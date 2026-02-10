Încep procedurile pentru ridicarea imunității lui Șoșoacă. Șefa SOS, chemată la Comisia pentru Afaceri Juridice a PE
10 februarie 2026
Eurodeputata Diana Iovanovici-Şoşoacă va fi invitată la Comisia pentru Afaceri Juridice (JURI) a PE pe 24 februarie şi apoi pe 24 martie pentru a fi audiată în cazul ridicării imunităţii sale. Dacă nu se va prezenta, comisia ar putea lua decizia de a recomanda ridicarea imunităţii la timp pentru un vot în plen în luna […]
Președintele Donald Trump a amenințat luni că va opri deschiderea unui nou pod între Statele Unite și Canada. Trump a declarat că Statele Unite ar trebui să dețină „cel puțin jumătate” din Podul Internațional Gordie Howe, încă în construcție, care leagă provincia canadiană Ontario de statul american Michigan, relatează Deutsche Welle. Compensațiile cerute de Trump […]
Baraolt în beznă totală. Războiul facturilor de sute de mii de lei între primărie și Electrica lasă mii de oameni în întuneric
Orașul Baraolt, o comunitate de peste 7.700 de oameni din județul Covasna, a rămas fără curent. Electrica Furnizare a oprit alimentarea în mai multe zone centrale luni, pe data de 9 februarie 2026. Măsura drastică a lovit inclusiv localitățile învecinate Racoșul de Sus, Căpeni și Micloșoara. Conflictul a izbucnit din cauza unor facturi uriașe pe […]
OpenAI a anunțat că va începe lansarea de reclame de testare în ChatGPT luni după-amiază, afectând nivelurile gratuit și „Go” ale serviciului de chatbot cu inteligență artificială. Într-un comunicat care anunță începerea testării reclamelor luni, OpenAI a declarat că reclamele vor fi marcate clar și „separate vizual” de răspunsurile chatbotului. Reclamele vor fi „optimizate în […]
Decizia Curții de Apel în procesul AUR privind suspendarea judecătorului CCR Dacian Dragoș. Victorie a Președinției
Curtea de Apel București a admis marți cererea de sesizare a Curții Constituționale formulată de Președintele României, în procesul privind anularea decretului de numire a lui Dacian Dragoș în funcția de judecător al Curții Constituționale. Instanța a decis sesizarea Curții Constituționale cu excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 61 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 […]
Un nou sabotaj la CCR: Gheorghe Stan, numit de PSD, a intrat în concediu paternal cu două zile înainte de ședința privind pensiile magistraților
Curtea Constituțională ar fi trebuit să se reunească miercuri, 11 februarie, pentru a se pronunța asupra reformei pensiilor magistraților, după mai multe amânări. Însă judecătorul Gheorghe Stan a intrat în concediu paternal pentru zece zile lucrătoare, începând cu 9 februarie. Fostul președinte al CCR, Augustin Zegrean, a explicat că, potrivit regulilor de funcționare ale Curții, […]
"Ce, a ajuns primarul să trăiască din salariu?". Vicepremierul relatează un dialog "șocant" la care a asistat în persoană
Vicepremierul Tanczos Barna a declarat marți că nivelul salariilor din administrația publică locală este prea scăzut și a susținut menținerea integrală la nivel local a impozitului pe venit și în anul 2026, măsură pe care o consideră esențială pentru funcționarea autorităților locale. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei întâlniri cu reprezentanți ai administrației locale. […]
Bolojan le-a spus primarilor adevărul în față: "Unele primării au majorat taxele locale cu mult peste nivel, iar acum vor să le reducă, pentru că au avut scandal"
Premierul Ilie Bolojan a declarat marți că măsurile privind reducerea personalului din administrația locală nu sunt aplicate „cu barda”, ci țin cont de dimensiunea localităților și de volumul de activitate, arătând că, în unele cazuri, funcționarii pot lucra cu jumătate de normă sau pot deservi două comune învecinate. Declarațiile au fost făcute la cea de-a […]
Bolojan vrea să-i oblige pe absolvenții de medicină să lucreze în România câțiva ani: "Dacă beneficiezi în țara noastră de o pregătire medicală, pe bani publici, atunci ai o obligație față de țara asta"
