Team Romania la JO: Corina Buzăţoiu încheie competiţia olimpică de sanie pe locul 25
News.ro, 10 februarie 2026 21:20
Parcursul olimpic în proba de sanie s-a încheiat, marţi, pentru Corina Buzătoiu, care nu a reuşit să treacă de manşa a treia şi a terminat competiţia pe locul 25.
• • •
Acum 15 minute
21:30
Dr. Monica Mihaela Cîrstoiu: În România se diagnostichează 9 cazuri noi de cancer de col uterin pe zi şi, din păcate, 6 decese pe zi # News.ro
Medicul Monica Mihaela Cîrstoiu de la Spitalul Universitar Bucureşti afirmă că, în România, nouă femei sunt diagnosticate în fiecare zi cu cancer de col uterin şi şase femei pierd lupta cu această boală. Şi statisticile la nivel european plasează România pe primele locuri în ceea ce priveşte incidenţa şi mortalitatea legate de cancerul de col uterin, din şapte femei care mor în Europa din cauza acestei afecţiuni una fiind din România.
Acum 30 minute
21:20
21:20
Trump ameninţă că urmează să trimită încă un portavion şi ”întăriri militare” în O.Mijlociu, într-un interviu acordat unei televiziuni israeliene. El dă asigurări că Iranul ”nu va avea arma nucleară şi nici rachete” şi că Teheranul vrea un acord cu SUA # News.ro
Preşedintele american Donald Trump anunţă, într-un interviu acordat televiziunii israeliene News 12, că urmează să trimită ”un portavion suplimentar” şi ”întăriri militare” în Orientul Mijlociu, în contextul unor tensiuni puternice cu Iranul care, susţine el, ”vrea cu adevărat să ajungă la un acord” în cadrul unor negocieri cu Washingtonul.
Acum o oră
21:10
UPDATE - Incendiu într-un bloc de locuinţe din Sfântu Gheorghe/ 40 de persoane, evacuate/ Doi soţi, transportaţi la spital - FOTO # News.ro
Un incendiu a izbucnit, marţi, într-un bloc de locuinţe din Sfântu Gheorghe, 40 de persoane fiind evacuate din imobil. Doi soţi, vârstnici, au fost transportaţi la spital, femeia având o intoxicaţie cu fum, iar bărbatul arsuri pe aproape jumătate din suprafaţa corpului.
21:00
Carney dă asigurări că situaţia Podului Detroit-Windsor ”va fi rezolvată”, în urma unei convorbiri cu Trump. Canada a plătit pentru pod, aproape finalizat, o proprietate comună a statului Michigan şi a Guvernului Canadei, care să fluidizeze schimburile tr # News.ro
Premierul canadian Mark Carney a anunţat marţi că a discutat cu preşedintele american Donald Trump despre problema Podului Internaţional Gordie Howe, care urmează să asigure o legătură între Canada şi Statele Unite, şi a dat asigurări că situaţia va ”fi rezolvată”, relatează AFP.
20:50
Parlamentul European susţine euro digital, aliniindu-se cu Consiliul UE pentru o monedă utilizabilă online şi offline # News.ro
Parlamentul European a acordat marţi primul său sprijin major pentru euro digital, aprobând poziţia de negociere a Consiliul Uniunii Europene privind o monedă digitală a băncii centrale care să funcţioneze atât online, cât şi offline, transmite Reuters.
20:50
Premierul canadian Mark Carney a anunţat marţi că a discutat cu preşedintele american Donald Trump despre problema unui nou pod care să asigure o legătură între Canada şi Statele Unite şi a dat asigurări că situaţia va ”fi rezolvată”, relatează AFP.
20:50
Un incendiu a izbucnit, marţi, într-un bloc de locuinţe din Sfântu Gheorghe, 21 de persoane fiind evacuate din imobil. Doi soţi, vârstnici, au fost transportaţi la spital, femeia având o intoxicaţie cu fum, iar bărbatul arsuri pe aproape jumătate din suprafaţa corpului.
