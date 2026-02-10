Cseke Attila: Bugetul pe 2026, marea provocare pentru programul Anghel Saligny

Newsweek.ro, 10 februarie 2026 16:50

Acum 10 minute
17:00
Shakira a căzut pe scenă în timpul unui concert live, chiar în fața fanilor. Cum au reacționat toți? Newsweek.ro
Shakira a suferit o căzătură pe scenă în timpul unui concert live susținut în acest weekend, inciden...
Acum 30 minute
16:50
Cseke Attila: Bugetul pe 2026, marea provocare pentru programul Anghel Saligny Newsweek.ro
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a declarat marţi, în întâlnirea cu primarii de comune, că în ce...
Acum o oră
16:30
Șanse mari pentru tăierea pensiilor speciale. Încercarea AUR de a suspenda un judecător, respinsă Newsweek.ro
Tăierea pensiilor speciale este mai aproape. O avocată AUR, apropiată de George Simion, a contestat ...
16:30
Johannes Hoesflot Klaebo câștigă a doua medalie de aur la Milano Cortina 2026. Al șaptelea său titlu olimpic Newsweek.ro
Johannes Hoesflot Klaebo continuă să scrie istorie la schi fond. La un an după ce a câștigat toate c...
16:20
Iași: Lucrările de reabilitare și modernizare a Filarmonicii Moldova, finanțate cu fonduri europene obținute Newsweek.ro
Primarul Iașiului, Mihai Chirica a anunțat că fondurile europene obținute de municipalitate prin Pro...
Acum 2 ore
16:00
Vlad Grigorescu, candidat la șefia DNA nășit de un afacerist anchetat de DNA. Apropiat de Rareș Bogdan Newsweek.ro
Unul dintre candidații cu șanse la șefia DNA, procurorul Vlad Grigorescu, a fost nășit de un afaceri...
16:00
Alba: Dosarul &#34;ANAF-Iohannis&#34;, strămutat de la Sibiu la Tribunalul Hunedoara Newsweek.ro
Curtea de Apel (CA) Alba Iulia a admis, marți, cererea de strămutare formulată de către Statul Român...
15:50
Un livrator din Bangladesh, rămas fără telefonul mobil într-o benzinărie. Îl ținea pe scuter Newsweek.ro
Un livrator din Bangladesh a rămas fără telefonul mobil în timp ce se afla într-o benzinărie din Buc...
15:40
METEO &#34;Prăbușirea arctică&#34; da o vreme bizară - amestec de căldură și frig extrem. Ce se întâmplă în România? Newsweek.ro
Pe măsură ce calendarul trece la februarie, ceva tulburător se întâmplă la 9.000 de metri deasupra P...
15:30
Un procuror a ținut la sertar 4 ani apoi a închis dosarul în care un liberal a ascuns 200.000 euro Newsweek.ro
Situație revoltătoare la Parchetul de pe lângă Judecătoria Iași: după ce a ținut ancheta la sertar p...
15:20
Măsurarea cantitativă a activității creatoare e umilitoare pentru creator. Artiștii, replică dură Newsweek.ro
Artiștii angajați în instituțiile publice de spectacole și concerte vor fi obligați să lucreze 8 ore...
15:10
O pensionară avea 2.200 de lei într-o geacă în dulap. Doi bărbați au spus că vând parfumuri. I-au furat banii Newsweek.ro
O pensionară în vârstă de 75 de ani a rămas fără pensie după ce i-a lăsat pe toi tineri să intre în ...
Acum 4 ore
15:00
Polonia deschide un uriaș spital pentru bolnavii de cancer. Spitalele regionale, promise în România de 13 ani Newsweek.ro
Lucrările la unul dintre cele mai mari spitale oncologice din Europa sunt înainte de termen și este ...
14:50
Tinerii din România sunt pe ultimul loc în UE la utilizarea inteligenței artificiale Newsweek.ro
Potrivit datelor prezentate marți de Eurostat, în 2025, 63,8% dintre tinerii cu vârste cuprinse într...
14:40
China a cucerit Rusia, pe piața auto. Mașinile chinezești, cotă de 59%. „Dacia Logan MCV”, în Top 10 Newsweek.ro
Până când Putin a atacat Ucraina în februarie 2022, producătorii auto occidentali au fost lideri pe ...
14:30
Bolojan susține ca absolvenții de Medicină să lucreze în România cel puțin câțiva ani după absolvire Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan susține ca absolvenții facultăților de medicină de stat să rămână să lucreze ...