Premierul Ilie Bolojan a declarat marți că susține introducerea unei obligații pentru medicii formați pe bani publici de a lucra o perioadă în România, măsura fiind motivată de deficitul de personal medical din mediul rural și din orașele mici, precum și de numărul ridicat de specialiști care aleg să profeseze în străinătate. Șeful Executivului a […]
Un cetățean turc, care a sperat să ajungă în Grecia folosind acte măsluite, a fost oprit de polițiștii de frontieră de pe Aeroportul Otopeni. Oamenii legii au blocat tentativa bărbatului de a părăsi ilegal țara. Incidentul a avut loc chiar în momentul în care acesta se pregătea de îmbarcare pentru cursa spre Atena. Autoritățile au […]
Arsenal letal adus din Turcia. Un traficant de arme din Dâmbovița a fost reținut de procurori
Un bărbat din Dâmbovița, acuzat de traficarea de arme letale din Turcia, a fost reținut astăzi. Procurorii de la Parchetul General au solicitat deja arestarea sa preventivă în acest caz deosebit de grav. Ancheta a demarat în forță după efectuarea a 11 percheziții simultane în locuințele suspecților din întreg județul. Operațiunea de amploare a autorităților […]
Constanța: Cum a decurs atacul violent asupra polițiștilor. Trei polițiști s-au luptat cu concubinul unei femei de 36 de ani
Un bărbat din municipiul Constanța, extrem de violent, a fost surprins de camerele video din bloc. Individul a atacat trei polițiști români. Incidentul de o gravitate extremă a avut loc în cursul nopții de vineri la o adresă din oraș. Scenele violente au fost declanșate de un apel disperat la numărul unic de urgență 112. […]
Macron: "Trebuie să ne trezim, altfel Europa va fi măturată de pe piață. Vor exista noi amenințări în fiecare săptămână"
Potrivit lui Emmanuel Macron, lumea se află într-o criză geopolitică – iar Europa riscă să fie lăsată în urmă. Președintele francez prezintă o imagine sumbră: „Vor exista noi amenințări în fiecare săptămână”. Pe fondul politicii instabile a SUA și al conflictelor comerciale cu China, președintele francez Emmanuel Macron a îndemnat Europa să se „trezească”. „Ne […]
Von der Leyen propune o Europă cu două viteze pentru a depăși blocajele puse de anumite țări UE
Ursula von der Leyen a sugerat că țările dispuse să colaboreze în chestiuni economice ar trebui să continue în grupuri mai mici dacă nu se poate găsi unanimitatea, propunere făcută înaintea unui summit cheie axat pe consolidarea economiei europene înghesuită între SUA și China. Șefa Comisiei Europene a declarat că obiectivul rămâne acela de a […]
Noua ordine mondială a lui Trump planează asupra Europei în ajunul Conferinței de Securitate de la München – Analiză
Se împlinește un an de când vicepreședintele american J.D. Vance a ținut un discurs exploziv la Conferința de Securitate de la München, criticând Europa pentru politicile sale privind migrația și libertatea de exprimare și susținând că cea mai mare amenințare cu care se confruntă continentul vine din interior. Europenii au fost vizibil uimiți. De atunci, […]
Kremlinul are o nouă cerere pentru un acord de pace cu Ucraina. Rusia se teme că va fi invadată
Adjunctul ministrului rus de externe, Alexander Grușko, a declarat că orice acord de pace cu Ucraina trebuie să includă garanții de securitate nu numai pentru Kiev, ci și pentru Moscova. El a spus acest lucru într-un interviu acordat publicației ruse Izvestia, relatează Kyiv Independent. Garantii de securitate „Recunoaștem că o soluționare pașnică în Ucraina trebuie […]
Programul sportivilor români de la Jocurile Olimpice de Iarnă Milano-Cortina, 10 februarie. Zi de foc pentru tricolori
Delegația României are astăzi un program extrem de încărcat în Italia, la Jocurile Olimpice de Iarnă. Sportivii noștri intră în competiție la biatlon, sanie, sărituri cu schiurile și schi fond pe 10 februarie. Toți ochii sunt ațintiți către Cortina și Predazzo pentru rezultate istorice. George Buta, liderul experimentat al lotului masculin de biatlon, ia astăzi […]
Uniunea Europeană dorește să își reducă dependența de sistemele de plată americane Visa și Mastercard, deoarece acestea ar putea deveni un instrument de presiune geopolitică din partea Statelor Unite. Martina Weimert, CEO al Inițiativei Europene de Plăți (EPI), a declarat că dominația companiilor americane ar putea deveni un instrument de presiune, relatează Financial Times. Independența […]