Acum 2 ore
20:40
Personaje în miniatură şi scene din sezonul 4 "Bridgerton", o colecţie de păpuşi lansată de Netflix şi Mattel - FOTO # News.ro
Netflix a lansat, în parteneriat cu Mattel, primul său produs de colecţie Polly Pocket, în timp ce fanii aşteaptă cu nerăbdare lansarea celei de-a doua părţi a sezonului 4 din „Bridgerton”.
20:30
O petrecere ”Epstein” prevăzută într-un club de noapte la Cairo, la care intrarea femeilor era gratuită, promovată prin fluturaşi, interzisă de Ministerul egiptean de Interne. Organizatorul, arestat # News.ro
O petrecere ”Epstein”, prevăzută într-un club de noapte la Cairo, cu o tematică legată de infractorul sexual american Jeffrey Epstein, a fost interzisă, iar organizatorul petrecerii a fost arestat, anunţă marţi Ministerul egiptean de Interne, relatează AFP.
20:30
Raport tehnic al Veolia privind Staţia de Tratare a Apei de la Curtea de Argeş - Echipamentele sunt în stadiu avansat de degradare, unele bazine nu au fost curăţate de 20 de ani. Staţia prezintă riscuri operaţionale semnificative / Soluţiile propuse # News.ro
Raportul tehnic realizat de Veolia România Soluţii Integrate cu privire la Staţia de Producţie şi Tratare a Apei Potabile Curtea de Argeş - localitate care se confruntă de mai mult timp cu probleme în furnizarea apei potabile şi unde analizele au indicat prezenţa Clostridium perfringens, o bacterie periculoasă - consemnează stadiul avansat de degradare a echipamentelor şi obiectelor tehnologice existente în filiera actuală de tratare, dar şi faptul că, deşi staţia este funcţională, prezintă riscuri operaţionale semnificative. Specialiştii au constatat că bazinele sunt în stare de degradare şi cu pierderi de etanşeitate, că debitul soluţiilor folosite pentru tratarea apei se poate măsura doar manual, că panourile de automatizare aferente filtrelor sunt nefuncţionale, degradate, iar bazinele de apă filtrată nu au fost curăţate şi dezinfectate de aproximativ 20 de ani. Raportul propune un set de măsuri urgente, cu un termen de execuţie de 78 de zile lucrătoare, care însă nu implică oprirea alimentării cu apă a oraşului, confruntat de peste două luni cu mari dificultăţi. De asemenea, sunt propuse şi măsuri pe termen mediu, constând în retehnologizarea staţiei.
20:20
România va avea şi o a doua brigadă delegată în play-off-ul Ligii Campionilor la fotbal feminin, anunţă frf.ro.
20:10
O suedeză depune plângere la Paris şi susţine că şi-a recunoscut violatorul în documente publicate în dosarul Epstein # News.ro
O suedeză în vârstă de 56 de ani, Ebba Karlson, a depus marţi plângere, la Paris, susţinând că l-a recunoscut, într-o fotografie publicată în dosarul Epstein, pe un francez, Daniel Siad, pe care-l acuză de viol în anii '90, potrivit unei surse apropiate dosarului, care confirmă o dezvăluire a săptămânalului francez Le Point, relatează AFP.
20:10
Circulaţia rutieră este îngreunată, marţi seară, pe DN 7 Piteşti - Râmnicu Vâlcea şi pe DN 73C Curtea de Argeş - Râmnicu Vâlcea, în judeţul Argeş, din cauza ninsorii, anunţă Centrul Infotrafic.
20:00
Consiliul Naţional al Audiovizualului a amendat România TV cu 150.000 de lei. Printre titlurile afişate: „Criminali, drogaţi şi interlopi-alături de rezişti”, „Documentul loviturii pregătite populaţiei” # News.ro
Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA) a amendat, marţi, România TV cu două sancţiuni în valoare de 150.000 de lei, pentru că a încălcat prevederi privind "informarea obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a faptelor şi evenimentelor".
