Parlamentul European votează miercuri împrumutul de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina
PSNews.ro, 10 februarie 2026 15:20
Parlamentul European va vota miercuri acordarea unui împrumut de 90 de miliarde de euro de către UE pentru susținerea efortului de război al Ucrainei. Anunțul a fost făcut luni de președinta Parlamentului, Roberta Metsola, scrie POLITICO, potrivit Mediafax. Votul fusese inițial programat pentru sfârșitul lunii, dar a fost amânat. „Există un acord între grupurile politice”, a […] Articolul Parlamentul European votează miercuri împrumutul de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina apare prima dată în PS News.
Parlamentul European votează miercuri împrumutul de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina # PSNews.ro
Gigantul francez Thales își extinde operațiunile în România și vizează 1.800 de angajați până în 2030 # PSNews.ro
Corporația franceză din domeniul IT, Thales, își extinde operațiunile și în România. Gigantul francez are deja peste 650 de angajați români și ar dori să ajungă la cel puțin 1.800 până în 2030. Gigantul francez își extinde operațiunile în România și vizează o creștere accelerată a numărului de angajați până în 2030, pe fondul cererii […] Articolul Gigantul francez Thales își extinde operațiunile în România și vizează 1.800 de angajați până în 2030 apare prima dată în PS News.
Articolele de îmbrăcăminte, accesoriile de îmbrăcăminte şi încălţămintea nevândută de comercianți nu va mai putea fi distrusă, a informat luni Comisia Europeană, precizând că a adoptat deja un plan de măsuri în acest sens. Prin promovarea reutilizării şi reciclării, aceste măsuri vor contribui la reducerea deşeurilor şi a daunelor aduse mediului şi la crearea unor condiţii de […] Articolul UE interzice distrugerea hainelor și încălțămintei nevândute. De când se aplică măsura apare prima dată în PS News.
Lucrările la tronsonul 0–23 km al Canalului Siret-Bărăgan, destinat irigării, ar putea începe în mai 2026 # PSNews.ro
Agenția Națională de Îmbunătățiri Financiare (ANIF) evaluează în momentul de față cele două oferte pentru proiectarea tehnică și execuția lucrărilor la prima etapă a proiectului de investiții Canal Siret Bărăgan. Lucrările la primul tronson al celebrul proiect de investiții ceaușist „Canalul Magistral Siret-Bărăgan” prin care se va asigura apa necesară pentru irigarea a circa 40.000 […] Articolul Lucrările la tronsonul 0–23 km al Canalului Siret-Bărăgan, destinat irigării, ar putea începe în mai 2026 apare prima dată în PS News.
Bolojan: Stabilirea nivelului minim al impozitelor locale a fost decisă de guvern, eu nu fug de asta # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, marţi, că stabilirea nivelului minim al impozitelor locale a fost decisă de guvern, arătând că el nu fuge de asta, dar avem multe situaţii în care unele primării au majorat cu mult mai mult peste acest impozit iar acum vor să le reducă, pentru că au avut scandal. ”În ceea […] Articolul Bolojan: Stabilirea nivelului minim al impozitelor locale a fost decisă de guvern, eu nu fug de asta apare prima dată în PS News.
Un judecător CCR a intrat în concediu; decizia pe legea pensiilor magistraților s-ar putea amâna din nou # PSNews.ro
Unul dintre judecătorii de la Curtea Constituțională a intrat în concediu pentru zece zile, astfel încât CCR va fi nevoită miercuri să amâne din nou o decizie pe legea pensiilor magistraților, au declarat surse judiciare pentru AGERPRES. Potrivit surselor, este vorba de Gheorghe Stan, care a intrat în concediu paternal pentru 10 zile, începând de […] Articolul Un judecător CCR a intrat în concediu; decizia pe legea pensiilor magistraților s-ar putea amâna din nou apare prima dată în PS News.
