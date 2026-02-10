Platforma Anghel Saligny va fi deschisă pe 2 martie. Cseke Attila: „Marea provocare va fi bugetul pe 2026”
Digi24.ro, 10 februarie 2026 16:50
Ministrul Dezvoltării Cseke Attila a declarat marţi, în întâlnirea cu primarii de comune, că în ceea ce priveşte „Anghel Saligny”, marea provocare va fi bugetul pe 2026. Oficialul a adăugat că speră ca acest moment să fie depăşit în câteva săptămâni, odată cu finalizarea legii bugetului de stat, şi a anunţat că platforma programului va fi deschisă pe 2 martie, când vor putea fi depuse facturile aferente lucrărilor efectuate în 2025 sau anul acesta.
• • •
Acum 10 minute
17:00
VIDEO Un bucureștean fură scuterul unui nepalez, dar nu reușește să-l pornească. Imagini de pe camerele de supraveghere # Digi24.ro
Un cetățean nepalez a rămas fără scuter după ce i-a fost furat de un bărbat de pe o stradă din sectorul 1 al Bucureștiului. Camerele de supraveghere au surprins momentul, dar hoțul nu a reușit să își ducă planul până la capăt. Polițiștii i-au luat urma, iar în urma perchezițiilor, oamenii legii au avut parte de o surpriză.
Acum 30 minute
16:50
16:50
ÎCCJ cere CCR să sesizeze Curtea de Justiție a UE privind reforma pensiilor magistraţilor: „Pot duce la un tratament discriminatoriu” # Digi24.ro
Înalta Curte de Casație și Justiției a transmis marți că a cerut Curții Constituționale a României să solicite Curții de Justiție a Uniunii Europene să se pronunțe pe reforma pensiilor magistraților. „Prin această cerere se solicită verificarea compatibilității măsurilor naționale analizate cu exigențele stabilite de dreptul Uniunii Europene și de jurisprudența Curții de Justiție”, a transmis ÎCCJ.
16:40
Augustin Zegrean și Tudorel Toader explică ce se poate întâmpla după ce un judecător CCR a intrat în concediu paternal # Digi24.ro
Pe fondul temerilor legate de informația potrivit căreia judecătorul Giani Stan ar fi intrat în concediu paternal, ceea ce ar presupune un nou blocaj în ședința de miercuri, 11 februarie, când judecătorii Curții Constituționale a României (CCR) discută pensiile speciale ale magistraților, Digi24.ro a cerut opinia a doi specialiști în drept constituțional, Augustin Zegrean și Tudorel Toader.
16:40
Reacția lui Călin Georgescu atunci când susținătorii săi au început să spună Tatăl Nostru pe holurile Tribunalului # Digi24.ro
Fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu a mers, luni, la Tribunalul București, pentru a afla decizia magistraților în cazul dosarului privind propaganda legionară. Aparițiile acestuia la secția de poliție sau la Tribunal au fost mereu un motiv de spectacol, iar susținătorii lui s-au întrecut în metode prin care să-și arate sprijinul pentru cei pe care ei îl numesc „președinte”. De această dată, aceștia au rostit Tatăl Nostru.
16:40
Eurodeputata Diana Șoșoacă va fi invitată la audieri de o comisie a Parlamentului European, în cazul ridicării imunității sale # Digi24.ro
Eurodeputata Diana Șoșoacă va fi invitată la audieri de o comisie a Parlamentului European, în cazul ridicării imunității saleEurodeputata Diana Iovanovici-Şoşoacă va fi invitată la Comisia pentru Afaceri Juridice (JURI) a Parlamentului European pe 24 februarie şi apoi pe 24 martie pentru a fi audiată în cazul ridicării imunităţii sale. Dacă nu se va prezenta, comisia ar putea lua decizia de a recomanda ridicarea imunităţii la timp pentru un vot în plen în luna aprilie, susţin surse europarlamentare, citate de Agerpres.
