să oprească îmbogățirea uraniului # Gândul
Administrația Trump a transmis Iranului că se așteaptă ca delegația iraniană să sosească la următoarea lor întâlnire „cu conținut semnificativ”, au declarat surse pentru Washington Post. Discuțiile nucleare cu Statele Unite de săptămâna trecută au avut ca scop principal evaluarea „seriozității” Washingtonului, a declarat marți purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Iranului, Esmail […]