Fosta platformă industrială INTFOR din Galați se transformă într-un proiect imobiliar mixt # PSNews.ro
O fostă platformă industrială din Galați se transformă în proiect imobiliar. Pe lângă un parc de retail, aici vor fi construite și turnuri de locuințe. NEPI Rockcastle, cel mai mare proprietar de spații comerciale din România, este în fază de autorizare a proiectului imobiliar care se va construi pe fosta platformă industrială INTFOR, cumpărată în urmă […] Articolul Fosta platformă industrială INTFOR din Galați se transformă într-un proiect imobiliar mixt apare prima dată în PS News.
Toni Neacșu: Legea pensiilor speciale riscă blocaj la CCR, iar pierderea fondurilor PNRR e o responsabilitate politică # PSNews.ro
Avocatul Toni Neacșu susține că pierderea fondurilor din PNRR nu poate fi pusă pe seama Curții Constituționale și că blocajul actual privind legea pensiilor speciale este atât juridic, cât și politic. Potrivit acestuia, o soluție ar putea fi sesizarea Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE), însă conflictul riscă să afecteze grav credibilitatea CCR. Acuzații […] Articolul Toni Neacșu: Legea pensiilor speciale riscă blocaj la CCR, iar pierderea fondurilor PNRR e o responsabilitate politică apare prima dată în PS News.
Premierul Ilie Bolojan a transmis, marţi, primarilor de comune, că nu mai există ca în anii trecuţi capacitatea de a mai asigura la fel de mult fonduri de transfer către administraţiilor publice locale şi a precizat că în acest an va fi un vârf al investiţiilor, atât prin PNRR, cât şi prin Compania Naţională de […] Articolul Bolojan către primarii protestatari: Anul acesta va fi un an de vârf al investiţiilor apare prima dată în PS News.
Europa cu două viteze, pe agenda pre-summitului convocat de Merz și Meloni. Încă există diferențe între Est și Vest # PSNews.ro
Cancelarul german Friedrich Merz și premierul italian Giorgia Meloni au convocat pentru 12 februarie o reuniune dedicată competitivității Uniunii Europene, cu câteva zile înaintea summitului informal programat la castelul Alden Biesen, în Belgia. Inițiativa a fost lansată împreună cu premierul belgian Bart De Wever. Invitația la reuniunea preliminară a fost transmisă și Palatului Élysée, însă […] Articolul Europa cu două viteze, pe agenda pre-summitului convocat de Merz și Meloni. Încă există diferențe între Est și Vest apare prima dată în PS News.
Localitatea din România unde iluminatul public e suspendat temporar, din cauza bugetului redus # PSNews.ro
Iluminatul public va fi suspendat temporar în comuna Vinderei, a anunțat primarul Ionuț Ghiur, invocând lipsa resurselor financiare. Măsura se aplică tuturor celor opt sate aparținătoare comunei și vine în contextul dificultăților bugetare cu care se confruntă mai multe localități din județ, potrivit Agerpres. O decizie similară a fost luată recent și în comuna Șuletea, […] Articolul Localitatea din România unde iluminatul public e suspendat temporar, din cauza bugetului redus apare prima dată în PS News.
Asociaţia Comunelor, către Bolojan: „Nu aţi făcut altceva decât să ne împachetaţi”. Replica premierului # PSNews.ro
Preşedintele Asociaţiei Comunelor din România, Emil Drăghici, i-a transmis premierului Ilie Bolojan că de când ocupă această funcţie foloseşte cuvântul ”pachet” şi a adăugat că acesta nu a făcut altceva decât să ”împacheteze” populaţia. Premierul a replicat că realitatea ”ne-a împachetat” şi că avem cifre bugetare care nu mai permit acest lucru, dar că trebuie […] Articolul Asociaţia Comunelor, către Bolojan: „Nu aţi făcut altceva decât să ne împachetaţi”. Replica premierului apare prima dată în PS News.