14:20
FT: Ofensiva lui Putin în Ucraina, un dezastru. Armata rusă pierde 150 de soldați pentru fiecare km² cucerit Newsweek.ro
Pierderile masive suferite de armata rusă în Ucraina afectează grav capacitatea Moscovei de a-și înd...
14:10
Arme din Turcia, aduse și vândute ilegal în Dâmbovița. Un bărbat a fost reținut Newsweek.ro
Un bărbat a fost reținut și propus pentru arestare preventivă în dosarul în care procurorii și poliț...
13:50
Accident cu două tiruri pe A1. Unul transporta sulfat de amoniu. Garda de Mediu, la fața locului Newsweek.ro
Un accident rutier în care au fost implicate două autocamioane a avut loc, marţi, pe autostrada A1, ...
13:40
Ianuarie: Pensie limită vârstă: 3.118 lei, invaliditate: 1.092 lei, speciale: 25.477. Când vor crește? Cu cât? Newsweek.ro
Românii primesc în ianuarie 2026 pensii medii de 2.819 lei, în timp ce pensiile speciale depășesc 25...
13:30
Un microbuz condus de un tânăr de 22 de ani a lovit o maşină, în Giurgiu. Opt persoane, rănite Newsweek.ro
Opt persoane au fost rănite, marţi, într-un accident rutier care s-a produs pe DN 5, în judeţul Giur...
13:20
Care pensionari iau, totuși, sute de lei în plus la pensie în 2026? De ce sunt revoltați ceilalți vârstnici? Newsweek.ro
Casa de pensii a anunțat primele date pe anul 2026. După cum se știe toate pensiile sunt înghețate. ...
13:10
Escrocherie cu apartamente închiriate în regim hotelier. Cum a făcut un fost chiriaș 40.000 de lei? Newsweek.ro
Un tânăr de 29 de ani dă explicații la Poliție în legătură cu mai multe apartamente pe care le închi...
Acum 6 ore
12:50
Auto: Formula 1 lansează în Bahrain testele oficiale pentru sezonul 2026, care porneşte de la zero Newsweek.ro
Cele 11 echipe de Formula 1 îşi lansează, miercuri, în Bahrain, primele teste oficiale ale sezonului...
12:50
Scenariu șocant în presa din Rusia. Se vorbește despre moartea României. Călin Georgescu îl venerează pe Putin Newsweek.ro
Presa rusă promovează un scenariu extrem, în care România este prezentată drept țintă într-un confli...
12:40
NYT: „Noua libertate” a apocalipsei nucleare. Trump ia în calcul noi teste subterane după expirarea New START Newsweek.ro
După expirarea ultimului tratat nuclear dintre SUA și Rusia, administrația Trump analizează desfășur...
12:30
Localitate cu 7.000 locuitori dă 2.000.000€ pe salariile din primărie. Harta „dezmățului” bugetar la sate Newsweek.ro
Este grevă în 1.500 de primării din toată țara, după ce guvernul Bolojan a anunțat că urmează reform...
12:30
Iranul cere Washingtonului să se opună influenţelor distructive asupra dialogului bilateral Newsweek.ro
Iranul le-a cerut marţi Statelor Unite, unde este aşteptat premierul israelian Benjamin Netanyahu, s...
12:30
Pădurea de 300.000.000 € retrocedată ilegal lui Gheorghe Paltin Sturdza în 2012, câștigată de statul român Newsweek.ro
Romsilva a câștigat definitiv în instanță pădurea de 300.000.000 € retrocedată ilegal lui Gheorghe P...
12:00
Primarul unei comune din Botoșani, trimis în judecată de DNA pentru 90.000 lei mită. Abia ieșise din arest Newsweek.ro
DNA l-a trimis în judecată pentru luare de mită pe primarul unei comune din județul Botoșani. Acesta...
11:30
Tăieri ilegale şi furt de lemn, în aria protejată Podişul Hârtibaciului. 30.000 lei amendă şi un dosar penal Newsweek.ro
Garda Forestieră Naţională a descoperit tăieri ilegale şi furt de lemn în aria protejată Podişul Hâr...
11:10
Avertismentul lui Macron: Suveranitatea Europei e atacată. Fără investiții strategice, vom fi dați la o parte Newsweek.ro
Președintele francez Emmanuel Macron avertizează că Europa riscă să fie marginalizată dacă nu invest...
11:10
VIDEO Bolojan, la întâlnirea cu primarii, în Parlament: „Nu va mai putea fi așa cum eram obișnuiți până acum” Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan participă la Adunarea Generală a Asociației Comunelor. El a vorbit primarilor...
