Primarul suspendat al Mangaliei, acuzat de mită, rămâne în arest preventiv încă 30 de zile. Decizia e definitivă

14:20

Bulgaria este zguduită de un caz care a șocat opinia publică și care ridică multe semne de întrebare. Este vorba despre crime multiple, care ar fi fost comise de membrii unei secte, potrivit informațiilor preliminare. Anchetatorii au descoperit până acum șase cadavre, inclusiv cel al unui băiat de 15 ani. Primele trei victime au fost găsite într-o cabană parțial incendiată, iar alte trei într-o rulotă ascunsă într-un camping. Poliția din Bulgaria a stabilit că toți șase făceau parte dintr-o organizație pentru controlul zonelor protejate, dar care ar fi mascat o sectă. Principala ipoteză a anchetatorilor este cea unei serii de crime, urmate de sinucideri. La dosar există mai multe filmări, recuperate de pe camerele de supraveghere, care susțin acest scenariu.