Scandal la întâlnirea primari-Bolojan. ”Vreți să ne îngropați pe toți! Ne priviți în ochi și ne faceți vinovați” # PSNews.ro
Atmosferă tensionată la Adunarea Asociației Comunelor, desfășurată la Palatul Parlamentului, unde sute de primari s-au reunit pe fondul dificultăților financiare cu care se confruntă peste 1.500 de comune din România. Edilii și-au exprimat nemulțumirea față de reforma administrației locale, potrivit RTV. Un moment tensionat s-a produs în timpul întâlnirii dintre primari și premierul Ilie Bolojan, […] Articolul Scandal la întâlnirea primari-Bolojan. ”Vreți să ne îngropați pe toți! Ne priviți în ochi și ne faceți vinovați” apare prima dată în PS News.
România, țara din UE unde Donald Trump se bucură de un rating favorabil, arată un sondaj Gallup # PSNews.ro
România este printre puținele țări membre ale Uniunii Europene în care președintele american Donald Trump are un rating favorabil, susține un sondaj global realizat de Gallup International. Țara noastră este pe locul doi în clasamentul țărilor care îl apreciază pe liderul de la Casa Albă. Cei mai mulți fani sunt în Kosovo. Kosovo: 27 România: 11 Moldova: […] Articolul România, țara din UE unde Donald Trump se bucură de un rating favorabil, arată un sondaj Gallup apare prima dată în PS News.
Criza de personal din sănătate, o vulnerabilitate ignorată. Ce spune ministrul despre migrație și deficit # PSNews.ro
Deficitul de personal medical rămâne una dintre cele mai mari probleme structurale ale sistemului de sănătate din România. Problema nu este doar numerică, ci și una de distribuție, a explicat Alexandru Rogobete, la Puterea Știrilor. În marile centre universitare există supraspecializare, în timp ce spitalele mici și zonele rurale se confruntă cu lipsa medicilor […] Articolul Criza de personal din sănătate, o vulnerabilitate ignorată. Ce spune ministrul despre migrație și deficit apare prima dată în PS News.
Decizie de ULTIMĂ ORĂ a Curții de Apel București în privința salariilor din ASF, reduse cu 30% # PSNews.ro
Curtea de Apel București a respins cererea angajaților Autorității de Supraveghere Financiară privind suspendarea ordinului prin care salariile le-au fost reduse cu 30%. Decizia instanței nu este definitivă. CAB a soluționat până în prezent alte două demersuri similare inițiate de angajații Autoritatea de reglementare în comunicații (ANCOM) și Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei […] Articolul Decizie de ULTIMĂ ORĂ a Curții de Apel București în privința salariilor din ASF, reduse cu 30% apare prima dată în PS News.
Sistem digital de autoexcludere pentru jucători: ICI București și ONJN lansează o platformă cu verificare biometrică # PSNews.ro
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică (ICI București) și Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN) au semnat, pe 9 februarie 2026, un protocol de colaborare pentru dezvoltarea unei soluții informatice moderne care să îmbunătățească sistemul de autoexcludere a jucătorilor de noroc. Noua platformă va permite autoexcluderea la distanță, prin scanarea cărții de identitate și […] Articolul Sistem digital de autoexcludere pentru jucători: ICI București și ONJN lansează o platformă cu verificare biometrică apare prima dată în PS News.
Sistemul energetic din România traversează o continuă criză, pe care o plătesc cetățenii și companiile în fiecare lună în facturi. Liberalizarea pieței energetice și tranziția verde ar fi trebuit să reducă tarifele, dar în realitate a avut efectul de a pune mari piedici familiilor și industriilor. Impactul economic al crizei economice este unul foarte mare […] Articolul Facturile explodează, economia suferă: cum a ratat Guvernul reforma energetică apare prima dată în PS News.
Societatea de proiect CCCG Turceni SA, controlată în proporții egale de compania de stat Complexul Energetic Oltenia (CEO), cel mai mare producător de energie electrică pe bază de cărbune din România, și Tinmar Energy a omului de afaceri Augustin Oancea, a primit o singură ofertă la licitația de contractare a lucrărilor de construire a unei […] Articolul Un IMM din secuime deschide calea unui gigant chinez de stat. Ce avantaje aduce și cui apare prima dată în PS News.
