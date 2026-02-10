Un judecător CCR a intrat în concediu; decizia pe legea pensiilor magistraților s-ar putea amâna din nou

15:20

Premierul Ilie Bolojan a declarat, marţi, că stabilirea nivelului minim al impozitelor locale a fost decisă de guvern, arătând că el nu fuge de asta, dar avem multe situaţii în care unele primării au majorat cu mult mai mult peste acest impozit iar acum vor să le reducă, pentru că au avut scandal. ”În ceea […] Articolul Bolojan: Stabilirea nivelului minim al impozitelor locale a fost decisă de guvern, eu nu fug de asta apare prima dată în PS News.