20:00
Campioana Dinamo Bucureşti este prima semifinalistă a Cupei României, după ce a învins marţi, în deplasare, divizionara secundă CSM Oradea, scor 34-29 (20-15). Dinamo este deţinătoarea trofeului.
19:50
Ocupaţia rusă acuză armata ucraineană de avarii la Centrala Nucleară de la Zaporojie, dar dau asigurări că nu există niciun risc radiologic # News.ro
Atacuri ucrainene au antrenat întreruperea uneia dintre cele două linii electrice de alimentare a Centralei Nucleare de la Zaporojie, ocupată de către Rusia, în sudul Ucrainei, acuză marţi ocupanţi ruşi ai acestei instalaţii, care precizează că s-a îndepărtat orice risc, relatează AFP.
19:50
Cineaştii români participă în programele competitive şi în secţiuni de referinţă ale Festivalului, Internaţional de Film de la Berlin consolidând vizibilitatea filmului românesc în lume, cu sprijinul Institutului Cultural Român. Filmele româneşti vor putea fi vizionate în cinci secţiuni ale festivalului care are loc între 12 şi 22 februarie: Berlinale Shorts, Forum, Generation Kplus, Berlinale Special (Berlinale Co-Pro Series 2026) şi Retrospective.
19:50
Corpul de Control al Ministerului Mediului a constatat că drumul forestier din Pădurea Băneasa include un tronson pentru care nu există documente legale, fiind cauzat un prejudiciu/ Se propune sesizarea instanţei pentru anularea contractului de peaj # News.ro
Corpul de Control al Ministerului Mediului a constatat, în urma verificărilor făcute privind drumul forestier din Pădurea Băneasa, că lungimea drumului a fost mărită prin includerea unui tronson de circa 0,7 kilometri, fără a exista documente legale în acest sens, iar lucrările de reparaţie şi întreţinere au fost realizate pe întreaga lungime, fiind ulterior montate bariere. Ca urmare, Corpul de Control a propus sesizarea instanţei pentru anularea contractului de peaj, readucerea terenului forestier la starea iniţială pe segmentul realizat fără bază legală şi recuperarea integrală a prejudiciului.
Acum 4 ore
19:40
19:30
Un bărbat din Doneţk a ucis cu toporul şi ciocanul alţi cinci ucraineni într-un centru pentru persoane strămutate, din vestul Ucrainei. Bărbatul, în vârstă de 72 de ani, arestat. Anchetă cu privire la crimă cu premeditare # News.ro
Un ucrainean în vârstă de 72 de ani, înarmat cu cu un topor şi un ciocan, a ucis trei bărbaţi şi două femei, marţi, într-un centru pentru persoane strămutate, în regiunea Rivne (vest), anunţă poliţia, relatează AFP.
19:20
JO de iarnă: Delegaţia japoneză, plângere pentru podiumul de la patinaj artistic: A fost realizat dintr-o „substanţă aspră” # News.ro
Japonia a depus o plângere oficială la organizatorii Jocurilor Olimpice de la Milano-Cortina după ce lamele patinelor patinatorilor artistici au fost deteriorate pe podiumul de premiere, după proba pe echipe de duminică, a anunţat delegaţia japoneză.
19:10
Administraţia Trump vrea să obţină anularea condamnării lui Steve Bannon în dosarul luării cu asalt a Capitoliului # News.ro
Departamentul american al Justiţiei vrea să obţină anularea unei condamnări a fostului consilier al lui Donald Trump Steve Bannon cu privire la faptul că a refuzat să răspundă unei citaţii a Congresului la audieri cu privire la revoltele de la 6 ianuarie 2021, scrie presa americană, relatează AFP.
19:00
UPDATE - Team Romania la Jocurile Olimpice Milano Cortina 2026: George Buta - locul 39 la biatlon # News.ro
România a fost reprezentată de patru sportivi în proba masculină de biatlon de la Jocurile Olimpice, cel mai bun rezultat fiind obţinut de George Buta, care a încheiat cursa pe locul 39.