Soluția lui Călin Georgescu pentru ieșirea din criză: „Un heleșteu de pește în fiecare comună din țară” # PSNews.ro
După semnarea controlului judiciar la Poliția Buftea, Călin Georgescu a criticat politicile guvernamentale și a prezentat trei direcții pe care le consideră esențiale pentru depășirea crizei economice și sociale din România, potrivit RTV. Munca, prima soluție propusă: taxe mai mici și sprijin pentru antrereprenori Călin Georgescu susține că principalul motor al redresării economice este stimularea […] Articolul Soluția lui Călin Georgescu pentru ieșirea din criză: „Un heleșteu de pește în fiecare comună din țară” apare prima dată în PS News.
Scandal de amploare la întâlnirea lui Bolojan cu primarii: “Vreți să ne îngropați pe toți” # PSNews.ro
Primarii de comune, majoritatea membri PSD și PNL, au criticat în bloc reforma administrativă pregătită de guvern, acuzând că măsurile anunțate riscă să blocheze funcționarea administrației locale și să lovească direct în comunitățile mici. Primar de comună: „Reforma a pornit greșit. Cu declarația asta vreți să ne îngropați pe toți” Cel mai dur discurs a […] Articolul Scandal de amploare la întâlnirea lui Bolojan cu primarii: “Vreți să ne îngropați pe toți” apare prima dată în PS News.
Primarul municipiului Arad, Călin Bibarţ, a anunţat, luni, că iniţiază noi demersuri pentru instituirea transportului public local gratuit pentru toţi cetăţenii municipiului, o măsură de compensare a efectelor generate de majorarea taxelor şi impozitelor locale. Implementarea unei asemenea măsuri este condiţionată, însă, de modificări legislative, de aceea edilul cere parlamentarilor din Arad, prin intermediul unei […] Articolul Primăria care vrea să acorde transport public gratuit pentru a compensa taxele mărite apare prima dată în PS News.
Proiectul avionului de luptă FCAS, considerat pilon al autonomiei strategice europene, în impas # PSNews.ro
Programul european pentru avionul de luptă de generația a șasea, dezvoltat de Franța, Germania și Spania, este tot mai aproape de eșec. Proiectul, lansat personal de Emmanuel Macron, riscă să se prăbușească, în timp ce Berlinul analizează deja variante alternative de colaborare. Proiectul comun al Franței și Germaniei pentru dezvoltarea unui avion de luptă de […] Articolul Proiectul avionului de luptă FCAS, considerat pilon al autonomiei strategice europene, în impas apare prima dată în PS News.
Consiliul Concurenței investighează Digi pentru posibil abuz de poziție dominantă. Primele reacții # PSNews.ro
Consiliul Concurenței investighează operatorul de telecomunicații Digi pentru posibil abuz de poziție dominantă, au confirmat reprezentanți din instituție pentru Economedia. „Avem investigație, este în derulare, s-au făcut inspecții inopinate. Riscă amendă de până la 10% din cifra de afaceri, dacă sunt găsiți vinovați”, au declarat aceștia. Informația a fost publicată inițial de HotNews, care scrie că operatorul […] Articolul Consiliul Concurenței investighează Digi pentru posibil abuz de poziție dominantă. Primele reacții apare prima dată în PS News.
România a primit Avizul Formal al Comitetului pentru Afaceri Fiscale al OCDE. Explicații de la Ministerul Finanțelor # PSNews.ro
Ministerul Finanţelor anunţă, marţi, adoptarea Avizului Formal de către Comitetul pentru Afaceri Fiscale al Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), în urma evaluării României. Avizul Formal reprezintă una dintre cele mai dificile şi exigente etape ale procesului de aderare la OCDE şi a presupus runde succesive de evaluare, clarificări, documentaţie suplimentară şi ajustări. Potrivit […] Articolul România a primit Avizul Formal al Comitetului pentru Afaceri Fiscale al OCDE. Explicații de la Ministerul Finanțelor apare prima dată în PS News.
