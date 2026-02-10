Rezultatele României la JO Milano Cortina 2026: Corina Buzățoiu a încheiat competiția olimpică de sanie pe locul 25
10 februarie 2026
Parcursul olimpic în proba de sanie s-a încheiat, marți, pentru Corina Buzățoiu, care nu a reușit să treacă de manșa a treia și a terminat competiția pe locul 25.
Un biatlonist norvegian a recunoscut în direct la TV, după câștigarea unei medalii olimpice, că și-a înșelat iubita # StirileProtv.ro
Biatlonistul norvegian Sturla Holm Laegreid a mărturisit în direct la televizor că și-a înșelat iubita, la scurt timp după ce a câștigat bronzul la Jocurile Olimpice de iarnă.
Proteste violente în Albania. Manifestanții au aruncat cu cocktailuri Molotov, iar poliția a intervenit cu tunuri cu apă # StirileProtv.ro
Protestatari antiguvernamentali s-au ciocnit cu poliţia în capitala Albaniei, Tirana, marţi seara, în timp ce mii de persoane s-au adunat pentru a cere demisia vicepremierului Belinda Balluku, acuzată de presupuse fapte de corupţie, relatează Reuters.
Donald Trump amenință că va trimite încă un portavion și „întăriri militare” în Orientul Mijlociu # StirileProtv.ro
Președintele american Donald Trump anunță că va trimite un portavion suplimentar și întăriri militare în Orientul Mijlociu, pe fondul tensiunilor cu Iranul.
Horoscop 11 februarie 2026, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi reușită. E o efervescență care ne ține în priză și o să facem lucruri minunate, o să punem în aplicare ideile pe care le avem de ceva vreme.
Irlanda introduce un sistem unic în lume de protecție a artiștilor, ce aduce și venituri la buget. România voia pontaj la oră # StirileProtv.ro
Irlanda a introdus un sistem unic în lume de protecție a artiștilor, care a generat mari venituri la bugetul de stat. Acesta prevede un venit minim garantat 3 ani, timp în care artiștii se dedică proiectelor lor. România voia să introducă pontaj la oră.
Petrecere „Epstein” cu intrare gratuită pentru femei, interzisă la Cairo. Organizatorul a fost arestat # StirileProtv.ro
O petrecere cu tematică „Epstein”, programată într-un club de noapte din Cairo, a fost interzisă, iar organizatorul a fost arestat, anunță Ministerul egiptean de Interne, potrivit AFP.
O tânără de 23 de ani din Marea Britanie ar fi fost împușcată mortal de tatăl ei după o ceartă despre Donald Trump # StirileProtv.ro
O tânăra din UK a fost împușcată mortal de tatăl ei în timp ce aveau o ceartă cu acesta despre președintele SUA, Donald Trump, în aceeași zi, relatează BBC.
Idolul din Arcuș. Ce reprezintă figurina feminină de lut veche de peste 7.500 de ani descoperită lângă Sfântu Gheorghe # StirileProtv.ro
O figurină feminină din lut, veche de peste 7.500 de ani, a fost descoperită recent în apropierea municipiului Sfântu Gheorghe de către o echipă de arheologi de la Muzeul Naţional al Carpaţilor Răsăriteni, au anunţat, marţi, reprezentanţii instituţiei.
Circulaţia rutieră este îngreunată, marţi seară, pe DN 7 Piteşti - Râmnicu Vâlcea şi pe DN 73C Curtea de Argeş - Râmnicu Vâlcea, în judeţul Argeş, din cauza ninsorii, anunţă Centrul Infotrafic.
Kievul acuză Rusia că a șantajat rude ale prizonierilor ucraineni pentru a folosi terminale Starlink la dirijarea dronelor # StirileProtv.ro
Autorităţile de la Kiev acuză Rusia că a şantajat rude ale prizonierilor ucraineni să înregistreze terminale Starlink folosite pentru a dirija dronele armatei ruse.
Ministrul Culturii, Andras Demeter, înregistrat în timp ce-i făcea ”proști” pe actorii care îi cereau demisia | VIDEO # StirileProtv.ro
Ministrul Culturii, Andras Demeter, a fost înregistrat marți în timp ce-i făcea ”proști” pe actorii care îi cereau demisia, în fața Teatrului Național București. Demnitarul UDMR se afla chiar în mijlocul lor, afișând ostentativ o atitudine sfidătoare.
