Armata chineză devine tot mai agresivă în exercițiile din jurul Taiwanului. Americanii cred că se fac “repetiții pentru un atac”
Profit.ro, 10 februarie 2026 21:20
Această perioadă coincide cu preluarea de facto a conducerii operaționale a armatei de către Xi Jinping. Americanii cred că chinezii fac acum “repetiții pentru un atac asupra Taiwanului”.
• • •
Acum 30 minute
21:20
Compania chineză Chery este cel mai mare exportator auto al Chinei și una dintre cele mai ambițioase companii din această țară privind expansiunea în Europa. Achiziția fostei fabrici Nissan din Spania a fost punctul de cotitură al acestei expansiuni, iar acum planurile încep să devină tot mai concrete.
21:20
Acum o oră
21:00
Oferta Electroalfa a strâns 67 de investitori instituționali. Tranzacția care a eclipsat tot ce s-a întâmplat în piața reglementată # Profit.ro
Procesarea de sistemul pieței a operațiunii de listare a Electroalfa a reliefat, alături de cei peste 5.000 de investitori individuali care au realizat subscrieri, și numărul de participanți din zona fondurilor de investiții.
20:50
Platforma de comunicare Discord anunță că, în martie, va introduce la nivel global un nou sistem de verificare a vârstei pentru a limita accesul celor mici la conținut nepotrivit.
Acum 2 ore
20:30
Semnal îngrijorător - Productia de automobile începe anul în scădere. Dacia, la un pas să fie depășită de Ford # Profit.ro
Luna ianuarie nu a fost o lună extrarodinară pentru industria auto din România, după cum arată datele ACAROM. Scăderea de peste șase procente confirmă tendința în scădere a piețelor auto din Europa.
20:00
VIDEO Primul tunel rutier de autostradă din România realizat cu utilajul gigant adus din China. Cel mai mare EPB TBM chinezesc exportat în Europa # Profit.ro
Autoritățile prezintă, cu o animație grafică 3D, unul dintre cele mai spectaculoase obiective ale tronsonului montan parte a Autostrăzii Sibiu-Pitești: Tunelul Poiana.
Acum 4 ore
19:40
Startup-ul german ERC System, cu sediul în Munchen, a realizat un zbor de testare pentru una dintre cele mai mari aeronave electrice din Europa cu decolare verticală.
19:20
18:50
Producția uzinei Ford Otosan Craiova începe anul la un nivel redus, similar cu cel din decembrie # Profit.ro
Situația piețelor auto din Europa continuă să influențeze producția de automobile din România. Uzina Ford din Craiova a fabricat în ianuarie un volum redus de vehicule, identic cu cel din decembrie și unul dintre cele mai scăzute din ultimii doi ani.
18:30
Șeful Toyota explică ce a simțit când a aflat că a fost înlocuit. „În slăbiciunea mea, nu m-am gândit” # Profit.ro
Koji Sato a obținut în 2025 cele mai bune performanțe de vânzări ale Toyota Motor, din toată istoria companiei. În același timp, a fost responsabil cu scăderi importante ale profitului, ca urmare a unor cheltuieli majorate. Cu toate acestea, el a acceptat să predea funcția de CEO al companiei și președinte al Consiliului de Administrație, după numai trei ani, actualului director financiar, Kenta Kon, care era și director operațional. În același timp, Sato va rămâne adjunctul lui Kon, ca vicepreședinte al consiliului executiv.
18:00
Paramount și-a îmbunătățit oferta de 30 de dolari pe acțiune pentru Warner Bros. Discovery, venind cu bani în plus pentru fiecare trimestru în care tranzacția nu se finalizează și acceptând să acopere taxa de reziliere pe care proprietarul HBO ar datora-o gigantului Netflix dacă ar renunța la tranzacție.
18:00
Proprietarii de apartamente - mai dispuși să negocieze prețurile. Singura excepție de la regulă # Profit.ro
Apartamentele și casele noi scoase la vânzare în marile orașe din țară pot atrage până la șase potențiali cumpărători.
Acum 6 ore
17:40
Solicitarea primarului Timișoarei de a anula raportului Agenției Naționale de Integritate a fost respinsă de Curtea de Apel Timișoara.
17:10
Databricks, cu doi fondatori români - nouă finanțare majoră: Suntem gata de listare la bursă „când va fi momentul potrivit” # Profit.ro
Compania americană de software Databricks, care îi are printre fondatori pe antreprenorii români Ion Stoica și Matei Zaharia, evaluată la 134 miliarde de dolari, a obținut o nouă finanțare, de 5 miliarde de dolari.
17:10
După ce Ministerul Culturii a propus normarea timpului de muncă pentru artiști, zeci de actori și angajați ai Teatrului Național din București au protestat.