Georgescu, rânjind în fața secției de poliție: "Raportul din SUA este doar începutul, ca să folosesc doar un eufemism"
Extremistul pro-rus Călin Georgescu a susținut un nou discurs delirant, marți, în fața secției de poliție de la Buftea, unde a semnat controlul judiciar. El a susținut că autoritățile române vor fi lovite de noi măsuri din Statele Unite. „Oamenii simt că adevărul a fost ascuns, că se iau decizii împotriva lor și că încrederea […]
Jaf în inima naturii. Diana Buzoianu anunță dosare penale după tăieri ilegale într-o arie protejată din Brașov
Diana Buzoianu, ministra Mediului, a anunțat o intervenție în forță în județul Brașov. Inspectorii Gărzii Forestiere au descins într-o zonă protejată de lege, și au identificat tăieri ilegale de arbori în Podișul Hârtibaciului. Locul vizat este o adevărată comoară naturală, iar regulile trebuie respectate mai strict ca oriunde altundeva. Hoții de lemn au ignorat însă […]
Bruxellesul pregătește opțiuni pentru includerea aderării Ucrainei la UE în viitorul acord de pace
Uniunea Europeană pregătește o serie de opțiuni pentru includerea aderării Ucrainei într-un viitor acord de pace. Potrivit acestora, se iau în considerare opțiuni pentru a oferi Kievului protecția preliminară care însoțește aderarea la UE, precum și acces imediat la unele drepturi de membru, relatează Bloomberg. Calendarul aderării În același timp, potrivit acestor persoane, Uniunea Europeană […]
Papa Leon al XIV-lea trimite 80 de generatoare electrice și ajutoare medicale esențiale pentru civilii ucraineni afectați de atacurile rusești
Vaticanul a anunțat un nou gest concret de sprijin pentru Ucraina, într-un moment critic al iernii și al războiului prelungit. Papa Leo al XIV-lea a dispus trimiterea a 80 de generatoare electrice și a mii de materiale medicale, destinate civililor afectați de atacurile repetate asupra infrastructurii energetice și de temperaturile extrem de scăzute, scrie Kyiv […]
China își intensifică presiunile asupra Taiwanului și sprijină forțele „pro-reunificare", avertizând că va lua măsuri dure contra „separatiștilor"
China și-a reafirmat angajamentul de a susține „forțele patriotice pro-reunificare” din Taiwan și a promis acțiuni dure împotriva celor pe care îi consideră separatiști, potrivit declarațiilor oficialului chinez Wang Huning, responsabil cu politica față de insulă. Comentariile au fost publicate în contextul conferinței anuale „Taiwan Work Conference” și subliniază determinarea Beijingului de a avansa „marea […]
Mită în toaleta de la Primăria Sector 5. Cine sunt oamenii de afaceri implicați în dosarul nepotului lui Piedone
Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) a pus sub acuzare mai mulţi funcţionari ai Primăriei Sectorului 5 şi persoane din mediul de afaceri într-un dosar care vizează un presupus mecanism de obţinere, contra unor sume de bani, a unor recepţii rapide şi favorabile pentru proiecte imobiliare cu probleme. Potrivit procurorilor, cauza are legătură cu recepţia unei clădiri […]
România, considerată de către presa fidelă Kremlinului „o țintă legitimă" pentru a fi lovită inclusiv cu arme nucleare
Retorica belicoasă a presei apropiate Kremlinului atinge un nou prag de radicalizare, după ce o publicație rusă a lansat scenarii care vorbesc explicit despre distrugerea Bucureștiului, inclusiv prin folosirea focoaselor nucleare. Sub masca unor analize geopolitice, România este prezentată drept o țintă „legitimă” într-un ipotetic conflict dintre Rusia și NATO, într-o narațiune construită pe interpretări […]
Grindeanu l-a atacat violent pe Bolojan în fața primarilor și a plecat înainte să vorbească și Bolojan: "Dacă ești primar ești prezentat ca angajator de pile sau amante sau unul dintre cei care vrei să iei fonduri de la bugetul de stat ca să le furi"
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, l-a atacat din nou pe Ilie Bolojan, marți, la Adunarea Generală a Asociaţiei Comunelor din România și a plecat imediat, înainte ca Bolojan să ia cuvântul. „Aş vrea azi aici, dacă vom putea, să facem un exerciţiu de sinceritate, să lăsăm deoparte discursurile triumfaliste şi să vorbim deschis despre elefanţii din […]
