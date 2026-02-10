Aniversare Victor Rebengiuc – TVR dedică o săptămână specială unuia dintre cei mai mari actori din istoria României
Rador, 10 februarie 2026 21:20
Televiziunea Română va difuza o serie de programe dedicate lui Victor Rebengiuc – film, spectacole de teatru și interviuri memorabile, la TVR 1, TVR 2, TVR Cultural, TVR 3, TVR Internațional și pe tvrplus.ro Actor emblematic, cu o carieră ce se întinde pe mai bine de șapte decenii, Victor Rebengiuc a traversat […]
• • •
Acum 30 minute
21:20
Acum 2 ore
20:40
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (10 februarie) – Realizator: Petruța Dinu – Primarii de comune au criticat în repetate rânduri măsurile de reformă a administrației publice locale, spunând, printre altele, că dezvoltarea locală nu se poate face cu fonduri limite și le-au cerut, totodată, liderilor politici să fie uniți și echilibrați în decizii. Nemulțumirele exprimate de edili […]
20:20
RADOR RADIO ROMÂNIA (10 februarie) – Premierul britanic, Keir Starmer, insistă că nu va demisiona, după presiunile legate de faptul că a numit un ambasador la Washington care a avut legături cu defunctul infractor sexual Jeffrey Epstein. Sir Keir a criticat luptele interne din Partidul Laburist, insistând că nu va „întoarce niciodată spatele” Marii Britanii. […]
Acum 4 ore
18:40
Rusia va căuta să se asigure că interesele sale sunt luate în considerare la negocierea acordurilor (Serghei Lavrov) # Rador
Partea rusă intenționează să se asigure că interesele sale sunt luate în considerare necondiționat la negocierea acordurilor cu partenerii deschiși dialogului, a declarat ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, la o reuniune festivă cu ocazia Zilei Diplomatului. „Intenționăm să obţinem luarea în considerare necondiționată a intereselor noastre la negocierea acordurilor reciproc acceptabile cu partenerii deschiși […]
18:40
Curtea de Apel București a respins cererea de suspendare din funcție a judecătorului constituțional Dacian Dragoș # Rador
Curtea de Apel București a decis cu puțin timp în urmă să respingă cererea avocatei Silvia Uscov, membră a partidului AUR, de suspendare din funcție a judecătorului constituțional Dacian Dragoș, nominalizat ca membru al CCR de președintele României, Nicușor Dan. Procesul continuă însă în ceea ce privește o altă cerere a avocatei, de anulare a […]
18:40
Curtea de Apel Timișoara a confirmat decizia ANI, prin care primarul Dominic Fritz a fost declarat în conflict de interese # Rador
Curtea de Apel Timișoara a confirmat, astăzi, decizia Agenției Naționale de Integritate, prin care primarul municipiului Timișoara, Dominic Fritz, a fost declarat în conflict de interese. Instanța a respins contestația depusă de acesta la acuzațiile aduse. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată în termen de 15 zile la Înalta Curte de Casație și […]
18:20
Azerbaidjanul și Statele Unite ale Americii au semnat Carta Parteneriatului Strategic între guvernele celor două țări. Ceremonia de semnare a fost transmisă pe canalul de televiziune de stat „AzTV”. Documentul a fost semnat de președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliev, și de vicepreședintele SUA, J.D. Vance. Detaliile documentului nu au fost încă publicate./ssirbu/eradu (https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/26405005 – 10 februarie)
Acum 6 ore
17:20
Eurodeputații au aprobat modificări ale sistemului de azil al UE, ce vor permite expulzarea accelerată a solicitanţilor de azil respinşi # Rador
Eurodeputații au aprobat, marți, modificări ale sistemului de azil al Uniunii Europene, ce deschid calea unor expulzări accelerate în cazul solicitanților de azil ale căror cereri au fost respinse. Textul, care necesită aprobarea formală finală din partea celor 27 de guverne ale statelor membre ale UE, marchează o înăsprire semnificativă a politicii de migrație a […]
17:10
UE va propune o listă de concesii pe care Europa ar trebui să le ceară Rusiei, ca parte a unui acord de pace cu Ucraina (Kaja Kallas) # Rador
Înaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru politică externă, Kaja Kallas, a declarat marți că va propune o listă de concesii pe care Europa ar trebui să le ceară Rusiei, ca parte a unei înțelegeri pentru a pune capăt războiului din Ucraina. „Toată lumea de la masă, inclusiv rușii și americanii, trebuie să înțeleagă că este […]
17:10
Parlamentul European a votat reducerea cu 90% a emisiilor cu efect de seră în UE până în 2040 # Rador
Parlamentul European a aprobat un demers cheie în direcţia obiectivului Uniunii Europene de a deveni neutră din punct de vedere climatic până la jumătatea acestui secol. Europarlamentarii au votat ca blocul comunitar să îşi reducă emisiile de gaze cu efect de seră cu 90% până în 2040, în comparaţie cu nivelurile din 1990. Obiectivul aşteaptă […]
17:10
Ambasadorul SUA la NATO afirmă că se aşteaptă la mai multe angajamente în cadrul PURL, pentru furnizarea de arme americane Ucrainei # Rador
Ambasadorul Statelor Unite la NATO, Matthew Whitaker, a declarat marți că se așteaptă la mai multe anunțuri privind angajamentele asumate în cadrul inițiativei „Lista Priorităţilor Ucrainei” (PURL) pentru furnizarea de arme americane Ucrainei, atunci când miniștrii apărării din alianță se vor reuni joi la Bruxelles. Ambasadorul a afirmat, într-un briefing online, că aliații au promis […]
15:50
Poliţia olandeză a arestat 15 persoane suspectate de răspândirea de propagandă pentru gruparea Stat Islamic # Rador
Poliţia olandeză a arestat, marți, 15 persoane suspectate că au răspândit propagandă pentru Statul Islamic (ISIS) pe TikTok și că au încercat să convingă oamenii să comită atacuri teroriste, au declarat procurorii olandezi. Arestările au fost declanșate de răspândirea unei cantități mari de propagandă cu subtitrări în limba olandeză pe un cont de TikTok, au […]
Acum 8 ore
15:40
Știri Radio Ujgorod – Angelica Dan
15:40
Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei a raportat, marţi, că Forțele de Apărare ucrainene au lovit o subunitate de reparații, un centru de instruire pentru drone, puncte de comandă și locuri în care erau concentrate trupe ale invadatorilor ruși, atât în teritoriile temporar ocupate, cât și în Federația Rusă. „În cadrul măsurilor sistematice […]
15:40
Un eveniment cu multiple semnificații: primul recital susținut de Alina Bercu la București, după mai bine de 20 ani de la primul ei concert simfonic și recital solo pe scena Ateneului Român. Născută în 1990, Alina Bercu a debutat în concert cu orchestra la doar 9 ani; în urmă cu 20 ani era considerată un […]
15:30
Peste 50 de persoane au fost salvate de pe munte, informează Dispeceratul Național Salvamont # Rador
Peste 50 de persoane au fost salvate de pe munte de ieri până astăzi, informează Dispeceratul Național Salvamont. 21 de persoane au fost transportate la spital, iar într-un caz a fost nevoie de ajutorul elicopterului SMURD. În total au fost peste 40 de apeluri prin care s-a solicitat intervenția salvatorilor montani, cele mai multe pentru […]
15:30
Oficiali din nordul Columbiei au comunicat că cel puţin 140.000 de persoane au fost afectate de inundaţiile la scară largă din regiune. Ei au adăugat că în 80% din regiunea Cordoba au fost înregistrate pagube, după ce a plouat într-o singură zi cât pentru o lună întreagă. Guvernul naţional a confirmat că cel puţin cinci […]
14:50
Premierul israelian afirmă că va discuta cu Donald Trump în principal despre situaţia Iranului # Rador
Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a declarat că discuţiile pe care urmează să le poarte cu preşedintele american, Donald Trump, se vor concentra în principal asupra situaţiei cu Iranul. Aflat în drum către Washington, domnul Netanyahu a spus că va prezenta viziunile guvernului său cu privire la principiile de negociere dintre Statele Unite şi Iran. În […]
14:40
Ţările de Jos alocă încă 35 de milioane de euro pentru a sprijin sectorul energetic din Ucraina # Rador
Țările de Jos au alocat Ucrainei încă 35 de milioane de euro pentru sprijinirea sectorului energetic. Potrivit unui comunicat remis, marţi, de Ministerul Energiei de la Kiev, fondurile vor fi direcționate către instalarea de centrale solare pe acoperișurile obiectivelor critice, în special ale spitalelor, pentru a asigura alimentarea cu electricitate chiar și în timpul întreruperilor […]
