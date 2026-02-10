Anunțul LPF, după incidentele de la Cluj dintre Bergodi și Cordea! Când se judecă scandalul momentului
Fanatik, 10 februarie 2026 18:20
Etapa a 26-a din SuperLiga României a fost una cu partide interesante, însă scandalul dintre Andrei Cordea și Cristiano Bergodi a furat toată atenția. Când merg cei doi în fața comisiei pentru a-și afla pedepsele
• • •
Acum 30 minute
18:20
18:10
Sorin Cârțu încinge derby-ul U Craiova – FCSB! Ce a spus despre meciul campioanei de la Galați: „Pe noi nu trebuie să ne bănuiți” # Fanatik
Derby-ul U Craiova - FCSB a început deja! Ce a spus Sorin Cârțu înaintea celor două meciuri directe din această săptămână
Acum o oră
17:50
Plecat din Sudan, Laurențiu Reghecampf a pus monopol pe campionatul din Rwanda! Realizare fantastică după ce Al-Hilal Omdurman a învins liderul # Fanatik
Laurențiu Reghecampf e pe val în Rwanda! Echipa sa a învins și liderul și a trecut astfel pe primul loc, iar în perioada următoare își poate mări considerabil avansul față de urmăritoare
17:40
Ştefan Baiaram, pus la punct după ce s-a scuipat cu un fan al lui Dinamo: “Trebuie să îşi vadă de treaba lui şi să fie mai matur” # Fanatik
Ştefan Baiaram a ajuns subiect principal după meciul Dinamo - Universitatea Craiova 1-1. Jucătorul oltenilor a fost pus la punct în direct după ce s-a scuipat cu un suporter al „câinilor”.
Acum 2 ore
17:20
Renaște baza Pro Rapid! Contractul a fost semnat, iar o sumă uriașă a fost alocată pentru reabilitare. Cine asigură finanțarea # Fanatik
Statul se implică în refacerea bazei sportive Pro Rapid, iar un protocol a fost deja semnat în acest sens. Suma care va fi cheltuită pentru modernizare.
17:20
”Așa am slăbit 15 kilograme”. Imaginile cu Serena Williams care au produs un scandal uriaș. Galerie foto # Fanatik
Serena Williams, în centrul unei dispute de amploare, după ce a dezvăluit cum a reușit să elimine 15 kilograme. Fosta jucătoare de tenis a fost taxată dur de fani.
17:10
CFR Cluj – Rapid, live video în etapa a 3-a din grupele Cupei României Betano. „Derby” cu calificarea pe masă! # Fanatik
CFR Cluj - Rapid este meciul de marți seară din cadrul etapei a 3-a din grupele Cupei României Betano. Vezi toate detaliile legate de acest meci, de la scor, la marcatori, la reacții după fluierul final.
17:00
Averea colosală a primarului care a venit cu un Rolex de 50.000 de euro la întâlnirea cu Ilie Bolojan. Are și patru lingouri de aur # Fanatik
Ioan Stegeran, primarul care a venit la consultări cu premierul Ilie Bolojan cu un Rolex de 50.000 de euro, mai deține patru lingouri de aur și a investit sute de mii de euro în titluri de stat
16:50
Mircea Lucescu pleacă în Belgia! Detalii îngrijorătoare despre selecționer: ”Merge la un specialist în oncologie moleculară!” # Fanatik
Starea de sănătate a lui Mircea Lucescu s-a îmbunătățit și acesta a fost externat din spital. Însă, selecționerul urmează să meargă în Belgia pentru fi văzut de încă un specialist.
16:40
Ce nu s-a văzut din confruntarea primarilor cu Ilie Bolojan. Votul covârșitor dat de edili în Parlamentul României și prima veste bună primită de la premier # Fanatik
FANATIK a aflat ce s-a întâmplat la confruntarea primarilor cu Ilie Bolojan: votul dat de edili în Parlament și singura veste bună primită de la premier
Acum 4 ore
16:20
Jucătorii celor de la CFR Cluj sunt la mare căutare. După plecările lui Emerllahu şi Louis Munteanu, ardelenii au ofertă din Rusia pentru Matei Ilie. Ce se întâmplă cu transferul.
16:00
Moment emoționant în Ștefan cel Mare: statuile legendelor dinamoviste au fost ridicate cu macaraua # Fanatik
Moment istoric la Dinamo: lucrările de demolare sunt în plină desfășurare. Statuile legendelor clubului din Ștefan cel Mare au fost ridicate cu ajutorul unei macarale.