Fostul premier Theodor Stolojan explică de ce tensiunile din coaliție nu vor duce la retragerea PSD de la guvernare # PSNews.ro
Cu protestele liderilor locali în prag și tensiuni tot mai mari în coaliție, situația complicată a Cabinetului condus de Ilie Bolojan aduce aminte de momentele critice din guvernarea Boc. Cu toate acestea, social-democrații nu vor renunța la guvernare, explică fostul premier Theodor Stolojan, susținând că interesul PSD este să-l susțină pe Bolojan să ducă reformele […] Articolul Fostul premier Theodor Stolojan explică de ce tensiunile din coaliție nu vor duce la retragerea PSD de la guvernare apare prima dată în PS News.
VIDEO Bolojan, confruntare directă cu primarii: „Lucrurile nu vor mai putea fi aşa cum eram obişnuiţi până acum” # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, marţi, că lucrurile în administraţia locală şi cea centrală „nu vor mai putea fi aşa cum eram obişnuiţi până acum”. Bolojan a fost prezent, marţi, la dezbaterea cu tema ”Reforma administrativă, politica de reducere a cheltuielilor publice şi impactul acestora asupra comunelor din România”, organizată de Asociaţia Comunelor din România. […] Articolul VIDEO Bolojan, confruntare directă cu primarii: „Lucrurile nu vor mai putea fi aşa cum eram obişnuiţi până acum” apare prima dată în PS News.
Călin Georgescu ironizează raportul anulării alegerilor: „Sunt și ei încurcați pentru că nu au ce să scrie” # PSNews.ro
Călin Georgescu solicită, din nou, desecretizarea ședinței CSAT dinaintea anulării alegerilor, ironizând raportul anulării alegerilor promis de Nicușor Dan. Călin Georgescu a făcut declarații marți după semnarea controlului judiciar la Poliția Buftea. Fostul candidat la alegerile prezidențiale a criticat clasa politică pentru lipsa de idei și grijă pentru populație și a ironizat raportul anulării alegerilor […] Articolul Călin Georgescu ironizează raportul anulării alegerilor: „Sunt și ei încurcați pentru că nu au ce să scrie” apare prima dată în PS News.
Comisia Europeană pregătește o lege privind „preferința europeană” pentru producția industrială # PSNews.ro
Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, susține introducerea unei clauze de „preferință europeană” în sectoarele strategice, măsură care ar obliga companiile ce beneficiază de fonduri publice să utilizeze componente produse în Uniunea Europeană. Într-o scrisoare adresată celor 27 de state membre, von der Leyen afirmă că Europa trebuie să își protejeze interesele economice și să își consolideze […] Articolul Comisia Europeană pregătește o lege privind „preferința europeană” pentru producția industrială apare prima dată în PS News.
Intrăm în recesiune? Ilie Bolojan: Corecția deficitului bugetar va avea inevitabil un efect de contracție economică # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a afirmat luni seara, la Digi24, că „inevitabil, avem o măsură de contracție economică” și că este important ca acest lucru nu fie pe termen lung. „Noi nu mai putem consuma decât ceea ce ne putem permite. Ani de zile am consumat mai mult decât ne putem permite”, a spus premierul. Ilie […] Articolul Intrăm în recesiune? Ilie Bolojan: Corecția deficitului bugetar va avea inevitabil un efect de contracție economică apare prima dată în PS News.
Premierul Ilie Bolojan a anunțat marți că, de anul viitor, mecanismul de stabilire a taxelor locale va fi modificat. Șeful Guvernului a declarat marți la întâlnirea cu primarii că taxele aplicate anul acesta sunt „taxe de tranziție”. Din 2027, mecanismul de stabilire a taxelor ar urma să se modifice. „Conform angajamentelor luate de guvernele României […] Articolul Bolojan: De anul viitor mecanismul de stabilire a taxelor locale va fi modificat apare prima dată în PS News.