Acum o oră
16:30
Rusia a anunțat marți că va institui „restricții progresive” asupra aplicației de mesagerie Telegram pe motiv de „încălcare” a legii ruse, autoritățile acuzând această aplicație foarte populară în țară că nu face suficient pentru a împiedica utilizarea sa „în scopuri teroriste”, informează RFI.
16:20
„Nu am regrete”. Primul mesaj al schioarei Lindsey Vonn, după accidentul grav de la Jocurile Olimpice, în care și-a fracturat tibia # Digi24.ro
Lindsey Vonn a explicat, într-o postare pe rețelele sociale, că a suferit o fractură complexă de tibie „care va necesita mai multe intervenții chirurgicale pentru a fi reparată corect”, în contextul în care speranțele sale olimpice s-au spulberat într-un accident grav, potrivit The Guardian.
16:20
Un băiat de 14 ani a fost arestat preventiv, după ce a ameninţat cu un cuţit și a încercat să jefuiască un adolescent de 17 ani # Digi24.ro
Un băiat în vârstă de 14 ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce a încercat să jefuiască, împreună cu fratele său, un adolescent de 17 ani, pe o stradă din Cluj-Napoca. Victima a fost ameninţată cu un cuţit, controlată de bani şi bunuri, dar nu avea nimic asupra sa.
16:10
Parlamentul European a votat clauzele de salvgardare în cazul acordului UE-Mercosur. Când pot fi activate acestea # Digi24.ro
Parlamentul European a adoptat cu o majoritate absolută măsurile de salvgardare privind tratatul UE-Mercosur. Legislativul comunitar anunță că aceste clauze vor apăra interesele producătorilor de pe Bătrânul Continent.
16:10
Dosarul pentru recuperarea banilor încasaţi drept chirie de Klaus Iohannis a fost strămutat la Tribunalul Hunedoara # Digi24.ro
Dosarul care are ca obiect „acţiune în răspundere delictuală” şi „îmbogăţirea fără justă cauză” deschis de ANAF împotriva familiei fostului preşedinte Klaus Iohannis a fost transferat de la Tribunalul Sibiu la Tribunalul Hunedoara. Decizia a fost luată, marţi, de către un complet de judecată de la Curtea de Apel Alba Iulia, la solicitarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, soluţia fiind definitivă.
Acum 2 ore
16:00
Anchetă în Marea Britanie. Un deputat susține că studenți români ar fi implicați în fraudarea sistemului de împrumuturi universitare # Digi24.ro
Autoritățile britanice sunt vizate de apeluri la investigarea sistemului de împrumuturi universitare, după ce un deputat a susținut că unii studenți străini, „în special din România”, ar putea fi implicați într-o posibilă fraudă de miliarde de lire. Potrivit datelor oficiale, peste 370.000 de beneficiari ai creditelor pentru studii nu au situația financiară verificată, iar datoriile acestora se apropie de 13 miliarde de lire sterline, alimentând temerile că nota de plată ar putea ajunge, în final, la contribuabili.
15:30
Polonia înființează „Consiliul Viitorului”. Donald Tusk: „Poate fi cel mai bun loc din Europa în ceea ce priveşte tehnologiile moderne” # Digi24.ro
Premierul polonez Donald Tusk a anunţat marţi înființarea „Consiliului Viitorului”, un nou organism consultativ de stat menit să accelereze dezvoltarea economică şi să transforme naţiunea central-europeană într-o putere tehnologică prin intermediul inovaţiei în sectoare precum inteligenţa artificială, biotehnologia şi tehnologia aerospaţială, scrie EFE.
15:30
Reacția Canadei după ce Trump a amenințat că va bloca deschiderea unui pod la frontiera cu SUA # Digi24.ro
Lideri politici şi ai mediului de afaceri din Canada au dezaprobat vehement ameninţarea preşedintelui SUA, Donald Trump, că va bloca deschiderea podului Gordie Howe, aproape terminat, între Windsor, în provincia canadiană Ontario, şi Detroit, în statul american Michigan.