15:50
Lovitură ”în familie”: fiul lui Liviu Dragnea, obligat de instanță să-i achite un milion de lei lui Ilie Dragne, amicul din copilărie al tatălui său # Fanatik
Ilie Dragne, unul dintre prietenii și colaboratorii cei mai apropiați ai lui Liviu Dragnea, îl obligă pe fostul fiul fostului lider PSD să-i achite o datorie de peste un milion de lei
15:40
Momente de coșmar pentru un pilot din Formula 1. A fost implicat într-un accident rutier. Comunicatul echipei. Mașina sa de 350 de mii de euro a fost avariată.
15:30
Betano Master revine exact când miza este maximă: duelul decisiv din Cupa României Betano, Craiova – FCSB. Un meci care se joacă pe muchie de cuțit, cu orgolii, presiune și emoții la cote înalte. În […]
15:20
Răzvan Burleanu, cruciadă împotriva celor implicaţi în pariuri ilegale: „Avem jucători, arbitri, membri ai staff-urilor!”. Cum a comentat cazul agentului Cătălin Sărmășan # Fanatik
Răzvan Burleanu a lansat un nou atac la adresa pariurilor ilegale din fotbalul românesc. Președintele FRF a vorbit inclusiv despre cazul impresarului Cătălin Sărmășan.
15:20
Ce joc face PSD cu AUR și de ce e atent partidul lui Grindeanu la alegerile care-l vizează pe Donald Trump: „Suntem într-o situație mai rea decât acum un an” # Fanatik
Situația politică românească devine tot mai complicată. PSD analizează cu atenție influența AUR și a factorilor externi, inclusiv rezultatele alegerilor din Statele Unite.
14:50
De nicăieri! Jucătorul pe care Rapid a plătit un milion de euro pleacă din Giulești. Reacția lui Victor Angelescu # Fanatik
Surpriză pe final de mercato în Giulești: atacantul transferat pe bani importanți pleacă sub formă de împrumut în Polonia, după un sezon sub așteptări în SuperLiga
14:40
De ce l-a dat FCSB pe Dennis Politic la Hermannstadt! Gigi Becali: “Sunt calculate toate!” Ce echipă din SuperLiga a insistat pentru atacant # Fanatik
FCSB l-a împrumutat pe Dennis Politic la FC Hermannstadt, iar Gigi Becali a explicat strategia din spatele mutării. Patronul speră ca atacantul să încurce rivalele la play-off.
Acum 6 ore
14:20
Cine este românul care a jucat în celebre filme BD și a participat la „transferurile lui Răducioiu și Lupescu”. A fost cel mai bun prieten al lui Cornel Dinu și Giovanni Becali # Fanatik
Cine este românul, cel mai bun prieten al lui Cornel Dinu și al lui Giovanni Becali, care a jucat în seria de filme BD și a participat la două transferuri celebre.
14:20
Editorial Răzvan Ioan Boanchiş: „Fără nicio glumă – foarte bune meciurile din ultima etapă. Se înjură mai mult la școală” # Fanatik
Răzvan Ioan Boanchiş face o paralelă între interesul acordat de tineri pentru fotbal în trecut şi în prezent, tendinţa fiind una îngrijorătoare, cu din ce în ce mai puţini copii care urmăresc "sportul rege".
14:10
Ce se întâmplă cu Adrian Mazilu! Dezvăluiri din vestiarul lui Dinamo: “La antrenamente are execuţii fenomenale! N-am văzut demult aşa ceva la un jucător român” # Fanatik
Adrian Mazilu este jucătorul cu care Dinamo a dat lovitura în mercato de vară de anul trecut. Secundul lui Zeljko Kopic a spus totul despre forma și starea tânărului fotbalist, explicând ce se întâmplă cu el.
14:10
ChatGPT, tot mai des folosit pentru problemele cu legea. Avocații avertizează asupra riscurilor: „Poate să atragă și consecințe penale” # Fanatik
Oamenii folosesc ChatGPT și pentru chestiuni juridice și asta le pot aduce probleme în plus, chiar de natură penală. Avocații sunt sceptici și vorbesc despre riscuri: ”De multe ori fac confuzii”
13:50
Lovitură pentru Cristiano Bergodi. Ce se întâmplă cu italianul – e anunț oficial al conducerii Universității Cluj # Fanatik
Scandalul provocat de Cristiano Bergodi, când s-a certat cu Cordea, la finalul partidei dintre CFR Cluj și U Cluj, începe să aibă consecințe pentru antrenorul italian.