19:00
Aniversare Victor Rebengiuc - TVR dedică o săptămână specială unuia dintre cei mai mari actori din istoria României # News.ro
Televiziunea Română va difuza o serie de programe dedicate lui Victor Rebengiuc - film, spectacole de teatru şi interviuri memorabile, la TVR 1, TVR 2, TVR Cultural, TVR 3, TVR Internaţional şi pe tvrplus.ro
18:50
„Viitorul şcolii arată aşa cum îl facem noi”. Ce metodă a găsit un director de şcoală rurală din Braşov # News.ro
Invitat în emisiunea Viitor pentru România de la Prima News, profesorul Daniel Petrule, director al Şcolii Gimnaziale Sânpetru din judeţul Braşov, a vorbit despre transformarea profundă prin care a trecut şcoala pe care o conduce, despre rolul leadershipului educaţional şi despre parteneriatul cu Asociaţia pentru Valori în Educaţie (AVE), organizaţie care sprijină şcolile din România prin programe de transformare instituţională.
18:50
România a fost reprezentată de patru sportivi în proba masculină de biatlon de la Jocurile Olimpice, cel mai bun rezultat fiind obţinut de George Buta, care a încheiat cursa pe locul 39.
18:40
Literatura povestită copilului meu | Episodul 24: George Topârceanu faţă-n faţă cu Mark Twain. Despre râsul care spune adevărul mai bine decât solemnitatea # News.ro
În sezonul 2 din seria „Literatura povestită copilului meu,” Gabi Bartic îi povesteşte fiului ei despre literatură, aducând faţă în faţă câte doi autori.
18:30
Comitetul coordonat de viceprim-ministrul Oana Gheorghiu: Ministerele vor transmite AMEPIP, până la sfârşitul săptămânii, progresele privind demararea selecţiei pentru conducerile întreprinderilor publice şi motivele pentru care au existat blocaje # News.ro
Comitetul interministerial coordonat de viceprim-ministrul Oana Gheorghiu a analizat, marţi, în şedinţă, stadiul implementării reformei privind îmbunătăţirea guvernanţei corporative a întreprinderilor publice şi ţintele şi jaloanele PNRR iar reprezentanţii ministerelor au prezentat informaţii actualizate cu privire la demararea proceselor de selecţie pentru conducerile întreprinderilor publice aflate în prima etapă de reformă, care include companii din domeniile energie şi transport. S-a stabilit că ministerele vor transmite AMEPIP, până la sfârşitul acestei săptămâni, progresele realizate în acest proces sau, după caz, motivele pentru care au existat blocaje.
18:30
Un deplasat din Doneţk omoară cu toporul şi ciocanul alţi cinci deplasaţi ucraineni într-un centru de deplasaţi interni în vestul Ucrainei, în regiunea Rivne. Bărbatul, în vârstă de 72 de ani, arestat. Anchetă cu privire la crimă cu premeditare # News.ro
Un ucrainean în vârstă de 72 de ani, înarmat cu cu un topor şi un ciocan, a ucis cinci persoane, marţi, într-o instituţie pentru deplasaţi interni, în regiunea Rivne (vest), anunţă poliţia, relatează AFP.
18:20
18:20
Cincisprezece persoane au fost arestate marţi în Ţările de Jos, fiind suspectate de difuzarea propagandei Statului Islamic (ISIS) pe TikTok şi de incitare la comiterea de atentate teroriste, au anunţat procurorii olandezi, relatează Reuters.
18:20
FC Voluntari anunţă transferul definitiv al jucătorului Steven N’Guessan, fundaş central, care a semnat un contract valabil pe 1 an şi jumătate cu clubul ilfovean.
18:00
Ayatollahul Khamenei anunţă reducerea pedepselor pentru 2.000 de deţinuţi, dar protestatarii nu sunt vizaţi de măsura de clemenţă # News.ro
Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a acordat marţi graţierea şi reducerea pedepselor pentru peste 2000 de deţinuţi, au anunţat autorităţile judiciare, precizând însă că aceste măsuri nu vizează niciuna dintre persoanele implicate în recentele proteste aspru înăbuşite, relatează AFP.