Mai multe case de asigurări, dar publice. De ce modelul israelian nu înseamnă privatizarea sănătății # PSNews.ro
Ideea înființării mai multor case de asigurări de sănătate a stârnit, de-a lungul timpului, reacții vehemente în România. În direct, la Puterea Știrilor, ministrul Sănătății a clarificat însă că modelul analizat, inspirat din Israel, nu presupune privatizarea sistemului, ci introducerea concurenței în interiorul sectorului public. Alexandru Rogobete a explicat că, în Israel, de exemplu, […] Articolul Mai multe case de asigurări, dar publice. De ce modelul israelian nu înseamnă privatizarea sănătății apare prima dată în PS News.
Sorin Grindeanu, a declarat, marți, în cadrul dezbaterii de la Adunării Generală a Asociației Comunelor, desfășurată la Palatul Victoria, că înghețarea investițiilor ar fi un act de sabotaj economic și social. „Un alt lucru important pe care țin să-l spun este, și-l spun ferm, că nimeni nu se va atinge de fondurile destinate comunelor. Și, din […] Articolul Grindeanu: Înghețarea investițiilor, un act de sabotaj economic și social apare prima dată în PS News.
INSCOP Research: Încrederea în Guvern rămâne la un minim istoric. Tinerii și bucureștenii, singurele insule de optimism # PSNews.ro
Guvernul continuă să fie una dintre instituțiile cu cel mai scăzut nivel de încredere în rândul românilor, potrivit celui mai recent Barometru Informat.ro – INSCOP Research. La începutul anului 2026, Executivul este creditat cu doar 18,5% încredere, în scădere față de 20,4% în iulie 2025, iar 8 din 10 români privesc activitatea guvernamentală cu scepticism. […] Articolul INSCOP Research: Încrederea în Guvern rămâne la un minim istoric. Tinerii și bucureștenii, singurele insule de optimism apare prima dată în PS News.
Este revoltă în administrația locală, din cauza planului Guvernului Bolojan privind reforma în administrația locală și centrală. O grevă de avertisment de două ore este programată să se desfășoare, marți, în peste 1.500 de primării de comune din țară, în timp ce edilii vor participa la Adunarea Generală a Asociației Comunelor. De altfel, Bolojan a […] Articolul Grevă de avertisment de două ore în peste 1.500 de primării din țară apare prima dată în PS News.
Premierul Ilie Bolojan a recunoscut, luni seara, că s‑a gândit să‑și dea demisia în contextul tensiunilor din coaliție și al criticilor interne. „Când nu voi mai fi premier, va fi o ușurare, pentru că este o activitate foarte solicitantă și foarte dificilă”, a declarat șeful Guvernului. „În momentul în care nu voi mai fi premier, […] Articolul Ilie Bolojan vorbește de demisie: „Când nu voi mai fi premier, va fi o ușurare“ apare prima dată în PS News.
Este pregătit sistemul medical românesc pentru un scenariu de criză majoră? Ce spune ministrul Sănătății # PSNews.ro
Războaiele recente din apropierea României și lecțiile pandemiei au readus în prim-plan o întrebare incomodă: poate face față sistemul medical românesc unui scenariu de criză majoră, cu victime multiple? Invitat la Puterea Știrilor, Alexandru Rogobete a dat un răspuns nuanțat, evitând atât alarmismul, cât și cosmetizarea realității. Ministrul a recunoscut că România nu este […] Articolul Este pregătit sistemul medical românesc pentru un scenariu de criză majoră? Ce spune ministrul Sănătății apare prima dată în PS News.
Bolojan: Autoritățile locale vor avea bugete mai mari decât anul trecut, dar alocările guvernamentale vor fi reduse # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan afirmă că autorităţile locale vor avea, în total, sume mai mari în buget daţă de anul trecut, dar alocările guvernamentale nu vor fi la fel de mari, conform News.ro. Ilie Bolojan este de acord cu preşedintele Nicuşor Dan, care a afirmat că primăriile trebuie să participe la efortul naţional privind reducerea cheltuielilor […] Articolul Bolojan: Autoritățile locale vor avea bugete mai mari decât anul trecut, dar alocările guvernamentale vor fi reduse apare prima dată în PS News.