13:40
“Oneaţă” Augustin, impresionat de Dinamo, dar dezamăgit de atacanţi: “O să se supere, dar nu e de nivelul nostru! E jucător de provincie” # Fanatik
Ionel Augustin, legenda lui Dinamo, analizează sezonul echipei din Ștefan cel Mare și vorbește despre șansele la titlu. Care este jucătorul care nu are calitate pentru nivelul „câinilor roșii”.
13:20
Cristi Balaj, analiză la sânge a arbitrajelor din SuperLiga! Ce riscă Dinamo după ce Istvan Kovacs a fost lovit de un obiect # Fanatik
Arbitraj apreciat la derby-ul Dinamo – Universitatea Craiova. István Kovács, lăudat de Cristi Balaj, care explică și ce sancțiuni riscă Dinamo după incidentul de pe Arena Națională.
13:10
Începutul sfârșitului pentru Regele Charles? De ce nu spune nimic despre dosarul Epstein, în care fratele său e direct implicat. Ce se întâmplă la Casa Regală # Fanatik
Regele Charles e în cea mai proastă postură de când a intrat pe tron din cauza dezvăluirilor din dosarul Epstein, în care e pomenit și Prințul Andrew, pe care Elisabeta l-ar fi protejat
13:00
Scenariu uluitor! S-au salvat de la retrogradare după ce nu s-au prezentat la meci și au pierdut la masa verde # Fanatik
O situație greu de întâlnit în fotbalul modern s-a petrecut în Maldive, acolo unde, pentru a evita retrogradarea, o echipă de primă ligă a preferat să nu se prezinte la meci.
12:50
Dănuț Lupu, acid după Dinamo – Universitatea Craiova 1-1: “Ca dăruire n-am ce zice, dar fotbal puțin!” # Fanatik
Dănuț Lupu a analizat derby-ul Dinamo - Universitatea Craiova 1-1. Fostul internațional s-a arătat mulțumit de dăruirea jucătorilor, însă nu a fost impresionat de calitatea jocului.
Acum 8 ore
12:30
Universitatea Craiova, reacție despre scandalul în care a fost implicat Baiaram: “E un copil de 22 de ani care a suferit mult anul ăsta! Vom avea o discuţie” # Fanatik
Oficialii de la Universitatea Craiova au luat poziție după scandalul în care a fost implicată vedeta echipei din Bănie, Ștefan Baiaram, la finalul meciului cu Dinamo.
12:20
Denis Drăguș, internaționalul român, a fost implicat într-un scandal după ultimul meci din Turcia, dintre Gaziantep și Kasimpasa, câștigat cu 2-1 de gazde
12:00
Boateng, final de telenovelă cu Dinamo! Anunţ despre prelungirea contractului: “Are o familie! Dacă vine o ofertă de 60-70.000 pe lună…” # Fanatik
Un important om de la Dinamo a venit cu date noi și extrem de importante despre situația lui Kennedy Boateng. Care sunt șansele de prelungire a contractului dintre club și fundașul togolez.
11:50
Ultimele detalii despre accidentarea lui Nsimba: “Noi asta bănuim!” Ce şanse are să joace în Universitatea Craiova – FCSB # Fanatik
Accidentarea lui Steven Nsimba dă bătăi de cap Universității Craiova. Mario Felgueiras a oferit detalii despre starea atacantului. Joacă sau nu în derby-ul cu FCSB.
11:40
De ce au căzut cele două transferuri de la FCSB! Gigi Becali a spus totul: “Cum să dăm banii înainte de vizita medicală?! Ce, suntem cioflingari?” # Fanatik
Gigi Becali a vrut să mai facă două transferuri pe ultima sută de metri a perioadei de mercato. Motivele pentru care jucătorii doriți la FCSB nu au mai venit.
11:30
Clipe grele pentru Salah după eșecul cu Manchester City! Tragedia care l-a lovit pe starul lui Liverpool # Fanatik
Mohamed Salah, starul lui Liverpool, a primit vești teribile la doar câteva ore după ce a evoluat în duelul pierdut de "Cormorani", 1-2, cu Manchester City.
11:20
Ce a remarcat Florentin Petre după Dinamo – U Craiova 1-1: “Eram storși! Este cel mai puternic adversar pe care l-am întâlnit”. “Câinii” vor un ultim transfer! # Fanatik
Florentin Petre, secundul lui Zeljko Kopic la Dinamo, a recunoscut forța pe care o are U Craiova, după remiza din runda a 26-a de SuperLiga. Echipa din Ștefan cel Mare mai vrea un transfer.