Sting vine la UNTOLD 2026. Festivalul va avea loc între 6 și 9 august, în Cluj-Napoca # StirileProtv.ro
Sting, o legendă a muzicii care a inspirat generații întregi, vine în această vară la UNTOLD. Cu o carieră de peste patru decenii, Sting a vândut peste 100 de milioane de albume la nivel mondial și a câștigat 17 premii Grammy.
Emmanuel Macron avertizează că administrația Trump este anti-europeană și vizează dezintegrarea Uniunii Europene # StirileProtv.ro
Administrația Trump este anti-europeană și urmărește dezintegrarea Uniunii Europene, avertizează președintele francez.
Deszăpezirile au ciuruit drumurile și așa pline de gropi. „Faceți, bă, drumurile, nu mai luați taxele la oameni!” # StirileProtv.ro
Ninsorile abundente din această iarnă au lăsat urme pe drumurile din țară. Sarea folosită pentru deszăpezire combinată cu schimbările bruște de temperatură au ciuruit asfaltul de pe șosele și autostrăzi.
România a produs mai puțin vin în 2025 din cauza vremii și a costurilor ridicate. „Este într-adevăr alarmant” # StirileProtv.ro
Producția de vin a suferit o scădere majoră în 2025, potrivit Ministerului Agriculturii. La unele categorii, cantitățile obținute sunt și de opt ori mai mici.
După valul de ger, vin temperaturile de primăvară. Europa s-a confruntat cu cea mai rece ianuarie din ultimii 15 ani # StirileProtv.ro
Până când se mai încălzește, ne așteaptă încă o dimineață friguroasă. De altfel Europa s-a confruntat cu cea mai rece luna ianuarie din ultimii 15 ani, din cauza unui curent polar care a permis înghețului să ajungă la noi.
Ungaria se proclamă centrul lumii. ”Suntem mândri că Budapesta a fost locul de unde a pornit revoluţia patriotică globală” # StirileProtv.ro
Ungaria s-a proclamat centrul lumii și își declamă mândria de a fi ”locul de unde a pornit revoluția patriotică globală”, potrivit ministrului de Externe Peter Szijjarto. Acesta vorbește despre onoare, deși Viktor Orban a spus că Ungaria va fi imorală.
Tot mai multe adolescente ajung la spital din cauza genelor false aplicate acasă. Adezivul poate provoca infecții și arsuri # StirileProtv.ro
Un avertisment serios vine din partea medicilor oftalmologi. Sunt îngrijorați de numărul de adolescente care ajung la spital cu probleme grave la ochi, după ce folosesc gene false acasă, fără supraveghere.
Apel de urgență, fără cuvinte. Persoanele în pericol vor putea cere ajutor la 112 prin poze, mesaje și videocall-uri # StirileProtv.ro
Persoanele care se simt în pericol vor putea cere ajutor la 112 fără să spună niciun cuvânt. Cu un singur buton, utilizatorii vor putea trimite o fotografie, mesaje ori chiar apela video direct la dispecerat.
Team Romania la Jocurile Olimpice Milano Cortina 2026: George Buta - locul 39 la biatlon # StirileProtv.ro
România a fost reprezentată de patru sportivi în proba masculină de biatlon de la Jocurile Olimpice, cel mai bun rezultat fiind obținut de George Buta, care a încheiat cursa pe locul 39.
„Twin Peaks” din Bulgaria. Înregistrările video adâncesc misterul celor șase morți împușcați în cap # StirileProtv.ro
Misterul celor șase morți din Bulgaria se adâncește. Anchetatorii au făcut publice imagini surprinse de camerele de supraveghere în care apar, încă în viață, cele 6 persoane care au fost găsite ulterior împușcate, ca într-o execuție.
Centru de radioterapie construit la Spitalul Universitar de Urgență București, cu o investiție de 77 de milioane de lei # StirileProtv.ro
Un nou centru de radioterapie a fost construit în subteran, la aproape 9 metri sub nivelul solului, în cadrul Spitalului Universitar de Urgență București.
Îmbătrânirea populației - „Bomba cu ceas” din România. În 2025 s-au născut de 4 ori mai puțini copii decât acum 100 de ani # StirileProtv.ro
Record negativ pentru România în 2025, când s-a înregistrat cea mai mică natalitate din ultimul secol.
