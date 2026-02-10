Povestea emoționantă a unui sportiv de la Jocurile Olimpice de iarnă. Și-a revăzut familia după mulți ani
Fanatik, 10 februarie 2026 21:50
Concurentul de la Jocurile Olimpice de iarnă care are o istorie fascinantă, dar tulburătoare în același timp. După o vreme lungă i-a revăzut pe cei dragi.
• • •
Alte ştiri de Fanatik
Acum 10 minute
22:00
Ilie Bolojan vrea să oblige studenții de la medicină să rămână în România. Tinerii atrag atenția. „Nu rezolvă problemele de fond” # Fanatik
Premierul Ilie Bolojan vrea ca absolvenții facultăților de medicină de stat să rămână să lucreze în țară pentru câțiva ani. Tinerii se plâng de problemele din sistemul sanitar și cer condiții mai bune
Acum 30 minute
21:50
Povestea emoționantă a unui sportiv de la Jocurile Olimpice de iarnă. Și-a revăzut familia după mulți ani # Fanatik
Concurentul de la Jocurile Olimpice de iarnă care are o istorie fascinantă, dar tulburătoare în același timp. După o vreme lungă i-a revăzut pe cei dragi.
21:50
A fost anunțat dezastrul pentru Cristiano Bergodi! La ce suspendare șoc trebuie să se aștepte # Fanatik
Ar fi o lovitură extrem de puternică pentru Cristiano Bergodi! Ce pedeapsă ar putea primi după scandalul de la finalul meciului CFR Cluj - U Cluj
Acum o oră
21:30
Ilie Dumitrescu a dat verdictul! El este jucătorul din SuperLiga care amenință postul lui Nicușor Bancu la națională: „Aduce un plus evident” # Fanatik
Ilie Dumitrescu a vorbit la superlativ despre unul dintre fundașii stânga din România. Fotbalistul remarcat de „Mister” e văzut drept înlocuitorul perfect pentru Nicușor Bancu în naționala României
Acum 2 ore
21:10
Cine era, de fapt, soția milionarului din Vaslui care a murit într-un accident tragic. Femeia, însărcinată, e plânsă de colegi # Fanatik
Cine era femeia care a schimbat vieți prin dedicarea și curajul său. Soția însărcinată în opt luni a milionarului din Vaslui a murit într-un tragic accident.
20:50
Andrei Cordea, de vorbă cu rivalii la CFR Cluj – Rapid din Cupa României Betano! Cum a fost surprins în tribune după scandalul cu Bergodi. Foto # Fanatik
Andrei Cordea, la primul meci în tribune după eliminarea de după conflictul cu Bergodi! Cum a fost surprins fotbalistul de la CFR Cluj la meciul cu Rapid din Cupa României Betano
20:40
Doliu în fotbalul românesc! Fosta glorie a lui Dinamo și UTA a murit într-un azil de bătrâni # Fanatik
O legendă a cluburilor UTA Arad și Dinamo București s-a stins din viață! Fostul fotbalist a adus trofee importante pentru cele două formații și a marcat un hat-trick în finala Cupei României
20:20
Mesajul lui Cristiano Bergodi pentru toți românii după scandalul de la finalul derby-ului CFR Cluj – U Cluj. Exclusiv # Fanatik
Cristiano Bergodi a avut un mesaj sincer pentru românii din toată lumea după scandalul de la Cluj. Antrenorul lui „U” spune că oamenii din țara noastră îi oferă mai multă recunoștință chiar și decât compatrioții săi
Acum 4 ore
20:10
„Bucureștiul stă pe o bombă gata să explodeze”. Scenariul apocaliptic al lui Mitică Dragomir și mesajul sistemului pentru PSD. Exclusiv # Fanatik
Dumitru Dragomir leagă atacurile recente din justiție și descinderile DNA de un semnal transmis PSD, avertizează asupra unui scenariu politic periculos și spune că Bucureștiul "stă pe o bombă" din cauza infrastructurii.
19:50
Super meciurile etapei a 26-a din Premier League se văd pe Voyo! Radu Drăgușin, șansă uriașă în Tottenham – Newcastle, blockbuster-ul rundei # Fanatik
Tottenham - Newcastle este cea mai tare partidă din etapa a 26-a din Premier League și va putea fi urmărită pe Voyo. Radu Drăgușin are șanse mari să fie titular.
