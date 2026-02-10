Baza Rapid, modernizată cu banii oamenilor din sect. 1

06:00

Pentru a vorbi despre cât de mult lucrează un actor, sau alți artiști, ar trebui să vedem cum arată mediul încă din 2005 când au fost “înghețate” posturile în instituțiile de cultură. Nu a fost redus numărul locurilor la buget în facultăți însă, nici numărul de tineri absolvenți anual. The post Ceva e putred în actorie. Cât pot munci actorii la normă. Rolul de “fardare-îmbălsămare” a pontajului appeared first on Cotidianul RO.