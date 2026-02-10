Vrei să îți deschizi dosar de pensie în 2026? Te poate costa 4.000 de lei. Vezi pe ce trebuie să dai bani
Newsweek.ro, 10 februarie 2026 18:20
Deschiderea dosarului de pensie poate fi o piatră de încercare pentru mulți pensionari. Adeverințele...
Acum 5 minute
18:40
Horoscop februarie: Cele 3 zodii care își vor împlini visele în februarie. Astrele le vor ajuta # Newsweek.ro
Februarie vine cu energie astrală puternică și surprize mari pentru trei zodii norocoase. Astrele le...
Acum 30 minute
18:20
18:10
Rusia amenință Europa. Un avion Su-30 înarmat cu rachete Kinzhal hărțuiește granițele NATO # Newsweek.ro
Un avion de vânătoare rusesc Su-30SM2 a efectuat un zbor amenințătorfoarte aproape de spațiului aeri...
Acum o oră
17:50
Autoritățile din Prahova pregătesc deschiderea spitalului modular de pneumologie neutilizat de ani de zile # Newsweek.ro
Autorităţile din judeţul Prahova anunţă că fac demersuri pentru punerea în funcţiune a unui spital m...
Acum 2 ore
17:40
Charlotte Merz, soția cancelarului german Friedrich Merz, a fost internată pentru scurt timp după ce...
17:20
Magistrații își apără pensiile speciale. ÎCCJ invocă legea UE pentru a bloca schimbările # Newsweek.ro
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie afirmă, marţi, că legea privind pensiile magistraţilor este susc...
17:00
Shakira a căzut pe scenă în timpul unui concert live, chiar în fața fanilor. Cum au reacționat toți? # Newsweek.ro
Shakira a suferit o căzătură pe scenă în timpul unui concert live susținut în acest weekend, inciden...
16:50
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a declarat marţi, în întâlnirea cu primarii de comune, că în ce...
Acum 4 ore
16:30
Șanse mari pentru tăierea pensiilor speciale. Încercarea AUR de a suspenda un judecător, respinsă # Newsweek.ro
Tăierea pensiilor speciale este mai aproape. O avocată AUR, apropiată de George Simion, a contestat ...
16:30
Johannes Hoesflot Klaebo câștigă a doua medalie de aur la Milano Cortina 2026. Al șaptelea său titlu olimpic # Newsweek.ro
Johannes Hoesflot Klaebo continuă să scrie istorie la schi fond. La un an după ce a câștigat toate c...
16:20
Iași: Lucrările de reabilitare și modernizare a Filarmonicii Moldova, finanțate cu fonduri europene obținute # Newsweek.ro
Primarul Iașiului, Mihai Chirica a anunțat că fondurile europene obținute de municipalitate prin Pro...
16:00
Vlad Grigorescu, candidat la șefia DNA nășit de un afacerist anchetat de DNA. Apropiat de Rareș Bogdan # Newsweek.ro
Unul dintre candidații cu șanse la șefia DNA, procurorul Vlad Grigorescu, a fost nășit de un afaceri...
16:00
Curtea de Apel (CA) Alba Iulia a admis, marți, cererea de strămutare formulată de către Statul Român...
15:50
Un livrator din Bangladesh, rămas fără telefonul mobil într-o benzinărie. Îl ținea pe scuter # Newsweek.ro
Un livrator din Bangladesh a rămas fără telefonul mobil în timp ce se afla într-o benzinărie din Buc...
15:40
METEO "Prăbușirea arctică" da o vreme bizară - amestec de căldură și frig extrem. Ce se întâmplă în România? # Newsweek.ro
Pe măsură ce calendarul trece la februarie, ceva tulburător se întâmplă la 9.000 de metri deasupra P...
15:30
Un procuror a ținut la sertar 4 ani apoi a închis dosarul în care un liberal a ascuns 200.000 euro # Newsweek.ro
Situație revoltătoare la Parchetul de pe lângă Judecătoria Iași: după ce a ținut ancheta la sertar p...
15:20
Măsurarea cantitativă a activității creatoare e umilitoare pentru creator. Artiștii, replică dură # Newsweek.ro
Artiștii angajați în instituțiile publice de spectacole și concerte vor fi obligați să lucreze 8 ore...