Consilierea psihologică pentru minori, afectată de lipsă de personal, blocaje instituționale și neîncrederea părinților # PSNews.ro
Avocatul Poporului avertizează că minorii au acces dificil sau inexistent la consiliere psihologică din cauza lipsei consilierilor școlari și a psihologilor. Sunt semnalate blocaje cauzate de comunicarea greoaie între instituții, distanțele mari față de servicii, lipsa sprijinului financiar și neîncrederea părinților. Potrivit consideraţiilor privind cazuistica domeniului apărarea, protecţia şi promovarea drepturilor copilului, în 2025 autoritățile au […] Articolul Consilierea psihologică pentru minori, afectată de lipsă de personal, blocaje instituționale și neîncrederea părinților apare prima dată în PS News.
Premierul Ilie Bolojan a anunțat luni când va fi numit noul ministru al Educației. Declarația a fost făcută luni seara la Digi 24. „Este vorba de săptămâni”, a răspuns Ilie Bolojan. El a mai spus că viitorul ministru „va fi de la PNL (…) susținut de PNL”, adăugând că „sunt mai mulți colegi in discuție”. […] Articolul Când vom avea un nou ministru la Educație. Anunțul făcut în urmă cu puțin timp apare prima dată în PS News.
Ilie Bolojan avertizează: Fără o eficientizare în administrația locală, reorganizarea teritorială devine inevitabilă # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan afirmă că, dacă primăriile din România nu vor face dovada că pot funcţiona în actuala organizare şi cu personal redus şi cheltuieli mai puţine, a doua ipoteză este cea a unei reorganizări administrativ-teritoriale, conform News.ro. „Noi, ca ţară, avem două posibilităţi pe termen lung: sau dovedim cetăţenilor noştri că actuala administraţie în […] Articolul Ilie Bolojan avertizează: Fără o eficientizare în administrația locală, reorganizarea teritorială devine inevitabilă apare prima dată în PS News.
Mircea Fechet vine marți la Puterea Știrilor. Transmisiune LIVE pe Facebook, Youtube și X # PSNews.ro
Fostul ministrul al Mediului Mircea fechet este invitat, marți, la emisiunea ”Puterea Știrilor”, moderată de redactorul-șef PS News, Marinela Angheluș. Emisiunea poate fi urmărită live, la ora 16:00, pe pagina de Facebook PS News și pe canalul oficial de Youtube al PS News. Articolul Mircea Fechet vine marți la Puterea Știrilor. Transmisiune LIVE pe Facebook, Youtube și X apare prima dată în PS News.
Cum adâncesc deficitul și frânează economia investițiile inutile, risipa, ineficiența statului – Mihai Daraban, CCIR # PSNews.ro
Deficitul bugetar nu este doar o problemă de venituri, ci și una de cheltuire a banului public. Investițiile fără impact economic real continuă să apese asupra economiei, subliniază Mihai Daraban, președintele CCIR, în direct, la Puterea Știrilor. România se confruntă de ani buni cu un paradox bugetar: cheltuiește masiv, cu rezultat modeste. Sume uriașe au […] Articolul Cum adâncesc deficitul și frânează economia investițiile inutile, risipa, ineficiența statului – Mihai Daraban, CCIR apare prima dată în PS News.
PE SCURT: Europa avertizează asupra dependenței ridicate de Visa și Mastercard și cere soluții europene de plată pentru a reduce riscurile geopolitice. În Portugalia, socialistul Antonio José Seguro a câștigat detașat alegerile prezidențiale, învingând extrema dreaptă. În Italia, importurile ieftine de ulei de măsline din Tunisia au dus la prăbușirea prețurilor și tensiuni între fermieri […] Articolul Știri din capitalele Europei, 9 februarie apare prima dată în PS News.