15:10
Trimisul lui Putin la Chișinău amenință Republica Moldova printre înghițituri de tărie scoțiană: „Uitați-vă la Ucraina” # Digi24.ro
Trimisul Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov, care oficial are titlul de „ambasador agreat (n.red. Maia Sandu nu i-a acceptat scrisorile de acreditare)” a oferit un amplu interviu publicației propagandistice Sputnik. Acesta a vorbit despre relațiile dintre Republica Moldova și Rusia și nu s-a ferit să profereze amenințări.
Acum 4 ore
15:00
Accident grav în Iași: un șofer ar fi făcut infarct la volan. Doi morți, inclusiv o femeie însărcinată. Fătul nu a putut fi salvat # Digi24.ro
Un accident rutier grav produs marți pe DN 24, în județul Iași, s-a soldat cu moartea a două persoane, inclusiv a unei femei însărcinate. Potrivit primelor informații, unul dintre șoferi ar fi suferit un infarct la volan, a pătruns pe contrasens și s-a izbit violent de un alt autoturism. Femeia, transportată în stare critică la Spitalul Sfântul Spiridon cu elicopterul SMURD, a intrat de mai multe ori în stop cardiorespirator și nu a mai putut fi salvată. Medicii au efectuat o operație de urgență, însă nici fătul nu a supraviețuit.
14:30
Curtea de Apel Bucureşti a respins cererea de suspendare a hotărârii de reorganizare a ASF. Decizii diferite în cazurile ANRE şi ANCOM # Digi24.ro
Curtea de Apel Bucureşti a respins, marţi, ca neîntemeiată cererea de suspendare a hotărârii de reorganizare a Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF), care includea diminuări salariale şi reduceri de posturi, înaintată de 155 de angajaţi ai instituţiei. Decizia instanţei poate fi atacată cu recurs.
14:30
Resturi de dronă pe plaja din Mamaia. Parchetul din Constanța face precizări: „Nu există indicii că provine dintr-o zonă de conflict” # Digi24.ro
Reprezentanţii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa au afirmat, marţi, că nu există indicii că drona ale cărei resturi au fost găsite pe plaja din Mamaia provine dintr-o zonă de conflict şi au menţionat că nu există pericol pentru populaţie.
14:30
Ursula von der Leyen spune că Europa ar putea adopta strategia dezvoltării cu „două viteze”, înaintea unui summit decisiv # Digi24.ro
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, afirmă că UE ar trebui să ia în considerare cooperarea între grupuri mai mici de țări dacă nu se poate ajunge la unanimitate pentru a promova agenda economică. Fostul premier italian Mario Draghi a făcut apel la un „federalism pragmatic” înaintea unui summit decisiv, potrivit Euronews.
14:20
Ce spune Tanczos Barna despre ieșirea UDMR din Coaliție: „Putem ajuta comunitatea maghiară mai mult din Guvern” # Digi24.ro
Vicepremierul Tanczos Barna a declarat că în cazul în care „lucrurile se precipită”, UDMR poate analiza ieșirea de la guvernare. Totuși, acesta a lăsat de înțeles că Uniunea își poate folosi „forța politică” mai bine la guvernare. Declarația vine după ce Kelemen Hunor i-a cerut premierului Ilie Bolojan să permită scăderea taxelor locale.
14:20
Misterul crimelor din Bulgaria ia amploare. Jurnalist de la Sofia: Cazul a distras atenția publicului. Nu e vorba despre o sectă # Digi24.ro
Bulgaria este zguduită de un caz care a șocat opinia publică și care ridică multe semne de întrebare. Este vorba despre crime multiple, care ar fi fost comise de membrii unei secte, potrivit informațiilor preliminare. Anchetatorii au descoperit până acum șase cadavre, inclusiv cel al unui băiat de 15 ani. Primele trei victime au fost găsite într-o cabană parțial incendiată, iar alte trei într-o rulotă ascunsă într-un camping. Poliția din Bulgaria a stabilit că toți șase făceau parte dintr-o organizație pentru controlul zonelor protejate, dar care ar fi mascat o sectă. Principala ipoteză a anchetatorilor este cea unei serii de crime, urmate de sinucideri. La dosar există mai multe filmări, recuperate de pe camerele de supraveghere, care susțin acest scenariu.