17:00
Digi Communications propune distribuirea de acțiuni gratuite către acționarii săi, subiect ce va fi supus votului în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor programate pentru 20 martie.
16:30
Dosarul deschis de ANAF împotriva lui Klaus Iohannis, care are ca obiect „acțiune în răspundere delictuală” și „îmbogățirea fără justă cauză”, a fost transferat de la Tribunalul Sibiu la Tribunalul Hunedoara.
16:20
VIDEO Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit în mijlocul unei intersecții aglomerate dintr-un oraș american # Profit.ro
Un avion de mici dimensiuni a fost forțat să aterizeze pe o șosea aglomerată din Gainesville, statul american Georgia.
16:00
Datoriile firmelor către bugetul de stat și bugetele sociale au continuat să crească în trimestrul IV din 2025.
16:00
Kaufland lansează în România reduceri de până la 40% la anumite produse, cu ocazia zilei de Dragobete # Profit.ro
Retailerul german Kaufland lansează reduceri de până la 40% la ciocolată și praline, cu peste 70 de articole tematice, cu ocazia zilei de Dragobete.
Acum 8 ore
15:40
Val de autorizații pentru taxi în București. Primăria lansează prima procedură de atribuire a 1.000 de autorizații # Profit.ro
Primăria Capitalei a anunțat că lansează prima procedură de atribuire a 1.000 de autorizații taxi.
15:40
E.On - Reacție virulentă în România la prelungirea schemei de plafonare la gaze: România intră în infringement! # Profit.ro
România va intra cu siguranță în procedură de infringement dacă mesajul privind prelungirea schemei de plafonare a prețurilor la gaze nu este unul potrivit, a declarat Volker Raffel, CEO al E.ON România.
15:40
Poliția din Guadalupe, un oraș din nord-estul Mexicului care găzduiește unul dintre stadioanele Cupei Mondiale din 2026, va fi ajutată de câini-roboți.
15:20
Președintele american, Donald Trump, este perceput pozitiv în România. Are un rating de 10% net favorabil, în contrast cu restul europenilor.
15:10
City Grill Group a câștigat licitație desfășurată de societatea Patrimoniu Constanța Litoral S.R.L. pentru operarea unei viitoare cafenele/bistro în incinta Cazinoului din Constanța.
15:10
Nordul Bucureștiului funcționează astăzi ca un laborator al pieței rezidențiale: aici se văd cel mai clar efectele creșterii costurilor de construcție, ale majorării TVA, ale noilor reglementări legislative și ale modificărilor în comportamentul cumpărătorilor.
15:00
Datorii istorice în imobiliare. Primul recul major după 10 ani de creștere continuă INFOGRAFIC # Profit.ro
Datoriile dezvoltatorilor imobiliari din România au depășit, în ultimele luni, nivelul istoric de 35 de miliarde de lei, o sumă dublă față de acum 10 ani.
14:50
14:30
Vaccinuri COVID refuzate - România în fața notei de plată. Este așteptat primul verdict în procesul cu Pfizer # Profit.ro
România va afla luna viitoare dacă va fi obligată să achite jumătate de miliard de euro gigantului farmaceutic Pfizer.
14:20
Apa caldă plătită doar când e fierbinte - Termoenergetica explică modul de calcul astăzi # Profit.ro
În București există un mecanism de ajustare a facturilor pentru apă caldă și căldură, dacă temneratura furnizată nu este cea stabilită în contract, anunță Termoenergetica.
14:20
Elon Musk a anunțat că SpaceX și-a modificat prioritățile programelor spațiale și se concentrează acum pe construcția unui oraș selenar capabil să se ''autodezvolte'', proiect ce poate fi realizat în mai puțin de 10 ani.
14:10
Potrivit Amnesty International, Coreea de Nord a executat elevi pentru că au vizionat emisiuni TV sud-coreene și au ascultat muzică K-Pop, inclusiv serialul de succes al Netflix „Squid Game”.
14:10
Curtea de Apel București respins ca neîntemeiată cererea de suspendare a hotărârii de reorganizare a Autorității de Supraveghere Financiară, care includea diminuări salariale și reduceri de posturi, înaintată de 155 de angajați ai instituției.
14:00
Cum durata de conectare la rețea este extrem de importantă, El-Mor propune două proiecte BESS la scară utilitară, gata de livrare, în România # Profit.ro
În România, piața de stocare a energiei la scară industrială trece rapid de la faza de dezvoltare la cea de execuție, iar durata necesară pentru lansare pe piață devine un factor cheie de diferențiere.