19:40
David Popovici, abandonat de statul român. Guvernul le datorează 23,5 milioane euro sportivilor campioni: ”Nu sunt bani” # Fanatik
Agenția Națională pentru Sport nu știe când sau dacă va avea bani pentru plata performanțelor lui David Popovici și ai celorlalți sportivi care au câștigat premii importante în ultimii doi ani
19:30
Rapid – Dinamo se poate juca pe Arena Națională! Modificări de ultim moment făcute de LPF: ce se întâmplă cu meciurile Craiovei și FCSB-ului # Fanatik
LPF a modificat programul etapei a 28-a din SuperLiga! Meciurile FCSB-ului și Craiovei au fost mutare, iar Rapid - Dinamo se poate disputa acum pe Arena Națională
19:20
Cine este primărița care l-a apostrofat pe Ilie Bolojan în Parlament. Câștigă peste 18.000 de lei pe lună # Fanatik
Cine este edilul care l-a tars de mânecă pe Ilie Bolojan? Are venituri lunare de peste 18.000 de lei și este unul dintre primarii de comună cu cele mai multe mandate
19:10
FCSB l-a trecut pe listă, la o zi după încheierea perioadei de mercato! Noul jucător al campioanei este gata de luptă # Fanatik
La o zi după ce perioada de mercato s-a încheiat în România, FCSB a luat decizia cu privire la noul transfer! Fotbalistul a fost introdus pe lista LPF și este așteptat să debuteze în curând
18:50
România, vizată de amenințări nucleare în presa de la Moscova. De ce apare Bucureștiul în discursul agresiv al Rusiei # Fanatik
Un analist în studii de securitate a descifrat pentru FANATIK substratul amenințărilor apărute în presa de la Moscova, în care un istoric vorbește de atacarea Bucureștiului cu ogive nucleare.
18:40
Meme Stoica a făcut în direct calculele de play-off și de Cupa României. „Poate suporterii vor fi puțin dezamăgiți”. Cum va fi dubla cu Craiova # Fanatik
Mihai Stoica a analizat „dubla” pe care FCSB o va disputa contra Universității Craiova. Oficialul campioanei s-a pronunțat și cu privire la lupta pentru calificarea în play-off.
18:20
Anunțul LPF, după incidentele de la Cluj dintre Bergodi și Cordea! Când se judecă scandalul momentului # Fanatik
Etapa a 26-a din SuperLiga României a fost una cu partide interesante, însă scandalul dintre Andrei Cordea și Cristiano Bergodi a furat toată atenția. Când merg cei doi în fața comisiei pentru a-și afla pedepsele
Acum 6 ore
18:10
Sorin Cârțu încinge derby-ul U Craiova – FCSB! Ce a spus despre meciul campioanei de la Galați: „Pe noi nu trebuie să ne bănuiți” # Fanatik
Derby-ul U Craiova - FCSB a început deja! Ce a spus Sorin Cârțu înaintea celor două meciuri directe din această săptămână
17:50
Plecat din Sudan, Laurențiu Reghecampf a pus monopol pe campionatul din Rwanda! Realizare fantastică după ce Al-Hilal Omdurman a învins liderul # Fanatik
Laurențiu Reghecampf e pe val în Rwanda! Echipa sa a învins și liderul și a trecut astfel pe primul loc, iar în perioada următoare își poate mări considerabil avansul față de urmăritoare
17:40
Ştefan Baiaram, pus la punct după ce s-a scuipat cu un fan al lui Dinamo: “Trebuie să îşi vadă de treaba lui şi să fie mai matur” # Fanatik
Ştefan Baiaram a ajuns subiect principal după meciul Dinamo - Universitatea Craiova 1-1. Jucătorul oltenilor a fost pus la punct în direct după ce s-a scuipat cu un suporter al „câinilor”.
17:20
Renaște baza Pro Rapid! Contractul a fost semnat, iar o sumă uriașă a fost alocată pentru reabilitare. Cine asigură finanțarea # Fanatik
Statul se implică în refacerea bazei sportive Pro Rapid, iar un protocol a fost deja semnat în acest sens. Suma care va fi cheltuită pentru modernizare.
17:20
”Așa am slăbit 15 kilograme”. Imaginile cu Serena Williams care au produs un scandal uriaș. Galerie foto # Fanatik
Serena Williams, în centrul unei dispute de amploare, după ce a dezvăluit cum a reușit să elimine 15 kilograme. Fosta jucătoare de tenis a fost taxată dur de fani.
17:10
CFR Cluj – Rapid, live video în etapa a 3-a din grupele Cupei României Betano. „Derby” cu calificarea pe masă! # Fanatik
CFR Cluj - Rapid este meciul de marți seară din cadrul etapei a 3-a din grupele Cupei României Betano. Vezi toate detaliile legate de acest meci, de la scor, la marcatori, la reacții după fluierul final.