15:10
O pensionară avea 2.200 de lei într-o geacă în dulap. Doi bărbați au spus că vând parfumuri. I-au furat banii # Newsweek.ro
O pensionară în vârstă de 75 de ani a rămas fără pensie după ce i-a lăsat pe toi tineri să intre în ...
15:00
Polonia deschide un uriaș spital pentru bolnavii de cancer. Spitalele regionale, promise în România de 13 ani # Newsweek.ro
Lucrările la unul dintre cele mai mari spitale oncologice din Europa sunt înainte de termen și este ...
14:50
Potrivit datelor prezentate marți de Eurostat, în 2025, 63,8% dintre tinerii cu vârste cuprinse într...
Acum 6 ore
14:40
China a cucerit Rusia, pe piața auto. Mașinile chinezești, cotă de 59%. „Dacia Logan MCV”, în Top 10 # Newsweek.ro
Până când Putin a atacat Ucraina în februarie 2022, producătorii auto occidentali au fost lideri pe ...
14:30
Bolojan susține ca absolvenții de Medicină să lucreze în România cel puțin câțiva ani după absolvire # Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan susține ca absolvenții facultăților de medicină de stat să rămână să lucreze ...
14:20
FT: Ofensiva lui Putin în Ucraina, un dezastru. Armata rusă pierde 150 de soldați pentru fiecare km² cucerit # Newsweek.ro
Pierderile masive suferite de armata rusă în Ucraina afectează grav capacitatea Moscovei de a-și înd...
14:10
Un bărbat a fost reținut și propus pentru arestare preventivă în dosarul în care procurorii și poliț...
13:50
Accident cu două tiruri pe A1. Unul transporta sulfat de amoniu. Garda de Mediu, la fața locului # Newsweek.ro
Un accident rutier în care au fost implicate două autocamioane a avut loc, marţi, pe autostrada A1, ...
13:40
Ianuarie: Pensie limită vârstă: 3.118 lei, invaliditate: 1.092 lei, speciale: 25.477. Când vor crește? Cu cât? # Newsweek.ro
Românii primesc în ianuarie 2026 pensii medii de 2.819 lei, în timp ce pensiile speciale depășesc 25...
13:30
Un microbuz condus de un tânăr de 22 de ani a lovit o maşină, în Giurgiu. Opt persoane, rănite # Newsweek.ro
Opt persoane au fost rănite, marţi, într-un accident rutier care s-a produs pe DN 5, în judeţul Giur...
13:20
Care pensionari iau, totuși, sute de lei în plus la pensie în 2026? De ce sunt revoltați ceilalți vârstnici? # Newsweek.ro
Casa de pensii a anunțat primele date pe anul 2026. După cum se știe toate pensiile sunt înghețate. ...
13:10
Escrocherie cu apartamente închiriate în regim hotelier. Cum a făcut un fost chiriaș 40.000 de lei? # Newsweek.ro
Un tânăr de 29 de ani dă explicații la Poliție în legătură cu mai multe apartamente pe care le închi...
12:50
Auto: Formula 1 lansează în Bahrain testele oficiale pentru sezonul 2026, care porneşte de la zero # Newsweek.ro
Cele 11 echipe de Formula 1 îşi lansează, miercuri, în Bahrain, primele teste oficiale ale sezonului...
12:50
Scenariu șocant în presa din Rusia. Se vorbește despre moartea României. Călin Georgescu îl venerează pe Putin # Newsweek.ro
Presa rusă promovează un scenariu extrem, în care România este prezentată drept țintă într-un confli...
Acum 8 ore
12:40
NYT: „Noua libertate” a apocalipsei nucleare. Trump ia în calcul noi teste subterane după expirarea New START # Newsweek.ro
După expirarea ultimului tratat nuclear dintre SUA și Rusia, administrația Trump analizează desfășur...
12:30
Localitate cu 7.000 locuitori dă 2.000.000€ pe salariile din primărie. Harta „dezmățului” bugetar la sate # Newsweek.ro
Este grevă în 1.500 de primării din toată țara, după ce guvernul Bolojan a anunțat că urmează reform...
12:30
Iranul cere Washingtonului să se opună influenţelor distructive asupra dialogului bilateral # Newsweek.ro
Iranul le-a cerut marţi Statelor Unite, unde este aşteptat premierul israelian Benjamin Netanyahu, s...