14:40
Reprezentanţii partidului „Măreţie” au participat la consultările cu preşedintele Bulgariei, Iliana Iotova, în cadrul procedurii de numire a unui prim-ministru interimar. „Guvernul interimar se confruntă cu sarcina grea de a stopa procesele vicioase şi de a începe redresarea situaţiei”, a declarat liderul formaţiunii, Ivelin Mihailov. „Avem încredere deplină în alegerea dumneavoastră şi suntem gata să […]
14:20
Una dintre cele mai celebre relații artistice și de iubire din literatura europeană contemporană. Două figuri esențiale ale creației literare de limbă germană, Ingeborg Bachmann și Paul Celan, sunt reunite din nou, în mod simbolic, prin două expoziții documentare care le prezintă parcursurile literare și de viață, precum și întâlnirea lor afectivă aflată la originea […]
14:00
La microfon, Elvira Chilaru
14:00
Introducere Jocurile Olimpice de Iarnă reprezintă un simbol al excelenței sportive, al cooperării internaționale și al pasiunii pentru sporturile de iarnă. Cu toate acestea, chiar și acest festival menit să unească națiunile a fost adesea în centrul unor dispute care au ajuns să pună în discuție nu doar regulile sportului, ci și valorile sociale, politice […]
13:50
Ţările membre ale Uniunii Europene trebuie să investească rapid în tranziţia ecologică, inteligenţă artificială şi tehnologie cuantică pentru a face faţă competiţiei cu Statele Unite şi China, crede preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, care a estimat nevoile de investiţii publice şi private ale Uniunii la aproximativ 1,2 trilioane de euro pe an. Într-un interviu acordat mai […]
Acum 12 ore
13:30
Introducere Ediția din 1968 a Jocurilor Olimpice de Iarnă a fost marcată de inovații tehnologice, dar și de o atmosferă tensionată între blocurile estic și vestic. Germania participa sub două steaguri Germania de Est (RDG) și Germania de Vest (RFG) după ce în edițiile anterioare concuraseră sub o echipă unificată. Această separare a introdus un […]
12:50
Duminică, 15 februarie 2026 (de la 17.00), sunteți invitați la Sala Radio, la concertul „Dragobetele sărută fetele”, un eveniment anual devenit o tradiție a stagiunii Orchestrei de Muzică Populară Radio (dirijor: Adrian Grigoraș). Evenimentul este dedicat sărbătorii tradiționale românești a iubirii, celebrată pe 24 februarie, marcând începutul primăverii și renașterea naturii. Asociat cu bucuria, tinerețea […]
12:40
Trebuie să garantăm stabilitatea şi siguranţa maximă a cetăţenilor noştri (preşedintele Bulgariei) # Rador
Preşedintele Bulgariei, Iliana Iotova, continuă consultările cu reprezentanţii grupurilor parlamentare, în cadrul procedurii de numire a unui prim-ministru interimar. Marţi, şeful statului s-a întâlnit cu reprezentanţii grupului parlamentar al partidului „Alianţa pentru Drepturi şi Libertăţi” (APS). În cursul întrevederii, Iotova a declarat că este necesară garantarea stabilităţii şi siguranţei maxime a cetăţenilor bulgari. „Parlamentul continuă […]
12:30
Kremlinul a transmis că nu a fost stabilită încă o dată pentru următoarea rundă de discuții privind Ucraina # Rador
Kremlinul a transmis marți că nu a fost stabilită încă o dată pentru următoarea rundă de discuții de pace privind Ucraina, dar a precizat că negocierile ar putea avea loc în curând. Reprezentanți din Rusia, Ucraina și Statele Unite s-au întâlnit pe 4 și 5 februarie la Abu Dhabi pentru a doua rundă de discuții […]
12:20
Președintele Belarus, Aleksandr Lukașenko: Belarus trebuie să aibă propria industrie de muniție. Liderul belarus a vorbit la o reuniune despre echiparea Forțelor Armate Belaruse și despre dezvoltarea complexului din industria apărării. Belarus trebuie să aibă propria industrie de muniție până la sfârșitul anului, a mai declarat președintele Aleksandr Lukașenko la reuniunea privind echiparea forțelor armate […]
11:50
Nemulțumiri în rândul populației din cauza reformei administrative și a cheltuielilor publice # Rador