Ilie Bolojan spune că este necesară o lege a salarizării, dar estimează că intrarea ei în vigoare se va face etapizat # StirileProtv.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat că este necesară o lege a salarizării care să prevadă atât creşteri, cât şi tăieri acolo unde este cazul.
Instanța Supremă îl pârăște pe Bolojan la Curtea de Justiție a UE. Legea pensiilor speciale i-ar discrimina pe magistrați # StirileProtv.ro
Curtea Supremă afirmă că legea privind pensiile magistraţilor este susceptibilă a încălca dreptul Uniunii Europene, întrucât nu ar respecta principiile proporţionalităţii, egalităţii, securităţii juridice şi protecţiei încrederii legitime.
Troleibuzele din Ploiești au fost scoase din circulație pentru că nu au ITP. Conducerea a crezut că nu este nevoie # StirileProtv.ro
Ploieștiul a rămas, deocamdată, fără troleibuze. Cele 20 de vehicule au fost scoase din circulație, pentru că nu au inspecția tehnică periodică.
Recomandările ANPC pentru Valentine’s Day și Dragobete. La ce trebuie să fie atenți consumatorii # StirileProtv.ro
Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) recomandă consumatorilor să acorde o atenție sporită produselor și serviciilor achiziționate în această lună, pentru a sărbători Valentine’s Day și Dragobete.
Victorie a actorilor. Ministerul Culturii renunță, deocamdată, la controversatul proiect al ”pontărilor obligatorii" # StirileProtv.ro
Ministerul Culturii a anunțat, marți, că renunță temporar la proiectul referitor la realizarea unor rapoarte zilnice privind evidenţa timpului de muncă, proiect criticat deja de actori într-o acțiune de protest.
Indignare în Turcia după ce un bărbat eliberat temporar din închisoare și-a împușcat mortal mama, soția și fiica # StirileProtv.ro
Uciderea a trei femei din aceeaşi familie, crimă comisă luni la Ankara, capitala Turciei, a stârnit indignare în rândul grupurilor feministe, care susţin că principalul suspect era un deţinut eliberat temporar, relatează AFP.
Apa din rețeaua publică a fost oprită complet în Curtea de Argeș, după descoperirea unei bacterii periculoase # StirileProtv.ro
Este stare de alertă în orașul Curtea de Argeș și în trei comune, după ce în rețeaua publică de distribuție a apei a fost depistată o bacterie periculoasă.
La 7 luni de la dispariția lui Emil Gânj, zeci de polițiști din Mureș spun că nu au fost plătiți pentru orele suplimentare # StirileProtv.ro
La 7 luni de când a dispărut fără urmă Emil Gânj, individul bănuit că și-a omorât iubita și i-a incendiat casa, zeci de polițiști din Mureș susțin că nu le-au fost plătite ori compensate cu timp liber orele suplimentare.
O maramureșeancă s-a dus și a bătut o femeie la ea în casă, acuzând-o că e amanta soțului ei. Ce a urmat # StirileProtv.ro
Caz mai puțin obișnuit, anchetat de poliție. O femeie din Maramureș a obținut un ordin de protecție împotriva altei femei care o agresase și o acuzase de adulter.
O fetiță de 4 ani este în comă la spital, iar mama susține că a căzut din pat. Cazul, anchetat pentru tentativă de omor # StirileProtv.ro
O fetiță de 4 ani este în comă la spital, iar cazul este investigat penal într-un dosar deschis pentru tentativă de omor. Copila a suferit o lovitură puternică la cap, iar mama ei a susținut în fața medicilor din Târgu Jiu că victima a căzut din pat.
Un bărbat din Vâlcea a fost reținut după ce ar fi adus în țară 100 de grame de cocaină prin curier # StirileProtv.ro
Un bărbat de 34 de ani a fost reținut pentru trafic de droguri de mare risc, după ce procurorii au descoperit că a introdus în țară, printr-o firmă de curierat, 100 de grame de cocaină.
Fondatorul Telegram, Pavel Durov, acuza UE de cenzură și ”gulag digital”. Acum, Rusia îi oferă ”libertate” # StirileProtv.ro
Rusia a început să restricționeze Telegram pe teritoriul său, acuzând aplicația de mesagerie că servește unor ”scopuri teroriste”. În decembrie, fondatorul Pavel Durov acuza Uniunea Europeană de cenzură și ”gulag digital”.