17:00
Averea colosală a primarului care a venit cu un Rolex de 50.000 de euro la întâlnirea cu Ilie Bolojan. Are și patru lingouri de aur # Fanatik
Ioan Stegeran, primarul care a venit la consultări cu premierul Ilie Bolojan cu un Rolex de 50.000 de euro, mai deține patru lingouri de aur și a investit sute de mii de euro în titluri de stat
16:50
Mircea Lucescu pleacă în Belgia! Detalii îngrijorătoare despre selecționer: ”Merge la un specialist în oncologie moleculară!” # Fanatik
Starea de sănătate a lui Mircea Lucescu s-a îmbunătățit și acesta a fost externat din spital. Însă, selecționerul urmează să meargă în Belgia pentru fi văzut de încă un specialist.
16:40
Ce nu s-a văzut din confruntarea primarilor cu Ilie Bolojan. Votul covârșitor dat de edili în Parlamentul României și prima veste bună primită de la premier # Fanatik
FANATIK a aflat ce s-a întâmplat la confruntarea primarilor cu Ilie Bolojan: votul dat de edili în Parlament și singura veste bună primită de la premier
16:20
Jucătorii celor de la CFR Cluj sunt la mare căutare. După plecările lui Emerllahu şi Louis Munteanu, ardelenii au ofertă din Rusia pentru Matei Ilie. Ce se întâmplă cu transferul.
Acum 8 ore
16:00
Moment emoționant în Ștefan cel Mare: statuile legendelor dinamoviste au fost ridicate cu macaraua # Fanatik
Moment istoric la Dinamo: lucrările de demolare sunt în plină desfășurare. Statuile legendelor clubului din Ștefan cel Mare au fost ridicate cu ajutorul unei macarale.
15:50
Lovitură ”în familie”: fiul lui Liviu Dragnea, obligat de instanță să-i achite un milion de lei lui Ilie Dragne, amicul din copilărie al tatălui său # Fanatik
Ilie Dragne, unul dintre prietenii și colaboratorii cei mai apropiați ai lui Liviu Dragnea, îl obligă pe fostul fiul fostului lider PSD să-i achite o datorie de peste un milion de lei
15:40
Momente de coșmar pentru un pilot din Formula 1. A fost implicat într-un accident rutier. Comunicatul echipei. Mașina sa de 350 de mii de euro a fost avariată.
15:30
Betano Master revine exact când miza este maximă: duelul decisiv din Cupa României Betano, Craiova – FCSB. Un meci care se joacă pe muchie de cuțit, cu orgolii, presiune și emoții la cote înalte. În […]
15:20
Răzvan Burleanu, cruciadă împotriva celor implicaţi în pariuri ilegale: „Avem jucători, arbitri, membri ai staff-urilor!”. Cum a comentat cazul agentului Cătălin Sărmășan # Fanatik
Răzvan Burleanu a lansat un nou atac la adresa pariurilor ilegale din fotbalul românesc. Președintele FRF a vorbit inclusiv despre cazul impresarului Cătălin Sărmășan.
15:20
Ce joc face PSD cu AUR și de ce e atent partidul lui Grindeanu la alegerile care-l vizează pe Donald Trump: „Suntem într-o situație mai rea decât acum un an” # Fanatik
Situația politică românească devine tot mai complicată. PSD analizează cu atenție influența AUR și a factorilor externi, inclusiv rezultatele alegerilor din Statele Unite.
14:50
De nicăieri! Jucătorul pe care Rapid a plătit un milion de euro pleacă din Giulești. Reacția lui Victor Angelescu # Fanatik
Surpriză pe final de mercato în Giulești: atacantul transferat pe bani importanți pleacă sub formă de împrumut în Polonia, după un sezon sub așteptări în SuperLiga
14:40
De ce l-a dat FCSB pe Dennis Politic la Hermannstadt! Gigi Becali: “Sunt calculate toate!” Ce echipă din SuperLiga a insistat pentru atacant # Fanatik
FCSB l-a împrumutat pe Dennis Politic la FC Hermannstadt, iar Gigi Becali a explicat strategia din spatele mutării. Patronul speră ca atacantul să încurce rivalele la play-off.
14:20
Cine este românul care a jucat în celebre filme BD și a participat la „transferurile lui Răducioiu și Lupescu”. A fost cel mai bun prieten al lui Cornel Dinu și Giovanni Becali # Fanatik
Cine este românul, cel mai bun prieten al lui Cornel Dinu și al lui Giovanni Becali, care a jucat în seria de filme BD și a participat la două transferuri celebre.