Reforma administrativă, politica de reducere a cheltuielilor publice și impactul acestora asupra localităților din țară este tema dezbaterii organizate în această dimineață de Asociația Comunelor din România. Evenimentul, la care va fi prezent și premierul Ilie Bolojan, are loc în paralel cu greva de avertisment din cele aproape 1.300 de primării din țară, timp în […]
11:10
China a afirmat că este dispusă să ajute Cuba în contextul crizei de combustibil pentru avioane # Rador
Ministerul chinez de Externe a declarat marți că nu au existat informații despre cetățeni chinezi blocați în Cuba din cauza suspendării zborurilor către această țară pe fondul unei crize de combustibil pentru avioane, în urma blocării de către Statele Unite a transporturilor din Venezuela. „China sprijină ferm Cuba în apărarea suveranității și securității sale naționale […]
11:00
Conform unui comunicat al Departamentului de Stat al SUA, emis luni seară, Marco Rubio va vizita Slovacia și Ungaria în perioada 15-16 februarie 2026, cu ocazia participării sale la cea de-a 62-a Conferință de Securitate de la München, care va avea loc în perioada 13-15 februarie. În timpul vizitei sale la Budapesta, secretarul de stat […]
10:50
Parlamentul European discută astăzi despre consolidarea apărării europene, cu accent pe continuarea sprijinului pentru Ucraina şi dezvoltarea capacităţilor industriale în domeniul apărării. Pe agendă se află şi o dezbatere privind noul plan de acţiune al Uniunii Europene pentru protejarea tinerilor împotriva hărţuirii cibernetice. Detalii în relatarea trimisului nostru la Strasbourg, Alina Stănuţă. Reporter: Anul trecut, […]
09:20
Zece candidaţi s-au înscris pentru şefia Parchetului General, Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, DIICOT. Actualul procuror general al României, Alex Florenţa, candidează pentru a obţine un loc de procuror şef la DIICOT, în timp ce Marius Voineag, actualul şef al DNA, s-a înscris să devină adjunct […]
09:20
Reforma administrativă, politica de reducere a cheltuielilor publice și impactul acestora asupra localităților din țară este tema dezbaterii organizate, în această dimineață, de Asociația Comunelor din România. Evenimentul, la care va fi prezent și premierul Ilie Bolojan, are loc în paralel cu greva de avertisment din cele peste 1.300 de primării din țară, timp în […]
09:20
CCR analizează sesizările AUR privind Consiliile de Administrație ale Radioului și Televiziunii Publice # Rador
Camera Deputaților a solicitat Curții Constituționale să respingă, în ședința care va avea loc mâine, sesizările AUR privind modul de desemnare a membrilor în Consiliile de Administrație ale Radioului și Televiziunii publice, ca fiind tardive și neîntemeiate. Conducerea forului legislativ a subliniat că din documentele menționate nu se poate reține nerespectarea prevederilor legale invocate, fiind […]
09:10
Autorităţile ucrainene au raportat că, în noaptea de luni spre marţi, Rusia a atacat infrastructura energetică a raionului Ismail, regiunea Odesa. În urma atacului, mai multe comune au rămas fără energie electrică. Potrivit Administrației Militare Regionale Odesa, au fost avariate un obiectiv energetic și o clădire administrativă. În trei comune, mai multe localități au rămas […]
09:00
Starea de alertă a fost prelungită la Praid cu încă 30 de zile, din cauza situaţiei generate de inundarea salinei în luna mai a anului trecut. Potrivit Comitetul pentru Situaţii de Urgenţă Harghita, accesul populaţiei în zona afectată şi în Canionul de Sare rămâne interzis, iar toate mijloacele pentru menţinerea în siguranţă a perimetrului minier […]
09:00
Emmanuel Macron a spus că a sosit momentul ca UE să lanseze împrumuturi comune și să conteste dominația dolarului american # Rador
Uniunea Europeană ar trebui să lanseze un mecanism de împrumut comun, de exemplu prin euroobligațiuni, deoarece acest lucru ar ajuta la contestarea hegemoniei dolarului american, a declarat președintele francez, Emmanuel Macron, în interviuri publicate marți. „UE este subîndatorată în comparație cu Statele Unite și China. În contextul unei curse pentru investiții tehnologice, a nu folosi […]
Acum 24 ore
08:10
Premierul Ilie Bolojan a declarat că își dorește ca actuala coaliție de guvernare să funcționeze în continuare # Rador