EXCLUSIV Lista celor 10 lideri PNL pe care Bolojan vrea să-i schimbe: „Iordache-două județe" și Monica Anisie sunt pe listă/ Liderul PNL nu renunță
Președintele PNL, Ilie Bolojan, nu renunță la intenția de a-i înlocui pe liderii de filiale care au obținut rezultate slabe la ultimele alegeri, așa cum a aflat aktual24.ro de la mai mulți lideri ai partidului. Prima încercare, de lunea trecută, 2 februarie, a eșuat la vot, Hubert Thuma înregistrând o victorie în fața premierului în […]
ONU atrage atenția Statelor Unite să-și plătească datoria de aproape 4 miliarde de dolari către organizație – zeci de țări ale lumii sunt „cu cotizația la zi"
Organizația Națiunilor Unite a anunțat că așteaptă clarificări din partea Statelor Unite privind suma și calendarul plății a aproape 4 miliarde de dolari în contribuții restante la bugetul ONU. Organizația se confruntă cu un „colaps financiar imens” Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a atras recent atenția că organismul se confruntă cu un risc de […]
Statele Unite abandonează Europa: Două centre de comandă din cadrul NATO vor fi transferate de americani către statele europene
Statele Unite vor ceda comanda a două centre strategice ale NATO către ofițeri europeni, marcând un pas major în direcția unei organizații conduse mai mult de Europa, informează Reuters, citând surse militare. Este vorba despre Joint Force Command Naples din Italia și Joint Force Command Norfolk din Statele Unite, ambele aflate până acum sub comanda […]
La Curtea de Argeș a fost instituită stare de alertă, după depistarea în apa potabilă a bacteriei Clostridium perfringens
Autoritățile din județul Argeș au instituit restricții stricte privind consumul apei potabile în patru localități, după ce analizele efectuate pe probe prelevate din rețeaua publică au indicat prezența bacteriei Clostridium perfringens, un agent patogen periculos pentru sănătatea umană. Zonele afectate sunt municipiul Curtea de Argeș, Băiculești, Valea Danului și Valea Iașului, transmite News.ro. Autoritățile vor […]
Avertisment alarmant: ICE cumpără zeci de depozite uriașe în toată America, spre a le transforma în lagăre pentru imigranți
Efortul continuu al Serviciului de Imigrare și Control al Vămilor (ICE) de a achiziționa și transforma depozite uriașe în centre de detenție a stârnit atât provocări legale, cât și o opoziție crescândă din partea comunităților locale din Statele Unite. Deși ICE a cheltuit deja sute de milioane de dolari pentru achiziționarea acestor proprietăți, întrebările legate […]
Un studiu realizat de Universitatea Oxford avertizează asupra riscurilor folosirii inteligenței artificiale pentru sfaturi medicale
Un studiu recent realizat de Universitatea Oxford a evidențiat pericolele folosirii inteligenței artificiale pentru consultarea problemelor de sănătate. Cercetătorii au descoperit că chatbot-urile medicale bazate pe AI oferă adesea sfaturi inexacte și contradictorii, ceea ce poate pune pacienții în situații periculoase, transmite BBC. Un amestec de sfaturi utile și dăunătoare Problema principală constă în incapacitatea […]
România ar putea intra în recesiune, anunță premierul Bolojan: „Am consumat mai mult decât ne-am permis"
Premierul Ilie Bolojan a declarat că România nu poate exclude intrarea într-o recesiune tehnică pe termen scurt, ca efect al corecțiilor bugetare necesare pentru echilibrarea finanțelor publice. „Nu ştiu dacă vom avea recesiune sau nu, dar avem o certitudine: nu există nicio ţară în care s-au luat măsuri de corecţie a deficitelor bugetare care să […]
Regele Charles, gata să sprijine investigațiile autorităților britanice împotriva propriului său frate, fostul prinț Andrew, implicat în cazul Epstein
Regele Charles a intervenit pentru prima dată în contextul ultimelor dezvăluiri legate de scandalul Epstein, afirmând că Palatul Buckingham este pregătit să sprijine autoritățile în cazul în care se vor face investigații asupra acuzațiilor aduse fratelui său, Andrew Mountbatten-Windsor. „Regele și-a exprimat clar, atât în cuvinte, cât și prin acțiuni fără precedent, profunda îngrijorare față […]