14:10
Premierul aduce în discuție obligarea medicilor să profeze în Romania un număr minim de ani imediat după rezidențiat # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, marţi, că va susţine că, dacă beneficiezi în ţara noastră de o pregătire medicală pe toată durata, studii la buget, rezidenţiat plătit de stat, ai o obligaţie faţă de ţară şi cel puţin câţiva ani de zile trebuie să lucrezi undeva în România. „Trebuie să avem curajul să luăm nişte decizii care uneori nu sună bine şi să distribuim o parte din medicii noştri acolo unde este nevoie, în ruralul mai îndepărtat, în urbanul mic”, a mai spus el.
14:00
Termoenergetica îl contrazice pe Daniel Băluță: propunerile făcute de primarul PSD deja există în lege și se aplică # Digi24.ro
Un comunicat Termoenergetica arată că propunerile făcute de primarul sector 4 Daniel Băluță, prin care consumatorii de apă caldă și căldură ar trebui să plătească mai puțin în cazul furnizării sub parametrii, există și este pus în aplicare.
14:00
Ce îi trebuie Europei ca să-și asume responsabilitatea pentru propria apărare. Andrius Kubilius: „Să trezim uriaşul adormit” # Digi24.ro
Comisarul european pentru Apărare, Andrius Kubilius, a afirmat marți, la Strasbourg, în plenul Parlamentului European, că Europa are nevoie de o uniune a apărării pentru a-și putea asuma responsabilitatea pentru propria apărare, conform Agerpres.
13:50
Ilie Bolojan: „Reducerile de personal nu sunt făcute cu barda”. Funcționarii pot lucra cu jumătate de normă în două comune # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat marți, la întâlnirea cu primarii de comune, că reducerile de personal din administrația locală vor fi făcute diferențiat, în funcție de populație și volumul de muncă, și nu „cu barda”. Șeful Guvernului a susținut inclusiv varianta în care un funcționar poate lucra cu jumătate de normă în două comune alăturate și a cerut o legătură clară între sumele primite de la bugetul de stat și gradul de colectare a impozitelor locale.
13:40
Marian Neacşu, vicepremier PSD: Reforma administrativă e în discuție din august şi încă nu ne aflăm în faţa formei formei finale # Digi24.ro
Vicepremierul PSD Marian Neacşu a declarat, marţi, la a 29-a sesiune ordinară a Adunării Generale a Asociaţiei Comunelor din România, că această reformă administrativă este din august în discuţie şi crede că încă nu ne aflăm în faţa formei finale, chiar dacă într-o primă fază ea a intrat în circuitul de avizare, el adăugând că urmează alte discuţii în aceste zile.
13:40
Taxa de 25 lei pentru coletele din afara UE intră la prima raportare. Până când pot declara firmele de curierat livrările din ianuarie # Digi24.ro
Companiile de curierat și furnizorii de servicii poștale au obligația ca până la data de 25 februarie 2026 să declare la ANAF coletele provenite din afara Uniunii Europene, livrate în luna ianuarie, pentru care a fost percepută taxa logistică de 25 de lei, precum și să vireze aceste taxe la bugetul de stat, potrivit Ordinului nr. 164/2026 al președintelui ANAF, publicat în Monitorul Oficial pe 4 februarie.
13:40
Copiii români, tot mai expuși la pericole pe rețelele sociale. Cifre alarmante privind siguranța online a minorilor (sondaj) # Digi24.ro
Un nou sondaj realizat de organizația Salvați Copiii România arată că minorii din România sunt tot mai expuși pericolelor din mediul online, de la cyberbullying la provocări riscante și conținut interzis. Studiul, realizat la finalul anului 2025 pe un eșantion de copii între 12 și 17 ani, scoate la iveală cifre alarmante despre siguranța digitală a tinerilor.