Dexonline: Cuvântul căutat de români de aproape 2400 de ori, în 10 minute, în seara de 8 februarie 2026 # PSNews.ro
Un episod de la „Survivor România” a provocat o explozie de căutări online pentru cuvântul „libidinos”, cu aproape 2400 de interogări în doar 10 minute. Concurenta Naba a fost cea care a aprins curiozitatea telespectatorilor, folosind termenul pentru a-l descrie pe Cav. Duminică seară, 8 februarie 2026, între orele 22:40 și 22:50, cuvântul „libidinos” a […] Articolul Dexonline: Cuvântul căutat de români de aproape 2400 de ori, în 10 minute, în seara de 8 februarie 2026 apare prima dată în PS News.
VIDEO Inspirat de modelul israelian, Rogobete propune să avem mai multe case de asigurări, care să concureze între ele # PSNews.ro
În cadrul emisiunii Puterea Știrilor, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a discutat despre vizita sa recentă în Israel și despre direcțiile de dezvoltare ale sistemului medical românesc. Rogobete a subliniat că, în Israel, sănătatea este considerată o componentă critică a statului, similară cu sistemul de apărare, iar investițiile în sănătate sunt prioritizate constant. „Gândiți-vă la un […] Articolul VIDEO Inspirat de modelul israelian, Rogobete propune să avem mai multe case de asigurări, care să concureze între ele apare prima dată în PS News.
Dragoș Pîslaru: EPPO, DNA și DLAF vor avea acces direct la datele proiectelor cu fonduri europene # PSNews.ro
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a anunțat luni semnarea protocoalelor de colaborare cu Parchetul European (EPPO), Direcția Națională Anticorupție (DNA) și Departamentul pentru Luptă Antifraudă (DLAF), care le oferă acces direct la informațiile despre proiectele finanțate din fonduri europene. „Orice suspiciune de fraudă sau neregulă într-un proiect finanțat din bani europeni poate fi […] Articolul Dragoș Pîslaru: EPPO, DNA și DLAF vor avea acces direct la datele proiectelor cu fonduri europene apare prima dată în PS News.
Radu Miruţă, la dezbaterea moţiunii: Un subiect inventat, ambalat politic şi livrat ca un spectacol de propagandă # PSNews.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a afirmat, luni, la dezbaterea moţiunii simple care îl vizează, că aceasta este despre un subiect inventat, ambalat politic şi livrat ca un spectacol de propagandă. El a explicat că AUR şi parlamentarii din opoziţie au decis să transforme un fake-news într-o moţiune simplă împotriva sa. În Senat a fost dezbătută, […] Articolul Radu Miruţă, la dezbaterea moţiunii: Un subiect inventat, ambalat politic şi livrat ca un spectacol de propagandă apare prima dată în PS News.
Viktor Orban aruncă bomba: Bill Clinton i-a cerut în 1999 să atace Serbia, dar guvernul ungar a refuzat # PSNews.ro
Premierul ungar Viktor Orban a făcut dezvăluiri surprinzătoare în cadrul unei întâlniri a Cercurilor Civice Digitale ale Fidesz, care a avut loc la Szombathely în weekend. El a povestit un episod din timpul primului său mandat, pe care nu l-a mai făcut public până acum. Orban a afirmat că, în 1999, pe fondul intensificării războiului […] Articolul Viktor Orban aruncă bomba: Bill Clinton i-a cerut în 1999 să atace Serbia, dar guvernul ungar a refuzat apare prima dată în PS News.
Lovitură pentru reforma lui Bolojan: Tribunalul București obligă ANRE să repună pe funcție un director concediat # PSNews.ro
Tribunalul București a hotărât anularea concedierii lui Florin Rădoi, fost director în cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Energie (ANRE), obligând instituția să-l repună în funcție și să-i plătească toate drepturile salariale pierdute. Decizia este executorie, însă ANRE intenționează să facă apel. Potrivit surselor citate de HotNews, Direcția condusă de Rădoi a fost reorganizată și […] Articolul Lovitură pentru reforma lui Bolojan: Tribunalul București obligă ANRE să repună pe funcție un director concediat apare prima dată în PS News.