Un important congresmen democrat acuză Departamentul de Justiție că ar „cenzura" dosarele Epstein: „Aceste fișiere conțin discuții despre fetițe chiar și de nouă ani"
Unul dintre cei mai importanți democrați din Camera Reprezentanților, Jamie Raskin, a acuzat Departamentul de Justiție (DoJ) că a făcut „cenzuri misterioase” în documentele legate de Jeffrey Epstein, ascunzând numele abuzatorilor, în timp ce identitatea victimelor a devenit publică. Raskin, membru cu rang de lider în Comisia Judiciară a Camerei, a vizualizat fișierele ne-redactate într-o […]
Peste 1 500 de primării de comune din România vor declanșa marți o grevă de avertisment, împotriva reformei administrative a lui Bolojan
Peste 1 500 de primării de comune din România sunt afectate, marți, de o grevă de avertisment de două ore, organizată de angajații din administrația publică locală, pe fondul nemulțumirilor legate de proiectul de reformă administrativă promovat de Guvern. Acțiunea sindicală are loc în paralel cu Adunarea Generală a Asociației Comunelor din România (ACoR), desfășurată […]
Ghislaine Maxwell, complicea lui Epstein, condamnată la 20 de ani de închisoare, promite să-l disculpe pe Donald Trump numai dacă acesta o grațiază
Ghislaine Maxwell, complicea de lungă durată a infractorului sexual Jeffrey Epstein, condamnată la 20 de ani de închisoare pentru conspirație și trafic sexual de minori, se află din nou în centrul atenției publice. Potrivit relatărilor ABC News, Maxwell i-ar fi transmis un mesaj indirect președintelui american Donald Trump, prin intermediul avocatului său, susținând că va […]
Cuba rămâne fără combustibil pentru avioane din cauza presiunilor SUA – aeroporturile țării nu vor mai putea alimenta aeronavele comerciale
Guvernul cubanez a anunțat că aeroporturile internaționale ale țării nu vor mai putea realimenta aeronavele comerciale începând de luni, din cauza unei penurii acute de combustibil de aviație. Măsura este una temporară, estimată să dureze aproximativ o lună, dar riscă să provoace perturbări majore în traficul aerian și să afecteze serios turismul, un sector vital […]
Marco Rubio va vizita Ungaria și Slovacia, cele două state pro-Putin din Uniunea Europeană, pentru a arăta sprijinul SUA față de ideologia naționalistă
Secretarul de stat al Statelor Unite, Marco Rubio, va efectua săptămâna viitoare o vizită oficială în Ungaria și Slovacia, într-un moment delicat pentru relațiile dintre Washington și o parte a aliaților săi europeni. Anunțul a fost făcut de purtătorul de cuvânt al diplomației americane și citat de France24, pe fondul sprijinului public exprimat recent de […]
Palestinienii susțin că noile măsuri israeliene din Cisiordania echivalează cu o anexare de facto. „Vom continua să ucidem ideea unui stat palestinian"
Palestinienii, țările arabe și grupurile israeliene anti-ocupație au condamnat noile măsuri aprobate de cabinetul de securitate al Israelului pentru Cisiordania ocupată, afirmând că acestea echivalează cu o anexare de facto. Ministrul israelian de Finanțe, extremistul Bezalel Smotrich, a anunțat măsurile care ar facilita preluarea de către coloniștii evrei a teritoriului palestinian. „Vom continua să ucidem […]
Armata americană a sechestrat un petrolier pe care l-a urmărit din Caraibe până în Oceanul Indian
Armata americană a sechestrat un petrolier după ce l-a urmărit pe mii de mile din Caraibe până în Oceanul Indian, a declarat Departamentul Apărării. Oficialii americani au declarat că nava – numită Aquila II – sfida „carantina impusă de SUA navelor sancționate în Caraibe”, potrivit BBC. „A fugit, iar noi am urmat-o”, a declarat departamentul […]
Peste 50 de migranți și-au pierdut viața sau sunt dați dispăruți după ce o ambarcațiune s-a răsturnat în largul coastei libiene
Cincizeci și trei de persoane au murit moarte sau sunt date dispărute după ce o ambarcațiune s-a răsturnat în Marea Mediterană, în largul coastei libiene, a anunțat luni agenția ONU pentru migrație. Doar doi supraviețuitori au fost salvați. Organizația Internațională pentru Migrație a declarat că ambarcațiunea s-a răsturnat vineri la nord de Zuwara, în cel […]
Dosarul Epstein. Refuzul lui Ghislaine Maxwell de a răspunde la întrebări în fața Congresului atrage critici: „Pe cine protejează ea?"