13:40
Președintele ACoR, către Ilie Bolojan: „Folosiţi cuvântul pachet, n-ați făcut altceva decât să ne împachetaţi”. Reacția premierului # Digi24.ro
Preşedintele Asociaţiei Comunelor din România, Emil Drăghici, i-a transmis premierului Ilie Bolojan că de când ocupă această funcţie foloseşte cuvântul „pachet” şi a adăugat că acesta nu a făcut altceva decât să „împacheteze” populaţia. Premierul a replicat că realitatea „ne-a împachetat” şi că avem cifre bugetare care nu mai permit acest lucru, dar că trebuie văzut din ce bani se vor face acestea pentru că ţara noastră nu îi mai are şi este nevoită să se împrumute.
13:30
Încă un blocaj în fața diminuării pensiilor magistraților. Surse: Un judecător CCR a intrat în concediu paternal # Digi24.ro
Reducerea pensiei magistraților se lovește de o nouă piedică la CCR. De data aceasta judecătorii ar putea fi încurcați de un nou-născut. Surse apropiate Curții susțin că judecătorul Gheorghe Stan a intrat în concediu paternal. Asta înseamnă că miercuri nu va fi prezent la deliberări.
13:30
Germania va comanda drone de atac în valoare de peste o jumătate de miliard de euro. Unde vor fi ele trimise # Digi24.ro
Guvernul de la Berlin intenţionează să comande drone de atac în valoare de 536 de milioane de euro de la două firme germane noi, Helsing şi Stark Defence, în cadrul unui efort de reînarmare după invazia rusă în Ucraina, transmite Reuters marţi, după consultarea unor documente care prezintă contractele respective.
13:10
Fetiță de patru ani, în comă după ce ar fi fost bătută grav. Dosar penal pentru tentativă de omor # Digi24.ro
O fetiță de patru ani se zbate între viață și moarte după ce a ajuns în stare critică la spital, cu răni grave la cap și față. Copila a fost dusă inițial la Spitalul Județean de Urgență din Târgu Jiu de către mama sa, care le-a spus medicilor că micuța ar fi căzut din pat. Suspiciunile apărute în urma evaluării medicale au dus însă la alertarea poliției, iar procurorii au deschis un dosar penal pentru tentativă de omor.
13:10
Ministrul Culturii spune că la programul-pilot au participat și teatrele. Actor: „Ați putea primi notele de plată de la piscină” # Digi24.ro
Decizia Ministerului Culturii de a evalua minuțios ce fac actorii în cele opt ore de program prevăzute în contract i-a adus față în față, prin intermediul Digi24, pe Monica Davidescu, actriță la TNB, și pe ministrul Culturii, Demeter Andras Istvan.
Acum 6 ore
12:50
Simulare de război în Europa. Franța începe cel mai mare exercițiu militar după Războiul Rece: 12.000 de militari, trimiși în misiune # Digi24.ro
Franța începe cel mai mare exercițiu militar de după Războiul Rece. Urmează două luni în care vor fi trimiși în misiune peste 12.000 de militari. Franța va disloca inclusiv avioane de luptă și un portavion.
12:50
Romsilva a redobândit proprietatea a 43.000 de hectare de pădure retrocedate ilegal. ÎCCJ a închis dosarul care l-a vizat pe Hrebenciuc # Digi24.ro
Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva a obţinut în instanţă decizia definitivă favorabilă în dosarul privind reconstituirea dreptului de proprietate pentru 43.227 hectare de fond forestier, administrate de Direcţia Silvică Bacău, a anunţat, marţi, Romsilva.