18:00
Kenya denunţă drept ”inacceptabil” ca cetăţenii săi să devină ”carne de tun” ai armatei ruse în Războiul din Ucraina, în urma unei anchete AFP # News.ro
Kenya consideră ”inacceptabil” ca cetăţeni kenyeni să fie înşelaţi cu promisiuni de locuri de muncă civile bine plătite în Rusia şi să fie folosiţi apoi drept ”carne de tun” de către armata rusă, denunţă marţi numărul doi al diplomaţiei kenyene, relatează AFP.
17:50
Preşedintele PSD Buzău îl atacă pe primarul Constantin Toma: Mai multă administraţie şi mai puţină politică / Este la modă să-ţi ataci colegii de partid pentru a câştiga vizibilitate # News.ro
Preşedintele PSD Buzău, deputatul Romeo Lungu, îl critică dur pe primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, acuzându-l că face politică în loc de administraţie şi că apără PNL şi pe premierul Ilie Bolojan, în timp ce atacă miniştrii PSD.
17:50
Acum 6 ore
17:40
Numele lui Franck Ribery este menţionat de mai multe ori într-un document legat de „Dosarele Epstein” – o scrisoare a uneia dintre victimele fostului miliardar american.
17:40
Gala Internaţională de Balet „Balanchine’s Legacy”, la Bucureşti. Evenimentul va fi prezentat de actriţa Ada Condeescu # News.ro
Gala Internaţională de Balet „Balanchine’s Legacy”, care va avea loc la Sala Palatului miercuri, de la ora 20.00, aduce la Bucureşti esenţa baletului modern, aşa cum a fost gândită de George Balanchine, coregraful care a redefinit dansul secolului XX şi a pus bazele baletului american modern. Considerată pe bună dreptate drept cel mai aşteptat eveniment cultural al începutului de an în România, Gala de Balet „Balanchine’s Legacy” va fi prezentată de actriţa Ada Condeescu, iar printre spectatori şi-au anunţat prezenţa importante personalităţi din ţara noastră.
17:40
Un primar din Maramureş a venit la întâlnirea cu Ilie Bolojan, de la Parlament, având la mână un ceas de 40.000 de euro: „Ăsta nu e din administraţie luat. Eu am firmă, am dividende, se poate verifica, care-i problema?” # News.ro
Primarul liberal al comunei maramureşene Fărcaşa, Ioan Stegerean, aflat în funcţie de 26 de ani, a venit, la întâlnirea de marţi, de la Parlament, cu premierul Ilie Bolojan având la mână un ceas în valoare de aproximativ 40.00 de euro. Edilul a declarat că l-a cumpărat din banii săi şi că şi-ar putea permite chiar mai multe ceasuri, adăugând că tot din fonduri proprii a împrumutat Primăria pe care o conduce, iar comunitatea prosperă. În urmă cu o săptămână, Ilie Bolojan le-a spus jurnaliştilor, după ce în mediul online au apărut informaţii că ar purta un ceas de 200.000 de euro, că pot să stea liniştiţi pentru că ceasul său este unul ieftin, de la Timex, al cărui preţ este de cel mult 750 de lei.
17:30
Ministrul Culturii a decis să revizuiască proiectul-pilot privind evidenţa timpului de muncă în instituţiile de spectacole şi concerte: "Vreau să găsim şi să decidem împreună varianta optimă" # News.ro
Ministrul Culturii a decis marţi, în urma discuţiilor purtate cu participanţii la protestul organizat în faţa Teatrului Naţional „I.L. Caragiale” Bucureşti şi ţinând cont de mai multe reacţii din ţară, revizuirea proiectului-pilot privind evidenţa timpului de muncă în instituţiile de spectacole şi concerte.