11:20
Firma care oferă servicii de catering la Palatul Cotroceni, amendată drastic de Inspectoratul pentru Imigrări. A lucrat cu muncitori străini fără aviz de angajare # Fanatik
Dnata Catering SRL, firmă cu care Administrația Prezidențială a parafat mai multe contracte în 2025, pentru servicii de catering, a fost amendată pentru nerespectarea legii. Câți bani are de dat
11:00
Gigi Becali anunţă război total în Universitatea Craiova – FCSB: “Nu mai Craiova aia! Trebuie să batem ca să nu murim”. Ce strategie are la meciul de Cupă # Fanatik
Gigi Becali a spus totul înainte de meciul Universitatea Craiova - FCSB. Patronul campioanei României merge la „război” cu oltenii și vrea toate cele 3 puncte.
10:50
Fanatik Dinamo, marți, 10 februarie, ora 17:30. Cristi Coste, ediție specială alături de Ionel Augustin # Fanatik
Ediția de marți, 10 februarie, a emisiunii FANATIK DINAMO îl va avea ca invitat pe Ionel Augustin, legendarul atacant al formației din Ștefan cel Mare.
10:50
Dinamo și Universitatea Craiova au remizat, 1-1, într-un duel din etapa cu numărul 26 a SuperLigii, iar fotbalistul care nu s-a aflat în lot a aflat că din vară poate să-și caute echipă.
10:40
Arbitrul a fost suspendat după ce ar fi agresat o prostituată! Anunț de ultimă oră al Federației # Fanatik
Federația a luat o decizie promptă în cazul arbitrului care a fost arestat după ce a agresat o prostituată. Cât timp va fi suspendat și unde s-a întâmplat incidentul
Acum 12 ore
10:20
Genoa a suferit un eșec dramatic, 2-3 pe teren propriu cu Napoli, reușita decisivă sosind dintr-un penalty acordat în prelungiri. Un fost arbitru din Serie A a analizat faza și e de părere că decizia a fost una greșită.
10:10
Au dat lovitura înaintea meciului decisiv din Cupa României Betano! Fostul jucător de la Dinamo și Rapid a semnat # Fanatik
O echipă din Liga 2 care se va lupta pentru calificarea în sferturile Cupei României Betano a anunțat un transfer important. Un fotbalist cu peste 100 de prezențe în Superliga a semnat.
09:50
Instituțiile statului cu cei mai mulți bani în conturi. Autoritatea care a câștigat cel mai mult din dobânzi și investiții # Fanatik
Autoritatea statului care a câștigat cel mai mulți bani din dobânzi. Ce sume au rulat pentru a obține venituri de milioane de lei. Topul instituțiilor statului cu cel mai mari venituri din dobânzi
09:40
Cum se califică Rapid în sferturile Cupei României Betano. De ce au nevoie giuleștenii în meciul cu CFR Cluj. Toate calculele # Fanatik
Cupa României Betano reprezintă un obiectiv important pentru Rapid, însă giuleștenii se află într-o situație dificilă înainte de partida cu CFR Cluj din ultima etapă a grupei A. De ce are nevoie echipa lui Costel Gâlcă pentru a avansa în sferturi.
09:20
Analiștii Fanatik SuperLiga au întors pe toate fețele scandalul de la CFR – U Cluj. „El e mai vinovat”. Vochin, reacție uluitoare despre Pancu # Fanatik
Scandalul Bergodi vs Cordea, de la CFR - U Cluj, care a marcat etapa a 26-a, a fost analizat în detaliu de analiștii Fanatik SuperLiga. Ce l-a șocat pe Andrei Vochin la Daniel Pancu.
09:10
Situație excepțională pentru Mircea Lucescu în perspectiva meciului cu Turcia! Cum se prezintă internaționalii români, cu 45 de zile înaintea barajului de calificare la CM 2026 # Fanatik
Mai sunt 45 de zile până la Turcia - România, semifinala barajului de calificare la CM 2026. Majoritatea internaționalilor care se anunță titulari sunt în formă, un context rar întâlnit pentru naționala lui Lucescu
09:00
Cupa României Betano, etapa 3. Totul se decide în ultima rundă: programul complet și televizările! Cum arată clasamentul # Fanatik
Vezi programul complet din etapa 3 de Cupa României Betano, cine transmite meciurile la TV și online, rezultatele finale, marcatorii și schimbările din clasament.
08:50
Înainte de Tottenham – Newcastle, Thomas Frank a vorbit neîntrerupt despre Radu Drăgușin: „Îmi place mult” # Fanatik
Discursul lui Thomas Frank din cadrul conferinței de presă cu privire la Radu Drăgușin a dat peste nas tuturor contestatarilor. Ce a spus antrenorul danez al lui Spurs despre român înainte de meciul cu Newcastle