12:40
Sorin Grindeanu, luat la rost de un primar independent: „Nu vă plac măsurile, dar nu votarăţi împreună?”. Reacția președintelui PSD # Digi24.ro
Preşedintele Camerei Deputaţilor, liderul PSD Sorin Grindeanu, care a participat, marţi, la o dezbatere cu primarii de comnune, a fost întrebat de un primar independent de ce critică măsurile adoptate de Guvern, PSD făcând parte din coaliţie şi votând aceste măsuri. „Nu vă plac măsurile, dar nu votarăţi împreună?”, a afirmat primarul. Sorin Grindeanu a reiterat ideea că PSD îşi doreşte ca banii colectaţi din taxe şi impozite să rămână la administraţiile locale pentru ca acestea să continue investiţiile.
12:30
Nu există risc iminent de explozie a prețurilor la gaze, deși reliberalizarea pieței a fost amânată, susține Consiliul Concurenței # Digi24.ro
Decizia de amânare a reliberalizării pieței gazelor naturale a fost luată, cel mai probabil, în urma unei analize serioase, însă datele analizate de Consiliul Concurenței nu indică un risc iminent de explozie a prețurilor, a declarat marți vicepreședintele instituției, Dan Pascu, la o conferință de specialitate.
12:20
12:00
Avertisment din Estonia: Rusia plănuiește o consolidare militară pentru a schimba echilibrul de putere în Europa # Digi24.ro
Rusia nu are intenția de a lansa un atac militar asupra vreunui stat NATO în acest an sau în anul viitor, dar se grăbește să-și reconstruiască forțele pe măsură ce Europa își intensifică reînarmarea, a transmis marți serviciul de informații externe al Estoniei în raportul său anual, conform Reuters.
12:00
România este inclusă în rândul statelor „cu democrații fragile” din punct de vedere al percepției asupra corupției # Digi24.ro
România se regăsește la coada clasamentului statelor Uniunii Europene din punct de vedere al percepției asupra corupției existente, potrivit unui raport anual realizat de Transparency International. Țara noastră are, practic, un indice al corupției comparabil cu cel al „democrațiilor fragile”.
11:50
Problema demografică a României: decesele au fost de aproape două ori mai multe decât nașterile, în decembrie 2025 # Digi24.ro
România a înregistrat în decembrie 2025 un spor natural negativ de 10.184 persoane, după ce numărul deceselor a fost de aproape două ori mai mare decât cel al nașterilor. Potrivit datelor Institutului Național de Statistică (INS), în decembrie 2025 s-au înregistrat 11.893 de nașteri și 22.077 de decese, numărul deceselor crescând semnificativ față de luna precedentă.
11:40
Macron vrea ca dialogul cu Putin să fie „bine organizat” cu europenii. Și avertizează: „Rusia nu vrea pace acum” # Digi24.ro
Preşedintele francez Emmanuel Macron a anunţat, într-un interviu difuzat marţi de mai multe publicaţii europene, că doreşte ca reluarea dialogului cu omologul său rus Vladimir Putin să fie „bine organizată” cu europenii, dar fără „interlocutori în plus”, subliniind că primele contacte „tehnice” au confirmat că „Rusia nu doreşte pacea” pentru moment.
11:20
Grindeanu: Dacă nu ești dintr-o localitate binecuvântată de miliarde de la buget, din Vestul țării, atunci ești prezentat ca incapabil # Digi24.ro
Președintele PSD, șeful Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu a declarat, marți, la reuniunea Asociației Comunelor din România, că „în ultima perioadă s-a tot încercat – cu bună știință și prin toate mijloacele, diabolizarea primarului din România”. „Dacă nu ești dintr-o localitate binecuvântată de miliardele de la buget, să zicem la întâmplare, una din Vestul țării, atunci ești prezentat fie ca incapabil, fie ca angajator de pile și amante, fie ca cineva care ia fonduri ca să le fure”, susține Grindeanu. El a dat asigurări că prin pachetul de măsuri al guvernului pentru diminuarea cheltuielor „nimeni nu se va atinge de fondurile destinate comunelor”.