Sentință definitivă în procesul de ”îmbogățire fără justă cauză” deschis de ANAF împotriva lui Klaus Iohannis # StirileProtv.ro
Dosarul care are ca obiect „acţiune în răspundere delictuală” şi „îmbogăţirea fără justă cauză” deschis de ANAF împotriva familiei fostului preşedinte Klaus Iohannis a fost transferat de la Tribunalul Sibiu la Tribunalul Hunedoara.
Uniunea Europeană a înăsprit politica în domeniul migrației. În ce țări vor fi expulzați solicitanții de azil # StirileProtv.ro
Parlamentul European a adoptat marţi în formă definitivă două texte emblematice pentru politica în domeniul migraţiei, cu voturile unei alianţe a dreptei şi extremei drepte, transmite AFP.
Televiziunea arabă Al Jazeera: Israel a folosit în Fâșia Gaza arme termobarice, care nu doar ucid, ci distrug și materia # StirileProtv.ro
O investigație jurnalistică, realizată de Al Jazeera, susține că Israelul ar fi folosit în atacurile din Fâșia Gaza arme termobarice, care nu doar ucid, ci distrug și materia.
Soția cancelarului Friedrich Merz a fost transportată la spital după ce a căzut de pe bicicletă în timpul unei plimbări # StirileProtv.ro
Charlotte Merz, soția cancelarului german Friedrich Merz, a fost internată pentru scurt timp după ce a căzut de pe bicicletă, a confirmat marți Guvernul de la Berlin.
Shakira a căzut pe scenă în timpul unui show live din El Salvador. Reacția artistei. VIDEO # StirileProtv.ro
Shakira a suferit o căzătură pe scenă în timpul unui concert live susținut în acest weekend, incidentul având loc chiar în fața publicului, în timp ce interpreta o piesă din repertoriul său.
Un băiat de 14 ani din Cluj a fost arestat după ce a amenințat un adolescent și a încercat să-l jefuiască # StirileProtv.ro
Un băiat în vârstă de 14 ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce a încercat să jefuiască, împreună cu fratele său, un adolescent de 17 ani, pe o stradă din Cluj-Napoca.
Top destinații europene care merită vizitate în luna februarie. Cele mai frumoase orașe și insule de descoperit # StirileProtv.ro
Februarie în Europa poate aduce temperaturi mai scăzute, dar vine și cu surprize plăcute: străzi festive, obiective turistice mai liniștite și șansa de a explora destinații populare fără aglomerația verii.
Control mai strict pe fonduri UE. Procurorii vor putea urmări direct traseul banilor europeni prin platformele MIPE # StirileProtv.ro
DNA și Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene au semnat un protocol de colaborare în baza căruia procurorii anticorupţie au acces direct la platforma naţională de gestionare a proiectelor finanţate din fonduri europene.
STS lansează un sistem avansat de localizare a apelurilor 112 și o aplicație video pentru persoanele cu deficiențe de auz # StirileProtv.ro
Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) a prezentat, marți, un nou sistem de localizare a apelantului la numărul 112, dar și o opțiune pentru persoanele cu deficiențe de auz de a solicita serviciile de urgență.
Guvernul vrea medici „cu obligații”. Bolojan propune ani obligatorii de muncă în țară după facultate # StirileProtv.ro
Premierul Ilie Bolojan susţine că absolvenţii facultăţilor de medicină de stat să rămână să lucreze în România pentru o perioadă de cel puţin câţiva ani după absolvire.
UE vrea protecții suplimentare pentru agricultură în contextul acordului Mercosur, pentru a-i apăra pe fermierii europeni # StirileProtv.ro
Eurodeputații au aprobat la Strasbourg măsuri suplimentare de protecție pentru a limita impactul liberalizării comerțului cu țările Mercosur asupra sectorului agricol european.
Vortexul polar se rupe. Fenomenul meteo care întârzie venirea primăverii în România. Când se încălzește vremea # StirileProtv.ro
Vortexul polar este pe punctul de a se fractura, anunță meteorlogii de la Sevee Weather Europe, iar acest fenomen atmosferic de amploare schimbă radical vremea din România în a doua parte a lunii februarie și în luna martie.
Câte persoane au sesizat anul trecut Serviciul de Spionaj al Rusiei: „Erau informații semnificative” # StirileProtv.ro
Aproape 150.000 de persoane au apelat anul trecut la serviciul de informaţii interne rus pentru a transmite informaţii.