Acum 8 ore
11:00
Grindeanu, la ședința cu primarii: „Trebuie să înceteze abordarea greșită. Nu e reformă când dai oameni afară” Newsweek.ro
Liderii coaliției sunt la ședința cu primarii. Sorin Gindeanu spune că trebuie să înceteze abordarea...
10:50
Medicii amenință cu greva generală. Spun că vor pierde 30% din salariu până la finalul anului Newsweek.ro
Sindicatele din Sănătate amenință cu greva generală. Acestea invocă şi pierderi salariale cumulate c...
10:40
Actorii protestează față de un protect al Ministerului Culturii. Obligați să ponteze și să facă rapoarte Newsweek.ro
Actorii sunt nemulțumiți de proiectul Ministerului Culturii privind normarea muncii. Ei vor fi oblig...
10:30
Cum va fi vremea de la Ziua Îndrăgostiților până după Ziua Femeii? Meteorologii au emis noua prognoză Newsweek.ro
Administrația Națioanlă de Meteorologie a emis o prognoză pentru următoarele patru săptămâni. Vreme ...
10:20
Avertismentul unui cercetător în domeniul siguranței inteligenței artificiale: „Lumea este în pericol” Newsweek.ro
Un lider în domeniul siguranței în privind inteligența artificială și-a anunțat plecarea de la o mar...
10:10
Ce salariu câștigă în realitate un șofer de TIR în Germania? Mulți români aleg această slujbă. Care e motivul? Newsweek.ro
Într-o piață a muncii tot mai impredictibilă, în România, mulți se gândesc să plece în străinătate. ...
10:00
Călin Georgescu, la Poliția Buftea, după ce instanța a decis începerea procesului pentru propagandă extremistă Newsweek.ro
Călin Georgescu se va prezenta din nou marți dimineață la Poliția Buftea pentru a semna controlul ju...
10:00
Când intră indemnizația de handicap în conturi în februarie? Ce sume vor fi virate? Newsweek.ro
În următoarele zile vor intra în conturile beneficiarilor indemnizațiile pentru nevăzători, indemniz...
09:40
Ce se întâmplă cu avionul european proiectat de Germania și Franța? Macron aduce ultimele vești Newsweek.ro
Proiectul viitorului avion de luptă european (SCAF) este unul bun şi lucrurile trebuie să avanseze, ...
09:40
„Bătălia” cerului deasupra Taiwanului. Manevre agresive ale Chinei, cu rachete lansate spre avioanele F-16 Newsweek.ro
China a desfășurat manevre aeriene riscante în apropierea Taiwanului, în timpul unor exerciții milit...
09:20
Rusia, care atacă neîncetat de 4 ani Ucraina, cere „garanții de securitate”, în cazul unui acord de pace Newsweek.ro
Un posibil acord de pace pentru încheierea războiului dintre Rusia și Ucraina trebuie să includă gar...
09:10
VIDEO Momentul în care un vas suspectat de trafic de droguri este distrus în mers de armata SUA. Doi morți Newsweek.ro
Armata Statelor Unite a publicat imagini cu distrugerea unui vas suspectat de trafic de droguri în O...
Acum 12 ore
09:00
Care e diferența dintre concediul de maternitate și cel de creștere copil? Pentru care se plătește CASS? Newsweek.ro
Multe persoane confundă concediul de maternitate cu cel de creștere a copilului. Acestea au durate d...
08:50
Foștii magistrați primesc 1.000.000.000 lei la pensie de la stat pentru care nu au contribuit. 3.000€ în medie Newsweek.ro
Statul a crescut de 6 ori bugetul alocat pensiilor speciale ale magistraților în ultimii 10 ani. Din...
08:40
Zi decisivă pentru Dan Vîlceanu: ÎCCJ se pronunță în dosarul de ultraj și tulburarea ordinii publice Newsweek.ro
Înalta Curte de Casație și Justiție se pronunță marți, după mai multe amânări, asupra dosarului în c...
08:30
Semnal de alarmă de la Palatul Parlamentului. Grevă în primării și scenariul reorganizării României Newsweek.ro
O grevă de avertisment de două ore este programată să se desfăşoare, marţi, în peste 1.500 de primăr...
08:20
Descoperire misterioasă pe plaja din Mamaia. Resturi de dronă aduse de apă Newsweek.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, afirmă că resturi ale unei drone au fost găsite pe plaja din Mamaia...