17:30
PNL Argeş solicită declararea stării de alertă în alte trei localităţi din judeţ, nu doar în Curtea de Argeş, pe fondul descoperirii unei bacterii în apa potabilă. Criza apei, nou motiv de dispută între PNL şi PSD Argeş # News.ro
PNL Argeş critică decizia autorităţilor din judeţ de a declara starea de alertă în Curtea de Argeş, din cauza faptului că apa furnizată locuitorilor municipiului este nepotabilă, fiind infestată cu bacteria Clostridium perfringens, liberalii catalogând decizia drept ”ezitantă, tardivă şi formală”. Liberalii amintesc că locuitorii din Curtea de Argeş se confruntă cu această situaţie de trei luni, dar şi că starea de urgenţă a fost declarată doar în acest oraş, deşi alte trei localităţi din judeţ se află în aceeaşi situaţie. În plus, PNL Argeş solicită furnizorului de apă să nu factureze apa furnizată ca potabilă, în condiţiile în care aceasta este interzisă consumului.
17:30
17:20
Primarul suspendat al Mangaliei rămâne în arest preventiv încă 30 de zile / Decizia Curţii de Apel Constanţa este definitivă # News.ro
Primarul suspendat al municipiului Mangalia, Cristian Radu, trimis în judecată de DNA pentru mai multe infracţiuni printre care luare de mită şi spălare de bani, rămâne în arest preventiv încă 30 de zile, după ce Curtea de Apel Constanţa i-a respins contestaţia. Decizia instanţei este definitivă.
17:00
Aflat în Armenia, vicepreşedintele SUA, JD Vance, a fost întrebat despre situaţia negocierilor cu Groenlanda şi a spus că discuţiile vor avea loc „în următoarele câteva luni” insistând că SUA ar trebui să „obţină anumite beneficii” pentru investiţiile în securitatea Arcticii, relatează The Guardian.
17:00
City Grill Group a câştigat licitaţia pentru a deschide o cafenea/bistro în Cazinoul din Constanţa # News.ro
City Grill Group anunţă că este câştigătorul licitaţiei desfăşurate de Cazinoul din Constanţa pentru operarea unei cafenele-bistro.
17:00
Prahova: Autorităţile fac demersuri pentru punerea în funcţiune a unui spital modular de pneumologie, dotat cu aparatură nouă, dar care stă neutilizat de mai mulţi ani # News.ro
Autorităţile din judeţul Prahova anunţă că fac demersuri pentru punerea în funcţiune a unui spital modular de pneumologie care stă neutilizat de mai mulţi ani. Unitatea medicală situată în Ploieşti a fost construită în timpul pandemiei de COVID-19, este dotată cu aparatură nouă cumpărată din fonduri europene, dar nu a fost pusă în funcţiune din cauza burocraţiei.
16:40
Norvegianul Johannes Klaebo a obţinut, marţi, a şaptea medalie de aur olimpică din cariera sa, dominând proba de sprint la schi fond la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina, şi este acum la doar un titlu distanţă de recordul pentru Jocurile de Iarnă la toate sporturile.
16:40
CNIR: Nouă oferte au fost depuse pentru contractul de supervizare a lucrărilor la tronsonul 2 al Autostrăzii A8 Târgu Neamţ (Moţca)-Iaşi-Ungheni # News.ro
Nouă oferte au fost depuse, marţi pentru contractul de supervizare a lucrărilor pe tronsonul 2 al Autostrăzii A8 Târgu Neamţ (Moţca)-Iaşi-Ungheni, anunţă Compania Naţională de Investiţii Rutiere (CNIR).
16:30
Schi alpin: Austriecele Ariane Raedler şi Katharina Huber au câştigat aurul la proba combinată pe echipe / Breezy Johnson şi Mikaela Shiffrin, în afara podiumului # News.ro
Austriecele Ariane Raedler şi Katharina Huber au câştigat, marţi, medalia de aur la proba combinată pe echipe. Breezy Johnson şi Mikaela Shiffrin, care au condus după prima manşă, nu au reuşit să urce pe podium din cauza unui slalom slab.