Premierul Ilie Bolojan a declarat că își dorește ca actuala coaliție de guvernare să funcționeze în continuare, pentru că ar fi un lucru benefic pentru România. Într-o intervenție televizată, șeful executivului a spus că urmează săptămâni importante care vor arăta cât de stabilă este această colaborare. Afirmațiile premierului au venit în contextul în care, în […]
08:10
Preşedintele Bulgariei, Iliana Iotova, continuă consultările cu reprezentanţii grupurilor parlamentare din cadrul celui de-al 51-lea Parlament, în cadrul procedurii de numire a unui prim-ministru interimar, prevăzută de Constituţie. În cursul zilei de marţi, şeful statului se va întâlni cu reprezentanţii grupului parlamentar al partidului „Alianţa pentru Drepturi şi Libertăţi”. De asemenea, va avea o întrevedere […]
08:10
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat că nu există motive de entuziasm în legătură cu presiunile președintelui american Donald Trump asupra Europei și Ucrainei, întrucât discuțiile privind pacea în Ucraina sunt departe de un rezultat, a relatat marți agenția RIA./aspanily/csimion REUTERS – 10 februarie
08:10
Vaticanul a trimis Kievului un lot de ajutoare din care fac parte generatoare, medicamente și alimente # Rador
Vaticanul a trimis în Ucraina un lot de ajutoare din care fac parte generatoare, medicamente și alimente. Papa Leon al XIV-lea a organizat trimiterea în Ucraina a trei camioane cu 80 de generatoare de energie, medicamente și alimente la bord, relatează Vatican News. Ajutoarele umanitare au ajuns deja în Ucraina. Se menționează faptul că, în […]
08:00
EVENIMENTE INTERNE – Senat * Lucrări în comisiile permanente: ora 9:00 – Comisia pentru agricultură, industrie alimentară si dezvoltare rurală – etaj 4, sala 4060 ora 9:00 – Comisia pentru drepturile omului, egalitate de șanse, culte şi minorităţi – etaj 6, sala 6054 ora 9:30 – Comisia pentru energie, infrastructură energetică și resurse minerale – […]
01:10
Alegerile din Japonia și Europa, relația transatlantică în contextul de securitate european și tensiunile din Orientul Mijlociu se regăsesc astăzi printre temele principale dezbătute în presa internațională. „Acţiunile la bursele din Japonia au crescut la niveluri-record după ce premierul nipon Sanae Takaichi a obţinut o victorie detaşată la alegerile anticipate”, transmite BBC. „Investitorii au salutat […]
01:00
Atunci când președinta Moldovei a făcut aluzie la posibila reunificare cu România, lucrul pe care mulți observatori surprinși nu l-au luat în calcul e măsura în care acest proces este deja destul de înaintat KYIV POST (Ucraina), 9 februarie 2026 – O declarație făcută recent de președinta moldoveană Maia Sandu la podcast-ul „The Rest Is […]
Ieri
19:10
Dosarul în care Călin Georgescu este acuzat de propagandă legionară merge mai departe la judecată pe fond # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (9 februarie) – Dosarul în care fostul candidat la președinție Călin Georgescu este acuzat de propagandă legionară merge mai departe la judecată pe fond, după ce un complet de la Tribunalul Bucureşti a respins, astăzi, contestaţia depusă de avocaţii fostului candidat la prezidenţiale. Procesul se află în cameră preliminară, faza nepublică a […]
19:10
La microfon, Angelica Dan
19:10
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (9 februarie) – Emisiunea: ”Radiojurnal” – Realizator: Mira Gomboș – Securitatea şi apărarea europeană, viitorul relaţiilor transatlantice, viziunile asupra ordinii globale, conflictele regionale şi impactul noilor tehnologii se află pe agenda Conferinţei pentru Securitate de la München, care îşi deschide porţile vineri şi la care şi-au anunţat prezenţa zeci de lideri mondiali. […]
19:10
Moţiunea simplă împotriva ministrului interimar al educaţiei, Ilie Bolojan, a fost respinsă de Senat # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (9 februarie) – Moţiunea simplă împotriva ministrului interimar al educaţiei, Ilie Bolojan, a fost respinsă de Senat. Iniţiatorii acestui demers au susţinut că, sub conducerea acestuia, educaţia a intrat într-o zonă riscantă de austeritate, fără măsuri de protecţie, iar bursele pentru studenţi sunt insuficiente pentru menţinerea acestora în sistem. Senatorii opoziţiei cer […]