13:50
Pe fondul deschiderii simultane a mai multor proiecte mari de infrastructură de către CNAIR, antreprenorul turc Mapa–Cengiz, implicat în lucrări de autostradă în zona Sibiu–Pitești și care vizează și coridorul Brașov–Făgăraș–Sibiu, spune că nu reușește să găsească suficientă forță de muncă locală.
Acum 12 ore
13:30
Compania-mamă a Google, Alphabet, a scos la vânzare obligațiuni corporative, în lire sterline, pe 100 de ani, despre care analiștii se așteaptă să aibă o cerere bună, cu argumentul că investitorii își asumă riscuri pentru datoriile pe termen foarte lung legate de investițiile în inteligență artificială.
13:20
ULTIMA ORĂ Bolojan vrea să oblige absolvenții de medicină să lucreze în România un număr minim de ani # Profit.ro
Absolvenții de medicină ar trebui să aibă obligația de a lucra câțiva ani de zile în România, astfel încât să poată fi recuperat din deficitul de medici, în special din mediul rural și din orașele mici, transmite premierul Ilie Bolojan.
13:10
Cursul valutar oficial, de referință, anunțat marți de BNR a ajuns la 5,0910 lei, de la 5,0934 lei, curs înregistrat luni.
13:10
Philips, producător olandez de electronice și dispozitive medicale, a anunțat că a revenit pe profit în 2025.
13:10
FOTO Controale masive declanșate de ANSVSA în peste 1.600 de supermarketuri și hipermarketuri # Profit.ro
Autoritatea Națională Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a efectuat, în perioada 2-6 februarie controale la 1.605 de supermarketuri și hipermarketuri din țară.
13:00
Uzina Ford Otosan Craiova: contribuție de peste o treime la producția companiei tucești și de 20% la venituri. Profitul fabricii din România a crescut # Profit.ro
Rezultatele financiare ale Ford Otosan SA, analizate de Profit.ro, arată o poziție solidă a uzinei din România în afacerea companiei turcești, în care Ford Motor deține 40%, similar cu grupul Koc Holding. Cifrele referitoare la situația financiară a uzinei craiovene s-au îmbunătățit odată cu finalizarea investițiilor, chiar dacă producția a scăzut ușor.
12:50
Afișarea versurilor melodiilor ascultate devine o funcție premium pe YouTube Music, după ce a fost, până acum, accesibilă tuturor utilizatorilor.
12:30
Facturi la gaze - Consiliul Concurenței se arată surprins: Ne-am fi așteptat ca prețurile pe piața gazelor naturale să fie reliberalizate # Profit.ro
Vicepreședintele Consiliului Concurenței, Dan Pascu, a declarat că "ne-am fi așteptat ca prețurile pe piața gazelor naturale să fie reliberalizate, însă suntem convinși că decizia de întârziere a liberalizării a fost luat în urma unei analize serioase".
12:30
OpenAI pregătește lansarea „unui model Chat actualizat” în această săptămână, anunță Directorul general, Sam Altman.
12:10
România se prăbușește demografic și atinge cel mai mic număr de nașteri din ultimul secol # Profit.ro
Numărul copiilor născuți în România a stabilit un nou record negativ anul trecut
12:00
VIDEO Bolojan, mesaj tranșant primarilor de comune: Dacă nu facem acum reforma administrației, după alegerile din 2028 se va ajunge la reduceri sau fuziuni de comune. Creșterea impozitelor la valoarea de piață va fi la decizia primarilor # Profit.ro
Liderul PNL, premierul Bolojan, i-a avertizat pe primarii de comune că dacă anul acest nu va fi realizată reforma administrației publice, după alegerile din 2028 se va ajunge la reducerea numărului de comune sau la fuziunea comunelor. Șeful Executivului a anunțat totodată că noua impozitare la locuințe, în funcție de valoarea de piață, va rămâne procentual la decizia primarilor.
11:40
Cazul Hrebenciuc - Proces pentru zeci de mii de hectare de pădure, câștigat de Romsilva la Bacău # Profit.ro
Regia Națională a Pădurilor – Romsilva a obținut decizia definitivă favorabilă în dosarul având ca obiect reconstituirea dreptului de proprietate pentru 43.227 hectare de fond forestier, administrate de Direcția Silvică Bacău.
11:20
Grupul Electrica a preluat contractul de furnizare a energiei electrice pentru Liberty Galați.
11:10
Europa se confruntă cu o criză de supraproducție de cartofi, după recolte abundentecare, a dus la o scădere bruscă a prețurilor, fermierii fiind primii afectați.
11:10
ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) este rata medie a dobânzii la care se împrumută, între ele, instituțiile bancare din România, în lei, iar evoluția sa este legată, în principal, de nivelul de lichiditate existent în piață și de nivelul dobânzilor BNR.