Ghislaine Maxwell a refuzat să răspundă la întrebări în timpul unei depoziții cu ușile închise în fața Congresului, luni, provocând critici din partea unui reprezentant al Camerei Reprezentanților care susține eforturile de a publica dosarele anchetei care îl privește pe Jeffrey Epstein, informează The Guardian. Robert Garcia, membru important al comisiei pentru supraveghere și reformă […]
Ministrul Miruță, fără mănuși cu AUR-iștii: "Mergeţi înapoi la cei care vă folosesc şi spuneţi-le că miliardele din SAFE merg pentru dotarea Armatei Române, fără firme prietene, fără fire scurte"
Senatul a respins, luni seara, moţiunea simplă depusă împotriva ministrului Apărării, Radu Miruţă, intitulată „Ministrul progresist Radu Miruţă compromite credibilitatea politicii de apărare a României prin declaraţii iresponsabile şi lipsă de analiză strategică”. Din totalul de 117 senatori prezenţi, 44 au votat în favoarea moţiunii, iar 73 împotrivă. Moţiunea, iniţiată de parlamentari AUR şi ai […]
Sodiul și potasiul sunt minerale esențiale pe care rinichii le gestionează cu mare atenție pentru a menține echilibrul fluidelor din organism, tensiunea arterială stabilă și funcția inimii optimă. Consumul excesiv sau insuficient al acestor minerale poate provoca dezechilibre care afectează întregul organism, de la oboseală și slăbiciune musculară până la probleme cardiovasculare și complicații renale. […]
Bolojan, lecție pentru primari: "Nu ar mai trebui să stea cu mâna întinsă la bugetul de stat dacă ar face ce am făcut eu la Oradea"
Premierul Ilie Bolojan a declarat că administrațiile locale care au gestionat responsabil fondurile publice și-au dimensionat corect cheltuielile nu ar trebui să ajungă în situația de a depinde de alocări suplimentare de la bugetul de stat. „Dacă nu ți-ai bătut joc de banii pe care i-ai gestionat, dacă nu ai angajat lucrări fără acoperire, nu […]
Vance se află în Armenia, o țară pe care niciun președinte sau vicepreședinte american în funcție nu a vizitat-o până acum
Vicepreședintele JD Vance a aterizat luni în Armenia – o țară pe care niciun vicepreședinte sau președinte american în exercițiu nu a vizitat-o până acum – în contextul în care administrația Trump a oferit oportunități economice în timp ce lucrează la avansarea unui acord mediat de SUA, menit să pună capăt unui conflict de decenii […]
Bolojan, replică pentru tabăra Thuma: "PNL nu trebuie să se USR-izeze, dar nici să se PSD-izeze"
Premierul Ilie Bolojan a avut o replică acidă, luni seara, după ce a fost acuzat de adversarii din PNL că ar vrea să ”USR-izeze partidul” și că l-ar fi trădat pe Crin Antonescu la alegerile prezidențiale. ”Am auzit relatările despre discuțiile din 2024 și 2025. Cred că românii sunt cei care au hotărât cine a […]
După violențele din timpul protestelor, autoritățile iraniene încep o serie de arestări. Forțele de securitate au reținut mai mulți lideri reformiști
Autoritățile iraniene au lansat o operațiune masivă de arestare a liderilor reformiști apropiați de președintele Masoud Pezeshkian, într-un context tensionat, marcat de proteste stradale soldate cu mii de victime, potrivit datelor oficiale. Această acțiune vizează reducerea la tăcere a criticilor aduse modului în care regimul a gestionat represiunile și reflectă profundele diviziuni interne ale puterii […]
Medaliile sportivilor olimpici cad de pe panglici în timpul festivităților. „Nu săriți cu ele la gât"
Organizatorii Jocurilor Olimpice de Iarn de la Milano Cortina 2026 investighează cu „atenție maximă” după ce o serie de medalii au căzut de pe panglici în timpul festivităților din weekendul de deschidere al Jocurilor, potrivit Associated Press. „Nu săriți cu ele. Săream de entuziasm și s-a rupt. Sunt sigură că cineva o va repara. Nu […]