11:20
Tăieri ilegale de arbori într-o arie protejată din județul Brașov. Diana Buzoianu: 30.000 lei amendă aplicată și un dosar penal deschis # Digi24.ro
La câteva săptămâni de la cazul Băile Felix, Diana Buzoianu a anunțat marți, 10 februarie, că au fost descoperite tăieri ilegale de arbori în aria protejată Podișul Hârtibaciului, județul Brașov.
11:20
Digi24 se detașează ca lider incontestabil al anului 2025 în topul celor mai citate surse media realizat de mediaTRUST, fiind citat în 9.191 de materiale jurnalistice. Postul și-a adjudecat prima poziție în clasamentul general în 11 din cele 12 luni ale anului. În top se află și Digi Sport, care a obținut poziția a cincea cu un total de 4.522 de referințe.
11:20
Mihai Călin: „Nu faci un rol doar la repetiții. Dacă vezi pe cineva care vorbește singur, ori are probleme psihice, ori este actor” # Digi24.ro
Actorii trebuie să scrie zilnic rapoarte de activitate și să completeze foaia de prezență, conform noului proiect, care a fost elaborat în urma unor solicitări a Curții de Conturi. Însă această decizie a Ministerului Culturii de a evalua minuțios ce fac actorii în cele opt ore de program prevăzute în contract a stârnit nemulțumire în mai multe teatre din țară.. Actorii de la Teatrul Național din București au anunțat că vor protesta astăzi. Ei spun că decizia transformă activitatea artistică în muncă de birou și distruge creativitatea. Totodată, actorii de la Teatrul Național din Iași au reacționat la această situație. Consideră noile criterii de evaluare a activității lor drept jignitoare și spun că astfel le este pusă la îndoială onestitatea.
11:20
Premierul Ilie Bolojan: Lucrurile în administraţia locală şi centrală nu vor mai putea fi aşa cum eram obişnuiţi până acum # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, marţi, că lucrurile în administraţia locală şi cea centrală nu vor mai putea fi aşa cum eram obişnuiţi până acum şi a explicat că avem nişte deficite foarte mari pe care guvernele s-au angajat să le corecteze.
Acum 8 ore
11:00
Federaţia Sindicatelor din Instituţii de Cultură cere Ministerului Cultuirii să retragă normele pentru cuantificarea muncii: O sfidare # Digi24.ro
Federaţia Sindicatelor din Instituţii de Cultură (FSIC) respinge setul de instrucţiuni-norme create de Ministerul Culturii şi solicită retragerea lor. Organismul face apel la comunicare, consultare cu toţi factorii impicaţi pentru dezbateri pe acest subiect. Artiştii interesaţi să atragă atenţia asupra deficienţelor din acest regulament sunt invitaţi la protest în faţa Teatrului Naţional „I.L. Caragiale” Bucureşti, marţi, de la ora 14.30.
11:00
Ajutorul de stat pentru livezile afectate de înghețul din 2025 a intrat în vigoare: fermierii pot primi până la 2.000 euro/hectar # Digi24.ro
De azi, 10 februarie, a intrat în vigoare ajutorul de stat pentru livezile afectate de înghețul din primăvara anului 2025. Pomicultorii cu pierderi de minimum 30% pot primi până la 2.000 euro/ha prin APIA, dintr-un buget de peste 58,5 milioane de lei, finanțat din fonduri europene.
10:50
Bucureștiul are „șanse foarte mari” să găzduiască finala UEFA Europa League din 2028 sau 2029. Ce spune FRF # Digi24.ro
Bucureștiul intră în cursa pentru a găzdui din nou o finală de cupă europeană. Federația Română de Fotbal a depus prima parte a dosarului de candidatură pentru organizarea ultimului act al UEFA Europa League în 2028 sau 2029. FRF vrea ca partida să se joace pe Arena Națională, la fel ca în 2012, când două echipe spaniole s-au luptat pentru trofeu la București – Atlético Madrid și Athletic Bilbao.