12:30
Pădurea de 300.000.000 € retrocedată ilegal lui Gheorghe Paltin Sturdza în 2012, câștigată de statul român # Newsweek.ro
Romsilva a câștigat definitiv în instanță pădurea de 300.000.000 € retrocedată ilegal lui Gheorghe P...
12:00
Primarul unei comune din Botoșani, trimis în judecată de DNA pentru 90.000 lei mită. Abia ieșise din arest # Newsweek.ro
DNA l-a trimis în judecată pentru luare de mită pe primarul unei comune din județul Botoșani. Acesta...
11:30
Tăieri ilegale şi furt de lemn, în aria protejată Podişul Hârtibaciului. 30.000 lei amendă şi un dosar penal # Newsweek.ro
Garda Forestieră Naţională a descoperit tăieri ilegale şi furt de lemn în aria protejată Podişul Hâr...
11:10
Avertismentul lui Macron: Suveranitatea Europei e atacată. Fără investiții strategice, vom fi dați la o parte # Newsweek.ro
Președintele francez Emmanuel Macron avertizează că Europa riscă să fie marginalizată dacă nu invest...
11:10
VIDEO Bolojan, la întâlnirea cu primarii, în Parlament: „Nu va mai putea fi așa cum eram obișnuiți până acum” # Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan participă la Adunarea Generală a Asociației Comunelor. El a vorbit primarilor...
11:00
Grindeanu, la ședința cu primarii: „Trebuie să înceteze abordarea greșită. Nu e reformă când dai oameni afară” # Newsweek.ro
Liderii coaliției sunt la ședința cu primarii. Sorin Gindeanu spune că trebuie să înceteze abordarea...
10:50
Medicii amenință cu greva generală. Spun că vor pierde 30% din salariu până la finalul anului # Newsweek.ro
Sindicatele din Sănătate amenință cu greva generală. Acestea invocă şi pierderi salariale cumulate c...
Acum 12 ore
10:40
Actorii protestează față de un protect al Ministerului Culturii. Obligați să ponteze și să facă rapoarte # Newsweek.ro
Actorii sunt nemulțumiți de proiectul Ministerului Culturii privind normarea muncii. Ei vor fi oblig...
10:30
Cum va fi vremea de la Ziua Îndrăgostiților până după Ziua Femeii? Meteorologii au emis noua prognoză # Newsweek.ro
Administrația Națioanlă de Meteorologie a emis o prognoză pentru următoarele patru săptămâni. Vreme ...
10:20
Avertismentul unui cercetător în domeniul siguranței inteligenței artificiale: „Lumea este în pericol” # Newsweek.ro
Un lider în domeniul siguranței în privind inteligența artificială și-a anunțat plecarea de la o mar...
10:10
Ce salariu câștigă în realitate un șofer de TIR în Germania? Mulți români aleg această slujbă. Care e motivul? # Newsweek.ro
Într-o piață a muncii tot mai impredictibilă, în România, mulți se gândesc să plece în străinătate. ...
10:00
Călin Georgescu, la Poliția Buftea, după ce instanța a decis începerea procesului pentru propagandă extremistă # Newsweek.ro
Călin Georgescu se va prezenta din nou marți dimineață la Poliția Buftea pentru a semna controlul ju...
10:00
În următoarele zile vor intra în conturile beneficiarilor indemnizațiile pentru nevăzători, indemniz...
09:40
Ce se întâmplă cu avionul european proiectat de Germania și Franța? Macron aduce ultimele vești # Newsweek.ro
Proiectul viitorului avion de luptă european (SCAF) este unul bun şi lucrurile trebuie să avanseze, ...
09:40
„Bătălia” cerului deasupra Taiwanului. Manevre agresive ale Chinei, cu rachete lansate spre avioanele F-16 # Newsweek.ro
China a desfășurat manevre aeriene riscante în apropierea Taiwanului, în timpul unor exerciții milit...
09:20
Rusia, care atacă neîncetat de 4 ani Ucraina, cere „garanții de securitate”, în cazul unui acord de pace # Newsweek.ro
Un posibil acord de pace pentru încheierea războiului dintre Rusia și Ucraina trebuie să includă gar...