14:20
Editorial Răzvan Ioan Boanchiş: „Fără nicio glumă – foarte bune meciurile din ultima etapă. Se înjură mai mult la școală” # Fanatik
Răzvan Ioan Boanchiş face o paralelă între interesul acordat de tineri pentru fotbal în trecut şi în prezent, tendinţa fiind una îngrijorătoare, cu din ce în ce mai puţini copii care urmăresc "sportul rege".
Acum 12 ore
14:10
Ce se întâmplă cu Adrian Mazilu! Dezvăluiri din vestiarul lui Dinamo: “La antrenamente are execuţii fenomenale! N-am văzut demult aşa ceva la un jucător român” # Fanatik
Adrian Mazilu este jucătorul cu care Dinamo a dat lovitura în mercato de vară de anul trecut. Secundul lui Zeljko Kopic a spus totul despre forma și starea tânărului fotbalist, explicând ce se întâmplă cu el.
14:10
ChatGPT, tot mai des folosit pentru problemele cu legea. Avocații avertizează asupra riscurilor: „Poate să atragă și consecințe penale” # Fanatik
Oamenii folosesc ChatGPT și pentru chestiuni juridice și asta le pot aduce probleme în plus, chiar de natură penală. Avocații sunt sceptici și vorbesc despre riscuri: ”De multe ori fac confuzii”
13:50
Lovitură pentru Cristiano Bergodi. Ce se întâmplă cu italianul – e anunț oficial al conducerii Universității Cluj # Fanatik
Scandalul provocat de Cristiano Bergodi, când s-a certat cu Cordea, la finalul partidei dintre CFR Cluj și U Cluj, începe să aibă consecințe pentru antrenorul italian.
13:40
“Oneaţă” Augustin, impresionat de Dinamo, dar dezamăgit de atacanţi: “O să se supere, dar nu e de nivelul nostru! E jucător de provincie” # Fanatik
Ionel Augustin, legenda lui Dinamo, analizează sezonul echipei din Ștefan cel Mare și vorbește despre șansele la titlu. Care este jucătorul care nu are calitate pentru nivelul „câinilor roșii”.
13:20
Cristi Balaj, analiză la sânge a arbitrajelor din SuperLiga! Ce riscă Dinamo după ce Istvan Kovacs a fost lovit de un obiect # Fanatik
Arbitraj apreciat la derby-ul Dinamo – Universitatea Craiova. István Kovács, lăudat de Cristi Balaj, care explică și ce sancțiuni riscă Dinamo după incidentul de pe Arena Națională.
13:10
Începutul sfârșitului pentru Regele Charles? De ce nu spune nimic despre dosarul Epstein, în care fratele său e direct implicat. Ce se întâmplă la Casa Regală # Fanatik
Regele Charles e în cea mai proastă postură de când a intrat pe tron din cauza dezvăluirilor din dosarul Epstein, în care e pomenit și Prințul Andrew, pe care Elisabeta l-ar fi protejat
13:00
Scenariu uluitor! S-au salvat de la retrogradare după ce nu s-au prezentat la meci și au pierdut la masa verde # Fanatik
O situație greu de întâlnit în fotbalul modern s-a petrecut în Maldive, acolo unde, pentru a evita retrogradarea, o echipă de primă ligă a preferat să nu se prezinte la meci.
12:50
Dănuț Lupu, acid după Dinamo – Universitatea Craiova 1-1: “Ca dăruire n-am ce zice, dar fotbal puțin!” # Fanatik
Dănuț Lupu a analizat derby-ul Dinamo - Universitatea Craiova 1-1. Fostul internațional s-a arătat mulțumit de dăruirea jucătorilor, însă nu a fost impresionat de calitatea jocului.
12:30
Universitatea Craiova, reacție despre scandalul în care a fost implicat Baiaram: “E un copil de 22 de ani care a suferit mult anul ăsta! Vom avea o discuţie” # Fanatik
Oficialii de la Universitatea Craiova au luat poziție după scandalul în care a fost implicată vedeta echipei din Bănie, Ștefan Baiaram, la finalul meciului cu Dinamo.
12:20
Denis Drăguș, internaționalul român, a fost implicat într-un scandal după ultimul meci din Turcia, dintre Gaziantep și Kasimpasa, câștigat cu 2-1 de gazde
12:00
Boateng, final de telenovelă cu Dinamo! Anunţ despre prelungirea contractului: “Are o familie! Dacă vine o ofertă de 60-70.000 pe lună…” # Fanatik
Un important om de la Dinamo a venit cu date noi și extrem de importante despre situația lui Kennedy Boateng. Care sunt șansele de prelungire a contractului dintre club și fundașul togolez.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.